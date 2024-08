Guía para principiantes sobre paneles de control en ClickUp (con 15 ejemplos de casos prácticos)

Te has pasado horas dimensionando y redimensionando gráficos mientras te angustiabas por si los datos eran demasiados o demasiado pocos. Es doloroso crear un panel desde cero y, posiblemente, más doloroso es verlo y entender la historia de los datos.

Por eso, las empresas que desean una visualización de alto nivel y una visión de las actividades de su empresa invierten en los mejores recursos -como un centro de control de misión en ClickUp- para crear paneles interactivos que cuenten las rarezas, los patrones y las tendencias de la historia de los datos. Paneles de control en ClickUp reúnen fuentes de información para acceder rápidamente a datos en tiempo real, comprender métricas populares, detectar cuellos de botella en los flujos de trabajo y mucho más.

Al final de este artículo, usted aprenderá:

Cómo combinar adecuadamente su tipo de elaboración de informes con un widget en los paneles de ClickUp

Buenas prácticas para el diseño y la función del panel de ClickUp

Múltiples formas de mostrar el mismo KPI deseado

Preguntas orientativas que debe plantearse al crear su panel de ClickUp

Comencemos

¿Qué son los paneles en ClickUp? Paneles de control en ClickUp los cuadros de mando de ClickUp minimizan el ruido de los informes de estado que suelen enviar los subordinados directos y que recapitulan lo que ya sabemos sobre el proyecto. Como única fuente de información, un cuadro de mando de ClickUp añade valor al funcionar como gestor de tareas y herramienta de elaboración de informes:

Examinar rápidamente el panel para comprender lo más importante

Editar tareas, cargas de trabajo y dentro del Cuadro de Mando para corregir rarezas

Añadir notas para proporcionar el contexto que falta

Organizar debates para mantener la comunicación del proyecto en un solo lugar, y mucho más

Increíblemente potente y sin rival, puede crear mejores versiones del mismo panel a lo largo del tiempo con un esfuerzo mínimo a medida que cambian los KPI de la empresa o los miembros del equipo.

¿Cuántos clics se necesitan para llegar a la métrica que busca su público?

Un informe carece de sentido si el público tiene que buscar la información. Los cuadros de mando de ClickUp proporcionan un acceso centralizado a las fuentes de datos sin complicaciones, para que pueda comunicar información clave.

⚖️ Equilibrio de la carga de trabajo

Cuando una persona de su equipo se dirige a usted para pedirle una extensión de la fecha límite, lo lógico es que consulte su lista de tareas y se adapte. Por desgracia, aunque tu proactividad tiene la intención correcta, el resultado podría tener repercusiones negativas.

Conecta primero con otros miembros del equipo para explicarles un cambio de cronograma debido a las capacidades de carga de trabajo. De este modo, tendrán la oportunidad de alertar y evitar que se interrumpa el progreso.

👀 Escaneabilidad

Si su audiencia no puede decir lo que su panel está comunicando en los primeros diez segundos, los ha perdido. Ayuda saber qué KPI necesitan conocer y qué información es más importante para ellos.

📈 Datos en tiempo real

La mitad de la batalla en la (elaboración de) informes es de dónde extraer las fuentes de información. ¿Está conectando los puntos manualmente? Intente automatizar el proceso en la medida de lo posible para no perder tiempo.

Supongamos que usted no suele ser la persona que se ofrece como voluntaria para ajustar y realizar el mantenimiento de informes de proyectos porque es difícil de entender (es decir, aburrido). En ese caso, le impresionarán los widgets de elaboración de informes personalizables de los paneles de ClickUp.

15 Casos de uso de los paneles de ClickUp

No es necesario ser un experto en gestión de proyectos para utilizar los paneles de ClickUp. Desde un simple seguimiento de metas para identificar métricas de campaña, aquí se recomiendan widgets para diferentes casos de uso.

📌 reuniones de rendimiento 1:1 + RRHH Los líderes de personas obtienen información práctica sobre

gestión del rendimiento y el desarrollo de los empleados para dar y recibir revisiones de los paneles.

