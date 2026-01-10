Las 11 mejores alternativas a Holded para gestionar operaciones de empresa (2025)

Holded es una sólida plataforma todo en uno para gestionar las operaciones empresariales, desde la facturación y el CRM hasta el seguimiento de proyectos y la contabilidad.

Pero no es la solución perfecta para todo el mundo. Quizás sus funciones se hayan quedado pequeñas, necesite una personalización más profunda o simplemente quiera sacar un mayor valor de su inversión.

La buena noticia es que hay muchas alternativas potentes a Holded, cada una con sus propias fortalezas, modelos de precios y herramientas específicas para cada sector.

Tanto si eres una startup que necesita una facturación sencilla, una agencia que busca una gestión de proyectos avanzada o una corporación que desea integraciones más sólidas, hay una opción que se adapta a tu forma de trabajar.

En este blog, hemos recopilado 11 de las mejores alternativas a Holded que pueden ayudarte a optimizar tus operaciones de empresa, ahorrar tiempo y escalar de forma más inteligente. Vamos a sumergirnos y encontrar la herramienta adecuada para tu equipo.

Alternativas a Holded de un vistazo

A continuación, te mostramos una comparación entre las alternativas a Holded:

Herramienta Ideal para Mejores funciones Precios* ClickUp Gestión de proyectos, flujos de trabajo y operaciones comerciales con IA. CRM con gestión de proyectos, automatizaciones, agentes de IA personalizados, Brain y paneles. Gratis para siempre; personalizaciones disponibles para corporaciones. QuickBooks Online Contabilidad y teneduría de libros para pequeñas empresas Recordatorios de pago, sincronización bancaria automática y gastos organizados para aumentar la productividad. Los planes de pago comienzan en 38 $ al mes. Scoro Gestión empresarial Gestión empresarial integral Los planes de pago comienzan en 23,90 $ al mes por usuario. Xero Contabilidad basada en la nube con sólidas integraciones. Seguimiento de facturas/pagos, gestión de gastos. Los planes de pago comienzan en 29 $ al mes. Odoo Suite de aplicaciones empresariales de código abierto. Aplicaciones modulares para CRM, contabilidad, inventario y gestión de proyectos. Precios personalizados Zoho One Software empresarial asequible CRM, finanzas, suite de gestión de proyectos Los planes de pago comienzan en 45 $ al mes. Bitrix24 CRM y colaboración en equipo con un presupuesto limitado CRM, colaboración, gestión de proyectos Los planes de pago comienzan en 124 $ al mes. Wave Autónomos para la contabilidad de la empresa Inicio gratuito, facturación y contabilidad de proyectos Plan Free disponible; planes de pago a partir de 19 $ al mes. FreshBooks Facturación y cobro a clientes Facturación personalizada, control de tiempo Los planes de pago comienzan en 21 $ al mes. NetSuite ERP y contabilidad a nivel de corporación. ERP completo que incluye finanzas, CRM e inventario. Precios personalizados SAP Business One Empresas medianas de tamaño medio que necesitan ERP ERP para finanzas, producción, inventario y elaboración de informes. Precios personalizados

¿Por qué optar por alternativas a Holded?

Holded es una herramienta de gestión empresarial. Su conjunto de funciones incluye CRM, facturación, contabilidad, inventario e incluso seguimiento básico de proyectos.

Estos son algunos de los problemas más comunes con los que se encuentran los usuarios, lo que les obliga a buscar alternativas a Holded:

Gestión básica de proyectos : la plataforma ofrece Kanban, diagrama de Gantt y seguimiento de tareas, pero carece de capacidades avanzadas como dependencias y vistas Carga de trabajo, de las que suelen depender los equipos en expansión.

Sin flujos de trabajo basados en IA : no hay una capa de inteligencia integrada para automatizar el trabajo repetitivo, resumir las actualizaciones o generar información, algo que los equipos modernos esperan cada vez más de las plataformas todo en uno para el seguimiento de gastos y la gestión financiera.

Precios modulares confusos : aunque los modelos por niveles ofrecen flexibilidad, cuando hay demasiados, los clientes tienen dificultades para identificar el plan que mejor se adapta a sus necesidades, lo que añade fricciones a la incorporación y la elaboración de presupuestos.

Funciones de CRM superficiales : el CRM integrado cubre los clientes potenciales y los procesos de venta, pero carece de las funciones avanzadas de previsión de ventas, comunicación omnicanal y : el CRM integrado cubre los clientes potenciales y los procesos de venta, pero carece de las funciones avanzadas de previsión de ventas, comunicación omnicanal y automatización de flujos de trabajo que necesitan los equipos en crecimiento.

Inventario con límite y profundidad ERP : las herramientas de gestión de existencias y fabricación cubren lo básico, pero se quedan cortas para cadenas de suministro complejas, configuraciones de múltiples almacenes o : las herramientas de gestión de existencias y fabricación cubren lo básico, pero se quedan cortas para cadenas de suministro complejas, configuraciones de múltiples almacenes o procesos de adquisición detallados.

Curva de aprendizaje pronunciada con escalabilidad: aunque la interfaz es limpia, la amplitud de los módulos y complementos puede resultar abrumadora para los equipos que intentan ir más allá de la facturación y la contabilidad básicas.

Esto es lo que un usuario de Holded opinó al respecto:

Me gustaría que Holded tuviera más opciones de personalización para la elaboración de informes y los análisis. Así se adaptaría aún más a las necesidades de mi empresa.

Las mejores alternativas a Holded que puedes utilizar

A continuación, hemos recopilado la lista de las mejores alternativas a Holded que deberías explorar:

1. ClickUp (ideal para gestionar proyectos, flujos de trabajo y operaciones comerciales con IA)

Gestiona todos tus documentos, proyectos, conversaciones y mucho más en una plataforma integral con ClickUp.

