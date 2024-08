las 10 mejores alternativas de Mem AI en 2024

Cuando descubrí Mem.ai, me entusiasmó su potencial para simplificar mi forma de tomar notas y organizar la información. Sin embargo, tras meses de uso, me di cuenta de que no se ajustaba del todo a mis necesidades, al menos de momento.

El mayor problema de Mem.ai es su lento ciclo de actualizaciones. Las nuevas funciones y las mejoras críticas tardan demasiado, dejando a usuarios como yo esperando indefinidamente a que se corrijan errores y se introduzcan mejoras.

Además, el sistema de etiquetado de Mem.ai no es muy fiable. Ha habido varias instancias en las que los elementos etiquetados no aparecen cuando busco esa etiqueta, lo que dificulta encontrar información rápidamente.

Como alguien que gestiona cientos de notas y documentos a diario, necesito una herramienta de IA para tomar notas más fiable. Tras probar exhaustivamente varias apps del mercado, he elaborado una lista de las 10 mejores alternativas a Mem para agilizar mi proceso de toma de notas y el tuyo también Explorémoslas.

¿Qué debe buscar en una alternativa a Mem?

Estas funciones clave no son negociables para mí en una alternativa a Mem:

Soporte NLP: Aprecio una herramienta que utilice el procesamiento del lenguaje natural para establecer acciones, desencadenantes y condiciones. Esto me permite interactuar con la herramienta de forma intuitiva y establecer automatizaciones de tareas más rápidamente

Formato personalizable: La herramienta debe permitirme personalizar el formato de mis notas, desde estilos de fuente, tamaños y colores hasta la posibilidad de crear títulos, listas y tablas. Debe darme la libertad de estructurar mi contenido de forma que se adapte a mis necesidades

Asistencia en la redacción: Valoro una herramienta que ofrezca funciones de asistencia en la redacción, como revisión gramatical y ortográfica, sugerencias para mejorar mi redacción y, quizás, incluso generación de contenidos basada en IA. Estas funciones me ayudan a mantener un alto nivel de redacción sin necesidad de utilizar herramientas adicionales

Etiquetado fácil: Organizar mis notas es crucial, así que busco una herramienta que tenga compatibilidad con el etiquetado fácil e intuitivo. La posibilidad de etiquetar y clasificar rápidamente mis notas me ayuda a encontrar y recuperar información de forma eficaz

**La experiencia del usuario en general es importante para mí. Quiero una herramienta que responda bien, fácil de navegar, libre de incidencias y que ofrezca actualizaciones periódicas. Una experiencia fluida me permite concentrarme en mi trabajo sin distracciones innecesarias

Flexibilidad: Prefiero una herramienta flexible que se adapte a distintos tipos de contenido y flujos de trabajo. Tanto si se trata de tomar notas rápidas como de crear documentos detallados o gestionar proyectos en grupo, la herramienta debe adaptarse a mis distintas necesidades

Colaboración: Como suelo trabajar con un equipo grande, quiero una herramienta que admita una colaboración fluida. Funciones como la edición en tiempo real, los comentarios y las opciones de uso compartido son esenciales para un trabajo en equipo y una comunicación eficaces

Las 10 mejores alternativas a Mem para usar en 2024

Aquí he revisado las 10 mejores alternativas a Mem IA. Cada herramienta destaca por una función diferente. Algunas son excelentes para Toma de notas asistida por IA algunos ofrecen amplias opciones estructurales para mantener las cosas organizadas, mientras que otros potencian tus capacidades de producción de contenidos con contenidos generados por IA. Elige el que mejor se adapte a tus necesidades, expectativas y presupuesto.

1. ClickUp-Mejor para tomar notas con IA

Utilizo una aplicación de notas por dos razones principales: para tomar notas sobre la marcha o para volcar mis pensamientos (la mayoría relacionados con el trabajo) y colaborar con mis compañeros de equipo en un escrito.

