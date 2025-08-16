Plantillas de guiones de vídeo gratis, gratuitas/os para marketing, YouTube y formación

Hay días en los que las ideas fluyen: una frase inicial impactante, una llamada a la acción contundente, todo.

¿Otros días? Solo tú, un cursor parpadeante y un esquema que se niega a tomar figura.

Si alguna vez te has encontrado en esa extraña situación en la que sabes lo que quieres decir, pero no sabes muy bien cómo decirlo, ¡no estás solo!

Ahí es donde una buena plantilla de guion marca la diferencia. Proporciona el andamiaje para que tu mensaje se mantenga firme, escena tras escena.

En este blog, analizaremos las mejores plantillas gratuitas para guiones de vídeo.

¿Qué son las plantillas de guiones para vídeos?

Las plantillas de guiones para vídeos dan una estructura clara a tus ideas y te ayudan a mantener el mensaje durante la grabación. Con un guion sólido, no tendrás que confiar en tu memoria ni improvisar sobre la marcha.

Estas plantillas te muestran dónde colocar tu mensaje, cuándo introducir los elementos visuales y cómo cerrar el vídeo de forma que se quede grabado en la memoria. Cada sección tiene un propósito y tu mensaje se mantiene claro de principio a fin.

Tanto si estás creando vídeos de marketing, planificando futuros vídeos para una campaña o simplemente intentando poner en orden tus ideas, tener una plantilla de guion a mano hace que el proceso sea mucho más rápido y fiable.

Las mejores plantillas para guiones de vídeo de un vistazo

¿Qué hace que una plantilla de guion de vídeo sea buena?

Esto es lo que debes tener en cuenta al seleccionar una plantilla de guion para vídeo:

Estructura clara: la plantilla debe ayudarte a dividir el contenido del vídeo en partes manejables para que tu mensaje se desarrolle con naturalidad y no incluya palabras innecesarias

Concienciación del público: una buena plantilla de guion para vídeo tiene en cuenta a tu público objetivo, lo que te ayuda a hablar su idioma y a centrarte en lo que les importa

Formato flexible: tu plantilla debe funcionar con diferentes tipos de contenido de vídeo, desde tu plantilla debe funcionar con diferentes tipos de contenido de vídeo, desde vídeos explicativos hasta vídeos corporativos, sin limitarte

Planificación visual: La mejor plantilla deja espacio para elementos visuales, gráficos en pantalla, señales y transiciones, lo que hace que la producción sea más fluida y deliberada

Secciones de indicaciones: Una buena plantilla incluye indicaciones, guías paso a paso y consejos para escribir guiones de vídeo que te animan a pensar más profundamente sobre qué decir y cómo decirlo

Extras inteligentes: Las mejores plantillas ofrecen herramientas integradas como Las mejores plantillas ofrecen herramientas integradas como la generación de esquemas , espacio para notas SEO o ideas de reutilización, e incluso enlaces a calendarios de contenido . Estos detalles ahorran tiempo y ayudan a que el resultado de tu vídeo encaje en una estrategia más amplia

➡️ Lea también: Los mejores ejemplos e ideas de vídeos corporativos para inspirar los suyos

Las mejores plantillas para guiones de vídeo

¿Estás listo para llevar la creación de contenidos al siguiente nivel?

ClickUp, la app para todo el trabajo, tiene las plantillas que te lo ponen fácil. Aquí tienes las mejores plantillas de guiones para vídeos gratis, gratuitas:

1. Plantilla de guion para podcasts de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Graba tus podcasts sin interrupciones con la plantilla de guion de ClickUp

Si alguna vez has pulsado grabar y te has quedado en blanco, esto es para ti. La plantilla de guion para podcasts de ClickUp ofrece a tus episodios de podcast una forma fiable de garantizar que no te quedes atascado a mitad de una frase o que olvides mencionar a ese patrocinador tan importante.

Desde la introducción hasta la conclusión, cada sección está claramente correlacionada, con indicaciones inteligentes que te animarán a empezar a escribir.

Como están en ClickUp Docs, todo permanece donde tu equipo ya trabaja. Esto facilita la edición, los comentarios o las actualizaciones antes de que se incorporen nuevos empleados.

Puedes asignar tareas, etiquetar a tu coanfitrión, dejar comentarios e incluso vincular este documento a tu flujo de trabajo o calendario de producción, lo que garantiza que la planificación y la redacción del guion se realicen en el mismo espacio. Es limpio, flexible y no interfiere cuando surge la creatividad.

