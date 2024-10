Cómo utilizar ChatGPT para SEO

¿Sabía que el término SEO, optimización para motores de búsqueda, se mencionó por primera vez en 1997 en el material de marketing de una agencia? Sí, cosas típicas del marketing SEO.

Sin embargo, en dos décadas, el contenido optimizado para SEO se ha convertido en una palanca estratégica para startups y corporaciones. Google es ahora el motor de búsqueda dominante y, casi un punto de referencia sagrado para cualquiera que busque (u optimice) en línea.

Entonces, ¿cómo influyen las herramientas de inteligencia artificial en su estrategia de SEO? ¿Puede aprovechar la IA para elevar el nivel de su contenido SEO?

ChatGPT, el nuevo chico guay de la IA en el bloque, puede ayudarte a identificar palabras clave, centrarse en la intención de búsqueda, ayudar con la optimización SEO para grandes volúmenes de contenido e incluso crear ese contenido desde cero. En este artículo, aprenderá a utilizar ChatGPT para sus necesidades de SEO y encontrará una valiosa herramienta alternativa que le ayudará a mejorar su juego de SEO. Comencemos

Cómo usar ChatGPT para SEO

Cuando surgió ChatGPT, a la gente le preocupaba que la IA pudiera quitarles el trabajo. (No pasa nada; todos tuvimos una breve fase de "Skynet is coming".) Sin embargo, la verdad no podría estar más lejos.

A estudio reciente revela que los equipos de marketing digital utilizan ampliamente ChatGPT para mejorar el rendimiento SEO de sus contenidos:

el 58% lo utiliza para generar y optimizar contenidos

el 20% para escribir metadatos

15% para la búsqueda de palabras clave

8% para análisis de referencia

Aunque éstas son algunas de las tareas SEO más populares de ChatGPT en este momento, las aplicaciones potenciales van aún más allá. **Los profesionales del marketing también pueden utilizar ChatGPT para generar marcas de esquema, escribir regex y crear etiquetas hreflang

¿Suena desalentador? Vamos a simplificarlo comenzando por la búsqueda de palabras clave y explicando cómo utilizar ChatGPT para conseguirlo.

Paso 1: Un enfoque más sencillo de la búsqueda de palabras clave

¿Sabías que una persona media utiliza Google unas cuatro veces al día? Eso supone 1.700 millones de usuarios que realizan más de 7.000 millones de búsquedas al día Y el primer resultado en sí disfruta de más de 27% de todos los clics .

Está claro que su contenido tiene una inmensa oportunidad de llegar a la audiencia deseada, pero la competencia puede ser igualmente intensa.

Entonces, ¿qué es lo que diferencia a un contenido de éxito? La investigación de palabras clave es un factor clave de diferenciación en la clasificación de su contenido o sitio web.

Tradicionalmente, las palabras clave objetivo se investigan con herramientas SEO que proporcionan información como el volumen de búsquedas mensual o diario, el coste por clic de los anuncios y, a veces, incluso sugerencias de referencias. Si los aspectos técnicos de la búsqueda de palabras clave le resultan abrumadores (y a menudo es así), ChatGPT es la herramienta ideal Herramienta SEO de IA para usted.

Aunque la precisión puede ser ocasionalmente un poco errónea, ChatGPT proporciona una alternativa mucho más rápida y más fácil de usar que otras herramientas de SEO de IA. Después de todo, incluso el propio Planificador de Palabras Clave de Google se ha encontrado deficiente, con 91% de los volúmenes de (elaboración de) informes de búsqueda siendo exagerado.

Pero, ¿cómo puede ChatGPT ayudar con la investigación de palabras clave? Exploremos cada una de las posibilidades en detalle.

Encontrar palabras clave de cola larga

**He aquí un secreto bien guardado en SEO: las frases más largas funcionan mejor

Aunque esto se aplica a las etiquetas de título y a la longitud del contenido, este principio también se extiende a las palabras clave. Estas frases más largas, conocidas como palabras clave de cola larga, son especialmente eficaces.

