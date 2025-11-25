Las mejores plantillas de Monday para planear y organizar el trabajo

Las empresas de todo el mundo buscan formas de terminar más pendientes sin agotarse.

Un estudio reciente de PwC reveló que las industrias que utilizan la inteligencia artificial son casi cinco veces más productivas que aquellas que aún no la han adoptado. Esto sirve como un importante recordatorio de que las personas ya no desean empezar desde cero.

Es natural querer ahorrar tiempo y hacer que cada esfuerzo cuente un poco más.

Por eso es importante organizar y planificar las plantillas. Ofrecen un punto de partida sencillo, lo que ahorra a las personas horas de configuración innecesaria en el trabajo.

En este artículo, exploraremos las mejores plantillas de monday.com que pueden ayudarte a ti y a tu equipo a encontrar esa misma sensación de claridad.

Plantillas de plan y organización de un vistazo

Aquí tienes una tabla resumen con todas las plantillas de planificación de monday.com y ClickUp:

¿Qué son las plantillas de monday.com?

Las plantillas de Monday.com son marcos predefinidos y personalizables que ayudan a los equipos a configurar proyectos, campañas o procesos sin tener que sentar los bloques cada vez.

Cada plantilla incluye tableros prediseñados, columnas predeterminadas/a y vistas integradas, lo que le proporciona un marco claro para gestionar tareas, cronogramas y responsabilidades en un solo lugar. Por ejemplo, imagine que está planificando el lanzamiento de un producto. En lugar de crear un plan de proyecto desde cero, puede elegir una «Plantilla de lanzamiento de producto».

Ya incluye cronogramas, propietarios de tareas, columnas de presupuesto y rastreadores de estado. Solo tienes que ajustar los detalles para que se adapten a tus metas y la plantilla se convertirá al instante en el hub de tu proyecto.

Esto es lo que ofrecen:

Proporcione un punto de partida listo para usar para diferentes tipos de proyectos.

Permita a los equipos personalizar columnas, grupos y flujos de trabajo para adaptarlos a sus necesidades específicas.

Incluye herramientas visuales como (diagrama de) Gantt, tableros Kanban y vistas de cronograma para mayor claridad.

Proporciona compatibilidad con la colaboración manteniendo las tareas, las actualizaciones y los archivos en un espacio compartido.

¿Qué hace que una plantilla de monday.com sea buena?

En un debate en Reddit, un usuario explicó:

Tengo TDAH y necesito recordatorios para hacer cosas sencillas como beber agua, así que tener una lista de pendientes, tanto personales como relacionadas con el trabajo, que no me recuerdan... me deja con la lista digital y luego una escrita a mano con todas las cosas que se me olvidaron hacer.

Esto pone de relieve un problema común: las plantillas que solo recopilan información, pero que en realidad no te guían a través de ella. Una buena plantilla de monday.com resuelve esta carencia. ✨

No solo almacena tareas, sino que te ayuda a recordarlas, priorizarlas y actuar en consecuencia. Las mejores crean una estructura y, al mismo tiempo, te dan la libertad de adaptarlas a tu propia forma de trabajo.

Esto es lo que debe buscar en una buena plantilla de monday. com:

✅ Incluye columnas de estado claras, fechas límite y cronogramas.

✅ Ofrece vistas flexibles como Kanban, vista Gantt o cronograma para diferentes necesidades.

✅ Facilita la colaboración con notas, archivos y menciones directamente en las tareas.

✅ Utiliza automatizaciones para recordar, notificar y reducir los seguimientos manuales.

✅ Conéctese con otras herramientas para que todo el trabajo quede en un solo lugar.

Las 15 mejores plantillas de Monday.com

Aquí tienes 15 plantillas de Monday que te permitirán ahorrar tiempo y dar a tus proyectos un comienzo más sólido.

1. Plantilla para diseñar tareas semanales de monday.com

¿Recuerdas en El diablo viste de Prada cuando Andy se ahogaba en tareas de última hora? Tenía diseñadores pidiendo cambios, Miranda con nuevas solicitudes y montones de archivos que no podía mantener en orden.

La plantilla «Diseñar tareas semanales» de monday.com da el paso para poner orden en el caos, de modo que todos sepan en qué van a trabajar durante la semana siguiente.

Puedes comprobar las cargas de trabajo para mantener el equilibrio adecuado y evitar el agotamiento de las personas. Los archivos se almacenan en el tablero, por lo que nadie pierde tiempo buscando en correos electrónicos o carpetas. Con vistas como (diagrama de) Gantt y resúmenes de progreso, puedes ver los plazos y las actualizaciones de un vistazo.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Define tareas semanales y asigna propietarios para que las responsabilidades estén siempre claras.

Realiza un seguimiento de la capacidad del equipo y reasigna el trabajo para equilibrar las cargas de trabajo.

Almacena y accede a archivos de diseño en un espacio centralizado.

✨ Ideal para: equipos de diseño que necesitan gestionar tareas creativas semanales y mantener una clara propiedad.

2. Plantilla de calendario de trabajo de monday.com

¿Recuerdas aquella vez en la escuela en la que te olvidaste de la fecha límite de un proyecto hasta la noche anterior a la entrega? Ese pánico es el mismo sentimiento que experimentan los equipos cuando pierden de vista las fechas de entrega.

La plantilla de calendario de trabajo de monday.com ayuda a acabar con el caos al reunir todos los plazos en un espacio compartido para que nada te pille por sorpresa. Ofrece a los equipos una vista clara del calendario con las fechas de entrega y la posibilidad de asignar tareas y establecer plazos. Puedes ver la carga de trabajo en su conjunto, lo que facilita el cambio de responsabilidades antes de que alguien se sienta abrumado. Además, la integración con Google Calendar garantiza que, tanto si consultan su teléfono, su ordenador portátil o el propio tablero, siempre sabrán lo que se avecina.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Planifica tareas por semana o por mes con una vista de calendario compartida.

Asigna fechas límite y responsabilidades para que todos sepan qué priorizar.

Integre con Google Calendar para sincronizar automáticamente los plazos.

