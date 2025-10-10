Los 12 mejores programas de software para panel (reseñas, funciones y precios)

Si eres un líder empresarial o un gestor de proyectos, debes ser consciente de algunos de estos problemas:

La estrategia y la ejecución suelen vivir en planetas diferentes.

Los objetivos están fijados, pero el trabajo diario se pierde en la traducción. Es difícil ver cómo las acciones de tu equipo se traducen en resultados empresariales.

Un software de panel reúne datos dispersos en una vista en tiempo real y le avisa cuando algo se sale de lo normal.

Con él, obtendrá una fuente de información con uso compartido que mantendrá a todos los miembros de la organización centrados en lo que más importa.

En este blog, analizaremos las mejores herramientas de software para paneles disponibles en la actualidad, comparando sus funciones, ventajas clave, límites, precios y opiniones reales de los usuarios para que puedas encontrar la que mejor se adapte a tu empresa.

El mejor software de panel de un vistazo

Aquí tienes una tabla comparativa que te ayudará a comprender lo que ofrece cada herramienta.

Herramienta Lo mejor para Funciones principales Precios* ClickUp Paneles de control de gestión de proyectos con flujos de trabajo personalizados Paneles personalizables con widget para realizar seguimiento de las tareas, el control de tiempo y las metas; actualizaciones en tiempo real; integración con varias vistas de proyectos. Plan Free disponible, precios personalizados para empresas. Tableau Visualización avanzada de datos Visualizaciones de datos avanzadas; interfaz de arrastrar y soltar; actualizaciones de datos en tiempo real; integración con numerosas fuentes de datos. Precios personalizados Power BI Paneles integrados en Microsoft e inteligencia empresarial Paneles interactivos; integración con productos de Microsoft; información basada en IA; supervisión de datos en tiempo real. Planes gratis y de pago desde 14 $/usuario/mes. ThoughtSpot Análisis basados en búsquedas y BI de autoservicio Análisis basados en IA; búsqueda en lenguaje natural; exploración de datos en tiempo real; panel interactivo. Los planes de pago comienzan a partir de 25 $ por usuario. Looker Studio Paneles y (elaboración de) informes de Google Entorno de Trabajo (Elaboración de) informes y paneles personalizados; integración con los servicios de Google; colaboración en tiempo real; combinación de datos. Gratis, planes de pago a partir de 9 $/usuario/mes. Qlik Sense Exploración y descubrimiento interactivo de datos Modelo de datos asociativo; análisis de autoservicio; visualizaciones interactivas; exploración de datos en tiempo real. Los planes de pago comienzan a partir de 200 $ al mes. Domo Análisis en la nube Paneles en tiempo real; más de 1000 conectores de datos; accesibilidad móvil; análisis integrados. Precios personalizados Geckoboard Pantallas de panel de control para TV y supervisión en tiempo real Paneles de control de KPI en tiempo real; fácil integración con diversas fuentes de datos; widget personalizables; modo de visualización en TV. Los planes de pago comienzan a partir de 75 $ al mes. Databox Herramienta de panel de control de marketing y equipo de ventas Plantillas de panel prediseñadas; integración con múltiples fuentes de datos; diseño pensado para dispositivos móviles; seguimiento de metas. Gratis, plan de pago a partir de 199 $ al mes. Embudo Atribución de marketing y seguimiento del gasto publicitario Análisis del comportamiento del usuario; seguimiento de datos en tiempo real; paneles personalizables. Precios personalizados Mixpanel Software de paneles de control para análisis de productos Análisis del comportamiento de los usuarios, análisis de puntos de datos, análisis predictivo, creación de visualizaciones de panel. Planes gratuitos y de pago disponibles. Apache Superset Inteligencia empresarial de código abierto Herramienta de BI de código abierto; paneles interactivos; exploración de datos basada en SQL; integración con varias bases de datos. Código abierto

¿Qué debe buscar en un software de panel?

Tanto si estás creciendo rápidamente como si estás solucionando puntos ciegos, estas funciones son las más importantes en un software de panel diseñado para tener un impacto en la empresa.

Elige el software de panel adecuado que:

Interfaz fácil de usar : ofrece un diseño intuitivo que facilita la incorporación de todos los usuarios de tu equipo.