💡 Dato curioso: Las palabras clave de cola larga generan 1.76 veces más clics en las páginas de resultados orgánicos de los motores de búsqueda (SERPs), especialmente en comparación con las palabras clave más cortas.

Estas palabras clave de cola larga representan un impresionante 70% de todo el tráfico de búsqueda porque suelen ser muy específicas y de nicho. Esta especificidad significa que estas búsquedas son a menudo más relevantes para la intención del usuario, ofreciendo una oportunidad perfecta para descubrir estas frases precisas y dirigidas a través de ChatGPT.

A continuación se muestra un ejemplo de cómo puede utilizar ChatGPT para encontrar palabras clave de cola larga:

ChatGPT identifica las palabras clave secundarias relevantes y la intención de búsqueda

Determinación de palabras clave secundarias

ChatGPT también puede crear una lista completa de palabras clave secundarias si su palabra clave principal está lista.

Por ejemplo, si su empresa se dedica a la reparación de lavadoras y su palabra clave principal es "servicios de reparación de lavadoras en Queens, Nueva York", ChatGPT le sugerirá las siguientes frases y palabras clave secundarias:

ChatGPT sugiere palabras clave secundarias relacionadas con el servicio, la ubicación, el problema y la audiencia

Identificación de palabras clave LSI

¿Alguna vez ha caído en la madriguera del conejo de Internet? Empiezas en un sitio web y, antes de que te des cuenta, ¡tienes más de veinte pestañas abiertas en el navegador!

La clave de esta experiencia son las palabras clave semánticamente relacionadas bien situadas, también conocidas como palabras clave de indexación semántica latente (LSI).

Funcionan así: estas palabras clave están enlazadas conceptualmente con su palabra clave principal y ayudan a los motores de búsqueda a entender el contexto de su contenido. Por ejemplo: Sugiera palabras clave LSI para la palabra clave "Chaquetas negras para hombre online, tamaño XL"

chatGPT ofrece palabras clave LSI para mejorar la capacidad de búsqueda de su contenido

Aunque puede que no se dirijan directamente a la consulta de búsqueda específica, ayudan a Google, por ejemplo, a comprender el tema más amplio de su contenido.

Como resultado, su contenido se vuelve más relevante y atractivo, lo que conduce a un mejor rendimiento SEO.

Centrarse en la intención de búsqueda

Google utiliza más de 200 factores en su algoritmo para clasificar los sitios web, y estos factores se actualizan aproximadamente 500-600 veces al año.

Por lo tanto, es extremadamente importante generar contenidos que satisfagan las necesidades de los usuarios. Aunque las ventas y la visibilidad deben ser siempre la meta del contenido, no deben interferir con el hecho de proporcionar a sus lectores la información que buscan.

ChatGPT puede clasificar fácilmente las palabras clave en función de la intención de búsqueda. Al pedir a ChatGPT que cree una tabla que clasifique las palabras clave en "comerciales", "de navegación", "transaccionales" o "informativas", obtendrá información sobre los objetivos finales de los buscadores.

He aquí un ejemplo: Clasifique las palabras clave LSI que ha sugerido en 4 categorías: comerciales, de navegación, transaccionales e informativas.

ChatGPT clasifica las palabras clave en función de la intención de búsqueda del usuario

Esta clasificación alineará su contenido con la intención detrás de cada palabra clave, mejorando su rendimiento general de SEO.

Canibalismo en SEO

Este es un escenario común con el que se encuentran los nuevos estrategas de SEO: Seleccionan una palabra clave de cola larga y crean varias piezas de contenido en torno a ella.

