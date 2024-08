los 15 mejores software de gestión de proyectos de construcción en 2024 (gratuitos y de pago)

Como director de un proyecto de construcción, uno de los primeros pasos que debes dar es asegurarte de que tu estructura tiene unos cimientos fuertes. 👷

Del mismo modo, cuando estás construyendo tu negocio de construcción desde los cimientos, necesitas asegurarte de que cuentas con las herramientas adecuadas, como la gestión de proyectos de construcción software.

Tanto si trabaja en el sector de la construcción residencial, comercial o industrial, las herramientas de gestión de la construcción le ayudarán a gestionar los plazos de entrega de los proyectos sin salirse de los plazos presupuesto del proyecto .

Según Finanzas Online Project Management Software Statistics, "8 de cada 10 gestores de proyectos creen que gestión de la cartera de proyectos se está convirtiendo en un factor crítico que influye en el éxito empresarial."(Axelos, 2019)

Pero, ¿qué software de construcción se adapta mejor a sus_ _necesidades?

En este artículo, cubriremos por qué necesitas un software de gestión de proyectos de construcción y revisaremos las quince mejores herramientas disponibles en la actualidad.

¿Qué es el software de gestión de proyectos de construcción? Gestión de proyectos de construcción es el proceso de planificación, organización y control de las actividades asociadas a un proyecto de construcción. Incluye la programación de recursos, la delegación de tareas y el seguimiento de los avances para garantizar la finalización de los proyectos dentro de los plazos y presupuestos establecidos.

Gestión de proyectos de construcción también implica supervisar la contratación garantizar la existencia de los acuerdos contractuales necesarios y gestionar el rendimiento de los contratistas .

¿Qué buscar en un software gratuito de gestión de proyectos de construcción?

El software de gestión de proyectos de construcción puede tener un gran impacto en la eficiencia y el éxito de sus proyectos. Por eso hemos desarrollado una metodología exhaustiva para ayudarle a elegir la mejor herramienta. Echemos un vistazo más de cerca:

Características principales

El primer aspecto que tenemos en cuenta son las características que ofrece el software. La herramienta adecuada debe tener funcionalidades diseñadas específicamente para abordar las necesidades únicas de los proyectos de construcción. Estas son algunas de las características esenciales que, en nuestra opinión, debe tener todo software sólido de gestión de proyectos de construcción:

Gestión de tareas: Esto le permite delegar tareas, supervisar el progreso y gestionar los plazos de manera efectiva.

Programación: La herramienta debe ayudar en la planificación y programación de tareas, recursos e hitos.

Gestión de documentos: Un lugar centralizado para gestionar documentos cruciales como planos, contratos y permisos es vital.

Presupuestación y control de costes: El software debe ayudarle en el seguimiento de los gastos y el control de costes.

Herramientas de comunicación y colaboración: El software debe facilitar una comunicación y colaboración eficientes entre los miembros del equipo.

Precios

El coste del software es un factor crucial. El precio del software de gestión de proyectos de construcción varía en función de sus características, el número de usuarios y el modelo de precios. Le aconsejamos que compare el coste del software con su valor para asegurarse de que se ajusta a su presupuesto sin comprometer las funciones necesarias.

Reseñas

Las opiniones pueden ofrecer información valiosa sobre el rendimiento y la fiabilidad del software. Hemos recopilado reseñas de sitios web de terceros para ofrecerle una mejor idea de lo que piensan los usuarios reales de las distintas opciones de software de gestión de proyectos de construcción disponibles.

Capacidades de integración

El software debe poder integrarse con otras herramientas que utilice actualmente, como software de contabilidad, correo electrónico o herramientas CAD. Esto permite un flujo fluido de datos y puede mejorar significativamente la productividad general.

Períodos de prueba y planes gratuitos

Por último, le sugerimos que compruebe si el software ofrece un periodo de prueba o un plan gratuito. Esto le permite probar el software en un entorno real antes de comprometerse. Es una excelente oportunidad para evaluar si la herramienta satisface sus necesidades y es fácil de usar.