✨ Ideal para: equipos que desean una vista de calendario compartida para estar al tanto de los horarios y plazos.

3. Plantilla de incorporación de clientes personalizada de monday.com

La plantilla de incorporación de clientes de monday.com guía a los clientes en cada paso del proceso de incorporación, desde la llamada inicial hasta la formación final, en un flujo estructurado. Esta plantilla ayuda a los equipos a realizar un seguimiento del tiempo empleado, supervisar el progreso y mantener sincronizados al personal de ventas y de servicio.

Todos los involucrados pueden ver cuál es la situación de un cliente, qué es lo que viene a continuación y quién es el responsable de llevarlo a cabo.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Gestiona todo el proceso de incorporación, desde la reunión inicial hasta la implementación y la formación.

Realice un seguimiento del progreso y el tiempo invertido para mantener la responsabilidad de los proyectos.

Alinea los equipos de ventas y de atención al cliente con una plataforma de uso compartido.

Ofrece a los clientes una experiencia de incorporación coherente y profesional.

✨ Ideal para: Equipos de ventas y CRM que necesitan un proceso de incorporación estructurado para nuevos clientes.

4. Plantilla de materiales de compatibilidad con el equipo de ventas de monday.com

Los acuerdos pueden estancarse cuando los representantes se apresuran a buscar el último caso práctico o, lo que es peor, envían presentaciones desactualizadas que confunden a los clientes potenciales. La plantilla de materiales de apoyo a las ventas de monday. com resuelve ese problema al proporcionar a su equipo un único inicio para guardar todos los folletos, manuales y diapositivas que puedan necesitar.

En lugar de buscar enlaces ocultos en correos electrónicos o averiguar quién tiene la versión «definitiva» de una presentación, tu equipo dispone de una única fuente de información veraz. La plantilla también te ayuda a realizar el seguimiento de la creación de nuevos materiales, para que los representantes sepan exactamente cuándo están listos los nuevos recursos para el uso compartido.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Centralice todos los activos del equipo de ventas, casos prácticos, folletos, presentaciones y guiones en un solo lugar.

Mantén a todos alineados con una única versión aprobada de cada material.

Realice un seguimiento de la creación y aprobación de nuevos materiales para que los representantes estén siempre al día.

✨ Ideal para: Equipo de ventas que desea un único lugar para almacenar y actualizar casos prácticos, presentaciones y material promocional.

📖 Lea también: Estrategias para gestionar eficazmente a los gestores de proyectos

Imagina esto: tu jefe te pide que llames a un cliente potencial y, de repente, te das cuenta de que no tienes su número a mano. Estás revisando textos antiguos e incluso buscando en archivos aleatorios solo para encontrar la información correcta.

Monday. com diseñó la plantilla Contactos para aliviar este tipo de estrés. Mantiene todas tus relaciones (desde clientes y clientes potenciales hasta proveedores y socios) en un solo lugar organizado. Incluso puedes utilizar formularios integrados para captar nuevos clientes potenciales directamente y personalizar el tablero para realizar el seguimiento de los detalles que te interesan, como enlaces a redes sociales, fechas de la última interacción o próximas reuniones.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Mantén todas las relaciones en un hub centralizado para facilitar el acceso.

Recopila nuevos clientes potenciales automáticamente con formularios integrados.

Personaliza las columnas para realizar el seguimiento de detalles como identificadores sociales, próximos pasos o contactos de Google.

Elimine las entradas duplicadas y mantenga una base de datos limpia y fiable.

✨ Ideal para: Usuarios de CRM que gestionan clientes potenciales, clientes y socios sin preocuparse por los duplicados.

📮 Información de ClickUp: Nuestra encuesta muestra que una de cada cuatro reuniones cuenta con 8 o más personas en la sala, y que la duración media de una reunión es de unos 51 minutos. Eso se acumula rápidamente: los equipos pueden perder entre 6 y 8 horas cada semana solo por asistir a reuniones. 💡¿Y si pudieras recuperar ese tiempo? Con ClickUp, los equipos sustituyen las largas llamadas por la colaboración en las tareas. Comparte comentarios, archivos, notas de voz e incluso vídeos, todo en un solo lugar. 💫 Resultados reales: los equipos globales de STANLEY Security redujeron más de 8 horas de reuniones cada semana mediante el trabajo en ClickUp.

6. Plantilla CRM para el sector inmobiliario de monday.com

a través de monday.com

En 2021, se produjo una fiebre en el mercado inmobiliario. Las guerras de ofertas acaparaban los titulares del New York Times y las viviendas se vendían en cuestión de días en lugar de meses.

La plantilla CRM inmobiliaria de monday. com ayuda a reducir el ruido en momentos como estos. Al proporcionar a los agentes un único hub para gestionar clientes, listados y cargas de trabajo, esta plantilla centraliza todos los procesos y datos.

Puede captar nuevos clientes potenciales a través de formularios personalizables, vincularlos instantáneamente a listados específicos y realizar un seguimiento de cada paso del proceso. También le ofrece una vista en directo de los datos del mercado, como los días en el mercado y la disponibilidad de los agentes, para que nunca le pille desprevenido cuando llame un cliente.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Gestiona los detalles de las propiedades, incluidos los precios, la ubicación y el tiempo de comercialización, en un solo espacio.

Captura y conecta clientes potenciales con listados utilizando formularios integrados.

Realice un seguimiento de cada interacción con los clientes para mejorar la gestión de las relaciones.

Visualiza la capacidad de los agentes y asigna las cargas de trabajo de forma equitativa.

✨ Ideal para: Agentes inmobiliarios que realizan un seguimiento de las listas, gestionan los clientes potenciales y coordinan los seguimientos.

👀 ¿Sabías que: Según Forrester Research , en un periodo de tres años, las organizaciones que utilizaron ClickUp lograron un retorno de la inversión (ROI) estimado del 384 %. Estas organizaciones generaron alrededor de 3,9 millones de dólares estadounidenses en ingresos incrementales a través de proyectos habilitados o mejorados por ClickUp.