Si bien esto puede parecer una estrategia sólida, estas páginas pronto comienzan a competir entre sí, lo que lleva a la canibalización de palabras clave. **La canibalización de palabras clave se produce cuando contenidos similares tienen como objetivo la misma palabra clave, saturando a la competencia y, en última instancia, perjudicando sus esfuerzos de SEO

Por ejemplo, considere estos tres títulos de blog:

"Beneficios de los servicios de diseño gráfico freelance"

"Por qué debería contratar servicios de diseño gráfico freelance"

"Esto es lo que aportan los servicios de diseño gráfico freelance a la tabla"

En los tres casos, la palabra clave "servicios de diseño gráfico freelance" sigue siendo la misma, al igual que los conceptos del blog. Esta redundancia puede diluir su posicionamiento en los motores de búsqueda.

¿La solución? Ideas de contenido únicas.

Afortunadamente, uno de los puntos fuertes de ChatGPT es la generación de ideas de contenido frescas y únicas. Puede ayudarte a descubrir temas que de otro modo no habrías considerado: piensa en clasificar las ideas de contenido en "entradas de blog", "guías paso a paso", etc.

He aquí un ejemplo de cómo ChatGPT puede generar nuevas ideas de contenido centradas en los diseñadores gráficos.

ChatGPT sugiere ideas de contenidos únicos para evitar el canibalismo de palabras clave

A partir de ahí, puedes planificar las fechas de publicación de contenidos, organizar las publicaciones en redes sociales y realizar auditorías de contenidos. Incluso puedes pedirle a ChatGPT que organice los títulos de los temas por tipo de contenido o relevancia semántica. Un juego de niños, ¿verdad?

Paso 2: La 'C de ChatGPT significa contenido

Seamos sinceros: a todo el mundo le gustan los grandes contenidos, pero todo redactor de contenidos conoce el esfuerzo hercúleo que hay detrás incluso del primer borrador (también conocido como la inmersión profunda que se convierte en un agujero negro de pestañas y referencias).

Aquí es donde las herramientas de IA como ChatGPT marcan la diferencia. Si se utiliza con cuidado, ChatGPT puede optimizar todo el proceso de contenidos, desde la ideación hasta la edición final, lo que facilita el seguimiento de la estrategia de contenidos sin las molestias habituales.

Estas son las diferentes formas en las que puede aprovechar ChatGPT para sus necesidades de contenido:

Esquemas y borradores

¿Qué ocurre después de haber pensado en las ideas de contenido? Redactar el contenido, por supuesto.

Sin embargo, un paso importante en la creación de un buen contenido consiste en formar primero un esquema estructurado. ChatGPT puede ayudarte a crearlo. De hecho, puede ir un paso más allá analizando el contenido de tus competidores y sugiriendo un esquema más completo que puede hacer que te posiciones mejor en Google.

Por ejemplo, puedes indicarle a ChatGPT: "Crea un esquema de contenido para una entrada de blog sobre IA en el sector de los seguros" ChatGPT, a su vez, sugerirá títulos y subtítulos que proporcionarán una base para la estructura de tu contenido y te ayudarán con la colocación de tus palabras clave.

¿Quieres afinar aún más el esquema? Especifique parámetros como el número de palabras, el número de títulos o el estilo de redacción deseado. Por ejemplo, si desea un artículo con numerosas viñetas o tablas, comuníquelo claramente en su indicación.

chatGPT te propone un esquema de contenido que puede ayudar a tu blog a posicionarse en Google_

Puedes ir un paso por delante y pedir a ChatGPT que redacte un resumen básico del contenido. Ya se trate de definir el público objetivo, determinar el tono de voz o ajustar el objetivo del artículo, ChatGPT puede dar forma a una dirección clara para su contenido.

⚠️ Descargo de responsabilidad: Las herramientas de IA como ChatGPT son conocidas por proporcionar a veces información incorrecta. Asegúrate de investigar siempre antes de publicar cualquier contenido.

Un enfoque equilibrado para escribir su contenido

Claro, ChatGPT puede producir un borrador para usted en un momento. Pero este borrador será bastante... tosco.

Los borradores proporcionados por ChatGPT suelen carecer de originalidad, pueden contener demasiadas palabras clave y no se ajustan a los siguientes criterios E-E-A-T recomendado por Google (Experiencia, Pericia, Autoridad y Confianza). Aunque Google no marca exactamente el contenido IA, tampoco lo aprecia (¡especialmente si carece de un toque humano!).