15 Mejor software de gestión de proyectos de construcción (gratuito y de pago)

Consulte las más de 15 vistas de ClickUp para personalizar su flujo de trabajo según sus necesidades

ClickUp es la herramienta la mejor valorada software de productividad y gestión de proyectos de construcción utilizado por equipos altamente productivos de pequeñas y grandes empresas.

He aquí por qué ClickUp es el mejor software de gestión de proyectos para la construcción

ClickUp le ofrece usuarios ilimitados, tareas ilimitadas y muchas otras fantásticas funciones de forma gratuita

Y no hay límites para las funciones de gestión de proyectos que puede utilizar con ClickUp.

Características principales de ClickUp

ClickUp dispone de todas las características los directores de proyectos de construcción necesitarían para gestionar proyectos con éxito.

He aquí un rápido vistazo a algunas de ellas:

[ Vista del gráfico de Gantt](https://clickup.com/features/gantt-chart-view)diagramas de Gantt y vista de calendario

Vista del gráfico de Gantt](https://clickup.com/features/gantt-chart-view)diagramas de Gantt y vista de calendario Seguimiento del progreso y estado de las tareas

Visualice sus dibujos en dispositivos iOS y Android

Limitaciones de Fieldwire

Sólo se puede asignar un usuario como asignado; los usuarios posteriores se etiquetan como observadores

El plan gratuito está limitado a un máximo de cinco usuarios, y no obtienes estados personalizados

Carece de integraciones con Slack, Microsoft Outlook y Google Calendar

Precios de Fieldwire

Este software de gestión de la construcción ofrece cuatro planes de precios:

Básico (gratuito)

(gratuito) Pro (44 $/mes por miembro)

(44 $/mes por miembro) Business (64 $/mes por miembro)

(64 $/mes por miembro) Premier (104 $/mes por miembro)

Reseñas de Fieldwire

"Recomiendo encarecidamente este software especialmente para cualquier fines de seguimiento de la documentación del proyecto . Aún se puede mejorar, pero elijo Fieldwire antes que su competidor de Autodesk" - Revisión verificada de Capterra "Fieldwire es mi go-to software para buscar rápidamente páginas, o fotos, o hacer notas de plan, pero carece de características básicas de calidad de vida de otro software." - Revisión verificada de Capterra

Valoraciones de los clientes de Fieldwire

G2: 4,5/5 (más de 80 opiniones)

4,5/5 (más de 80 opiniones) Capterra: 4.6/5 (80+ opiniones)

8. Methvin

A través de Methvin Methvin es un software de gestión de proyectos y estimación de la construcción que ayuda a los equipos a prepararse para el despegue. 🚀

Sin embargo, el plan gratuito de este software de estimación está limitado a un usuario.

No en esta solución de software , eso seguro.

Methvin características principales

Almacene sus documentos y planos en esta herramienta de gestión de la construcción

Un portal del cliente donde el contratista general y el subcontratista pueden enviar información

Notificaciones diarias por correo electrónico sobre la evolución del mercado

Cálculos de costes de los trabajos

Methvin pros

Opciones avanzadas de estimación como la estimación con subprogramas y variables

Invite a otros a unirse a usted en un proyecto de construcción compartiendo un enlace

Acceso a herramientas de elaboración de informes para medir el progreso del proyecto y la asignación de recursos

Limitaciones de Methvin

El plan gratuito está limitado a un usuario

No hay comentarios ni @menciones

No hay aplicaciones móviles disponibles

Precios de Methvin

Este software de gestión de proyectos de construcción tiene tres planes de precios:

Usuario individual (gratuito)

(gratuito) Empresa (27 $/mes por usuario)

(27 $/mes por usuario) Empresa (165 $/mes por miembro)

Reseñas de Methvin

"El software funciona sólo en línea, pero en general es bueno para ir." - Revisión verificada de Capterra "Fácil de sacar planos, crear precios con cualquier sistema imperial y métrico. Además, toda la información se almacena en la nube por lo que se puede acceder desde cualquier lugar en cualquier momento." - Revisión verificada de Capterra

Methvin valoraciones de los clientes

G2: 4.4/5 (10+ opiniones)

4.4/5 (10+ opiniones) Capterra: 4.6/5 (10+ opiniones)

9. Fluix

A través de Fluix Fluix es una plataforma de gestión de la construcción sin código que ayuda a los usuarios a poner en marcha la gestión del flujo de trabajo.