Actualizaciones de datos en tiempo real : proporciona datos actualizados en tiempo real para que siempre hagas tu trabajo con la información más reciente, no con los números de ayer.

Conexiones a múltiples fuentes de datos : permite importar fácilmente desde bases de datos, hojas de cálculo, sistemas CRM y herramientas de marketing para el análisis de datos sin ninguna complicación.

Herramientas de personalización : te permiten crear gráficos circulares, gráficos y informes basados en datos que se adaptan a tus necesidades específicas.

Creador de paneles de control con función de arrastrar y soltar : incluye funciones visuales integradas y ofrece la posibilidad de crear y modificar paneles de control sin necesidad de conocimientos técnicos.

(Elaboración de) informes automatizados: envía informes programados automáticamente para que no tengas que realizar exportaciones manuales cada semana.

Supervisión y alertas de KPI : realiza un seguimiento de las métricas clave y envía notificaciones cuando se alcanzan o superan los umbrales.

Opciones de escalabilidad: gestiona volúmenes de datos cada vez mayores sin ralentizar el sistema ni salirse del presupuesto.

🌼 ¿Sabías que...? Los estudios sugieren que casi el 92 % de los responsables de la toma de decisiones sobre productos creen que los datos y los análisis son fundamentales para el intento correcto de su empresa, y el 41 % afirma que son «muy fundamentales».

El mejor software de panel para obtener información sobre los datos

¡Veamos en detalle las mejores herramientas de software para panel!

ClickUp (el mejor para gestionar el trabajo y realizar un seguimiento del progreso con paneles personalizables)

Con las tarjetas y los paneles basados en inteligencia artificial de ClickUp, siempre tendrás acceso a la información que necesitas.

ClickUp, la app, aplicación para todo lo relacionado con el trabajo, combina la gestión de proyectos y los paneles de control personalizables en una única plataforma. Elimina la necesidad de cambiar de herramienta, ya que te permite realizar un seguimiento del progreso de las tareas, el rendimiento del equipo, las cargas de trabajo y los KPI, y utilizar la IA para el análisis de datos con los paneles de control de ClickUp.

Estos centros visuales ricos en datos se actualizan en tiempo real y se pueden filtrar para obtener detalles granulares, lo que le permite personalizar las vistas por miembro del equipo, ubicación del proyecto (espacios, carpetas, listas), plazos o campos personalizados.

Utiliza los paneles de ClickUp para realizar un seguimiento y destacar las métricas clave para la toma de decisiones estratégicas.

Puedes crear un panel para proyectos utilizando una amplia variedad de widgets de arrastrar y soltar, que incluyen seguimiento de tareas, seguimiento de tiempo, gráficos de sprint burndown, progreso de metas, gráficos personalizados (como gráficos de barras, gráficos circulares y de líneas), herramientas integradas como Hojas de Cálculo de Google o Documentos de Google, e incluso bloques de texto/imágenes simples para notas o instrucciones.

Además, obtendrá resúmenes avanzados asistidos por IA para todas sus tareas y proyectos críticos. Pida una actualización a ClickUp Brain, su asistente de IA integrado, y le mostrará los detalles. O si simplemente necesita un resumen rápido, puede utilizar las tarjetas de IA en ClickUp.

Analiza los datos de envío de formularios en tiempo real y obtén información basada en IA con ClickUp.

También puede enviar actualizaciones automáticas a través de las automatizaciones y los agentes de IA de ClickUp . Configure reglas de desencadenante específicas para enviar actualizaciones diarias, semanales o mensuales a los canales de chat de ClickUp o por correo electrónico, de modo que tanto usted como sus equipos obtengan información oportuna sobre lo que está sucediendo.

Activa tu agente de IA preferido en ClickUp Lists para enviar o recibir actualizaciones puntuales sobre todos tus proyectos.

¿Necesitas una herramienta lista para usar? La plantilla de panel de control de gestión de proyectos de ClickUp simplifica la creación de paneles de control al proporcionar una visión completa del progreso de tu proyecto, que abarca el desarrollo, el seguimiento del presupuesto, la carga de trabajo del equipo y el estado de las tareas.

Obtenga una plantilla gratis. Gestiona tareas, recursos y el progreso de los proyectos con la plantilla de panel de control de gestión de proyectos de ClickUp.

