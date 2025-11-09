Las 11 mejores alternativas a Tanka IA para una colaboración inteligente en equipo

Todos los equipos tienen ese momento en el que alguien hace una pregunta y sabes que la respuesta está en algún sitio, como en las notas de una reunión, en un hilo de chat o en un documento perdido.

Herramientas como Tanka /IA prometen resolver este problema. Sin embargo, a medida que los equipos crecen, pueden encontrarse con cuellos de botella en el rendimiento a la hora de recuperar conocimientos a gran escala.

Aunque su memoria a largo plazo es impresionante, el sistema tiene ocasionales alucinaciones, lagunas en el contexto entre plataformas y obstáculos técnicos al intentar sincronizar en tiempo real que pueden frustrar a los usuarios.

Si estás sopesando tus opciones, hay varias alternativas a Tanka IA diseñadas para gestionar el conocimiento y la colaboración. Echemos un vistazo más de cerca a 11 de ellas que podrían adaptarse al estilo de trabajo de tu equipo. 💎

Las mejores alternativas a Tanka IA de un vistazo

Veamos una breve comparación de las principales herramientas de comunicación con IA, como Tanka. 🧑‍💻

Herramienta Ideal para Mejores funciones Precios* ClickUp Colaboración centralizada en tareas y flujos de trabajo de conocimiento. Tamaño del equipo: individuos, equipos de medianas empresas y corporaciones. IA Notetaker, ClickUp Brain (GPT, Claude, Gemini), hub de documentos, chats basados en tareas, Enterprise Search, Autopilot Agents, conversión de chat a tarea. Gratis para siempre; personalización disponible para corporaciones. Notion IA Gestión unificada del conocimiento y creación de documentos Tamaño del equipo: personas, pequeñas empresas y equipos híbridos Generación de páginas con tecnología de IA, búsqueda en todo el entorno de trabajo, sugerencias de escritura contextuales, automatización del seguimiento. Prueba gratuita; planes de pago a partir de 8 $ al mes. Tana Conocimiento y colaboración estructurados mediante IA Tamaño del equipo: Startups, equipos de investigación y personas centradas en el conocimiento. Supertags, enlaces bidireccionales entre nodos, asistente de IA para obtener información, flujos de trabajo persistentes basados en la memoria a largo plazo de la IA. Gratis; los planes de pago comienzan en 10 $ al mes. Otter. /IA Transcripción de reuniones en tiempo real y automatización de notasTamaño del equipo: autónomos, educadores y equipos híbridos. Transcripciones en directo, seguimiento de ponentes, resúmenes de elementos pendientes y captura de reuniones basadas en el Calendario. Gratis; los planes de pago empiezan en 16,99 $ al mes. Memoria perfecta Memoria digital a largo plazo y trazabilidad Tamaño del equipo: Corporaciones con estrictas normas de cumplimiento y equipos de investigación Índice sensible al contexto, acceso a archivos a largo plazo, vinculación de memoria de múltiples fuentes enlazadas. Gratis; los planes de pago empiezan en 19 $ al mes por usuario. Flock Chat de equipo y memoria compartida Tamaño del equipo: Startups, pymes y equipos híbridos en crecimiento. Mensajería basada en canales, notas compartidas, recordatorios, amplio historial de archivos. Gratis; los planes de pago empiezan en 6 $ al mes por usuario. Chanty Mensajería en cadena para equipos con gestión de tareasTamaño del equipo: Pequeños equipos remotos y autónomos. Historial de mensajes ilimitado, chats basados en tareas, acciones sugeridas por IA. Gratis; planes de pago a partir de 4 $ al mes. MyChat Mensajería y uso compartido de archivos en las instalaciones para una comunicación interna segura. Tamaño del equipo: empresas medianas. Mensajería autohospedada, datos cifrados, controles de acceso basados en roles, servidor de archivos. Precios personalizados TwinMind Recuperación de conversaciones y colaboración basadas en IA Tamaño del equipo: equipos ágiles y consultores Resúmenes contextuales, preguntas y respuestas basadas en hilos, IA de recuperación de memoria, agrupación del historial de diálogos. Gratis; los planes de pago empiezan en 15 $ al mes. Mem IA Captura y recuperación pasiva de conocimientosTamaño del equipo: Usuarios individuales y equipos colaborativos pequeños Recuperación automática del contexto, mapeo de memoria basado en flujos y memoria de entorno de trabajo integrada. Gratis; los planes de pago empiezan en 10 $ al mes. Slack (IA) Comunicación de equipo de nivel empresarial con recuperación inteligenteTamaño del equipo: equipos grandes distribuidos y multifuncionales. Resúmenes con IA, recordatorios inteligentes, interacciones que tienen en cuenta la memoria, captura automática de hilos. Versión de prueba gratuita; planes de pago a partir de 7,25 $ al mes por usuario.

¿Por qué buscar alternativas a Tanka IA?

Aunque Tanka IA ofrece potentes funciones para la memoria y la colaboración, puede que no sea la solución ideal para todos los equipos. Algunas de las razones son:

Opciones de personalización limitadas para las necesidades específicas de los equipos.