Esto le obliga automáticamente a revisar, comprobar y editar a fondo cualquier contenido generado por IA antes de publicarlo.

Para el pueblo, por el pueblo

El experto en SEO Neil Patel dice que cada sitio web debe incluir una sección de preguntas frecuentes. No sólo proporciona información sobre su empresa o servicios, sino que también cubre varias preguntas de la sección "La gente también pregunta" de Google. Esto puede aumentar significativamente tus posibilidades de aparecer en la primera página.

Pero antes de seguir adelante con su sugerencia, hay que asegurarse de que las preguntas frecuentes no se conviertan en un vertedero de datos. Para empezar, puedes preguntarle a ChatGPT: "¿Cuáles son algunas de las preguntas más comunes relacionadas con el tema?" y te generará una lista de preguntas frecuentes relevantes.

ChatGPT recomienda preguntas frecuentes relacionadas con las compañías de seguros que la gente suele hacer

Si desea que sea más personalizado, considere la posibilidad de escribir una muestra y preguntar para identificar posibles preguntas que los lectores puedan tener. Estas preguntas pueden integrarse en todo el contenido para adaptarse al flujo del artículo.

_ChatGPT sugiere preguntas frecuentes basadas en una muestra de la sección "Acerca de nosotros"

Optimizar meta títulos y descripciones

Volviendo a lo básico, todos sabemos el rol que juegan los metatítulos y las descripciones a la hora de aumentar el tráfico de búsqueda. Además, estos elementos proporcionan contexto a los motores de búsqueda y pueden influir significativamente en el porcentaje de clics.

ChatGPT puede generar múltiples opciones para los metatítulos y las descripciones, dándole un intervalo de opciones para afinar.

Recuerde que, aunque no hay un límite estricto de caracteres, por lo general se recomienda que las etiquetas de los títulos no superen los 60 caracteres y las meta descripciones, los 160 caracteres. La concisión es otra de las funciones más destacadas de ChatGPT.

Llena los vacíos de contenido

¿Quieres ser la referencia en tu nicho? Tienes que identificar todas las posibles consultas de clientes o lectores y abordarlas en tu contenido. Este proceso se conoce como rellenar las lagunas de contenido.

En este caso, puedes introducir los títulos existentes en ChatGPT y pedirle que detecte los temas que faltan. Otra posibilidad es solicitar al IA que cree un contenido mapa de silos, que puede ayudarle a cubrir todos los temas relevantes.

Optimice su contenido para los motores de búsqueda

Si su contenido se encuentra en la página 10 de los resultados de búsqueda de Google, ¿existe siquiera? Aquí es donde entra en juego la optimización del contenido.

La optimización del contenido es algo más que añadir palabras clave al contenido. Se trata de hacer que su contenido sea relevante para lo que la gente está buscando. ChatGPT puede ayudarle a conseguirlo.

Por ejemplo, puedes pedirle a ChatGPT que te ayude a reformular tu contenido para evitar el plagio o a analizar el sentimiento de tu escritura. Incluso puede pedirle que le ayude a apuntar a los fragmentos destacados, que son esos breves resúmenes que aparecen en la parte superior de los resultados de búsqueda.

Los vídeos también necesitan SEO

¡Así es! ChatGPT no se limita a los blogs. Puedes sacar el máximo partido a tu descripción de YouTube utilizando ChatGPT.

Así es como funciona: Tu descripción de YouTube atrae espectadores, mejora la visibilidad de tu vídeo y proporciona contexto a tu contenido.

