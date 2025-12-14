Las 13 mejores herramientas de IA para la optimización generativa de motores de búsqueda (GEO) en [año]

Puede que pienses que tu marca se puede buscar en todas partes... hasta que le preguntas a ChatGPT y tu nombre nunca aparece. Una llamada de atención para ti como profesional del marketing.

A medida que los motores de búsqueda de IA generativa como ChatGPT, Perplexity y Gemini se convierten en el primer lugar al que acuden las personas en busca de respuestas, el SEO tradicional puede dejar de ser suficiente. Su marca también debe aparecer en las respuestas de IA a las indicaciones de los usuarios. Las herramientas de optimización generativa de motores (GEO) le ayudarán a comprender cómo los modelos de lenguaje grande (LLM) interpretan, citan y muestran su contenido. Pero no todas las herramientas GEO hacen lo mismo. Algunas realizan el seguimiento de dónde y con qué frecuencia se le cita en las plataformas de IA. Otras ayudan a estructurar su contenido para que la IA pueda interpretarlo con mayor precisión.

En esta publicación, analizamos 13 herramientas GEO diseñadas para descifrar cómo los motores de búsqueda con IA procesan su contenido.

¿Busca una forma rápida de encontrar las mejores herramientas de optimización generativa de motores de búsqueda, comparando funciones, precios y usos ideales? Esta tabla le servirá de referencia.

Nombre de la herramienta Funciones principales Ideal para Precios* Peec IA Seguimiento de indicaciones en múltiples motores, comparativas con la competencia y análisis de visibilidad independientes de la plataforma. Equipos de tamaño mediano que desean análisis GEO asequibles. Precios personalizados BrightEdge Información sobre SEO y la intención de la IA a nivel corporativo, optimización de páginas y contenidos, paneles de control del flujo de trabajo. Las grandes corporaciones necesitan inteligencia SEO escalable. Precios personalizados Conductor Paneles de control de SEO y visibilidad de IA procesables, supervisión del estado del contenido, integraciones de corporación. Agencias y grandes marcas que gestionan SEO y GEO complejos. Precios personalizados Otterly. IA Seguimiento de menciones de marca en ChatGPT, Gemini, Perplexity, sentiment y indicaciones de palabras clave. Marcas que priorizan la visibilidad de la marca y las menciones Desde 29 $ al mes. Semrush Seguimiento de posicionamiento en ChatGPT/Perplexity, indicaciones de sentimiento, SEO e integración de herramientas GEO. Equipos de SEO que amplían su visibilidad en búsquedas con IA El plan tiene un precio inicial de 199 $ al mes por usuario. Scrunch IA Supervisión a nivel de indicaciones, exportaciones CSV automatizadas, puntuación básica y seguimiento de marcas. Equipos de marketing pequeños y medianos centrados en la marca de IA. Los planes comienzan en 300 $ al mes. AthenaHQ Análisis centrado en GEO, sentimiento, seguimiento de la competencia, control del volumen de indicaciones y centro de acciones. Marcas medianas y grandes que amplían su estrategia de visibilidad de IA. El plan tiene un precio inicial de 295 $ al mes. Rankscale Seguimiento de indicaciones basado en créditos, información de rastreadores de IA y detección de competidores desconocidos. Agencias o marcas que necesitan datos GEO muy detallados. El plan tiene un precio inicial de 20 $ al mes. Mangools IA Search Grader Puntuación de búsqueda de IA en GPT-4o, Gemini, DeepSeek, Perplexity; información básica sobre las indicaciones. Pequeños equipos que exploran el conocimiento básico de GEO. Prueba gratuita, planes a partir de 24,5 $ al mes. Profound Explorador de conversaciones, correlación de opiniones, auditoría de rastreadores e integraciones de BI. Marcas de corporación que necesitan análisis GEO profundos El plan tiene un precio inicial de 99 $ al mes. Surfer SEO Editor de contenido en tiempo real, analizador SERP, auditorías, planificador de temas, generación JSON-LD. Equipos de contenido que combinan SEO y redacción compatible con GEO El plan tiene un precio inicial de 99 $ al mes por usuario. MarketMuse Modelado de temas, puntuación del inventario de contenido, generación de resúmenes, explorador de lagunas y función de vinculación Connect. Equipos de SEO/contenido que gestionan grandes flujos editoriales Plan gratuito disponible, precios personalizados. HubSpot IA Search Grader Sentimiento instantáneo hacia la marca y cuota de voz en los resultados de GPT‑4o, Perplexity y Gemini. Marcas que desean obtener una visión general rápida de la visibilidad de la IA. Completamente gratuito, sin necesidad de iniciar sesión ni crear una cuenta.

Al igual que los motores de búsqueda tradicionales, los motores de búsqueda con IA tienen varias partes móviles. Las mejores herramientas ayudan en cada capa del proceso. Esto es lo que hay que priorizar.

Realice un seguimiento de la visibilidad a nivel de prompt: busque herramientas que le permitan supervisar dónde aparece (o no) su marca en ChatGPT, Perplexity, Gemini y otros motores de IA. Las mejores muestran la posición en el ranking, la frecuencia y el contexto de las menciones.

Compare el rendimiento de la competencia: su herramienta GEO de optimización generativa del motor debería mostrarle con qué frecuencia aparecen sus competidores en las respuestas generadas por IA y en respuesta a qué tipo de indicaciones. Esto le ayuda a identificar oportunidades de contenido y lagunas en la intención de los usuarios.

Optimice el contenido para la interpretación de la IA: elija herramientas que muestren frases de estilo de indicación y grupos semánticos para que los modelos de IA analicen y muestren su contenido. Esto incluye formas evolucionadas de investigación de palabras clave, identificando no solo lo que buscan los usuarios, sino también cómo lo preguntan.

Analice las citas y la opinión: busque plataformas GEO que desglosen cómo los resultados de búsqueda de IA hacen referencia a su marca, ya sea que se le enlaze, se le resuma o se le ignore. Es una ventaja si incluye análisis de opinión y puntuación de autoridad de dominio.