ClickUp, el primer entorno de trabajo de IA convergente del mundo, es una de las mejores alternativas a Holded. Combina gestión de proyectos avanzada, automatización de flujos de trabajo y gestión de relaciones con los clientes, todo ello impulsado por tecnología de IA.

Veamos cómo puedes utilizar la plataforma de gestión de proyectos de ClickUp para multiplicar por diez tu productividad.

Mantenga su información centralizada con ClickUp CRM.

Incluso puede gestionar las relaciones con los clientes utilizando ClickUp CRM. Entre sus funciones más destacadas se incluyen:

Con los campos personalizados de ClickUp, puedes realizar el seguimiento de datos como el valor de las transacciones, el tipo de industria, las fechas de los contratos o las fuentes de clientes potenciales. Puedes añadirlos directamente a tus tareas, convirtiéndolos en registros de clientes enriquecidos dentro de tu software CRM.

Añada campos personalizados y cree filtros para clasificar los datos de CRM con los campos personalizados de ClickUp.

Además, los estados personalizados de ClickUp te permiten realizar un seguimiento intuitivo del recorrido de tus clientes. Crea estados como «Nuevo cliente potencial» o «Negociación» para saber en qué punto se encuentra cada acuerdo.

Automatización de flujos de trabajo sin código para acelerar las tareas.

Delega los flujos de trabajo repetitivos a los Super Agents de ClickUp para que puedas centrarte en las operaciones principales.

Las automatizaciones y los superagentes de ClickUp te permiten automatizar tareas repetitivas por ti mismo, sin depender del equipo técnico. Por ejemplo, quieres liberar a tu equipo de las actualizaciones manuales a medida que los clientes potenciales avanzan por tu canal. Con las automatizaciones sin código, puedes configurar:

Desencadenante: cuando el estado de una tarea cambia a «Propuesta enviada».

Acciones: Asigne automáticamente el acuerdo al gerente de ventas, actualice la fecha del «próximo seguimiento» y envíe una notificación preestablecida por Slack o correo electrónico.

Resultado: los clientes potenciales avanzan a las siguientes fases y las alertas se envían al instante.

Realice un seguimiento de las tendencias con paneles personalizables basados en IA.

ClickUp CRM también ofrece paneles de control ClickUp personalizables:

Visualización enriquecida con más de 50 widgets: visualiza información crítica como el estado del canal de ventas, el tamaño de las operaciones o el valor del ciclo de vida del cliente.

Información sobre ventas en tiempo real: los paneles se actualizan en directo, lo que ayuda a sus equipos a detectar tendencias, realizar un seguimiento de los KPI, como las tasas de conversión, o supervisar la velocidad del ciclo de ventas sin necesidad de exportar datos a hojas de cálculo.

Supervise la salud financiera de su organización utilizando los paneles de ClickUp.

Por último, puede realizar el seguimiento del rendimiento financiero de su empresa utilizando ClickUp for Finance Teams. Veamos cómo libera a su equipo financiero del trabajo pesado, para que puedan centrarse en tareas más importantes.

Realiza cálculos financieros en tiempo real directamente desde tu entorno de trabajo.

Los campos de fórmula de ClickUp permiten a sus equipos financieros calcular valores directamente en los campos de tareas, sin necesidad de hojas de cálculo. Puede calcular cosas como:

Días entre la emisión de la factura y el vencimiento del pago

Gastos menos presupuesto para realizar el seguimiento de los sobrecostes.

Los márgenes de beneficio por proyecto basados en fórmulas.

Realice cálculos avanzados con los campos de fórmula de ClickUp.

Estos cálculos en tiempo real aparecen alineados con las tareas y se actualizan automáticamente. Holded, por otro lado, proporciona cifras contables estáticas, pero no permite a los equipos crear fórmulas personalizadas a nivel de tarea integradas en los flujos de trabajo. ClickUp lo hace de forma nativa, uniendo la ejecución con el seguimiento financiero.

Enterprise Search para reunir todo en una sola barra de búsqueda.

La plataforma de búsqueda de ClickUp conecta todo (tareas, documentos, metas, comentarios) en un único índice. Los equipos financieros pueden:

Accede al instante a los adjuntos de presupuestos anteriores.

Encuentre facturas o recibos relacionados.

Visualiza los datos de costes de los proyectos sin cambiar de herramienta.

Holded carece de esta búsqueda unificada en documentos, tareas y comentarios, lo que hace que la búsqueda empresarial de ClickUp sea una ventaja para una rápida transparencia financiera.

Aprovecha la IA para los flujos de trabajo financieros

ClickUp Brain añade una capa impulsada por IA que convierte los datos brutos en información útil. Para los equipos financieros, esto significa:

Resúmenes de gastos: Brain puede escanear una lista de tareas de gastos o un informe cargado y generar un desglose claro de las categorías de gastos excesivos.

Seguimiento de pagos: pide a Brain que te muestre la lista de facturas vencidas y que genere automáticamente recordatorios como nuevas tareas.

Preguntas y respuestas financieras: escribe «¿Cuál es el total de gastos de viaje del tercer trimestre?» y Brain extraerá los números de las tareas, los documentos o los paneles.

Asistencia en materia de políticas: los empleados pueden realizar una consulta «¿Cuál es el límite de reembolso de la empresa?» y Brain muestra el documento de política correcto.

Acciones automatizadas: Después de las reuniones de revisión del presupuesto, Brain crea tareas para el seguimiento.

Crea y perfecciona fácilmente los presupuestos para tu empresa a través de ClickUp Brain.

Más de 15 vistas para garantizar la compatibilidad con cualquier flujo de trabajo

Visualiza tus proyectos con más de 15 vistas de ClickUp. Todos los miembros del equipo, ya sean gerentes, desarrolladores o diseñadores, pueden trabajar en el formato que más les convenga.

Por último, ClickUp también ofrece plantillas para satisfacer sus necesidades financieras, como la plantilla de facturas de ClickUp.

