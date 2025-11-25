Cómo elegir un software de gestión de la construcción que se adapte a sus necesidades

Todos los proyectos de construcción se encuentran en una constante lucha entre el control y el caos. Los subcontratistas interpretan los planos de forma diferente. Los equipos de campo registran las actualizaciones en el formato que les resulta más conveniente en cada momento.

Para colmo, es posible que cada equipo de la empresa de construcción realice el seguimiento de los costes de forma diferente o mediante hojas de cálculo compartidas.

El software de gestión de la construcción aborda y resuelve precisamente este problema. A medida que más sectores se digitalizan, las empresas de construcción también necesitan un sistema único que integre plans, costes y actualizaciones.

¿Por qué? Una plataforma centralizada garantiza que todas las partes interesadas, desde la oficina hasta la obra, realicen el trabajo con la misma información en tiempo real.

Entonces, ¿cómo elegir un software de gestión de proyectos de construcción que se adapte a sus necesidades? Respondemos a esta pregunta a continuación.

⭐ Plantilla con función Plan y visualice todo, desde el equipo de ventas hasta la entrega final del proyecto, con la plantilla de gestión de la construcción de ClickUp. Desarrolle todo el ciclo de vida del proyecto, desde la preventa y el concepto hasta los cronogramas del proyecto y la entrega final. Obtenga una plantilla gratuita. Organice las licitaciones, gestione las tareas y realice un seguimiento del progreso con la plantilla de gestión de proyectos de construcción de ClickUp. Con esta plantilla, podrás: Organice los proyectos en fases como «Preparación», «Construcción» e «Inspección» para facilitar el seguimiento del progreso.

Asigne propietarios, plazos y niveles de confianza a cada tarea para detectar los riesgos antes de que se agraven.

Cambie entre las vistas Lista, Gantt y Cronograma para realizar el seguimiento de las dependencias y mantener la precisión del cronograma del proyecto.

Almacene permisos, planos y especificaciones directamente en tareas o documentos para que los equipos siempre hagan trabajo con la versión correcta.

¿Qué es un software de gestión de la construcción?

El software de gestión de la construcción es una plataforma digital creada específicamente para el sector de la construcción. Ayuda a los equipos a planear, coordinar y controlar todas las fases de un proyecto de construcción, desde los presupuestos y los calendarios hasta los informes diarios del campo y la entrega final.

👀 ¿Sabías que... El sector de la construcción cuenta con casi el 8 % de la mano de obra mundial. Sin embargo, también es uno de los más afectados por la escasez de mano de obra en todo el mundo.

Por qué es importante elegir el software de gestión de la construcción adecuado

La pregunta más importante a la hora de elegir un software de gestión de la construcción es: ¿le ayudará a entregar los proyectos más rápido, de forma más segura y con menos sobrecostes?

Un buen software de gestión de la construcción reduce los malentendidos entre los equipos de oficina y de campo. Los jefes de proyecto, los supervisores y los subcontratistas trabajan en los mismos planos, calendarios actualizados y solicitudes de información aprobadas.

También evita sobrecostes gracias a su visibilidad en tiempo real. ¿Cómo?

En primer lugar, realiza un seguimiento de los presupuestos, las órdenes de cambio, las horas de trabajo, los costes de materiales, etc. Así, cuando el equipo de campo actualiza el progreso o las cantidades, los presupuestos se ajustan automáticamente y la gestión de proyectos puede detectar las variaciones de inmediato.

Cada actualización se sincroniza automáticamente entre todas las partes interesadas. Mejora la colaboración y todos están alineados sin interminables hilos de correo electrónico ni lagunas de comunicación.

¿Es la primera vez que evalúa herramientas de gestión de proyectos de construcción? Aquí tiene una lista con las cinco mejores opciones:

Factores clave a tener en cuenta antes de elegir un software de gestión de la construcción

El software de gestión de proyectos adecuado se convierte en la columna vertebral para entregar los proyectos a tiempo y dentro del presupuesto. Esto es lo que exige la gestión moderna de proyectos de construcción:

Coordinación en tiempo real entre la obra y la oficina

La mayoría de los retrasos no se producen en la obra, sino que se deben a la falta de actualizaciones y a la lentitud de las aprobaciones. Las herramientas de construcción modernas deben sincronizar al instante los datos del campo, los cambios de diseño y las decisiones de gestión para que todos estén en la misma página.