Sin Características del software empresarial sus planes de gestión de proyectos podrían verse limitados.

Características principales de Fluix

Flujos de trabajo y tareas automatizadas avanzadas

Documentos y formularios digitalizados

software de firma electrónica para capturar firmas electrónicas al instante desde su iPhone o iPad

Acceso sin conexión

Fluix pros

Pequeña curva de aprendizaje y fácil configuración

Flujos de trabajo diseñados para iPads

Almacenamiento en la nube y funciones de integración

Limitaciones de Fluix

Los flujos de trabajo diseñados para iPads de Apple pueden ser limitantes (echa un vistazo a estossoftware de gestión de proyectos de construcción para Mac)

Falta de soporte para la colaboración, como compartir documentos

La compatibilidad con Android sólo está en fase beta

Precios de Fluix

Este software de gestión de proyectos ofrece tres planes de precios:

Nota: Fluix es una herramienta de pago, ¡pero ofrecen una prueba gratuita de 12 días!

Starter (20$/mes por usuario)

(20$/mes por usuario) Básico (30 $/mes por usuario)

(30 $/mes por usuario) Avanzado ($50/mes por miembro))

Análisis de Fluix

"Ha sido una gran experiencia y el servicio de atención al cliente es excelente." - Opinión verificada de Capterra "Llevábamos tiempo planteándonos digitalizar nuestros procesos operativos, y Fluix ha hecho que este paso a no tener papel sea más sólido y eficiente. También hemos mejorado nuestra comunicación entre la oficina y el equipo de campo." - Revisión verificada de Capterra

Valoraciones de clientes de Fluix

G2 : 4.8/5 (10+ opiniones)

: 4.8/5 (10+ opiniones) Capterra: 4.9/5 (30+ opiniones)

10. Zoho Proyectos

A través de Proyectos Zoho Zoho Projects es un software de gestión de proyectos basado en la nube que está diseñado para ayudar a las pequeñas y medianas empresas de construcción.

El plan gratuito de Zoho Projects tiene funciones y almacenamiento limitados. ¿Merece la pena actualizar a sus planes de pago?

Características de Zoho Projects

Numerosas integraciones y complementos

Aplicación móvil para usuarios de iOS y Android

Gestión del tiempo y facturación

Profesionales de Zoho Projects

Gran valor en los planes de pago

Fácil de usar

Capacidad de seguimiento del tiempo

Limitaciones de Zoho Projects

El plan gratuito no incluye plantillas

El plan gratuito ofrece almacenamiento limitado

Vista de gestión de recursos complicada

Precios de Zoho Projects

Este software de gestión de proyectos ofrece tres planes de precios:

Gratis ($0/mes por usuario)

($0/mes por usuario) Premium ($5/mes por miembro)

($5/mes por miembro) Empresa (10 $/mes por usuario)

Reseñas de Zoho Project

"Estamos muy contentos con el poder de la solución y sentimos que apoyará nuestro crecimiento. Obtener el sistema configurado y aprender a usarlo correctamente fue una curva más empinada de lo que anticipamos." - Revisión verificada de Capterra "En general, mi experiencia con Zoho ha sido positiva. Estoy contento de usarlo y a mi equipo le gustan todas las diferentes soluciones que Zoho tiene para nuestro negocio." - Opinión verificada de Capterra

Valoraciones de los clientes de Zoho Projects

G2 : 4.2/5 (200+ opiniones)

: 4.2/5 (200+ opiniones) Capterra: 4.2/5 (más de 200 opiniones)

Check out these **Alternativas a Zoho !

