Las 20 mejores herramientas y programas de mapeo de procesos para mejorar el flujo de trabajo en 2025

A pesar del énfasis que se pone hoy en día en la agilidad y la eficiencia, la mayoría de las empresas siguen operando a ciegas. El trabajo está terminado, pero nadie tiene claro cuál es el proceso real.

Los flujos de trabajo residen en correos electrónicos, chats y conocimientos tácitos, y cada equipo los entiende de forma diferente. Por eso, cuando se producen retrasos o surgen problemas, nadie sabe dónde está el verdadero problema.

Las herramientas de mapeo de procesos cambian eso.

Proporcionan una representación visual del flujo del trabajo y dónde se interrumpe.

Aquí compartimos las mejores herramientas de mapeo de procesos empresariales que mejoran la eficiencia de su empresa, detectan posibles cuellos de botella, estandarizan los flujos de trabajo e impulsan la mejora continua.

¿Cómo elegir una herramienta de mapeo de procesos?

Al evaluar un software de mapeo de procesos, debes asegurarte de que la herramienta se adapte a la complejidad y las metas de tu organización.

A continuación, se detallan las funciones y capacidades avanzadas que debe buscar en el mejor software de mapeo de procesos:

Interfaz intuitiva de arrastrar y soltar: una interfaz fácil de usar de arrastrar y soltar facilita a cualquier usuario de su equipo la creación de mapas de procesos, incluso a usuarios sin conocimientos técnicos, como los gestores de proyectos.

Compatibilidad con notaciones estándar : elige herramientas que sean compatibles con : elige herramientas que sean compatibles con técnicas de mapeo de procesos ampliamente utilizadas, como BPMN (Business Process Model Notation) o diagramas de flujo detallados. Esto mantiene la claridad y la coherencia, especialmente cuando se trabaja con varios equipos o se realizan presentaciones a las partes interesadas.

Colaboración en tiempo real: si su equipo no puede trabajar simultáneamente en el mapa de procesos, acabará teniendo problemas con el control de versiones. Busque un software de mapeo de procesos que permita a todos realizar la edición, comentar y actualizar en tiempo real.

Exportación y uso compartido flexibles: elige un software de mapeo de procesos empresariales que te permita exportar mapas a PDF, Word o imágenes, y que, idealmente, te permita realizar el uso compartido a través de un enlace o una integración en la nube.

Simulación y análisis de procesos: para flujos de trabajo más complejos, las funciones de simulación le permiten probar cómo se ejecuta un proceso, identificar cuellos de botella y solucionar problemas antes de que se produzcan.

Plantillas y ejemplos: las plantillas predefinidas para la mejora de procesos comunes le ahorran tiempo de configuración.

Integración con tus herramientas existentes: es probable que utilices algún CRM, ERP, software de gestión de proyectos o plataformas de automatización de procesos. Asegúrate de que tu herramienta de mapeo de flujos de trabajo sea compatible con tu infraestructura tecnológica, para mantener tus mapas de procesos detallados conectados con el trabajo real.

👀 ¿Sabías que...? Los primeros mapas de procesos se remontan a la década de 1920. Frank y Lillian Gilbreth crearon gráficos de flujo de procesos en 1921 para ayudar a visualizar y mejorar los flujos de trabajo industriales.

⭐ Plantilla destacada La plantilla de mapeo de procesos de ClickUp proporciona un marco detallado para visualizar los flujos de trabajo, asignar responsabilidades y realizar el seguimiento del progreso. Incluye vistas personalizables como listas, tableros y diagramas de Gantt, lo que facilita la gestión y optimización de sus flujos de trabajo de principio a fin. Obtenga una plantilla gratuita Cree y personalice mapas de procesos al instante con la plantilla de mapeo de procesos de ClickUp.

El mejor software de mapeo de procesos de un vistazo

Antes de entrar en materia, echemos un vistazo rápido a las mejores herramientas de mapeo de procesos para ayudarle a elegir la más adecuada.