La vista Lista de actividades de esta plantilla proporciona información detallada sobre el progreso de cada tarea, incluidos campos para los costes plan, los costes reales y el presupuesto restante. Además, la vista Gantt del proyecto proporciona un cronograma visual de su proyecto, mostrando las dependencias y secuencias de las tareas.

Y cuando se trata de realizar un seguimiento de los análisis en línea, la plantilla de informes analíticos de ClickUp te ayuda a organizar y supervisar las métricas de rendimiento clave, que son fundamentales para dar forma a la estrategia empresarial e impulsar el crecimiento. Por ejemplo, se puede visualizar un desglose de los tipos de sesión en un gráfico de columnas, seguido de un gráfico circular que muestre la proporción de visitantes nuevos frente a los que regresan.

Las mejores funciones de ClickUp

Resúmenes basados en IA : utiliza ClickUp Brain para generar resúmenes rápidos de las tendencias o cambios de rendimiento que se muestran en tu panel, como caídas en el equipo de ventas o retrasos en los sprints.

Plantillas de paneles : elige entre plantillas de paneles prediseñadas para : elige entre plantillas de paneles prediseñadas para equipo de ventas, gestión de proyectos, marketing y mucho más.

Utiliza las reglas de automatización de ClickUp (como «Cuando el estado de la tarea cambie a 'Terminada', actualiza el progreso de la meta») para mantener actualizadas las métricas del panel de control sin necesidad de introducir datos manualmente.

Control de tiempo integrado: realiza un seguimiento de la productividad de tu equipo y de los cronogramas de los proyectos en una sola vista.

Límites de ClickUp

Los nuevos usuarios pueden experimentar una curva de aprendizaje pronunciada, dada la amplia gama de funciones.

Precios de ClickUp

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2 : 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Aquí tienes una reseña de G2:

Nos sirve como centro de control todo en uno. Todas las campañas, escalaciones, mejoras de procesos y tareas se encuentran en un solo lugar, conectadas a través de vistas personalizadas, automatizaciones, documentos y paneles de control. Reemplaza las hojas de cálculo dispersas, los interminables hilos de Slack y las herramientas aisladas. Puedo supervisar fácilmente la propiedad de las tareas, el rendimiento de los SLA y los flujos de trabajo interfuncionales sin salir de la plataforma. En pocas palabras, ClickUp me ofrece una visibilidad y un control totales sobre múltiples equipos y funciones.

2. Tableau (el mejor para la visualización avanzada de datos)

vía Tableau

Tableau es una herramienta de visualización de datos que convierte los datos de hojas de cálculo, bases de datos, herramientas de nube y plataformas de big data en paneles interactivos que se pueden compartir.

Los usuarios pueden profundizar, aplicar filtros y descubrir patrones de datos sin necesidad de código. Sus paneles están optimizados tanto para escritorios como para dispositivos móviles, lo que facilita el uso compartido de las insigths entre los equipos y los directivos.

Tableau es especialmente útil para organizaciones que requieren análisis multidimensionales, paneles ejecutivos, previsión y combinación de datos entre sistemas.

Las mejores funciones de Tableau

Crea paneles de trabajo interactivos con filtros, información sobre herramientas y funciones de desglose.

Obtenga correlacionar geoespacial y geocodificación integrada para realizar análisis basados en la ubicación.

Utiliza campos calculados y fórmulas personalizadas para obtener información más detallada sobre los datos.

Límites de Tableau

Algunos usuarios han informado (elaboración de) informes de que el rendimiento puede ralentizarse cuando se trabaja con conjuntos de datos muy grandes.

Precios de Tableau

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Tableau

G2 : 4,4/5 (más de 2300 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 2300 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Tableau?

Aquí tienes una rese ña de G2:

Los paneles de Tableau son fáciles de usar y facilitan enormemente la exploración de datos. Cuenta con compatibilidad con una amplia gama de fuentes de datos, lo que me permite crear fácilmente visualizaciones con múltiples puntos de información.

3. Power BI (el mejor para análisis empresariales integrados con Microsoft)

a través de Microsoft

Power BI se integra a la perfección con Excel, Teams, SharePoint, Azure y otros productos de Microsoft, lo que lo convierte en la opción ideal para las organizaciones que ya utilizan el ecosistema de Microsoft.