Tipo de métrica Tipo de widget Tipo de widget /href/https://clickup.com/es-ES/blog/48409/plantillas-de-reuniones-individuales/1:1 Weekly Docs/%href/ Personalizado Embed Enlaces de referencia rápida Bloque de texto Informes del programa Lista de tareas Discusiones y comentarios en el chat Progreso de las tareas Carga de trabajo por estado OKRs Metas Horas extraordinarias Gráficos de barras

📌 Construcción En la construcción hay muchos elementos en movimiento, ¡y no sólo en la ubicación! Con los cuadros de mando, los gestores de proyectos pueden controlar los riesgos clave, acceder a los sistemas de contabilidad y crear programas de trabajo desde cualquier lugar.

Tipo de métrica Tipo de widget Tipo de widget Tareas de equipo Lista de tareas Ratio de satisfacción del cliente Gráfico de barras Tiempo medio para arreglar defectos - Cálculo Presupuesto utilizado Cálculo Presupuesto Utilizado Cálculo Horas por periodo de pago Gráfico de barras Gráfico de Gantt del proyecto: incrustación personalizada

📌 Soporte/Servicio de atención al cliente Obtenga información al instante de los paneles para tomar decisiones empresariales eficaces sin interrumpir la experiencia de sus clientes.

Tipo de métrica Tipo de widget Tipo de widget Tickets abiertos por estado Gráfico circular Número de tickets nuevos: cálculo Consejos compartidos Chatear Puntos de referencia y metas Metas Gastos de compatibilidad con ingresos Cálculo Tiempo medio de respuesta/resolución Cálculo Actividad de la tarea trabajada

📌 Desarrollo Actúe sobre problemas de rendimiento y errores antes de que el equipo se vea inundado de mensajes de Slack de otros departamentos Los Teams pueden personalizar los paneles a cualquier proceso ágil para una colaboración óptima del equipo.

Tipo de métricas Tipo de widgets Actividad en Software Quién va con retraso Discusiones Chatear Cálculo del volumen de entradas Desarrollo de Diseño Burnup Sprints Gráfico de velocidad POE del equipo, wikis y bases de conocimiento: documentos KPIs de rendimiento Metas

📌 Planificación de eventos Se necesita un pueblo (y flujos de recursos) para planificar y lanzar eventos. Los paneles conectan a equipos internos, clientes y proveedores de pequeños a grandes eventos sin necesidad de un solo correo electrónico.

Tipo métricas Tipo widget Calendario Embed personalizado Progreso en las tareas del evento Cartera Progreso de cada persona asignada Tareas por persona asignada Plazos Difíciles Total de Tareas Urgentes Tiempo Controlado Facturación Seguimiento del tiempo Informe de facturación Borradores de eventos Documentos Calendarios Personalizados

📌 Educación Todo accesible desde un solo lugar: información esencial del curso, documentos y tareas Saca el máximo partido a la gestión y planificación de las clases con los paneles.

Tipo de métrica Tipo de widget Tipo de widget Planificación Semestral Lista de Tareas Plan de estudios y enlaces personalizados Presentación de Google Slides Objetivos semanales Metas Notas del curso Bloque de texto Asignaciones Documentos Cursos Progreso Cartera

📌 Finanzas Los profesionales de las finanzas pueden acceder rápidamente y

analizar presupuestos en tiempo real para generar informes en la mitad de tiempo. Obtenga información práctica para tomar decisiones estratégicas más inteligentes con la historia de datos que hay detrás del razonamiento.

Tipo de métrica Tipo de widget Tipo de widget Tendencias en el tiempo Gráfico de barras Ingresos por departamento Gráfico circular Gastos totales, ingresos totales Cálculo Porcentaje del presupuesto de ingresos, porcentaje del presupuesto de gastos Comparación del estado de los proyectos Cartera Gráfico circular de deudores y acreedores Hojas de Cálculo Excel de la Empresa Personalizadas

📌 Asistencia sanitaria Con múltiples fuentes reunidas en una sola vista, los paneles de control digieren rápidamente los datos que sobrecargan los sistemas sanitarios. Como resultado, los profesionales sanitarios pueden centrar su tiempo y atención en la atención al paciente sin tener que preocuparse por la información que se les escapa.

Tipo de métrica Tipo de widget Tipo de widget Cumplimiento/Costes del departamento Incorporación personalizada Total de pacientes ingresados Cálculo Calendario de disponibilidad del personal: incrustación personalizada Tiempo medio de espera Gráfico de barras Gráfico de barras de pacientes ambulatorios frente a pacientes ingresados Red sanitaria: Lista de tareas KPIs y OKRs Metas

Check out these herramientas de gestión de proyectos sanitarios y herramientas de gestión de pacientes

📌 Marketing Los equipos de marketing son equipos dentro de un equipo. Personalice los paneles de control según sus necesidades: Marketing por correo electrónico, SEO, Social, Google Analytics, Marketing de contenidos, Analítica digital, ¡y mucho más!