Compatibilidad con el seguimiento multimodelo: asegúrese de que la herramienta realiza un seguimiento del rendimiento en varios motores de IA. Las más útiles ofrecen una vista unificada de su visibilidad en las plataformas de IA.

Comprenda el comportamiento de los rastreadores de IA: algunas herramientas de corporación también muestran cómo los bots de IA acceden y comprenden su sitio, lo que resulta útil para el SEO técnico, la validación de esquemas y para garantizar que su contenido sea asimilable por los LLM.

Obtenga actualizaciones frecuentes de visibilidad: dado que las respuestas generadas por IA cambian rápidamente, las herramientas que actualizan las clasificaciones y las menciones a diario (o casi en tiempo real) son más fiables para realizar un seguimiento rápido y tomar decisiones.

🧠 Verificación de datos: a diferencia de los resultados tradicionales de SEO, las respuestas generadas por IA ofrecen un contexto más rápido y respuestas más claras. De hecho, el 41 % de los usuarios recurre ahora a herramientas como ChatGPT para obtener información más directa y detallada, y 1 de cada 3 confía en la IA generativa cuando busca respuestas en línea.

Tanto si es especialista en marketing de contenidos, responsable de SEO o fundador de una startup, estas herramientas GEO le proporcionan la información y las indicaciones que las plataformas tradicionales de optimización de motores de búsqueda no ofrecen.

1. Peec IA

a través de Peec IA

Peec AI ofrece análisis de búsqueda con IA para equipos de marketing que desean comprender y mejorar su visibilidad en plataformas de búsqueda generativa. Con análisis a nivel de indicación, no es necesario adivinar si su contenido se está citando en las consultas de los usuarios.

Peec muestra exactamente cuándo, dónde y con qué frecuencia se realiza la mención de su marca en las respuestas generadas por IA. Obtendrá una vista general de la presencia de su marca en respuesta a las indicaciones reales de los usuarios.

Puede supervisar a la competencia, realizar el seguimiento de los movimientos a lo largo del tiempo y exportar información para perfeccionar su estrategia GEO. Además, para introducir sus resultados directamente en su plataforma de análisis, puede descargar todos los datos de visibilidad y de indicaciones a través de exportaciones CSV o API.

Las mejores funciones de Peec IA

Descubra cuándo y dónde aparece su marca en las búsquedas con IA y en las panorámicas con el seguimiento de marcas a nivel de indicación.

Compare su rendimiento directamente con el de sus competidores en todos los modelos de IA.

Reciba notificaciones cuando su marca aparezca o desaparezca de las respuestas generadas por IA con alertas en tiempo real.

Limitaciones de Peec IA

Peec IA no ofrece recomendaciones prácticas como mejoras en el marcado de esquemas o en las citas.

Precios de Peec IA

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Peec IA

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Peec IA?

Aquí tiene una reseña de G2:

Es fácil de usar, la configuración es extremadamente rápida, obtienes información inmediata y, finalmente, consigues algunos datos para comprender mejor dónde y cómo se realiza la mención de tu marca en los LLM. Lo que me encanta es que también puedo ver las URL que se han citado. Es muy útil para comprender cómo optimizar esta indicación.

Es fácil de usar, la configuración es extremadamente rápida, obtienes información inmediata y, finalmente, consigues algunos datos para comprender mejor dónde y cómo se realiza la mención de tu marca en los LLM. Lo que me encanta es que también puedo ver las URL que se han citado. Es muy útil para comprender cómo optimizar esta indicación.

👀 ¿Sabías que...? Casi el 80 % de los usuarios confían ahora en resúmenes generativos (resultados sin clics) en al menos el 40 % de sus búsquedas. Este cambio, que ha revolucionado el comportamiento de búsqueda tradicional, ha provocado una reducción del 15-25 % en el tráfico web orgánico.

2. BrightEdge

a través de BrightEdge

BrightEdge es una plataforma de SEO y rendimiento de contenido de nivel empresarial diseñada para equipos que gestionan ecosistemas digitales multisitio. Las herramientas tradicionales de SEO cubren todo el ciclo de vida, desde el descubrimiento de palabras clave hasta la optimización de páginas, el seguimiento de posiciones y la elaboración de informes de rendimiento.

En el núcleo de sus capacidades GEO se encuentra BrightEdge Insights, un motor impulsado por IA que analiza miles de millones de puntos de datos web y de búsqueda para descubrir oportunidades de contenido de alto impacto. Muestra tendencias en tiempo real, alertas y acciones de optimización. Esta información le ayuda a responder más rápidamente a los cambios en el comportamiento de búsqueda impulsado por la IA.

BrightEdge también cuenta con Copilot para la generación de metadatos asistida por IA y DataMind para el reconocimiento de patrones en la intención de búsqueda y el compromiso. Con AI Visibility Tracking, puede realizar el seguimiento de la presencia de su marca en el motor de búsqueda impulsado por IA de Google.

Las mejores funciones de BrightEdge

Audite el estado del sitio a gran escala mediante ContentIQ para detectar problemas técnicos de SEO.

Genere metadatos optimizados a través de BrightEdge Copilot.

Utilice plantillas de un solo clic para crear paneles sobre el rendimiento de los programas, el recorrido del comprador, el panorama competitivo y mucho más con Storybuilder.

Limitaciones de BrightEdge

Actualmente, tiene compatibilidad con las descripciones generales de IA (SGE) de Google y no ofrece un seguimiento profundo en otros algoritmos de búsqueda de IA.

Precios de BrightEdge

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de BrightEdge

G2: 4,4/5 (más de 690 opiniones)

Capterra: 4,1/5 (más de 40 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre BrightEdge?

Aquí tiene una reseña de G2:

BrightEdge es una potente plataforma de SEO que ofrece información detallada y recomendaciones basadas en datos para aumentar la visibilidad online.

BrightEdge es una potente plataforma de SEO que ofrece información detallada y recomendaciones basadas en datos para aumentar la visibilidad online.

