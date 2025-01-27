Las 10 mejores herramientas de software SEO con IA en 2025

Cuando la IA predictiva escriba nuestros libros de historia del futuro, es posible que marque 2024 como el año en que la IA generativa se generalizó y la gente comenzó a utilizarla en las empresas.

Mientras muchos debaten cuál es la mejor manera de utilizar estas nuevas capacidades, los profesionales del SEO se han lanzado de cabeza a utilizar el SEO con IA para mejorar el posicionamiento en los motores de búsqueda.

La pregunta es: ¿cuáles son las mejores herramientas de IA SEO para producir contenido de alta calidad? Bueno, tenemos las respuestas. Veamos las 10 mejores herramientas de IA SEO, incluyendo sus pros y contras, precios y lo que opinan miles de usuarios.

La mayoría de las herramientas SEO cuentan con numerosas funciones para identificar oportunidades de mejorar el posicionamiento en las páginas de resultados de los motores de búsqueda Bing o Google (SERP). Pero deberían hacer mucho más que eso.

Las herramientas SEO basadas en IA aportan lo siguiente:

El aprendizaje automático toma datos y métricas a través de múltiples iteraciones para determinar qué algoritmos de búsqueda de contenido obtienen mejores puntuaciones.

Procesamiento del lenguaje natural (NLP) para «leer» tu contenido y luego hacer sugerencias para mejorarlo.

Generación de texto con IA que tiene en cuenta el SEO, creando contenido fácil de buscar.

Investigación de palabras clave impulsada por IA para ayudarte a encontrar temas que seguro que se posicionarán bien en los motores de búsqueda.

Las herramientas SEO con IA eliminan la mayor parte de las conjeturas y las sustituyen por ideas de contenido fundamentadas. Pueden automatizar tus tareas de SEO y mejorar tus resultados de búsqueda orgánica, al tiempo que te ayudan a crear contenido de calidad que respalda tu estrategia de marketing digital.

Ten en cuenta estas funciones cuando busques herramientas de SEO con IA:

¿En qué medida se integran las herramientas de SEO con IA en tu flujo de trabajo actual de creación de contenidos productividad y soluciones de gestión de proyectos?

Los conjuntos de datos que utilizan las herramientas de SEO con IA para hacer sugerencias y generar contenido.

Si la herramienta SEO realiza la automatización de tareas repetitivas y que requieren mucho tiempo.

Cómo te guía la plataforma a lo largo del proceso para evitar una curva de aprendizaje pronunciada o el método de prueba y error.

Si las herramientas de IA SEO se adaptan a un entorno de trabajo colaborativo

Los usuarios necesitan herramientas SEO con IA que no solo les ayuden en sus esfuerzos de marketing de contenidos, sino que también sean eficientes y se integren fácilmente en su flujo de trabajo actual. La mayoría de las herramientas de IA de nuestra lista utilizan los mismos modelos y algoritmos de OpenAI, las bibliotecas que hay detrás de ChatGPT.

Presta atención a cómo se ponen a disposición de los usuarios los modelos y algoritmos. Disponer de IA no significa mucho por sí solo: lo que realmente importa es cómo utiliza la plataforma la IA.

Utiliza ClickUp AI para realizar la edición, el resumen, la revisión de la ortografía o el ajuste de la longitud del contenido dentro de los documentos.

¿No sería fantástico disponer de un potente conjunto de herramientas de creación de contenido con IA centradas en el SEO integradas en una plataforma de colaboración y gestión de proyectos unificada y flexible? Eso es exactamente lo que ofrece ClickUp AI.

Además de las constantes actualizaciones que aprovechan las últimas mejoras en inteligencia artificial, obtendrá todo lo que necesita para la creación de contenidos y la gestión de proyectos. Lo que diferencia a ClickUp AI de otras herramientas de SEO con IA son sus indicaciones para diversos departamentos, que no se limitan únicamente a la optimización SEO.

Sin embargo, ClickUp cuenta con indicaciones específicas para ayudar a los equipos con su estrategia general de SEO a través de herramientas de creación de resúmenes, investigación de palabras clave, optimización y resumen de contenidos y análisis de la competencia.