Visibilidad completa en todas las fases y contratistas.

Desde las licitaciones y las adquisiciones hasta la entrega, los gestores de proyectos de construcción necesitan una vista unificada del progreso. Herramientas como los (diagramas de) Gantt, los rastreadores de hito y los registros de cambios de alcance ayudan a los equipos a comprender exactamente en qué punto se encuentra cada proyecto dentro del plan de gestión de la construcción.

Detección temprana de riesgos para evitar problemas en cadena.

Las inspecciones tardías, la falta de materiales o las interrupciones por causas meteorológicas pueden alterar los cronogramas. Un software inteligente detecta los riesgos potenciales de forma temprana mediante alertas, paneles y seguimiento automatizado.

Flujos de trabajo integrados de cumplimiento normativo y seguridad.

Los requisitos normativos y el cumplimiento ya no pueden dejarse para último momento. El sistema adecuado integra formularios de seguridad, registros de inspección y la documentación necesaria directamente en el flujo de trabajo diario.

Compatible con dispositivos móviles

Busque funciones pensadas para dispositivos móviles, como listas de control digitales, actualizaciones con fotos, captura de voz para tareas y colaboración en tiempo real en solicitudes de información y listas de tareas pendientes. Tanto si su equipo está en la oficina como en el campo, siempre podrá introducir la información adecuada y mantener el proyecto en marcha.

Plantillas estandarizadas que mejoran la repetibilidad.

Las plataformas que ofrecen plantillas reutilizables de gestión de la construcción para procesos de inicio, solicitudes de información, presentaciones, revisiones del alcance e informes de cierre le ayudan a replicar las buenas prácticas en todos los proyectos y equipos.

👀 ¿Cuál es el coste del alcance excesivo en la construcción? Tomemos como ejemplo la Ópera de Sídney. Inicialmente se estimó un coste de 7 millones de dólares y una duración de 4 años. Al final, costó más de 102 millones de dólares y tardó 14 años en completarse, lo que supuso un sobrecoste de más de 14 veces el presupuesto.

Cómo elegir la mejor herramienta de gestión de la construcción

Para elegir el software de gestión de la construcción adecuado hay que sopesar numerosas funciones. Para facilitar su decisión, esto es lo que debe dejar pendiente:

Paso 1: Comience por las necesidades de su empresa

Correlacionar los mayores retos de su proyecto.

¿Se producen retrasos porque los planos quedan obsoletos? ¿El seguimiento de los costes es inconsistente entre los contratistas? ¿Los equipos de campo dependen de fotos de WhatsApp o registros manuales?

Cree una lista de funciones imprescindibles. Podrían ser la elaboración de informes móviles, la elaboración de presupuestos, la programación o la versión de los planos. Y funciones que sería bueno tener, como la integración de las compras y la elaboración de informes avanzados basados en IA.

Este paso le ayudará a seleccionar las herramientas que resuelven las deficiencias de su flujo de trabajo.

Además, tenga en cuenta cómo se ajusta su elección a su método preferido de ejecución de proyectos de construcción, ya sea diseño-construcción, diseño-licitación-construcción o ejecución integrada de proyectos.

Cada método tiene diferentes fases de responsabilidad y colaboración. Su software debe tener compatibilidad con la forma en que se transfiere el trabajo, cómo interactúan los equipos y dónde residen los riesgos.

📮 Información de ClickUp: Más de la mitad de los encuestados utilizan tres o más herramientas al día, luchando contra la « proliferación de apps » y los flujos de trabajo dispersos. Aunque pueda parecer que eres productivo y estás muy ocupado, lo que ocurre es que te estás perdiendo en las aplicaciones, por no hablar del gasto de energía que supone escribir. Brain MAX lo reúne todo: habla una vez y tus actualizaciones, tareas y notas aparecerán exactamente donde deben estar en ClickUp. Se acabó el tener que cambiar de una aplicación a otra, se acabó el caos: solo productividad fluida y centralizada.