7. Plantilla de solicitudes y aprobaciones de proyectos de monday.com

a través de monday.com

La plantilla de solicitudes y aprobaciones de proyectos mantiene todas las aprobaciones y solicitudes en un solo lugar. En lugar de utilizar hojas de cálculo, mensajes y correos electrónicos de estado, puede crear formularios compartibles para recopilar solicitudes, dirigirlas a las personas adecuadas y supervisar su progreso hasta su aprobación.

Todas las partes interesadas pueden ver actualizaciones de estado en tiempo real y recordatorios automáticos. Es la diferencia entre un proyecto que se estanca en el purgatorio de «esperando aprobación» y uno que avanza sin problemas hasta su entrega.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Centraliza todas las solicitudes de proyecto mediante formularios integrados que se pueden compartir.

Personaliza los campos de solicitud para capturar exactamente los detalles que necesitas.

Realice un seguimiento de todas las solicitudes en un solo tablero con estados de aprobación claros.

Automatiza los recordatorios y las notificaciones para no perderte ninguna fecha límite.

✨ Ideal para: gestores de proyectos que necesitan un proceso simplificado para recopilar y aprobar nuevas solicitudes.

8. Plantilla de gestión de eventos de monday.com

La plantilla de gestión de eventos de monday. com te ayuda a organizar un evento perfecto sin contratiempos de última hora. Puedes incorporar formularios de confirmación de asistencia para saber cuántas personas van a acudir.

Tareas como la reserva de proveedores, la preparación del lugar y los plan de seguridad tienen visibilidad en un solo panel. Puedes establecer plazos, asignar personas para que se encarguen de diferentes aspectos (seguridad, lista de invitados, logística) y supervisar el progreso. Después del evento, dispones de paneles para revisar cómo han ido las cosas, qué ha trabajado y qué no, para que la próxima vez sea mejor.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Visualiza todos los pasos de la planificación con el seguimiento del estado y la visibilidad de los plazos.

Recopila las confirmaciones de asistencia a través de formularios para conocer con antelación el número de invitados.

Asigna rols claramente (seguridad, gestión de proveedores, logística de invitados) para que todos sepan cuál es su trabajo.

Utiliza paneles para medir el intento correcto de los eventos e identificar los puntos débiles.

✨ Ideal para: Organizadores de eventos que desean realizar seguimiento de las confirmaciones de asistencia, los plazos y la logística de los proveedores en un solo espacio.

🧠 ¿Sabías que... Kraft Heinz está reorganizando su imperio mediante la creación de dos empresas independientes: una centrada en marcas «gustativas» globales como el ketchup Heinz y el queso crema Philadelphia, y otra que se ocupa de productos básicos de alimentación en Estados Unidos como Kraft Singles. El objetivo de esta medida es simplificar la toma de decisiones y mantener la concentración de cada división.

9. Plantilla de planificador de redes sociales de monday.com

¿Recuerdas cuando Barbenheimer se apoderó de Internet en 2023? De repente, todas las marcas, desde los vendedores de palomitas hasta las aerolíneas, intentaban subirse a la ola del rosa y el apocalipsis.

Ahí es donde entra en juego la plantilla Social Media Planner de monday. com. En lugar de depender de la inspiración de última hora, dispondrás de un espacio estructurado para organizar las publicaciones por plataforma, fecha de publicación y recursos creativos.

Tus diseñadores, redactores y estrategas pueden hacer su trabajo desde el mismo tablero, por lo que las campañas se mantienen coherentes y puntuales. Incluso puedes ver las métricas para saber qué publicaciones tienen éxito y cuáles necesitan ajustes la próxima vez.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Centraliza los activos creativos y los borradores en un entorno de trabajo de uso compartido.

Organiza las publicaciones por plataforma, fecha de publicación y estado para mayor claridad.

Importa métricas de redes sociales para realizar el seguimiento del rendimiento de las campañas.

Integra archivos y herramientas externos para un flujo de trabajo más fluido.

✨ Ideal para: Equipos de marketing que organizan contenidos, programan publicaciones y supervisan el rendimiento en diferentes plataformas.

📖 Lea también: Ejemplos reales de gestión de proyectos para su equipo

10. Plantilla «Campañas de clientes para agencias» de monday.com

Cuando Oreo tuiteó «Aún puedes mojar en la oscuridad» durante el apagón de la Super Bowl de 2013, fue el resultado de una preparación y coordinación legendarias entre su agencia y el equipo de la marca.

Hoy en día, la velocidad a la que se lanzan las campañas no ha hecho más que acelerarse. Ahí es donde entra en juego la plantilla «Campañas de clientes para agencias» de monday.com. Esta plantilla ofrece a las agencias un entorno de trabajo específico para gestionar todo, desde la captación de clientes hasta el lanzamiento de campañas.

Además, puedes centralizar las solicitudes de los clientes con formularios personalizables, integrar herramientas como HubSpot y Mailchimp para un flujo de datos fluido y realizar un seguimiento de las campañas en calendarios o paneles.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Organice las relaciones con los clientes con directorios de contactos integrados de herramientas como HubSpot.

Realice un seguimiento y gestione campañas en un flujo de trabajo estandarizado que acorta los ciclos de aprobación.

Manténgase al tanto del estado de los proyectos con vistas de seguimiento detalladas y paneles de control.

Equilibre las cargas de trabajo entre los miembros del equipo para que todas las campañas se desarrollen según lo previsto.

✨ Ideal para: Agencias que gestionan múltiples campañas de clientes con integraciones y flujos de trabajo centralizados.

11. Plantilla de estrategia de marketing de monday.com

En Australia, el gigante de las telecomunicaciones Telstra sorprendió a todos con una campaña de retos de baile llamada «Telstrut» que se hizo viral en TikTok. El vídeo acumuló más de 22 millones de vistas y ayudó a la empresa a establecer una conexión (a internet) con un público más joven que quizá nunca se había planteado cambiar de proveedor de telefonía.

Ahí es donde la plantilla de estrategia de marketing de monday. com puede marcar la diferencia para los equipos. Esta plantilla le ofrece un lugar donde correlacionar sus metas, presupuestos y campañas.