Funciones que se superponen con las herramientas de gestión de proyectos de IA que ya utiliza.

Precios que pueden no ser adecuados para equipos más grandes.

Brechas en las integraciones con su pila tecnológica existente

Preferencia por diferentes modelos o enfoques de IA.

🔍 ¿Sabías que...? La evolución del procesamiento del lenguaje natural (NLP) sentó las bases para los sistemas de gestión del conocimiento impulsados por la IA actuales. Las primeras investigaciones en las décadas de 1940 y 1950 se enfrentaron a la complejidad del lenguaje. Investigadores como Noam Chomsky destacaron los límites de la comprensión de las máquinas. Sin embargo, los avances en los paradigmas basados en la lógica, programas como SHRDLU y, finalmente, los modelos probabilísticos desplazaron el campo hacia aplicaciones prácticas.

¿Qué debe buscar en las alternativas a Tanka IA?

La alternativa ideal debe abarcar lo que hace Tanka IA y aportar valor en las áreas que más importan a tu equipo. Presta atención a lo siguiente:

Memoria a largo plazo: capacidad para recordar conversaciones, decisiones y contextos empresariales pasados, de modo que su equipo no pierda tiempo repitiendo información.

Automatización inteligente: funciones que redactan respuestas, resumen hilos de conversación y gestionan tareas de comunicación repetitivas para aligerar la carga de trabajo.

Integraciones perfectas: Compatibilidad con herramientas como Slack, Teams o Compatibilidad con herramientas como Slack, Teams o plataformas de gestión de proyectos para mantener los flujos de trabajo conectados.

Precios escalables: planes que se adaptan a equipos más pequeños y ofrecen margen para crecer sin aumentos bruscos en el coste.

Flexibilidad del flujo de trabajo: opciones para personalizar procesos, permisos y vistas, de modo que la herramienta se adapte al modo de trabajar de su equipo.

Seguridad de los datos: medidas de protección y normas de cumplimiento integradas para proteger la información confidencial de la empresa.

Facilidad de adopción: una interfaz limpia y una incorporación sencilla que ayudan a los compañeros de equipo a empezar a utilizarlo de forma eficaz desde el primer día.

Las mejores alternativas a Tanka IA

¡Aquí están nuestras mejores opciones para las mejores alternativas a Tanka IA! 👇

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puede confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

1. ClickUp (la mejor opción para optimizar la comunicación y aumentar la productividad con una solución todo en uno)

Visualiza al instante el contexto del proyecto con ClickUp Brain en todo tu entorno de trabajo

ClickUp reúne todas tus aplicaciones de trabajo, datos, comunicaciones y flujos de trabajo en un único epicentro totalmente conectado para tu trabajo. Olvídate de saltar entre aplicaciones, páginas y chats, es decir, de la dispersión del trabajo, solo para poder realizar tus tareas.

Como entorno de trabajo de IA convergente, ClickUp elimina los cambios de contexto al proporcionar un contexto al 100 % y un lugar central e inteligente para que las personas y los agentes trabajen juntos.

Como mantiene la memoria, la automatización y la comunicación vinculadas a su trabajo, no es necesario invertir en múltiples herramientas de IA ni hacer frente a la proliferación de la IA, un reto cada vez mayor entre las organizaciones que evolucionan rápidamente. Esto la convierte en una de las alternativas más sólidas a Tanka AI para equipos que no pueden permitirse perder el contexto.

Encuentre lo que necesita sin tener que buscar con Enterprise Search.

Utiliza ClickUp Enterprise Search para buscar tareas, notas de reuniones, archivos, datos y mucho más.

A continuación, ClickUp Enterprise Search ofrece a los equipos la posibilidad de realizar consultas y recuperar contexto en todo su entorno de trabajo. Por ejemplo, cuando un director de marketing busca «presupuesto de la campaña del tercer trimestre», la herramienta muestra la hoja de cálculo del presupuesto, la tarea de aprobación y el documento relacionado con la campaña. Un nuevo compañero de equipo que se incorpore a la campaña verá al instante el panorama completo sin necesidad de hacer preguntas.

En conjunto, estas funciones proporcionan a los equipos lo que les cuesta conseguir por sí mismos: memoria conectada, flujos de trabajo automatizados y conversaciones vinculadas a la entrega.

Recuerda el historial del proyecto sin necesidad de volver a repetirlo.

ClickUp Brain establece conexiones entre conversaciones, documentos y tareas para que puedas obtener respuestas al instante.

Encuentre rápidamente respuestas relevantes desde su entorno de trabajo con ClickUp Brain.

Supongamos que a un gestor de productos le preguntan: «¿Cuál es el estado del flujo de incorporación móvil?». ClickUp Brain recupera las últimas actualizaciones de tareas, los comentarios anteriores y el documento en el que se finalizaron los cambios. De esta manera, el gestor de productos puede responder con confianza en cuestión de segundos, en lugar de tener que buscar entre actualizaciones antiguas.