Paso 2: Evalúe a los proveedores y realice un análisis comparativo.

Pida a los proveedores que le muestren una demostración en directo utilizando un proyecto de muestra de su ámbito. Vea cómo gestionan los flujos de trabajo del mundo real, incluyendo órdenes de cambio, solicitudes de información, actualizaciones del sitio y presupuestos.

Solicite una (versión de) prueba gratuita o de pago en la que podrá introducir datos reales, cargar planos y documentos, y generar informes semanales. De este modo, podrá ver cómo el software gestiona la complejidad de su trabajo y las decisiones diarias que toman los gestores de proyectos in situ y en la oficina.

Además, compruebe las capacidades de integración del software de gestión de proyectos de construcción. Averigüe si se integra con su infraestructura tecnológica actual o si requiere la compra de nuevas herramientas, el ajuste del flujo de trabajo o la migración de datos. Esto influirá tanto en el coste total como en la facilidad de incorporación.

Por último, evalúe el coste total de propiedad (TCO). Tenga en cuenta los costes de configuración, implementación y migración, junto con cualquier personalización o módulos de complemento que pueda necesitar. No olvide los gastos de asistencia técnica y mantenimiento continuos, y cómo aumentan los costes a medida que se añaden más usuarios o se gestionan proyectos más grandes y complejos.

Una vez que tenga lista la lista de funciones, profundice en la investigación. Vea lo que dice la gente y las herramientas que resuelven problemas específicos.

En un vistazo, esta tabla resume las consideraciones para un análisis comparativo:

Criterio Por qué es importante Herramienta de preselección A Herramienta B Herramienta C Facilidad de uso/interfaz de usuario Una mala experiencia de usuario acaba con la adopción N Y N Uso móvil/sin conexión Los equipos de campo necesitan acceso Y N Y Integración con las cuentas Evita la duplicación del trabajo. Y Y N Calidad del soporte técnico y la formación Reduce la fricción N Y N Guía paso a paso del flujo de trabajo de muestra. Confirma el uso real. (demostración del proveedor) ((versión de) prueba) (piloto) TCO (5 años) Coste a lo largo de la vida útil $X $Y $Z Seguridad y fiabilidad Protege los datos y la continuidad Cumple con las normas ISO. — Cumple con los estándares

💡 Consejo profesional: Cree una tabla de puntuación para comparar proveedores directamente en ClickUp utilizando Campos personalizados. Cree campos para criterios como facilidad de uso, rendimiento móvil, profundidad de integración, coste, calidad de la compatibilidad y funciones de programación. Asigne puntuaciones numéricas o valoraciones desplegables a cada proveedor, cargue notas de demostración como comentarios de tareas y adjunte archivos de prueba o capturas de pantalla. Utilice la vista Tabla en ClickUp para obtener una visión general de la comparación en una sola pantalla.

Paso 3: Realice una prueba de concepto

Ponga a prueba las soluciones de software preseleccionadas.

Elija un proyecto en curso como prueba piloto. Busque algo con suficientes elementos variables como para poner a prueba el software, pero que no sea tan grande que resulte imposible hacer un seguimiento del resultado.

Involucre tanto al personal de oficina como a los equipos de obra, pidiéndoles que gestionen las tareas diarias dentro de la plataforma, como la programación, el uso compartido de documentos, las solicitudes de información y las actualizaciones presupuestarias.

Cuando realice la prueba piloto, compruebe si puede obtener respuestas a preguntas como:

¿Es más fácil realizar el seguimiento de los presupuestos, los documentos y los calendarios, o la gente sigue recurriendo a los viejos hábitos?

¿Con qué rapidez pueden los nuevos usuarios ponerse al día sin necesidad de ayuda?

¿La plataforma ofrece visibilidad de varios proyectos o solo del que está probando?

