En este momento, se encuentra inmerso en una gran cantidad de herramientas de IA.

Cada semana alguien te propone un nuevo generador de contenido, tu bandeja de entrada tiene 17 plataformas de análisis «revolucionarias» y tu equipo no se pone de acuerdo sobre qué herramienta de automatización de campañas funciona realmente.

Últimamente, averiguar qué pila de IA es la adecuada para las agencias de marketing parece como jugar al Jenga con tu presupuesto.

Necesita herramientas que funcionen conjuntamente para el contenido, las campañas, los análisis y la entrega al cliente. Si no necesita un diagrama de flujo para explicárselo a su equipo, mejor que mejor.

En esta entrada del blog, analizaremos qué funciona y cómo encaja ClickUp en el rompecabezas. 🧩

Componentes básicos de una pila de IA para agencias

Piense en una pila de IA como el sistema nervioso de su agencia. Cada componente debe comunicarse con los demás, o solo conseguirá crear un lío aún mayor.

Echemos un vistazo más de cerca. 👀

Ingesta y enriquecimiento de datos

Cada día, su agencia recibe un flujo de información procedente de docenas de fuentes. Las entradas del CRM, los clics en el sitio web, las aperturas de correos electrónicos, la interacción en las redes sociales... Todo ello cuenta una historia si sabe cómo escucharla.

La infraestructura de IA adecuada reúne estos puntos de datos dispersos y los transforma en algo útil. Esto puede incluir:

Puntuación de clientes potenciales que clasifica a los clientes potenciales en función de su comportamiento real.

Perfiles de clientes que se actualizan automáticamente cuando alguien interactúa con su contenido o visita su página de precios.

Desencadenantes conductuales que le alertan cuando un cliente muestra signos de oportunidad de expansión o posible pérdida de clientes.

Enriquecimiento de datos que añade detalles firmográficos y demográficos a los registros de contacto básicos.

Generación de contenido y creatividad

Su equipo necesita producir contenido en gran volumen, pero el proceso de creación inicial consume un tiempo valioso. Las herramientas de marketing de IA de esta categoría se encargan del trabajo pesado de los primeros borradores y las variaciones.

Qué puede hacer con estas herramientas:

Genere múltiples variaciones de textos publicitarios para realizar pruebas en diferentes plataformas.

Cree conceptos visuales y variaciones de diseño para las presentaciones a los clientes.

Cree secuencias de correos electrónicos adaptadas a diferentes segmentos de público.

Cree pies de foto para redes sociales y publique variaciones a gran escala.

Redacta guiones de vídeo y guiones gráficos para el contenido de las campañas.

Automatización y coordinación de campañas

La ejecución de campañas de marketing a través del correo electrónico, las redes sociales, los anuncios pagados y su sitio web requiere una coordinación constante. Las herramientas de coordinación de IA gestionan la lógica y la sincronización en todos estos canales.

El sistema se encarga de tareas como:

Desencadenantes de secuencias de correo electrónico cuando alguien descarga un imán de clientes potenciales de su anuncio pagado.

Ajustar el gasto publicitario en las distintas plataformas basándose en datos de rendimiento en tiempo real.

Personalización del contenido de la página de destino en función de la fuente de tráfico y el segmento de audiencia.

Avanzar a los clientes potenciales a través de secuencias de nurturing basadas en su nivel de compromiso.

Coordinación del retargeting en múltiples plataformas sin configuración manual.

Análisis, elaboración de informes y conocimientos

La elaboración de informes para los clientes suele implicar la extracción de datos de múltiples plataformas, la creación de hojas de cálculo y la elaboración de presentaciones. Las herramientas de análisis de IA automatizan todo este proceso y añaden inteligencia.

Las capacidades clave incluyen:

Generación automatizada de informes que extrae datos de sus herramientas y los forma en formato adecuado para los clientes.

Atribución multicanal que muestra qué puntos de contacto contribuyen a las conversiones.

Información sobre el rendimiento que destaca lo que funciona y lo que necesita ajustes.

Paneles de marketing en tiempo real que ofrecen visibilidad constante sin necesidad de actualizaciones manuales.

Análisis predictivo que realiza la previsión de los resultados de las campañas basándose en las tendencias actuales.

Colaboración y gestión de flujos de trabajo

El caos interno puede acabar con la eficiencia de una agencia. Estas herramientas crean una estructura en torno a cómo se mueve el trabajo a través de su equipo y llega a los clientes.

Busque sistemas que gestionen:

Asignación automatizada de tareas basada en las fases del proyecto y la capacidad del equipo.

Flujos de trabajo de aprobación que envían los entregables a las partes interesadas adecuadas en secuencia.

Portales de clientes donde los entregables, los comentarios y la comunicación se encuentran en un solo lugar.

Plantillas de proyectos que estandarizan la forma de ejecutar tipos de campañas recurrentes.

Sistemas de notificación que mantienen a todos informados sin saturar las bandejas de entrada.

Integración y escalabilidad

Esta es la base que lo mantiene todo unido. Sus herramientas de IA deben comunicarse entre sí y adaptarse a medida que crece su cartera de clientes.

Entre los elementos fundamentales se incluyen:

Conexiones API robustas que permiten que los datos fluyan automáticamente entre las herramientas.

Arquitectura multicliente que mantiene los datos y las campañas de cada cliente separados, pero gestionables desde una única interfaz.

Flujos de trabajo de automatización que gestionan tareas repetitivas en todas sus cuentas.

Integraciones personalizadas que conectan sus herramientas y flujos de trabajo específicos.

Una base adecuada significa que añadir nuevos clientes no requiere un aumento proporcional del tamaño del equipo ni del esfuerzo manual.

💡 Consejo profesional: Separe la IA creativa de la IA operativa. La IA creativa ayuda en la lluvia de ideas y la iteración de campañas. La IA operativa se encarga de los flujos de trabajo internos, como el control de tiempo, los resúmenes de facturación o la previsión de recursos. Mantenerlas separadas evita que las herramientas creativas se vean entorpecidas por el ruido logístico.

A continuación le mostramos cómo abordar de forma estratégica la pila de IA de su agencia de marketing. 📊

Paso n.º 1: Defina la «zona de valor» de su agencia.

Empiece por identificar en qué ámbito su agencia de marketing de IA genera de forma constante el mayor impacto cuantificable. Esta «zona de valor» podría ser la creatividad de alta conversión, los conocimientos sobre el rendimiento basados en datos o la ejecución de campañas de embudo completo. Aclare esto desde el principio, ya que servirá de base para todas las decisiones posteriores.

Para que esto sea más tangible:

Cree una lista de sus servicios de mayor rendimiento y los resultados de sus clientes.

Relacione esos resultados con los procesos y roles que hay detrás de ellos.

Identifique qué tareas necesitan más mejoras o soporte en materia de automatización.

Por ejemplo, si su agencia destaca por ofrecer campañas de rápida ejecución, dé prioridad a la ideación de contenidos impulsada por IA y revise los flujos de trabajo.

🚀 Ventaja de ClickUp: En ClickUp, puede crear espacios en torno a cada servicio básico, como «Estrategia de campaña» o «Producción de contenido». Dentro de estos espacios, cree plantillas para briefings creativos, asigne aprobaciones y realice el seguimiento de los entregables a través de las tareas de ClickUp. Analice los datos de los clientes como tareas en ClickUp. Personalice las tareas de ClickUp para sus iniciativas de marketing. Esta configuración garantiza que su área de entrega más sólida esté respaldada por flujos de trabajo estructurados y repetibles.

Paso n.º 2: Audite su pila actual e identifique las deficiencias.

Antes de añadir nada nuevo, haz un inventario de lo que ya tienes. Crea una lista de todas las herramientas que utiliza actualmente tu equipo, quién las utiliza, cuánto cuestan y qué capa de tu pila ocupan. Incluye también aquellas «herramientas ocultas» que los miembros del equipo han adoptado sin aprobación oficial.