📮 ClickUp Insight: Recientemente hemos descubierto que alrededor del 33 % de los trabajadores del conocimiento envían mensajes a entre 1 y 3 personas al día para obtener el contexto que necesitan. Pero, ¿y si tuvieras toda la información documentada y fácilmente disponible? Con el AI Knowledge Manager de ClickUp Brain a su lado, el cambio de contexto pasa a ser cosa del pasado. Solo tiene que formular la pregunta directamente desde su entorno de trabajo y ClickUp Brain extraerá la información de su entorno de trabajo y/o de las aplicaciones de terceros conectadas.

3. Conductor

a través de Conductor

Conductor comenzó como una plataforma de optimización e inteligencia web. Ahora, con Conductor IA, la plataforma ha introducido la automatización inteligente en sus flujos de trabajo principales, ofreciendo un enfoque más receptivo y escalable para la estrategia de contenido y búsqueda.

La herramienta de creación de contenido con IA potencia su productividad al generar resúmenes de contenido basados en palabras clave, realizar la automatización de las tareas de optimización en la página y mostrar las tendencias emergentes basadas en datos de intención de búsqueda en tiempo real.

Conductor también se integra con herramientas como DeepCrawl y Adobe, lo que permite el SEO técnico, los flujos de trabajo de contenido y la elaboración de informes en un solo ecosistema.

Conductor no ofrece un seguimiento profundo a nivel de indicaciones ni una visibilidad detallada en motores de IA como ChatGPT o Perplexity. Sin embargo, ayuda a los equipos a refinar la claridad, la estructura y la relevancia, cualidades que los modelos de IA y las páginas de resultados de los motores de búsqueda priorizan constantemente a la hora de elegir qué mostrar en las respuestas.

Las mejores funciones de Conductor

Identifique de forma inteligente las lagunas temáticas con AI Topic Map, que agrupa el contenido por autoridad temática y muestra dónde falta contenido estratégico.

Realice un seguimiento de las menciones y citas, y comprenda la percepción de la marca en las respuestas de IA utilizando IA Search Performance.

Almacene la voz, el tono, los matices, las personalidades, la información de los productos y otras directrices de cumplimiento importantes de su marca en ContentProfiles.

Limitaciones de Conductor

No aborda la lógica de comportamiento de los modelos de lenguaje grandes (LLM) ni adapta las recomendaciones para la interpretación de la IA.

Precios de Conductor

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Conductor

G2: 4,5/5 (más de 450 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 30 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Conductor?

Aquí tiene una reseña de G2:

La herramienta proporciona información detallada sobre la optimización, me gusta su interfaz clara e intuitiva. Sus resultados de análisis son rápidos y completos, es una herramienta realmente buena para supervisar los cambios. Esto me ha permitido comprender mejor el rendimiento de los sitios web.

La herramienta proporciona información detallada sobre la optimización, me gusta su interfaz clara e intuitiva. Sus resultados de análisis son rápidos y completos, es una herramienta realmente buena para supervisar los cambios. Esto me ha permitido comprender mejor el rendimiento de los sitios web.

Analice y resumir grandes volúmenes de datos o contenido de la competencia, lo que le proporcionará información útil para sus estrategias de SEO generativo o GEO.

Automatice tareas repetitivas como la investigación de palabras clave, la agrupación de contenidos y las sugerencias de enlaces internos, agilizando así su flujo de trabajo de optimización.

Centralice todos sus documentos, investigaciones y tareas relacionados con GEO, lo que facilita la búsqueda, la organización y la colaboración con su equipo. Cambie entre los mejores modelos de IA desde ClickUp utilizando BrainGPT.

4. Otterly. IA

a través de Otterly.IA

La herramienta de optimización de motores de búsqueda con IA Otterly AI le ayuda a mantener su relevancia en las nuevas plataformas de búsqueda, ya que está diseñada para ofrecer inteligencia a nivel de indicación.

El índice de visibilidad de marca es una métrica patentada que puntúa su presencia en los principales motores de IA, como ChatGPT, Perplexity, Gemini y Claude. Otterly también ofrece un análisis de citas de enlaces para mostrar si se le otorga crédito directo o solo se le parafrasea, y con qué frecuencia esos enlaces generan visibilidad.

También obtendrá un ranking de dominios y análisis que revelan cómo se compara su sitio con la competencia en las respuestas impulsadas por IA. Con estos datos, puede comparar el rendimiento por indicación, tema y credibilidad de la fuente. Todo esto se actualiza periódicamente a través de un panel limpio e intuitivo que le ayudará a orientar su hoja de ruta de marketing.

Otterly. Las mejores funciones de la IA.

Realice una investigación de palabras clave con IA para descubrir las indicaciones relevantes que su público podría utilizar en los motores de búsqueda con IA.

Supervise la visibilidad de las indicaciones de búsqueda en las plataformas de IA.

Realice auditorías GEO para evaluar los puntos fuertes de su marca, identificar a la competencia y evaluar tácticas clave como las relaciones públicas digitales, el contenido de la página y el rendimiento del contenido generado por los usuarios (UGC) en las búsquedas con IA.

Otterly. Limitaciones de la IA.

Otterly no ayuda a mejorar ni reestructurar su contenido para mejorar la legibilidad de la IA o el potencial de citación.

Otterly. Valoraciones y reseñas de IA.

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas.

Otterly. Precios de IA

Lite: 29 $ al mes

Estándar: 189 $ al mes

Pro: 989 $ al mes

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Otterly. IA?

Aquí tiene una reseña de G2:

Me gusta mucho lo intuitiva y específica que es la herramienta: ofrece sugerencias prácticas rápidamente y las presenta de una manera fácil de usar para los usuarios.

Me gusta mucho lo intuitiva y específica que es la herramienta: ofrece sugerencias prácticas rápidamente y las presenta de una manera fácil de usar para los usuarios.