Capture rápidamente sus pensamientos e ideas en ClickUp Bloc de notas

Por suerte para mí, ClickUp sirve para ambas cosas. Para notas rápidas, tareas pendientes y listas de control, prefiero utilizar Bloc de notas ClickUp . Ofrece listas de control para organizar listas de tareas pendientes o recordatorios que no forman parte necesariamente de un proyecto más amplio. El Bloc de notas también me ayuda a capturar notas de reuniones, conferencias o investigaciones. Más tarde, doy formato a estas notas con negrita, cursiva, títulos, etc., utilizando los comandos de barra inclinada de ClickUp.

Utilice ClickUp Docs para la creación colaborativa de documentos y la gestión de proyectos

Para escribir documentos más elaborados, como agendas de reuniones, notas de reuniones, resúmenes de proyectos, entradas de blog, etc., utilizo Documentos de ClickUp **Lo mejor de todo es que puedo hacer que varias personas trabajen simultáneamente en el mismo documento y ver las ediciones en tiempo real.

Como guinda del pastel, ambas herramientas incluyen Cerebro ClickUp , un asistente de escritura con IA integrada que facilita la toma de notas.

Cree contenido contextual (notas, documentación técnica, blogs, correos electrónicos, etc.) adaptado a roles específicos en equipos multidisciplinares en Bloc de notas y Docs con ClickUp Brain

Lo que más me gusta de ClickUp Brain es su adaptabilidad. **Por ejemplo, el tono de la escritura que utilizo para crear guías de usuario difiere enormemente del tono de nuestras publicaciones en las redes sociales. Brain adapta inteligentemente el contenido en función de las indicaciones y escribe en el tono y estilo adecuados.

Así es como utilizo ClickUp Brain en mi flujo de trabajo diario:

Extraigo una lista de elementos procesables deTareas de ClickUp y documentos (por ejemplo, si le pido a Brain que cree un resumen del proyecto para el próximo lanzamiento de un producto, me ofrece una lista de control de pasos tras analizar la información disponible en mi entorno de trabajo)

deTareas de ClickUp y documentos (por ejemplo, si le pido a Brain que cree un resumen del proyecto para el próximo lanzamiento de un producto, me ofrece una lista de control de pasos tras analizar la información disponible en mi entorno de trabajo) Resumir grandes bloques de texto , transcripciones de reuniones e hilos de comentarios de tareas

, transcripciones de reuniones e hilos de comentarios de tareas Superar el bloqueo del escritor creando contenidos basados en indicaciones específicas

creando contenidos basados en indicaciones específicas Ajustar el Tono de voz y el nivel de creatividad para cumplir mis requisitos

para cumplir mis requisitos **Editar y mejorar los borradores existentes, corregir la ortografía y la gramática y simplificar el contenido

Crear wikis, POE y bases de conocimientos almacenados en un entorno de trabajo seguro y potenciado por IA

almacenados en un entorno de trabajo seguro y potenciado por IA Hacer que el contenido sea más conciso o más largo (por ejemplo, crear un boletín por correo electrónico o una entrada de LinkedIn a partir de una entrada larga de un blog, o viceversa)

Edita notas con IA, mejóralas, explica/simplifica ideas complejas, resume y mucho más con ClickUp Brain

Además de permitirme utilizar Brain para agilizar mi trabajo, ClickUp también me ayuda a estar más organizado. Cuando tengo varios documentos similares, utilizo las etiquetas de ClickUp Doc para marcar el contenido relevante.

Por ejemplo, he etiquetado los resúmenes de mi blog como "BOFU". Así, cuando necesito acceder a ellos, simplemente escribo la etiqueta "BOFU" y localizo los documentos que busco. Siempre es preciso y recupera mis documentos en segundos. Me salva la vida cuando tengo prisa

ClickUp mejores funciones

Colabore con sus compañeros de equipo en tiempo real para escribir notas, compartir ideas, editar contenidos y etiquetarse mutuamente mediante comentarios

Ejecute ideas más rápidamente con una gestión de tareas superior. Convierta un comentario en una tarea de ClickUp y rellénela con detalles como las personas asignadas y la fecha límite

Utilice el lenguaje natural para establecer acciones, desencadenantes y condiciones para la automatización

Traduzca texto a varios idiomas, como inglés, francés, español, portugués, alemán, italiano, sueco, holandés, coreano, japonés, chino y árabe