Las mejores funciones de ClickUp

Herramientas SEO con IA integradas en una potente plataforma todo en uno de colaboración y gestión de proyectos.

Aprovecha lo último en procesamiento del lenguaje natural para generar contenido mediante IA que se anticipa a la intención de búsqueda del lector.

de redacción y Redactor con IA que comprende las necesidades de la optimización SEO, integrado directamente en un completo conjunto de herramientas optimización de contenido.

Herramienta de investigación de palabras clave SEO para sugerencias y plantilla de proyecto SEO.

Amplia biblioteca de indicaciones SEO que hace que el uso de la inteligencia artificial sea más eficiente.

Permite incluir fácilmente la optimización para motores de búsqueda en su plan de marketing.

Se integra con programas líderes del sector, incluidas otras herramientas SEO.

Limitaciones de ClickUp

Las tareas tradicionales de SEO pueden requerir otras herramientas de contenido SEO.

Herramientas especializadas limitadas para realizar el seguimiento del rendimiento de los motores de búsqueda a lo largo del tiempo y la creación de enlaces.

Precios de ClickUp

Free Forever

Ilimitado: 7 $ al mes por usuario.

Business: 12 $ al mes por usuario

Enterprise: Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios.

ClickUp AI está disponible en todos los planes de pago por 5 $ al mes por miembro del entorno de trabajo.

Valoraciones y opiniones de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 6800 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 3600 opiniones)

2. Surfer SEO

A través de SurferSEO

Surfer SEO se define a sí misma como una herramienta de inteligencia de contenidos. Combina la estrategia, la creación y la optimización de contenidos en un único conjunto de herramientas para aumentar el tráfico orgánico y hacer crecer las marcas. La plataforma cuenta con las últimas herramientas de SEO con IA generativa para ayudar a los usuarios a esbozar, generar y optimizar contenidos.

Las mejores funciones de Surfer SEO

Centrado en estrategias SEO para la colocación de palabras clave y el esfuerzo por optimizar el contenido.

Potentes herramientas para páginas de resultados de motores de búsqueda

Generadores de contenido y esquemas con IA para ayudarte a posicionarte en los motores de búsqueda.

Tareas generadas por IA para mejorar tu estrategia SEO.

Conjunto completo de herramientas tradicionales de SEO

Limitaciones de Surfer SEO

Curva de aprendizaje pronunciada para las personas que se inician en el SEO.

Carece de indicaciones predefinidas para utilizar la herramienta SEO de forma más eficaz.

Algunos usuarios consideran que la función de búsqueda de palabras clave tiene un límite en comparación con otras herramientas SEO.

Herramientas limitadas para la colaboración o la gestión de proyectos.

Precios de Surfer SEO

Lite: 29 $ al mes para un usuario.

Essential: 89 $ al mes para dos usuarios.

Avanzado: 179 $ al mes para cinco usuarios.

Máximo: 299 $ al mes para 10 usuarios, con todos los complementos incluidos.

Tarifas adicionales por complementos

Valoraciones y opiniones sobre Surfer SEO

G2: 4,8/5 (más de 450 opiniones)

Capterra: 4,9/5 (más de 375 opiniones)

3. WordLift

A través de WordLift

WordLift es una herramienta SEO relativamente nueva que funciona con IA. Afirma ser el futuro del SEO y genera datos estructurados con una herramienta de grafos de conocimiento personalizada basada en IA.

En otras palabras, WordLift añade texto a las metadescripciones del archivo HTML que rastrean los motores de búsqueda. Además, sugiere cambios en el contenido que proporcionan a los visitantes de tu sitio web una mejor experiencia de usuario.

Las mejores funciones de WordLift

Diseñadas para ayudar a los sitios de comercio electrónico a posicionarse mejor en los motores de búsqueda.

Se centra en la creación de datos estructurados para motores de búsqueda con el fin de aumentar el tráfico orgánico.

Ayuda a los usuarios a organizar el contenido para que se muestre mejor en Google Shopping.

