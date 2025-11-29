Plantillas gratuitas de paneles de control para clientes que simplifican la elaboración de informes y el seguimiento de proyectos.

En el acelerado mundo actual, ofrecer visibilidad en tiempo real a los clientes no es solo algo deseable, sino una necesidad.

Para las agencias, los autónomos y los equipos que tratan directamente con los clientes, esto supone tanto un reto como una oportunidad. Es necesario mostrar una visión completa, desde las métricas de ventas y el progreso del proyecto hasta el rendimiento de la campaña, sin abrumar a los clientes.

Ahí es donde entran en juego los paneles de control y las plantillas de paneles de control diseñados específicamente para la elaboración de informes para clientes. Al agregar múltiples fuentes de datos en una única vista unificada, las plantillas de paneles de control para clientes proporcionan una ubicación centralizada para realizar el seguimiento de las métricas clave, optimizar la comunicación y fomentar la confianza.

Veamos algunas plantillas gratuitas y personalizables de ClickUp para la elaboración de informes a los clientes.

Plantillas de paneles de control para clientes de un vistazo

A continuación, le ofrecemos un resumen de las mejores plantillas gratuitas de paneles y plantillas para la elaboración de informes para clientes:

¿Qué son las plantillas de paneles de control para clientes?

Las plantillas de paneles para clientes son diseños predefinidos y personalizables que muestran datos clave de los clientes, como el rendimiento financiero, el flujo de caja, el rendimiento de las ventas y las métricas del proyecto, en una única vista organizada. Recopilan información de múltiples fuentes de datos y la estructuran en gráficos, tablas e indicadores clave de rendimiento (KPI) para que los equipos puedan crear rápidamente paneles de control de elaboración de informes para clientes sin tener que empezar desde cero. De esta manera, se obtienen conocimientos prácticos para tomar decisiones basadas en datos que mejoran directamente el retorno de la inversión.

Las plantillas de paneles de control para clientes son especialmente útiles para agencias, autónomos y empresas que necesitan gestionar varias cuentas de clientes y organizar los datos en una ubicación centralizada.

💡 Lea también: Las mejores herramientas de visualización de datos para proyectos

¿Qué caracteriza a una buena plantilla de panel de control para clientes?

Una plantilla de panel de control para clientes debe ser lo suficientemente flexible como para ofrecer compatibilidad con diversos métodos de elaboración de informes, de modo que las partes interesadas puedan comprender lo que están viendo sin necesidad de explicaciones.

Busque plantillas que le permitan:

Organice la información de los clientes en secciones para proyectos, finanzas y rendimiento.

Conecta y extrae datos automáticamente de herramientas como Google Analytics, CRM o aplicaciones financieras.

Personalice los elementos visuales con gráficos, gráficos y tablas para que los datos complejos sean fácilmente accesibles.

Realice un seguimiento preciso de los KPI más importantes , como el flujo de caja, la tasa de conversión y el progreso de las ventas.

Comparte actualizaciones en directo con los clientes para que puedan ver datos precisos y actualizados sin necesidad de actualizar manualmente.

Plantillas de paneles de control para clientes

La gestión de clientes no debería parecer un trabajo de detective. Cuando los detalles del proyecto están dispersos en múltiples plataformas y herramientas, se pierde tiempo buscando información en lugar de aportar valor. Esto se conoce a menudo como «proliferación del trabajo».

ClickUp resuelve este problema al ser el primer entorno de trabajo con IA convergente del mundo.

Los paneles de ClickUp reúnen todo (cronogramas de proyectos, entregables, presupuestos y métricas de progreso) en una vista que se actualiza en tiempo real. Así es como ClickUp también se convierte en un excelente software de CRM.

Elimina todas las formas de dispersión del trabajo para proporcionar un contexto completo y un único lugar en el que personas y agentes puedan trabajar juntos.

ClickUp también ofrece una gama de plantillas de paneles personalizables que son fáciles de integrar en su proceso de elaboración de informes semanales o mensuales. Explorémoslas juntos.

1. Plantilla de panel de control de gestión de proyectos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Realice un seguimiento de los hitos, los riesgos y los presupuestos en tiempo real con la plantilla de panel de control de gestión de proyectos de ClickUp.

La plantilla de panel de control de gestión de proyectos de ClickUp permite a los gestores de proyectos y a los equipos visualizar y ejecutar las tareas del proyecto con total visibilidad de los cronogramas, los costes y los riesgos.