Insertar tablas, marcadores, PDF, capturas de pantalla y archivos para que mis notas estén repletas de información

Acceda al lenguaje Markdown con los comandos de barra inclinada /Slash y añada pancartas, viñetas, negritas, cursivas y tachados codificados por colores

Comparta documentos de forma segura con miembros del equipo o partes interesadas externas, controle el acceso a la edición o manténgalos privados

Limitaciones de ClickUp

Es posible que la app para móviles no sea tan fluida para tomar notas como la versión web

Precios de ClickUp

Free Forever : gratis, para siempre

: gratis, para siempre Ilimitado : 7 $/mes por usuario

: 7 $/mes por usuario Empresa : 12 $/mes por usuario

: 12 $/mes por usuario Empresa : Contactar para precios

: Contactar para precios ClickUp Brain: Añadir a cualquier plan de pago por $7 por miembro por entorno de trabajo al mes

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9.000 opiniones)

4,7/5 (más de 9.000 opiniones) Capterra: 4.6 (más de 4.000 opiniones)

2. Notion-Mejor para analizar grandes volúmenes de datos basados en texto

vía Notion **Mientras probaba Notion IA, una función destacó: la capacidad de la herramienta para clasificar rápidamente grandes conjuntos de datos

Mi equipo realiza con frecuencia encuestas a los clientes para comprender mejor los sentimientos del grupo. Suelen ser encuestas abiertas, por lo que extraer información de ellas es toda una tarea.

Con Notion IA, puedo resaltar una gran parte del texto y obtener un resumen con viñetas o información clave. Por ejemplo, hicimos una encuesta sobre la experiencia de nuestros clientes tras la compra, en la que les pedimos su opinión para mejorar aún más nuestro producto. Pegué los resultados en Notion y pedí a la IA que contara cuántas solicitudes mencionaban "opciones de autoservicio". Me dio los resultados al instante, algo que me habría llevado horas de trabajo manual

Las mejores funciones de Notion

Obtén sinónimos y definiciones de jerga técnica mientras lees o escribes notas

Crea párrafos detallados a partir de notas desordenadas o listas con viñetas

Utiliza interruptores plegables para que las notas sean más legibles y organizadas

/ref/ https://clickup.com/blog/how-to-use-ai-for-meeting-notes/ Analizar notas de reuniones con IA /%href/ y cree elementos de acción basados en los debates de la reunión

Límites de Notion

Tiene una curva de aprendizaje pronunciada

Precios de Notion

Gratuito*

Plus: 12 $/mes por asiento

12 $/mes por asiento Business: 18 $/mes por asiento

18 $/mes por asiento Empresa: Precios personalizados

Precios personalizados Puede añadir Notion IA a su entorno de trabajo por 10 $/mes por miembro

Valoraciones y reseñas de Notion

G2: 4,7/5 (más de 5.000 opiniones)

4,7/5 (más de 5.000 opiniones) Capterra: 4.7/5 (2,000+ opiniones)

3. Obsidian-Mejor para la vista de gráficos

vía Obsidiana Obsidian no tiene una función de IA integrada para la toma de notas, pero es compatible con muchos complementos de terceros desarrollados por la comunidad. Su complemento IA Assistant se adapta bien a mi flujo de trabajo. **Puedo generar imágenes contextuales con DALL-E 2 y dictar mis notas con el comando de voz a texto de Whisper

Pasando ahora a las funciones nativas, me encanta su vista de gráfico: representa visualmente cómo están conectadas mis notas. La he utilizado para obtener una panorámica de nuestra estrategia de SEO.

Creé nodos para las principales palabras clave de SEO y temas relevantes para nuestro producto y enlacé cada nodo a entradas de blog específicas, páginas de destino y otras piezas de contenido que hemos optimizado para esas palabras clave. De este modo, pude ver hasta qué punto cubríamos las palabras clave objetivo en nuestro sitio web.