A continuación viene la parte crítica: recopilar comentarios de las personas que utilizan estas plataformas a diario. Programe conversaciones de 15 minutos con miembros del equipo que desempeñen diferentes roles. Haga preguntas específicas:

¿En qué casos está copiando datos manualmente entre plataformas?

¿Qué herramienta le frustra más cada semana?

¿Qué tarea lleva el doble de tiempo del que debería?

¿Qué entrega al cliente requiere alternar entre varios sistemas?

Estos puntos de fricción revelan sus verdaderas carencias.

Por ejemplo, es posible que descubras que tu equipo de contenido dedica cinco horas a la semana a reformatear las entradas del blog porque tu CMS no se integra con tu herramienta de redacción de IA. O que tus especialistas en medios de pago están reconstruyendo los informes manualmente porque tus plataformas publicitarias y tu panel de análisis no se comunican entre sí. Estas son las deficiencias que vale la pena resolver.

📮ClickUp Insight: Mientras que el 34 % de los usuarios opera con total confianza en los sistemas de IA, un grupo ligeramente mayor (38 %) mantiene un enfoque de «confiar, pero verificar». Una herramienta independiente que no está familiarizada con su contexto de trabajo suele conllevar un mayor riesgo de generar respuestas inexactas o insatisfactorias. Por eso hemos creado ClickUp Brain, la IA que conecta la gestión de proyectos, la gestión del conocimiento y la colaboración en todo su entorno de trabajo de ClickUp e integra herramientas de terceros. Obtenga respuestas contextuales sin tener que cambiar de aplicación y experimente un aumento de 2 a 3 veces en la eficiencia del trabajo.

Las integraciones sólidas son las que convierten las herramientas individuales en una pila. Al evaluar las opciones, busque aquellas que se conecten de forma natural con su CRM, sus plataformas publicitarias y sus herramientas de automatización de contenido.

Por ejemplo, si gestionas campañas en ClickUp, integrarlo con Google Ads permite a tu equipo ver el estado de la campaña, el gasto y los datos de rendimiento sin salir del entorno de trabajo. Esto reduce los traspasos entre los equipos de marketing, análisis y servicio al cliente.

Para comprobar la solidez de la integración, pruebe lo siguiente:

Conectores nativos: ¿La herramienta se sincroniza con sus tres plataformas principales?

Compatibilidad con API: ¿Se pueden conectar flujos de trabajo personalizados sin necesidad de realizar una codificación compleja?

Flujo de datos bidireccional: ¿Las actualizaciones pueden moverse en ambos sentidos?

ClickUp sirve como tejido conectivo para toda su pila de IA. En lugar de obligar a su equipo a saltar entre herramientas de generación creativa, plataformas de análisis y canales de comunicación con los clientes, ClickUp crea un entorno de trabajo de IA convergente donde todo convive. Sus resúmenes de contenido, paneles de rendimiento, tareas y comentarios de los clientes permanecen en un solo lugar. Experimente un entorno de trabajo de IA convergente en ClickUp

Paso n.º 4: tenga en cuenta el coste, la curva de aprendizaje y las necesidades de escalabilidad de los clientes.

El coste total de propiedad va más allá de las cuotas de suscripción. Tenga en cuenta el tiempo de implementación, los requisitos de formación y el mantenimiento continuo.

Una sofisticada plataforma de inteligencia de marketing puede costar 500 dólares al mes, pero si su equipo necesita 20 horas de formación y solo utiliza el 30 % de sus funciones, está pagando de más por una complejidad que no necesita.

Piense con antelación en los escenarios de crecimiento de los clientes con números concretos. ¿Funcionará el modelo de precios de esta herramienta cuando añada 10 clientes más? Algunas plataformas cobran por usuario (manejable), mientras que otras cobran por cuenta de cliente (se encarece rápidamente) o por volumen de datos (impredecible).

Haga el cálculo: si hoy tiene ocho clientes y su objetivo es llegar a 20 en 18 meses, calcule el precio de la herramienta para ambos volúmenes. A continuación, someta a prueba la capacidad operativa preguntando a los usuarios actuales si la plataforma se ralentiza con conjuntos de datos más grandes o flujos de trabajo más complejos.

💡 Consejo profesional: Trata tu pila de IA como si fuera un cliente. Realiza revisiones trimestrales, KPI y retrospectivas. Audita qué funciones de IA realmente ahorran tiempo o mejoran el ROI de las campañas, y elimina las que no lo hacen. Si no está dando los resultados esperados, se trata de un desvío encubierto del alcance.

Paso n.º 5: cree un plan de implementación por fases

Resista la tentación de renovar toda su pila de una sola vez. En su lugar, implemente una implementación estructurada que minimice las interrupciones y permita corregir el rumbo. Esto podría ser algo así:

Fase piloto (30-45 días)

Empiece poco a poco, probando la nueva herramienta con un equipo o una cuenta de cliente dispuestos a ello. Lo ideal es que este grupo tenga suficiente curiosidad para experimentar, pero también sea lo suficientemente honesto como para señalar los problemas reales.

Limite el alcance a un caso de uso definido, por ejemplo, el uso de una plataforma de contenido de IA exclusivamente para crear esquemas de blogs para un solo cliente.

A lo largo del periodo de prueba, hay que centrarse en identificar qué es lo que funciona, dónde se ahorra tiempo y qué puntos de fricción aparecen.

💡 Consejo profesional: Proporcione a su grupo piloto un espacio compartido para registrar lo que funciona y lo que no con ClickUp Docs. Los redactores pueden dejar notas sobre la calidad del contenido, mientras que los editores pueden resaltar problemas recurrentes, como desajustes en el tono. Dado que todo se encuentra en un solo lugar, es más fácil conectar la información para tomar decisiones basadas en datos sobre lo que vale la pena ampliar. Además, los documentos se pueden enlazar dentro de las tareas, de modo que todas las personas involucradas en la tarea piloto tengan el contexto completo.

Fase de adopción (60-90 días)

Una vez que su equipo piloto haya demostrado el valor de la herramienta, incorpore a más equipos y mantenga al grupo original como sus defensores internos.

La meta es que el aprendizaje se perciba como algo guiado, en lugar de forzado. Una guía de inicio rápido basada en las lecciones aprendidas durante la fase piloto funciona mucho mejor que la documentación del proveedor, especialmente cuando se expresa en el lenguaje de su equipo. También le conviene estar atento a los patrones de participación para detectar a tiempo los abandonos.

Fase de optimización (en curso)

Una vez que la herramienta esté completamente implementada, céntrate en extraer el máximo valor. Analiza los patrones de uso para identificar las funciones infrautilizadas que podrían resolver los problemas existentes.

Por ejemplo, si su equipo utiliza una plataforma de creación de contenido de IA solo para los primeros borradores, pero esta ofrece formación sobre la voz de la marca, invierta tiempo en personalizar esa función. Las oportunidades de integración que se saltó durante la implementación inicial se convierten aquí en prioridades.

🚀 Ventaja de ClickUp: para obtener datos reales sobre cómo se están adaptando los equipos, prueba ClickUp Analytics. Podrás ver quién utiliza la herramienta de gestión de proyectos de ClickUp a diario, qué departamentos exploran las funciones avanzadas y dónde empiezan a disminuir los inicios de sesión. Esos patrones muestran los niveles de confianza. Por ejemplo, un aumento repentino en la actividad diaria puede significar un gran entusiasmo inicial, mientras que una caída rápida podría indicar confusión o fatiga. Si detecta esa caída a tiempo, puede intervenir antes de que se extienda la falta de compromiso. Realice un seguimiento de las estadísticas en ClickUp para comprender el uso que hace su equipo de la aplicación.

Muestra de pila de IA para una agencia de marketing

La ejecución de campañas de marketing con IA es más rápida cuando las herramientas funcionan conjuntamente. A continuación, se muestra una muestra de pila de IA que ayuda a los equipos de marketing a gestionar clientes potenciales, crear contenido y realizar el seguimiento de los resultados de forma eficiente.