Así es como el modelo de IA puede ayudarte:

Identificar palabras clave relevantes: Al sugerir palabras clave relacionadas con el tema de tu vídeo, ChatGPT puede mejorar tu SEO

Redactar resúmenes convincentes: ChatGPT puede generar descripciones informativas que capten con precisión la esencia de tu vídeo

Optimiza la participación: Al incorporar elementos como llamadas a la acción o hashtags relevantes, ChatGPT puede ayudarte a fomentar la interacción de los espectadores

💡 Nota: Aunque YouTube permite descripciones largas, es crucial que sean concisas, atractivas y ricas en palabras clave

El argumento de venta

Puede resultar chocante, pero los números no mienten: Una simple CTA puede aumentar tus posibilidades de ser un 371% .

Esas son unas buenas probabilidades. ¿Y si le dijéramos que unos pocos cambios en el texto de la CTA podrían aumentar estos números?

Entra en ChatGPT.

Esta herramienta de IA puede crear CTA que resuenen con tu audiencia y se alineen con su intención de búsqueda. Incluso al refinar el texto, ChatGPT puede adaptarse al tono de su marca.

ChatGPT sugiere CTAs según la tonalidad de su marca y mensajería

Paso 3: Creación y enlazado con ChatGPT

Como todos sabemos, los backlinks son la columna vertebral de cualquier estrategia SEO de éxito (si no lo sabías, ahora ya lo sabes 😉 ). Con ChatGPT se abren puertas para identificar y adquirir backlinks de alta calidad para tu sitio web. Te explicamos cómo:

Explorar el alcance

Cuando tu dominio recibe un backlink, indica a los motores de búsqueda que tu contenido es valioso. Aunque lo ideal es que los backlinks sean orgánicos, conseguirlos de forma proactiva puede mejorar significativamente tu posición en los buscadores.

Aunque ChatGPT no sea lo mejor software de creación de enlaces que proporciona una lista de sitios específicos de difusión, ofrece un punto de partida útil. ChatGPT puede generar una lista de ideas de vínculos de retroceso adaptadas a su sector para que pueda comenzar su labor de difusión con un plan sólido.

Correos electrónicos de divulgación de Craft

El siguiente paso para un intento correcto es... llegar a otros sitios web. ChatGPT es ideal para generar borradores de correo electrónico, especialmente si puedes darle instrucciones específicas sobre el tono, el contenido y el estilo de redacción de tu correo electrónico. Para que te hagas una idea sobre el tono Tu correo electrónico de difusión debe ser persuasivo, mencionando claramente cómo el enlazado a tu contenido puede beneficiar al sitio web del destinatario.

HARO son las siglas de Help a Reporter Out. Como su nombre indica, la velocidad y la precisión son fundamentales a la hora de responder a las solicitudes de HARO. ChatGPT puede ayudarle generando respuestas concisas e impactantes que aumenten sus posibilidades de ser destacado.

Generar reglas robots.txt

Bien, aquí es donde las cosas se ponen un poco técnicas (aunque no para ti: ¡tienes ChatGPT!). Si no está familiarizado con robots.txt, ChatGPT puede ayudarle a generar reglas que minimicen los errores y garanticen que sus páginas web se indexen correctamente.

Creación de reglas de reescritura .htaccess para redireccionamientos

Tanto si necesita implementar redirecciones 301 (permanentes) como 302 (temporales), ChatGPT puede generar las reglas de reescritura .htaccess necesarias. Esto asegura que sus usuarios y motores de búsqueda siempre sean dirigidos a las URL correctas.

Generación de etiquetas hreflang

Hreflang es un atributo HTML que especifica el idioma de una página web y puede tener como objetivo regiones geográficas. Las etiquetas hreflang son fundamentales para indicar la ubicación geográfica y el idioma de sus páginas web a los motores de búsqueda. Al generar estas etiquetas, ChatGPT ayuda a garantizar que su contenido llegue al público adecuado en el idioma correcto.

Creación de marcado schema

El marcado de esquemas es un formulario de microdatos que ayuda a los motores de búsqueda a comprender el contenido de sus páginas web. Le permite generar fragmentos enriquecidos que mejoran su visibilidad en los resultados de los motores de búsqueda.