🌟 Por qué te gustará:

Guarda los detalles de los episodios, las notas de los patrocinadores y las presentaciones de los invitados en un solo documento

Formatee segmentos con tablas fáciles de duplicar y personalizar

Colabora en el contenido con copresentadores, editores e invitados mediante los comentarios y la función de uso compartido

🔑 Ideal para: Podcasters principiantes y expertos que desean estructurar bien sus podcasts sin olvidar ningún elemento crucial.

2. Plantilla en blanco para podcasts de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Planifica tus podcasts de principio a fin con la plantilla en blanco para esquemas de podcasts de ClickUp

La plantilla de esquema de podcast en blanco de ClickUp reúne todo en un espacio organizado. Te permite realizar un seguimiento de los invitados, registrar fechas y publicar fechas utilizando prácticos campos personalizados y subtareas.

Adjuntar el guion final es rápido y el progreso se actualiza automáticamente a medida que se completan los pasos. Esta configuración ayuda a que la producción de tu podcast sea fluida y organizada, lo que ahorra tiempo y facilita el trabajo en equipo.

🌟 Por qué te gustará:

Asigna subtareas como la lluvia de ideas, la planificación de invitados y el marketing a los miembros del equipo con prioridad y plazos

Adjunta el enlace de tu guion directamente en la tarea

Vea el progreso automáticamente a medida que se completan las tareas

🔑 Ideal para: Equipos de podcast que buscan una forma sencilla y repetible de gestionar cada episodio.

Utiliza los campos personalizados con IA de ClickUp para capturar esos detalles clave

3. Plantilla para redacción de contenido de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Organiza todo tu contenido en un solo lugar con la plantilla para redacción de contenidos de ClickUp

Planificar un buen guion para un vídeo comienza con un esquema sólido, y esta plantilla para redacción de contenidos de ClickUp incluye todo lo que necesitas para crear tu mensaje con confianza.

Desde establecer metas claras y comprender a tu público hasta programar tus plazos y listar todos los recursos multimedia, te ayuda a mantener organizado todo el proceso de contenido.

¿Lo mejor? ClickUp Brain también está diseñado para integrarse aquí mismo. Es tu asistente de redacción con IA que ofrece sugerencias inteligentes, esquemas de contenido y mejoras, todo ello accesible desde tus documentos de ClickUp.

Utiliza varios LLM dentro de ClickUp Brain para mejorar tu experiencia de escritura

Brain ayuda a acelerar la lluvia de ideas, pulir y generar tus guiones. También automatiza las actualizaciones y los resúmenes, y escribe en tu tono preferido, para que puedas dedicar más tiempo a crear.

🌟 Por qué te gustará:

Utiliza un único documento con páginas anidadas para planificar y realizar el seguimiento de diferentes tipos de contenido

Conoce a tu público y adapta tu contenido a él

Sigue formatos estructurados para redactar contenidos , incluyendo entradas de blog, comunicados de prensa, casos prácticos y mucho más

🔑 Ideal para: Escritores y equipos de marketing que desean un marco completo y paso a paso que sea compatible con la creatividad y mantenga los proyectos en marcha.

🔍 ¿Sabías que...? Las primeras películas, que a menudo duraban solo un minuto, no necesitaban guiones. En su lugar, los cineastas se basaban en «escenarios», que eran breves resúmenes. El término «guion» no se popularizó hasta la década de 1940.

4. Plantilla de planificador de contenido para YouTube de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Gestiona tu canal de YouTube a la perfección con la plantilla de planificación de contenido para YouTube de ClickUp

La plantilla de planificación de contenido para YouTube de ClickUp reúne todo el proceso de planificación de vídeos, desde la planificación y la redacción del guion hasta la edición y la publicación, en un espacio visual y fácil de gestionar. Está configurada con fases de tareas ya preparadas, como la redacción del guion, la grabación y la edición, para que puedas realizar un seguimiento del progreso sin tener que empezar desde cero cada vez.

Cada tarea incluye espacio para resúmenes creativos, palabras clave, fechas límite e incluso guiones adjuntos, lo que facilita mantener todo en un solo lugar.