Tipo métricas Tipo widget Enlaces de referencia rápida y notas Bloque de texto Clics Cálculo Lista completa de funciones Incrustación personalizada Gráfico de líneas Impresiones Gráfico de líneas Cálculo del ROI del correo electrónico Tareas del proyecto Lista de tareas Estadísticas sociales: incrustación personalizada

📌 Personal Mientras estás ocupado haciendo movimientos en tu vida laboral, ¡no olvides dedicar tiempo a cultivar relaciones significativas! Utiliza los paneles como CRM personal y

planificador diario para tener las cosas terminadas .

Tipo de métrica Tipo de widget Lista de tareas pendientes Prioridades Uso de etiquetas Metas Personales Metas Notas personalizadas Calendario Personalizado Seguimiento de celebraciones y vacaciones Lista de tareas Lista de lecturas Listas de tareas Listas de lectura Lista de tareas Lista de tareas

Tipo de métricas Tipo de widgets Sprint Tareas por estado Gráfico circular Discusiones Chat Tareas del Sprint no bloqueadas Lista de tareas /href/https://clickup.com/es-ES/blog/43673/informe-de-diseno/Product Breve/%href/ Documento Inserción Personalizada Bloqueo de texto Metas Semanales Prioridades urgentes Total de tareas urgentes

📌 Garantía de calidad Manténgase al día de las tendencias y obtenga información sobre el rendimiento general respaldada por la historia de los datos. Los equipos de control de calidad pueden personalizar los paneles para adaptarlos a cualquier preferencia con formas ilimitadas de ver el trabajo de alto nivel.

Tipo de métrica Tipo de widget Promedio de Scorecard Gráfico de Líneas Lista de tareas individuales Lista de tareas KPIs Metas Recuento total de tickets Gráfico de barras Cálculo de la media de tickets Discusión por chat Enlaces de referencia rápida y notas Bloque de texto Métricas individuales Cálculo

📌 Equipo remoto ¿Perdido en la traducción? No para los equipos remotos que utilizan paneles de control. Aunque los miembros del equipo estén separados por ubicaciones o zonas horarias, los Paneles sirven como única fuente de verdad para mantenerse alineados.

Tipo de métricas Tipo de widget Objetivos semanales Metas Progreso de la tarea por persona asignada Actividad del proyecto Vista Actividad Documentos de proceso: incrustación personalizada Estado de las tareas Carga de trabajo por estado Discusiones por chat Documentos semanales 1:1. Incrustación personalizada

📌 Equipo de ventas Junto a las metas de ventas y métricas de previsión, supervisar y actualizar

KPI y OKR directamente desde los paneles. ¿Hay cuellos de botella o procesos que deban abordarse? Los paneles ayudan a los equipos a analizar rápidamente los datos y corregir el rumbo.

Tipo de métricas Tipo de widget Ventas por miembro del equipo. Cálculo Top Productos en Ingresos Gráfico circular Documentos semanales 1:1 Personalizados Oportunidades vencidas Cálculo Lista de tareas individuales Lista de tareas Canal de ventas Gráfico de barras Metas Semanales Tareas de ventas frente a tareas de no ventas Cálculo

📌 Equipos En lugar de revisar una simple hoja de cálculo de Excel, comparta en pantalla el panel de control en la próxima puesta al día para actuar rápidamente sobre las tareas urgentes.

Tipo de métrica Tipo de widget Tipo de widget OKRs del equipo Metas Debates Chat Metas semanales Documentos de proceso: incrustación personalizada Agenda (resumen) StandUp diaria (personalizada) Progreso del equipo Carga de trabajo por estado Documentos semanales 1:1. Incrustación personalizada

Widgets populares para paneles en ClickUp

Los widgets son los bloques de construcción de Paneles de ClickUp y donde comienza la diversión de la personalización. A primera vista, puede parecer intimidante porque hay muchos para elegir, pero esa es la salsa secreta: no se limita a ningún flujo de trabajo. Más adelante recorreremos una fórmula del panel para demostrarlo .

