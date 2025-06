Chanty vs. Slack: ¿qué herramienta de comunicación es mejor?

Elegir la app de chat para equipos adecuada es como elegir un compañero de piso. Necesitas a alguien fiable, con quien sea fácil convivir y, a ser posible, que no sea propenso a perder cosas importantes (como el historial de mensajes).

Puntos extra si no te cobran solo por usar las funciones básicas: ¡nadie quiere un compañero de piso que te haga pagar más por el espacio en la nevera!

Cuando se trata de comunicación en equipo, Chanty y Slack son dos populares apps de chat para equipos.

Una es sencilla y económica, mientras que la otra está repleta de funciones, pero es cara. Ambas ofrecen uso compartido de archivos, videollamadas, gestión de tareas integrada y todas las herramientas de colaboración que necesitas para mantener a tu equipo en sintonía sin notas adhesivas pasivo-agresivas.

Pero, ¿cuál ofrece realmente la mejor experiencia? Descubrámoslo

Y si estás buscando una alternativa a Chanty o Slack, no te preocupes: ¡ClickUp está listo para entrar en acción y mejorar tu flujo de trabajo!

Chanty vs. Slack de un vistazo

Aquí tienes un resumen rápido de cómo se comparan las dos herramientas, ¡con una herramienta adicional incluida!

Función Bonificación: ClickUp Chanty Slack Facilidad de uso Plataforma unificada con una interfaz de usuario intuitiva; fácil de usar para equipos de todos los tamaños Sencillo e intuitivo, ideal para equipos pequeños Rico en funciones, pero tiene una curva de aprendizaje Mensajería Historial de mensajes ilimitado en todos los planes; chatear enlazado a tareas y documentos Historial de mensajes ilimitado, incluso en el plan Free El plan Free limita el historial de mensajes a 90 días Integraciones más de 1000 integraciones, incluyendo Slack, Google Drive, Zoom y muchas más Limitado (unas 10 integraciones, incluyendo Trello y Google Drive) más de 2600 integraciones con apps como Google Workspace, Zoom y Salesforce Videollamadas y llamadas de audio SyncUps integrado para videollamadas; Clips para vídeos asíncronos; se integra con Zoom, Teams, etc. Videollamadas y llamadas de voz ilimitadas Reuniones rápidas y videollamadas con uso compartido de pantalla (límites según el plan) Gestión de tareas Gestión nativa de tareas con Kanban, (diagrama de) Gantt, Calendario, Documentos y más Tablero Kanban integrado para organizar tareas Sin gestión de tareas nativa. Depende de integraciones IA y automatización IA avanzada (ClickUp Brain), agentes autopilot, automatización, resúmenes y mucho más Automatización básica, funciones de IA limitadas IA integrada en Slack, así como integraciones de IA de terceros Precios Plan Free Forever; planes de pago asequibles con más funciones Más asequible y también incluye un plan Free Forever Precio elevado; plan gratuito limitado Ideal para Equipos que buscan una gestión del trabajo todo en uno: chatear, tareas, documentos, automatización e IA Pequeñas empresas y equipos que buscan una herramienta de chat sencilla pero eficaz Organizaciones más grandes que necesitan integraciones y escalabilidad extensas

¿Qué es Chanty?

a través de Chanty

Chanty es una plataforma de colaboración en equipo diseñada para simplificar la comunicación y mejorar la productividad. Con más de 10 000 clientes activos, Chanty combina el chat en equipo, la gestión de tareas y las funciones de colaboración en una plataforma fácil de usar.

Esta plataforma de colaboración básica tiene como objetivo simplificar la comunicación y eliminar la necesidad de cambiar entre diferentes apps o hilos de correo electrónico para realizar el seguimiento de la información. Ideal para equipos pequeños, Chanty ayuda a conectar, colaborar y realizar más trabajo juntos.

Funciones de Chanty

Chanty incluye un sólido conjunto de herramientas de colaboración sin el dolor de cabeza de una curva de aprendizaje pronunciada. Los miembros de tu equipo pueden empezar a trabajar inmediatamente, ahorrando tiempo (y presupuesto) que se habría destinado a la formación.