A continuación, puede utilizarlo para alinear los planes trimestrales con las actividades diarias, realizar un seguimiento del progreso con cronogramas visuales y mantener a todo el equipo en la misma página. El resultado es menos conjeturas y más concentración en lo que realmente impulsa el crecimiento de su empresa.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Realice un seguimiento de todos los proyectos de marketing junto con cronogramas y gráficos.

Planifica los presupuestos de cada iniciativa en un solo lugar.

Ajusta recordatorios y notificaciones para mantenerte al día.

Alinea las campañas con las grandes metas para que cada actividad tenga impacto.

✨ Ideal para: Equipos de marketing que planan estrategias trimestrales o anuales al tiempo que alinean presupuestos y KPI.

📖 Lea también: Cómo utilizar la IA en la gestión de proyectos

12. Plantilla de hoja de ruta de funciones y lanzamientos de monday.com

La plantilla «Features and Releases Roadmap» (Hoja de ruta de funciones y lanzamientos) de monday.com te ofrece un espacio para planear qué vas a crear, cuándo y por qué. Puedes correlacionar los lanzamientos por trimestre, ver qué funciones dependen de otras y establecer prioridades en función del impacto y el esfuerzo.

Si las cosas cambian, como los cambios en el mercado, los comentarios del usuario o las limitaciones de recursos, puede ajustar la hoja de ruta y aplicar actualizaciones. La visibilidad significa que todo el mundo sabe lo que va a pasar y lo que se espera.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Crea tu hoja de ruta de funciones con cronogramas para que todos vean lo que está por venir y cuándo.

Prioriza los lanzamientos utilizando criterios como el impacto, el esfuerzo y los comentarios para que puedas centrarte en lo que más importa.

Realice un seguimiento del progreso de los lanzamientos con estados para saber qué está listo, en preparación o aún en espera.

✨ Ideal para: Gestores de productos que priorizan, planifican y realizan un seguimiento de los lanzamientos de funciones y las hojas de ruta.

13. Plantilla de proyectos personalizados de clientes de monday.com

La plantilla de proyectos de clientes de monday.com le ofrece un entorno de trabajo centralizado para gestionar todos los detalles de los proyectos de sus clientes. Conecte los contactos directamente con sus proyectos, realice un seguimiento de los cronogramas y vea cómo se actualizan los presupuestos en tiempo real a medida que se registran las horas. También facilita la colaboración al mantener la comunicación, la asignación de tareas y los datos del proyecto en un solo lugar.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Realice un seguimiento de los proyectos de los clientes con resúmenes generales de alto nivel que muestran cronogramas, progreso y fechas límite.

Genere presupuestos y facture a los clientes con precisión gracias al seguimiento en tiempo real de las horas y los presupuestos.

Colabora con las partes interesadas asignando tareas y haciendo uso compartido de las actualizaciones del proyecto en un solo espacio.

✨ Ideal para: Equipos de atención al cliente que gestionan horas facturables, entregables y la colaboración con las partes interesadas.

📖 Lea también: Cómo dominar la gestión de proyectos de TI

14. Plantilla de gestión de producción de vídeo de monday.com

Imagina que estás dirigiendo el vídeo de marca de un cliente. El guion está aprobado, pero el equipo de ubicación está esperando los horarios, los actores aún no tienen las hojas de rodaje y el cliente de repente quiere revisar el guion gráfico de nuevo.

La plantilla de gestión de producción de vídeo de monday.com es en lo que puedes confiar en estas situaciones. Puedes gestionar las solicitudes a medida que llegan, asignar tareas a los miembros adecuados del equipo y realizar un seguimiento del progreso desde la preproducción hasta la postproducción.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Captura solicitudes de vídeo a través de formularios personalizables y fíltralas por categoría o prioridad.

Supervise todos los proyectos de los clientes en una sola vista con actualizaciones de estado claras y seguimiento del progreso.

Gestiona los flujos de trabajo desde la concepción hasta la entrega, asegurándote de que todas las fases se mantengan dentro del plazo previsto.

Realice un seguimiento y compare los gastos plan con los reales mediante paneles visuales para mantenerse dentro del presupuesto.

✨ Ideal para: equipos de producción de vídeo que supervisan solicitudes, presupuestos y proyectos de principio a fin.

🧠 ¿Sabías que... Honeywell tiene previsto escindirse en tres empresas públicas para 2026: Aeroespacial, Automatización y Materiales Avanzados. Los directivos afirman que esto permitirá a cada rama «planificar según sus propios términos». *Es la misma lógica que dividir un tablero desordenado en tres tableros de monday. com para gestionar mejor el flujo de trabajo.

15. Plantilla de oportunidades posteriores al evento de monday.com

La plantilla «Oportunidades posteriores al evento» de monday.com facilita enormemente el seguimiento tras los eventos. En lugar de tener que rebuscar entre hojas de cálculo y correos electrónicos, dispondrás de un hub único para recopilar los comentarios de los asistentes, realizar un seguimiento de los clientes potenciales y previsión de oportunidades.

Además, la plantilla te ayuda a convertir el revuelo generado por un evento en resultados empresariales cuantificables, manteniendo a tu equipo centrado mucho después de que haya terminado la fase.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Recopile los comentarios de los asistentes con formularios personalizables para obtener información rápida.

Organiza los nuevos clientes potenciales por tamaño, estado y plazos para un mejor seguimiento.

Previsión de oportunidades de equipo de ventas con paneles integrados.

Resumir los datos de los eventos para detectar tendencias y medir la satisfacción.

✨ Ideal para: Equipos de marketing y equipo de ventas que convierten el seguimiento de eventos en oportunidades de negocio viables.

Límites de monday.com

Este crítico de G2 hizo uso compartido:

Nos llevó entre veinte y treinta horas crear nuestra primera plantilla de proyecto... duplicar grandes grupos de tareas es lento y, a veces, las tareas se reordenan solas, lo que hizo que la configuración y el escalado resultaran más pesados de lo esperado.

Este patrón aparece en la mayoría de las reseñas. No son factores decisivos para todos los equipos, pero ponen de relieve las deficiencias con las que los usuarios se topan constantemente.