Si eres nuevo en el mundo de los paneles de control en ClickUp, vamos a hablar de los widgets más populares para darte algunas ideas para tu panel de control

⌚️ Widgets de control de tiempo ¿Hay personas o equipos que sobrepasan su capacidad? ¿Qué proyectos ocupan más tiempo?

Con información precisa, propietarios y gestores pueden ajustar el panel para mantener flujos de trabajo saludables.

Informes de tiempo : ver las tareas que tienen un control de tiempo de seguimiento

: ver las tareas que tienen un control de tiempo de seguimiento Hoja de horas : ver una hoja de horas

: ver una hoja de horas Informe de facturación: seguimiento de las entradas de tiempo facturables

Relacionado: cómo utilizar el control de tiempo para terminar los proyectos más rápido

Vea un total del tiempo que cada persona de su entorno de trabajo ha seguido

Identifique los cuellos de botella antes de que se conviertan en un problema

Cualquier persona involucrada en el proyecto puede ver rápidamente un gráfico para comprender cómo se utilizan los estados en todos sus espacios, carpetas o listas de ClickUp.

Carga de trabajo por estado : muestre un gráfico circular, un gráfico de barras o un desglose del uso de los estados en las distintas ubicaciones

: muestre un gráfico circular, un gráfico de barras o un desglose del uso de los estados en las distintas ubicaciones Número de tareas en curso : vea cuántas tareas están en curso en cualquier ubicación

: vea cuántas tareas están en curso en cualquier ubicación Número de tareas completadas : Ver cuántas tareas están terminadas en cualquier ubicación

: Ver cuántas tareas están terminadas en cualquier ubicación Tiempo en estado : vea el tiempo total de múltiples tareas en un gráfico de barras

: vea el tiempo total de múltiples tareas en un gráfico de barras Y mucho más

Relacionado: La guía definitiva para la gestión de recursos (2021)

🎨 Widgets personalizados Los widgets personalizados añaden un toque especial a la relación entre los datos y la visualización.

Añade widgets de bloque de texto y de chatear para comunicar los detalles del proyecto en un solo lugar

Gráfico lineal y Gráfico circular : gráficos personalizados con cualquier dato

y : gráficos personalizados con cualquier dato Portfolios : categorice y siga el progreso de Listas y Carpetas

: categorice y siga el progreso de Listas y Carpetas Bloque de texto : Añade texto enriquecido, imágenes e incluso utiliza comandos de barra inclinada para añadir contexto

: Añade texto enriquecido, imágenes e incluso utiliza comandos de barra inclinada para añadir contexto Chat : un widget de conversación

: un widget de conversación Y mucho más

Relacionado: La guía definitiva para la gestión de proyectos de corporación

Cree un gráfico de líneas personalizado con cualquier dato

Vista del número de tareas totales desglosadas por persona asignada Gestión de la carga de trabajo puede llevarle mucho tiempo si está limitado en su herramienta de software. ClickUp Dashboards le ofrece una opción de filtro para ajustar el alcance de su widget.

Vea en qué tareas o subtareas está trabajando su equipo, así como las que se hayan podido olvidar.

Tareas por persona asignada : muestra un gráfico circular, un gráfico de barras o una pila del total de tus tareas por persona asignada

: muestra un gráfico circular, un gráfico de barras o una pila del total de tus tareas por persona asignada Total de tareas no asignadas : ver cuántas tareas no están asignadas en cualquier ubicación

: ver cuántas tareas no están asignadas en cualquier ubicación Total de Tareas Asignadas (No Completadas): ver cuántas tareas tienen asignados en cualquier ubicación

Relacionado: La guía definitiva para la gestión visual de proyectos

🛎 Widgets de tabla Durante los picos de actividad de nuestra semana de trabajo, podemos perdernos notificaciones importantes.

Los widgets de tabla traen información de áreas específicas de tu entorno de trabajo para mostrar dónde puede estar sobrecargado tu equipo.

