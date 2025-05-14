Los 10 mejores programas de software de portal de clientes para la gestión de clientes en 2025

Ofrezca a sus clientes una experiencia excepcional y reduzca el tiempo que su equipo dedica a responder preguntas y solicitudes de soporte con un portal para clientes.

Un portal de clientes funciona como una ventanilla única para sus clientes. En su portal personalizado, pueden interactuar con su empresa, acceder a bases de conocimientos y centros de ayuda, enviar mensajes a su equipo e interactuar con su ecosistema de productos. Cuando gestiona un portal de clientes optimizado, proporciona una forma de que todos se comuniquen de manera más eficaz. ✨

Aunque podría crear un portal desde cero, estas plataformas de software para portales de clientes con la mejor valoración agilizan el proceso y le permiten crear un portal de clientes en solo unas horas, en lugar de semanas o meses.

¿Qué debe buscar en un software de portal para clientes?

A la hora de evaluar el mejor software para portales de clientes, hay varias funciones clave que debes tener en cuenta:

Seguridad : las medidas de seguridad robustas deben ser una prioridad a la hora de realizar la selección de software para portales de clientes, especialmente si su portal de clientes va a alojar documentos confidenciales e información de clientes.

Facilidad de uso: el portal para clientes debe ser intuitivo y fácil de usar tanto para usted como para sus clientes.

Personalización y marca : querrás personalizar el portal para que se adapte a tu marca.

Herramientas de comunicación y colaboración : su software de portal para clientes debe facilitar la comunicación con los clientes.

Accesibilidad móvil : cada vez más clientes utilizan teléfonos inteligentes y tabletas como su principal dispositivo informático, por lo que su portal debe funcionar en una amplia gama de dispositivos.

Informes y análisis : la capacidad de realizar el seguimiento de los KPI y generar informes a partir de ellos le ayudará a medir el éxito de sus iniciativas.

Capacidades de integración : el portal para clientes no será el único software de su conjunto de herramientas tecnológicas, por lo que debe integrarse perfectamente con el resto de sus herramientas.

Escalabilidad y flexibilidad : tenga en cuenta la escalabilidad y la flexibilidad del software de portal para clientes, por ejemplo, si puede adaptarse a su creciente base de clientes y a sus necesidades cambiantes.

Soporte y formación: las plataformas de software de portales para clientes pueden tener una curva de aprendizaje pronunciada. Sin el soporte y los materiales de formación adecuados, esa curva puede convertirse en un obstáculo.

Las 10 mejores soluciones de software para portales de clientes que puedes utilizar

Para ayudarte a reducir tus opciones, hemos recopilado una lista con los mejores programas de portal para clientes. Aquí encontrarás una opción que se adapta a las necesidades de cada empresa, tanto si buscas una forma básica de compartir archivos como si deseas crear artículos detallados para la base de conocimientos y gestionar los tickets de soporte de tu equipo de soporte.

Pruebe el CRM de ClickUp. Realice el seguimiento del stock, el estado de los pedidos, los proveedores y mucho más con el sistema CRM de ClickUp.

ClickUp es una solución de gestión de proyectos todo en uno que supera con creces sus expectativas. Su amplio conjunto de funciones le permite ir mucho más allá de la gestión de proyectos. Por ejemplo, las funciones de CRM de ClickUp pueden convertirlo en una solución de portal de clientes muy eficaz. Y la plantilla de éxito del cliente de ClickUp proporcionará a su personal de asistencia una visión completa de todas las comunicaciones con sus clientes.

Descargar esta plantilla Supervise el progreso y el rendimiento de sus clientes con la plantilla de éxito de clientes de ClickUp.

Por su parte, las funciones de colaboración, las capacidades para el uso compartido de documentos y la personalización altamente personalizada de ClickUp le permiten crear flujos de trabajo de colaboración con los clientes que rivalizan con los mejores portales de clientes. Se trata de un software de éxito para clientes en el que usted elige las funciones que necesita.

Una vez que aprendas a trabajar con clientes en ClickUp, te sorprenderá lo mucho que puede lograr una plataforma de gestión de proyectos.