Obtenga una plantilla gratuita Genere facturas con campos de autocompletado rápidamente con la plantilla de facturas de ClickUp.

Esta plantilla ayuda a los equipos financieros, autónomos y agencias a gestionar las facturas de sus clientes. Obtendrá un sistema claro y basado en tareas en el que se realiza el seguimiento de cada factura con su estado, fecha límite de pago, tipo de pago y datos del cliente.

Además, puede clasificar cada factura como Pagada, Vencida o Pendiente de pago, lo que le permite ver su flujo de caja de un vistazo. También le permite asignar propietarios, añadir notas y realizar el seguimiento de las horas y los importes vinculados a cada factura.

Las mejores funciones de ClickUp

Conocimiento documental: utilice utilice ClickUp Docs para crear POE, guías de incorporación, wikis y propuestas que permanezcan directamente conectadas a las tareas y proyectos.

Conéctese con herramientas de terceros: Integre más de 1000 aplicaciones externas como Dropbox, Google Drive e incluso herramientas de facturación como QuickBooks y Xero con Integre más de 1000 aplicaciones externas como Dropbox, Google Drive e incluso herramientas de facturación como QuickBooks y Xero con ClickUp Integrations.

Gestiona el trabajo de forma eficiente: utiliza utiliza las tareas de ClickUp para dividir los proyectos en pasos factibles con personas asignadas, prioridades, fechas límite y dependencias.

Captura reuniones automáticamente: utiliza utiliza ClickUp AI Notetaker para unirte a llamadas, grabar conversaciones y generar resúmenes con acciones que se conectan directamente con las tareas.

Limitaciones de ClickUp

Curva de aprendizaje pronunciada debido a las amplias opciones de personalización personalizadas.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 400 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Esta reseña lo dice todo:

ClickUp es ideal para ofrecer a nuestro equipo una vista general de la capacidad y la gestión global de los proyectos. Todavía estamos aprendiendo la mejor manera de hacer las cosas en ClickUp. Sin embargo, es útil para ver cómo avanza un proyecto, en lugar de ver cómo se tachan las tareas pendientes de la lista, como ocurría en los sistemas de gestión de proyectos anteriores. También es útil poder personalizar nuestra instancia para ayudar mejor al flujo de trabajo de nuestra organización. Además, hemos recibido un excelente soporte al cliente cuando lo hemos necesitado. En general, muy útil.

ClickUp es ideal para ofrecer a nuestro equipo una visión general de la capacidad y la gestión global de los proyectos. Todavía estamos aprendiendo la mejor manera de hacer las cosas en ClickUp. Sin embargo, es útil para ver cómo avanza un proyecto, en lugar de ver cómo se tachan las tareas de la lista de cosas pendientes, como ocurría en los sistemas de gestión de proyectos anteriores. También es útil poder personalizar nuestra instancia para ayudar mejor al flujo de trabajo de nuestra organización.

Además, hemos recibido un excelente soporte al cliente cuando lo hemos necesitado. En general, muy útil.

2. QuickBooks Online (ideal para la contabilidad y la teneduría de libros de pequeñas empresas)

a través de QuickBooks Online

QuickBooks Online es una plataforma de contabilidad y gestión financiera basada en la nube. Creada por Intuit, ayuda a las pequeñas y medianas empresas con la facturación, el seguimiento de gastos, la nómina, el inventario y el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

QuickBooks cuenta con facturación por lotes y procesamiento de gastos, lo que le permite crear, duplicar o importar múltiples facturas y gastos de una sola vez. Esto supone un ahorro de tiempo para los equipos financieros, ya que automatiza la entrada de registros, una eficiencia que Holded no puede igualar.

Finance Agent muestra previsiones, alertas de variaciones y cuadros de mando de KPI que ayudan a los equipos a tomar decisiones financieras proactivas.

¿Y si tu equipo necesita movilidad? La aplicación móvil QuickBooks permite facturar en tiempo real, capturar gastos mediante fotos e incluso realizar pagos móviles, lo que garantiza que los flujos de trabajo financieros sigan funcionando fuera de la oficina. En combinación con la automatización basada en reglas para aprobaciones y recordatorios, reduce el trabajo administrativo repetitivo.

Sus integraciones funcionan bien con procesadores de pagos y plataformas de comercio electrónico, por lo que no tienes que introducir todo dos veces. La integración de nóminas gestiona automáticamente las retenciones fiscales, los depósitos directos y la generación de formularios W-2.

Las mejores funciones de QuickBooks Online

Automatice los recordatorios de pago y asigne los pagos a las facturas para agilizar los cobros.

Conecta varias cuentas bancarias para descargar, clasificar y conciliar automáticamente las transacciones y obtener registros financieros precisos.

Organice los gastos en categorías fiscales detalladas, realice la automatización de los cálculos de impuestos sobre las ventas en ingresos y gastos, y realice el seguimiento del GST/IVA.

Limitaciones de QuickBooks Online

Las constantes actualizaciones y los cambios forzados en la interfaz son un punto de fricción recurrente.

Precios de QuickBooks Online

Inicio sencillo: 38 $ al mes por usuario.

Essentials: 75 $/mes (hasta 3 usuarios)

Plus: 115 $/mes (hasta 5 usuarios)

Avanzado: 275 $/mes (hasta 25 usuarios)

Valoraciones y reseñas de QuickBooks Online

G2: 4,4/5 (más de 3400 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 8100 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre QuickBooks Online?

Así es como un usuario describió su experiencia:

Me gusta que sea fácil de usar y que pueda ver todas las cifras de mi empresa en un solo lugar. Los informes son claros y fáciles de entender, incluso si no eres un experto en finanzas... La creación de entornos de prueba no es tan fácil de usar como en otras plataformas y hay que crear nuevos entornos cada dos años, lo que no tiene sentido para nuestros desarrolladores.