Por ejemplo, en lo que respecta al uso de ClickUp para la gestión de proyectos de construcción, un usuario afirma:

Desde la creación del diseño básico hasta las propuestas volumétricas y los diseños de construcción, tengo que hacer un seguimiento de todos los aspectos de la creación, desde las opciones de pavimentación y el diseño paisajístico hasta la producción de iluminación y la compatibilización estructural. NO HAY MANERA de que pueda trabajar tan rápido y concentrado sin ClickUp para ayudarme a crear listas estructuradas y bien organizadas. Sé qué tareas se han ejecutado y cuáles quedan por realizar; puedo añadir comentarios, recordatorios y documentos a cada tarea y realizar un seguimiento del tiempo que me lleva completar tareas individuales y proyectos completos. Podría seguir y seguir. ME ENCANTA ClickUp. Y, sinceramente, ni siquiera estoy utilizando el 30 % de las capacidades de la herramienta. Tiene una función (diagrama de) Gantt con la que he jugado un poco, y me encantaron los MINDMAPS, que son simplemente deliciosos, y mucho más...*

👀 ¿Sabías que más de la mitad del acero que se produce en el mundo se destina a la construcción? De los 1800 millones de toneladas métricas de acero que se producen anualmente, aproximadamente el 52 % se utiliza para construir nuestros edificios e infraestructuras?

ClickUp: Compatibilidad para los equipos de construcción

Los equipos de construcción rara vez operan desde el mismo lugar. El flujo de comunicación y documentación entre estos grupos no siempre es constante, ya que algunos equipos trabajan en la oficina mientras que otros están en la obra.

Y esa inconsistencia tiene un coste. El 50 % de los contratistas elaboran informes que indican que sus equipos pierden entre 1 y 3 horas cada semana en tareas no productivas, como esperar a que lleguen los recursos, buscar información o lidiar con fallos de comunicación. Las herramientas dispersas y la documentación extraviada son parte del problema.

ClickUp, la app, aplicación, todo para el trabajo, es una columna vertebral operativa unificada para la gestión eficaz de proyectos de construcción. Reúne la planificación, la programación, el seguimiento de costes, la documentación, la comunicación del equipo y la elaboración de informes de campo en un único entorno de trabajo conectado.

Veamos cómo ClickUp para equipos de construcción te facilita la vida (y el trabajo).

Optimice las solicitudes de información, los presupuestos y los calendarios a la perfección con ClickUp para equipos de construcción.

Asistencia basada en IA

ClickUp Brain es tu asistente de proyecto siempre activo, integrado directamente en el entorno de trabajo de ClickUp.

Así es como ClickUp Brain ofrece compatibilidad con los flujos de trabajo como herramienta de IA para la construcción :

Respuestas y recuperación instantáneas: acceda a los últimos planos, permisos o registros de inspección con una sola indicación, lo que le ahorrará horas que, de otro modo, dedicaría a buscar entre archivos.

Resúmenes inteligentes: convierta los registros del sitio, las transcripciones de las reuniones o los hilos de comentarios en resúmenes fáciles de entender para que los gestores de proyectos y los clientes puedan ponerse al día rápidamente.

Generación de informes: cree informes de progreso semanales o mensuales automáticamente a partir de datos en tiempo real, que cubran hitos, retrasos, variaciones presupuestarias y aprobaciones pendientes, listos para el cliente o la dirección.

Visibilidad de riesgos: Brain puede analizar todas las tareas para señalar los elementos vencidos, las dependencias en riesgo o las anomalías presupuestarias antes de que se agraven.

Haga una consulta de actualizaciones y recupere documentos al instante con ClickUp Brain.

Gestione calendarios y plazos sin esfuerzo.

Dentro del entorno de trabajo, las tareas de ClickUp ofrecen a los equipos de construcción una plataforma única para realizar el seguimiento de los distintos componentes de los proyectos en curso. Cada tarea puede contener detalles como las personas asignadas, las fechas límite, las etiquetas, los adjuntos y los comentarios.

Con las dependencias claramente resaltadas, no hay riesgo de que se pasen por alto pasos importantes del proceso.

Cree, asigne y realice el seguimiento de tareas detalladas de forma eficiente con ClickUp Tareas.

Una de las mayores ventajas de Tasks es que puede crear estados personalizados de ClickUp que se adapten a su proceso. Puede diseñar fases que reflejen el progreso de los proyectos de construcción, como «Enviado para revisión», «Aprobado», «en curso», «Inspección programada» y «Completada».