Las mejores funciones de ClickUp

Vistas de tareas y flujos de trabajo personalizables.

Funciones de colaboración como comentarios, menciones y edición en tiempo real.

Integración con aplicaciones y herramientas de terceros.

Seguimiento de metas y supervisión del progreso

Funciones de control de tiempo y elaboración de informes

Plantillas de portales para clientes

Limitaciones de ClickUp

Puede suponer una pequeña curva de aprendizaje para los nuevos usuarios.

Todavía no todas las vistas están disponibles en la app móvil.

Precios de ClickUp

Free Forever

Ilimitado : 7 $ al mes por usuario.

Empresas : 12 $ al mes por usuario.

Enterprise : Ponte en contacto para conocer los precios.

ClickUp Brain: Disponible en todos los planes de pago por 7 $ al mes por miembro del entorno de trabajo.

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 2000 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (más de 2000 reseñas)

2. Zendesk

A través de Zendesk

Zendesk es un portal para clientes centrado en los canales de comunicación y el software de soporte al cliente. Cuenta con una base de conocimientos donde los clientes pueden acceder a recursos de autoservicio y un sistema de tickets para gestionar las solicitudes de asistencia. El panel proporciona transparencia en los proyectos, lo que garantiza que los clientes estén siempre al día.

Las funciones de colaboración de Zendesk mejoran las interacciones con los clientes, mientras que su software de gestión de documentos permite el uso compartido de archivos de forma centralizada. El software de portal de clientes seguro da prioridad a la seguridad de los datos, protegiendo la información confidencial. Con las aplicaciones móviles, los clientes pueden acceder a la información que necesitan desde cualquier lugar. Todas estas funciones están disponibles en varios idiomas.

Zendesk es utilizado por algunas de las marcas más importantes, lo que le asegura un lugar entre las mejores opciones de software para portales de clientes disponibles.

Las mejores funciones de Zendesk

Soporte multicanal para interacciones fluidas con los clientes.

Gestión y automatización de tickets

Creación de bases de conocimientos y opciones de autoservicio.

Elaboración de informes y análisis personalizables

Integración con diversas herramientas de CRM y comunicación.

Limitaciones de Zendesk

Configuración y puesta en marcha complejas.

Niveles de precios más altos para funciones avanzadas.

Precios de Zendesk

Equipo Suite : 55 $ al mes por usuario.

Suite Growth : 89 $ al mes por usuario.

Suite Professional: 115 $ al mes por usuario.

Suite Enterprise: Póngase en contacto con el equipo de ventas para conocer los precios.

Complemento IA Avanzada (IA avanzada): 50 $ (disponible para los planes Suite Professional o superiores).

Valoraciones y reseñas de Zendesk

G2 : 4,3/5 (más de 2000 reseñas)

Capterra: 4,4/5 (más de 2000 reseñas)

3. Accelo

A través de Accelo

Accelo es una herramienta de gestión de clientes con un portal diseñado para mejorar la satisfacción del cliente. El panel de control de proyectos de Accelo permite a las empresas optimizar sus operaciones y lograr una mayor eficiencia en los procesos.

Las herramientas de colaboración de la plataforma permiten a los equipos y a los clientes trabajar juntos sin esfuerzo. El producto de Accelo ofrece portales de clientes seguros donde las empresas pueden cargar archivos y gestionar los datos de los clientes. Esto incluye una base de conocimientos para proporcionar acceso de autoservicio a sus clientes.

Un sistema de tickets permite a su equipo de atención al cliente gestionar las solicitudes de soporte que no pueden responderse con los artículos de la base de conocimientos.

El portal de clientes personalizable de Accelo garantiza una experiencia única tanto para los clientes como para los usuarios internos. Se puede acceder fácilmente a las funciones de gestión de tareas desde el panel para que todos puedan mantenerse al día.

Las mejores funciones de Accelo

Capacidades de gestión de proyectos y seguimiento.

Integración de control de tiempo y facturación

Herramientas de comunicación y colaboración con los clientes

Funciones de ventas y CRM adaptadas a las empresas de servicios.