ChatGPT puede generar código de marcado de esquemas, lo que facilita la implementación y validación de sus páginas. He aquí un ejemplo:

ChatGPT se ocupa del SEO técnico para que usted pueda centrarse en sus tareas

Consejo de amigo: No olvides medir el impacto de tus esfuerzos de SEO. Puede utilizar Google Analytics o una herramienta similar como Google Search Console para realizar un seguimiento de cómo su contenido SEO está conduciendo a más registros, demostraciones y conversiones.

Limitaciones del uso de ChatGPT para SEO

Aunque ChatGPT para SEO ofrece muchas ventajas a la hora de crear contenido, hay un par de cosas que debes tener en cuenta:

Vigilancia humana : El contenido duplicado puede dañar la salud de su sitio web y bajar su ranking para siempre. Desafortunadamente, ChatGPT tiene dificultades para crear contenido original. Para solucionarlo, pida siempre a una persona que revise y edite el contenido para asegurarse de que cumple los estándares de calidad más exigentes

: El contenido duplicado puede dañar la salud de su sitio web y bajar su ranking para siempre. Desafortunadamente, ChatGPT tiene dificultades para crear contenido original. Para solucionarlo, pida siempre a una persona que revise y edite el contenido para asegurarse de que cumple los estándares de calidad más exigentes Optimización de palabras clave : Investigar palabras clave e incorporarlas a tu contenido son dos habilidades. Esto último es lo que le cuesta a ChatGPT. En ocasiones puede hacer 'keyword stuffing', es decir, llenar el contenido de palabras clave repetitivas que no aportan ningún valor a los lectores

: Investigar palabras clave e incorporarlas a tu contenido son dos habilidades. Esto último es lo que le cuesta a ChatGPT. En ocasiones puede hacer 'keyword stuffing', es decir, llenar el contenido de palabras clave repetitivas que no aportan ningún valor a los lectores Comprobación de hechos : Verifica cualquier información generada por ChatGPT, especialmente estadísticas o afirmaciones. Es posible que ChatGPT no siempre produzca contenidos que se ajusten a la marca, el tono o los mensajes de una empresa. Utiliza fuentes fiables para evitar difundir información errónea

: Verifica cualquier información generada por ChatGPT, especialmente estadísticas o afirmaciones. Es posible que ChatGPT no siempre produzca contenidos que se ajusten a la marca, el tono o los mensajes de una empresa. Utiliza fuentes fiables para evitar difundir información errónea ChatGPT no puede seguir el ritmo : El mayor defecto de ChatGPT es que su versión gratuita siempre se entrena con conjuntos de datos antiguos. Con conocimientos limitados, los errores son inevitables. ¿Quieres evitar esto? Prepárate para desembolsar 20 $ al mes para acceder a la versión de pago: ChatGPT 4

: El mayor defecto de ChatGPT es que su versión gratuita siempre se entrena con conjuntos de datos antiguos. Con conocimientos limitados, los errores son inevitables. ¿Quieres evitar esto? Prepárate para desembolsar 20 $ al mes para acceder a la versión de pago: ChatGPT 4 Curva de aprendizaje: Trabajar con ChatGPT no es tan sencillo como lo pintan. Hacer preguntas a la herramienta y esperar simplemente respuestas perfectas no es factible. Se necesitan un par de sesiones para entender cómo ChatGPT responde mejor a consultas específicas

Entonces, si no es ChatGPT, ¿cuál? GPT alternativa ¿es la herramienta de IA adecuada para sus necesidades de SEO?

Uso de ClickUp AI para SEO ClickUp Brain no es una herramienta de IA de la vieja escuela como muchas otras del mercado. ClickUp Brain funciona dentro del innovador sistema ClickUp y mantiene todo conectado -tareas, personas, chats, documentos- en un mismo lugar.

Es como la mantequilla de cacahuete y la mermelada: algunas cosas están mejor juntas. A diferencia de las herramientas SEO tradicionales como ChatGPT o los asistentes de IA, Cerebro ClickUp está profundamente integrado en su entorno de trabajo.

