Plantillas gratuitas de paneles de control de KPI para realizar un seguimiento del rendimiento

¿Qué distingue a los equipos con mejor rendimiento? La visibilidad en tiempo real. 🔎

Desde el coste de adquisición de clientes hasta la tasa de abandono, la información en tiempo real permite tomar decisiones más inteligentes y rápidas. Una plantilla de panel de control de KPI lo reúne todo. Se acabaron las hojas de cálculo dispersas y los informes retrasados, ahora solo hay que acceder al instante a los datos que impulsan el crecimiento.

Realice un seguimiento de los KPI, los beneficios, el flujo de caja y el rendimiento de marketing desde un elegante panel de control centralizado.

Descubra plantillas de paneles de control de KPI profesionales, gratuitas y fáciles de personalizar que le ayudarán a estar al tanto de sus métricas, supervisar el rendimiento de la empresa e impulsar el crecimiento.

🔍 ¿Sabías que...? El secreto de un buen KPI reside en el marco SMART. Al igual que al establecer metas, tus indicadores clave de rendimiento deben ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y limitados en el tiempo. Se acabaron las métricas vagas: ¡solo información precisa y cuantificable!

*¿Qué son las plantillas de paneles de control de KPI?

Una plantilla de panel de KPI le ayuda a realizar un seguimiento y visualizar los indicadores clave de rendimiento, como el rendimiento del equipo de ventas, el coste de adquisición de clientes y el margen de beneficio neto.

Con la plantilla de panel de KPI adecuada, podrá:

Supervise las métricas clave en tiempo real

Detecte tendencias utilizando datos históricos

Tome decisiones basadas en datos más rápidamente

Visualice el tráfico del sitio web, las tasas de conversión y las tasas de respuesta

Manténgase alineado con las metas estratégicas de todos los departamentos

Mejora la eficiencia operativa y la satisfacción del personalizado

Supongamos que está realizando un seguimiento del esfuerzo de marketing, la inversión publicitaria y el retorno de la inversión publicitaria. Con un panel de control de KPI financieros, puede realizar un seguimiento del dinero gastado, el valor medio de los pedidos y los nuevos clientes, sin tener que utilizar diferentes herramientas.

¿Qué hace que una plantilla de panel de KPI sea buena?*

Una plantilla de panel de KPI bien diseñada ayuda a su equipo a tomar decisiones informadas rápidamente. Proporciona una representación visual clara de sus indicadores clave de rendimiento, extrae información de fuentes de datos fiables y ofrece información detallada de un solo vistazo.

Esto es lo que debe buscar en las mejores plantillas de paneles de control de KPI:

*seguimiento de datos en tiempo real: elija una plantilla que extraiga información de fuentes de datos en tiempo real, lo que le permitirá tomar decisiones rápidas basadas en datos con (elaboración de) informes de KPI actualizados

*jerarquía visual clara: seleccione una plantilla de panel de control de KPI que priorice métricas esenciales como las tasas de conversión, el valor del ciclo de vida del cliente o la puntuación neta de promotores utilizando gráficos, gráficos y tablas claros para facilitar la lectura

Personalización para diferentes casos de uso: Encuentre una plantilla que se adapte a diferentes Teams, ya sea de gestión de proyectos, recursos humanos o marketing, para realizar un seguimiento de los KPI de gestión relevantes

Comparaciones de datos históricos: elige una plantilla que ayude a los equipos a identificar tendencias y patrones mostrando datos históricos junto a elige una plantilla que ayude a los equipos a identificar tendencias y patrones mostrando datos históricos junto a los informes de KPI actuales

*alertas y desencadenantes oportunos: elija una plantilla que le permita configurar notificaciones para cambios en la tasa de abandono, la satisfacción del cliente o el margen de beneficio, con el fin de realizar ajustes oportunos

diseño intuitivo: *elija una plantilla de panel de control de KPI que garantice que los paneles sean visualmente atractivos, intuitivos y adaptables a dispositivos móviles para mejorar la experiencia del usuario y fomentar su adopción en todos los Teams

Plantillas de paneles de control de KPI de un vistazo

plantillas de paneles de control de KPI para visualizar sus datos*

Aquí tiene 11 plantillas de paneles de KPI que le ayudarán a mejorar la rentabilidad, aumentar el rendimiento operativo e identificar oportunidades más rápidamente:

*plantilla de KPI de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Realice un seguimiento de los KPI y convierta los datos de empresa en acciones más inteligentes con la plantilla de KPI de ClickUp

El seguimiento de tus indicadores clave de rendimiento no debería parecer una conjetura. Con la plantilla de KPI de ClickUp, obtienes una forma visual y optimizada de gestionar, supervisar y mejorar el rendimiento de tus operaciones comerciales. Realiza un seguimiento claro del CAC, las conversiones y las metas del equipo: mantén tus KPI bajo control.