Antes de analizar cada herramienta en detalle, aquí tienes una breve panorámica general de cada una de ellas:

Herramienta Ideal para Funciones principales Precios* Clearbit Enriquecimiento de datos empresariales en tiempo real para equipos de marketing B2B. Identifique a los visitantes anónimos del sitio web, las señales de intención y las integraciones CRM nativas (Salesforce, HubSpot, Marketo). Precios personalizados Clay Agregación y enriquecimiento de datos de múltiples fuentes de datos para la gestión de clientes potenciales en grandes agencias. Más de 50 fuentes de datos, enriquecimiento en cascada, lógica condicional, integraciones CRM. Gratis; planes de pago desde 149 $ al mes. Apollo. io Inteligencia comercial y compromiso para equipos de ventas externas. Base de datos con más de 270 millones de contactos, secuenciación de correos electrónicos, marcador integrado, sincronización con CRM. Gratis; planes de pago desde 59 $ al mes por usuario. AdCreative. IA Pruebas de variaciones publicitarias y generación creativa para especialistas en marketing de rendimiento. Generación de anuncios y textos publicitarios con IA, anuncios de vídeo, predicción de interacción, información sobre la audiencia. Prueba gratuita; planes de pago a partir de 39 $ al mes. Canva Diseño versátil basado en IA para equipos de marketing pequeños. Herramientas de IA de Magic Studio, Beat Sync, Magic Eraser/Edit, compatibilidad con más de 100 idiomas. Gratis; planes de pago desde 15 $ al mes por usuario. Jasper IA Personalización de la voz de la marca y coherencia del contenido para los equipos de marketing de marca. Generación de contenido con IA, guía de estilo de marca, 29 idiomas, integración con Surfer SEO/Copyscape. Prueba gratuita; planes de pago desde 69 $ al mes por usuario. Surfer SEO Optimización de contenido y SEO para profesionales del marketing y agencias Puntuación de contenido en tiempo real, analizador SERP, esquemas de contenido, auditorías de optimización. Planes de pago desde 99 $ al mes. Claude Síntesis de investigación y creación de contenido extenso para autónomos y agencias. 200 000 tokens de contexto, carga de archivos, historial de conversaciones persistente, estilos de respuesta. Gratis; planes de pago desde 20 $ al mes. Zapier Automatización de IA sin código en más de 6000 aplicaciones para agencias. Zaps de varios pasos, herramientas de flujo de trabajo de IA, supervisión de errores, plantillas de flujo de trabajo. Gratis; planes de pago desde 29,99 $ al mes. Hacer Automatización visual y coordinación de flujos de trabajo para gestores de proyectos de agencias. Constructor de arrastrar y soltar, conexiones API, programación de escenarios, compatibilidad con agentes de IA. Gratis; planes de pago desde 10,59 $ al mes. Looker Studio Análisis y elaboración de informes en el ecosistema de Google para agencias con múltiples clientes. Combinación de datos de múltiples fuentes, intérprete de código, paneles interactivos, controles para uso compartido. Precios personalizados Supermetrics Automatización del flujo de datos para profesionales del análisis de marketing. Más de 150 fuentes de datos, automatización de la actualización, normalización, Supermetrics Agents. Planes de pago desde 37 $ al mes. Funnel. io Almacenamiento de datos de marketing y elaboración de informes para grandes agencias Más de 600 conectores, rellenado automático, conversión de monedas, información de Data Chat IA. Precios personalizados ClickUp Gestión integral de los flujos de trabajo de entrega al cliente para agencias. Gestión de proyectos/tareas, documentos basados en IA, paneles, automatizaciones, chat, control de tiempo. Free Forever; personalización para corporaciones. Pila IA Implementación de IA y automatización de flujos de trabajo para corporaciones y grandes agencias. Creador visual de flujos de trabajo de IA, compatibilidad con RAG, chatbots basados en roles, herramientas de cumplimiento normativo. Precios personalizados HighLevel Plataformas de marketing de marca blanca para agencias CRM de marca blanca, generador de SMS/correos electrónicos/embudos, modo SaaS, herramientas de IA para copias/flujos de trabajo. Prueba gratuita; planes de pago desde 97 $ al mes.

📌 Enriquecimiento de bases de datos y clientes potenciales

1. Clearbit (la mejor para datos empresariales en tiempo real)

a través de Clearbit

Clearbit (ahora parte del ecosistema HubSpot) convierte a los visitantes anónimos de tu sitio web en clientes potenciales identificables sin que tengas que hacer malabarismos. La plataforma recopila más de 100 puntos de datos sobre empresas y contactos en el momento en que alguien llega a tu sitio web.

Ya no tendrá que buscar clientes potenciales manualmente ni importar hojas de cálculo obsoletas; Clearbit añade automáticamente datos firmográficos y tecnográficos a su base de datos CRM.

Las mejores funciones de Clearbit

Identifique a los visitantes anónimos de su sitio web y revele información de la empresa en tiempo real con Clearbit Reveal .

Acceda a señales de intención que muestran qué clientes potenciales están buscando activamente soluciones como la suya.

Integre datos enriquecidos directamente en Salesforce, HubSpot, Marketo y otras plataformas a través de conexiones nativas.

Limitaciones de Clearbit

La frecuencia de actualización de los datos no siempre es constante.

La precisión de los datos varía para las empresas fuera de Norteamérica y Europa.

La plataforma se centra principalmente en datos B2B, por lo que resulta menos útil para campañas B2C.

Precios de Clearbit

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Clearbit

G2: 4,4/5 (más de 140 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

🚀 Ventaja de ClickUp: Cuando llegan nuevas consultas, tu equipo no suele tener tiempo para averiguar de dónde provienen o qué se ha hecho ya al respecto. ClickUp Forms se encarga de la recepción por ti; alguien rellena tu formulario «Trabaja con nosotros» y se convierte instantáneamente en una tarea. Mantenga su canal de ventas en movimiento con los campos personalizados de ClickUp en tareas Las respuestas (relevantes) se introducen directamente en los campos personalizados de ClickUp, como la fuente del cliente potencial, el estado de enriquecimiento y la fase de divulgación. Así, su equipo abre la tarea y sabe al instante: cliente potencial de Instagram, enriquecido, seguimiento pendiente.

2. Clay (la mejor para la agregación de datos de múltiples fuentes de datos)

vía Clay

Clay utiliza el enriquecimiento en cascada, lo que significa que primero prueba automáticamente las fuentes de datos más baratas antes de pasar a los proveedores premium.

Además, Clay se conecta a LinkedIn, Apollo, Clearbit y docenas de otras API, y luego le permite crear flujos de trabajo personalizados utilizando IA para puntuar clientes potenciales, redactar mensajes personalizados o desencadenar automatizaciones.

Las mejores funciones de Clay

Acceda a más de 50 fuentes de datos, entre las que se incluyen LinkedIn, Apollo, Clearbit y PeopleDataLabs, desde una única interfaz.

Cree una lógica condicional que sea un desencadenante de diferentes rutas de enriquecimiento en función de la calidad de los datos o las características de los clientes potenciales.

Exporte datos enriquecidos directamente a su CRM o herramientas de divulgación a través de integraciones nativas.

Limitaciones de Clay

Los costes de crédito se acumulan rápidamente cuando se realizan grandes operaciones de enriquecimiento en múltiples fuentes de datos.

Algunas integraciones parecen menos estables que las nativas de SaaS.

Precios de Clay

Free

Starter: 149 $ al mes

Explorer: 349 $ al mes

Pro: 800 $ al mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Clay

G2: 4,8/5 (más de 170 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

3. Apollo. io (la mejor para inteligencia de ventas)

a través de Apollo.io

Apollo. io combina una base de datos de más de 270 millones de contactos con funciones integradas de secuenciación de correos electrónicos y marcación. Puede filtrar los clientes potenciales utilizando más de 65 criterios, entre los que se incluyen el título, el tamaño de la empresa, la pila tecnológica y la intención de contratación.