Así es como ayuda:

Sugerencias de palabras clave orientadas a sectores y metas: ClickUp Brain simplifica la búsqueda de palabras clave. Al estar integrado en su entorno de trabajo, la IA puede observar de cerca su sector y sus metas. Esta integración continua con su trabajo permite a ClickUp Brain recomendarle ideas de palabras clave actualizadas y relevantes sobre la marcha

Cree contenidos específicos para cada sector y rol con ClickUp Brain

Optimización automatizada de contenidos : La mayor bandera roja de ChatGPT es la bandera verde de ClickUp Brain. El reto de la optimización de palabras clave al que podría enfrentarse con ChatGPT se evapora con ClickUp Brain. Brain busca dinámicamente optimizar la legibilidad y el rendimiento SEO

: La mayor bandera roja de ChatGPT es la bandera verde de ClickUp Brain. El reto de la optimización de palabras clave al que podría enfrentarse con ChatGPT se evapora con ClickUp Brain. Brain busca dinámicamente optimizar la legibilidad y el rendimiento SEO Flujo de trabajo SEO ordenado: No sólo optimiza el SEO, sino que también puede gestionarlo con ClickUp Brain. Realice un seguimiento de los flujos de trabajo relacionados con SEO, desde la creación de contenidos hasta la supervisión del rendimiento, a través de una única herramienta

actualice el estado personalizado para cada flujo de trabajo con ClickUp_

ClickUp Brain tiene un lema claro: ser 'la IA que los sustituya a todos' Lea también: ChatGPT vs. ClickUp: ¿Qué herramienta de IA generativa es la mejor? Sin embargo, para llegar a ser el mejor, hay que ocuparse de los pequeños detalles, y ClickUp lo hace muy bien.

He aquí un ejemplo: Imagine que el equipo de marketing se ha reunido para desarrollar una nueva estrategia de contenidos con el fin de mejorar el SEO de una próxima campaña.

Así es como se vería el flujo de trabajo en ClickUp:

1. Reunión inicial

El equipo se reúne en una sala de reuniones virtual. Comienzan discutiendo los objetivos de la campaña y el público objetivo. El director del proyecto crea una nueva tarea en ClickUp titulada "Estrategia de contenidos de la campaña de SEO" y la asigna al equipo.

2. Sesión de lluvia de ideas

El equipo utiliza Documentos de ClickUp para proponer ideas de contenido. A medida que se proponen ideas, ClickUp Brain sugiere palabras clave relacionadas y posibles grupos de palabras clave basados en la discusión.

Por ejemplo, si el equipo menciona "moda sostenible", ClickUp Brain puede sugerir palabras clave como "ropa ecológica" y "materiales sostenibles".

colabore sin problemas en la revisión de documentos con ClickUp Docs_

A continuación, los miembros del equipo utilizan Pizarras ClickUp para correlacionar temas. Visualizan cómo pueden interrelacionarse diferentes contenidos, como entradas de blog, vídeos e infografías.

conecte sus Mapas mentales a las Pizarras ClickUp y acceda sin esfuerzo a su base de datos de contenidos

3. Perfeccionar ideas

El equipo crea una ClickUp campo personalizado en su tarea de categorizar las ideas de contenido en función de la relevancia de las palabras clave, el tipo de contenido y el público objetivo.

los campos personalizados de ClickUp permiten realizar un seguimiento flexible de los detalles relacionados con las tareas de SEO

Configuran listas de control recurrentes para cada pieza de contenido, incluyendo pasos como la investigación de palabras clave, la redacción, la edición y la publicación.

4. Asignación de tareas

A continuación, el gestor de proyectos asigna tareas específicas a los miembros del equipo.

Por ejemplo, a un redactor de contenidos se le encarga la redacción de un artículo sobre "tendencias de moda sostenible", mientras que un especialista en SEO es responsable de optimizar el tema para las palabras clave relevantes.