La plantilla le ayuda a alinear Teams, definir objetivos y centrarse en lo que realmente importa. Le garantiza que está midiendo constantemente las métricas adecuadas y tomando decisiones informadas y basadas en datos.

Por qué le encantará:

Identifique fácilmente las tendencias con cronogramas de rendimiento organizados

Mantén el rumbo supervisando los resultados reales frente a las metas

Tome mejores decisiones con información sobre el rendimiento en tiempo real

🔑 Ideal para: Jefes de equipo, directores de marketing, jefes de operaciones y startups que necesitan supervisar el rendimiento, alinear la estrategia e impulsar el crecimiento en todas las funciones de empresa.

➡️ Más información: Cómo crear un panel de control de cartera de proyectos para gestionar proyectos

2. Plantilla de panel de control de gestión de proyectos ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Realice un seguimiento de los cronogramas, las tareas y el progreso del equipo con la plantilla de panel de control de gestión de proyectos de ClickUp

La gestión de proyectos no tiene por qué ser abrumadora. La plantilla de panel de control de gestión de proyectos de ClickUp le ofrece una vista centralizada y en tiempo real de todos los elementos variables (tareas, plazos, recursos y progreso) en un solo lugar.

Esta intuitiva plantilla de panel de control para la gestión de proyectos le ayuda a mantenerse organizado, realizar un seguimiento del rendimiento y colaborar con su equipo de forma eficiente. ¿Lo mejor de todo? Dispondrá de una representación visual de su cartera de proyectos, lo que le permitirá tomar decisiones más rápidas y agilizar los flujos de trabajo.

Además, puede utilizar los paneles de ClickUp para obtener una visión general centralizada y en tiempo real de sus proyectos. Esta función le ayuda a realizar un seguimiento sencillo de los cronogramas, supervisar la carga de trabajo del equipo e identificar los cuellos de botella de un solo vistazo.

Puede personalizar los widgets para visualizar métricas clave como el progreso de las tareas y la asignación de recursos, tomar decisiones rápidas basadas en datos y mantener a todas las partes interesadas perfectamente alineadas.

Por qué le encantará:

Supervise la carga de trabajo del equipo para gestionar los recursos de forma eficaz

Identifique los cuellos de botella y ajuste las prioridades en tiempo real

Facilite la colaboración con actualizaciones y recordatorios de uso compartido

🔑 Ideal para: Gestores de proyectos, jefes de equipo y oficinas de gestión de proyectos (PMO) en los sectores tecnológico, de la construcción, del marketing o de las operaciones que gestionan proyectos complejos, equipos distribuidos y entregas con plazos ajustados.

3. Plantilla de OKR y metas de ClickUp Company

Obtenga una plantilla gratuita Establezca, alinee y mida las metas de la empresa con la plantilla de metas y resultados clave (OKR) de ClickUp Company

Hacer un seguimiento del rendimiento del equipo es más fácil cuando todos comprenden cómo su trabajo se alinea con los objetivos generales de la empresa. La plantilla de objetivos y resultados clave (OKR) de ClickUp Company le ayuda a implementar el marco OKR en toda la organización, de modo que su equipo de marketing, los responsables de productos y el personal de RR. HH. trabajen todos en la misma dirección.

Utilice esta plantilla para definir objetivos de alto nivel, asignar resultados clave medibles y mantener a los equipos responsables con tareas enlazadas y actualizaciones de progreso en tiempo real.

🎥 Vea: Cómo gestionar los OKR en ClickUp.

Por qué le encantará:

Centralice los OKR de la empresa para impulsar la claridad de arriba abajo en todos los Teams

Conecte el trabajo de cada equipo con los resultados generales de la organización

Realice un seguimiento de los resultados clave utilizando métricas de rendimiento medibles y enlazadas a las metas

Divida las metas grandes en tareas viables y realice el seguimiento del progreso en un solo lugar

🔑 Ideal para: Ejecutivos, jefes de equipo y directores de operaciones que trabajan en empresas, tecnológicas o startups en expansión y que desean alinear Teams, impulsar resultados y realizar un seguimiento claro de las metas de toda la empresa.