Ya sea para chatear rápidamente con el equipo, celebrar una sesión de brainstorming en profundidad u organizar todas tus tareas, Chanty mantiene la comunicación del equipo fluida y sin frustraciones. Veamos sus cinco funciones principales:

Función n.º 1: Conversaciones públicas y privadas ilimitadas

a través de Chanty

¿Usas el plan Free de Chanty? No te preocupes, seguirás teniendo acceso ilimitado al historial de mensajes tanto en conversaciones públicas como privadas. Eso significa que no desaparecerán los mensajes, no tendrás que apresurarte para guardar los chats y no habrá límites inesperados que interrumpan la comunicación de tu equipo.

Todo se puede buscar, por lo que puedes encontrar fácilmente conversaciones pasadas, archivos compartidos y enlaces importantes sin la molestia de las copias de seguridad.

Función n.º 2: Gestión de tareas

a través de Chanty

La gestión de tareas integrada de Chanty simplifica las cosas. Convierte cualquier mensaje en una tarea, establece plazos y asígnalas a los miembros del equipo sin cambiar de app. ¿Necesitas actualizar la página de inicio? Solo tienes que convertir la solicitud en una tarea directamente desde el chat.

Para tener una vista más clara de todas tus tareas, Chanty incluye tableros Kanban para realizar un seguimiento visual del progreso, ya que una larga lista de tareas no siempre muestra lo que realmente se está haciendo. Con la comunicación del equipo y la gestión de tareas en un solo lugar, hay menos idas y venidas y más concentración en el trabajo.

Función n.º 3: Videollamadas y llamadas de audio

a través de Chanty

¿Necesitas aclarar un plazo o recibir una actualización rápida sobre un proyecto? Chanty te permite enviar mensajes de voz ilimitados para una comunicación sencilla. También puedes realizar videollamadas y llamadas de audio individuales para mantener conversaciones en tiempo real y colaborar con mayor fluidez.

Además, el uso compartido de pantalla facilita las explicaciones visuales.

Si los miembros de tu equipo trabajan de forma remota o prefieren los check-ins virtuales, estas funciones te ayudarán a facilitar la comunicación del equipo sin tener que escribir sin parar.

Función n.º 4: Teambook

a través de Chanty

El Teambook de Chanty es tu hub central para todo: tareas, conversaciones, archivos compartidos, enlaces y mucho más. Piensa en él como un centro de comandos donde todo tu trabajo permanece organizado en un solo lugar.

Con acceso rápido al historial de mensajes y a los miembros del equipo, encontrar lo que necesitas es muy fácil. Sin desplazamientos ni búsquedas interminables, solo un espacio estructurado que mantiene la colaboración del equipo fluida y eficiente.

Función n.º 5: Integraciones

a través de Chanty

Las integraciones de terceros te ayudan a trabajar de forma más inteligente al mantener todo en un solo lugar, para que no tengas que cambiar constantemente entre apps, aplicaciones.

Supongamos que utilizas Google Drive a menudo. La integración con Google Drive te permite abrir y compartir archivos directamente, en lugar de tener que descargarlos, subirlos a Chanty y volver a acceder a ellos.

Chanty se conecta con diversas herramientas de colaboración, como Zapier, Giphy, YouTube, Dropbox y muchas más. El plan Free incluye 10 integraciones, mientras que los planes de pago ofrecen integraciones ilimitadas, lo que te ayuda a optimizar los flujos de trabajo sin tener que hacer malabarismos con múltiples plataformas.

Precios de Chanty

Chanty mantiene unos precios sencillos y asequibles, lo que lo convierte en una opción sólida para las pequeñas empresas. Aquí tienes un resumen de los planes:

Free Forever (incluye 5 miembros del equipo, 1 usuario invitado y 20 GB de almacenamiento de archivos por equipo)

Business: 4 $/mes (incluye videollamadas ilimitadas, uso compartido de pantalla y 20 GB de almacenamiento de archivos por usuario)

Enterprise: Precios personalizados (incluye marca blanca, paneles, elaboración de informes, gestor de éxito especializado, compatibilidad con IA y mucho más)

🧠 Dato curioso: Antes de crear Chanty, su fundador, Dmytro Okunyev, dirigía tres empresas diferentes de desarrollo web. Irónicamente, le costaba encontrar la herramienta perfecta para comunicarse con sus equipos. Después de probar varias apps de colaboración y encontrar que eran demasiado complejas o carecían de funciones clave, decidió crear la suya propia.