5. Semrush

a través de Semrush

Fundada en 2008 como herramienta de investigación de palabras clave y competidores, Semrush es la plataforma de referencia para los profesionales del SEO. Centrada inicialmente en la visibilidad en los SERP y el seguimiento de backlinks, se ha expandido hasta convertirse en una suite completa de marketing de contenidos.

A nivel de corporación, Semrush Enterprise AIO permite obtener métricas a nivel de marca para el descubrimiento mediante IA. Su seguimiento AI Panorama revela exactamente cuándo aparece su contenido en los bloques de resumen de Google, qué competidores se citan y qué intención de búsqueda es el desencadenante de la inclusión.

Si su equipo de marketing ya utiliza los kits de herramientas de SEO y palabras clave de SEMrush, la función GEO añade el seguimiento de la presencia generada por IA.

Las mejores funciones de Semrush

Mida la cuota de voz para ver con qué frecuencia su marca ocupa el primer lugar en las respuestas generadas por IA en comparación con la competencia.

Analice a sus competidores en todos los dominios mediante Organic Research y Market Explorer para descubrir los puntos fuertes y las oportunidades de su estrategia.

Supervise las tendencias inmediatas para identificar si sus menciones en las respuestas de IA están aumentando o disminuyendo con el tiempo.

Limitaciones de Semrush

Las funciones avanzadas de GEO (como Share of Voice y Prompt Trends) solo están disponibles actualmente para los clientes de Enterprise AIO.

Precios de Semrush

Pro: 199 $ al mes

Guru: 299 $ al mes

Empresa: 549 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Semrush

G2: 4,5/5 (más de 2600 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 2200 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Semrush?

Aquí tiene una reseña de Capterra:

En general, la experiencia con Semrush ha sido positiva gracias a la gran profundidad de sus análisis y a las integraciones disponibles. Pude obtener una visión muy detallada de las clasificaciones, los SERP y la optimización de palabras clave para cada página y mis competidores.

En general, la experiencia con Semrush ha sido positiva gracias a la gran profundidad de sus análisis y a las integraciones disponibles. Pude obtener una visión muy detallada de las clasificaciones, los SERP y la optimización de palabras clave para cada página y mis competidores.

6. Scrunch IA

a través de Scrunch IA

Como operador de un sitio web, siempre ha sido importante que se pueda encontrar en Google, pero hoy en día es igual de importante que los asistentes de IA puedan citarlo. La búsqueda con IA es ahora uno de los casos de uso por parte de los consumidores que más rápido está creciendo en la historia, y los usuarios que hacen clic en las respuestas de ChatGPT o Perplexity suelen estar más cualificados y ser más propensos a convertir.

Este es un problema fundamental en el uso de la IA para el marketing de contenidos que Scrunch AI está abordando. Con los datos a nivel de indicación de ChatGPT, puede acceder al sentimiento, la posición en el ranking y la frecuencia de las citas. Esta información le ayuda a cuantificar la cuota de voz de la IA y a perfeccionar la estrategia de contenido en torno a lo que muestran los motores de búsqueda impulsados por IA.

La plataforma de experiencia de agente (AXP) de Scrunch, una función única en sí misma, crea una versión paralela de su sitio web preparada para la IA. Se sirve de forma invisible a los agentes de IA, está optimizada para los LLM y se correlaciona con sus fuentes de verdad.

Las mejores funciones de Scrunch IA

Revele la atribución de fuentes identificando qué dominios de terceros utilizan los sistemas de IA para hacer referencia a su marca, destacando las fuentes fiables frente a las obsoletas o engañosas.

Actualice los datos de visibilidad cada tres días y obtenga información casi en tiempo real sobre cómo aparece su marca a medida que evolucionan los sistemas de IA.

Provea soporte para los flujos de trabajo de las agencias con cargas masivas de indicaciones, paneles de marketing listos para usar y herramientas para socios a través del Programa de socios para agencias.

Limitaciones de Scrunch IA

Scrunch simula cómo los agentes perciben su contenido, pero carece de herramientas técnicas de SEO para diagnosticar problemas de esquema, bloques de rastreo o problemas de índice de LLM.

Precios de Scrunch IA

Starter: 300 $ al mes

Crecimiento: 500 $ al mes.

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Scrunch IA

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Scrunch IA?

Aquí tiene una reseña de G2:

Scrunch lanza constantemente nuevas funciones que otras herramientas a menudo no pueden igualar. Estas nuevas versiones se basan en las solicitudes de los clientes: si tiene Scrunch y desea una función determinada, es probable que puedan hacerla realidad. Supera a otros analizadores/rastreadores de motores generativos similares.

Scrunch lanza constantemente nuevas funciones que otras herramientas a menudo no pueden igualar. Estas nuevas versiones se basan en las solicitudes de los clientes: si tiene Scrunch y desea una función determinada, es probable que puedan hacerla realidad. Supera a otros analizadores/rastreadores de motores generativos similares.

🧠 ¿Sabías que...? La clasificación en la primera página de Google está estrechamente relacionada (alrededor de 0,65) con la mención por parte de los LLM, mientras que la clasificación en Bing también es importante, aunque en menor medida.

7. AthenaHQ

a través de AthenaHQ

Creada por antiguos ingenieros de Google, AthenaHQ se centra en la inteligencia rápida a gran escala. Realiza el seguimiento de las menciones de la marca, la opinión, los datos rápidos y las lagunas de contenido en todas las plataformas. Además, ofrece un panel de control unificado que combina análisis con información útil.

Lo que distingue a Athena es su panel de control Prompt Volume y sus herramientas de supervisión, que desglosan exactamente dónde se produce la mención, con qué frecuencia y cómo cambia eso con el tiempo.

A continuación, su Centro de Acción recomienda soluciones específicas, como establecer objetivos para abordar temas descuidados, ajustar la estructura de la página o responder a las ganancias de la competencia.

Las mejores funciones de AthenaHQ

Aproveche el modelo de estimación del volumen de consultas patentado por Athena para estimar el volumen de consultas, identificar las indicaciones más populares y obtener un análisis basado en la región.