Me gusta que sea fácil de usar y que pueda ver todos los números de mi empresa en un solo lugar. Los informes son claros y fáciles de entender, incluso si no eres un experto en finanzas... La creación de entornos de pruebas no es tan fácil de usar como en otras plataformas y hay que crear nuevos entornos cada dos años, lo que no tiene sentido para nuestros desarrolladores.

3. Scoro (la mejor para la gestión empresarial)

a través de Scoro

Scoro está diseñado principalmente como una plataforma de automatización de servicios profesionales (PSA), lo que lo hace adecuado para consultoras, agencias creativas, TI y otras empresas basadas en proyectos.

Como alternativa a Holded, integra la elaboración de presupuestos, la planificación de proyectos, el control de tiempo y la facturación en un único flujo de trabajo. Obtendrá una visibilidad completa, desde la propuesta hasta el cobro. Los permisos granulares garantizan la seguridad de la información confidencial de los clientes.

Donde Scoro destaca en comparación con Holded es en su capacidad para realizar el seguimiento de los presupuestos en tiempo real. Puede crear presupuestos detallados, convertirlos en presupuestos de proyectos y, a continuación, supervisar los costes reales frente al gasto previsto a medida que avanza el trabajo.

Otras dos funciones son la gestión de recursos y la planificación de la capacidad para equilibrar las cargas de trabajo del equipo. Scoro también integra el seguimiento del tiempo, los gastos y los costes directamente en la rentabilidad del proyecto. Cada hora facturable, gasto o anticipo se puede rastrear y vincular a los resultados financieros, lo que proporciona a sus empresas de servicios una imagen mucho más clara de los márgenes.

Las mejores funciones de Scoro

Cree y envíe presupuestos detallados a los clientes que evalúan automáticamente los costes de entrega y los márgenes de beneficio.

Obtenga respuestas contextuales a cualquier pregunta sobre Scoro, con su avanzado motor de datos, ELI.

Realice un seguimiento del tiempo dedicado a las tareas con cronómetros y hojas de horas integrados para obtener un recuento preciso de las horas facturables.

Limitaciones de Scoro

La aplicación móvil carece de muchas funciones en comparación con su versión de escritorio, lo que dificulta la gestión de proyectos sobre la marcha.

Precios de Scoro

Básico: 23,90 $ al mes por usuario.

Crecimiento: 38,90 $ al mes por usuario.

Rendimiento: 59,90 $ al mes por usuario.

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Scoro

G2: 4,5/5 (más de 410 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 240 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Scoro?

Una reseña lo expresa así:

Lo que más aprecio de Scoro es su calendario intuitivo y detallado, que permite realizar un seguimiento y gestionar fácilmente todos los recursos, incluida la disponibilidad de los compañeros, las salas de reuniones y diversos elementos relacionados con los proyectos... El aspecto menos útil de Scoro es su función de creación de tareas, que resulta algo engorrosa.

Lo que más aprecio de Scoro es su calendario intuitivo y detallado, que permite realizar un seguimiento y gestionar fácilmente todos los recursos, incluida la disponibilidad de los compañeros, las salas de reuniones y diversos elementos relacionados con los proyectos... El aspecto menos útil de Scoro es su función de creación de tareas, que resulta algo engorrosa.

🚀 Ventaja de ClickUp: Si te cuesta gestionar herramientas de IA dispersas y cambiar constantemente de pestaña, ClickUp Brain MAX es la solución. Se trata de un hub único y contextual que elimina la sobrecarga de herramientas. 👇🏼 Así es como puede utilizarlo: Reemplaza diferentes aplicaciones con una interfaz unificada que reúne GPT-4. 1, Claude, Gemini y el cerebro contextual nativo de ClickUp.

Busca en todas tus herramientas, incluyendo Google Drive, Slack, Docs, GitHub y muchas más, todo lo que necesites.

Trabaje cuatro veces más rápido expresando sus tareas, mensajes o ideas con la función Talk-to-Text

Crea tareas, realiza automatización de flujos de trabajo, genera planes de proyectos e incluso imágenes utilizando lenguaje natural.

4. Xero (la mejor opción para la contabilidad basada en la nube con sólidas integraciones)

a través de Xero

Xero está diseñado para pequeñas empresas que desean llevar su contabilidad completamente en la nube con flujos de trabajo de automatización y sin papel. Se encarga de la conciliación bancaria, el seguimiento de facturas y se conecta con más de 1000 aplicaciones de terceros, lo que lo hace muy flexible para diferentes configuraciones empresariales.

Como alternativa a Holded, ofrece un sistema de facturación más flexible. Puede enviar facturas profesionales, configurar recordatorios automáticos, aceptar pagos en línea y convertir presupuestos en facturas desde cualquier dispositivo.

La interfaz requiere un poco de tiempo para acostumbrarse, pero funciona bien con compatibilidad con monedas múltiples y normas contables internacionales. Esto la hace ideal si trabajas con clientes globales o planeas expandirte al extranjero.

Más allá de la contabilidad básica, Xero integra la gestión de gastos, el seguimiento de proyectos y la elaboración de informes en la misma plataforma. Con Hubdoc, puede registrar los gastos de forma digital. Además, puede realizar el seguimiento del tiempo y el coste de los proyectos en relación con los presupuestos, y el sistema genera información detallada sobre la rentabilidad.

La desventaja es que el soporte al cliente se basa en solicitudes de devolución de llamada en lugar de chat en vivo, por lo que no se obtiene ayuda inmediata cuando surgen problemas.

Las mejores funciones de Xero

Automatice las nóminas y gestione los pagos salariales, las declaraciones de impuestos y el seguimiento de las bajas de los empleados directamente desde la plataforma.

Controle los niveles de existencias, enlaze los elementos directamente a las facturas y pedidos de compra, y reciba alertas cuando los productos se estén agotando.