¿Qué es Slack?

a través de Slack

Slack es una plataforma de comunicación en equipo basada en la nube diseñada para mantener el trabajo organizado y en flujo, sin el desorden del correo electrónico.

Slack es más que una simple app de chat: es un entorno de trabajo digital donde los equipos pueden compartir archivos, colaborar en tiempo real y mantenerse conectados, ya sea en la oficina o de forma remota. Con una interfaz intuitiva y sólidas integraciones, Slack ayuda a optimizar los flujos de trabajo y a mantener una colaboración fluida entre los equipos.

🧠 Dato curioso: ¡Slack es en realidad un acrónimo! El nombre significa «registro buscable para todas las comunicaciones y conocimientos»

Funciones de Slack

La interfaz de Slack está repleta de funciones diseñadas para mejorar la comunicación en equipo. Ayuda a romper los silos, reducir las fricciones y crear un entorno de trabajo más conectado, para que los equipos puedan centrarse en el trabajo en lugar de hacer malabarismos con mensajes y herramientas.

Estas son algunas de las funciones clave que hacen de Slack una opción popular para empresas de cualquier tamaño:

Función n.º 1: Canales

a través de Slack

Los canales son el corazón de Slack: es donde realmente se lleva a cabo el trabajo. Ayudan a los equipos a organizar las discusiones por proyecto, tema o departamento, manteniendo las conversaciones estructuradas y fáciles de seguir.

Puedes crear canales públicos para una colaboración abierta o canales privados para debates más específicos. Además, con el historial de mensajes con función de búsqueda (limitado a 90 días en el plan Free de Slack), es fácil revisar decisiones pasadas y mantener la coordinación sin interminables idas y venidas.

Función n.º 2: Mensajería directa

a través de Slack

Los mensajes directos (DM) de Slack te permiten mantener conversaciones individuales o en pequeños grupos para chatear de forma privada, lo que resulta perfecto para preguntas rápidas o debates delicados.

Si un mensaje directo grupal se convierte en algo más grande, puedes convertirlo en un canal privado para mantener la conversación organizada. Los mensajes directos te ayudan a mantenerte conectado con tus colegas sin saturar los canales públicos.

Función n.º 3: IA integrada

a través de Slack

La IA integrada de Slack ayuda a los equipos a trabajar de forma más eficiente al resumir conversaciones, destacar actualizaciones importantes y facilitar la búsqueda de información. Para equipos grandes o gerentes muy ocupados, es un asistente completo.

¿Te has perdido una discusión clave? ¿Necesitas un resumen rápido de la carga de trabajo de tu equipo? ¿Buscas detalles de un proyecto antiguo? La IA de Slack analiza tus mensajes y te muestra exactamente lo que necesitas, sin necesidad de desplazarte interminablemente por la pantalla.

Tanto si eres gestor de proyectos, representante de ventas, autónomo o desarrollador, esta herramienta elimina las distracciones para que puedas centrarte en el trabajo que realmente importa.

Función n.º 4: Slack Connect

a través de Slack

La colaboración no se limita a tu equipo interno; tus clientes, proveedores y socios también deben participar en el proceso.

Slack Connect te lo pone más fácil al incorporar las cuentas de los colaboradores externos a los canales de Slack, lo que reduce las interminables cadenas de correos electrónicos. En lugar de esperar respuestas, puedes chatear, compartir archivos y tomar decisiones en tiempo real.

Es como ampliar tu entorno de trabajo más allá de tu empresa, sin el caos de los correos electrónicos dispersos.