Puede importar fácilmente archivos y conjuntos de datos de Excel a Microsoft Power BI y, a continuación, transformarlos en paneles interactivos mediante una interfaz de arrastrar y soltar. La herramienta también ofrece compatibilidad con actualizaciones de datos en tiempo real, visualizaciones personalizables y sólidas opciones de uso compartido a través de los servicios de Microsoft.

Los paneles de trabajo de Power BI son útiles para los equipos que desean centralizar la elaboración de informes, automatizar la actualización de datos y proporcionar información a todos los departamentos sin salir del entorno de Microsoft.

Las mejores funciones de Power BI

Utiliza capacidades de modelado de datos y cuenta con compatibilidad con DAX (Data Analysis Expressions) para crear gráficos, realizar cálculos complejos y medir KPI.

Permite diseñar en Power BI Escritorio y publicar a través de la nube para un uso compartido fácil.

Ayuda a controlar el acceso a los datos según el rol del usuario para obtener paneles de seguridad y personalización.

Límites de Power BI

Para realizar el trabajo de manera óptima, se requiere una infraestructura de TI robusta y fiable, lo que implica inversiones en hardware, software y personal de mantenimiento.

Precios de Power BI

Free

Power BI Pro : 14 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Power BI Premium por usuario : 24 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Power BI Embedded: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Power BI

G2 : 4,5/5 (más de 1200 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 1800 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Power BI?

Aquí tienes una reseña de G2:

Este software nos permite visualizar y explorar datos de forma interactiva. Ofrece diferentes tipos de visualización (gráficos, diagramas y tablas), lo que nos permite analizar mejor la información importante a la hora de tomar decisiones para la empresa.

4. ThoughtSpot (el mejor para análisis basados en búsquedas y BI de autoservicio)

vía ThoughtSpot

Los paneles mejorados con IA de ThoughtSpot, o Liveboards, permiten a los usuarios formular preguntas de seguimiento directamente desde cualquier gráfico y obtener respuestas contextuales inmediatas en una interfaz conversacional.

Está diseñado para automatizar el descubrimiento de información, lo que reduce drásticamente el tiempo dedicado a buscar respuestas. ThoughtSpot emplea funciones de detección automatizada para analizar continuamente los datos en busca de tendencias, patrones, anomalías y correlaciones subyacentes. Por ejemplo, «AI Highlights» muestra automáticamente los cambios, variaciones o puntos de interés más significativos dentro de Liveboards, lo que garantiza que los usuarios se centren inmediatamente en la información crítica para la misión.

Además, la función «Análisis de cambios» ofrece capacidades de diagnóstico avanzadas al identificar automáticamente los factores clave y subyacentes responsables de tendencias de datos específicas o fluctuaciones en el rendimiento.

Las mejores funciones de ThoughtSpot

Supervisa los datos en busca de cambios inesperados y envía alertas para mantener informados a los usuarios.

Permite a los usuarios explorar los datos, desde panorámicas de alto nivel hasta detalles granulares, sin necesidad de rutas de exploración predefinidas.

Compatibilidad con varios tipos de gráficos, incluidos gráficos de líneas, áreas, circulares, de anillos y de dispersión, para visualizaciones interactivas.

Límites de ThoughtSpot

Aún se requiere cierto conocimiento institucional de los conjuntos de datos para garantizar que se utilicen los campos correctos para la pregunta de empresa específica que se plantea.

Precios de ThoughtSpot

(versión de) prueba gratuita

Essential : 25 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Ventaja : precios personalizados.

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de ThoughtSpot

G2 : 4,4/5 (más de 300 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ThoughtSpot?

Aquí tienes una reseña de G2:

La función de búsqueda de ThoughtSpot facilita escribir una pregunta y obtener respuestas de inmediato. Sin consultas complejas y sin esperas. Nos ahorra mucho tiempo.

5. Looker Studio (ideal para estrategias de nube híbrida)

a través de Looker Studio

Looker Studio optimiza tus flujos de trabajo de datos, eliminando la fricción significativa que suele asociarse con la consolidación de datos de fuentes dispares, como Google Analytics, hojas de Excel y Google Ads.