Automatización de tareas repetitivas

Limitaciones de Accelo

La interfaz de usuario podría ser más intuitiva.

Algunos usuarios pueden necesitar tiempo para adaptarse a su completo conjunto de funciones.

Precios de Accelo

Plus (por módulo) : 30 $/usuario/mes

Premium (por módulo) : 49 $/usuario/mes

Paquete (todos los módulos): 99 $/usuario/mes

Valoraciones y reseñas de Accelo

G2 : 4,4/5 (más de 400 reseñas)

Capterra: 4,5/5 (más de 150 reseñas)

4. Copilot

A través de Copilot

Copilot ofrece un portal de clientes dedicado con software de colaboración visual. Cuenta con integración del sistema de gestión de proyectos para mejorar aún más la gestión de clientes. Su panel fácil de usar es sencillo de entender tanto para los usuarios como para los clientes.

El entorno seguro del portal da prioridad a la seguridad de los datos, por lo que la información confidencial que se comunica entre usted y sus clientes permanece entre ustedes. Las funciones de gestión de documentos de Copilot permiten el uso compartido y la solicitud de archivos de forma eficiente.

Además de integrarse con el software de gestión de proyectos, Copilot se conecta con muchos otros productos de software empresarial para mejorar la productividad. Con las aplicaciones móviles, la productividad continúa incluso cuando estás fuera de la oficina.

Las mejores funciones de Copilot

Uso compartido y almacenamiento de archivos con seguridad

Control y seguimiento de versiones de documentos

Controles de acceso basados en roles

Opciones de personalización del portal para clientes

Herramientas de gestión de tareas y gestión de proyectos

Limitaciones de Copilot

El diseño de la interfaz puede resultar anticuado para algunos usuarios.

Falta de integraciones en comparación con otras soluciones.

Precios de Copilot

Starter : 29 $ al mes por usuario.

Profesional : 69 $ al mes por usuario

Avanzado : 119 $ al mes por usuario

Supersonic: 1500 $ al mes (20 usuarios incluidos)

Valoraciones y reseñas de Copilot

G2 : 4,8/5 (más de 100 reseñas)

Capterra: 4,9/5 (19 reseñas)

5. Clinked

Vía Clinked

Clinked ofrece un portal para clientes con herramientas de colaboración para mejorar las relaciones con los clientes. Estas funciones permiten a los equipos y a los clientes trabajar juntos en tiempo real. El panel proporciona una vista clara de las tareas en curso para que todos estén al tanto de lo mismo.

El software para portales de clientes de Clinked está diseñado para gestionar documentos y realizar el uso compartido de archivos de forma eficiente. El portal de clientes es seguro y las herramientas de gestión de la base de conocimientos ofrecen opciones de autoservicio a sus clientes. Con las funciones del portal de asistencia, los clientes pueden enviar fácilmente solicitudes de asistencia cuando la base de conocimientos no es suficiente.

El portal en línea se puede integrar en su propio sitio web, lo que le permite proyectar una imagen profesional al tiempo que proporciona una puerta de enlace digital segura para todas las interacciones con él.

Las mejores funciones de Clinked

Colaboración segura con los clientes mediante el uso compartido de documentos.

Foros de debate y chateo en tiempo real.

Marca blanca para la personalización de la marca.

Gestión de tareas y seguimiento del progreso

Aplicación móvil para acceder desde cualquier lugar.

Limitaciones de Clinked

Integraciones de terceros limitadas.

La interfaz puede parecer anticuada para algunos usuarios.

Precios de Clinked

Lite : 119 $ al mes

Estándar : 299 $ al mes

Premium : 599 $ al mes

Corporación: ponte en contacto con el equipo de ventas para conocer los precios.

Valoraciones y reseñas de Clinked.

G2 : 4,6/5 (42 reseñas)

Capterra: 4,8/5 (más de 50 reseñas)

6. OneHub

A través de OneHub

OneHub ofrece un portal para clientes que destaca por su software y sus herramientas de colaboración. La plataforma garantiza la transparencia de los proyectos gracias a su completo panel.