Obsidian mejores funciones

Crear conexiones (a internet) entre múltiples notas para construir un repositorio de conocimiento sólido

Accede a las notas sin conexión. Obsidian Sync combina los cambios cuando la conexión (a internet) está disponible

Lluvia de ideas, dibujar diagramas e incrustar notas con PDF, imagen, audio y vídeo en Obsidian Canvas

Realiza un seguimiento del historial de versiones de las notas de hasta un año

Limitaciones de Obsidian

Más adecuado para uso personal que para el trabajo en colaboración

Precios de Obsidian

Uso personal: Gratuito/a

Gratuito/a Uso comercial: 50 $/año por usuario (facturación anual)

Valoraciones y reseñas de Obsidian

G2: No hay suficientes opiniones

No hay suficientes opiniones Capterra: 4.9/5 (20+ opiniones)

4. Writesonic-Mejor para la creación de contenido optimizado para SEO y verificado por los hechos

vía Writesonic La capacidad de Writesonic de generar rápidamente contenido contrastado es una gran ventaja para los equipos de contenido: agilizó la investigación, la comprobación de hechos y la citación para que pudiéramos lanzarnos directamente a escribir.

La función de automatización de enlaces internos también es muy útil. Conectó temas relacionados sin problemas, mejoró el flujo de mis artículos y me ayudó con mis grupos de temas SEO. Aunque en general hizo un gran trabajo, aún tuve que dedicar tiempo a los retoques manuales para que el contenido estuviera listo para su publicación.

Más allá de la escritura IA, me encantó su función de comprobación de la calidad del contenido SEO. Está integrada en la herramienta, así que no necesité plugins ni herramientas externas para optimizar mi contenido para las páginas de resultados de los motores de búsqueda (SERP).

Writesonic mejores funciones

Generar contenido de formato largo con información actualizada

Analiza la estrategia de la competencia hasta los niveles más granulares, desde el recuento de palabras, los títulos, los temas hasta las palabras clave y mucho más

Genera imágenes automáticamente en función del contexto del artículo

Crear contenido personalizado para adaptarse a la voz de una marca específica

Límites de Writesonic

El precio puede resultar caro, especialmente para equipos pequeños

Precios de Writesonic

Para profesionales y equipos

Estándar: 99$/mes por usuario

99$/mes por usuario Profesional: 249 $/mes para 3 usuarios

249 $/mes para 3 usuarios Avanzado: 499 $/mes para 5 usuarios

Valoraciones y reseñas de Writesonic

G2: 4,7/5 (1.900+ opiniones)

4,7/5 (1.900+ opiniones) Capterra: 4.8/5 (2,000+ opiniones)

5. Jasper IA-Mejor para plantillas de escritura IA

vía Jasper Jasper no es una app para tomar notas en sí, pero hizo un gran trabajo ampliando mis notas existentes y escribiendo contenido original basado en mis aportaciones.

Me gustan los sistemas y estructuras que aumentan la productividad y ahorran tiempo. Por eso siempre estoy buscando buenas plantillas para escribir. Mientras exploraba Jasper, me encontré con su biblioteca de plantillas con más de 50 plantillas. Probé algunas para crear esquemas de entradas de blog, redactar conclusiones y generar entradas para redes sociales de menos de 140 caracteres. Las plantillas eran fáciles de usar y me ayudaron a agilizar mi trabajo.

Puede que Jasper no se adapte a mis necesidades específicas de toma de notas, pero es bueno para dar una ventaja a los equipos unipersonales de marketing de contenidos.

Las mejores funciones de Jasper IA

Carga un brief existente o añade información manualmente para crear una campaña de marketing de marca

Optimiza el contenido para los motores de búsqueda con el complemento SurferSEO

Compruebe si hay plagio en el contenido con el complemento Copyscape

Cree imágenes de alta resolución, gratuitas/a partir de indicaciones

Limitaciones de la IA de Jasper

El contenido que genera puede sonar genérico: necesita ajustes manuales

Precios de Jasper IA

Creador: $49/mes por usuario

$49/mes por usuario Pro: $69/mes por usuario

$69/mes por usuario Business: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Jasper IA

G2: 4.7/5 (1,200+ opiniones)

4.7/5 (1,200+ opiniones) Capterra: 4,8/5 (1.800+ opiniones)

6. Copy.ai-Mejor para producir contenido de marca

vía copia.ai Al igual que Jasper, Copy.ai no es una app tradicional para tomar notas. Sin embargo, ya que estaba probando algunos de los mejores Herramientas de IA decidí evaluar la capacidad de Copy.ai para crear listas de control y contenidos basados en indicaciones específicas.