Los paneles de ClickUp capturan automáticamente los detalles de los espacios y listas de su proyecto, lo que le proporciona información sobre todo, desde el progreso hasta el rendimiento. Con una variedad de widgets, puede personalizar su panel como desee: barras de progreso para las tasas de finalización, gráficos de líneas para las tendencias, gráficos circulares para las contribuciones individuales, widgets de carga de trabajo para la asignación de recursos y mucho más.

He aquí por qué le encantará esta plantilla:

Obtenga un cronograma visual de las actividades del proyecto en el que puede ajustar fácilmente las fechas y la duración de las tareas arrastrando los elementos en la vista Gantt

Realice un seguimiento automático del progreso con campos basados en fórmulas para la duración y el presupuesto restante, eliminando los cálculos manuales.

Perfeccione y reequilibre las cargas de trabajo con la vista de planificación de capacidad y compruebe si los miembros del equipo tienen una asignación insuficiente o excesiva.

📌 Ideal para: Gestores de proyectos y jefes de equipo en los sectores de la construcción, TI, marketing u operaciones que necesitan un software de panel para supervisar los costes, las dependencias y la capacidad del equipo.

📮 Información de ClickUp: El 31 % de los gerentes prefiere los tableros visuales. Otros se inclinan por los diagramas de Gantt, los paneles o las vistas de recursos. Pero la mayoría de las herramientas le obligan a elegir una opción. Si la vista no se ajusta a su forma de pensar, se convierte en otra fuente de fricción. Con ClickUp, no tienes que elegir. Cambia entre diagramas de Gantt con IA, tableros Kanban, paneles o vista de Carga de trabajo con un solo clic. Y con ClickUp AI, puedes generar automáticamente vistas o resúmenes personalizados en función de quién los vea, ya seas tú, un ejecutivo o tu diseñador. 💫 Resultados reales: CEMEX aceleró el lanzamiento de productos en un 15 % y redujo los retrasos en la comunicación de 24 horas a segundos gracias a ClickUp.

2. Plantilla de informe analítico de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Obtenga la plantilla de informes analíticos de ClickUp para convertir los datos sin procesar en resúmenes visuales claros con puntos de referencia y tendencias.

La plantilla de informes analíticos de ClickUp ofrece una hoja de ruta clara para estructurar los paneles de informes de clientes. En lugar de empezar con una página en blanco, dispondrá de secciones predefinidas para obtener una panorámica de los datos en función de las métricas que desee incluir en el informe.

Por ejemplo, puede crear un portal para clientes con el fin de demostrar la eficiencia del sitio web, destacando los tipos de sesiones, las visitas a las páginas, las conversiones, las transacciones y otros KPI. Puede insertar números, cargar varios tipos de gráficos o imágenes relevantes para mostrar el progreso o el resultado de la ejecución de la estrategia.

He aquí por qué le encantará esta plantilla:

Presente los análisis como un informe mensual, pasando de los datos de audiencia a la información sobre los ingresos.

Añada contexto junto a los gráficos con indicaciones para comparaciones, tendencias y conclusiones que hagan que los informes estén listos para los clientes.

Convierta los análisis sin procesar en resúmenes prácticos utilizando secciones prediseñadas para tráfico, interacción, ventas y transacciones que los clientes pueden consultar en cuestión de minutos.

📌 Ideal para: agencias, autónomos y analistas internos que deseen utilizar una plantilla de elaboración de informes lista para usar con el fin de visualizar la información esencial de los clientes.

💡 Consejo profesional: combine la plantilla de informe analítico con una plantilla de panel de control de KPI para alinear la elaboración de informes con metas empresariales cuantificables.

🧠 Truco rápido: ¿Quiere adelantarse a los retrasos del proyecto sin tener que buscar en diferentes vistas? Con ClickUp Brain MAX, puede hacer preguntas como «¿Qué tareas están superando el presupuesto esta semana?» o «¿Quién está sobrecargado en el proyecto de lanzamiento de Phoenix?» y obtener respuestas instantáneas generadas por IA a partir de todo su entorno de trabajo y las aplicaciones conectadas. Busque todo, pregunte cualquier cosa: ClickUp Brain MAX pone todo su trabajo, aplicaciones y modelos de IA al alcance de su mano.