🌟 Por qué te gustará:

Realiza un seguimiento de todo el proceso de creación de vídeos, desde la idea hasta la publicación

Mueve las tareas a través de la creación de guiones, la grabación, la edición y mucho más en la vista Tablero de producción

Colabora con tu equipo para intercambiar ideas sobre temas y contenidos para vídeos en una pizarra

🔑 Ideal para: Creadores y equipos de YouTube que desean optimizar su proceso creativo y mantener todos los vídeos en el buen camino.

5. Plantilla de indicaciones de ClickUp ChatGPT para escribir

Obtenga plantillas gratis Escribe más rápido y con más frescura con la plantilla de indicaciones para escribir ChatGPT de ClickUp

¿Buscas esa chispa perfecta para que las palabras fluyan? La plantilla ChatGPT Prompts for Writing de ClickUp contiene más de 200 indicaciones creativas, extravagantes y estimulantes para sacudir tu rutina de escritura.

Tanto si estás escribiendo un diario, redactando un borrador, haciendo una lluvia de ideas para vídeos que resulten atractivos para los espectadores o calentando motores, estas indicaciones son fáciles de adaptar a tu estilo. El diseño es flexible, con mucho espacio para experimentar, reescribir y crear algo original.

🌟 Por qué te gustará:

Explora más de 200 indicaciones de escritura versátiles en un documento organizado

Modifica y combina las indicaciones para adaptarlas a tu estilo de redacción personal

Estructura tus ideas, piensa en nuevos temas y crea contenidos atractivos con indicaciones útiles

🔑 Ideal para: Escritores, vloggers, estudiantes o cualquier persona que quiera superar sus bloqueos creativos.

➡️ Lea también: Indicaciones para escribir que transformarán su proceso creativo en el trabajo

📮 Información de ClickUp: El 62 % de nuestros encuestados confía en herramientas de IA conversacional como ChatGPT y Claude. Su interfaz de chatbot familiar y sus versátiles capacidades (para generar contenido, analizar datos y mucho más) podrían ser la razón por la que son tan populares en diversos roles e industrias. Sin embargo, si el usuario tiene que cambiar a otra pestaña para hacerle una pregunta a la IA cada vez, el coste asociado al interruptor y al cambio de contexto se acumula con el tiempo. Pero no con ClickUp Brain. Está integrado en tu entorno de trabajo, sabe en qué estás trabajando, entiende las indicaciones de texto sin formato y te da respuestas muy relevantes para tus tareas. ¡Duplica tu productividad con ClickUp!

6. Plantilla de producción de vídeo de ClickUp

Obtener plantilla gratis Gestiona la preproducción, la producción y la posproducción de vídeos con la plantilla de producción de vídeo de ClickUp

Esta plantilla de producción de vídeo de ClickUp ofrece a tu equipo una forma estructurada de gestionar todas las fases de la producción sin el estrés habitual.

Con una vista de lista de proyectos para ver todo de un vistazo, una vista de tablero para realizar un seguimiento del progreso y un calendario para cumplir con los plazos, gestiona tu producción de vídeo a la perfección.

¿Y qué más? Funciona perfectamente con ClickUp para marketing, lo que garantiza que tus proyectos de vídeo no se queden en nada. Puedes vincular la producción de vídeos a la planificación de campañas, gestionar las aprobaciones de contenido, realizar un seguimiento de los activos de diseño y colaborar en briefings sin tener que cambiar de herramienta.

Facilitan la sincronización de la producción con los equipos de marketing, mantienen la coherencia de los mensajes y miden el rol que desempeña cada vídeo en el panorama general.

🌟 Por qué te gustará:

Almacena guiones, detalles de la ubicación y contactos de socios en un solo lugar

Organiza las ubicaciones de rodaje, los requisitos de personal, los guiones de vídeo y los contactos de la agencia

Vea y ajuste fácilmente las fechas de estreno con el calendario

🔑 Ideal para: Equipos que producen vídeos de marketing, contenido interno o trabajos para clientes y necesitan una forma fiable de gestionar la producción de vídeos.

7. Plantilla de producción de vídeos para YouTube de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Garantiza la coherencia en todos tus vídeos con la plantilla de producción de vídeos para YouTube de ClickUp

Producir un vídeo sólido para YouTube implica planificación, coordinación y seguimiento en cada paso. La plantilla de producción de vídeos de YouTube de ClickUp establece un proceso de producción completo para que tu equipo sepa exactamente qué hay que hacer, quién lo está haciendo y qué se necesita para publicar un vídeo terminado.

Desde la redacción del guion hasta la distribución, cada fase se divide en subtareas con listas de control integradas que facilitan la concentración y el trabajo eficiente.