Con los asistentes de escritura de IA, los contenidos aburridos o que suenan genéricos suelen ser un gran problema. Sin embargo, Copy.ai intenta que el contenido se adapte a la voz de una marca objetivo. Para ayudar a la herramienta a entender lo que estoy buscando, añadí una sección de contenido que refleja con precisión la voz de mi marca. A continuación, añadí mi indicación para generar nuevo contenido, e hizo un buen trabajo de captura de la voz que tenía la intención de escribir en

Aunque no hizo un seguimiento de mis notas, me ayudó a crear una lista de control de tareas para la revisión editorial. Puedo confiar en ella para crear una lista procesable de pasos para diferentes tareas con poco o ningún esfuerzo manual.

Copy.ai mejores funciones

Genera textos de alta calidad con indicaciones de la biblioteca de indicaciones de Copy.ai

Despliegue una estrategia de divulgación hiperpersonalizada a escala

Convierte transcripciones de llamadas de equipo de ventas en entradas de blog

Crear documentos de preguntas frecuentes sobre productos con información precisa

Límites de Copy.ai

El contenido a menudo carece de un enfoque matizado y necesita la intervención humana para mejorar la calidad

Precios de Copy.ai

Gratuito

Inicio: 49 $/mes por usuario

49 $/mes por usuario Avanzado: $249/mes por hasta 5 usuarios

$249/mes por hasta 5 usuarios Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Copy.ai

G2: 4.7/5 (más de 100 opiniones)

4.7/5 (más de 100 opiniones) Capterra: 4.5/5 (60+ opiniones)

7. Notas de reflexión-Mejor para backlinking

vía Reflejar Desde anotar ideas hasta apuntar listas de tareas diarias con IA, Reflect ofrece una experiencia completa a la hora de tomar notas.

**Como tengo muchos documentos relacionados entre sí (por ejemplo, folletos de productos, demostraciones de productos, guías prácticas, etc.), prefiero mantenerlos conectados para organizarlos mejor. Reflect sirvió para este propósito y también como asistente de reuniones de IA, creando puntos clave y una lista de acciones después de analizar las notas de mi reunión.

Las mejores funciones de Reflect

Transcribe notas de voz a palabras con precisión humana

Crear y guardar indicaciones personalizadas para su uso futuro

Volcar pensamientos dispersos en un solo lugar y generar esbozos de entradas de blog a partir de ellos

Corrige la gramática y la ortografía y mejora la calidad de la escritura

Reflejar límites

No apto para colaboraciones en equipo

Precios de Reflect

10 $/mes por usuario (facturación anual)

Valoraciones y reseñas de Reflect

G2: No hay suficientes opiniones

No hay suficientes opiniones Capterra: No hay suficientes opiniones

8. MyMind-Mejor para el recorte web intuitivo

vía MyMind MyMind me atrajo con su interfaz sencilla y atractiva, y rápidamente se convirtió en mi álbum de recortes digital. Consumo diferentes tipos de contenido a diario, desde informes de investigación y entradas de blog hasta interesantes vídeos promocionales, estudios de casos de marketing y mucho más. Con MyMind, podía guardar notas y recursos en un repositorio centralizado.

Podía guardar una imagen con un clic y la IA de MyMind entendía automáticamente sus detalles. Por ejemplo, cuando guardé la imagen de una silla ergonómica, identificó el elemento y lo guardó en mi lista de deseos. Me encantó la experiencia, fluida e intuitiva

Las mejores funciones de MyMind

Mantén a raya las distracciones con el modo de concentración

Guarda artículos sin ventanas emergentes ni anuncios

Ordena automáticamente los elementos guardados en espacios inteligentes

Mantén las notas privadas u obtén un enlace para compartir que caduca en 24 horas