Lista de tareas : cree una vista Lista utilizando tareas de cualquier ubicación

: cree una vista Lista utilizando tareas de cualquier ubicación Informe de tareas completadas : tareas completadas desglosadas por persona asignada

: tareas completadas desglosadas por persona asignada Trabajado en : ver en qué ha trabajado la gente determinado por la actividad en una tarea

: ver en qué ha trabajado la gente determinado por la actividad en una tarea Puntos del entorno de trabajo : ver quién se comunica eficazmente, comprueba sus tareas y proporciona el mayor rendimiento

: ver quién se comunica eficazmente, comprueba sus tareas y proporciona el mayor rendimiento Quién va con retraso : ver quién va con retraso en las notificaciones y tareas atrasadas

: ver quién va con retraso en las notificaciones y tareas atrasadas Vista Actividad: crear una vista Actividad

Relacionado: La guía definitiva para la gestión de la carga de trabajo

Ver el número total de notificaciones Borradas

Crea y edita objetivos sin salir de tu panel de control

Siga y celebre el progreso y las contribuciones de su equipo en tiempo real con el widget de Metas.

El widget de Metas es un elemento básico para cualquier caso de uso del Cuadro de Mando, ya que permite analizar el progreso junto a otra información y evita tener que buscar en distintos lugares para estar al día.

Relacionado: como Usar ClickUp Para Establecer Metas Para Tu Equipo

🏃‍♀️ Widgets de Sprints El complemento perfecto para los Sprints que hayas construido en la aplicación

Sprints ClickApp ¡! Para los equipos que utilizan un flujo de trabajo ágil o Scrum, los widgets de Sprints son imprescindibles para sus paneles.

Pendiente : cantidad de trabajo terminado en un sprint

: cantidad de trabajo terminado en un sprint Burndown : cantidad de trabajo pendiente en un sprint

: cantidad de trabajo pendiente en un sprint Flujo Acumulativo : cantidad de trabajo en cada fase de los sprints

: cantidad de trabajo en cada fase de los sprints Velocidad Gráfico : cantidad total de trabajo terminado en dos o más sprints

: cantidad total de trabajo terminado en dos o más sprints Y mucho más

Relacionado: ¿Qué es la gestión ágil de proyectos? Todo lo que necesita saber

Vista de los datos más recientes de la ubicación elegida

Los widgets incrustados pueden cambiar de tamaño y posición junto a otros widgets y contenidos

Si tienes documentos, hojas de cálculo, formularios, vídeos -cualquier cosa con un enlace- crea tantos widgets de incrustación personalizados como necesites para dar compatibilidad a la meta de tu panel.

O utiliza uno de los widgets disponibles para incorporar apps y sitios web compatibles con un enlace o código de incrustación:

Documentos de Google, Google Slides y Hojas de cálculo de Google

YouTube

Figma

InVision

Typeform

Twitter

Rrelacionados: Cómo construir un panel de gestión de proyectos (Guía 2021)

Una fórmula de ClickUp Dashboard a seguir

Si se pregunta cómo ajustar su Panel de ClickUp que cumple sus expectativas de diseño y función, no está solo. Hay empresas como la suya que son nuevas en ClickUp o que aún no han aprovechado todo el potencial de los paneles de ClickUp.

Descargo de responsabilidad: la parte más difícil de este proceso va a ser el principio. Éste es el mayor problema con cualquier tipo de (elaboración de) informes:

**Si no comprende la meta de su panel, lo abandonará como una patata caliente durante la primera semana

A continuación se muestra una fórmula sencilla que puede utilizar para iniciar la creación de su panel con el pie derecho.

Recuerde: la meta final debe ser siempre comunicar las ideas clave de forma rápida, clara y potente. ⭐️

¿Listo para verlo en acción? Nuestro ejemplo será un objetivo del panel de control que todos podemos utilizar de inmediato: Metas de trabajo .

1️⃣ Defina la audiencia de su panel y la historia de sus datos

Título : Mis objetivos

: Mis objetivos Público_ : Yo mismo

: Yo mismo Problemam : No sé si estoy trabajando en tareas que realmente contribuyen a las iniciativas de la empresa

: No sé si estoy trabajando en tareas que realmente contribuyen a las iniciativas de la empresa Historia de los datos_: Quiero una única fuente de información para ver mis tareas semanales

No es un mal comienzo, pero podemos hacerlo mejor:

Title _: Mis objetivos semanales

_: Mis objetivos semanales Audiencia _: Yo

_: Yo **Historia de los datos: Quiero una única fuente de verdad para ver mis tareas semanales _relacionadas con los objetivos de la empresa Q4.

Ahora nuestra historia de datos está clara, que es el paso más crítico en nuestra construcción. Sin esta claridad, podríamos crear confusión y frustración al centrarnos en las cosas equivocadas.