Vea este Clip para comprender cómo ClickUp Brain le ayuda a navegar mejor por su entorno de trabajo:

Búsqueda unificada en aplicaciones y web con Brain MAX.

Brain MAX va más allá al ofrecer una plataforma unificada dedicada a impulsar la productividad de la corporación. Te permite buscar instantáneamente en todas tus aplicaciones conectadas, como ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e incluso la web, para que puedas encontrar rápidamente archivos, documentos y adjuntos sin tener que cambiar de plataforma.

Gracias a su avanzada función Talk to Text, puedes hacer preguntas, dictar notas y dar comandos para tu trabajo sin necesidad de usar las manos, estés donde estés.

A diferencia de otras herramientas fragmentadas, Brain MAX sustituye a docenas de plataformas de IA desconectadas y aprovecha herramientas de IA premium como ChatGPT, Claude y Gemini con una solución potente y lista para corporaciones, profundamente contextualizada y adaptada a sus flujos de trabajo específicos. Deshágase de la proliferación de herramientas de IA, utilice su voz para realizar el trabajo, crear documentos, asignar tareas a los miembros del equipo y mucho más.

Deje que los agentes IA se encarguen del trabajo rutinario.

Explora ClickUp Agents para automatizar el trabajo manual y realizar el uso compartido de la información incluso cuando no estés presente.

Los agentes de ClickUp reducen el trabajo manual que consume el tiempo diario de los gerentes. Los agentes predefinidos se encargan de las acciones rutinarias, mientras que los personalizados se adaptan a sus flujos de trabajo. Por ejemplo:

Agente de resumen diario: recopila las actualizaciones de todas las tareas activas y envía un resumen matutino al equipo.

Agente de clasificación de tickets: analiza las nuevas solicitudes, les pone rótulos según su urgencia y les asigna automáticamente.

Agente de seguimiento de reuniones: lee las notas de las reuniones cargadas, identifica los elementos pendientes y crea tareas.

Tomemos como ejemplo al agente de clasificación de tickets. Los responsables de Soporte ya no tienen que asignar manualmente cada problema. Las solicitudes críticas se envían inmediatamente al propietario adecuado, lo que permite mantener unos tiempos de respuesta rápidos.

Mantén los comentarios vinculados a la entrega al chatear.

Los comentarios suelen perderse cuando se encuentran en aplicaciones separadas. ClickUp Chat resuelve este problema manteniendo las conversaciones cerca del trabajo.

Convierte los comentarios sobre el diseño en tareas dentro de ClickUp Chat

Por ejemplo, durante una revisión de diseño, un compañero de equipo comenta: «El botón de registro debe moverse por encima del pliegue». Ese comentario se convierte directamente en una tarea de ClickUp vinculada al diseño, lo que garantiza que no se pase por alto durante la implementación.

Las mejores funciones de ClickUp

Cambia entre modelos de IA: utiliza utiliza ClickUp Brain MAX para elegir el modelo de IA adecuado (ChatGPT, Claude o Gemini) para la investigación, la redacción o las actualizaciones de tareas.

Captura el contexto de las reuniones: genera transcripciones, resúmenes y elementos de tareas de forma automática con genera transcripciones, resúmenes y elementos de tareas de forma automática con AI Notetaker de ClickUp

Convierte el habla en tareas: convierte notas de voz en actualizaciones, tareas o documentos estructurados utilizando convierte notas de voz en actualizaciones, tareas o documentos estructurados utilizando Talk-to-Text en ClickUp

Mantén la conexión al escribir: vincula el contenido directamente con tareas, comentarios y actualizaciones de proyectos en vincula el contenido directamente con tareas, comentarios y actualizaciones de proyectos en ClickUp Docs

Encuentre documentos rápidamente: almacene y busque todas las notas, transcripciones y documentos en un solo lugar a través del hub de documentos.

Escribe sin empezar desde cero: transforma indicaciones o notas preliminares en borradores, esquemas o actualizaciones transforma indicaciones o notas preliminares en borradores, esquemas o actualizaciones con ClickUp Brain.

Limitaciones de ClickUp

Los equipos suelen necesitar invertir tiempo en la configuración y personalización antes de que los flujos de trabajo funcionen correctamente.

Precios de ClickUp

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 385 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Esta reseña de G2 lo dice todo:

El nuevo Brain MAX ha mejorado enormemente mi productividad. La posibilidad de utilizar múltiples modelos de IA, incluidos modelos de razonamiento avanzado, a un precio asequible facilita la centralización de todo en una sola plataforma. Funciones como la conversión de voz a texto, la automatización de tareas y la integración con otras aplicaciones hacen que el flujo de trabajo sea mucho más fluido e inteligente.

El nuevo Brain MAX ha mejorado enormemente mi productividad. La posibilidad de utilizar múltiples modelos de IA, incluidos modelos de razonamiento avanzado, a un precio asequible facilita la centralización de todo en una sola plataforma. Funciones como la conversión de voz a texto, la automatización de tareas y la integración con otras aplicaciones hacen que el flujo de trabajo sea mucho más fluido e inteligente.