La herramienta ofrece una conectividad nativa y fluida, lo que permite a los profesionales del marketing evitar la compleja manipulación manual de datos. Puede agregar sin esfuerzo análisis de sitios web, rendimiento de publicidad de pago y datos de búsqueda orgánica, junto con otras métricas empresariales clave, en paneles de control de marketing unificados y dinámicos.

¿La ventaja clave? Obtienes una visibilidad completa y multicanal sin depender de científicos de datos ni de complejos procesos ETL. Ahora, los profesionales del marketing pueden crear de forma independiente una única fuente de información veraz para realizar el seguimiento de los KPI, identificar tendencias y tomar decisiones basadas en datos de forma más rápida y eficiente que nunca.

Las mejores funciones de Looker Studio

Consigue conectores plug-and-play para GA4, Google Ads, Search Console, BigQuery, Sheets y YouTube.

Incrusta (elaboración de) informes en sitios web, páginas de intranet o Google Slides, o comparte paneles a través de enlaces o correo electrónico con un control de acceso ajustado.

Cree informes interactivos con selectores de intervalo de fechas, menús desplegables, casillas de selección, filtros de búsqueda y mucho más.

Límites de Looker Studio

Algunos usuarios han informado de que los conectores se rompen con bastante frecuencia y que los informes (elaboración de) informes que contienen muchos datos pueden tardar mucho tiempo en cargarse.

Precios de Looker Studio

Looker Studio : gratis, gratuito/a

Looker Studio Pro: 9 $ al mes por usuario y proyecto.

Valoraciones y reseñas de Looker Studio

G2 : 4,4/5 (más de 400 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 200 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Looker Studio?

Aquí tienes una reseña de G2:

Lo que más me gusta de LookerStudio es que permite transformar fácilmente los números en gráficos. Al ofrecer representaciones visuales de la información y los datos, es una herramienta fantástica para nuestras organizaciones.

6. Qlik Sense (el mejor para la exploración interactiva de datos y el análisis autoservicio)

vía Q lik

El núcleo de Qlik Sense es su motor asociativo, que permite a los usuarios explorar los datos libremente sin estar limitados a rutas de consulta predefinidas.

Este motor destaca datos relacionados y no relacionados, lo que permite a los usuarios descubrir información y relaciones ocultas en múltiples fuentes de datos.

Además, Qlik Sense incorpora IA y aprendizaje automático a través de su Insight Advisor, que ayuda a los usuarios generando información, sugiriendo visualizaciones y facilitando las interacciones en lenguaje natural.

Las mejores funciones de Qlik Sense

Obtenga gráficos personalizables y generados automáticamente que responden a las selecciones en tiempo real.

Incluye mapas de calor, gráficos en cascada, widgets de KPI, mapas geográficos y mucho más para crear paneles dinámicos.

Proporcione acceso a usuarios remotos o en campo con capacidades sin conexión, como Qlik Sense Mobile.

Límites de Qlik Sense

La preparación de datos puede resultar compleja cuando se trabaja con múltiples fuentes de datos o datos no estructurados.

Precios de Qlik Sense

Qlik Nube Analytics:

Starter : 200 $/mes para 10 usuarios (facturación anual)

Estándar : 825 $/mes por 25 GB de datos (facturado anualmente)

Premium : 2750 $/mes por 50 GB de datos (facturación anual)

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Qlik Sense

G2 : 4,4/5 (más de 900 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 200 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Qlik Sense?

Aquí tienes una reseña de G2:

Su motor de datos asociativo permite a los usuarios navegar por los datos sin estar sujetos a un límite en las búsquedas predefinidas, lo que constituye una de sus ventajas más destacadas. También cuenta con una excelente comunidad Qlik para brindar compatibilidad con diferentes problemas relacionados con Qlik.

7. Domo (el mejor para el análisis de datos corporativos basados en la nube)

vía D omo

Domo es una herramienta de inteligencia empresarial (BI) nativa de la nube que ofrece conexión a una amplia matriz de fuentes de datos, incluidos servicios en la nube, bases de datos y sistemas locales. Ofrece herramientas de arrastrar y soltar para crear paneles y acceso a más de 150 tipos de gráficos, incluidos gráficos de celosía, comparaciones entre períodos y gráficos de ciencia de datos.