3. Plantilla de informe de marketing digital de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Utilice la plantilla de informes de marketing digital de ClickUp para destacar el tráfico, las conversiones y el ROI de todas las campañas.

La plantilla de informes de marketing digital de ClickUp proporciona a los equipos de marketing un formato de informes listo para usar que permite realizar el seguimiento de las campañas, el rendimiento y el retorno de la inversión.

También ofrece un alto nivel de personalización para organizar las metas de la campaña, las métricas clave y mucho más en un único documento claro y visualmente atractivo. Cada bloque es editable, lo que le permite añadir detalles de la campaña, cargar imágenes, resaltar métricas clave y proporcionar información de contacto.

He aquí por qué le encantará esta plantilla

Realice la edición de secciones predefinidas para campañas, KPI y resultados sin necesidad de crear informes desde cero.

Utilice marcadores de posición para gráficos y elementos visuales a fin de simplificar la presentación de datos.

Personalice los elementos de la marca (logotipo, colores, información de contacto) para que los informes sean coherentes.

📌 Ideal para: agencias, autónomos y analistas internos que deseen utilizar una plantilla de elaboración de informes lista para usar con el fin de visualizar la información esencial de los clientes.

⏱️ Consejos para ahorrar tiempo: Combine información: combine métricas de ventas, marketing y rendimiento financiero en un solo panel para obtener una vista completa sin tener que cambiar de pestaña.

Automatice la recopilación de datos: vincule los campos del CRM directamente a su panel para que los datos se actualicen automáticamente en tiempo real.

Reutilice, no vuelva a crear: guarde sus mejores ejemplos de paneles como plantillas y utilícelos de nuevo para nuevos clientes o proyectos.

4. Plantilla de informe de marketing de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Mida los resultados de las campañas, el impacto en el proceso de ventas y las prioridades futuras con la plantilla de informes de marketing de ClickUp.

Para los equipos de marketing, la plantilla de informes de marketing de ClickUp ayuda a consolidar los análisis de campañas, el rendimiento del sitio web y las redes sociales, y la información sobre los clientes. Esta plantilla tiene secciones específicas para campañas, datos de correo electrónico, tráfico web y conversiones de clientes. Puede añadir elementos visuales y notas, al tiempo que mantiene las métricas clave a la vista para que las partes interesadas puedan leerlas.

He aquí por qué le encantará esta plantilla:

Desglese los análisis de las campañas (anuncios, correo electrónico y redes sociales) con gráficos integrados para impresiones, clics y conversiones.

Realice un seguimiento de las métricas del sitio web y las redes sociales, como las sesiones, la tasa de rebote, el crecimiento de seguidores y otras métricas similares.

Presente los datos de clientes potenciales y clientes con visualizaciones claras de MQL, SQL y adquisición de nuevos clientes.

📌 Ideal para: Directores de marketing y analistas que necesitan una plantilla estructurada para presentar los resultados de las campañas, las métricas de rendimiento y las oportunidades de crecimiento sin perder tiempo en dar formato a los informes.

⚡Consejo útil: utilice los agentes de ClickUp AI para mostrar al instante datos para paneles desde su entorno de trabajo, como actualizaciones de proyectos, rendimiento de campañas, resúmenes de chats, obstáculos para las tareas y mucho más. Estos agentes inteligentes pueden ayudarle a decidir qué métricas necesita su panel de control para clientes (tareas completadas, próximos plazos, tareas bloqueadas, presupuesto frente a tiempo empleado, etc.) en función de la información que necesite. Dado que funcionan con desencadenantes, condiciones, acciones y bases de conocimiento, pueden publicar actualizaciones a intervalos específicos y responder a consultas sobre sus datos. Utilice los agentes de piloto automático de ClickUp AI preconfigurados o cree otros personalizados.

5. Plantilla de informe de proyecto de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Utilice la plantilla de informe de proyecto de ClickUp para presentar el progreso, los obstáculos y el trabajo pendiente a las partes interesadas.

Si desea reflejar el estado general de sus proyectos en un documento estructurado y fácil de usar compartido, pruebe la plantilla de informe de proyectos de ClickUp. Cuenta con secciones para los detalles del proyecto, el estado, los aspectos más destacados, los riesgos y el trabajo pendiente, lo que facilita la comunicación del progreso sin omitir detalles clave.