El nuevo Brain MAX ha mejorado enormemente mi productividad. La posibilidad de utilizar múltiples modelos de IA, incluidos modelos de razonamiento avanzado, a un precio asequible facilita la centralización de todo en una sola plataforma. Funciones como la conversión de voz a texto, la automatización de tareas y la integración con otras aplicaciones hacen que el flujo de trabajo sea mucho más fluido e inteligente.

El nuevo Brain MAX ha mejorado enormemente mi productividad. La posibilidad de utilizar múltiples modelos de IA, incluidos modelos de razonamiento avanzado, a un precio asequible facilita la centralización de todo en una sola plataforma. Funciones como la conversión de voz a texto, la automatización de tareas y la integración con otras aplicaciones hacen que el flujo de trabajo sea mucho más fluido e inteligente.

📮 ClickUp Insight: El 34 % de los empleados no se siente cómodo haciendo preguntas en el trabajo, y el 14 % suele intentar encontrar las respuestas por su cuenta. Cuando las personas dudan en pedir ayuda, a menudo es una señal de que no se sienten plenamente aceptadas o incluidas en el proceso de aprendizaje del equipo. ¿La solución? Crear un camino libre de juicios para que las personas aprendan de las bases de conocimiento existentes y descubran los procesos a su propio ritmo. La gestión del conocimiento de ClickUp, compuesta por ClickUp Brain y Connected Search, ayuda a los empleados a obtener respuestas a sus preguntas y a realizar búsquedas en el entorno de trabajo, así como en aplicaciones integradas de terceros. Ya no tendrá que preocuparse por hacer preguntas «obvias» o interrumpir a los demás.

📖 Lea también: Cómo utilizar agentes basados en el conocimiento en la IA

2. Notion AI (la mejor para la integración de la memoria del entorno de trabajo)

vía Notion

Notion AI transforma tu entorno de trabajo actual en un asistente con memoria que recuerda todos los documentos, notas de reuniones y detalles de proyectos que has almacenado. A diferencia de las herramientas de chat básicas, mantiene el contexto en toda tu base de conocimientos, estableciendo conexiones entre notas de proyectos antiguos y debates actuales.

El chatbot de la base de conocimientos responde a las consultas mientras muestra activamente información relevante de documentos que tienen meses de antigüedad y que están directamente relacionados con su conversación actual. Esto crea un entorno de trabajo de aprendizaje continuo en el que los conocimientos del pasado influyen automáticamente en las decisiones del presente.

Las mejores funciones de Notion IA

Realice una consulta sobre todo el historial de su entorno de trabajo utilizando preguntas en lenguaje natural.

Genere resúmenes de proyectos que hagan referencia a las notas y decisiones de reuniones anteriores.

Crea contenido que mantenga la coherencia con tu estilo de documentación actual.

Transforme notas dispersas en planes de acción estructurados con contexto histórico.

Limitaciones de Notion IA

Requiere una configuración previa del entorno de trabajo de Notion para que las funciones de IA sean realmente útiles.

La función de la memoria depende en gran medida de lo bien que organices tus datos iniciales.

Precios de Notion IA

Prueba gratuita

Más : 12 $ por miembro/mes (solo versión de prueba de Notion IA).

Empresa: 24 $ por miembro al mes.

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Notion IA

G2: 4,6/5 (más de 7115 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2610 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Notion IA?

Un usuario de Reddit comparte:

He creado una gran configuración de Notion con cronogramas de proyectos, interdependencias, actas, temas a debatir, tareas, etc., y Notion IA me resulta muy útil. Por poner un ejemplo: grabo una reunión del equipo y obtengo un resumen bastante bueno y una lista de acciones de seguimiento, todo ello generado automáticamente. Le digo a la IA que añada esas acciones a mi tabla de tareas, que añada las fechas límite y las responsabilidades en función de lo que se discutió durante la llamada y que haga sugerencias sobre los proyectos a los que se refiere...

He creado una gran configuración de Notion con cronogramas de proyectos, interdependencias, actas, temas a debatir, tareas, etc., y Notion IA me resulta muy útil. Por poner un ejemplo: grabo una reunión del equipo y obtengo un resumen bastante bueno y una lista de elementos de seguimiento, todo ello generado automáticamente. Le digo a la IA que añada esos elementos a mi tabla de tareas, que añada las fechas límite y las responsabilidades basándose en lo que se discutió durante la llamada y que haga sugerencias sobre los proyectos a los que se refiere...

3. Tana (la mejor para el mapeo de memoria basado en relaciones)

vía Tana

Tana funciona según un principio fundamentalmente diferente al de las herramientas de chat lineales. Cada dato se convierte en un nodo conectado que establece relaciones a lo largo del tiempo. Crea una memoria persistente a través de superetiquetas y enlaces bidireccionales.

Cuando haces una mención a un proyecto, un cliente o una idea, el sistema muestra automáticamente todas las conversaciones, decisiones y documentos relacionados de cualquier periodo de tiempo. Este enfoque imita el funcionamiento real de la memoria humana, en la que una mención desencadena el recuerdo de experiencias y conocimientos relacionados.