Defina y realice un seguimiento del progreso de las tareas personalizadas con los estados personalizados de ClickUp.

⌛ Ahorro de tiempo: conecta ClickUp con herramientas como QuickBooks, Slack, Google Drive y AutoCAD para centralizar tus flujos de trabajo de construcción. Con todo sincronizado en un solo lugar a través de las integraciones de ClickUp, los equipos dedican menos tiempo a cambiar de aplicación y más tiempo a avanzar en el proyecto.

Visualice los flujos de trabajo de más de 15 formas diferentes.

Elija entre más de 15 vistas personalizadas para visualizar el trabajo de la forma que más le convenga.

Si quieres ver cómo encajan todas estas piezas, la vista de diagrama de Gantt de ClickUp te ofrece una visión global de tus cronogramas.

Visualice todo el cronograma de su proyecto de construcción y ajuste las dependencias con el (diagrama de) Gantt de ClickUp.

La vista Tablero de ClickUp permite a sus equipos de construcción gestionar el seguimiento de tareas como un flujo de trabajo Kanban, perfecto para realizar un seguimiento del trabajo de los equipos y subcontratistas.

⭐ Bonificación: utilice ClickUp Time Tracking para registrar las horas trabajadas in situ o en la oficina, directamente desde cualquier tarea. Para una mayor visibilidad, agrupe las entradas de tiempo por contratista, fase del proyecto o tipo de tarea, de modo que pueda identificar dónde se invierte realmente el tiempo y optimizar la productividad de su equipo.

Centralice la documentación

Utilice ClickUp Docs para almacenar su documentación. Desde permisos hasta informes diarios, todo está organizado por fase del proyecto y enlazado directamente a la tarea principal.

Cree POEEs, redacte contratos o cree wikis de proyecto con ClickUp Documento.

Los documentos son editables, compartibles y colaborativos.

Su equipo puede colaborar fácilmente comentando los planos o actualizando las especificaciones en tiempo real, y todos los participantes en el proyecto de construcción tienen acceso a la última versión.

Colabora sin problemas desde cualquier lugar.

ClickUp ayuda a optimizar la colaboración en tiempo real y garantiza que todos permanezcan conectados en tiempo real con las siguientes funciones:

Utilice los comentarios para registrar las actualizaciones: documente el progreso de la obra y haga mención directamente a miembros concretos del equipo en las tareas con documente el progreso de la obra y haga mención directamente a miembros concretos del equipo en las tareas con los comentarios asignados de ClickUp . Por ejemplo, note cuándo se entrega el refuerzo de acero o cuándo se completa una inspección para reducir las idas y venidas innecesarias entre los compañeros de equipo.

Centralice las actualizaciones y aclare las instrucciones con los comentarios de ClickUp.

Mantenga las conversaciones en un solo lugar: ClickUp Chat permite tanto canales de proyecto dedicados como mensajes personales entre departamentos para centralizar la comunicación sobre permisos, cambios de clientes o coordinación de subcontratistas.

Mantenga a todo su equipo sincronizado con ClickUp Chat.

Captura las condiciones in situ: la la aplicación móvil ClickUp permite a los equipos subir fotos de problemas de reelaboración o cuestiones de seguridad directamente a las tareas para tomar decisiones mejores y más informadas. Esto proporciona al personal de oficina un contexto inmediato y facilita la toma de decisiones más rápidas.

Uso compartido de tutoriales en cuestión de minutos: con con ClickUp Clips , puedes grabar tutoriales en pantalla o con voz para mostrar marcas en dibujos o explicar cambios en el cronograma. Esto es especialmente útil para que las partes interesadas remotas obtengan claridad sin tener que esperar a una reunión.

Comuníquese de forma asíncrona con su equipo utilizando ClickUp Clips.

Configure las tareas manuales de bajo valor en piloto automático.

En la construcción, estar al tanto de cada pequeña tarea, como comprobar si ha llegado el informe de hoy o si se ha aprobado un permiso, lleva mucho tiempo.

Entra en ClickUp Automatizaciones.

Este es el motor de automatización sin código de ClickUp que automatiza las tareas manuales: enviar recordatorios, actualizar estados, asignar tareas y enviar aprobaciones automáticamente.