Límites de MyMind

Sin funciones de colaboración

Precios de MyMind

Estudiante de la vida: $6.99/mes por usuario

$6.99/mes por usuario Mastermind: 12,99 $/mes por usuario

12,99 $/mes por usuario Newton: $299/año

Valoraciones y reseñas de MyMind

G2: No hay suficientes opiniones

No hay suficientes opiniones Capterra: No hay suficientes opiniones

9. Craft-Mejor para brainstorming colectivo

vía Documentos Me gustó cómo Craft satisfacía las necesidades de colaboración de mi equipo. Nos ofrecía un espacio de trabajo para tomar notas, crear documentación, gestionar nuestro trabajo y aportar ideas de forma colectiva. La posibilidad de cambiar de dispositivo, desde el iPhone y el Mac hasta el iPad, aumentaba la comodidad. Mi equipo y yo podíamos acceder a nuestras notas desde cualquier dispositivo.

Otro añadido muy útil es la ayuda de IA integrada. Me permitió generar ideas rápidamente, resumir y traducir contenidos, y realizar tareas de edición de documentos con eficacia.

Las mejores funciones de Craft

Organizar notas mediante carpetas

Desencadenar notificaciones push o alertas por correo electrónico para tareas importantes

Utiliza tablas, viñetas, interruptores, subpáginas y resaltados para dar formato a las notas

Convierte automáticamente las notas en diapositivas para presentaciones

Límites de edición

Sin función de etiquetas

Precios de la artesanía

Inicio: Gratuito/a

Gratuito/a **Más:10 $/mes

Familiar: 18 $/mes para hasta 5 miembros de la familia

18 $/mes para hasta 5 miembros de la familia Equipo: $60/mes para hasta 25 usuarios

$60/mes para hasta 25 usuarios Business: $300/mes para todo el equipo

Valoraciones y reseñas de Craft

G2: 4.6/5 (20+ opiniones)

4.6/5 (20+ opiniones) Capterra: No hay suficientes opiniones

10. Evernote-Mejor para búsqueda multimedia

vía Evernote Con Evernote, pude organizar mejor mis horarios. Desde notas y tareas hasta reuniones, me ayudó a consolidar todas mis tareas pendientes en un espacio sencillo y libre de desorden.

**Me encantó su función de búsqueda IA. La función de búsqueda no es algo nuevo, pero me impresionó la forma en que la tecnología IA peinó al instante a través de archivos PDF, documentos de Office, imágenes, presentaciones y documentos escaneados.

Las mejores funciones de Evernote

Edita notas con IA o escribe nuevo contenido desde cero

Accede a tus notas sin conexión

Sincroniza notas entre dispositivos

Colabora con tus compañeros de equipo para llevar un seguimiento de las tareas diarias

Límites de Evernote

Navegar por notas largas es un engorro

Precios de Evernote

Gratuito

Personal: $14.99/mes

$14.99/mes Profesional: $17.99/mes

$17.99/mes Teams: $24.99/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Evernote

G2: 4.4/5 (2,000+ opiniones)

4.4/5 (2,000+ opiniones) Capterra: 4.4/5 (8,000+ opiniones)

Adopta la IA para tomar notas con ClickUp

Tengo muchas expectativas puestas en una herramienta de IA para tomar notas. Existen muchas aplicaciones, pero muy pocas cumplen todos mis requisitos.

Quiero convertir mi app de notas en mi asistente del conocimiento. Que recuerde todos los detalles importantes y triviales de mi trabajo y mis tareas personales, los organice en estructuras/jerarquías claras y me ayude a recuperarlos siempre que sea posible. Necesito estar en sintonía con los miembros de mi equipo, así que las funciones de colaboración son imprescindibles.

Y si la herramienta puede completar mis ideas incompletas y convertirlas en algo con sentido, mejor. ¿Es mucho pedir?

La verdad es que no ClickUp lo hace todo y más. Hace todo lo posible para que la toma de notas y la escritura resulten más sencillas, rápidas y automatizadas. Tanto si está escribiendo con sus propias palabras o con IA, organizando notas y listas de tareas, o acabando con el bloqueo del escritor, ClickUp le acompaña en cada paso. Empieza a utilizar ClickUp hoy mismo