La plataforma puntúa cada cliente potencial en función de las señales de interacción, lo que ayuda a su equipo a priorizar a quién contactar primero. Apollo también realiza un seguimiento en tiempo real de las aperturas, los clics y las respuestas de los correos electrónicos, lo que le permite tener visibilidad sobre qué mensajes tienen más repercusión y cuáles no.

Las mejores funciones de Apollo.io

Lanza secuencias de correos electrónicos directamente desde la plataforma y realiza el seguimiento de las aperturas, los clics y las respuestas en tiempo real.

Acceda a la función de marcación integrada que le permite llamar a clientes potenciales sin tener que cambiar a un sistema telefónico independiente.

Sincronice los datos de contacto enriquecidos y el historial de interacción con ClickUp, HubSpot o su CRM preferido.

Limitaciones de Apollo.io

La capacidad de entrega del correo electrónico puede verse afectada si no se preparan adecuadamente los dominios de envío.

Se registran altas tasas de rebote en las pruebas de usuarios cuando se utiliza para la captación en frío.

Precios de Apollo.io

Free

Básico: 59 $ al mes por usuario.

Profesional: 99 $ al mes por usuario

Organización: 149 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Complemento Inbound: 149 $ al mes por equipo.

Valoraciones y reseñas de Apollo.io

G2: 4,7/5 (más de 9210 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 375 opiniones)

🚀 Ventaja de ClickUp: mantenga el impulso a medida que avanzan los clientes potenciales. Cuando el enriquecimiento está terminado, ClickUp Automations actualiza inmediatamente las tareas enlazadas al cliente o la campaña. Mantenga a sus equipos en sintonía con ClickUp Automatizaciones Los equipos de ventas y entrega ven el contexto más reciente en el momento en que cambia, por lo que los seguimientos no se detienen y los traspasos se mantienen fluidos.

📌 Generación creativa

4. AdCreative. IA (la mejor para pruebas de variaciones publicitarias)

a través de AdCreative.ai / IA

AdCreative. IA genera cientos de variaciones publicitarias en cuestión de minutos basándose en las metas de su campaña y las directrices de su marca. La plataforma analiza millones de anuncios de alto rendimiento en todos los sectores para comprender qué elementos de diseño impulsan las conversiones.

Más allá de las imágenes estáticas, AdCreative. IA genera variaciones de textos publicitarios y puede crear anuncios de vídeo a partir de sus recursos visuales existentes.

AdCreative. IA: mejores funciones

Consulte las puntuaciones de interacción previstas para cada creatividad antes de lanzar las campañas.

Cree anuncios de vídeo automáticamente a partir de imágenes estáticas y recursos de productos.

Acceda a información sobre la audiencia que muestra qué grupos demográficos responden mejor a estilos creativos específicos.

Limitaciones de AdCreative. IA

Los diseños generados por IA a veces carecen del acabado de los anuncios creados por profesionales.

Las opciones de personalización parecen limitadas cuando se trata de ajustarse a directrices de marca muy específicas.

La calidad de la generación de vídeo no está a la altura del software de edición de vídeo especializado.

Precios de AdCreative.ia

Prueba gratuita

Planes iniciales: desde 39 $ al mes.

Plans profesionales: desde 249 $ al mes.

Plans Ultimate: desde 599 $ al mes.

AdCreative. IA valoraciones y reseñas

G2: 4,3/5 (más de 790 opiniones)

Capterra: 3,4/5 (más de 160 opiniones)

5. Canva (la mejor para diseños versátiles)

vía Canva

Magic Studio de Canva incorpora la IA directamente en el flujo de trabajo de diseño que la mayoría de los profesionales del marketing ya utilizan a diario.

Magic Design genera presentaciones completas, publicaciones en redes sociales o materiales de marketing a partir de una simple indicación. Magic Eraser elimina objetos no deseados de las fotos sin dejar marcas de edición evidentes, mientras que Magic Edit te permite añadir o sustituir elementos en las imágenes mediante descripciones de texto.

Las mejores funciones de Canva

Sincroniza automáticamente los cortes de vídeo con los ritmos musicales utilizando Beat Sync .

Traduce diseños a más de 100 idiomas manteniendo el diseño y la jerarquía visual.

Cree locuciones a partir de texto con herramientas de conversión de texto a voz basadas en IA.

Limitaciones de Canva

Los diseñadores avanzados consideran que el enfoque basado en plantillas es restrictivo para proyectos complejos.

La organización de archivos se vuelve complicada cuando se gestionan diseños para múltiples clientes.

Las opciones de exportación son limitadas en comparación con el software de diseño profesional como Adobe Creative Suite.

Precios de Canva

Gratis (acceso limitado a IA)

Pro: 15 $ al mes por usuario.

Empresa: 20 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Canva

G2: 4,7/5 (más de 6055 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 12 935 opiniones)

🚀 Ventaja de ClickUp: mantenga sus conceptos publicitarios alineados desde la primera lluvia de ideas. Mantenga una dirección creativa clara y colaborativa con ClickUp Brain en Pizarras. Las pizarras de ClickUp permiten a su equipo creativo correlacionar ideas y recopilar referencias visuales en un solo lugar que su equipo de cuentas ya revisa. Y si necesita nuevas indicaciones en medio de la discusión, utilice ClickUp Brain, su asistente de IA integrado, para generar imágenes directamente en el tablero. Todos ven la misma dirección y su equipo pasa más rápidamente de la idea al borrador.

📌 Generación de contenido y SEO

6. Jasper IA (la mejor para la personalización y la coherencia de la voz de la marca)

a través de Jasper IA

Jasper IA genera contenido de marketing que suena como su marca. La herramienta aprende la voz de su marca a través de una guía de estilo personalizada en la que usted define el tono, las preferencias de vocabulario y los pilares del mensaje. A continuación, aplica esas directrices a las entradas del blog, los pies de foto de las redes sociales, las campañas de correo electrónico y los textos publicitarios.

Además, se integra con Surfer SEO y Copyscape para garantizar que el contenido sea original y se posicione bien.

Las mejores funciones de Jasper IA

Controle Jasper mediante instrucciones en lenguaje natural como «ampliar esta sección» o «escribir una introducción atractiva».

Genere contenido en 29 idiomas manteniendo la voz y el estilo de la marca.

Colabora con los miembros del equipo a través de entornos de trabajo compartidos y flujos de trabajo de aprobación.

Limitaciones de Jasper IA

El contenido suele requerir una edición sustancial para que suene natural y evitar frases repetitivas.

El precio es elevado en comparación con muchas alternativas a Jasper IA y puede que no sea adecuado para presupuestos más reducidos.

Precios de Jasper IA

Prueba gratuita

Pro: 69 $ al mes por usuario

Empresa: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Jasper IA

G2: 4,7/5 (más de 1260 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 1850 opiniones)

🚀 Ventaja de ClickUp: No debería necesitar cuatro pestañas abiertas solo para entregar un texto. Cuando los redactores escriben en ClickUp Docs, todo, desde las notas de la lluvia de ideas hasta el texto final, permanece vinculado a la tarea del cliente a la que pertenece. Pida a ClickUp Brain que revise los borradores existentes y genere contenido adicional. Y con ClickUp Brain integrado, los redactores pueden desarrollar un primer borrador, ajustar el tono o convertir una idea larga en fragmentos cortos para la campaña sin perder el flujo. Mantiene tu flujo de trabajo creativo en movimiento y reduce la proliferación de trabajo que ralentiza a los equipos. ✅ Prueba estas indicaciones: Redacta un primer borrador de la sección principal de la página de destino para [marca]. Tono: seguro pero sencillo. Incluye tres opciones de titular y una línea secundaria de soporte.

Condensa el texto de este documento en ocho breves pies de foto para redes sociales. Haz que llamen la atención sin que parezcan de promoción.

Cree seis variaciones de ángulo para el mismo mensaje de campaña. Cada ángulo debe cambiar el marco emocional: atrevido, divertido, dirigido por expertos, empático, desafiante y minimalista.

Reelabore este mensaje en un correo electrónico de fidelización. Mantenga los párrafos breves, las transiciones naturales y el valor por delante.