4. Plantilla de OKR de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Convierta las metas trimestrales en resultados medibles con la plantilla OKR de ClickUp

La plantilla OKR de ClickUp le ayuda a convertir las metas en resultados medibles. La gestión de los objetos individuales o de las prioridades de toda la empresa aporta estructura a su estrategia de ajuste de metas mediante funciones integradas de plan, seguimiento y elaboración de informes.

El documento de alineación, el cronograma visual y los paneles de progreso mantienen a los Teams centrados y adaptables. Siempre sabrá en qué punto se encuentran las cosas, desde el establecimiento de objetivos hasta la medición de resultados.

Por qué le encantará:

Establezca metas alineadas entre las personas, los Teams y toda la empresa

Planifique los trimestres de manera eficiente con documentos de planificación OKR centralizados

Haga que todos rindan cuenta con un progreso de las tareas fácil de supervisar

🔑 Ideal para: Equipos de estrategia, jefes de departamento y directores de RR. HH. que deseen optimizar los procesos, alinear las metas de la organización, mejorar la ejecución de las metas y aumentar la transparencia en los ciclos de planificación trimestrales.

5. Plantilla de marco OKR de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Alinee las metas y realice un seguimiento del impacto con la plantilla ClickUp OKR Framework

Cuando su equipo está compaginando proyectos de marketing, productos y equipo de ventas, es fácil perder de vista los objetivos comunes. La plantilla ClickUp OKR Framework pone pedido en el caos ayudándole a definir objetivos estratégicos, asignar resultados medibles y realizar un seguimiento de la ejecución en un panel visual.

Considérelo como un plan escalable para el intento correcto de los OKR, especialmente útil para startups dinámicas o equipos con prioridades superpuestas.

Por qué le encantará:

Utilice un enfoque basado en marcos para aclarar los objetos, los resultados y las tareas

Visualice el progreso con panel para comprobar rápidamente el estado

Detecte los obstáculos a tiempo y adapte las metas basándose en comentarios en tiempo real

🔑 Ideal para: Fundadores de startups, jefes de equipo y jefes de departamento que buscan mejorar la alineación, la ejecución de metas y la visibilidad estratégica entre Teams en entornos de trabajo multifuncionales y dinámicos.

📮 ClickUp Insight: El 55 % de los gerentes explica el «porqué» de los proyectos vinculando las tareas a retos u metas más amplias. Esto significa que el 45 % de los empleados se centran de forma predeterminada, por defecto, en los procesos en lugar de en los objetivos, lo que puede provocar una falta de motivación y empuje entre los miembros del equipo. Incluso los empleados con un alto rendimiento necesitan ver la importancia de su trabajo y encontrarle sentido a lo que hacen. Es hora de salvar la brecha. Conecte las tareas individuales con las metas generales en ClickUp. Utilice las relaciones y las dependencias integradas para mostrar cómo cada esfuerzo contribuye al panorama general, haciendo que las tareas sean más significativas para todos los miembros de su equipo. 💫 Resultados reales: Cartoon Network utilizó las funciones de gestión de redes sociales de ClickUp para terminar la publicación de contenido cuatro meses antes de lo previsto y gestionar el doble de canales sociales con el mismo tamaño de equipo.

6. Plantilla de metas SMART de ClickUp*

Obtenga una plantilla gratuita Convierta las ideas en acciones para alcanzar el intento correcto con la plantilla de metas SMART de ClickUp

Una cosa es establecer una meta y otra muy distinta es hacerla SMART. La plantilla de metas SMART de ClickUp ayuda a las personas y a los Teams pequeños a definir metas específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con plazos determinados, con indicaciones integradas para que la ambición no se pierda en los detalles.

La plantilla de metas SMART es perfecta para programas de RR. HH., desarrollo profesional y sprints de equipo. Mantiene tus metas bajo seguimiento de principio a fin.

Por qué le encantará:

Divida las grandes ambiciones en tareas específicas y medibles

Aclare el «porqué» y alinee los objetos con resultados empresariales más amplios

Mantenga la cuenta con cronogramas y seguimiento del progreso

🔑 Ideal para: Gestores de proyectos, jefes de equipo, autónomos y equipos de RR. HH. que deseen crear planes viables, alinear las metas con la estrategia y potenciar la cuenta tanto en los objetivos personales como profesionales.