Obtenga más de 80 informes financieros integrados y paneles personalizables para pérdidas y ganancias, balances, etc.

Limitaciones de Xero

Personalización limitada disponible en la elaboración de informes. Si necesita informes personalizados, aplicaciones de terceros o soluciones alternativas adicionales.

Precios de Xero

Versión de prueba gratuita

Inicial: 29 $ al mes por usuario.

En crecimiento: 50 $ al mes por usuario.

Establecido: 75 $ al mes por usuario.

Valoraciones y opiniones sobre Xero

G2: 4,3/5 (más de 750 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 3000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Xero?

Un breve fragmento de un usuario real:

Como sistema de contabilidad basado en la nube, es tan bueno o mejor que otros que hemos probado. Tiene todas las funciones necesarias y no cuesta una fortuna... No se integra con software multicanal (Linnworks, etc.), por lo que hay que subir las ventas manualmente. Para los vendedores online o de gran volumen, esto puede ser una molestia y llevar más tiempo. No tiene conexión con todos los bancos/tarjetas de crédito, etc.

Como sistema de cuenta basado en la nube, es tan bueno o mejor que otros que hemos probado. Tiene todas las funciones necesarias y no cuesta una fortuna... No se integra con software multicanal (Linnworks, etc.), por lo que hay que subir las ventas manualmente. Para los vendedores online o de gran volumen, esto puede ser una molestia y llevar más tiempo. No tiene conexión con todos los bancos/tarjetas de crédito, etc.

🧠 Dato curioso: Según las leyes de cumplimiento, una factura de mercancías importadas debe incluir el puerto de entrada al que se destina la mercancía, incluso si se trata de una factura electrónica. Además, debe indicar claramente la cantidad utilizando las unidades estadounidenses o las unidades utilizadas en el país de exportación.

5. Odoo (la mejor suite de aplicaciones empresariales de código abierto)

a través de Odoo

Odoo es un software ERP modular que permite a las pequeñas empresas empezar con lo que necesitan y añadir elementos a medida que crecen. En lugar de pagar por un paquete completo, puede empezar con aplicaciones esenciales como CRM o contabilidad. A continuación, puede ampliarlo a inventario, gestión de proyectos, recursos humanos y comercio electrónico.

El marco de código abierto permite una personalización amplia de los flujos de trabajo. Tanto la opción en la nube como la local le permiten controlar su implementación.

Para gestionar operaciones y logística complejas, Odoor ofrece gestión de múltiples almacenes, escaneo de códigos de barras, flujos de trabajo de subcontratación y automatización de reabastecimiento.

Dos funciones adicionales son un motor de flujo de trabajo flexible y la automatización de la plataforma. Puede editar interfaces, ejecutar código Python, actuar como desencadenante del servidor, automatizar flujos de trabajo e incluso enviar correos electrónicos o SMS mediante acciones de botones.

A diferencia de los ERP tradicionales, que resultan poco prácticos, la interfaz de Odoo es intuitiva y las aplicaciones móviles permiten a los equipos acceder a datos en tiempo real desde cualquier lugar. La automatización se encarga de tareas rutinarias como la facturación, la reposición de inventario y la optimización de los procesos de recursos humanos.

Las mejores funciones de Odoo

Accede a análisis en tiempo real y paneles interactivos para consolidar las finanzas, el equipo de ventas y mucho más.

Gestión de procesos de fabricación complejos con funciones de gestión de pedidos.

Gestiona las operaciones del almacén con herramientas mejoradas para el seguimiento del inventario, el embalaje multinivel y la personalización de números de serie.

Limitaciones de Odoo

La configuración inicial resulta abrumadora para los nuevos usuarios, especialmente cuando se trata de personalizaciones o herramientas de terceros.

Precios de Odoo

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Odoo

G2: 4,3/5 (más de 1090 opiniones)

Capterra: 4,2/5 (más de 1260 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Odoo?

Según un crítico:

Odoo es muy sencillo de configurar, utilizar y gestionar pedidos de almacén y elementos de inventario en muchas ubicaciones de almacén diferentes... Resultó un poco complejo añadir los elementos de inventario para realizar el seguimiento en cada ubicación de almacén, pero Odoo podría simplificar ese proceso y sería uno de los sistemas más rápidos para empezar a utilizar.

Odoo es muy sencillo de configurar, utilizar y gestionar pedidos de almacén y elementos de inventario en muchas ubicaciones de almacén diferentes... Resultó un poco complejo añadir los elementos de inventario para realizar el seguimiento en cada ubicación de almacén, pero Odoo podría simplificar ese proceso y sería uno de los sistemas más rápidos para empezar a utilizar.

📮 Información de ClickUp: El 47 % de los participantes en nuestra encuesta nunca ha probado a utilizar la IA para gestionar tareas manuales, pero el 23 % de los que sí lo han hecho afirman que ha reducido significativamente su carga de trabajo. Esta diferencia podría ser más que una simple brecha tecnológica. Mientras que los primeros en adoptar esta tecnología están obteniendo beneficios cuantificables, la mayoría podría estar subestimando lo transformadora que puede ser la IA a la hora de reducir la carga cognitiva y recuperar tiempo. 🔥 ClickUp Brain cubre esta necesidad integrando a la perfección la IA en su flujo de trabajo. Desde resumir hilos y redactar contenido hasta desglosar proyectos complejos y generar subtareas, nuestra IA puede hacerlo todo. No es necesario cambiar de herramienta ni empezar desde cero. 💫 Resultados reales: STANLEY Security redujo el tiempo dedicado a la elaboración de informes en un 50 % o más con las herramientas de elaboración de informes personalizables de ClickUp, lo que permitió a sus equipos centrarse menos en el formato y más en las previsiones.

6. Zoho One (el mejor software empresarial asequible)

a través de Zoho One

Zoho One es esencialmente un sistema operativo empresarial que agrupa más de 40 aplicaciones integradas. Entre ellas se incluyen software CRM, finanzas, RR. HH., gestión de proyectos, automatización de marketing y mucho más.