Las herramientas de colaboración permiten debates interactivos y comentarios. Los portales para clientes proporcionan almacenamiento y uso compartido de archivos con seguridad.

El portal de clientes personalizable le permite adaptar el portal a su marca y crear una experiencia de cliente más cohesionada. Con las herramientas de gestión de tareas, los equipos internos pueden mantenerse en sintonía y trabajar de forma eficiente.

Las mejores funciones de OneHub

Funciones de seguridad avanzadas, como permisos basados en roles y marcas de agua.

Salas de datos virtuales para el uso compartido seguro de documentos.

Interfaz fácil de usar para un usuario que busca una navegación sencilla.

Opciones de personalización de marca personalizadas para un aspecto profesional.

Seguimiento detallado del acceso y la actividad.

Limitaciones de OneHub

Las funciones avanzadas pueden suponer una curva de aprendizaje más pronunciada.

Algunos usuarios consideran que el precio es más elevado en comparación con soluciones similares.

Precios de OneHub

Estándar : 15 $ al mes

Avanzado : 25 $ al mes

Data Room : 375 $ al mes

Ilimitado: 575 $ al mes

Valoraciones y reseñas de OneHub

G2 : 4,2/5 (45 reseñas)

Capterra: 4,5/5 (más de 33 reseñas)

7. Moxo

Vía Moxo

Moxo es un software líder en portales para clientes diseñado para mejorar las relaciones con los clientes y las operaciones comerciales. Centrado en la eficiencia de los procesos, Moxo ofrece un portal para clientes que permite a las empresas gestionar fácilmente los datos de los clientes y atender sus solicitudes. Para ello, cuenta con una amplia compatibilidad para flujos de trabajo automatizados.

Gracias a sus herramientas integradas de gestión de tareas, los usuarios internos pueden realizar un seguimiento eficaz de su trabajo y colaborar entre sí. Los equipos de atención al cliente pueden realizar fácilmente un seguimiento de las consultas de los clientes y supervisar el proceso de respuesta.

La plataforma también ofrece un portal de soporte que permite a las empresas proporcionar un servicio de primera categoría. Al conectarlo a la integración de su propio dominio, puede ofrecer a los clientes acceso a través del sitio web de su empresa, proporcionándoles una experiencia profesional en el portal de clientes.

Las mejores funciones de Moxo

Hub de comunicación con los clientes con uso compartido de documentos.

Programación automatizada de citas

Mensajería segura para interacciones rápidas

Integración con aplicaciones de calendario

Listas de tareas y recordatorios para mejorar la productividad.

Limitaciones de Moxo

Limitado en términos de gestión de proyectos.

Algunos usuarios pueden preferir más opciones de personalización.

Precios de Moxo

Starter : 100 $ al mes

Empresa : 480 USD al mes.

Avanzado: Póngase en contacto con el equipo de ventas para conocer los precios.

Valoraciones y reseñas de Moxo

G2 : 4,5/5 (más de 100 reseñas)

Capterra: 4,1/5 (16 reseñas)

8. MyDocSafe

A través de MyDocSafe

MyDocSafe es un software de portal para clientes que prioriza la seguridad y la eficiencia. La plataforma ofrece un portal para clientes que se adapta fácilmente a sus necesidades. Una de sus funciones clave es la excelente incorporación de clientes, por lo que a sus clientes también les resultará fácil de usar.

El software de portal de clientes proporciona a los clientes un acceso seguro a todos los documentos y datos necesarios. Aunque no se trata de una solución de asistencia técnica completa como algunas de las otras opciones, sus equipos de atención al cliente pueden beneficiarse de un repositorio de documentos centralizado para responder a las consultas de los clientes de manera más eficiente.

Las mejores funciones de MyDocSafe

Funcionalidad de firma electrónica

Almacenamiento y uso compartido de documentos seguros

Registros de auditoría para el cumplimiento normativo

Automatización del flujo de trabajo para el procesamiento de documentos.