Adapta este texto para las audiencias de la parte superior, media e inferior del embudo. Ajusta el tono, el nivel de detalle y la prioridad de la llamada a la acción.

7. Surfer SEO (la mejor para la optimización de contenido)

a través de Surfer SEO

Surfer SEO analiza las páginas mejor posicionadas para su palabra clave objetivo y le indica exactamente qué incluir en su contenido. En lugar de adivinar qué temas tratar, Surfer le muestra términos y preguntas relevantes que discuten los competidores mejor posicionados.

La plataforma también audita el contenido existente e identifica oportunidades de optimización que podrían mejorar las clasificaciones en consonancia con su plan de marketing.

Las mejores funciones de Surfer SEO

Optimice el contenido en tiempo real con una puntuación de contenido que se actualiza a medida que escribe.

Genere esquemas de contenido detallados basados en lo que actualmente se posiciona para sus palabras clave objetivo.

Acceda a SERP Analyzer para comprender por qué los competidores se posicionan y qué lagunas de contenido puede aprovechar.

Limitaciones de Surfer SEO

La herramienta se centra principalmente en las métricas de palabras clave, a veces en detrimento de la calidad y la legibilidad del contenido.

Las directrices pueden parecer rígidas y desalentar los enfoques creativos de los temas.

Los precios se encarecen cuando se optimiza el contenido para múltiples clientes o sitios web de gran tamaño.

Precios de Surfer SEO

Imprescindible: 99 $ al mes.

Escala: 219 $ al mes.

Enterprise: A partir de 999 $ al mes (facturación anual).

Valoraciones y reseñas de Surfer SEO

G2: 4,8/5 (más de 530 opiniones)

Capterra: 4,9/5 (más de 420 opiniones)

8. Claude (la mejor para la síntesis de investigaciones)

vía Claude

Claude maneja el contexto de forma diferente a la mayoría de los asistentes de IA conversacionales. La plataforma procesa hasta 200 000 tokens en una sola conversación, lo que se traduce en aproximadamente 150 000 palabras o un libro completo.

Los equipos de marketing suben informes de investigación, análisis de la competencia y transcripciones de entrevistas con clientes, y luego le piden a Claude que identifique patrones, extraiga citas o redacte contenido basándose en todas esas fuentes simultáneamente.

La herramienta de IA es ideal para redactar contenidos extensos, analizar conjuntos de datos y crear documentación que requiera hacer referencia a múltiples fuentes.

Las mejores funciones de Claude

Cargue archivos PDF, hojas de cálculo e imágenes para que Claude los analice y responda preguntas sobre su contenido.

Mantenga el historial de conversaciones a lo largo de diálogos prolongados sin olvidar el contexto o las instrucciones anteriores.

Cambie entre diferentes estilos de respuesta utilizando la función Estilos para adaptarse a los requisitos de voz de la marca.

Limitaciones de Claude

El nivel gratuito tiene un límite en el volumen de mensajes, por lo que se requiere una suscripción Pro para un uso intensivo.

A veces genera respuestas demasiado prolijas que deben recortarse para obtener textos de marketing concisos.

Precios de Claude

Free

Pro: 20 $ al mes

Max: Desde 100 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Claude

G2: 4,4/5 (más de 65 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 20 opiniones)

🚀 Ventaja de ClickUp: cuando su equipo tiene que saltar entre herramientas de IA, pestañas y unidades compartidas solo para avanzar en una campaña, el trabajo se ralentiza. ClickUp BrainGPT le ofrece un espacio dedicado para pensar, buscar y crear con IA contextual que ya comprende el contexto de su cliente, el historial de la campaña y la voz de la marca. Mantenga a su equipo trabajando como un solo cerebro con ClickUp BrainGPT Reúne ChatGPT, Claude y Gemini en una única aplicación de escritorio, lo que le permite cambiar según sus necesidades en cada momento. Así, en lugar de tener que volver a explicar el contexto una y otra vez, su IA ya lo entiende. Así es como se resuelve la proliferación de la IA al tiempo que se reduce la carga cognitiva, se acelera la toma de decisiones y se mantiene a todo el mundo avanzando en la misma dirección.

📌 Automatización y coordinación

9. Zapier (la mejor opción para la automatización de IA sin código)

a través de Zapier

Zapier conecta más de 6000 aplicaciones sin necesidad de conocimientos técnicos ni de programación.

La plataforma de coordinación de flujos de trabajo utiliza «Zaps» que son desencadenantes de acciones en una aplicación basándose en eventos que se producen en otra. Cuando un cliente potencial rellena un anuncio de Facebook, Zapier puede añadirlo a su CRM, enviar un correo electrónico de bienvenida, crear una tarea para su equipo de ventas y registrar la actividad en Hojas de cálculo de Google automáticamente.

Las agencias pueden ahorrar horas diarias al eliminar la entrada manual de datos y garantizar un flujo de información sin problemas entre las herramientas de los clientes.

Las mejores funciones de Zapier

Cree Zaps de varios pasos que incluyan filtros, retrasos y lógica condicional basada en sus datos.

Utilice la IA para resumir correos electrónicos, redactar respuestas o extraer información de documentos dentro de sus flujos de trabajo.

Configure notificaciones automáticas de errores y supervisión del flujo de trabajo para detectar rápidamente los fallos.

Acceda a plantillas Zap prediseñadas para flujos de trabajo de marketing comunes, como la captura de clientes potenciales y los seguimientos por correo electrónico.

Limitaciones de Zapier

Los zaps pueden tardar en ejecutarse, a veces varios minutos entre el desencadenante y la acción.

Los costes aumentan rápidamente a medida que aumenta el volumen de automatización en las cuentas de los clientes.

La resolución de problemas de Zaps fallidos puede resultar frustrante debido al límite en la información sobre los errores.

Precios de Zapier

Free

Profesional: Desde 29,99 $ al mes.

Equipo: A partir de 103,50 $ al mes.

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Zapier

G2: 4,5/5 (más de 1465 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 3010 opiniones)

10. Make (la mejor para la automatización visual)

vía Make

Aborde la automatización de flujos de trabajo como si se tratara de un diagrama de flujo. La interfaz visual muestra exactamente cómo se mueven los datos entre las aplicaciones, lo que ayuda a los equipos a comprender y resolver los problemas de los flujos de trabajo más rápidamente que las alternativas basadas en texto.

Arrastra los módulos a un lienzo, realiza las conexiones y observa cómo fluyen los datos a través de ramas, bucles y rutas condicionales en tiempo real. Los equipos que gestionan flujos de trabajo complejos y con mucha lógica aprecian que Make muestre toda la estructura de automatización de un vistazo, en lugar de ocultarla detrás de pestañas y menús desplegables.

Aprovecha las mejores funciones

Combine información de múltiples fuentes utilizando agregadores antes de enviarla al siguiente paso.

Conéctese a cualquier API utilizando módulos HTTP, incluso a plataformas sin integraciones oficiales de Make.

Programe escenarios para que se ejecuten a intervalos específicos o utilizarlos como desencadenantes mediante webhook para una automatización en tiempo real.

Cree, personalice y gestione agentes de IA inteligentes que automatizan sus procesos empresariales.

Establezca límites

La interfaz visual puede volverse confusa cuando los flujos de trabajo superan los 20-30 módulos.

Los precios basados en las operaciones hacen que los costes sean impredecibles para los flujos de trabajo que procesan grandes volúmenes de datos.

Establezca los precios

Free

Básico: 10,59 $ al mes.

Pro: 18,82 $ al mes

Teams: 34 $ al mes.

Enterprise: Precios personalizados

Haga valoraciones y reseñas.

G2: 4,6/5 (más de 260 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 405 opiniones)

🚀 Ventaja de ClickUp: Piense en todas las pequeñas tareas de seguimiento que su equipo realiza cada día: comprobar el estado, buscar actualizaciones, enviar un recordatorio a alguien para que revise un borrador, recopilar archivos para una reunión inicial. Ejecute automatizaciones de IA sensibles al contexto basadas en los objetos que observan con ClickUp Ambient Agents . Los agentes ambientales de ClickUp se encargan de esas tareas automáticamente. Supervisan sus tareas, documentos y flujos de trabajo, e intervienen cuando es necesario realizar algún cambio. Supongamos que un borrador de texto está marcado como «Listo para revisión». Un agente ambiental: Asigna el responsable de redacción.