He aquí por qué le encantará esta plantilla

Realice un seguimiento del estado del proyecto con indicadores claros sobre la ejecución, el presupuesto, los cronogramas y la calidad.

Añada aspectos destacados y logros para capturar los éxitos junto con los resultados medibles.

Registre los riesgos y obstáculos con los propietarios y los planes de acción para garantizar la responsabilidad.

📌 Ideal para: gestores de proyectos y jefes de equipo que necesitan presentar las actualizaciones del proyecto de forma clara a la dirección, los clientes o las partes interesadas de otras áreas sin tener que dedicar horas a dar formato a los informes.

⚡ Archivo de plantillas: Plantillas de gestión de clientes en PowerPoint y ClickUp

6. Plantilla de informe de ventas de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Obtenga la plantilla de informes de ventas de ClickUp para analizar el estado del proceso, las tasas de éxito y las previsiones precisas de un vistazo.

La plantilla de informes de ventas de ClickUp ayuda a los directores y equipos de ventas a realizar el seguimiento de las actualizaciones y el rendimiento en tiempo real a lo largo de meses, trimestres y años en una vista estructurada.

Con vistas integradas como informes anuales, mensuales y trimestrales, además de la vista Tablero y las tarjetas de IA, puede alternar entre información a nivel macro e incluso desgloses específicos. Además, los campos personalizados, como el importe real de las ventas, la proyección de ventas, el logro de ventas y la región, facilitan el filtrado y la comparación de las tendencias de rendimiento.

He aquí por qué le encantará esta plantilla:

Cambie entre informes de ventas anuales, mensuales o trimestrales sin tener que volver a crear diseños.

Realice un seguimiento del rendimiento de los ingresos con campos personalizados para datos reales, proyecciones y porcentaje de logros.

Utilice las vistas Tablero y panel de control para acceder y visualizar el estado del proceso, junto con las tendencias regionales.

📌 Ideal para: directores de ventas, responsables regionales y equipos de operaciones de ingresos que necesitan un sistema que les permita supervisar de un vistazo los objetivos de ventas, realizar el seguimiento de las tendencias de rendimiento y realizar la elaboración de informes en diferentes periodos de tiempo.

7. La plantilla de informe de estado semanal de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Utilice la plantilla de informe de estado semanal de ClickUp para registrar los logros, las prioridades y los obstáculos semanales sin necesidad de enviar largos correos electrónicos.

La plantilla de informe de estado semanal de ClickUp ofrece a los equipos una forma fiable de comunicar el progreso, destacar los logros y señalar lo que requiere atención, todo en un solo lugar. Reúne las actualizaciones clave, desde las tareas completadas y los próximos hitos hasta los obstáculos y las áreas de riesgo, en un informe estructurado. De este modo, los clientes reciben una visión general clara del estado del proyecto sin necesidad de explicaciones adicionales. Por qué le gustará esta plantilla:

Desglese las actividades por tarea, propietario y estado para obtener una visibilidad rápida.

Registra los logros semanales en un solo lugar para poder pasar de un hito a otro con claridad.

Ayude a las partes interesadas a ver lo que se ha terminado y lo que está por venir, con enlaces a las tareas relacionadas cuando sea necesario.

📌 Ideal para: gestores de proyectos, equipos de atención al cliente y equipos multifuncionales que necesitan una actualización semanal constante para ejecutivos, patrocinadores y clientes.

8. Plantilla de informe de estado de múltiples proyectos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Obtenga la plantilla de informe de estado de múltiples proyectos de ClickUp para obtener visibilidad a nivel de cartera sobre el estado, el coste y los cronogramas de los proyectos.

La plantilla de informe de estado de múltiples proyectos de ClickUp es ideal para ofrecer a los gestores una vista global de los proyectos en curso en un solo lugar. Puede navegar por múltiples proyectos dentro de un único panel de control de la cartera de proyectos y obtener un desglose detallado de los resultados, los riesgos, los costes y las métricas de calidad de cada uno de ellos.

Hay indicadores de estado en términos de salud del proyecto (estado: saludable, en riesgo, fuera de camino), para que su equipo sepa hacia dónde se dirigen las cosas.

He aquí por qué le gustará esta plantilla:

Destaque el rendimiento relativo (por ejemplo, el proyecto A va por delante, el proyecto B va por detrás).