🧠 Dato curioso: El primer panel de datos de la historia puede que te sorprenda. A menudo se atribuye a Florence Nightingale a mediados del siglo XIX. Ella utilizó diagramas de área polar (similares a los gráficos circulares) para representar visualmente las tasas de mortalidad en la guerra de Crimea, lo que influyó poderosamente en las reformas sanitarias.

7. Plantilla de plan de acción inteligente de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Planifique sus metas y alcance cada hito con la plantilla de plan de acción SMART de ClickUp

Una vez que sus metas sean SMART, la plantilla del plan de acción de metas SMART de ClickUp le ayudará a planificar el «cómo». Desarrolle cada paso, asigne propietarios y fechas límite, y realice un seguimiento de cada hito. Siempre sabrá exactamente qué debe suceder a continuación y cuándo.

Utilice esta plantilla para convertir la estrategia en ejecución, especialmente cuando gestione metas que requieran múltiples pasos o colaboradores.

Por qué le encantará:

Divida las metas en elementos concretos con cronogramas claros y cuentas definidas

Asigne tareas, establezca fechas límite y visualice el progreso con listas de control

Adáptese rápidamente en función del progreso o los comentarios de las partes interesadas

Asigne plazos para garantizar un progreso constante y que las tareas se completen

Ajuste los planes rápidamente en función de los comentarios o las necesidades cambiantes

🔑 Ideal para: Profesionales, coaches, jefes de equipo y personas orientadas a metas que desean planear y ejecutar metas SMART en materia de crecimiento personal, planear Business o ejecución de proyectos.

➡️ Más información: KPI y métricas de gestión de productos que hay que seguir

8. Plantilla de informe analítico de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Comprenda las métricas de rendimiento e impulse el crecimiento con la plantilla de informes analíticos de ClickUp

La plantilla de informe analítico de ClickUp simplifica (elaboración de) informes de datos y mantiene todo organizado y listo para la acción. Ya sea que esté realizando seguimiento de las ventas, el compromiso o la productividad del equipo, esta plantilla le ayuda a presentar sus conclusiones en un formato estructurado, visual y fácil de digerir.

Desde el ajuste de KPI hasta el uso compartido de información detallada con las partes interesadas, ahorrará tiempo, reducirá los errores y siempre sabrá cuál es la situación de su Business.

Por qué le encantará:

Visualice los datos para descubrir patrones y oportunidades de crecimiento

Organice (elaboración de) informes y conocimientos en un espacio de trabajo compartido

Colabora con las partes interesadas mediante comentarios y actualizaciones

🔑 Ideal para: equipos de marketing, analistas de negocios, gerentes de operaciones y ejecutivos que necesitan elaborar (elaboración de) informes, visualizar y actuar sobre datos clave para impulsar el rendimiento en proyectos o departamentos.

➡️ Más información: Aprenda a realizar el seguimiento del progreso de los proyectos con los cuadros de mando de KPI

9. Plantilla de informe de marketing digital de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Realice un seguimiento del intento correcto de las campañas y tome decisiones basadas en datos con la plantilla de informe de marketing digital de ClickUp

La plantilla de informe de marketing digital de ClickUp le ayuda a aclarar el rendimiento de las campañas sin caos. En lugar de hacer malabarismos con múltiples herramientas y hojas de cálculo, puede recopilar, analizar y visualizar todas sus métricas de marketing digital en un solo lugar.

La plantilla le permite tomar decisiones basadas en datos más rápidamente, ya que realiza el seguimiento de los KPI en todos los canales y presenta la información en un formato visual y fácil de entender. Esto se traduce en un marketing más innovador con la elaboración de informes optimizados que alinean a su equipo y a las partes interesadas.

Por qué le encantará:

Visualice las métricas de las campañas con gráficos e informes atractivos y reveladores

Detecte tendencias y áreas de mejora para optimizar las estrategias de marketing

Colabora con tus compañeros de equipo para interpretar los resultados y figura los siguientes pasos

🔑 Ideal para: Directores de marketing, especialistas en SEO, agencias digitales y equipos de contenido que buscan consolidar datos de marketing, realizar seguimiento del ROI y mejorar estratégicamente el rendimiento de las campañas.