Las mejores funciones de Tana

Crea conexiones automáticas entre conversaciones y nodos de conocimiento relacionados.

Cree superetiquetas personalizadas que capturen el contexto de temas y proyectos recurrentes.

Accede a un asistente de IA que entiende las relaciones entre diferentes tipos de información.

Genere información valiosa analizando patrones en conversaciones y documentos conectados.

Limitaciones de Tana

Requiere etiquetas y una organización coherentes para maximizar la eficacia de la memoria.

Integración limitada con las plataformas de correo electrónico y mensajería existentes.

Precios de Tana

Free

Además: 10 $ al mes.

Pro: 18 $ al mes

Valoraciones y opiniones sobre Tana

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Tana?

Echemos un vistazo a esta reseña de Reddit:

Tana me permite simplemente escribir contenido y aplicar una etiqueta. No tengo que pensar en carpetas ni estructuras. Solo aplico una etiqueta y sé que la información se puede recuperar fácilmente. La mayor desventaja para mí actualmente es la ausencia de una verdadera aplicación móvil de lectura/escritura. No me malinterpreten, Tana Capture es genial. Pero siempre estoy en movimiento y también necesito consultar mi contenido.

Tana me permite simplemente escribir contenido y aplicar una etiqueta. No tengo que pensar en carpetas ni estructuras. Solo aplico una etiqueta y sé que la información se puede recuperar fácilmente. Para mí, el mayor inconveniente actualmente es la ausencia de una verdadera aplicación móvil de lectura/escritura. No me malinterpretes, Tana Capture es genial. Pero siempre estoy en movimiento y también necesito consultar mi contenido.

📖 Lea también: Las mejores alternativas a Tana para tomar notas

🧠 Dato curioso: Los orígenes de la gestión del conocimiento se remontan a más de 5000 años atrás. Desde las tablillas sumerias hasta las pirámides de Giza, construidas en el 2560 a. C., la construcción se guió por registros meticulosos.

4. Otter. IA (la mejor para retener conversaciones)

a través de Otter.ai / IA

Otter. ai resuelve el problema fundamental de la pérdida de información importante durante las conversaciones orales. Mientras que la mayoría de las herramientas de mensajería solo capturan texto escrito, esta herramienta crea una memoria consultable a partir de discusiones verbales, reuniones de equipo y llamadas telefónicas.

Esta alternativa a Tanka IA utiliza la IA para tomar notas, identificar decisiones clave, elementos pendientes y contextos importantes. Con OtterPilot, puede incluso unirse a Zoom, Google Meet o Microsoft Teams en tu nombre, capturar diapositivas y enviar notas automáticamente.

Las mejores funciones de Otter. ai

Identifica y extrae automáticamente los elementos pendientes de las conversaciones grabadas.

Utilice la IA para tomar notas en las reuniones con resúmenes que destaquen las decisiones clave y el contexto importante.

Busca en meses de historial de conversaciones utilizando palabras clave o temas específicos.

Comparte el historial de conversaciones con los miembros del equipo que se perdieron las discusiones originales.

Limitaciones de Otter.ai

Limitado a conversaciones basadas en audio, no se integra con plataformas de mensajería de texto.

La precisión disminuye significativamente en entornos ruidosos o con varios interlocutores.

Precios de Otter.ai / IA

Free

Pro: 16,99 $ al mes por usuario.

Empresa: 30 $ al mes por usuario.

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Otter.ai

G2: 4,3/5 (más de 290 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 95 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Otter. ai?

Esto es lo que compartió un usuario de Reddit:

Me encanta. Lo uso a diario para las reuniones. Las transcripciones requieren algunos retoques después de la grabación para corregir la jerga, los murmullos y algunas pronunciaciones incorrectas, pero una vez hecho esto, Otter bot es genial. Le pido que me resuma cosas, que cree borradores de correos electrónicos para el seguimiento e incluso que analice conversaciones para encontrar causas fundamentales y cosas por el estilo.

Me encanta. Lo uso a diario para las reuniones. Las transcripciones requieren algunos retoques después de la grabación para corregir la jerga, los murmullos y algunas pronunciaciones incorrectas, pero una vez hecho esto, Otter bot es genial. Le pido que me resuma cosas, que cree borradores de correos electrónicos para el seguimiento e incluso que analice conversaciones para encontrar causas fundamentales y cosas por el estilo.

⚙️ Lea también: Las mejores alternativas y competidores de Otter.ai / IA

👀 ¿Sabías que: Según Forrester Research, en un periodo de tres años, las organizaciones que utilizaron ClickUp lograron un rendimiento de la inversión (ROI) estimado del 384 % . Estas organizaciones generaron alrededor de 3,9 millones de dólares estadounidenses en ingresos incrementales a través de proyectos habilitados o mejorados por ClickUp.

5. Perfect Memory (la mejor para una memoria digital completa)

vía Perfect Memory

Perfect Memory adopta un enfoque radical en lo que respecta a la memoria conversacional. Captura e índice automáticamente todo aquello con lo que interactúas digitalmente. Cada correo electrónico, documento, página web y conversación pasa a formar parte de un banco de memoria en el que se pueden realizar búsquedas y al que la IA puede recurrir durante futuras conversaciones.