Identifique las lagunas de conocimiento de la IA y obtenga información específica adaptada a su nicho con Action Center.

Realice un seguimiento de las citas de IA, supervise a la competencia y controle los datos geográficos a nivel mundial con Athena Monitoring.

Limitaciones de AthenaHQ

Athena carece de funciones de investigación de palabras clave, análisis SERP o SEO técnico.

Precios de AthenaHQ

Starter: 295 $+/mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de AthenaHQ

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre AthenaHQ?

Aquí tiene una reseña de G2:

Los paneles son intuitivos y fue increíblemente fácil integrarlos en nuestros sistemas existentes.

Los paneles son intuitivos y fue increíblemente fácil integrarlos en nuestros sistemas existentes.

👀 ¿Sabías que...? En la ingeniería de prompts, la optimización de tokens no solo consiste en mantenerse dentro de los límites del modelo, sino también en aumentar la claridad y la precisión. Técnicas como empezar con instrucciones, separar el contexto de la tarea y eliminar el lenguaje de relleno ayudan a los modelos de IA a generar respuestas más centradas y rentables.

8. Rankscale

a través de Rankscale

RankScale está diseñado para agencias y consultores que gestionan el rendimiento de búsqueda de IA de múltiples clientes. A diferencia de los rastreadores de una sola marca, ofrece compatibilidad con el seguimiento de la visibilidad de múltiples marcas dentro de una sola cuenta, lo que lo hace útil para agencias de marketing y SEO que gestionan múltiples sitios de clientes.

Como software para agencias de SEO, Rankscale realiza un seguimiento de su presencia en ChatGPT, Perplexity, Gemini, Claude, DeepSeek, xAI Grok y Microsoft Copilot. Obtendrá datos precisos sobre cuándo, dónde y cómo aparece su marca (o la de su cliente) en los resultados generados por IA.

La función gratuita de análisis de visibilidad y posicionamiento en búsquedas con IA rastrea su sitio web, utiliza la IA para generar indicaciones que su público podría formular y ejecuta esas consultas a través de motores de IA en tiempo real. Obtendrá una instantánea de la visibilidad y la sustituibilidad de su marca en la capa de descubrimiento de la IA.

Las mejores funciones de Rankscale

Agregue todo el rendimiento de su marca, los datos de citas y el análisis de opiniones en un panel de marketing dinámico.

Realice un seguimiento de indicadores clave como la puntuación de visibilidad, las menciones de opinión, las citas, las posiciones medias y las tasas de detección de su presencia en la IA.

Obtenga una puntuación global de la preparación de su sitio web con un desglose detallado de la preparación de su sitio.

Limitaciones de Rankscale

RankScale muestra resultados, pero no interpreta el comportamiento del modelo ni sugiere mejoras tácticas.

Precios de Rankscale

Essentials: 20 $ al mes

Pro: 99 $ al mes

Enterprise: 780 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Rankscale

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas.

9. Mangools IA Search Grader

a través de Mangools IA Search Grader

¿Por qué es importante la visibilidad en las búsquedas con IA, incluso si eres una marca pequeña o un profesional del marketing independiente? Porque los asistentes de IA como ChatGPT y Perplexity están determinando la forma en que las personas descubren el contenido. La mayoría de las empresas independientes no tienen ni idea de si se les hace una mención o se las pasa por alto.

Mangools AI Search Grader ofrece una forma sencilla de responder a esa pregunta sin necesidad de iniciar sesión. Esta herramienta gratuita escanea su sitio web, analiza su contenido con IA y simula el comportamiento real de la búsqueda con IA. A continuación, genera indicaciones relevantes basadas en su dominio. También obtendrá una puntuación de búsqueda con IA, una clasificación media y citas de la competencia.

Es ideal para los profesionales del marketing que desean comprobar rápidamente la eficacia de ChatGPT para el SEO sin invertir en un paquete completo de GEO. Aunque no está diseñado para el seguimiento continuo, es una de las formas más sencillas de evaluar la visibilidad de su marca en las respuestas generadas por IA.

Las mejores funciones de Mangools IA Search Grader

Genere información rápida sobre la visibilidad, la clasificación media y una puntuación de optimización de búsqueda de IA fácil de entender (0-100) que refleja el rendimiento ponderado en todos los modelos de IA.

Obtenga indicaciones relevantes generadas a partir de la descripción de su nicho para mostrar las formas más impactantes en las que aparece.

Múltiples análisis de modelos de IA para obtener una vista completa del rendimiento de su marca en ocho modelos de IA.

Limitaciones de Mangools IA Search Grader

Le proporcionan un punto de partida útil, pero no permiten ver las tendencias inmediatas, los cambios en la clasificación o los cambios en las respuestas de la IA.

Precios de Mangools IA Search Grader

Free

Básico: 24,5 $ al mes por usuario.

Premium: 34,26 $ al mes por usuario.

Agencia: 63,50 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Mangools IA Search Grader

G2: 4,7/5 (más de 80 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Mangools IA Search Grader?

Aquí tiene una reseña de G2:

Mangools combina simplicidad con una potente funcionalidad. La herramienta de palabras clave (KWFinder) es muy intuitiva. El panel es claro y fácil de usar para los miembros del equipo con poca experiencia en SEO.

Mangools combina simplicidad con una potente funcionalidad. La herramienta de palabras clave (KWFinder) es muy intuitiva. El panel es claro y fácil de usar para los miembros del equipo con poca experiencia en SEO.

10. Profound

vía Profound

Teniendo en cuenta que el 98 % de los compradores B2B han adoptado la IA generativa para obtener información autoguiada en su proceso de compra, la optimización generativa de motores es fundamental para su empresa.

Profound es una plataforma GEO completa diseñada específicamente para equipos empresariales que desean controlar cómo se representa su marca en los algoritmos de búsqueda de IA. Desde el seguimiento de las indicaciones de marca hasta el análisis de opiniones y la comparación con la competencia, obtendrá una vista de 360º de su huella de búsqueda en IA.