11. TeamGantt

A través de TeamGantt TeamGantt es una herramienta de gestión de proyectos de construcción que ayuda a los usuarios a gestionar proyectos de construcción.

Pero, El plan gratuito de TeamGantt es extremadamente limitado . Si quieres gestionar más de un proyecto a la vez tendrás que pasar a un plan de pago.

Características de TeamGantt

Reordena las tareas y ajusta los plazos fácilmente con la función de arrastrar y soltar de TeamGantt

Ver todoproyecto en un paginador* Vista de cartera e informes

Vistas de calendario y lista

Pros del TeamGantt

Asistencia por teléfono, correo electrónico y chat en directo

Aplicación móvil específica

Fácil colaboración

Limitaciones de TeamGantt

Puede ser costoso si tienes un equipo grande

No dispone de presupuesto de proyectos

Funciones limitadas en el plan gratuito

Precios de TeamGantt

Este software de gestión de proyectos ofrece tres planes de precios:

Gratis (0$/mes por usuario)

(0$/mes por usuario) Estándar (19,90 $/mes por miembro)

(19,90 $/mes por miembro) Avanzado (24,45 $/mes por usuario)

Reseñas de TeamGantt

"TeamGantt fue genial mientras lo tuvimos Terminamos cambiándonos a otra cosa con mejores informes para nuestro equipo en crecimiento, pero la combinación de TeamGantt de gestión/asignación de proyectos y seguimiento de recursos fue genial mientras éramos un equipo pequeño." - Revisión verificada de Capterra "El software me ha resultado muy útil. Definitivamente sirvió a mis propósitos y, aparte de los pequeños problemas de interfaz de usuario, tuve una experiencia general positiva con él y sin duda recomendaría su uso a otros gestores de proyectos." - Revisión verificada de Capterra

Valoraciones de clientes del TeamGantt

G2 : 4.8/5 (700+ opiniones)

: 4.8/5 (700+ opiniones) Capterra: 4,6/5 (más de 100 opiniones)

12. Buildertrend

A través de Tendencia de la construcción Buildertrend es un software de gestión de proyectos de construcción basado en la nube creado para ayudar a los profesionales de la construcción a gestionar los recursos y completar los proyectos a tiempo. Los constructores de viviendas, contratistas especializados y comerciales, y remodeladores también pueden utilizar esta herramienta para ayudarles con el proceso de ventas, planificación de proyectos, seguimiento financiero, y la comunicación con el cliente.

Características principales de Buildertrend

Seguimiento de tiempos y gastos

Informes avanzados

Portal del cliente

Seguimiento de proyectos e hitos

Ventajas de Buildertrend

Un eje centralizado para los clientes; les da acceso a sus proyectos

Cree y actualice calendarios en cualquier momento y desde cualquier lugar

Automatización para agilizar y garantizar presupuestos precisos en todo momento

Funcionalidad de arrastrar y soltar

Limitaciones de Buildertrend

La interfaz de usuario puede fallar y volverse torpe

Los planes son caros

Precios de Buildertrend

Esencial ($99/mes; $399 después de dos meses)

($99/mes; $399 después de dos meses) Avanzado (399 $/mes; 699 $ después de dos meses)

(399 $/mes; 699 $ después de dos meses) Completo (899 $/mes; 1.299 $ después de dos meses)

Opiniones sobre Buildertrend

"Disfruto mucho de las funcionalidades multiplataforma de Buildertrend. Como alguien que pasa la mayor parte del día en el campo, me gusta la capacidad de acceder rápidamente y añadir datos o archivos según sea necesario cuando estoy en movimiento. Me gusta poder acceder a una línea de tiempo de los registros diarios de los trabajos, y la posibilidad de desplazarme por ellos me ayuda a mantenerme al tanto de los detalles del trabajo durante todo el proceso." - Reseña verificada de G2

Valoraciones de los clientes de Buildertrend

G2 : 4/5 (56+ opiniones)

: 4/5 (56+ opiniones) Capterra: 4.5/5 (1572+ opiniones)

13. PlanGrid

A través de PlanGrid PlanGrid es un software de productividad de la construcción y una herramienta todo en uno de gestión de proyectos y costes para constructores. Los usuarios pueden compartir instantáneamente planos, marcas, fotos, informes y mucho más con todas las personas implicadas en el proyecto de construcción.