El control de tiempo y las tareas periódicas requieren soluciones alternativas que no son intuitivas.

La gran dependencia de aplicaciones de terceros aumenta los costes y la complejidad.

Proceso de configuración más complejo para proyectos de mayor envergadura, con problemas de duplicación y reordenación.

Los controles de permiso y las opciones de exportación de datos resultan con límite para muchas empresas.

Los fallos de rendimiento y las ralentizaciones ocasionales del sistema frustran a los equipos que dependen de la velocidad.

📖 Lea también: Plantillas gratuitas de gestión de proyectos para todo tipo de proyectos

Plantillas alternativas de monday.com

Muchos equipos comienzan con plantillas de monday.com para organizar tareas y cronogramas, pero a medida que la colaboración se expande entre departamentos y herramientas, es fácil que la información se disperse. Lo que necesitas es un único entorno de trabajo que conecte todo, no solo una colección de plantillas. Ahí es donde ClickUp redefine la forma en que los equipos planifican y organizan su trabajo. ClickUp es el primer entorno de trabajo con IA convergente del mundo, que reúne todas las aplicaciones, datos y flujos de trabajo en un solo lugar. Desde plantillas de proyectos hasta el seguimiento de metas y la elaboración de informes, ClickUp ayuda a los equipos a gestionar cada detalle sin necesidad de cambiar de herramienta.

ClickUp elimina todas las formas de desorganización laboral, proporcionando un contexto completo y un único lugar para que las personas y los agentes de IA trabajen juntos. Tanto si estás lanzando una nueva campaña como coordinando operaciones complejas, las plantillas personalizables de ClickUp convierten la planificación en progreso: más rápido, más inteligente y más conectado. ¡Empecemos! 🏁

Plantilla de canalización de equipo de ventas de ClickUp

Convierte los datos que recopilas en una imagen clara de lo que funciona mejor con la plantilla de canalización de equipo de ventas de ClickUp.

Los equipos de ventas suelen enfrentarse a problemas por tener demasiados clientes potenciales dispersos en demasiados lugares. La plantilla de canal de ventas de ClickUp te ofrece una estructura definida desde el principio. En lugar de perseguir clientes potenciales a través de interminables hojas de cálculo, puedes verlos todos en un solo lugar, arrastrarlos de una fase a otra y tomar notas justo donde las necesitas.

El progreso es más fácil de seguir y tu equipo tiene una visión compartida de lo que está sucediendo. También puedes configurar diferentes vistas en función de cómo te guste trabajar, ya sea un tablero, una lista o un cronograma.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Planifica cada paso del proceso de ventas en un tablero claro.

Destaca los clientes potenciales más importantes con los Campos personalizados de ClickUp

Comprueba el progreso con paneles que muestran lo que está avanzando.

ClickUp Automatización se encarga de las pequeñas tareas repetitivas.

✨ Ideal para: Equipos de ventas que crean y realizan un seguimiento de su cartera de clientes potenciales, desde el primer contacto hasta el cierre de la venta.

2. Plantilla CRM sencilla de ClickUp

Gestiona todos los puntos de contacto pequeños pero importantes desde un solo lugar con la plantilla Simple CRM de ClickUp.

Con la plantilla ClickUp Simple CRM, puedes almacenar información de contacto, realizar seguimiento de los clientes potenciales y marcar la fase de cada relación sin tener que cambiar de herramienta.

Esta plantilla le ofrece una vista clara de la situación de cada cliente en su cartera, tanto si está realizando el seguimiento de un nuevo cliente potencial como si está comprobando la situación de un cliente habitual. Es lo suficientemente ligera para equipos pequeños, pero lo suficientemente flexible como para crecer a medida que aumentan sus necesidades, lo que la convierte en una herramienta en la que puede confiar cada día.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Almacena todos los datos de contacto personalizados de los clientes en una tabla clara y ordenada.

Sigue el progreso desde el inicio hasta el cierre con estados claros.

Automatiza los recordatorios para que los seguimientos siempre se realicen a tiempo.

Revisa los patrones en las interacciones personalizadas con los clientes para orientar las decisiones futuras.

✨ Ideal para: Equipos de marketing que convierten sus metas en campañas estructuradas con resultados medibles.

3. Plantilla de plan de marketing de ClickUp

Mantén la coordinación con tableros de uso compartido y actualizaciones de progreso transparentes utilizando la plantilla de plan de marketing de ClickUp.

La plantilla del plan de marketing de ClickUp convierte tus ideas ambiciosas en una hoja de ruta de marketing viable. Puedes establecer objetivos, dividirlos en tareas y organizarlo todo en un cronograma que resulte manejable.

Las vistas integradas, como «Resultados clave» y «Tableros de progreso», facilitan la visualización de lo que funciona y lo que hay que ajustar. La plantilla también crece contigo, por lo que, tanto si estás lanzando tu primera campaña como si estás llevando a cabo iniciativas multicanal, siempre tendrás un sistema estructurado que te guiará.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Define objetivos claros y enlazalos directamente a resultados medibles.

Correlaciona campañas en un cronograma para realizar un seguimiento de su ejecución paso a paso.

Supervise las métricas clave en un solo lugar para que el rendimiento nunca se pierda de vista.

✨ Ideal para: Equipos de marketing que convierten sus metas en campañas estructuradas con resultados medibles.

📖 Lea también: Buenas prácticas de gestión de proyectos de software

4. Plantilla de calendario de contenido de ClickUp

Evita el agotamiento del equipo con las prisas de última hora gracias a la plantilla de calendario de contenido de ClickUp.

La plantilla de calendario de contenido de ClickUp te da esa sensación de control y ritmo en tu ritmo de marketing de contenido. Te permite programar publicaciones de blog, vídeos y actualizaciones sociales en un solo lugar, con etiquetas codificadas por color y campos personalizados de ClickUp para el seguimiento de los formatos y las campañas.