Su Explorador de Conversaciones y su Analizador de Agentes le permiten simular cómo los asistentes de IA rastrean, interpretan y citan su contenido. Además, los paneles de rendimiento de la plataforma convierten la información de GEO en la elaboración de informes listos para ejecutivos.

Las mejores funciones de Profound

Revele las fuentes y la frecuencia de las citas para identificar qué dominios o páginas influyen en las respuestas generadas por IA sobre su marca.

Realice auditorías de rastreadores de IA para verificar cómo los bots LLM acceden a su sitio, detectar problemas de índice y optimizar las páginas para datos estructurados y formatos preparados para IA.

Cumplimiento SOC 2 TIPO II de nivel de corporación e inicio de sesión único (SSO) para marcas que necesitan una seguridad y una protección de datos sólidas.

Limitaciones profundas

Se centra exclusivamente en la visibilidad impulsada por la IA y no ofrece compatibilidad con el seguimiento orgánico de palabras clave ni con los flujos de trabajo tradicionales de SEO.

Precios profundos

Starter: 99 $ al mes

Crecimiento: 399 $ al mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas profundas

G2: 4,7/5 (más de 40 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Profound?

Aquí tiene una reseña de G2:

En su forma más básica, Profound nos ofrece una forma de medir un canal de descubrimiento completamente nuevo, pero sus herramientas han evolucionado constantemente para seguir facilitando el trabajo. El ciclo de retroalimentación abierto que mantenemos con el equipo de Profound nos ha permitido hacer más con menos en un entorno que cambia rápidamente.

En su forma más básica, Profound nos ofrece una forma de medir un canal de descubrimiento completamente nuevo, pero sus herramientas han evolucionado constantemente para seguir facilitando el trabajo. El ciclo de retroalimentación abierto que mantenemos con el equipo de Profound nos ha permitido hacer más con menos en un entorno que cambia rápidamente.

11. Surfer SEO

a través de Surfer SEO

Estás optimizando un blog, una página de destino o un hub de recursos. Necesitas que se posicione y que sea citado por herramientas de IA como ChatGPT. Pero, ¿por dónde empezar: por el contenido nuevo o por los activos existentes? Surfer te simplifica la decisión.

Empiece por auditar lo que ya tiene utilizando la herramienta Content Audit. Esta herramienta identifica las páginas con bajo rendimiento, las lagunas en la cobertura temática y los puntos de referencia de la competencia, y muestra qué es lo que hay que actualizar primero. Content Editor le guía en la reescritura utilizando sugerencias respaldadas por datos sobre palabras clave, estructura y longitud, basadas en lo que funciona en las búsquedas y en lo que prefieren los LLM.

Para planificar los siguientes pasos, utiliza Topical Map, una herramienta de IA para la búsqueda de palabras clave que agrupa palabras clave y conceptos en temas de contenido interconectados. Grow Flow de Surfer es como un asistente de SEO que recomienda tareas de optimización semanales y breves para que tu sitio web siga evolucionando.

Las mejores funciones de Surfer SEO

Analice en profundidad los SERP con el SERP Analyzer, que compara entre 100 y 500 factores de posicionamiento, como títulos, recuento de palabras, ubicación de los medios y estructura de enlaces internos.

Audite las páginas existentes al instante, conéctese con Google Search Console para descubrir el contenido con bajo rendimiento y obtener recomendaciones semanales automatizadas.

Cambie la segmentación geográfica y el tipo de dispositivo para adaptar las recomendaciones en función del comportamiento local de la SERP o del rendimiento de los dispositivos móviles frente a los ordenadores de escritorio.

Limitaciones de Surfer SEO

Las páginas que dependen del desplazamiento infinito o de la representación dinámica de JavaScript pueden no ser auditadas en su totalidad, lo que sesga las recomendaciones.

Precios de Surfer SEO

Imprescindible: 99 $ al mes por usuario.

Escala: 219 $ al mes por usuario.

Enterprise: Precios personalizados

Valoración y reseñas de Surfer SEO

G2: 4,8/5 (más de 500 reseñas)

Capterra: 4,9/5 (más de 400 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Surfer SEO?

Aquí tiene una reseña de Capterra:

Hasta ahora ha ido muy bien. No hemos utilizado mucho los aspectos de IA de Surfer, ya que con el contenido que tenemos solo estamos tratando de aportar más valor a nuestros clientes.

Hasta ahora ha ido muy bien. No hemos utilizado mucho los aspectos de IA de Surfer, ya que con el contenido que tenemos solo estamos tratando de aportar más valor a nuestros clientes.

12. MarketMuse

a través de MarketMuse

Cuando gestionas el contenido de un sitio web grande, necesitas un sistema para planificar, escalar y optimizar el contenido que funciona bien en los motores de búsqueda. También debe tener visibilidad en las respuestas generadas por IA. MarketMuse es una plataforma de inteligencia de contenido impulsada por IA que te ayuda a gestionar inventarios de clientes múltiples y masivos.

La función de planificación correlaciona grupos de temas e identifica lagunas de contenido en su sitio web o sector vertical. En función de esta información, se determinará qué escribir, actualizar o consolidar. Con el generador de resúmenes, puede crear rápidamente esquemas detallados y optimizados para SEO. Esta herramienta de SEO le proporciona palabras clave objetivo, preguntas que responder, subtítulos y sugerencias de enlaces internos.

Cuando el borrador esté listo, con la función Optimizar, será más fácil evaluar si el contenido tiene autoridad temática. Esto es necesario tanto para el posicionamiento en los motores de búsqueda tradicionales como para las citas de IA.

Las mejores funciones de MarketMuse

Audite automáticamente el inventario de contenido para resaltar las páginas que necesitan actualizarse.

Obtenga comentarios en tiempo real sobre cómo se comparan sus artículos con los modelos temáticos de MarketMuse.