📮ClickUp Insight: El 83 % de los trabajadores del conocimiento confían principalmente en el correo electrónico y el chat para la comunicación en equipo. Sin embargo, casi el 60 % de su jornada laboral se pierde cambiando entre estas herramientas y buscando información. Con una app para el trabajo que lo tiene todo, como ClickUp, la gestión de proyectos, los mensajes, los correos electrónicos y los chats convergen en un solo lugar. Es hora de centralizar y dinamizar

Función n.º 5: Reuniones rápidas

a través de Slack

Las ideas cobran figura en las reuniones de equipo, y las reuniones rápidas de Slack hacen que esas discusiones se produzcan sin llamadas formales.

Las reuniones rápidas comienzan como chats solo de audio, pero pueden incluir vídeo, uso compartido de pantalla y mensajería si es necesario. Son ideales para consultas rápidas, lluvias de ideas o resolución de problemas sin necesidad de programar una reunión completa.

Incluso con el plan Free, puedes iniciar una reunión rápida con dos personas. ¿Necesitas más personas en la conversación? Los planes de pago te permiten añadir hasta 50 participantes.

➡️ Lea también: Cómo utilizar la mensajería asíncrona para mejorar el flujo de trabajo

Precios de Slack

Slack sigue un modelo freemium, lo que significa que obtienes un plan gratuito con funciones básicas y puedes actualizarlo para obtener herramientas más avanzadas. A continuación te mostramos el desglose de los precios:

Gratis (ofrece 90 días de historial de mensajes, 10 integraciones de apps y un entorno de trabajo)

Pro: 8,75 $ al mes por usuario (incluye todo el historial de mensajes e integraciones con Slack, compatibilidad con el complemento de IA, colaboración en listas y documentos)

Business+: 15 $ al mes por usuario (incluye exportación de datos de todos los mensajes, inicio de sesión único basado en SAML y soporte 24/7 con un tiempo de respuesta inicial de cuatro horas)

Enterprise Grid: Precios personalizados (incluye usuarios ilimitados, un directorio de empleados integrado, compatibilidad con prevención de pérdida de datos, soporte con prioridad y más)

🧠 Dato curioso: El equipo detrás de Slack estaba trabajando originalmente en un juego en línea llamado Glitch, pero la herramienta de comunicación que crearon resultó más útil que el propio juego.

Chanty vs. Slack: comparación de funciones

Comparemos Chanty y ClickUp para ver cuál ofrece la mejor experiencia de colaboración. Analizaremos cada función para que puedas decidir qué herramienta se adapta mejor al flujo de trabajo de tu equipo.

Función n.º 1: Mensajes y canales

Ambas herramientas pretenden ser apps de mensajería todo en uno, pero ¿en qué se diferencian?

Slack es excelente para la organización. Sus canales se pueden adaptar a las necesidades de tu equipo, con opciones para debates públicos y privados, conversaciones en hilos y una sólida función de búsqueda. Sin embargo, el límite de 90 días para los mensajes en el plan Free puede ser un factor decisivo para algunos.

Chanty, por otro lado, mantiene las cosas simples y accesibles. Ofrece conversaciones públicas y privadas ilimitadas, por lo que no perderás discusiones importantes ni archivos compartidos, lo que lo convierte en una excelente opción para equipos que dependen en gran medida de la mensajería.

🏆 Ganador: Chanty. Las funciones de organización de Slack son excelentes, pero el límite de 90 días para los mensajes en el plan Free es un factor decisivo para muchos equipos. Chanty mantiene intactas todas las conversaciones, sin cargo alguno, lo que lo convierte en la mejor opción para la mensajería.

Función n.º 2: Gestión de tareas

Chanty incluye gestión de tareas integrada, lo que te permite crear, asignar y realizar el seguimiento de tareas directamente en las conversaciones. Es sencillo y funciona bien para equipos sin conocimientos técnicos, pero carece de funciones avanzadas que podrían optimizar los flujos de trabajo.

Por otro lado, Slack no tiene gestión de tareas nativa, pero lo compensa con integraciones. Puedes conectar herramientas como Trello, Asana o ClickUp, al tiempo que utilizas plantillas, listas y lienzos para estructurar el trabajo de manera eficiente.