💡 Consejo profesional: utilice ClickUp Brain para analizar sus informes de marketing al instante. Solo tiene que introducir sus datos y Brain resumirá el rendimiento, identificará los canales más importantes y destacará los cambios significativos en las métricas. Le ayuda a identificar rápidamente tendencias y anomalías, proporcionándole información crucial para optimizar sus estrategias sin tener que buscar manualmente. ClickUp Brain le ayuda a resumir informes y obtener información valiosa

10. Plantilla de informe de marketing de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Resumir, compartir y optimizar su estrategia de marketing con la plantilla de informe de marketing de ClickUp

La plantilla de informes de marketing de ClickUp le ofrece una forma más inteligente de gestionar, analizar y elaborar informes sobre sus esfuerzos de marketing sin caos. Reúne todos los datos de sus campañas en un espacio centralizado para que pueda realizar un seguimiento sencillo de los KPI, medir el rendimiento y elaborar informes impactantes.

La plantilla le ahorra tiempo al ofrecer automatización y herramientas visuales que simplifican cada paso de (elaboración de) informes. Esto significa que puede centrarse más en la estrategia y menos en las hojas de cálculo.

Por qué le encantará:

Realice un seguimiento de las actividades de marketing y mida el rendimiento en todos los canales clave

Colabora con tu equipo para recopilar contenido e información en un solo espacio

Documente el retorno de la inversión y el rendimiento del presupuesto para validar el impacto del marketing

🔑 Ideal para: Directores de marketing, estrategas digitales, equipos de contenido y agencias que necesitan elaborar informes sobre los resultados de las campañas, analizar datos de marketing y tomar decisiones rápidas basadas en datos para optimizar los esfuerzos futuros.

11. Plantilla OKR de marketing estratégico de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Cree estrategias de marketing específicas que alineen las metas, los equipos y los resultados medibles con la plantilla OKR de marketing estratégico de ClickUp

Crear una estrategia de marketing eficaz no tiene por qué ser una tarea titánica. Con la plantilla OKR de marketing estratégico de ClickUp, obtendrá un marco claro y práctico para alinear sus esfuerzos de marketing con los objetivos empresariales más amplios. Le ayuda a establecer metas, identificar los canales adecuados y realizar un seguimiento del progreso en un espacio centralizado.

Esta plantilla le ayuda a planificar de forma más inteligente y a actuar con mayor rapidez, desde la definición de objetivos hasta el ajuste de tácticas en tiempo real. Dispondrá de todas las herramientas necesarias para ejecutar un plan de marketing que se vea bien sobre el papel y ofrezca resultados.

Por qué le encantará:

Defina metas de marketing claras alineadas con los objetivos empresariales generales

Correlacione las iniciativas de marketing con los OKR para mejorar la claridad estratégica

Plan campañas en múltiples canales con visibilidad interfuncional

Priorice las iniciativas en función del impacto, el coste y los recursos disponibles

🔑 Ideal para: Responsables de marketing, fundadores de startups, estrategas de contenido y gestores de marca que deseen estructurar su estrategia, alinear los esfuerzos del equipo e impulsar el rendimiento con decisiones respaldadas por datos y un seguimiento coherente de los OKR.

consejo profesional: * ¡Nunca confunda los objetos con los resultados clave! 🎯 Piensa en tu objeto como tu gran sueño (por ejemplo, deleitar a nuestros clientes). Tus resultados clave son la prueba medible de que lo estás logrando (por ejemplo, alcanzar un NPS de 70 o reducir la pérdida de clientes al 5 %). ¡Manténlos separados y conquista!

paneles de control de KPI gratuitos, Free en Excel, Hojas de cálculo de Google y Power BI*

Aunque ClickUp ofrece una plataforma sólida y completa para gestionar y realizar un seguimiento de los KPI en tiempo real, muchos equipos siguen utilizando paneles basados en hojas de cálculo o herramientas de BI para necesidades más sencillas o procesos heredados/a.