Una de las mejores herramientas de IA para SEO de esta lista, ya que se basa en múltiples plataformas de IA, no solo en OpenAI.

Utiliza el aprendizaje automático, además de las funciones del procesador de lenguaje natural y la IA generativa que ofrecen la mayoría de las soluciones.

Ofrece una versión de prueba gratuita para ayudarte a comparar con otras herramientas de SEO con IA.

Limitaciones de WordLift

Carece de herramientas de redacción para la creación de contenidos más generales.

La configuración puede resultar complicada cuando se realizan conexiones entre sitios complejos con muchos enlaces internos.

No tiene compatibilidad con todos los tipos de datos estructurados.

Carece de una integración sencilla con sitios que no sean de WordPress.

Precios de WordLift

Starter: ~63 $ ( 59 €)/mes para un sitio web

Profesional: ~106 $ ( 99 €)/mes para dos sitios web

Empresa + comercio electrónico: ~266 $ ( 249 €)/mes para cinco sitios web.

Enterprise: Ponte en contacto para conocer los precios.

Valoraciones y opiniones sobre WordLift

G2: 4,8/5 (más de 30 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 20 opiniones)

4. Jasper

Vía Jasper

Jasper es una herramienta de creación de contenido con un motor de IA entrenado para generar contenido creativo y original para textos de sitios web, publicaciones en redes sociales y artículos de blog. El sistema de contenido generado por IA produce contenido que refleja la voz de la marca de su empresa y mejora el posicionamiento del sitio web.

Además, Jasper es la mejor herramienta de IA SEO para crear indicaciones de contenido, de modo que tu texto se adapte específicamente a tu línea de trabajo y a tu público objetivo.

Las mejores funciones de Jasper

El motor de IA puede entrenarse con la voz de marca de una empresa para reforzar el mensaje de la marca.

Tiene compatibilidad con la creación de contenido breve y extenso, desde publicaciones en redes sociales hasta libros.

Ofrece preferencias denominadas «Habilidades de redacción publicitaria» que producen tipos específicos de contenido, como introducciones o narraciones.

Se integra con SurferSEO para la optimización de motores de búsqueda.

Proporciona compatibilidad con la redacción con IA en 25 idiomas diferentes.

Limitaciones de Jasper

Las capacidades completas de SEO requieren una herramienta de terceros.

Sin herramientas sólidas de colaboración o gestión de proyectos.

Sin verificador de plagio integrado.

Puede producir contenido repetitivo.

Precios de Jasper

7 días de versión de prueba gratuita

Creador: 49 $ al mes por una licencia.

Equipos: 125 $ al mes por tres asientos.

Empresas: Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios.

Valoraciones y opiniones sobre Jasper

G2: 4,7/5 (más de 1200 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 1700 opiniones)

5. NitroPack

A través de NitroPack

NitroPack mejora el posicionamiento de un sitio web en los motores de búsqueda al aumentar su velocidad. Incluye un mecanismo de almacenamiento en caché avanzado y herramientas para acelerar la carga de imágenes. También puede mejorar el rendimiento de HTML, CSS y JavaScript, y tiene compatibilidad con sitios web de WordPress, OpenCart, WooCommerce y Magento.

Las mejores funciones de NitroPack

Reduce los tiempos de carga de las páginas a velocidades líderes en el sector.

Herramientas completas de optimización de imágenes, incluida la conversión automática al formato WebP.

Los complementos facilitan la implementación.

Aborda la optimización de la velocidad con múltiples funciones.

Limitaciones de NitroPack

Solo acelera la velocidad de carga de las páginas web, sin otros aspectos relacionados con el SEO.

Compatibilidad con un número limitado de sistemas de gestión de contenidos web.

Incompatible con algunos complementos.

Precios de NitroPack

Empresa: 21 $ al mes por un sitio web.

Crecimiento: 51 $ al mes por un sitio web.

Escala: 176 $ al mes por un sitio web.

Personalizado: Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios.