Compruebe las dependencias cuando los proyectos tengan recursos con uso compartido o cronogramas conflictivos.

Rellene los campos «Estimado» y «Real» en la tabla de costes y utilice Presupuesto restante para mostrar el gasto superior o inferior al previsto.

📌 Ideal para: PMO, gestores de programas/carteras, responsables de agencias o de entregas y equipos de operaciones que supervisan múltiples proyectos y necesitan cronogramas listos para ejecutivos.

📚 Más información: Ejemplos y plantillas de paneles de control para la gestión de proyectos

9. Plantilla de informe mensual sobre el estado de la empresa de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Utilice la plantilla de informe mensual del estado de la empresa de ClickUp para convertir las actualizaciones mensuales en acciones asignadas con propietarios y fechas límite.

¿Busca un punto de partida para la elaboración de informes de alto nivel? La plantilla de informe mensual sobre el estado de la empresa de ClickUp permite a los gerentes y equipos revisar el progreso de los proyectos, las finanzas, los KPI y las metas. Encontrará bloques listos para editar que le permitirán realizar actualizaciones rápidas, indicar el trabajo completado, las tareas pendientes y los retos.

Personalice la plantilla para incluir las métricas y categorías específicas que desee, como el total de entregables, las horas facturables, las tareas pendientes y los elementos de riesgo.

He aquí por qué le gustará esta plantilla:

Convierta los aspectos más destacados del mes en pasos claros asignando tareas o propietarios.

Detecte al instante los cambios en el alcance y los entregables pendientes con las comprobaciones integradas de sí/no.

Añada contexto con notas, comentarios, propietarios y plazos para mantener clara la responsabilidad.

📌 Ideal para: responsables de operaciones, jefes de departamento y jefes de proyecto que necesitan un panel de control mensual conciso y repetible para ejecutivos y partes interesadas de diferentes departamentos.

10. Plantilla de análisis de redes sociales de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Realice el seguimiento de los KPI multicanal con paneles listos para el cliente utilizando la plantilla de análisis de redes sociales de ClickUp.

La plantilla de análisis de redes sociales de ClickUp ofrece una panorámica exhaustiva para que los equipos de redes sociales midan los KPI en todos los canales de redes sociales, como Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, Pinterest y Snapchat.

Se puede transformar en un panel de control de operaciones totalmente funcional con campos personalizados para puntos de referencia, objetivos previstos y resultados reales, lo que le permite ver en qué aspectos las campañas están superando los objetivos o quedando por debajo de ellos.

He aquí por qué le gustará esta plantilla:

Compare el rendimiento de las campañas en todas las plataformas sin necesidad de exportar los datos a hojas de cálculo.

Agrupa los KPI por la persona asignada, etiquetas o prioridad para que la propiedad y la rendición de cuentas queden claras.

Utilice Campos personalizados para establecer puntos de referencia, objetivos, resultados reales y planes de acción que vayan más allá de la elaboración de informes superficiales.

Alterne entre diferentes vistas, como la vista Lista o la vista Tabla , para obtener desgloses a nivel de plataforma y comparaciones entre canales.

📌 Ideal para: gestores de redes sociales y equipos de marketing internos, así como agencias que buscan la elaboración de informes multiplataforma con KPI en tiempo real y una clara propiedad.

¡Aquí tienes un tutorial paso a paso para crear un panel en menos de 15 minutos!

11. Plantilla de KPI de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Utilice la plantilla de KPI de ClickUp para medir las metas frente a los resultados y señalar de forma proactiva las métricas que se desvían de las metas.

Con la plantilla de KPI de ClickUp, es fácil realizar el seguimiento de los objetivos, las referencias y los resultados reales en un solo lugar, para que pueda medir los KPI en tiempo real.

Utilice la lista Resumen para ver el estado de todos los KPI, o cambie a OKR departamental para revisar los logros de los KPI por equipo. También dispone de las puestas al día Progreso del Tablero y la vista Cronograma, que le permiten agrupar por estado, persona asignada o departamento. Es una forma estupenda de detectar lagunas en la responsabilidad y conflictos de fechas.

He aquí por qué le gustará esta plantilla:

Configure una automatización en ClickUp como «Cuando el valor real sea inferior al objetivo en un 10 % → establecer el estado en «En riesgo» y realizar una mención al propietario para que intervenga antes de que se desvíen las metas».