2️⃣ Elegir los KPI adecuados para compatibilidad con la historia de datos

KPI #1 : Número de tareas en curso

: Número de tareas en curso **KPI Nº 2 Cuadro de mando semanal de objetivos_

**INDICADOR #3: Número de tareas atrasadas_

**INDICADOR #4: Lista de objetivos de la empresa del 4º trimestre_

INDICADOR #5_: Desglose del estado de las tareas

Dedique algún tiempo a conseguir sus KPI y consulta tu historia de datos si te sientes atascado. Cuanto más específico seas, mejor emplearás tu tiempo.

3️⃣ Seleccione el widget para el tipo de (elaboración de) informes

KPI #1: Número de tareas en curso

Estoy buscando el número total de tareas en progreso para este KPI, así que usaré el widget Cálculo.

a través de ClickUp

¡Lo estamos haciendo muy bien! ¡Sigamos así!

KPI nº 2: Cuadro de mando semanal de objetivos

¡El widget de Metas es perfecto para esto!

a través de ClickUp

Tenemos que hacer clic en el cuadro de mando para ver mis objetivos. Tal vez podamos dar un paso más y mostrar la tarjeta de puntuación real, ya que sólo necesitamos una. Así que en lugar del widget de Metas, vamos a utilizar el widget personalizado Embed.

a través de ClickUp

¡Así está mucho mejor! Menos clics 😉

KPI #3: Número de tareas atrasadas

Similar a nuestro primer KPI, necesitamos el widget de Cálculo para ver el número total.

a través de ClickUp

¿Lo has terminado antes?💪

KPI #4: Lista de objetivos de la empresa Q4

Otro widget personalizado de incrustación funcionará para este KPI. Podremos editar el documento desde nuestro panel.

a través de ClickUp

KPI #5: Desglose del estado de las tareas

Un gráfico circular funcionará para este KPI para ver dónde se encuentra el grueso de mis tareas.

a través de ClickUp

4️⃣ Organiza tus widgets para crear una jerarquía visual y equilibrio

Ahora empezamos a personalizar el diseño de nuestro panel

Esta parte de la fórmula requerirá algunos intentos, pero si recordamos que nuestra meta principal es comunicar información clave de forma rápida, clara y potente, nos mantendremos en la dirección correcta.

**Versión 1

a través de ClickUp

¿Cómo se ve esto? 🤔

Pensamientos sobre la función: Todos los widgets importantes están por encima del pliegue, así que no tengo que desplazarme hacia abajo Los widgets muestran los KPI que necesito **Pensamientos visuales No es el mejor diseño para ver Metas Semanales junto a Metas Q4 (que es nuestra historia de datos) El widget Carga de trabajo por estado es pequeño y está en la parte inferior

Intentémoslo de nuevo

Versión 2

a través de ClickUp

5️⃣ Pida opiniones a su público

Repasemos nuestras ideas anteriores.

Pensamientos sobre la función: Todos los widgets importantes están por encima del pliegue, así que no tengo que desplazarme hacia abajo ✅ Los widgets muestran los KPI que necesito ✅ Pensamientos visuales: No es el mejor diseño para ver Metas Semanales junto a Metas Q4, que es lo más importante. (¡Nuestros widgets de Metas Semanales y Metas Creativas Q4 están uno al lado del otro, así que esto dobla puntos por visual y funcionalidad! ✅) El widget Carga de trabajo por estado es pequeño y está en la parte inferior (nuestro gráfico circular está en la parte superior para echar un vistazo rápido al progreso) Nuestro panel es fácil de leer de izquierda a derecha ✅

Construir un panel en ClickUp Hoy

¡Lo has machacado! 🎉

¿Qué tan fácil fue crear un Dashboard en ClickUp con esta fórmula? ¡Ahora que ya tienes lo básico utiliza esta base para crear Paneles de Control básicos (o avanzados) en ClickUp!

Los paneles de control son una gran herramienta no sólo para uso personal, sino también para compartir con sus colegas. No deje que su equipo se vaya menos informado (o peor, confundido) porque la información no era clara para influir en la toma de decisiones.

Si en más de una ocasión se ha pasado media jornada de trabajo creando un panel en Excel sólo para volver a empezar porque los datos han cambiado por completo en los últimos 22 minutos, pruebe lo siguiente ClickUp gratis hoy mismo y cree un potente panel que promoverá una mejor toma de decisiones y productividad. Este es para ti. 🤝