Valoraciones y opiniones sobre NitroPack

G2: N/A

Capterra: N/A

6. Alli IA

Vía Alli IA

Alli IA ofrece una solución para la optimización, la automatización y la implementación en una única plataforma. Está diseñada para agencias, corporaciones y sitios de comercio electrónico de gran tamaño.

Alli IA supervisa y ofrece sugerencias para el código y el contenido de sitios web de gran tamaño mediante la incorporación de software al sitio, lo que permite el SEO on-page y, por lo tanto, la implementación en tiempo real. La IA supervisa constantemente y mejora automáticamente su sitio.

Las mejores funciones de Alli IA

El código de automatización está integrado en sus páginas web.

Implementa cambios de código en todo un sitio web o en páginas individuales.

La edición de contenido se realiza en la página y no en una herramienta independiente.

Genera automáticamente títulos de página para todo el sitio con pruebas A/B automatizadas.

Incluye optimización de la velocidad del sitio.

Limitaciones de Alli IA

Las sugerencias de optimización pueden resultar abrumadoras si no se dispone de herramientas para gestionarlas.

El análisis de un sitio web puede llevar mucho tiempo.

Carece de algunas funciones clave que ofrecen otras herramientas SEO, como la investigación de palabras clave y el análisis competitivo.

Algunas sugerencias mejoran el SEO, pero pueden afectar negativamente a la experiencia del usuario.

Precios de Alli IA

Consultor: 249 $ al mes para 10 sitios web y usuarios.

Agencia: 499 $ al mes para 25 sitios web y usuarios.

Enterprise: 999 $ al mes para sitios y usuarios ilimitados.

Enterprise: Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios.

Valoraciones y opiniones sobre Alli IA

G2: 4,3/5 (más de 5 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 10 opiniones)

7. Byword

Vía Byword

Byword es un generador de contenido con IA centrado en la creación de artículos SEO. Los usuarios le proporcionan las palabras clave objetivo y definen un estilo de redacción, y el programa se encarga del resto. Utiliza procesamiento del lenguaje natural y algoritmos de aprendizaje automático para generar contenido.

Las mejores funciones de Byword

Diseñadas para generar artículos informativos optimizados para su posicionamiento en los motores de búsqueda.

Los algoritmos de última generación eluden la mayoría de los detectores de IA.

Compatibilidad con nueve idiomas.

Permite a los usuarios definir un estilo de redacción.

Tiene soporte para procesos en segundo plano, generando varios artículos al mismo tiempo.

Limitaciones de Byword

Generar una publicación breve en redes sociales cuesta lo mismo que un artículo largo.

No hay otras herramientas para SEO más allá de la generación de texto con IA.

No es una buena solución para contenido no factual.

Sin herramientas de colaboración ni de gestión de proyectos.

Precios de Byword

Generar una historia cuesta un crédito.

Starter: 99 $ por 25 créditos al mes.

Estándar: 299 $ por 80 créditos al mes.

Escala: 999 $ por 300 créditos al mes.

Unlimited: 2499 $ por créditos ilimitados.

Valoraciones y reseñas de Byword

G2: N/A

Capterra: N/A

8. MarketMuse

Vía MarketMuse

MarketMuse ofrece un conjunto de herramientas para la inteligencia de contenidos y la gestión de estrategias SEO. Proporciona información sobre páginas individuales y «grupos de contenidos», evaluando la calidad del contenido y la autoridad temática de grupos de páginas.

Los usuarios pueden utilizar MarketMuse para planear contenidos, agruparlos en clústeres, realizar análisis competitivos de contenidos, revisar resúmenes de contenidos y optimizar contenidos.

Las mejores funciones de MarketMuse

Análisis exhaustivo de SERP

El generador de resúmenes de contenido ofrece sugerencias para mejorar la calidad de búsqueda de los artículos existentes o para proporcionar orientación para nuevos artículos.

Las herramientas de planificación de contenido sugieren la prioridad de los cambios propuestos y permiten realizar el seguimiento.

Limitaciones de MarketMuse

La implementación puede resultar difícil para los nuevos usuarios.

Curva de aprendizaje pronunciada

El editor de contenido es básico.