Nombre de la herramienta Funciones principales Lo mejor para Precios* ClickUp Pizarras blancas, mapas mentales, documentos, automatizaciones, asistente de IA (ClickUp Brain), más de 15 vistas, colaboración en tiempo real. Particulares, pequeñas y grandes empresas, y corporaciones que buscan visualizar, automatizar y unificar los flujos de trabajo empresariales. Plan gratuito disponible, precios personalizados para corporaciones. Lucidchart Plantillas, figuras enlazadas a datos, historial de revisiones, formato condicional. Empresas de tamaño mediano y corporaciones que buscan diagramas inteligentes. Plan Free disponible, planes de pago a partir de 9 $ al mes. Microsoft Visio Compatibilidad con BPMN, más de 250 000 figuras, integración con Microsoft 365, reglas de validación. Corporaciones que desean documentar procesos complejos. Los planes de pago comienzan en 5 $ al mes (nube). Creately Asistente de IA, colaboración en tiempo real, conversión de procesos a Kanban, integración con GitHub. Pequeñas y medianas empresas de tamaño pequeño o mediano que buscan pizarras colaborativas. Prueba gratuita de 14 días, planes de pago a partir de 8 $ al mes. Miro Diagramas con IA, figuras BPMN + VSM, modo de enfoque, colaboración en tiempo real. Pequeñas empresas, medianas empresas o corporaciones de tamaño mediano que necesitan mapas de procesos virtuales. Plan Free disponible, planes de pago a partir de 10 $/usuario/mes. Process Street Lógica condicional, listas de control de procesos, automatización con variables, historial de versiones. Pequeñas y medianas empresas con un tamaño de negocio pequeño o mediano que crean flujos de trabajo basados en listas de control. 14 días de prueba gratuita, precios personalizados. EdrawMax Formas inteligentes, operaciones booleanas, diagramas entre páginas, bibliotecas compartidas. Estudiantes, particulares y empresas de tamaño mediano que crean diagramas técnicos. Prueba gratuita de 7 días, planes de pago a partir de 35,99 $. Diagrams. net Acceso sin conexión, lienzo infinito, seguridad detrás de un cortafuegos, modo oscuro. Personas o empresas que prefieren el mapeo de procesos sin conexión. Plan Free disponible, planes de pago a partir de 37 $ al mes. Bizagi Modeler Validación de IA, modelado multipath, conexión ERP/CRM, herramientas de simulación. Empresas de tamaño mediano o grande que diseñan procesos empresariales. Plan Free disponible, precios personalizados para planes de pago. Tango Captura automática paso a paso, capturas de pantalla contextuales, edición + análisis. Corporaciones o grandes compañías que crean guías de procesos para equipos. No hay plan Free; los planes de pago comienzan en 2000 $/usuario/año. Slickplan Colaboración en tiempo real, integración con Figma, exportación en múltiples formatos, entorno de trabajo personalizado con tu marca. Particulares, pequeñas empresas o medianas empresas de tamaño pequeño que crean planos de sitios web y arquitectura de información de sitios web. Prueba gratuita de 14 días; planes de pago a partir de 11,79 $ al mes. Qntrl Transiciones paralelas, formularios personalizados, lógica condicional, control de acceso basado en roles. Empresas medianas y corporaciones que crean flujos de trabajo rastreables. No hay plan Free; los planes de pago comienzan en 14,37 $ por usuario al mes. FigJam Diagramas asistidos por IA, colaboración en tiempo real, modo sin conexión, integraciones con Slack, Jira y Google Drive. Particulares, pequeñas empresas y medianas empresas de tamaño pequeño que buscan diagramas de IA. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 5 $ al mes. Camunda Flujos de trabajo BPMN ejecutables, integración DMN, supervisión en tiempo real, diseño modular. Empresas de tamaño mediano y corporaciones que crean flujos de trabajo BPMN. Plan Free gratuito disponible; precios personalizados. Cardanit Modelado BPMN/DMN, diseño automático, sugerencias de modelado inteligentes, imágenes de marca. Particulares, pequeñas empresas y medianas empresas de tamaño pequeño que crean simulaciones de procesos. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 25 $ al mes. MindManager Mapas mentales, diagramas de Venn, indicadores de prioridad, importación de datos de Excel. Particulares, educadores, pequeñas empresas y medianas empresas que crean mapas mentales compatibles con las aplicaciones de Microsoft Office. Versión de prueba gratuita disponible, precios a partir de 99 $ al año. ClickCharts Más de 60 plantillas, más de 900 símbolos, interfaz sencilla, exportación a múltiples formatos. Personas, educadores y estudiantes que buscan herramientas sencillas para crear gráficos. Free Entorno de trabajo de Minitab Plantillas Six Sigma, simulaciones Monte Carlo, diagramas de afinidad, revisiones de control de calidad. Empresas medianas y corporaciones que desean integrar la creación de diagramas con el software Minitab. Precios personalizados Notion Diseño basado en bloques, plantillas personalizadas, asistencia con IA, diagramas de flujo incrustables. Particulares, pequeñas empresas y medianas empresas de tamaño pequeño que desean integrar diagramas de flujo con funciones de base de datos. Plan gratuito disponible; planes de pago a partir de 12 $/usuario/mes. Monday. com Más de 200 plantillas, IA y automatización, integraciones de terceros, múltiples vistas. Diseño basado en bloques, plantillas personalizadas, asistencia con IA, diagramas de flujo incrustables. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 12 $/usuario/mes.