Recomiende enlaces internos y externos a través de la función Connect, que sugiere páginas desde las que enlazar o a las que enlazar.

Limitaciones de MarketMuse

Dado que su verdadero valor proviene de la ampliación de grupos temáticos y grandes inventarios de contenido, MarketMuse puede resultar excesivo para equipos que solo publican 2 o 3 artículos al mes.

Precios de MarketMuse

Free

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de MarketMuse

G2: 4,6/5 (más de 200 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 20 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre MarketMuse?

Aquí tiene una reseña de Capterra:

Nuestro contenido satisface mejor las necesidades de nuestros lectores, agiliza y mejora nuestras estrategias de contenido, y nuestra clasificación en Google ha mejorado.

Nuestro contenido satisface mejor las necesidades de nuestros lectores, agiliza y mejora nuestras estrategias de contenido, y nuestra clasificación en Google ha mejorado.

13. HubSpot IA Search Grader

A través del IA Search Grader de HubSpot.

Si estás empezando a explorar cómo los motores de búsqueda con IA como ChatGPT-4o, Perplexity o Gemini afectan a tu marca, AI Search Grader de HubSpot es un buen punto de partida. Antes de invertir en una plataforma GEO a gran escala para utilizar la IA en el SEO de forma extensiva, esta herramienta gratuita te ofrece una instantánea del rendimiento de tu marca en las búsquedas basadas en IA.

El evaluador de búsqueda con IA analiza la visibilidad y la percepción de su marca en los asistentes de IA y le ofrece una puntuación de visibilidad con IA. Obtendrá datos sobre la frecuencia de las menciones de su marca y su posición frente a la competencia. También muestra las citas más importantes y la opinión sobre la marca, lo que le proporciona una referencia instantánea.

Aunque no sustituye a la supervisión a nivel de prompt ni al seguimiento multiemotor, el evaluador de HubSpot actúa como un punto de entrada sin fricciones a las panorámicas generales de la IA. El caso de uso típico es para el descubrimiento temprano y la elaboración de informes internos.

Las mejores funciones de HubSpot IA Search Grader

Reciba un informe completo sobre el rendimiento de la IA para impulsar su estrategia de marketing de crecimiento.

Realice un seguimiento de la calidad de las fuentes y evalúe la variedad y la exhaustividad de la información disponible sobre su marca en los canales digitales.

Comprenda cómo el arquetipo de su marca influye en el rendimiento y si tiene una posición de líder, retador o actor de nicho en su sector.

Limitaciones de HubSpot IA Search Grader

La herramienta genera automáticamente marcas comparativas, por lo que no puede elegir a qué competidores comparar.

Precios de HubSpot IA Search Grader

Free

Valoraciones y reseñas de HubSpot IA Search Grader

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre HubSpot AI Search Grader?

Aquí tiene una reseña de TrustRadius:

Es nuestra herramienta central de CRM y automatización de marketing. Utilizamos bandejas de entrada, acuerdos, contactos, empresas y mucho más cada día. Otras funciones que utilizamos a menudo son los formularios, las encuestas de opinión, los flujos de trabajo y las funciones de correo electrónico. En resumen, es una parte crucial de nuestra empresa que se utiliza mucho en todos los equipos, tanto para las comunicaciones con los clientes como para las internas.

Es nuestra herramienta central de CRM y automatización de marketing. Utilizamos bandejas de entrada, acuerdos, contactos, empresas y mucho más cada día. Otras funciones que utilizamos a menudo son los formularios, las encuestas de opinión, los flujos de trabajo y las funciones de correo electrónico. En resumen, es una parte crucial de nuestra empresa que se utiliza mucho en todos los equipos, tanto para las comunicaciones con los clientes como para las internas.

👀 ¿Sabías que...? Los motores de búsqueda basados en IA Plataformas como ChatGPT y Perplexity suelen citar fuentes de los 10 primeros resultados del motor de búsqueda de Google. Perplexity las utiliza en más del 90 % de los casos, y Google AI Panorámicas en alrededor del 85 %, mientras que ChatGPT se queda atrás con un 44 % aproximadamente.

Todas las herramientas de esta lista le muestran la posición de su marca en las búsquedas con IA. Sin embargo, si tiene previsto centralizar todas sus actividades de SEO y contenido, necesitará otra herramienta.

PD: También es la herramienta favorita de nuestra empresa para la gestión de proyectos de marketing.

ClickUp

Las herramientas de optimización generativa de motores (GEO) le ayudan a adaptarse, pero aquí está el problema: los conocimientos sobre la visibilidad de la IA aún deben convertirse en actualizaciones de contenido reales, asignaciones de tareas y flujos de trabajo de publicación.

ClickUp cubre esta necesidad como el primer entorno de trabajo de IA convergente del mundo. En lugar de saltar entre análisis GEO, documentos de contenido y rastreadores de proyectos, ClickUp los reúne todos. ¿Ha detectado una laguna en el contenido? Cree una tarea directamente desde su investigación. ¿Necesita actualizar el contenido existente para la búsqueda con IA? Asigne la tarea con todo el contexto (la publicación original, el análisis de la competencia y las palabras clave objetivo) en un solo lugar. ClickUp elimina la dispersión del trabajo al proporcionar un contexto completo y un único entorno de trabajo en el que colaboran personas y agentes de IA, desde la estrategia hasta el contenido publicado que realmente se posiciona en las respuestas de ChatGPT y Perplexity. Piensa en ello como una plataforma unificada que alberga todo el ciclo de vida de tu contenido, desde la estrategia hasta la entrega.

Ahora, veamos cómo sus equipos de SEO y de contenido pueden aprovechar al máximo ClickUp para equipos de marketing.

Empiece con ClickUp Brain para generar resúmenes de contenido, titulares o borradores de primeros bocetos adaptados a una tarea específica. Tanto si va a lanzar una serie de blogs como si va a escribir el texto de un producto, Brain puede sugerirle automáticamente ideas basadas en sus metas, tono o datos personales.

Acelere la creación de contenido con ClickUp Brain.