Puede alejar la vista para planear temas trimestrales o acercarla para ajustar la fecha límite de una sola publicación. Las vistas de Calendario y tablero de ClickUp facilitan a los escritores, diseñadores y especialistas en marketing mantenerse sincronizados y mantener el contenido en movimiento sin caos.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Plan y visualiza campañas con meses de antelación en distintos formatos.

Asigna plazos y propietarios para mantener el trabajo creativo en seguimiento.

Utiliza las vistas de calendario y vista Tablero para ver tu agenda desde todos los ángulos.

Realiza un seguimiento de las campañas y el progreso con etiquetas, campos y estados personalizados.

✨ Ideal para: Equipos de contenido que programan blogs, vídeos y campañas con plazos claros.

💡 Consejo profesional: ¿Utilizas el calendario de ClickUp? Prueba esta combinación de ClickUp Brain + Autopilot para ponerlo en marcha y mantenerlo en seguimiento. Abre la lista del calendario, haz clic en ClickUp Brain y pega un resumen de una línea con los temas de este mes. ClickUp Brain creará tareas con estados, propietarios y fechas en cuestión de segundos. Pide a la IA que extraiga las acciones pendientes de tu documento de reunión para que no se te escape nada. Crea tareas a partir de tu resumen y ejecuta actualizaciones automáticas con ClickUp Brain y agentes de IA*. A continuación, añade un agente Autopilot personalizado a esta lista con un simple desencadenante, como «Cambios de estado» o «Fecha límite anterior a la fecha límite». Dale herramientas como «Crear tareas», «Gestionar tareas» y «Escribir actualización del proyecto» para que asigne propietarios, publique registros y escriba el resumen semanal por ti. Ahora el calendario se llena solo, los obstáculos salen a la luz a tiempo y tú dedicas tu energía al trabajo, ¡no a la configuración! ⚡

5. Plantilla de calendario de redes sociales de ClickUp

Únete a las conversaciones sin alterar tu estrategia general con la plantilla de calendario de redes sociales de ClickUp.

Piensa en lo rápido que cambian las tendencias en Internet. Un día es un meme sobre «renunciar en silencio», al día siguiente es un baile viral en TikTok o una noticia de última hora sobre la que todas las marcas intentan opinar. Los equipos sociales viven en ese torbellino y, sin un calendario, las publicaciones pueden parecer apresuradas o incluso perder su momento.

La plantilla de calendario de redes sociales de ClickUp te ofrece el equilibrio perfecto entre flexibilidad y estructura. Puedes planificar campañas con semanas de antelación, asignar tareas a diseñadores o redactores y luego ajustarlas rápidamente cuando surja una nueva tendencia.

Las vistas integradas te permiten ver todo de una vez o ampliar una sola campaña. Los campos personalizados de ClickUp, como hashtags, temas y fechas de publicación, mantienen todos los detalles ordenados para que no tengas que buscar en diferentes plataformas.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Organiza el contenido en múltiples plataformas con plazos y propiedad claros.

Realice un seguimiento de hashtags, temas de campañas y datos de rendimiento en un solo lugar.

Utiliza las vistas de calendario y vista Tablero para plan, ajustar y reprogramar con facilidad.

Colabora con diseñadores, redactores y gerentes sin complicados traspasos de tareas.

✨ Ideal para: equipos de redes sociales que estandarizan la planificación y la programación por adelantado o que desean automatizar su proceso.

👀 Dato curioso: En 2024, Microsoft reorganizó sus equipos de IA, consolidándolos bajo un solo líder para acelerar la toma de decisiones. La meta: menos silos, plan más rápido. Es un ejemplo real de reorganización de las dependencias dentro de un flujo de trabajo.

6. Plantilla de gestión de proyectos de ClickUp

Consigue coherencia para que la ejecución sea más fluida con la plantilla de gestión de proyectos de ClickUp.

Un informe de McKinsey muestra que los equipos que obtienen una puntuación alta en confianza y comunicación son más de tres veces más eficientes y cinco veces más propensos a obtener resultados que aquellos que no dan prioridad a esos elementos.

Esto es muy importante para la gestión de proyectos, en la que intervienen muchas tareas, personas y cronogramas. La plantilla de gestión de proyectos de ClickUp te ayuda a reunir a las personas, las tareas y los cronogramas en un único entorno de trabajo para que todos sepan qué es lo siguiente.

Puede dividir el trabajo grande en partes más pequeñas, asignar responsabilidades y correlacionar las dependencias para que no se pierda nada en la transición. Utilice las vistas de cronograma y vista Gantt para ver cómo se conecta todo, además de listas de tareas y tableros para el progreso diario.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Planifica todo el proyecto con cronogramas o una vista Gantt para que puedas prever los obstáculos.

Asigna tareas de forma clara con propietarios, plazos y dependencias para que no se pase nada por alto.

Utiliza campos y estados personalizados para adaptarte al trabajo y crecimiento de tu equipo.

Automatiza los recordatorios y las actualizaciones para que el progreso tenga visibilidad y los retrasos se detecten a tiempo.

✨ Ideal para: Equipos de operaciones que estandarizan los procesos de gestión de proyectos para mejorar la eficiencia.

📖 Lea también: Cómo mejorar la productividad de la plantilla

7. Plantilla de plan de eventos de ClickUp

Colabora en tiempo real y detecta los riesgos a tiempo con la plantilla de plan de evento de ClickUp.

La plantilla de planificación de eventos de ClickUp reúne listas de proveedores, plan presupuestario, listas de invitados y horarios, todo en un solo lugar para el momento adecuado.

Puede realizar un seguimiento de los lugares, asignar tareas de catering o logística y ver los plazos de un vistazo en la vista de calendario de ClickUp. Los Campos personalizados de ClickUp gestionan detalles como el estado del presupuesto y los pagos, mientras que las vistas de tablero y lista facilitan el seguimiento del progreso.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Organiza cada fase del plan en listas específicas para actividades, instalaciones y facturación.

Visualiza los cronogramas en la vista de calendario o de tablero para no perder nunca de vista las fechas límite.

Realice un seguimiento del estado del presupuesto y las actualizaciones de los pagos con campos personalizados integrados en la plantilla.