🏆 Ganador: Slack. La gestión de tareas integrada de Chanty es práctica, pero bastante básica. Slack ofrece más flexibilidad a los equipos, especialmente para flujos de trabajo complejos.

Función n.º 3: conferencias de audio y vídeo

Tanto Chanty como Slack ofrecen reuniones de audio y vídeo 1:1 en sus planes gratuitos, lo que hace accesible la comunicación virtual cara a cara. Sin embargo, tendrás que actualizar si tu equipo necesita reuniones en grupo.

Si el coste es tu principal preocupación y solo necesitas reuniones básicas, Chanty es una mejor opción. Pero si buscas funciones avanzadas y una mayor compatibilidad, Slack vale la pena el precio más alto.

🏆 Ganador: Empate. Chanty gana en cuanto a asequibilidad, mientras que Slack justifica su precio más elevado con funciones más avanzadas. La mejor opción depende de lo que más valore tu equipo: el ahorro de costes o la funcionalidad.

Función n.º 4: Integraciones

Slack domina en integraciones, ya que ofrece compatibilidad con más de 2600 apps de terceros, lo que lo convierte en una potente herramienta para equipos que dependen de múltiples herramientas.

Con solo 22 integraciones, Chanty se queda corto, ya que carece de apps clave como Gmail y Google Forms. Si tu flujo de trabajo depende de conexiones (a internet) fluidas, Slack es el claro ganador.

🏆 Ganador: Slack. Con un intervalo más amplio de integraciones, optimiza los flujos de trabajo conectando herramientas esenciales directamente a la plataforma, lo que reduce la necesidad de cambiar entre apps, aplicaciones.

Función n.º 5: Precios

Chanty ofrece tres niveles de precios: Free, Business (4 $ por usuario/mes) y Enterprise, con precios personalizados en función de tus necesidades.

Por otro lado, Slack ofrece un plan Free con limitaciones, junto con Pro (8,75 $ por usuario/mes), Business+ (15 $ por usuario/mes) y Enterprise Grid para organizaciones más grandes.

Si buscas una plataforma fiable y repleta de funciones y puedes invertir más, Slack es la mejor opción. Pero para equipos que priorizan la asequibilidad sin comprometer la funcionalidad básica, Chanty es la elección más inteligente.

🏆 Ganador: Chanty. Para equipos con un presupuesto limitado, Chanty ofrece herramientas de colaboración esenciales a un coste significativamente menor, lo que lo convierte en la mejor opción para aquellos que necesitan asequibilidad sin sacrificar la funcionalidad básica.

En resumen, Chanty es ideal para equipos pequeños que buscan una solución sencilla y rentable, mientras que Slack se adapta a organizaciones más grandes que necesitan funciones e integraciones avanzadas. Si el presupuesto es clave, elige Chanty; si buscas funcionalidad y escalabilidad, opta por Slack.

Chanty vs. Slack en Reddit

Hemos consultado Reddit para ver qué opinan los usuarios reales sobre Chanty y Slack, y Chanty destaca inmediatamente por su precio asequible, especialmente para equipos pequeños.

Cuando buscas Chanty Vs. Slack en Reddit, verás que la gente suele elogiar Chanty por su precio asequible o por ser ideal para equipos pequeños.

Opinión del usuario DonDigidon999 en el subreddit r/Slack:

Si estás buscando una alternativa a Slack que ofrezca una mejor separación de entornos de trabajo sin arruinarte, te recomiendo Chanty. En realidad, tiene el mismo estilo que Slack, pero es mucho más asequible, con una versión gratuita que no te limita el número de mensajes. Es una opción sólida para equipos y sociedades más pequeños como el tuyo.

En otro hilo del subreddit, el usuario philsimon destaca cómo Slack funciona bien para la colaboración y ofrece una compatibilidad de primera línea:

Slack es mucho más que enviar mensajes. Piensa en él como tu sede digital. Su comunidad de desarrolladores es, sin duda, la mejor del mundo en el ámbito de la colaboración.

Sin embargo, no todo el mundo se conforma con una simple mensajería: muchos usuarios necesitan una plataforma con funciones más robustas que sea compatible con su flujo de trabajo.