🌟 Por qué te gustará:

Asigna roles clave, como guionista y editor, utilizando los campos integrados

Mantén a todos informados con la sección de notas para líderes y comentarios internos

Utiliza campos específicos para el editor de vídeo, las fechas de publicación, las etiquetas e incluso los diseños de tus miniaturas y tiras

🔑 Ideal para: Creadores, profesionales del marketing o equipos que gestionan canales de YouTube.

➡️ Lea también: Los mejores generadores de vídeo con IA para crear contenidos impresionantes

8. Plantilla de guion gráfico de ClickUp

Obtener plantilla gratis Visualiza tu historia con la plantilla de guion gráfico de ClickUp

Si piensas mejor con imágenes que con párrafos, la plantilla de guion gráfico de ClickUp te ofrece un espacio visual claro y codificado por colores para diseñar toda tu historia.

Correlaciona seis escenas, desde la exposición hasta la resolución, con cuadros específicos para la acción, el diálogo y el audio/efectos especiales en cada una. Es una plantilla de guion gráfico que imita la forma de pensar de los equipos creativos: escena por escena, capa por capa.

🌟 Por qué te gustará:

Personaliza, arrastra y amplía cada sección para adaptarla a tus necesidades

Utiliza cuadros específicos para realizar el seguimiento de la acción, los diálogos y el audio/los efectos especiales

Vea el arco narrativo completo dispuesto en una secuencia horizontal clara

🔑 Ideal para: Escritores y equipos creativos que desean un espacio colaborativo para esbozar ideas y estructurar escenas.

🧠 Dato curioso: En la década de 1910, Thomas Ince, apodado el «padre del estudio cinematográfico», transformó el cine en un sistema de cadena de montaje al convertir el guion en el plano detallado de la producción. Este cambio de eficiencia ayudó al guion a evolucionar desde un simple esquema hasta convertirse en el documento creativo central.

9. Plantilla de calendario de contenidos de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Cumple con los plazos de entrega de contenidos con la plantilla de calendario de contenidos de ClickUp

Hacer un seguimiento de lo que se publica, lo que aún está en borrador y quién está trabajando en qué no tiene por qué ser abrumador. La plantilla de calendario de contenido de ClickUp te ofrece un hub central y visual para planificar, programar y gestionar cada pieza de contenido que publica tu equipo.

Están diseñadas para funcionar en distintos formatos, como entradas de blog, vídeos y boletines informativos, y te ofrecen una visibilidad completa de todo el proceso. Cada tarea de contenido incluye campos para fechas límite, canales, enlaces a activos, personas asignadas y seguimiento del progreso, lo que garantiza que no se te escape nada.

🌟 Por qué te gustará:

Planifica y programa el contenido por semana, mes o campaña con esta plantilla de calendario de contenido

Asigna tareas, establece plazos y realiza un seguimiento del progreso en un solo espacio

Sube recursos creativos y vincula documentos de apoyo directamente a las tareas

🔑 Ideal para: Equipos de marketing, gestores de redes sociales y responsables de contenido que necesitan coordinar el contenido en diferentes plataformas.

10. Plantilla de plan de proyecto creativo de ClickUp

Obtener plantilla gratis Planifica proyectos y supervisa el progreso con la plantilla de plan de proyectos creativos de ClickUp

Afrontar un proyecto creativo es mucho más sencillo con esta plantilla de plan de proyectos creativos de ClickUp. Te ayuda a mantener a tu equipo informado y a supervisar el avance de tus proyectos con metas y plazos claros.

Encontrarás diferentes vistas que se adaptan a tu estilo, desde listas que muestran todas las tareas hasta tableros que ofrecen una visión general rápida del progreso y cronogramas que te permiten controlar tu calendario.

🌟 Por qué te gustará:

Realice un seguimiento del progreso de las tareas con estados personalizados, como Completada, En espera de aprobación, En curso y En revisión

Planifica tus tareas y asígnalas a los miembros del equipo con la vista de proyecto creativo

Asegúrese de completar sus proyectos a tiempo y dentro del presupuesto con una hoja de ruta clara

🔑 Ideal para: Equipos creativos y gestores de proyectos que desean flujos de trabajo fluidos y una planificación clara de los proyectos.