Les notifica que deben revisar

A la espera de aprobación

Mueve la tarea a «Aprobación del cliente».

Envía un mensaje al gestor de cuentas de la cuenta.

A continuación, genera tareas de producción para diseño y medios, todo de forma automática. El trabajo avanza por sí solo.

📌 Análisis y elaboración de informes

11. Looker Studio (el mejor para el ecosistema de Google)

a través de Looker Studio

Looker Studio (antes Google Data Studio) extrae datos de Google Analytics, Google Ads, Search Console y YouTube sin necesidad de conectores de pago ni configuraciones técnicas.

La interfaz de arrastrar y soltar le permite crear paneles interactivos en cuestión de minutos utilizando gráficos, tablas y cuadros de mando preconfigurados. Los informes se actualizan automáticamente a medida que llegan nuevos datos, lo que significa que las partes interesadas siempre ven los números actuales sin necesidad de actualizarlos manualmente.

Las mejores funciones de Looker Studio

Combine datos de múltiples fuentes de datos para crear campos calculados y métricas multiplataforma (por ejemplo, el coste por adquisición en todos los canales).

Genere código Python automáticamente utilizando Code Interpreter para realizar análisis estadísticos avanzados y previsiones.

Comparte informes con permisos personalizables similares a los de los Documentos de Google para facilitar el acceso a las partes interesadas.

Limitaciones de Looker Studio

Muchos conectores de terceros requieren compras por separado, lo que añade costes para las fuentes de datos que no son de Google.

La plataforma puede experimentar retrasos y tiempos de carga lentos al extraer datos.

Las opciones de personalización son limitadas en comparación con herramientas de BI específicas como Tableau o Power BI.

Precios de Looker Studio

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Looker Studio

G2: 4,3/5 (más de 440 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 275 opiniones)

📮 ClickUp Insight: El 43 % de las personas afirma que las tareas repetitivas proporcionan una estructura útil a su jornada laboral, pero el 48 % las considera agotadoras y una distracción del trabajo significativo. Aunque la rutina puede dar una sensación de productividad, a menudo establece un límite para la creatividad y le impide lograr un progreso significativo. ClickUp le ayuda a liberarse de este ciclo automatizando las tareas rutinarias mediante agentes de IA inteligentes, para que pueda centrarse en el trabajo profundo. Automatice los recordatorios, las actualizaciones y la asignación de tareas, y deje que funciones como el bloqueo automático de tiempo y las prioridades de tareas protejan sus horas de mayor rendimiento. 💫 Resultados reales: Lulu Press ahorra 1 hora al día por empleado gracias al uso de ClickUp Automatizaciones, lo que se traduce en un aumento del 12 % en la eficiencia del trabajo.

12. Supermetrics (la mejor para la automatización de flujos de datos)

a través de Supermetrics

Supermetrics traslada los datos de marketing desde las plataformas publicitarias al lugar donde trabaje su equipo. Así, en lugar de descargar manualmente archivos CSV de Facebook Ads, Google Analytics y LinkedIn, Supermetrics transfiere automáticamente esos datos a Hojas de cálculo de Google, Looker Studio, Power BI o su almacén de datos.

Además, la plataforma ofrece compatibilidad con más de 150 fuentes de datos y procesa más del 15 % de los datos de marketing globales.

Las mejores funciones de Supermetrics

Programe actualizaciones automáticas de datos a intervalos personalizados para que los informes se mantengan actualizados sin necesidad de actualizaciones manuales.

Normalice los nombres de los campos y las métricas en diferentes plataformas para obtener una elaboración de informes coherente.

Cargue datos sin conexión utilizando la importación de datos personalizada para combinarlos con métricas de marketing digital.

Cree agentes Supermetrics para la elaboración de informes, la detección de anomalías y mucho más.

Limitaciones de Supermetrics

Los precios aumentan rápidamente a medida que se realizan más conexiones de fuentes de datos y destinos de datos.

Existe una curva de aprendizaje para el ajuste de transformaciones de datos complejas y combinarlas.

Precios de Supermetrics

Starter: 37 $ al mes para un usuario.

Crecimiento: 199 $ al mes para dos usuarios.

Pro: 499 $ al mes para tres usuarios.

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Supermetrics

G2: 4,4/5 (más de 795 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 105 opiniones)

13. Funnel. io (la mejor para el almacenamiento de datos de marketing)

a través de Funnel.io

Funnel.io se conecta a más de 600 fuentes de datos y rellena automáticamente los datos históricos, por lo que nunca perderá el acceso al rendimiento pasado, incluso si cambia una API. Su modelo de datos comprende los conceptos de marketing; sabe lo que significan las impresiones, los clics y las conversiones en diferentes plataformas y los normaliza automáticamente.

El sistema descodifica las convenciones de nomenclatura de las campañas, dividiendo «Q1_2025_Facebook_Retargeting» en campos separados para el trimestre, el año, la plataforma y el tipo de campaña. Funnel IA trabaja para acelerar sus flujos de trabajo.

Las mejores funciones de Funnel.io

Convierte monedas automáticamente utilizando tipos de cambio históricos que coincidan con tu periodo de elaboración de informes.

Almacene los datos transformados conservando los valores originales para las pistas de auditoría y la resolución de problemas.

Cree paneles interactivos dentro de Funnel o exporte datos limpios a Looker Studio, Tableau o almacenes.

Haga preguntas en lenguaje natural y obtenga información valiosa a partir de sus datos con la función de IA integrada, Data Chat.

Limitaciones de Funnel.io

No todos los conectores/destinos están incluidos en todos los planes (algunos solo en Business o Enterprise).

La plataforma requiere comprender los conceptos de modelado de datos para una personalización avanzada.

La configuración lleva más tiempo que las herramientas plug-and-play, especialmente para agencias con estructuras de datos complejas.

Precios de Funnel.io

Free

Starter: Precios personalizados

Empresa: Precios personalizados

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Funnel.io

G2: 4,5/5 (más de 155 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

📌 Flujo de trabajo y pila de entrega al cliente

14. ClickUp (la mejor para gestionar los flujos de trabajo de entrega al cliente de principio a fin)

Mantenga el flujo de ejecución de las campañas con tareas de ClickUp

ClickUp es la aplicación integral para el trabajo que combina la gestión de proyectos, la gestión del conocimiento y el chat, todo ello impulsado por IA que le ayuda a trabajar de forma más rápida e inteligente.

Además, el software de gestión de proyectos para agencias creativas de ClickUp se convierte en la base de todo el flujo de trabajo de sus clientes. A continuación le mostramos cómo le ayuda en sus estrategias de marketing. 👇

Ejecute los entregables a través de un proceso claro.

Supongamos que está produciendo una campaña en redes sociales para un cliente habitual. Crea una tarea de ClickUp para todo el conjunto de la campaña semanal. Dentro de esa tarea, usted:

Añada subtareas para la redacción de guiones, la redacción publicitaria, los elementos visuales y la corrección de pruebas.

Utilice ClickUp Dependencies para que el trabajo se realice en el orden correcto y su diseñador trabaje en los elementos visuales una vez que el texto esté listo.

Crea una lista de control de ClickUp para el control de calidad, como la coherencia de la voz de la marca y la ubicación de las llamadas a la acción.

Aplique las prioridades de tareas de ClickUp para resaltar los activos vinculados a los plazos más cortos de los clientes.

Ofrezca claridad a los clientes sin necesidad de más reuniones.

Ofrezca visibilidad del proyecto mediante un panel del portal del cliente en ClickUp.

Los paneles de ClickUp le ayudan a presentar el estado del trabajo, los cronogramas y el progreso a través de un panel orientado al cliente. El panel de su cliente puede mostrar:

Progreso actual de la fase del proyecto

Entregables listos para la revisión del cliente.