Colabora en ClickUp Documento para almacenar acuerdos con proveedores, detalles de patrocinadores y notas de evento.

✨ Ideal para: equipos que se encargan de la planificacion de eventos, la logística y la coordinación de proveedores en un solo lugar.

8. Plantilla de lista de control para el lanzamiento de productos de ClickUp

Céntrate en crear algo duradero con la plantilla de lista de control para el lanzamiento de productos de ClickUp.

La plantilla de lista de control para el lanzamiento de productos de ClickUp establece los hitos del lanzamiento de tu producto para que puedas ver el panorama general con claridad. Las vistas de Gantt y de línea de tiempo te muestran cuándo se acercan los plazos. Los Campos personalizados mantienen las tareas ordenadas entre equipos como diseño, marketing y operaciones. Las automatizaciones se ejecutan en segundo plano, con recordatorios para todos lo que hay que hacer a continuación.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Divida el lanzamiento en hitos para que cada paso quede claro.

Utiliza las vistas de (diagrama de) Gantt y de cronograma para tener siempre a la vista los plazos.

Separa las tareas por equipo con sencillos Campos personalizados.

Configura automatizaciones para que los recordatorios se ejecuten en segundo plano por ti.

✨ Ideal para: Equipo de producto y GTM que garantiza una coordinación fluida durante los hitos del lanzamiento.

Si tienes curiosidad por saber cómo se automatizan tus flujos de trabajo con ClickUp, este vídeo te lo explica en solo unos minutos:

9. Plantilla de incorporación de clientes de ClickUp

Realice un seguimiento de los aspectos esenciales, como los paquetes o los tipos de servicio, con la plantilla de incorporación del cliente de ClickUp.

Wyzowl descubrió que el 63 % de los clientes tienen en cuenta el proceso de incorporación a la hora de decidir si seguir utilizando un producto. Esa primera experiencia es determinante para la relación.

La plantilla de incorporación de clientes de ClickUp te proporciona la estructura necesaria para hacerlo bien. En lugar de lidiar con notas dispersas o repetir los mismos pasos desde cero, puedes guiar a los clientes a través de un proceso claro.

Desde llamadas iniciales hasta cuestionarios de incorporación, todo está organizado en un solo lugar. Además, los paneles de ClickUp te permiten ver el progreso de un vistazo, lo que facilita mantener a los clientes comprometidos y seguros.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Organiza las fases de incorporación con estados claros como «Cliente nuevo», «Llamada de incorporación» y «Completar».

Recopila y almacena los datos de los clientes con campos personalizados y formularios de admisión.

Utiliza vistas para guías, cuestionarios y seguimiento de procesos, de modo que todos estén alineados.

Automatiza los recordatorios y las actualizaciones para ofrecer a los clientes una experiencia fluida y coherente.

✨ Ideal para: Equipos de servicio que guían a los nuevos clientes a través de los pasos de incorporación de forma coherente.

📖 Lea también: Los mejores sistemas de productividad para mantener la productividad

10. Plantilla de reclutamiento y contratación de ClickUp

Automatiza los recordatorios para asegurarte de que los candidatos reciban tu respuesta a tiempo con la plantilla de reclutamiento y contratación de ClickUp.

La plantilla de reclutamiento y contratación de ClickUp te ayuda a evitar esa brecha, ya que te ofrece un espacio para gestionar las ofertas de empleo, realizar un seguimiento de las solicitudes, evaluar a los candidatos y estar al tanto de cada fase. Las fichas de evaluación de las entrevistas te ayudan a comparar de forma justa.

Los Campos personalizados para rol, fase y fuentes mantienen todo organizado. Las automatizaciones tienen la capacidad de desencadenar recordatorios cuando alguien requiere una acción o comunicación inmediata. Con todo en un solo lugar, la contratación resulta más agradable para los candidatos y más fácil para usted.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Realice un seguimiento de cada candidato a través de fases como «Solicitud», «Entrevista», «Oferta» y «Contratación».

Utiliza tarjetas de puntuación estandarizadas para comparar los comentarios de forma justa.

Almacena solicitudes, comentarios y datos de candidatos en vistas de uso compartido para que no se pierda nada.

✨ Ideal para: equipos de RR. HH. que realizan un seguimiento eficiente de los candidatos, las entrevistas y los procesos de contratación.

11. Plantilla de seguimiento de errores de ClickUp

Toma decisiones informadas rápidamente con la plantilla de seguimiento de errores de ClickUp.

En julio de 2024, una actualización defectuosa de CrowdStrike provocó el bloqueo de millones de equipos Windows en todo el mundo. Los equipos se apresuraron a restablecer los sistemas, ya que los dispositivos se bloqueaban sin cesar al iniciarse, lo que afectó a empresas de intervalo, desde aerolíneas hasta hospitales.

La plantilla de seguimiento de errores de ClickUp ofrece a los equipos una forma clara de detectar, registrar y resolver errores antes de que lleguen al punto de provocar interrupciones o caídas del servicio. Puede registrar cada error, asignarlo al desarrollador adecuado y supervisar el progreso sin perder de vista los detalles.

Las vistas, como listas y tableros, te ayudan a priorizar las correcciones, mientras que los Campos personalizados mantienen el contexto adjunto a cada informe de error.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Registra y clasifica las incidencias con Campos personalizados para que los desarrolladores sepan exactamente cuál es el problema, cuándo se produjo y a qué parte del producto afecta.

Asigna propiedad a los miembros del equipo y establece fechas límite, garantizando la rendición de cuentas por cada corrección y evitando el problema de «¿quién está trabajando en esto?».

Realice un seguimiento del estado de los errores en tiempo real a través de vistas como listas, tableros o calendarios, lo que facilita ver qué está abierto, en curso o resuelto.

✨ Ideal para: Equipos de ingeniería que registran, priorizan y resuelven incidencias de forma sistemática.

12. Plantilla de objetivos y metas de la empresa ClickUp

Establece objetivos medibles y realiza el seguimiento de ellos con la plantilla de objetivos y metas de la empresa de ClickUp.