11. Plantilla de directrices de redacción de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Mantén la coherencia y la precisión en todo tu contenido con la plantilla de directrices de redacción de ClickUp

La plantilla de directrices de redacción de ClickUp es tu herramienta imprescindible para mantener la coherencia de la voz y el tono de tu empresa en todas las plataformas.

Ayudan a todo el mundo a entender cómo suena tu marca sin parecer estirado ni confuso. Desglosan cómo escribir con personalidad sin perder la profesionalidad, incluyendo qué palabras usar (¡y evitar!) en tus guiones de vídeo, consejos gramaticales y detalles de estilo.

🌟 Por qué te gustará:

Define la voz de tu marca para que la redacción resulte natural y coherente

Lista de elementos gramaticales y estilísticos imprescindibles para evitar confusiones en guiones largos y cortos

Aclara cómo utilizar abreviaturas, acrónimos, signos de puntuación y mucho más

🔑 Ideal para: Equipos de marketing, creadores de contenido y empresas que desean unificar su voz, evitar interrupciones en el patrón y facilitar la redacción.

➡️ Lea también: Ejemplos de kits de marca para inspirarse y crear el suyo propio

12. Plantilla POE para la creación de contenido de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Crea contenido de alta calidad con la plantilla POE de creación de contenido de ClickUp

¿Buscas una forma sencilla de mantener un proceso de creación de contenido fluido y coherente? La plantilla POE de creación de contenido de ClickUp establece pasos claros para que todos conozcan sus prioridades y responsabilidades.

Son perfectas para garantizar que tu equipo ofrezca contenido de calidad en todo momento, sin confusiones.

Además, puedes utilizar clips de ClickUp incrustados para añadir explicaciones rápidas en vídeo directamente en el POE. Graba mensajes de vídeo rápidos, comparte tu pantalla o actualizaciones de la webcam directamente en tus tareas.

Esto le garantiza que podrá explicar ideas, dar feedback o compartir actualizaciones de una forma más rápida y clara que escribiendo largos mensajes clave.

🌟 Por qué te gustará:

Asigna roles y responsabilidades con simples @menciones

Guarda las preguntas frecuentes y los recursos en un solo lugar para orientar y enseñar a las personas sin problemas

Gestiona los comentarios y las actualizaciones sin problemas con el seguimiento de revisiones

🔑 Ideal para: Equipos y gestores de contenido que desean crear un proceso de contenido fiable y fácil de seguir.

💡 Consejo profesional: Revisa y actualiza periódicamente tu POE utilizando el Formulario de solicitud de revisión para mantener los procedimientos actualizados y garantizar que tu equipo siga siempre las buenas prácticas.

13. Plantilla para guiones de vídeo de Canva

vía Canva

La plantilla de documento para guiones de vídeo de Canva te ofrece un espacio limpio y claro para planificar lo que vas a decir y cómo lo vas a decir. Tanto si estás grabando vídeos tutoriales internos, vídeos profesionales, vídeos de marketing o vídeos musicales, te ayuda a organizarte y a centrarte en los puntos clave.

Correlacione sus imágenes, tomas secundarias, voz en off y sincronización, todo en un solo documento. Es fácil de usar, fácil de compartir y le ahorra pausas incómodas o repeticiones interminables.

🌟 Por qué te gustará:

Planifica el guion de tu vídeo escena por escena o línea por línea

Facilita la colaboración con un documento limpio y editable

Ahorra tiempo durante la grabación con un guion listo para leer

🔑 Ideal para: Creadores de contenido, profesionales del marketing y equipos de vídeo que desean guiones pulidos sin estrés.

💡 Consejo profesional: Crea vídeos increíbles escribiendo guiones mientras hablas. Escribe frases cortas y coloquiales para que tu mensaje sea fácil de seguir. Lee el guion del vídeo en voz alta para ver si suena natural. Imagina que estás chateando con un amigo: ¡esa es la vibración que mantiene enganchados a la mayoría de los espectadores! Si necesitas ayuda, aprovecha la función Talk-to-Text de ClickUp Brain MAX, ¡tu compañero de escritorio con IA!

14. Plantilla para guiones de vídeo de Template.net

vía Template. net

La plantilla para guiones de vídeo de Template.net te ofrece una estructura ya preparada que hace que escribir guiones resulte menos intimidante y mucho más manejable.

Son perfectas para organizar tus ideas, ajustar los diálogos a las escenas y asegurarte de que todo fluye con naturalidad. Abre el documento, introduce tu contenido y empieza a crear un guion listo para filmar.