Una de sus funciones más destacadas es que las entradas definidas por el usuario con Domo, denominadas «variables», ofrecen controles interactivos para ajustar y analizar datos de forma dinámica mediante análisis hipotéticos, comparaciones temporales, exploración de métricas y personalizaciones de tablas dinámicas.

Las mejores funciones de Domo

Elige entre más de 7000 mapas personalizados para obtener una representación detallada de los datos geográficos.

Configura alertas para cambios significativos en los datos de métricas críticas.

Utiliza Domo. IA para formular preguntas en lenguaje natural y recibir respuestas instantáneas acompañadas de visualizaciones sugeridas.

Límites de Domo

La falta de una capa semántica dificulta la estandarización de la lógica empresarial en los conjuntos de datos y en la elaboración de informes, lo que da lugar a inconsistencias y a un aumento de los gastos generales de mantenimiento.

Precios de Domo

(versión de) prueba gratis

Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Domo

G2 : 4,3/5 (más de 800 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 300 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Domo?

Aquí tienes una reseña de G2:

DOMO destaca por su interfaz amigable para el usuario y su diseño intuitivo. El panel tiene opciones de personalización que nos permiten adaptar las visualizaciones a nuestras necesidades y preferencias específicas.

8. Geckoboard (el mejor para pantallas de panel de control de TV y supervisión de KPI en tiempo real)

vía Geckoboard

Geckoboard se conecta a más de 90 fuentes de datos, entre las que se incluyen Google Analytics, Salesforce, Shopify, HubSpot y hojas de cálculo, para combinar datos de diversas plataformas en una única vista coherente.

Los diseños están optimizados para una visualización rápida, lo que los hace ideales para equipos de ventas, equipos de soporte o equipos de marketing que necesitan acceso constante a los KPI clave.

Y para que los equipos puedan responder rápidamente a cambios significativos en el rendimiento, la función «Indicadores de estado» de Geckoboard proporciona señales visuales, verde para el intento correcto y rojo para la advertencia, basadas en umbrales predefinidos.

Las mejores funciones de Geckoboard

Personaliza los temas del panel, incluidos los esquemas de color y los logotipos, en modo personalizado para alinearlos con la marca de la empresa.

Cambia entre temas claros y oscuros para obtener una visibilidad óptima en diferentes entornos.

Usa panel a través de enlaces de seguridad, incrústalos en sitios web o muéstralos en televisores en espacios de oficina.

Límites de Geckoboard

La herramienta solo se puede utilizar para mostrar estadísticas de diversas herramientas y no ofrece ninguna opción de análisis, predicción o previsión, lo que implica un límite considerable en su potencial.

Precios de Geckoboard

Essential : 75 $ al mes

Core : 219 $ al mes

Pro : 399 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Geckoboard

G2 : 4,3/5 (más de 40 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 100 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Geckoboard?

Aquí tienes una reseña de G2:

Es una forma estupenda de compartir los KPI con tu equipo de una manera visualmente atractiva. La forma más fácil de crear paneles que sean tanto significativos como eficaces.

9. Databox (la mejor solución de panel interactivo para marketing y equipo de ventas)

vía Databox

Databox es un software todo en uno de inteligencia empresarial y análisis diseñado para crear una única fuente de información veraz. Centraliza sin esfuerzo todos tus datos de marketing, equipo de ventas y negocios principales de más de 100 integraciones, hojas de cálculo y bases de datos.

Sus potentes funciones de visualización interactiva permiten una exploración profunda de los datos, lo que permite a los usuarios aprovechar los desgloses para investigar los datos sin procesar, aplicar filtros dinámicos por dimensión y utilizar comparaciones de múltiples periodos para realizar un seguimiento del progreso y descubrir información clave o puntos ciegos.

Para una supervisión alineada y de alta visibilidad, la innovadora función «Dashboard Loops» te permite agrupar dos o más paneles de control en una pantalla continua y rotativa, lo que proporciona una visión completa de tu rendimiento global en todos los equipos y canales. También ayuda a los equipos a planear y planear resultados futuros mediante funciones como Metas, Puntos de referencia y Previsiones, y aprovecha los resúmenes y alertas basados en IA para mostrar automáticamente información y detectar anomalías.

Las mejores funciones de Databox

Importa datos de más de 100 fuentes de datos, entre las que se incluyen Google Analytics, HubSpot y Salesforce.