El usuario eltitrainedpro pregunta:

¿Existen herramientas gratuitas que ofrezcan un conjunto de funciones similar al de Slack, con una separación adecuada de los entornos de trabajo y sin un coste elevado?

Es posible que tengamos la respuesta.

➡️ Lea también: Slack vs. ClickUp: ¿qué herramienta de comunicación para equipos es la mejor?

Conoce ClickUp, la mejor alternativa a Chanty vs. Slack

Tanto Chanty como Slack han cambiado la forma en que los equipos se comunican, pero aquí está el problema: hablar del trabajo ha empezado a sustituir al trabajo real.

Slack puede haber revolucionado la comunicación en el lugar de trabajo, pero los mensajes constantes, los hilos interminables y la sobrecarga de notificaciones a menudo distraen a los equipos de un progreso significativo.

ClickUp vuelve a centrar la atención en hacer las cosas. Combina la simplicidad de Chanty con la profundidad de Slack sin distracciones ni cambios de contexto. Como app, aplicación para todo el trabajo, ClickUp combina la gestión de proyectos, la gestión del conocimiento y el chat, todo ello impulsado por IA que te ayuda a trabajar más rápido y de forma más inteligente.

Le da a tu trabajo un lugar donde vivir, no solo un lugar donde hablar de él.

He aquí por qué ClickUp es la mejor alternativa tanto a Chanty como a Slack.

Ventaja n.º 1 de ClickUp: chat integrado

Con ClickUp Chat, serás testigo de una colaboración óptima y podrás organizar los chats en espacios

ClickUp Chat transforma la comunicación del equipo al integrarla perfectamente en tu flujo de trabajo. En lugar de mensajes dispersos, las conversaciones permanecen enlazadas a las tareas, manteniendo todo en contexto.

Puedes organizar chats dentro de espacios que reflejan la estructura de tu equipo, lo que hace que la colaboración sea más intuitiva.

Con funciones como Publicaciones para anuncios y Seguimientos para conclusiones prácticas, todos se mantienen alineados sin interminables idas y venidas. Además, la compatibilidad con IA agiliza el trabajo: ya sea que necesites resumir hilos largos para obtener actualizaciones rápidas o convertir automáticamente las discusiones en tareas, ClickUp Chat lo maneja sin esfuerzo.

Ventaja n.º 2 de ClickUp: agentes en piloto automático en el chat

Desbloquea la productividad sin intervención con los agentes de piloto automático en ClickUp Chat

*Los agentes Autopilot de ClickUp, impulsados por IA, llevan la automatización inteligente directamente a tus conversaciones. Estos agentes impulsados por IA pueden responder preguntas, resumir hilos, crear tareas e incluso desencadenar flujos de trabajo, todo ello dentro de tus canales de chat. Tanto si utilizas un agente predefinido como si diseñas el tuyo propio con el generador sin código, los agentes se adaptan a las necesidades de tu equipo y actúan según tus instrucciones.

Los agentes pueden supervisar la actividad del chat, responder a desencadenantes específicos y mantener a tu equipo alineado mediante la publicación de actualizaciones, informes o respuestas en tiempo real. Con acceso al conocimiento del entorno de trabajo y a fuentes externas, se aseguran de que tu equipo nunca se pierda nada.

Ventaja n.º 3 de ClickUp: SyncUps para la colaboración en tiempo real

Conéctate al instante con SyncUps, las reuniones de voz y vídeo integradas en ClickUp

Las sincronizaciones en el chat son la respuesta de ClickUp a la colaboración fluida y en tiempo real entre equipos. Inicia videollamadas o llamadas de voz ad hoc directamente desde cualquier canal de chat o tarea, sin cambiar de app. Son perfectas para puestas al día rápidas, sesiones de brainstorming o resolver obstáculos sobre la marcha.

Cada SyncUp se enlaza automáticamente a tu contexto de trabajo, para que puedas consultar tareas, documentos y el historial de chat durante la llamada. Después de la reunión, ClickUp puede generar resúmenes y elementos de acción utilizando IA, lo que garantiza que no se pierda nada.