Como alternativa a Holded, Zoho ofrece interoperabilidad. Las acciones realizadas en una aplicación, como cerrar un trato en CRM, pueden desencadenar automáticamente procesos en otras, como generar una factura, inscribir a un nuevo cliente en el servicio de soporte al cliente o enviar una secuencia de incorporación. Esta integración entre aplicaciones reduce los silos y hace que los flujos de trabajo sean más fluidos que el enfoque modular de Holded.

Cuando gestionas datos financieros y de clientes, también necesitas seguridad y gobernanza de nivel empresarial. Para ello, Zoho One ofrece autenticación multifactorial, controles de acceso basados en roles, cumplimiento de las normas GDPR y SOC, e incluso gestión centralizada de dispositivos.

Zoho Creator, el creador de código bajo, le permite diseñar aplicaciones personalizadas sin necesidad de asistencia técnica. Para el soporte al cliente omnicanal, dispone de Zoho Desk, SalesIQ y Campaigns. Puede gestionar las interacciones por chat, correo electrónico, teléfono y redes sociales en un solo lugar.

Las mejores funciones de Zoho One

Automatice y personalice sus procesos empresariales con herramientas basadas en IA como Zoho Zia.

Utilice la inteligencia empresarial y los análisis integrados en nuevos paneles avanzados y la información basada en IA para tomar decisiones basadas en datos.

Conecta Zoho One con más de 1500 aplicaciones de terceros a través de su mercado, ampliando los flujos de trabajo a las ventas, las finanzas, el marketing, los recursos humanos y las herramientas específicas del sector.

Limitaciones de Zoho One

La configuración puede resultar abrumadora, las integraciones entre módulos son inconsistentes y la experiencia del usuario varía significativamente entre apps, aplicaciones, lo que crea confusión entre los equipos.

Precios de Zoho One

Precio para todos los empleados: 45 $ al mes por usuario.

Precios flexibles por usuario: 105 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Zoho One

G2: 4,3/5 (más de 22 100 opiniones)

Capterra: 4,2/5 (más de 120 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Zoho One?

Un usuario compartió este comentario:

La gestión integral de los gastos empresariales de Zoho Expense es insuperable... Me gustaría que hubiera aún más flexibilidad en lo que respecta a la elaboración de informes. La personalización actual es buena, pero no me permite integrar los campos que necesito presentar a nuestro equipo de contabilidad.

La gestión integral de los gastos empresariales de Zoho Expense es insuperable... Me gustaría que hubiera aún más flexibilidad en lo que respecta a la elaboración de informes. La personalización actual es buena, pero no me permite integrar los campos que necesito presentar a nuestro equipo de contabilidad.

🔍 ¿Sabías que...? Más de la mitad de los proveedores globales reciben pagos atrasados por parte de sus compradores. En algunos sectores, como el químico y el de maquinaria, casi el 60 % de las empresas informan de que las facturas se pagan con más de 30 días de retraso.

7. Bitrix24 (la mejor opción para CRM y colaboración del equipo con un presupuesto limitado)

a través de Bitrix24

Bitrix24 es una plataforma unificada de gestión empresarial que combina CRM, gestión de proyectos, comunicación en equipo y automatización.

Lo que lo diferencia de Holded es el gráfico integrado, las videoconferencias y el intercambio de documentos, que mantienen conectados a los equipos multifuncionales.

Bitrix24 también ofrece un conjunto de herramientas de gestión de proyectos, con múltiples vistas como Gantt, Scrum, Calendario y seguimiento de la carga de trabajo. Holded, por su parte, solo ofrece vistas básicas de Kanban y Gantt.

La plataforma incluye herramientas de gestión de inventario, automatización de marketing y servicio al cliente diseñadas para apoyar el crecimiento empresarial. Todas ellas están protegidas con cifrado AES-256 y cumplen con la normativa del RGPD.

Bitrix24 cuenta con un asistente de IA, Co-Pilot. Ayuda con tareas como resumir textos, traducir, rellenar campos automáticamente y generar listas de control. Además de las funciones estándar de CRM, ofrece funciones avanzadas de automatización de marketing, como campañas de correo electrónico, pruebas A/B, análisis y gestión de suscriptores.

Las mejores funciones de Bitrix24

Colabora sin problemas utilizando la red social Feed de toda la empresa, calendarios compartidos y una unidad centralizada de la empresa.

Comuníquese de forma segura dentro del equipo utilizando Bitrix24 Messenger con chat, videollamadas y canales.

Utilice la base de conocimientos y el sistema de contenido con control de versiones para crear guías internas, compartir buenas prácticas y mantener la documentación dentro de la plataforma.

Limitaciones de Bitrix24

La experiencia de usuario y la interfaz de usuario son deficientes, con un diseño y una disposición obsoletos.

Precios de Bitrix24

Estándar: 124 $/mes (50 usuarios)

Profesional: 249 $/mes (100 usuarios)

Enterprise: 499 $/mes (250 usuarios)

Valoraciones y opiniones sobre Bitrix24

G2: 4,1/5 (más de 560 opiniones)

Capterra: 4,2/5 (más de 900 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Bitrix24?

Aquí tienes una perspectiva de primera mano:

Me encanta este sistema, sin duda lo mejor que encontré cuando empecé mi empresa y también lo uso en mis otras empresas... Al principio puede resultar un poco difícil de aprender y navegar, ofrecen socios para ayudar con las cosas si te lo puedes permitir, pero a mí me gusta saber cómo hacer las cosas. Sin embargo, una vez que lo aprendes, es muy fácil de usar.

Me encanta este sistema, sin duda lo mejor que encontré cuando empecé mi empresa y lo utilizo también en mis otras empresas... Al principio puede resultar un poco difícil de aprender y navegar, pero ofrecen socios que te ayudan si te lo puedes permitir, aunque a mí me gusta saber cómo hacer las cosas. Una vez que lo aprendes, es muy fácil de usar.