Con este enfoque pasivo, no tienes que organizar ni etiquetar tu contenido manualmente; el asistente digital conoce tu historial. Gracias a GPT-4 y otros modelos, también puede resumir tu día, redactar respuestas o prepararte con recordatorios de conversaciones pasadas.

Las mejores funciones de Perfect Memory

Genere información valiosa mediante la conexión de datos de diferentes periodos y plataformas.

Garantiza la privacidad con el cifrado y la opción de pausar la grabación en los modos de navegación incógnita o privado.

Permite leer todo el texto en pantalla mediante OCR y almacenarlo localmente en tu dispositivo.

Limitaciones de Perfect Memory

Requiere un tiempo de configuración considerable para realizar la conexión y el índice de todas las fuentes de información.

Control limitado sobre qué información se prioriza en la memoria.

Precios de Perfect Memory

Free

Pro: 19 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Perfect Memory

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

🔍 ¿Sabías que... Tras la muerte de Alejandro Magno en el año 323 a. C., Ptolomeo I Sóter, su sucesor, se propuso crear un centro de aprendizaje en la ciudad de Alejandría. La Biblioteca de Alejandría se construyó para albergar más de 500 000 rollos de papiro con trabajos literarios y textos sobre historia, derecho, matemáticas y ciencia.

⚙️ Bonificación: Consigue estas plantillas de planes de comunicación para optimizar los mensajes, mantener a las partes interesadas alineadas y ahorrar tiempo con estructuras listas para usar.

6. Flock (la mejor para hilos de memoria organizados en equipo)

vía Flock

Flock aborda la memoria del equipo mediante la organización estructurada de las conversaciones, en lugar de recurrir a la recuperación de datos basada en IA. Aunque carece de las funciones de memoria proactiva de Tanka IA, Flock destaca por conservar el conocimiento del equipo a través de debates organizados y el uso compartido de archivos que se pueden recuperar fácilmente más adelante.

La plataforma permite organizar debates a través de canales privados y públicos, lo que permite a los equipos segmentar los temas en espacios específicos. Puede arrastrar y soltar varios documentos, imágenes o fragmentos de código en los mensajes.

También te permite obtener rápidamente la ubicación del contenido compartido más tarde a través de una aplicación de archivos centralizada que destaca tanto los mensajes fijados como el contenido compartido.

Las mejores funciones de Flock

Mantenga un historial completo de mensajes al que los miembros del equipo puedan acceder en cualquier momento.

Comparte archivos y documentos directamente en el contexto de la conversación.

Configura recordatorios y flujos de trabajo automatizados que hagan referencia a conversaciones anteriores.

Límites de Flock

Se basa en la organización manual en lugar de en el reconocimiento de memoria y contexto impulsado por IA.

No puede analizar patrones de conversación ni generar información como las alternativas basadas en IA.

Precios de Flock

Free

Corporación: 12 $ al mes por usuario

Pro: 6 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Flock

G2: 4,4/5 (más de 270 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 340 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Flock?

Una reseña de Capterra dice:

Durante el tiempo que he utilizado Flock, el mayor logro ha sido la gestión del tiempo. Flock ahorra tiempo y permite terminar el trabajo de la forma más sencilla. La mensajería instantánea ha mejorado la claridad en todos los ejercicios y proyectos. Una vez más, la integración en este software es bastante eficaz. Flock es fácil de usar y su aplicación se basa en el campo. Una herramienta bastante impresionante.

Durante el tiempo que he utilizado Flock, el mayor logro ha sido la gestión del tiempo. Flock ahorra tiempo y permite realizar el trabajo de la forma más sencilla. La mensajería instantánea ha mejorado la claridad en todos los ejercicios y proyectos. Una vez más, la integración en este software es bastante eficaz. Flock es fácil de usar y su aplicación se basa en el campo. Una herramienta bastante impresionante.

📖 Lea también: Alternativas a Flock para la colaboración en equipos

7. Chanty (la mejor para mantener una conversación sencilla y continua)

vía Chanty

Chanty se centra en mantener la continuidad de la conversación a través de hilos de chat persistentes en lugar de complejos sistemas de memoria. Garantiza que las discusiones del equipo mantengan el contexto a lo largo del tiempo gracias a un historial de mensajes ilimitado (¡incluso en los planes gratuitos!) y una función de búsqueda sencilla.

Aunque no ofrece las sofisticadas funciones de memoria de Tanka IA, la aplicación de comunicación para equipos permite a los miembros del equipo retomar las conversaciones exactamente donde las dejaron. El «Teambook» es un hub centralizado que reúne conversaciones, tareas, mensajes fijados, archivos y enlaces.

Las mejores funciones de Chanty

Convierte los mensajes importantes en tareas persistentes que mantienen el contexto.

Comparte fácilmente el historial de conversaciones con los nuevos miembros del equipo que necesiten conocer el contexto.