💡 Consejo profesional: Haz que tu equipo se responsabilice utilizando hilos de comentarios en las tareas de ClickUp. Esto evita malentendidos y garantiza que todos estén en la misma página, ¡se acabaron los momentos de «¿quién se encargaba de esto?»!

Ventaja n.º 4 de ClickUp: ClickUp Clips

Graba tu pantalla y crea vídeos de demostración interactivos con la función Clip de ClickUp

A veces, el texto no es suficiente para explicar conceptos, mostrar incidencias y transmitir tu mensaje.

ClickUp Clips te permite grabar tu pantalla, compartir tutoriales y proporcionar actualizaciones rápidas, sin necesidad de reuniones. La función de vídeo asíncrono es una forma perfecta de mantener a tu equipo alineado.

Ideal para equipos asíncronos, Clips garantiza estrategias de comunicación claras y concisas sin interminables idas y venidas.

Leer también: Plantillas gratuitas de planes de comunicación para proyectos: Excel, Word y ClickUp

ClickUp One-Up n.º 5: integraciones, búsqueda conectada y mucho más

Integra Slack con ClickUp para mejorar tu flujo de trabajo y crear tareas instantáneas, establecer recordatorios o realizar un seguimiento de las actualizaciones en Slack

¿Estás inmerso en el ecosistema Slack? ClickUp mejora tu flujo de trabajo en lugar de interrumpirlo. La integración con Slack te permite crear tareas, establecer recordatorios y realizar un seguimiento de las actualizaciones, lo que te permite mantener tu trabajo estructurado sin salir de la ventana de chat. Puedes seguir utilizando Slack dentro de ClickUp hasta que estés listo para realizar el cambio completo.

Pero ClickUp va más allá de organizar conversaciones: también piensa por ti. ClickUp Brain y ClickUp Connected Search, con funciones impulsadas por IA, pueden resumir chats, generar elementos de acción y automatizar tareas repetitivas, lo que reduce la coordinación manual.

Encuentre conversaciones, hilos de chat y transcripciones de reuniones fácilmente con ClickUp Brain

Incluso puede funcionar como un asistente inteligente, extrayendo información relevante de lo más profundo de tus entornos de trabajo y manteniendo siempre tu trabajo contextualizado.

➡️ Leer también: Las mejores integraciones de Slack (funciones, precios)

Antes de ClickUp, las reuniones y las comunicaciones por correo electrónico de ida y vuelta conducían a un agujero negro en el que los elementos quedaban sin ver y sin atender. Debido a esto, las tareas no se revisaban a tiempo y nadie sabía cómo iba el desarrollo creativo. Ahora, todos los miembros del equipo pueden ver claramente cuándo vencen las tareas pendientes, chatear y colaborar dentro de las tareas.

Antes de ClickUp, las reuniones y las comunicaciones por correo electrónico de ida y vuelta conducían a un agujero negro en el que los elementos quedaban sin ver y sin atender. Debido a esto, las tareas no se revisaban a tiempo y nadie sabía cómo iba el desarrollo creativo. Ahora, todos los miembros del equipo pueden ver claramente cuándo vencen las tareas pendientes, chatear y colaborar dentro de las tareas.

ClickUp: la herramienta de colaboración perfecta en un mundo imperfecto

¿Chanty o Slack?

Todo depende de lo que necesites. Chanty mantiene las cosas sencillas y económicas, mientras que Slack ofrece integraciones y escalabilidad, pero a un precio. Pero la verdad es que ambos tienen carencias. Slack puede resultar caro rápidamente, y Chanty carece de la funcionalidad más profunda que necesitan los equipos en crecimiento.

En lugar de elegir una y lidiar con las desventajas, ¿por qué no usar una herramienta que realmente lo hace todo? ClickUp te ofrece chat integrado, gestión de tareas y potentes herramientas de colaboración, sin necesidad de apps adicionales.

Se acabó el malabarismo y los cambios de contexto. Un único lugar para que tu equipo hable, planifique y haga las cosas. Regístrate hoy mismo en ClickUp y haz que chatear sea una parte natural de tu jornada laboral, no otra pestaña a la que cambiar.