Rellene la línea de base (valor actual o promedio pasado) y el objetivo (lo que pretende alcanzar) para realizar comparaciones significativas.

metas de ClickUp para que el progreso se agregue automáticamente al seguimiento de metas y a Enlaza los KPI con laspara que el progreso se agregue automáticamente al seguimiento de metas y a los paneles ejecutivos

📌 Ideal para: responsables de operaciones, marketing, equipo de ventas, recursos humanos y PMO que necesitan un panel de control de KPI práctico que sus equipos realmente utilicen.

12. Plantilla de objetivos y resultados clave (OKR) y metas de ClickUp Company

Obtenga una plantilla gratuita Utilice la plantilla de objetivos y metas de ClickUp Company para comparar los objetivos con los resultados reales y realizar el seguimiento del progreso de los proyectos.

La plantilla de objetivos y metas (OKR) de ClickUp Company es lo que necesita para gestionar los flujos de trabajo de OKR de principio a fin. Utilice el formulario Envío de OKR (Crear → Ajustes → Vista previa) para capturar solicitante, patrocinador, referencia y objetivo, y luego cree automáticamente tareas de OKR en su lista de Objetivos con los campos correlacionados y los propietarios establecidos.

Utilice Todos los elementos OKR relacionados para revisar y aprobar propuestas en una sola tabla, programar revisiones en el Calendario OKR y realizar el seguimiento del progreso en las vistas Lista/Tablero con estado y prioridad.

He aquí por qué le gustará esta plantilla:

Estandarice la recepción de OKR con formularios de envío que crean tareas al instante en su entorno de trabajo para agilizar el enrutamiento y la revisión.

Apruebe y ponga en marcha las metas más rápidamente filtrando Todos los elementos OKR relacionados por Fase de aprobación y asignando de forma masiva propietarios, fechas y prioridades.

Cumpla con los plazos de entrega con un calendario OKR y un progreso calculado automáticamente (línea de base → objetivo → real) con visibilidad para los líderes y los equipos.

📌 Ideal para: responsables de PMO/operaciones que implementan OKR en toda la empresa y necesitan realizar la recepción → aprobación → programación → seguimiento en un solo sistema.

13. Plantilla de plan de acción para metas SMART de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Utilice la plantilla de plan de acción de metas SMART de ClickUp para establecer metas estructuradas y medibles, y realizar el seguimiento de su ejecución sin esfuerzo.

Para los equipos que necesitan un panel de control de trabajo para metas SMART que realmente puedan alcanzar, la plantilla de plan de acción de metas SMART de ClickUp es la solución ideal.

Utilice esta plantilla para realizar un seguimiento del progreso con Campos personalizados como «Índice de finalización» y «Estado de las metas», registrar obstáculos y convertir los objetivos clave en hitos de ClickUp. Además, considere la posibilidad de añadir un Calendario para programar puntos de control o un Panel para visualizar las tendencias, de modo que el plan de acción siga siendo visible sin necesidad de realizar comprobaciones manuales con cada miembro del equipo.

He aquí por qué le gustará esta plantilla:

Arrastre las metas a través de las fases SMART para realizar comprobaciones semanales reales (sin necesidad de un informe de estado separado).

Agrupa por Iniciativa de metas o Equipo principal para ver qué flujos de trabajo marcan la diferencia.

Promocione los elementos clave a Hitos y fije una Vista de calendario para reforzar las cadencias de revisión.

📌 Ideal para: Gerentes y fundadores que necesitan un sistema sencillo y alineado con SMART para convertir las metas en una ejecución rastreable.

Convierta la elaboración de informes para clientes en información en tiempo real con ClickUp.

Los informes estáticos son cosa del pasado. Lo que los clientes realmente necesitan es un hub de información en tiempo real donde los datos de rendimiento, las actualizaciones de progreso, el análisis de riesgos y los resultados empresariales se mantengan continuamente (y automáticamente) actualizados.

Con los paneles, las automatizaciones, las plantillas personalizables y los agentes basados en IA de ClickUp, puede recopilar datos en tiempo real de todos los proyectos y visualizarlos con gráficos dinámicos y widgets interactivos.

¿Quiere empoderar a su equipo y a sus clientes con visibilidad instantánea y decisiones más inteligentes?

Obtenga ClickUp de forma gratuita y cree hoy mismo su primer panel de control para clientes.