8. Wave (ideal para autónomos y pequeñas empresas)

a través de Wave

Wave es una plataforma de contabilidad basada en la nube diseñada para autónomos, emprendedores individuales y propietarios de pequeñas empresas. Como alternativa a Holded, obtienes acceso gratis a un completo conjunto de funciones. Esto incluye facturación, seguimiento de gastos, contabilidad por partida doble e informes sencillos.

Las funciones financieras incluyen facturas ilimitadas, conciliación automatizada con feeds bancarios y escaneo de recibos con tecnología OCR. La herramienta de captura de recibos utiliza tecnología OCR para extraer automáticamente los detalles de los gastos de hasta 10 recibos a la vez, lo que facilita la entrada de datos y la sincronización directa con tus registros contables.

El panel permite ver de un vistazo el flujo de caja, los ingresos y los gastos.

Además, la función de presupuestos de Wave ofrece una forma profesional de gestionar las cotizaciones, eliminando la necesidad de hojas de cálculo o reintroducción manual. Puede crear presupuestos con su logotipo, colores y condiciones, asegurándose de que cada documento enviado a un cliente refleje la identidad de su empresa.

El sistema también realiza el seguimiento de cada presupuesto en tiempo real, por lo que siempre sabrás si se ha enviado, visto o aprobado, lo que mejora la productividad. Esta visibilidad facilita la gestión de tu cartera de proyectos y el seguimiento de los clientes potenciales en el momento adecuado.

Las mejores funciones de Wave

Cree y envíe facturas personalizadas ilimitadas con su marca y realice el seguimiento de su estado en tiempo real.

Automatice procesos empresariales como facturas recurrentes, recordatorios e integraciones de aplicaciones a través de Zapier o Make.

Genere informes financieros esenciales, como pérdidas y ganancias, balances, estados de flujo de caja, impuestos sobre las ventas y libros mayores.

Limitaciones de Wave

La automatización de Wave tiene una gran dependencia de herramientas externas como Zapier y carece de integraciones nativas de flujos de trabajo.

Precios de Wave

Starter: Gratis

Pro: 19 $/mes (usuarios ilimitados)

Valoraciones y reseñas de Wave

G2: 4,3/5 (más de 300 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 1700 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Wave?

Vea lo que opinó este crítico:

Wave es gratuito, sencillo e ideal para pequeñas empresas. Facilita la gestión de facturas, pagos e informes sin complicaciones... La herramienta alcanza rápidamente sus límites para una contabilidad más avanzada. Algunas funciones están restringidas a los usuarios de Norteamérica.

Wave es gratis, sencillo e ideal para pequeñas empresas. Facilita la gestión de facturas, pagos e informes sin complicaciones... La herramienta alcanza rápidamente sus límites para una contabilidad más avanzada. Algunas funciones están restringidas a los usuarios de Norteamérica.

🔍 ¿Sabías que... Las primeras facturas electrónicas se enviaron hace más de 30 años utilizando el intercambio electrónico de datos (EDI).

9. FreshBooks (ideal para la facturación y la cobranza a clientes)

a través de FreshBooks

El software de contabilidad basado en la nube, Freshbooks, es una alternativa a Holded para autónomos, emprendedores individuales y pequeñas empresas orientadas a los servicios.

A la hora de facturar a un cliente, funciones como las plantillas personalizables, la facturación recurrente, los recordatorios de pago automáticos y la compatibilidad con múltiples monedas suponen un gran ahorro de tiempo.

Si eres consultor o agencia y facturas mi tiempo y mis gastos, las funciones de control de tiempo y gestión de gastos te resultarán muy útiles. Puedes registrar las horas facturables, capturar recibos a través de dispositivos móviles y vincularlos directamente a las facturas.

FreshBooks también cuenta con un portal para clientes. Sus clientes pueden ver facturas, pagar facturas, hacer comentarios y comprobar el progreso de los proyectos de forma segura.

Por último, la plataforma también funciona como software de gestión de proyectos. En el aspecto financiero, incluye un panel de rentabilidad dentro de cada proyecto, que muestra los ingresos, los costes, el tiempo facturable y las horas no facturadas de un vistazo.

Las mejores funciones de FreshBooks

Realice un seguimiento ilimitado de los gastos empresariales y clasifíquelos para la declaración de impuestos y la contabilidad de proyectos con resúmenes de gastos.

Permita el uso compartido de archivos y el chateo en tiempo real, así como comentarios y debates directamente en el contexto del proyecto.

Aprovecha FreshBooks Payroll con tecnología de Gusto para el procesamiento automatizado de nóminas, la presentación de impuestos, los pagos a contratistas y el cumplimiento normativo.

Limitaciones de FreshBooks

No reconoce los gastos que añades manualmente, por lo que, cuando se sincroniza con tu banco, tienes que revisarlos para evitar las entradas manuales.

Precios de FreshBooks

Lite: 21 $ al mes por usuario.

Además: 38 $ al mes por usuario.

Premium: 65 $ al mes por usuario.

Selección: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de FreshBooks

G2: 4,5/5 (más de 900 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 4500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre FreshBooks?

Directamente de una reseña de G2:

Hace que la facturación sea muy sencilla, me encanta lo fácil que es crear y enviar facturas en muy poco tiempo, además, a los clientes les resulta muy fácil entenderlas y pagarlas... Tiene opciones de elaboración de informes limitadas, por ejemplo, si quieres algunas opciones avanzadas, o desgloses o información sobre impuestos, requiere un esfuerzo adicional, además, sincronizarla con pasarelas de pago externas es lento.