Integración con software de contabilidad y CRM.

Limitaciones de MyDocSafe

La interfaz de usuario podría ser más moderna.

Algunos usuarios pueden necesitar tiempo para comprender las funciones avanzadas.

Precios de MyDocSafe

Starter : 20 $ al mes

Pequeño : 75 $ al mes

Medio : 180 $ al mes

Empresa : 533 $ al mes

Grande : 2499 $ al mes

Corporación: ponte en contacto con el equipo de ventas para conocer los precios.

Valoraciones y reseñas de MyDocSafe

G2 : 3,9/5 (15 opiniones)

Capterra: 4,0/5 (24 reseñas)

9. SuiteDash

Vía SuiteDash

SuiteDash es una plataforma de gestión empresarial todo en uno diseñada para optimizar las operaciones y mejorar la colaboración. Proporciona a las empresas una serie de herramientas para lograrlo, desde un portal para clientes y funciones de gestión de proyectos hasta facturación y marketing por correo electrónico.

El panel personalizable le permite adaptar la plataforma a las necesidades específicas de su empresa, poniendo las funciones esenciales que necesita en primer plano. Los equipos de soporte pueden gestionar fácilmente las tareas y realizar el seguimiento de las consultas de los clientes con las funciones de gestión de tareas incluidas.

Las mejores funciones de SuiteDash

Portal de clientes con herramientas de gestión de proyectos

Integración de facturación y procesamiento de pagos

Comunicación con los clientes y uso compartido de documentos

Paneles de control personalizables orientados al cliente

Integración con aplicaciones de terceros

Limitaciones de SuiteDash

Integraciones de terceros limitadas en comparación con otras plataformas.

Algunos usuarios podrían desear funciones de elaboración de informes más avanzadas.

Precios de SuiteDash

Inicio : 19 $ al mes.

Thrive : 49 $ al mes

Pinnacle: 99 $ al mes

Valoraciones y reseñas de SuiteDash

G2 : 4,8/5 (más de 500 reseñas)

Capterra: 4,8/5 (más de 500 reseñas)

10. SupportBee

Vía SupportBee

SupportBee es una solución de asistencia técnica fácil de usar que proporciona a su empresa un sistema de tickets para el soporte al cliente, lo que la convierte en una solución bastante completa para los portales de clientes.

Independientemente del tamaño de su empresa, SupportBee puede ayudarle a atender las consultas de los clientes de forma rápida y eficaz. Su interfaz intuitiva permite a los equipos gestionar tickets de asistencia, compartir archivos y colaborar en las respuestas con solo un poco de formación.

Las mejores funciones de SupportBee

Gestión de tickets para el soporte al cliente

Colaboración y seguimiento por correo electrónico

Creación de bases de conocimientos y opciones de autoservicio.

Integración con otras herramientas de soporte al cliente.

Flujos de trabajo personalizables para diferentes equipos.

Limitaciones de SupportBee

Puede que no sea tan adecuado para necesidades complejas de gestión de proyectos.

Algunos usuarios consideran que la interfaz es menos intuitiva.

Precios de SupportBee

Startup : 13 $ al mes por usuario.

Corporación: 17 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de SupportBee

G2 : 4,1/5 (4 reseñas)

Capterra: 4,4/5 (27 opiniones)

Empiece hoy mismo con una solución de portal para clientes.

Atrás quedaron los días en que los portales de clientes eran meros repositorios de documentos. Con el portal de clientes adecuado, puede revolucionar la forma en que interactúa con sus clientes.

Optimizarás las comunicaciones y colaborarás de forma más eficaz, independientemente del tamaño de tu empresa. ClickUp trasciende la gestión de proyectos tradicional y se transforma en una sólida solución de portal de clientes adaptada a las necesidades específicas de tu empresa.

Le permite no solo gestionar proyectos de manera eficiente, sino también mejorar las interacciones con los clientes. Con una sólida biblioteca de plantillas, puede personalizar su portal de clientes perfecto.

¡Echa un vistazo a nuestro software para portales de clientes hoy mismo con el plan Free Forever! ?