A continuación, se muestra una comparación rápida de las herramientas gratuitas (gratis, gratuito/a) más comunes para paneles de control de KPI:

Herramienta Ideal para Funciones clave *límite Excel Equipos financieros, analistas, seguimiento de proyectos Tablas dinámicas, formato condicional, visualizaciones de gráficos Actualizaciones manuales, problemas de control de versiones Hojas de cálculo de Google Equipos colaborativos, equipos remotos Acceso a la nube, fórmulas, gráficos, integración con Google Data Studio Automatización con límite, problemas de rendimiento con grandes volúmenes de datos *power BI (plan Free) Equipos con gran volumen de datos que necesitan información detallada Paneles visuales, modelado de datos, filtros avanzados Curva de aprendizaje, funciones gratuitas con límite sin licencia Pro

Si su equipo necesita automatización, seguimiento en tiempo real y colaboración más allá de las hojas de cálculo, considere la posibilidad de utilizar los paneles de ClickUp para optimizar y ampliar la elaboración de informes de KPI.

ejemplos de panel de control de KPI por equipo*

No todos los Teams miden el intento correcto de la misma manera. Una buena plantilla de panel de KPI debe reflejar las métricas específicas que impulsan a su departamento.

A continuación, se ofrece un breve desglose de las categorías de KPI más comunes por equipo:

KPI de marketing: realice un seguimiento de métricas como el ROAS (retorno de la inversión publicitaria), el tráfico del sitio web, la tasa de rebote, el coste por cliente potencial y las tasas de conversión de clientes potenciales para evaluar la eficacia de las campañas

*kPI de equipo de ventas: concéntrese en la tasa de cierre, la duración del ciclo de ventas, el valor del canal, el cumplimiento de cuotas y los nuevos ingresos para optimizar el rendimiento y la previsión

*kPI financieros: supervisen el margen de beneficio neto, el flujo de caja, los gastos operativos, el margen bruto y el coste de adquisición de personalizados para mantener la salud financiera

*kPI de RR. HH.: Utilice el tiempo de contratación, la retención de empleados, la tasa de rotación, la tasa de finalización de la formación completada y el eNPS (índice de recomendación neto de los empleados) para mejorar el crecimiento y la satisfacción del equipo

*kPI de operaciones: supervisar la duración del ciclo, la tasa de cumplimiento, la puntualidad en las entregas, las valoraciones de defectos y la utilización de la capacidad para maximizar la eficiencia

💡 Consejo profesional: Personalizar su panel de control según las prioridades de cada departamento no solo agudiza la percepción, sino que también mejora la adopción, la cuenta y la alineación en toda su organización.

*¡Realice un seguimiento más inteligente, crezca más rápido y alcance todos los KPI con ClickUp!

Sus KPI son más que simples números: son el corazón de su estrategia. Sin embargo, sin un sistema claro para realizar su seguimiento, las metas de rendimiento pueden perderse en el caos.

¡Ahí es donde entran en juego estas potentes plantillas de paneles de control de KPI de ClickUp! Le ayudan a visualizar el progreso, alinear equipos y mantenerse centrado en lo que realmente importa.

ClickUp, la app, aplicación Todo para el trabajo, permite a los gestores de proyectos, analistas y jefes de equipo realizar un seguimiento de los KPI en tiempo real, optimizar los embudos de ventas y mejorar la satisfacción del cliente. Con automatizaciones, paneles, seguimiento de metas e informes, todo en un solo lugar, su equipo puede tomar decisiones más inteligentes y rápidas.

¿Y lo mejor de todo? ClickUp ofrece más de 1000 plantillas personalizables para potenciar tu flujo de trabajo.

✅ ¡Regístrese hoy mismo en ClickUp para que cada métrica cuente! 📊

Preguntas frecuentes

Una plantilla de panel de KPI es un marco predefinido para realizar un seguimiento y visualizar los indicadores clave de rendimiento de su equipo. Ayuda a centralizar los datos, detectar tendencias y tomar decisiones más rápidas y fundamentadas.

Incluya solo las métricas más esenciales y prácticas. Estas pueden variar según el departamento, pero suelen incluir ingresos, rotación, progreso de las tareas, tasas de conversión o satisfacción del cliente, dependiendo de sus metas empresariales.

Comience por sus objetos y trabaje hacia atrás. Utilice el marco SMART para asegurarse de que sus KPI sean específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con plazos definidos.

ClickUp es ideal para equipos, ya que ofrece un panel flexible y sin código con actualizaciones en tiempo real y automatización. Otras herramientas son Excel, Google Data Studio, Tableau y Power BI.

¡Sí! Con herramientas como ClickUp Dashboards, puede utilizar múltiples widgets y filtros para realizar un seguimiento de los objetivos, las tareas y las métricas de diferentes equipos, todo en una vista centralizada.