Integre otras herramientas de su conjunto tecnológico, como Google Drive, Trello, GitHub y Dropbox.

Limitaciones de Chanty

Sin funciones de memoria basadas en IA ni sugerencias contextuales proactivas.

Capacidad limitada para establecer conexiones entre conversaciones sobre diferentes temas o períodos de tiempo.

Precios de Chanty

Free

Empresa: 3 $ al mes por usuario.

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Chanty

G2: 4,5/5 (más de 50 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 35 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Chanty?

Según una reseña de G2:

Chanty ofrece la gran posibilidad de transformar las conversaciones en tareas y hacer un seguimiento de ellas sin perderse entre los mensajes, es muy fácil consultar referencias pasadas gracias al acceso ilimitado al historial de chat; también me resulta muy útil la fluidez de la conexión, la calidad del audio y el vídeo tanto en reuniones grupales como individuales, y la posibilidad de mostrar mi pantalla para compartir documentos colaborativos.

Chanty ofrece la gran posibilidad de transformar las conversaciones en tareas y hacer un seguimiento de ellas sin perderse entre los mensajes, es muy fácil consultar referencias anteriores gracias al acceso ilimitado al historial de chat; también me resulta muy útil la fluidez de la conexión, la calidad del audio y el vídeo tanto en reuniones grupales como individuales, y la posibilidad de mostrar mi pantalla para compartir documentos colaborativos.

8. MyChat (la mejor para una memoria organizativa con seguridad)

a través de MyChat

MyChat aborda la seguridad de la memoria de las conversaciones al otorgar a las organizaciones la propiedad total de sus datos de comunicación. A diferencia de las alternativas a Tanka IA basadas en la nube, es totalmente autohospedado. Esto garantiza que las conversaciones confidenciales y los conocimientos acumulados nunca salgan de sus servidores internos.

Gracias a los permisos basados en roles, solo los miembros autorizados del equipo pueden acceder al historial de conversaciones, lo que mantiene la privacidad y la organización del contexto. Además, MyChat ofrece compatibilidad con conversaciones encadenadas, uso compartido de archivos e historial con función de búsqueda.

También ofrece funciones como estado de presencia, confirmaciones de entrega de mensajes, corrector ortográfico y función para chatear en el sitio web.

Las mejores funciones de MyChat

Disfrute de chats grupales y privados, transferencias de archivos y carpetas, un tablero Kanban integrado para la planificación de proyectos y un tablón de anuncios para comunicaciones a toda la empresa.

Accede a llamadas de voz y videollamadas de alta calidad y baja latencia, con uso compartido de pantalla gracias a la tecnología WebRTC.

Integración con Active Directory para la gestión de usuarios, uso compartido de archivos mediante arrastrar y soltar, y listas de contactos (incluidas estructuras personales y de toda la empresa).

Limitaciones de MyChat

La interfaz está desactualizada y es difícil de navegar.

Acceso móvil con límite al historial de conversaciones en comparación con las alternativas basadas en la nube.

Precios de MyChat

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de MyChat

G2: 4,6/5 (más de 50 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre MyChat?

De una reseña de G2:

Compartir archivos es muy fácil y seguro. Toda la interfaz de usuario es muy fácil de navegar y funciona incluso con una conexión a Internet lenta. Llevo mucho tiempo utilizando estas herramientas y he observado que la calidad de los mensajes de vídeo es muy fluida y funciona a la perfección. La opción de uso compartido de pantalla también es muy fácil de usar... Tengo un problema de lentitud al compartir la pantalla con los equipos y los precios son un poco elevados.

Compartir archivos es muy fácil y seguro. La interfaz de usuario es muy fácil de navegar y funciona incluso con una conexión a internet lenta. Llevo mucho tiempo utilizando estas herramientas y he observado que la calidad de los mensajes de vídeo es muy fluida y funciona a la perfección. La opción de uso compartido de pantalla también es muy fácil de usar... Tengo un problema de lentitud al realizar el uso compartido de pantalla con los equipos y los precios son un poco elevados.

9. TwinMind (la mejor para la exploración conversacional de la memoria)

vía TwinMind

TwinMind funciona de forma discreta en tu smartphone o en tu navegador, capturando audio en tiempo real (sin almacenar nunca las grabaciones sin procesar) y transcribiendo todo a un archivo de memoria con función de búsqueda. Esta herramienta de IA para el lugar de trabajo proporciona resúmenes, sugerencias de IA en tiempo real y herramientas para redactar correos electrónicos o seguimientos a partir de tus conversaciones.

Todo esto ocurre de forma local, lo que protege su privacidad y minimiza el consumo de batería, incluso cuando se utiliza de forma continua durante más de 12 horas. El plan Free es especialmente generoso: horas de transcripción ilimitadas y chats con IA ilimitados, con compatibilidad para más de 100 idiomas y copias de seguridad opcionales en la nube respaldadas por cifrado.

Las mejores funciones de TwinMind

Haga preguntas de seguimiento para profundizar en contextos de conversación específicos.

Genere resúmenes de los temas y patrones de conversación a través del diálogo.