La plantilla de objetivos y metas de ClickUp Company divide los grandes objetivos en resultados claros y medibles. Los equipos pueden ver cómo su trabajo establece la conexión con el panorama general, y los gerentes pueden realizar un seguimiento del progreso sin ahogarse en informes. Es una forma de convertir los objetivos ambiciosos en pasos que realmente se llevan a cabo.

La plantilla está diseñada para gestionar tanto los objetivos generales de la empresa como los pequeños hitos que los respaldan. Puede establecer una meta a nivel de empresa y luego desglosarla en resultados clave para cada departamento o equipo.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Establece objetivos y conéctalos con resultados clave medibles para que sea fácil seguir el progreso.

Asigna metas a las personas adecuadas con cronogramas y responsabilidades claros.

Realiza un seguimiento del progreso en vistas como paneles, listas y cronologías sin crear trabajo adicional.

Uso compartido de las actualizaciones entre los equipos para que todos sepan qué está avanzando y qué sigue requiriendo atención.

✨ Ideal para: Empresas que alinean los OKR y las metas medibles entre equipos y departamentos.

📖 Lea también: Cómo organizar su agenda para mejorar la productividad

13. Plantilla de incorporación de empleados de ClickUp

Sigue una estructura ya preparada que simplifica el proceso con la plantilla de incorporación de empleados de ClickUp.

Una buena experiencia de incorporación puede hacer que alguien se sienta seguro y bienvenido desde el primer momento. La plantilla de incorporación de empleados de ClickUp está diseñada para garantizar que todos los nuevos empleados se sientan integrados desde el primer día.

Lo que hace que esta plantilla sea tan útil es su flexibilidad. Puedes crear listas de control, establecer plazos y añadir campos personalizados para detalles como el departamento, el salario o los módulos de formación. Las vistas, como calendarios y listas, facilitan la visualización de lo que viene a continuación.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Organiza las tareas de incorporación en pasos claros para que los nuevos empleados sepan exactamente qué esperar en sus primeros días.

Asigna responsabilidades a los gerentes y compañeros de equipo para asegurarte de que no haya errores ni fallos.

Utiliza las vistas de calendario y lista para realizar un seguimiento del seguimiento de las reuniones, las sesiones de formación y los plazos clave.

Guarda detalles importantes como formularios, documentos y políticas en un solo lugar para que los empleados no tengan que buscarlos por todas partes.

Realice un seguimiento del progreso general para garantizar que todas las fases de la incorporación se completen sin problemas y a tiempo.

✨ Ideal para: Responsables de RR. HH. que garantizan una incorporación y formación fluidas para los nuevos empleados.

14. Plantilla de agenda de reuniones de ClickUp

Convierta las reuniones que consumen mucho tiempo en sesiones en las que realmente se terminan pendientes con la plantilla de agenda de reuniones de ClickUp.

Piensa en cuántas horas has pasado en reuniones que daban vueltas en círculo. Sin una estructura, incluso la reunión mejor intencionada puede desviarse rápidamente de su curso.

Ahí es donde ClickUp Meeting Agenda Template hace su paso. Puedes esbozar las metas, los temas y los puntos de debate en un espacio compartido para que nadie se quede con dudas.

Cada elemento del orden del día se puede asignar, realizar seguimiento y revisar, de modo que las medidas que se deben tomar no desaparecen una vez finalizada la reunión. Combina esto con vistas como Docs para tomar notas o tareas para realizar seguimientos, y obtendrás un sistema que mantiene las reuniones organizadas sin añadir trabajo adicional.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Describe claramente los temas y metas de la reunión para que todos sepan qué esperar.

Desglose cada elemento del orden del día en tareas con propietarios y plazos claros.

Utiliza documentos para colaborar en tiempo real y tomar notas durante la reunión.

Mantén las tareas de seguimiento con visibilidad para que no se olviden los elementos de acción.

Realice un seguimiento del progreso en las reuniones para ver cómo los debates dan lugar a resultados reales.

✨ Ideal para: Equipos que desean que sus reuniones sean estructuradas, orientadas a metas y basadas en acciones.

📖 Lea también: Estrategias de planificación de la capacidad para maximizar sus recursos

15. Plantilla de planificador diario de ClickUp

Aumente la productividad con un sistema estructurado y repetible mediante la plantilla de planificación diaria de ClickUp.

¿Alguna vez has notado cómo un día puede desaparecer sin que te des cuenta de dónde se ha ido el tiempo? Una encuesta de Microsoft reveló que el 68 % de los trabajadores tienen dificultades para concentrarse sin interrupciones durante el tiempo suficiente. Ahí es donde entra en juego la plantilla de planificación diaria de ClickUp.

Puede dividir su día en categorías como trabajo, personal u metas, y luego priorizar lo que realmente importa. El diseño facilita identificar lo que requiere atención inmediata, mientras que el seguimiento visual del progreso le ayuda a ver realmente el impulso que está generando a lo largo del día.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Reduce el estrés sabiendo exactamente lo que tienes entre manos.

Mejora la gestión del tiempo con herramientas de programación claras.

Prioriza las tareas para que las más importantes nunca queden relegadas.

Con estados, campos y vistas integrados, puedes mover las tareas a lo largo del día como si fueran puntos de control.

✨ Ideal para: Personas y gerentes que desean un sistema diario sencillo para priorizar tareas.

Ningún plan es demasiado grande con ClickUp.

Las plantillas son más que pequeños atajos. Son el secreto para sentirte tranquilo y en control de tu trabajo. Hemos analizado muchas opciones, pero la verdad es que no todas las herramientas de planificación son iguales.

Lo que distingue a ClickUp es la sensación de que, por fin, todo está en su sitio. No es necesario hacer malabarismos con diferentes aplicaciones ni preocuparse por dónde están las cosas. Las tareas, los cronogramas, las notas y las conversaciones están todas juntas, listas para cuando las necesites.

Si has estado esperando una señal para probar algo nuevo, esta es la tuya. Prueba ClickUp y descubre lo agradable que puede ser planear.

Regístrate en ClickUp gratis, gratuito/a, y deja que tu trabajo encaje a la perfección. 🎉