Fechas límite para la próxima semana

Ancho de banda entre los miembros relevantes del equipo

Tarjetas de IA que resumen el progreso semanal (¡y mucho más!)

Supongamos que un cliente tiene una serie de vídeos semanales. Tu panel muestra los guiones redactados, las grabaciones completadas, las ediciones en curso y los episodios listos para publicar. Así, pueden ver al instante en qué punto está el trabajo.

También puede crear paneles internos para que su equipo realice el seguimiento de la distribución de la carga de trabajo y los cuellos de botella.

Impulse la acción con conversaciones contextuales.

Las conversaciones sobre los proyectos permanecen donde se desarrolla el trabajo con ClickUp Chat.

Mantenga el contexto vinculado a la ejecución con ClickUp Chat

Supongamos que su estratega perfecciona los mensajes de una campaña de marketing de rendimiento durante una llamada de retroalimentación. Deja notas directamente en el canal de chat del proyecto. A continuación, el diseñador responde en el mismo hilo y adjunta el elemento visual actualizado. La dirección acordada se convierte en una tarea con un solo clic.

Por fin, todo el mundo puede seguir trabajando sin tener que cambiar de plataforma ni volver a explicar los motivos.

Deje que la IA mantenga sus proyectos alineados.

Tu equipo hace un gran trabajo. La ralentización suele producirse en torno al trabajo: las actualizaciones, los seguimientos, las comprobaciones de alineación y los momentos de «Espera, ¿en qué punto estamos con esto?».

ClickUp Brain elimina esa carga para que su equipo siga avanzando sin que usted tenga que gestionar cada pequeño traspaso.

Piense en las actualizaciones semanales que envía a sus clientes.

Abre tareas, se desplaza por los chats, intenta recordar qué ha cambiado, extrae lo más destacado, reescribe todo en un lenguaje claro y comprueba dos veces que no falte nada. No es un trabajo difícil, pero lleva mucho tiempo y se repite cada semana.

Mantén la concentración en el trabajo que importa con ClickUp Brain

Ahora imagina esto: le pides a ClickUp Brain que te informe de las novedades.

Lee el progreso real de las tareas, las decisiones, los comentarios, las aprobaciones y los elementos pendientes, y genera un resumen de estado claro y estructurado que puede enviar de inmediato.

Los equipos que adoptan ClickUp terminan el trabajo tres veces más rápido, liberan 1,1 días laborables cada semana y reducen los gastos generales operativos en un 88 %.

Las mejores funciones de ClickUp

Manténgase informado sin necesidad de consultar los paneles de control: configure configure los informes programados de ClickUp para enviar a los clientes resúmenes del rendimiento de las campañas a intervalos determinados (por ejemplo, cada dos viernes).

Vea dónde se invierte realmente el esfuerzo: registre las horas dedicadas a las campañas, el desarrollo creativo, las revisiones y las llamadas a los clientes con registre las horas dedicadas a las campañas, el desarrollo creativo, las revisiones y las llamadas a los clientes con ClickUp Control de tiempo para poder fijar con precisión los precios de los contratos de retención y los SOW.

Comparte tu trabajo rápidamente: graba breves tutoriales o explicaciones creativas con graba breves tutoriales o explicaciones creativas con ClickUp Clips para que los clientes comprendan la dirección sin necesidad de programar otra reunión.

Comparte ideas sobre la marcha: captura notas de brainstorming, locuciones o comentarios de clientes con captura notas de brainstorming, locuciones o comentarios de clientes con ClickUp Talk to Text en Brain MAX para que nada se pierda cuando el equipo se mueve rápidamente.

Encuentre recursos al instante: localice archivos de campañas anteriores, presentaciones, directrices de marca o calendarios de contenido en todo su entorno de trabajo utilizando la búsqueda en lenguaje natural con localice archivos de campañas anteriores, presentaciones, directrices de marca o calendarios de contenido en todo su entorno de trabajo utilizando la búsqueda en lenguaje natural con ClickUp Enterprise Search

Mantenga la comunicación con los clientes vinculada al trabajo: envíe y reciba correos electrónicos directamente en su entorno de trabajo utilizando envíe y reciba correos electrónicos directamente en su entorno de trabajo utilizando ClickUp Email Gestión de Proyectos , de modo que los hilos de comentarios se conecten con los resultados correctos.

No pierda nunca la información de las reuniones: deje que deje que ClickUp AI Notetaker documente las llamadas de los clientes, resuma las decisiones, extraiga los elementos a realizar y los adjunte automáticamente a la tarea de la campaña.

Limitaciones de ClickUp

El amplio conjunto de funciones puede abrumar a los nuevos usuarios al principio.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 600 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4500 opiniones)

El propietario de una agencia de marketing comparte su experiencia con ClickUp en Reddit:

Llevamos aproximadamente medio año utilizando ClickUp en nuestra agencia y, sinceramente, ha cambiado nuestra forma de trabajar de una manera que no esperaba. […] Su sistema Docs ha sustituido discretamente a la mayor parte de nuestro trabajo con Documentos de Google. Todo fluye mejor cuando nuestra documentación se encuentra en el mismo lugar que nuestros proyectos. El equipo se ha adaptado a ello más rápido de lo que pensaba. Al principio no estaba muy convencido con ClickUp Brain, me parecía otro truco de IA más. Pero me ha ahorrado algunas tareas de redacción tediosas, especialmente cuando tengo que resumir largos correos electrónicos de clientes o empezar un borrador. […] La función de toma de notas con IA fue la verdadera sorpresa. Antes solíamos perder muchos elementos pendientes después de las reuniones, pero ahora lo registra todo y asigna las tareas automáticamente. El seguimiento ha mejorado notablemente.

Llevamos aproximadamente medio año utilizando ClickUp en nuestra agencia y, sinceramente, ha cambiado nuestra forma de trabajar de una manera que no esperaba. […] Su sistema Docs ha sustituido discretamente a la mayor parte de nuestro trabajo con Documentos de Google. Todo fluye mejor cuando nuestra documentación se encuentra en el mismo lugar que nuestros proyectos. El equipo se ha adaptado a ello más rápido de lo que pensaba.

Al principio no estaba muy convencido con ClickUp Brain, me parecía otro truco de IA más. Pero me ha ahorrado algunas tareas de redacción tediosas, especialmente cuando tengo que resumir largos correos electrónicos de clientes o empezar un borrador. […]

La función de toma de notas con IA fue la verdadera sorpresa. Antes solíamos perder muchos elementos pendientes después de las reuniones, pero ahora lo registra todo y asigna las tareas automáticamente. El seguimiento ha mejorado notablemente.

📌 Escala multicliente y Marca blanca

15. Stack AI (la mejor para la implementación de IA en corporaciones)

a través de Stack IA

Stack AI permite a los equipos crear asistentes y flujos de trabajo de IA listos para la producción sin necesidad de escribir código. El generador visual conecta componentes para gestionar tareas como la clasificación de soporte, el análisis de documentos o la generación de propuestas.

Seleccione entre modelos de lenguaje grandes (LLM), como ChatGPT, Claude o Gemini, en función de la tarea específica, y luego implemente el asistente de IA como una aplicación interna o expóngalo a través de una API para una integración más amplia.

Las mejores funciones de Stack IA

Cree flujos de trabajo de IA de forma visual conectando modelos de lenguaje, fuentes de datos y lógica sin necesidad de escribir código.

Implemente RAG para basar las respuestas de IA en documentos y bases de conocimiento específicos de la empresa.

Diseñe e implemente chatbots específicos para cada rol en cuestión de minutos.

Gestione las implementaciones utilizando entornos, permisos basados en roles y registros de auditoría para garantizar el cumplimiento normativo.

Limitaciones de la pila de IA

La profundidad de las plantillas varía en función del caso de uso, lo que requiere una personalización para flujos de trabajo especializados.

Las opciones de integración son más limitadas en comparación con las plataformas de automatización generales.