Elige entre más de 200 plantillas de informes analíticos predefinidas para tus necesidades diarias de marketing.

Obtenga resúmenes generados por IA que proporcionan contexto sobre el rendimiento y las tendencias de equipos de ventas, y ofrecen sugerencias de mejora.

Límites de Databox

Algunos usuarios han informado de errores ocasionales y problemas de rendimiento/retrasos al realizar la edición de métricas personalizadas.

Precios de Databox

Free Forever

Profesional : 199 $ al mes

Growth : 399 $ al mes.

Premium: 999 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Databox

G2 : 4,4/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 200 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Databox?

Aquí tienes una reseña de G2:

Databox se integra con otros programas como QuickBooks Online o Sendgrid y extrae todos los datos, los sincroniza y prepara paneles. Ofrece la opción de utilizar sus plantillas prediseñadas o de elegir las métricas de forma personalizada.

10. Funnel (el mejor para la atribución de marketing y el seguimiento del gasto publicitario)

vía Funnel

Funnel es una herramienta especializada en datos de marketing que ofrece amplias capacidades de integración. Cuenta con compatibilidad con más de 600 conectores para plataformas publicitarias y de comercio electrónico fundamentales, como Google Ads, Facebook y Shopify. Esta sólida conectividad permite a los profesionales del marketing centralizar, visualizar y analizar de forma eficiente los datos de rendimiento de diversas fuentes sin necesidad de realizar una consolidación manual.

Gracias a su diseño modular y su interfaz de arrastrar y soltar, los usuarios pueden personalizar fácilmente sus paneles reorganizando y redimensionando las visualizaciones para adaptarlas a sus necesidades específicas de (elaboración de) informes. Para centrarse en datos concretos, los usuarios pueden aplicar fácilmente filtros basados en dimensiones clave, como la fuente de tráfico o la campaña, y ajustar los intervalos de fechas para concentrar el análisis en los periodos de tiempo relevantes.

Las mejores funciones de Funnel

Accede a la «Galería de plantillas» para explorar plantillas de paneles de control prediseñadas y adaptadas a diversas necesidades, como el rendimiento del comercio electrónico o el seguimiento de medios de pago.

Utiliza visualizaciones sencillas, como líneas de tendencia y cuadros de mando, para transmitir la información de forma eficaz.

Personaliza las métricas y dimensiones disponibles en tu panel y aplica filtros para optimizar la visualización de datos.

Límites del embudo

A veces se necesitan varias conexiones/desgloses para una fuente de datos, lo que resulta en mayores costes por cada conexión.

Precios del embudo

Free

Starter : Precio personalizado

Empresa : precios personalizados

Corporación: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Funnel

G2 : 4,5/5 (más de 150 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Funnel?

Aquí tienes una reseña de G2:

La capacidad de integrarse con otras herramientas como HubSpot, Salesforce, GA, etc., ha supuesto un gran valor añadido a la hora de unir fuentes de datos dispares en un único panel de control y ofrecer visualizaciones de gran valor.

11. Mixpanel (el mejor para el análisis de datos sobre el comportamiento del usuario y paneles personalizados)

vía Mixpanel

Mixpanel es una plataforma de análisis de datos especializada, diseñada específicamente para realizar el seguimiento y comprender el comportamiento del usuario en productos digitales.

Mientras que los análisis web tradicionales se centran en la elaboración de informes sobre métricas de volumen generales, Mixpanel está diseñado para revelar el «porqué» detrás de las acciones de los usuarios, centrando su análisis en los recorridos individuales de los usuarios, sus acciones específicas (eventos) y los atributos de esas acciones (propiedades).

Ofrece varios informes muy específicos para facilitar un análisis conductual profundo, como el informe Funnels, que realiza un seguimiento de la conversión a través de flujos de usuarios predefinidos y secuenciales, lo que permite a los usuarios identificar rápidamente los puntos críticos de abandono y medir el tiempo medio que tarda un usuario en convertir, con opciones para realizar el seguimiento de la conversión en un orden específico o en cualquier orden.

Además de realizar seguimiento del comportamiento actual, la herramienta está equipada para realizar análisis prospectivos mediante experimentos integrados (pruebas A/B) que miden el impacto de los cambios en las funciones, y funciones como Metric Trees, que garantizan que todos los equipos estén alineados con una definición única y regulada para cada indicador clave de rendimiento (KPI).