🌟 Por qué te gustará:

Diseña la estructura de tu vídeo en un formato sencillo y fácil de leer

Divide tu guion en introducciones, indicaciones fuera de cámara, detrás de las cámaras y llamadas adecuadas

Personaliza la plantilla para que se adapte al tono de tu marca

🔑 Ideal para: Creadores y equipos pequeños que desean escribir guiones seguros y con buen ritmo sin empezar desde cero.

➡️ Lea también: El mejor software de gestión de proyectos para la producción de vídeos

15. Plantilla para guiones de vídeos para canales de YouTube, de Template.net

vía Template. net

La plantilla para guiones de vídeos del canal de YouTube de Template.net te ayuda a dar forma a tu contenido con claridad e intención.

Te proporcionan espacio para estructurar la introducción, los puntos clave, las llamadas a la acción y la conclusión, lo que garantiza que mantengas el interés sin desviarte del tema. También son una forma estupenda de estandarizar el formato de todos tus vídeos y crear un tono de marca coherente a lo largo del tiempo.

🌟 Por qué te gustará:

Organiza la introducción, el cuerpo y la conclusión de tu vídeo en un solo lugar

Mantén los guiones de vídeo alineados con el tono y la voz de tu marca

Utiliza notas adicionales para incluir detalles importantes como el público objetivo, los efectos de sonido, la narrativa principal y los detalles de producción

🔑 Ideal para: Creadores de YouTube que desean crear vídeos claros y estructurados que capten la atención de los espectadores.

16. Plantilla de guion de vídeo de Backlinko

vía Backlinko

La plantilla de guion de vídeo Backlinko está diseñada para profesionales del marketing que desean que sus vídeos sean concisos, estratégicos y orientados a los resultados. Diseñada pensando en la claridad y la estructura, te guía a través de cada sección, desde el gancho que capta la atención hasta la llamada a la acción que impulsa la acción.

Cada parte está diseñada para mantener la atención del espectador y llevarlo hacia su meta, ya sea obtener más clics, registros o compartidos.

🌟 Por qué te gustará:

Divida su mensaje en secciones claras y persuasivas

Utiliza la fórmula de 4 partes: gancho, introducción, contenido y CTA para crear guiones atractivos

Céntrate en tus metas de marketing sin perder el contenido humano y cercano

🔑 Ideal para: Profesionales del marketing y equipos de contenido que desean escribir guiones de vídeo de alto rendimiento.

🔍 ¿Sabías que...? El primer anuncio televisivo se emitió en 1941 durante un partido de béisbol y duró solo 10 segundos, lo que demuestra que incluso los primeros anuncios reconocieron el poder de los mensajes concisos.

17. Plantilla de guion de vídeo de HubSpot

a través de HubSpot

La plantilla de guion de vídeo de HubSpot te guía a través del proceso de creación del guion de tu vídeo, comenzando por el mensaje principal y terminando con una llamada a la acción que genere una respuesta.

Te ayudan a empezar aclarando tu meta, identificando tu público y definiendo tu mensaje clave. Puedes dar forma a tu guion en tres partes claras: el gancho, el mensaje central y el cierre.

🌟 Por qué te gustará:

Añade indicaciones visuales junto con las descripciones de audio para mayor claridad

Personaliza la plantilla para añadir tus secciones e indicaciones

Colabora con tu equipo para que todos estén en la misma página

🔑 Ideal para: Creadores y profesionales del marketing que desean escribir guiones para vídeos con un tono conversacional y mantener el interés de los espectadores.

➡️ Lea también: Las mejores herramientas de IA para marketing que le ayudarán a mantener la productividad

Encuentre el socio perfecto para sus guiones de vídeo con ClickUp

Las plantillas de guiones para vídeos te ofrecen estructuras claras y probadas para planificar tu mensaje, organizar tus escenas y mantener el interés de tus vídeos de principio a fin.

Ayudan a los creadores y a los profesionales del marketing a ahorrar tiempo, mantenerse centrados y ofrecer contenidos que conectan con su público.

Para llevar tus proyectos de vídeo aún más lejos, ClickUp ofrece potentes plantillas y funciones diseñadas para mantener toda tu producción organizada y bajo control. Con potentes funciones integradas, te permite generar esquemas e ideas para guiones en cuestión de segundos, y también puedes redactar y compartir guiones de vídeo sin esfuerzo.

¡Regístrate hoy mismo en ClickUp!