Establezca reglas «si esto, entonces aquello» y las automatizaciones de ClickUp se encargarán de los flujos de trabajo rutinarios.

🚀 Ventaja de ClickUp: Los agentes de ClickUp pueden realizar sus reuniones diarias por usted, recopilando actualizaciones de tareas, detectando obstáculos, resumiendo el progreso y etiquetando a los propietarios automáticamente. En lugar de buscar actualizaciones entre los equipos o las obras, su equipo obtiene una instantánea de lo que está en marcha y de lo que requiere atención. Utilice los agentes de piloto automático preconfigurados de ClickUp AI o cree otros personalizados.

Errores comunes que se deben evitar al elegir un software de construcción

Antes de tomar una decisión definitiva, es igualmente importante saber qué no hacer. Estos son los errores más comunes que cometen los equipos al elegir un software de gestión de proyectos de construcción:

Suponiendo que los códigos de costes y los campos de presupuesto son «estándar»

Muchas plataformas tienen categorías presupuestarias fijas que no se ajustan a la forma en que su equipo financiero código los proyectos. Esta discrepancia genera horas de conciliación manual posterior, ya que los costes del proyecto y las cuentas nunca coinciden del todo.

✅ Solución: El software adecuado le permite crear códigos de costes personalizados, vincularlos a su plan de cuentas y introducir los datos directamente en su software de contabilidad sin errores de conversión.

2. No probar los flujos de trabajo de RFI de principio a fin

La mayoría de los compradores dan por sentado que «el software gestiona las solicitudes de información», pero no comprueban cómo lo hace. En algunos sistemas, las solicitudes de información acaban convirtiéndose en tareas genéricas sin una relación clara con los planos, los contratos o las respuestas. Esto provoca que se pierda el contexto y se dupliquen las aprobaciones.

✅ Solución: durante las pruebas, realice una solicitud de información en tiempo real a través del sistema, desde la creación in situ hasta los adjuntos, las aprobaciones y el cierre. Asegúrese de que el flujo de trabajo capture todo el historial de auditoría sin necesidad de pasos adicionales.

3. Pasar por alto cómo se registran y se realiza el seguimiento de las órdenes de cambio

Algunos programas de gestión de proyectos ocultan las órdenes de cambio en documentos o hilos de correo electrónico. Esto significa que nadie ve el impacto en el presupuesto o el calendario hasta semanas más tarde, cuando ya es demasiado tarde para hacer ajustes.

✅ Solución: Busque un software de construcción con una gestión de documentos sólida. Las órdenes de cambio son un tipo de objeto propio con costes enlazados, cronogramas actualizados e historial de aprobaciones que se pueden seguir junto con el plan principal del proyecto.

4. Olvidar que los subcontratistas suelen rotar a mitad del proyecto

El software de construcción puede parecer adecuado cuando lo utiliza un equipo estable, pero muchos subcontratistas abandonan el proyecto antes de que este se complete. Si la herramienta no gestiona correctamente las incorporaciones y las bajas, el acceso se vuelve caótico y los registros críticos desaparecen cuando un subcontratista abandona el proyecto.

✅ Solución: elija una herramienta de gestión de proyectos con controles de permisos granulares, roles de invitado y fácil reasignación de tareas o archivos cuando cambian los subcontratistas.

Replantéese la gestión de proyectos de construcción con ClickUp.

¿Y si el verdadero reto en el sector de la construcción no fuera la magnitud del proyecto, sino la forma en que se transmite la información? Los planes cambian, los costes varían y las actualizaciones llegan de todas partes.

Sin una plataforma de gestión de la construcción, el trabajo se ralentiza mucho antes de que aparezca el primer retraso en la obra. ClickUp cambia eso (para siempre).

Reúne calendarios, costes, solicitudes de información y actualizaciones diarias en un solo lugar donde los equipos pueden mantenerse realmente coordinados.

Las vistas y los paneles proporcionan claridad desde el campo hasta la oficina. Las dependencias de tareas y los diagramas de Gantt mantienen los cronogramas. ClickUp Brain añade una capa de IA que encuentra respuestas a partir de los datos de su proyecto y le ofrece información cuando más la necesita.