Hace que la facturación sea muy sencilla, me encanta lo fácil que es crear y enviar facturas en muy poco tiempo, además, a los clientes les resulta muy fácil entenderlas y pagarlas... Tiene opciones de elaboración de informes limitadas, por ejemplo, si quieres algunas opciones avanzadas, o desgloses o información sobre impuestos, requiere un esfuerzo adicional, además, sincronizarla con pasarelas de pago externas es lento.

10. NetSuite (la mejor opción para ERP y contabilidad a nivel de corporación)

a través de NetSuxite

NetSuite funciona bien para empresas que necesitan funcionalidades de nivel empresarial. Gestiona las finanzas, el CRM, el comercio electrónico, el inventario y los recursos humanos en un sistema integrado. Además, el sistema ERP nativo en la nube ofrece consolidación de múltiples entidades, automatización de la facturación de suscripciones y gestión avanzada de activos fijos.

Los informes financieros en tiempo real incluyen paneles personalizables e inteligencia empresarial con información operativa. Gestiona automáticamente flujos de trabajo complejos, como el reconocimiento de ingresos, el seguimiento de inventario en múltiples ubicaciones y los informes de cumplimiento normativo en diversas jurisdicciones.

El entorno SuiteCloud de NetSuite ofrece todo lo necesario, desde herramientas sin código (SuiteBuilder, SuiteFlow) para personalizar la interfaz de usuario y los flujos de trabajo, hasta API y scripts con poco código (SuiteScript) que admiten el desarrollo a gran escala. Esto permite una adaptación perfecta en todos los procesos empresariales sin interrumpir las actualizaciones.

Las mejores funciones de NetSuite

Utilice previsiones multivariantes basadas en IA en la planificación y la elaboración de presupuestos para obtener predicciones empresariales precisas.

Utilice la gestión inteligente del rendimiento (IPM) para integrar análisis de IA en Excel, Word y PowerPoint a través de Smart View, automatizando la generación de gráficos y la información narrativa.

Escanee recibos y facturas y extraiga y rellene automáticamente los registros contables utilizando la captura de facturas con OCR avanzado.

Limitaciones de NetSuite

La implementación de NetSuite suele requerir meses de planificación, configuración y formación.

Precios de NetSuite

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de NetSuite

G2: 4,1/5 (más de 4000 opiniones)

Capterra: 4,2/5 (más de 1700 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre NetSuite?

Así es como un usuario describió su experiencia:

La implementación requiere un plan cuidadoso para sacar el máximo partido al sistema. No es una solución plug and play. Hay excelentes socios en empresas de consultoría que podrían ayudar a implementar algo así. Esto supondrá un coste adicional, pero vale la pena la inversión si se trata de una solución a largo plazo.

La implementación requiere un plan cuidadoso para sacar el máximo partido al sistema. No es una solución «plug and play». Hay excelentes socios en empresas de consultoría que podrían ayudar a implementar algo así. Esto supondrá un coste adicional, pero vale la pena la inversión si se trata de una solución a largo plazo.

🧠 Dato curioso: Oracle no solo es propietaria de NetSuite (adquirida por la friolera de 9300 millones de dólares en 2016 ), sino que también gestiona uno de sus mayores rivales: Oracle Fusion Cloud ERP. Es como ser el entrenador y el equipo contrario el mismo día del partido.

11. SAP Business One (ideal para medianas empresas con un tamaño medio que necesitan ERP)

a través de SAP Business One

La alternativa a Holded, SAP Business One, lleva las capacidades ERP de nivel empresarial al espacio de las pymes. El sistema integrado ofrece potentes módulos para finanzas, cadena de suministro, fabricación, compras, ventas y gestión de clientes.

Lo utilizan las pymes que están pasando de plataformas sencillas basadas en la contabilidad a un entorno ERP completo. Las empresas manufactureras, los distribuidores y las empresas con cadenas de suministro complejas aprovechan las herramientas avanzadas para la planificación de necesidades de materiales (MRP), la programación de la producción y la optimización de los almacenes.

La plataforma destaca en operaciones de fabricación, ya que ofrece funciones de planificación de la producción, gestión de listas de materiales y control de calidad. La plataforma en memoria SAP HANA proporciona análisis e informes en tiempo real que pueden gestionar grandes conjuntos de datos.

A diferencia del enfoque nativo en la nube de Holded, SAP Business One ofrece una implementación flexible: local, en la nube o híbrida. Esto le proporciona un mayor control sobre las actualizaciones y las decisiones de infraestructura.

Las mejores funciones de SAP Business One

Trabaje de forma nativa con Microsoft Office y otras aplicaciones SAP.

Utilice sus vistas financieras interactivas, la elaboración de informes de arrastrar y soltar, análisis predictivos y paneles personalizables para obtener una visión financiera más profunda.

Automatice las compras con las capacidades de SuiteProcurement, que optimizan la gestión de pedidos de proveedores, las aprobaciones de compras y las solicitudes de compra consolidadas.

Limitaciones de SAP Business One

El ERP requiere licencia y no se configura automáticamente, lo que significa que necesitas un consultor.

Precios de SAP Business One para empresas

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de SAP Business One

G2: 4,3/5 (más de 520 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 330 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre SAP Business One?

Una reseña lo expresa así:

Es un sistema ERP completo. Todos los módulos en un solo programa. El sistema tiene una interfaz multilingüe y se adapta a los requisitos fiscales regionales. Los proveedores de SAP Business One proporcionan un soporte excelente y rápido... El sistema tiene una interfaz bastante anticuada. Sé que el fabricante está trabajando en un acceso completo basado en navegador, y lo apoyo totalmente.

Es un sistema ERP completo. Todos los módulos en un solo programa. El sistema tiene una interfaz multilingüe y se adapta a los requisitos fiscales regionales. Los proveedores de SAP Business One proporcionan un soporte excelente y rápido... El sistema tiene una interfaz bastante anticuada. Sé que el fabricante está trabajando en un acceso completo basado en navegador, y lo apoyo totalmente.