Las herramientas de supervisión y observabilidad pueden necesitar complementos para implementaciones de producción complejas.

Precios de Stack IA

Free

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Stack IA

G2: 4,7/5 (más de 30 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

🔍 ¿Sabías que...? La mayoría de las agencias pequeñas o especializadas siguen siendo bastante modestas y centradas en el cliente. En un informe comparativo que abarca 251 agencias, la mayoría declaró tener entre 11 y 20 clientes, y a menudo clasificó el «SEO y el mantenimiento de sitios web» como sus principales servicios (77 % de las agencias).

16. HighLevel (la mejor para distribuidores de agencias)

vía HighLevel

HighLevel combina CRM, marketing por correo electrónico, SMS y creación de embudos en una solución que las agencias pueden comercializar con su propia marca blanca y revender. Usted personaliza todo el sistema, desde las URL de inicio de sesión hasta las aplicaciones móviles, para que los clientes vean su logotipo en lugar del de HighLevel.

La plataforma incluye SMS bidireccionales, seguimiento de llamadas, mensajes de voz y integración con Facebook Messenger para centralizar las comunicaciones con los clientes.

Y lo que es aún mejor, las herramientas de IA de HighLevel generan textos para embudos de conversión, crean respuestas a reseñas y crean flujos de trabajo a través de indicaciones de conversación.

Las mejores funciones de HighLevel

Personalice toda la plataforma con su marca blanca, incluidas las aplicaciones móviles, las URL de inicio de sesión y la imagen de marca, para revenderla a sus clientes.

Clona sistemas de marketing completos utilizando instantáneas que incluyen embudos, flujos de trabajo y automatizaciones.

Habilite el modo SaaS para crear planes de suscripción, cobrar a los clientes y gestionar la facturación automáticamente.

Limitaciones de HighLevel

Algunos usuarios informan de incidencias ocasionales y problemas de rendimiento con las funciones más recientes.

Las funciones avanzadas de IA requieren una tarifa adicional basada en el uso, además de la suscripción básica.

Precios de HighLevel

Prueba gratuita

Starter: 97 $ al mes

Unlimited: 297 $ al mes

Valoraciones y reseñas de HighLevel

G2: 4,6/5 (más de 545 opiniones)

Capterra: 4,1/5 (más de 80 opiniones)

💡 Consejo profesional: Entrene a la IA en marketing para que identifique en tiempo real los canales con bajo rendimiento. Por ejemplo, si los anuncios de TikTok tienen un bajo rendimiento a mitad de semana, su IA puede alertar al equipo para que reasigne el presupuesto o modifique las creatividades de inmediato.

Ventajas de una pila de IA bien diseñada para agencias

Una pila de IA robusta permite a las agencias reducir la proliferación de la IA y crear sistemas que impulsan el rendimiento. Así es como una pila bien construida añade valor real:

Acelera la entrega de campañas: agiliza la producción creativa, los ciclos de aprobación y la elaboración de informes a los clientes mediante la automatización conectada.

Mejora la producción creativa: utiliza la IA para generar ideas, probar variaciones y perfeccionar los mensajes a gran escala.

Mejora la retención de clientes: proporciona respuestas más rápidas y conocimientos más profundos que se traducen en resultados medibles.

Operaciones preparadas para el futuro: mantiene su pila tecnológica adaptable a las nuevas herramientas y a los cambios del mercado sin aumentar la complejidad.

Refuerza la toma de decisiones: reúne reúne análisis de marketing , CRM y datos publicitarios para revelar tendencias y orientar un gasto más inteligente.

🧠 Dato curioso: Durante aproximadamente un siglo (desde finales del siglo XIX hasta bien entrado el siglo XX), muchas agencias de publicidad cobraban una comisión estándar de alrededor del 15 % sobre el coste de los medios que compraban para sus clientes. Incluso después de que las agencias pasaran a ejecutar campañas creativas para los anunciantes (en lugar de para los editores), lograron mantener ese modelo de comisión.

Errores comunes que cometen las agencias al montar una pila de IA

Aquí te mostramos dónde se equivocan la mayoría de las agencias al crear su pila de IA y cómo evitar repetir los mismos errores.

Error Por qué duele Qué hacer en su lugar Tratar las herramientas como una estrategia Los equipos esperan que la tecnología solucione los problemas de los procesos, lo que provoca desorden y confusión. Primero, planifica tu flujo de trabajo y, a continuación, utiliza herramientas para reforzar lo que ya funciona. Uso de la IA sin contexto Los resultados de la IA carecen de relevancia cuando los equipos no proporcionan datos o instrucciones claras. Alimente las herramientas con indicaciones de alta calidad, información sobre los clientes y datos de campañas para obtener resultados precisos. Saltarse la alineación entre equipos La desconexión entre los equipos creativos, analíticos y estratégicos provoca duplicaciones y retrasos. Configure paneles compartidos o entornos de trabajo centralizados para mantener a todos alineados. Confiar únicamente en las funciones de IA Los complementos de IA llamativos suelen distraer la atención de las capacidades básicas que faltan. Evalúa si la herramienta mejora la estrategia, la colaboración o los resultados medibles.

🧠 Dato curioso: Algunas agencias fueron pioneras en tipos de medios: por ejemplo, uno de los primeros ejemplos de agencias estadounidenses fue la que aprovechó el primer entorno publicitario televisivo en 1941 (para un reloj), y el crecimiento de las vallas publicitarias se disparó cuando los automóviles se hicieron habituales en las carreteras estadounidenses.

Crear una agencia de marketing basada en la IA no debería significar lidiar con sistemas desconectados. Los equipos más inteligentes optimizan, conectan y escalan sus flujos de trabajo para que cada proyecto funcione como una máquina de campaña bien engrasada.

ClickUp reúne todos los flujos de trabajo de su agencia en un potente entorno de trabajo, de modo que la estrategia, la creatividad, la ejecución y la elaboración de informes se encuentran bajo un mismo techo.

Planifique campañas en tareas de ClickUp, realice el seguimiento del rendimiento con paneles, centralice sus guías en documentos y genere nuevas ideas con ClickUp Brain. Además, ClickUp BrainGPT unifica todo su flujo de trabajo. Esto significa que dedicará menos tiempo a cambiar de plataforma y más tiempo a crear campañas que realmente marquen la diferencia.

¿Está listo para conectar todo el ecosistema de IA de su agencia? ¡Regístrese hoy mismo en ClickUp! ✅

Preguntas frecuentes (FAQ)

Las agencias necesitan herramientas que les ayuden con la creación de contenidos, la gestión de campañas, el análisis y la elaboración de informes para los clientes. ClickUp reúne todo esto al ofrecer funciones de redacción basadas en IA, seguimiento de tareas y paneles de rendimiento en una sola plataforma, de modo que los equipos pueden gestionar campañas y generar contenidos sin tener que cambiar de herramienta.

La mayoría de las agencias dedican entre el 10 % y el 20 % de su presupuesto tecnológico total a herramientas de marketing de IA. La cantidad exacta depende del tamaño del equipo, los clientes atendidos y la complejidad de las campañas.

Las agencias pequeñas pueden adoptar sin duda alguna las pilas de inteligencia artificial (IA). Muchas plataformas de IA ofrecen ahora planes asequibles, niveles gratuitos o modelos de pago por uso, lo que permite a los equipos pequeños automatizar el trabajo rutinario y competir eficazmente sin necesidad de realizar grandes inversiones.

Realice un seguimiento de métricas como el tiempo ahorrado en tareas repetitivas, las mejoras en el rendimiento de las campañas, las tasas de conversión de clientes potenciales y el coste por adquisición. Comparar el rendimiento antes y después de la IA en actividades como la segmentación de anuncios ayuda a cuantificar el valor y justificar una mayor inversión.

Las agencias deben revisar su pila cada 6-12 meses. Esto garantiza que se mantengan al día con las nuevas funciones, las actualizaciones de seguridad y las necesidades cambiantes de los clientes, al tiempo que se eliminan las herramientas redundantes o infrautilizadas.