Herramientas limitadas de colaboración y gestión de proyectos más allá de la planificación.

Precios de MarketMuse

Gratis: 0 $ por 10 consultas al mes.

Estándar: 149 $ al mes por usuario.

Equipo: 399 $ al mes para tres usuarios.

Premium: Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios.

Valoraciones y opiniones sobre MarketMuse

G2: 4,6/5 (más de 200 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 25 opiniones)

9. Frase

Vía Fr ase

Frase se promociona como una herramienta que utiliza IA inteligente para ofrecer la forma más fácil y rápida de mejorar el posicionamiento de tu contenido en Google. Proporciona herramientas para crear resúmenes de contenido y, a continuación, escribir, optimizar y analizar el contenido. Las herramientas de generación de contenido de Frase aprovechan las plantillas de IA para dar forma al texto y adaptarlo a necesidades específicas.

Las mejores funciones de Frase

Análisis SEO de fácil acceso.

Herramientas sencillas de análisis de la competencia

Sólidas capacidades de creación de contenido

La interfaz de usuario está bien pensada y es intuitiva.

Limitaciones de Frase

Herramientas de investigación de palabras clave limitadas

Carece de integración con los sistemas de gestión de contenido más comunes.

Sin herramientas de gestión de proyectos

El proceso de resumen y esquema del contenido puede resultar complicado de aprender.

Precios de Frase

Solo: 14,99 $ al mes por usuario, cuatro artículos.

Básico: 44,99 $ al mes por usuario, 30 artículos.

Equipo: 114,99 $ al mes, tres usuarios, artículos ilimitados.

Corporación: Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios.

Valoraciones y opiniones sobre Frase

G2: 4,9/5 (más de 275 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 300 opiniones)

10. WriterZen

Vía WriterZen

WriterZen es una plataforma de creación de contenido web centrada en el flujo de trabajo y optimizada para el posicionamiento en motores de búsqueda. Incluye módulos para la búsqueda de temas, el posicionamiento de palabras clave y la edición de contenido, incluyendo la generación de texto mediante IA y la comprobación de plagio.

Las mejores funciones de WriterZen

La herramienta de descubrimiento de temas crea grupos de temas para ayudar a generar múltiples páginas enlazadas.

Amplia herramienta de investigación y recomendación de palabras clave, que incluye puntuaciones de dificultad de las palabras clave.

El editor de contenido incluye datos sobre sitios web de la competencia.

Herramientas de colaboración para equipos

Limitaciones de WriterZen

La interfaz de usuario de la herramienta de palabras clave puede resultar engorrosa para algunas estrategias de SEO.

La interfaz de usuario del editor de contenido es abarrotada y dificulta la creación de ideas de contenido.

Faltan algunas funciones de herramientas SEO, como la creación de enlaces y la comprobación de backlinks.

Herramientas limitadas de gestión de proyectos y colaboración para acompañar tus esfuerzos de SEO.

Precios de WriterZen

Lite: 23 $ al mes por usuario

Además: 89 $ al mes por usuario.

Pro: 219 $ al mes por usuario

Ultra: 399 $ al mes por usuario

Valoraciones y opiniones sobre WriterZen

G2: 4,7/5 (más de 200 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 200 opiniones)

Los días en los que bastaba con seguir una lista de control de pequeños cambios de SEO ya han quedado atrás. Incluir tus palabras clave en los títulos no aumentará tu volumen de búsqueda ni tu tráfico orgánico, y pagar a alguien para que cree enlaces no te hará subir en las páginas de resultados de los motores de búsqueda.

Tanto si eres un bloguero, una pequeña empresa, una corporación global o una gran agencia de marketing, ClickUp es una plataforma de productividad integral con mejoras de IA que pueden aumentar tu rendimiento ahora mismo.

Si quieres la mejor herramienta de IA SEO con infinitas funciones de productividad y colaboración, ClickUp es una opción fantástica. Se integra con tus otras herramientas de marketing para realizar el trabajo más rápido y mejor, al tiempo que permite la colaboración y la gestión de proyectos. ✍️