Además, al igual que BrainGPT Brain también tiene compatibilidad con múltiples modelos de IA, incluidos Gemini, Claude y ChatGPT. Esta flexibilidad le permite experimentar con indicaciones, ángulos y formatos que tienen más probabilidades de ser interpretados y citados por diferentes motores de búsqueda de IA bajo el mismo techo.

Elija entre diferentes modelos de IA en Brain para la optimización generativa de motores.

Cuando tenga todas sus ideas de contenido para la intención de búsqueda, las consultas de los usuarios, etc., relacionadas con la optimización generativa de motores, querrá almacenarlas en un documento editable. ClickUp Docs es accesible de forma centralizada para todos, donde puede organizar todo, desde resúmenes de campañas y POE hasta guías de estilo.

Puede añadir comentarios, vídeos, hojas de cálculo y tablas con formato. Lo mejor es que todo esto está enlazado con las tareas que respaldan, por lo que la estrategia y la ejecución nunca se separan.

Uso de ClickUp Brain para generar una entrada de blog en ClickUp Documentos

Para la ejecución, con ClickUp Tasks, puede asignar tareas de redacción, edición y diseño con sugerencias de contenido integradas de Brain. Puede configurar Campos personalizados para metadatos SEO, enlaces a activos o fechas límite.

Si necesita correlacionar dependencias y colaborar visualmente en tiempo real, ClickUp Pizarra le ayudará. Cuando el contenido esté listo para su revisión, cambie al modo de Revisión, donde las partes interesadas pueden dejar comentarios directamente en imágenes, PDF o vídeos.

Colabora con tu equipo de contenido y SEO a través de las pizarras de ClickUp mientras haces una lluvia de ideas sobre palabras clave para los motores de búsqueda basados en IA.

Una vez que descubra dónde aparece su marca en las respuestas generadas por IA, comienza el verdadero trabajo: actuar en función de esa información. Los agentes de ClickUp están diseñados para ello. Automatizan el siguiente paso en su flujo de trabajo de contenido basándose en tareas estructuradas y repetibles.

Utilice Autopilot Agents con asistencia inteligente para gestionar la ambigüedad o tomar decisiones contextuales.

Estos agentes de IA son como asistentes autónomos. Se pueden personalizar para tareas específicas, como resumir reuniones basándose en estrategias tradicionales de SEO, responder preguntas sobre el estado de los proyectos, entregar informes semanales y mucho más. No es necesario realizar ingeniería de indicaciones ni realizar la configuración de la IA.

Si desea realizar el seguimiento de los KPI de marketing, como el rendimiento de las campañas, el volumen de contenido por tipo, la velocidad de los proyectos de SEO y el ancho de banda del equipo, ClickUp Dashboards le permite hacerlo todo en un solo lugar.

Realice el seguimiento de las métricas y los KPI críticos utilizando los paneles de ClickUp.

Puede crear widgets personalizados para supervisar el estado del canal del blog, lanzar cronogramas o métricas de interacción en todas las plataformas. También puede realizar un seguimiento de las tasas de desviación de los chatbots, el tiempo medio de gestión y las puntuaciones de satisfacción de los clientes, todo ello enlazado a datos de tareas en tiempo real.

ClickUp ofrece plantillas prediseñadas para calendarios de contenido, directrices de marca, resúmenes de campañas, solicitudes creativas y otros flujos de trabajo de marketing. Le ahorran horas de trabajo operativo en cada paso de sus operaciones.

Obtenga una plantilla gratuita Planifique su contenido y otros activos de marketing con la plantilla de calendario de contenido de ClickUp.

Por ejemplo, puede probar la plantilla de calendario de contenido de ClickUp. Centraliza todos sus planes de contenido en un solo lugar, al tiempo que ofrece la flexibilidad necesaria para adaptarse a su proceso. Puede utilizarla para programar publicaciones, asignar tareas, realizar el seguimiento de las aprobaciones y garantizar que cada pieza de contenido se ajuste a sus campañas más amplias.

Las mejores funciones de ClickUp

Limitaciones de ClickUp

Aunque ClickUp Brain genera ideas de palabras clave, no es una herramienta tradicional de investigación de palabras clave con datos de búsqueda incluidos.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 370 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4490 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Aquí tiene una reseña de G2:

El nuevo Brain MAX ha mejorado enormemente mi productividad. La posibilidad de utilizar múltiples modelos de IA, incluidos modelos de razonamiento avanzado, a un precio asequible facilita la centralización de todo en una sola plataforma. Funciones como la conversión de voz a texto, la automatización de tareas y la integración con otras aplicaciones hacen que el flujo de trabajo sea mucho más fluido e inteligente.

El nuevo Brain MAX ha mejorado enormemente mi productividad. La posibilidad de utilizar múltiples modelos de IA, incluidos modelos de razonamiento avanzado, a un precio asequible facilita la centralización de todo en una sola plataforma. Funciones como la conversión de voz a texto, la automatización de tareas y la integración con otras aplicaciones hacen que el flujo de trabajo sea mucho más fluido e inteligente.

Poniendo todo junto: ClickUp centraliza sus estrategias de optimización generativa de motores de búsqueda.

Antes de irse, aquí tiene una breve lista de control de GEO para ayudar a su marca a mantener su visibilidad en los resultados generados por IA:

Audite dónde se cita su marca en todas las plataformas de búsqueda de IA.

Compare la frecuencia de citas con la de sus competidores.

Estructure su contenido para que sea eficaz en los motores de búsqueda generativos, no solo en Google.

Por último, céntrese en aportar valor. El tráfico orgánico, independientemente del SEO tradicional o de la búsqueda generativa con IA, le seguirá.

¿Quiere gestionar todo esto en un solo lugar? Con ClickUp, puede crear un calendario de contenido GEO, asignar tareas de optimización, utilizar la IA para redactar resúmenes y realizar el seguimiento del progreso, todo en un solo panel de control.

Regístrese en ClickUp de forma gratuita para empezar.