5. Seguimiento del progreso

organice su flujo de trabajo, priorice tareas y realice un seguimiento del progreso en el panel de ClickUp

El equipo utiliza personalizables Paneles de ClickUp para supervisar el progreso de cada contenido. Realizan un seguimiento de métricas como la clasificación de palabras clave, el estado de los contenidos completados y el rendimiento de SEO. Lea también: 10 mejores software de agencia SEO para escalar su tráfico orgánico

6. Revisar

A medida que se redacta y optimiza el contenido, los miembros del equipo dejan comentarios y sugerencias en ClickUp Docs. Realizan ajustes en tiempo real basados en los comentarios y hacen un seguimiento de cómo estos cambios afectan al rendimiento de SEO a través de sus paneles.

7. Impacto en tiempo real

Una vez publicado el contenido, el equipo puede realizar un seguimiento de métricas clave como el tráfico orgánico, la clasificación por palabras clave y la participación de los usuarios, que se actualizan automáticamente.

Mediante el panel de control de ClickUp, se puede comprender el impacto de la campaña, ya sea la clasificación en los motores de búsqueda o el aumento del tráfico orgánico, en una representación visual clara y sin enredarse en tecnicismos. Por último, el gestor de proyectos puede generar rápidamente informes personalizados para compartir estos datos con las partes interesadas.

Plantillas ClickUp para SEO

Este artículo estaría incompleto sin mencionar lo increíble que puede ser su vida SEO con las plantillas ClickUp. Aquí tiene dos plantillas populares para empezar con su estrategia de SEO (especialmente si es principiante):

Resumen de contenido SEO de ClickUp describe los elementos importantes que ayudarán a su contenido a posicionarse en los buscadores

Hoja de ruta SEO de ClickUp aborda estratégicamente factores técnicos, dentro y fuera de la página

Sin embargo, si ya conoce bien el SEO, estas dos plantillas son aún mejores para usted:

Plantilla de investigación y gestión SEO ClickUp

La Plantilla de investigación y gestión SEO ClickUp es perfecta para gestionar la naturaleza polifacética del SEO. Integra la búsqueda de palabras clave, el análisis de la competencia y la gestión de tareas en un solo lugar.

Descargar esta plantilla

Plantilla de investigación y gestión SEO de ClickUp

Como resultado de esta centralización, puede realizar un mejor seguimiento y gestión de sus esfuerzos de SEO. Por otra parte, usted tiene acceso a la información sobre el rendimiento del sitio web y el seguimiento del progreso de SEO, que en general le ahorra tiempo y esfuerzo.

Descargar esta plantilla

Plantilla de gestión de proyectos SEO ClickUp

Perfecto para la gestión de proyectos de SEO en curso, el Plantilla de gestión de proyectos SEO ClickUp mantiene todo en seguimiento. Le ayuda a gestionar tareas, trabajar sin problemas con su equipo y mantenerse alineado con sus metas de SEO.

Organizar y gestionar las tareas de SEO en la vista Lista con la plantilla de gestión de proyectos de SEO por ClickUp

¿Qué hay para ti?

Una panorámica clara de susHoja de ruta de marketing SEO* Fácil comunicación con las partes interesadas

Seguimiento inteligente de su presupuesto y recursos

Mejora tu SEO con ClickUp

Seamos realistas: ChatGPT es una herramienta de IA increíblemente completa. Pero hay ciertas cosas que hace mejor que otras: el SEO no es una de ellas.

ChatGPT carece de funciones de colaboración y de acceso a funciones de gestión de tareas que son esenciales para ejecutar gestión SEO de éxito campañas.

Pero, ¿y si pudieras combinar las capacidades de IA de ChatGPT con una plataforma que te permitiera comunicarte con tu equipo y delegarles tareas al instante? Obtendrías algo parecido a ClickUp.

¿Hemos mencionado lo increíbles que son las plantillas de ClickUp? Todas están prediseñadas, para que pueda hacer lo que más le importa: posicionarse en los primeros puestos de la clasificación SEO

¿Está listo para notar la diferencia? Regístrate en ClickUp ¡para obtener una cuenta gratuita/a hoy mismo!