Las mejores funciones de Mixpanel

Observa las interacciones de los usuarios a medida que se producen, incluidos los clics, los desplazamientos y las rutas de navegación.

Pasa de los datos agregados a las repeticiones de sesiones individuales para obtener un análisis completo del comportamiento de los usuarios.

Proteja los datos con el enmascaramiento automático de la información confidencial para garantizar el cumplimiento de normativas como el RGPD y la HIPAA.

Límites de Mixpanel

Aunque las funciones de análisis de Mixpanel son muy potentes, crear un flujo de datos fluido entre Mixpanel y otras herramientas a menudo requiere conocimientos técnicos y puede resultar un poco complicado.

Precios de Mixpanel

Free Forever

Crecimiento : desde 0 $; 1 millón de eventos mensuales gratis y 0,00028 $ por evento adicional.

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Mixpanel

G2 : 4,6/5 (más de 1100 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 100 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Mixpanel?

Aquí tienes una reseña de G2:

La plataforma es muy flexible a la hora de analizar datos desde diferentes ángulos, ya sea la tasa de abandono, la tasa de conversión o las rutas de los usuarios.

12. Apache Superset (la mejor inteligencia empresarial de código abierto para corporaciones)

a través de Apache Superset

Apache Superset es una plataforma gratuita y de código abierto de inteligencia empresarial y visualización de datos.

Su punto fuerte es su amplia compatibilidad y flexibilidad, ya que se conecta de forma nativa a casi todas las principales bases de datos relacionales y no relacionales, incluidos sistemas como MySQL, PostgreSQL, Snowflake, BigQuery y SQL Server Analysis Services.

Apache incluye un completo conjunto de funciones de visualización y creación de paneles de control que permiten realizar análisis sofisticados. Los usuarios pueden aprovechar una interfaz intuitiva para crear paneles complejos, realizar análisis detallados y escribir o personalizar consultas SQL dentro de su IDE SQL integrado.

Las mejores funciones de Apache Superset

Crea a partir de una variedad de tipos de gráficos, como barras, líneas, gráficos circulares, mapas de calor, mapas de árbol, histogramas, Sankey, sunburst y más.

Añade filtros cruzados a los paneles de control para poder hacer clic en un gráfico (por ejemplo, por país o línea de productos) y filtrar automáticamente otros gráficos en consecuencia.

Rellene los paneles directamente con gráficos basados en consultas personalizadas escritas en SQL Lab, el IDE SQL integrado de Superset con autocompletado e historial de consultas.

Límites de Apache Superset

Algunos usuarios han elaborado informes de que las actualizaciones de datos se retrasan considerablemente, lo que a menudo requiere un intervalo mínimo de dos horas para que aparezcan los datos más recientes.

Precios de Apache Superset

Gratis, de código abierto

Valoraciones y reseñas de Apache Superset

G2 : 4,4/5 (más de 40 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Apache Superset?

Aquí tienes una reseña de G2:

La interfaz de usuario y la experiencia de usuario son increíbles y se integran a la perfección con las bases de datos existentes. Puedes crear varios paneles según tus casos de uso.

🧠 ¿Sabías que...? Apache Superset fue desarrollado originalmente por Airbnb como una herramienta interna de exploración de datos. Con el tiempo, se convirtió en un proyecto Apache de código abierto y evolucionó hasta convertirse en una de las plataformas de BI modernas más populares para la visualización y exploración de datos.

Convierta los datos sin procesar en información clara y útil.

Muchos equipos dependen de hojas de cálculo o herramientas aisladas que dificultan el seguimiento del rendimiento, la identificación de cuellos de botella o la alineación de metas. Esto da lugar a oportunidades perdidas, retrasos en la toma de decisiones y esfuerzos dispersos en la elaboración de informes.

ClickUp lo reúne todo en un solo lugar. Tus tareas, metas y métricas, para que puedas crear paneles que hagan mucho más que visualizar datos.

Con seguimiento en tiempo real, widgets personalizados y una integración perfecta con tus flujos de trabajo, ClickUp ayuda a los equipos.

Prueba ClickUp hoy mismo y descubre por qué miles de equipos lo han convertido en su hub de paneles, proyectos y colaboración en equipo. 🚀