Deja que aprenda tus preferencias de comunicación y adapte la recuperación de la memoria en consecuencia.

Limitaciones de TwinMind

Todavía se están desarrollando funciones completas de memoria de conversación.

Integración limitada con las plataformas de mensajería y los sistemas de correo electrónico existentes.

Precios de TwinMind

Free

Pro: 15 $ al mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de TwinMind

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

🧠 Dato curioso: La gestión del conocimiento se formalizó después de que Peter Drucker, a menudo llamado el «padre de la gestión moderna», acuñara el término «trabajador del conocimiento». Los definió como personas cuya tarea principal era trabajar con información, utilizarla de forma creativa y aplicarla para resolver problemas.

10. MemAI (la mejor para la creación pasiva de memoria de conversación)

vía MemAI

MemAI observa los patrones de comunicación, las discusiones sobre proyectos y los procesos de toma de decisiones para crear una memoria completa del conocimiento de la organización. Este enfoque de fondo significa que su asistente conversacional se vuelve más inteligente con el tiempo sin añadir trabajo a su rutina diaria.

Lo que distingue a esta plataforma es su capacidad para identificar temas recurrentes y conocimientos a partir de las conversaciones, lo que ayuda a los equipos a detectar tendencias que, de otro modo, podrían pasar desapercibidas. En lugar de limitarse a recordar datos, sintetiza el conocimiento en conclusiones prácticas, lo que hace que la memoria organizativa resulte estratégicamente útil.

Las mejores funciones de MemAI

Conecta conversaciones entre diferentes plataformas y periodos de tiempo sin necesidad de enlazarlas manualmente.

Genera sugerencias proactivas basadas en la memoria y los patrones de conversación acumulados.

Resalte decisiones anteriores, conversaciones similares o documentos relacionados para evitar duplicaciones.

Limitaciones de MemAI

Preocupaciones sobre la privacidad en torno a la supervisión y el análisis automáticos de todas las comunicaciones.

Transparencia limitada sobre cómo se procesan y almacenan los datos de las conversaciones.

Precios de MemAI

Free

Mem Pro: 14,99 $ al mes.

Valoraciones y reseñas de MemAI

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

🔍 ¿Sabías que...? En la década de 1990, el editor de Fortune, Tom Stewart, popularizó el valor del «capital intelectual», lo que llevó a la gestión del conocimiento al centro de atención del mundo de las empresas.

📖 Lea también: Las mejores alternativas a Mem IA en 2025

11. Slack (la mejor para la memoria de conversaciones de equipo mejorada con IA)

a través de Slack

Slack ha evolucionado su plataforma para incluir funciones de IA que mejoran la conciencia del contexto. La IA analiza los patrones de conversación, muestra discusiones históricas relevantes y proporciona resúmenes inteligentes de decisiones importantes.

Aunque no es tan especializada, la IA de Slack ayuda a los equipos a mantener una mejor continuidad contextual al resaltar automáticamente conversaciones pasadas relevantes cuando surgen temas similares. Esto crea un entorno de trabajo en equipo más inteligente que aprende del historial de conversaciones acumulado.

Las mejores funciones de Slack (con IA)

Cree resultados de búsqueda inteligentes que comprendan el contexto y la intención de la conversación.

Obtenga respuestas sugeridas por IA basadas en patrones de conversación anteriores y el estilo de comunicación del equipo.

Consigue automatización del flujo de trabajo, resúmenes de archivos, explicaciones de mensajes con jerga interna y traducciones con sus planes Business+ y Enterprise+.

Limitaciones de Slack (con IA)

Las funciones de IA requieren costosas suscripciones premium para disfrutar de todas las prestaciones.

No puede unificar las comunicaciones externas como el correo electrónico y WhatsApp, como lo hace Tanka IA.

Precios de Slack (con IA)

Free

Pro: 8,75 $ al mes por usuario.

Business: 18 $ al mes por usuario.

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Slack (con IA)

G2: 4,5/5 (más de 35 725 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 24 080 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Slack (con IA)?

Esto es lo que opinaba un usuario de Reddit:

Resumir canales y hilos y ofrecer resúmenes diarios. Me parecen muy útiles y me ahorran mucho tiempo.

Resumir canales y hilos y ofrecer resúmenes diarios. Me parecen muy útiles y me ahorran mucho tiempo.

📣 ¿Quieres dejar de usar Slack? Echa un vistazo a las mejores alternativas a Slack que hay en el mercado:

La búsqueda interminable termina con ClickUp.

La mayoría de las alternativas a Tanka IA recopilan información, pero muy pocas saben cómo recuperarla cuando realmente importa.

ClickUp lo resuelve. Mantiene la memoria conectada a la acción. Una conversación en ClickUp Chat se convierte en una tarea en cuestión de segundos. Los comentarios aparecen justo al lado del documento del que proceden.

Y ClickUp Brain muestra lo que se dijo, cuándo se dijo y qué cambió a raíz de ello. Ahora es el momento de cambiar. ¡Regístrate hoy mismo en ClickUp! ✅