Características principales de PlanGrid

modelos y hojas en 3D

Etiquetas personalizadas para fotos

Gestión de archivos

Gestión de calidad en un solo lugar

Ventajas de PlanGrid

Acceso a los datos en línea y fuera de línea

Presentaciones simplificadas; acceso inmediato a las presentaciones aprobadas desde la aplicación

Limitaciones de PlanGrid

Curva de aprendizaje pronunciada para otros usuarios

Precios de PlanGrid

Nailgun ($39/mes/usuario; facturado anualmente)

($39/mes/usuario; facturado anualmente) Dozer (59 $/mes/usuario; facturación anual)

(59 $/mes/usuario; facturación anual) Grúa (119 $/mes/usuario; facturación anual)

Comentarios sobre PlanGrid

Asesoría de software : 4.28/5 (1.896+ opiniones)

: 4.28/5 (1.896+ opiniones) Radio de Confianza: 7.8/10 (145+ opiniones)

Valoraciones de los clientes de PlanGrid

"Es una buena plataforma para un proyecto y se puede utilizar durante todo el ciclo de vida del proyecto. Puedes añadir usuarios interna y externamente con bastante facilidad y acceder a toda la documentación con unos pocos clics." - Software Advice Revisión verificada ---

14. Procore

A través de Procore Procore es un software de construcción en línea que simplifica el trabajo desde la licitación hasta el cierre de proyectos .

Gestione proyectos de construcción, recursos, diseños, estimaciones, ofertas y presupuestos de todos los proyectos en una plataforma integrada.

Características principales de Procore

Seguimiento de proyectos

Tecnología de reconocimiento óptico de caracteres (OCR)

Acceso móvil

Colaboración sobre el terreno

Procore pros

Plataforma integrada

Disponible y accesible en el móvil

Visión en tiempo real de la salud financiera de los proyectos y la cartera

Limitaciones de Procore

Las herramientas podrían ser más flexibles

Curva de aprendizaje pronunciada

Precios de Procore

Visite su página de precios para obtener un presupuesto personalizado

Comentarios sobre Procore

"Procore da la capacidad de tener acceso a los últimos dibujos, especificaciones y presentaciones en cualquier momento, lo cual es excelente para la colaboración en el campo tanto para los diseñadores como para los contratistas. Toda la información del proyecto está muy bien organizada y es de fácil acceso para todos los usuarios, y la herramienta de permisos es genial para personalizar a qué tienen acceso los miembros del equipo." - Reseña verificada de G2

Valoraciones de los clientes de Procore

G2 : 4.5/5 (1.173+ opiniones)

: 4.5/5 (1.173+ opiniones) Capterra: 4.5/5 (2.518+ opiniones)

Check out these Procore alternatives

Empiece a Gestionar Proyectos de Construcción con ClickUp

Sus proyectos de construcción deben cumplir los plazos, ajustarse al presupuesto y cumplir las normas del sector de la construcción.

Y aunque el software de construcción puede ayudarle a reducir su mano de obra, no sirve de nada adquirir una herramienta que complique aún más su proyecto.

Por eso necesita ClickUp.

Desde la configuración Objetivos para que su equipo de proyecto gestionar las finanzas de su proyecto clickUp es el mejor software de gestión de la construcción disponible en la actualidad. Consiga ClickUp gratis hoy mismo para alcanzar todos tus objetivos de construcción, ¡incluso los más locos!