¿Listo para optimizar tus flujos de trabajo? Aquí tienes las mejores herramientas de mapeo de procesos empresariales para empezar.

1. ClickUp (el mejor para visualizar y realizar la automatización de los flujos de trabajo de la empresa)

Crea diagramas y organigramas de forma colaborativa con ClickUp Pizarras.

ClickUp, la aplicación integral para el trabajo, te permite llevar los flujos de trabajo visuales del concepto a la ejecución enlazando el mapeo de procesos directamente con la gestión de tareas en tiempo real.

ClickUp Pizarra le ofrece un lienzo limpio e interactivo para diseñar visualmente sus procesos. Gracias a la colaboración en tiempo real, puede intercambiar ideas libremente, crear diagramas de flujo o correlacionar flujos de trabajo de alto nivel utilizando figuras, líneas, notas adhesivas y una cómoda interfaz táctil.

Esta herramienta de visualización de procesos correlaciona todo, desde campañas de marketing hasta POE internos. Con la generación de imágenes mediante IA y la integración con Chat, Docs y Tasks en ClickUp, no tendrás que cambiar constantemente de pantalla.

Para flujos de trabajo complejos, utilice ClickUp mapas mentales, que ofrece un enfoque no lineal y visual que comienza con un nodo central que representa el proceso principal, como «Incorporación de clientes», desde el que se pueden ramificar las fases principales, como «Captura de clientes potenciales», «Cualificación» o «Configuración de cuentas».

Esboza planes de proyecto y visualiza los objetivos del equipo con los mapas mentales de ClickUp.

No importa cuántos flujos de procesos documente, con ClickUp Docs puede crear un repositorio de documentación viva directamente en su entorno de trabajo de ClickUp, etiquetando a los miembros del equipo y añadiendo listas de control, archivos multimedia, PDF e incluso vídeos.

Los documentos se pueden enlazar con tus tareas y pizarras para que los equipos dispongan de todo el contexto necesario para comprender y seguir los procesos de manera eficiente.

Crea, edita y realiza el uso compartido de tus modelos de procesos empresariales con ClickUp Docs.

⚡ Truco rápido: utilice plantillas de página para correlacionar pasos de procesos repetibles, como ciclos de revisión, aprobaciones o escalamientos. En lugar de reconstruirlos cada vez, inserte secciones predefinidas que mantengan sus flujos coherentes y sin errores.

Para reducir los gastos administrativos, utilice ClickUp Automatizaciones para procesos repetitivos, como seguimientos por correo electrónico, aprobaciones, actualizaciones de estado, asignaciones de tareas, etc. Puede asignar tareas de forma dinámica en función de variables específicas, lo que garantiza que las asignaciones se adapten a medida que cambian los roles del equipo o los participantes.

Las automatizaciones también desencadenan notificaciones basadas en acciones de tareas o envíos de formularios, lo que ayuda a mantener una comunicación fluida con los miembros del equipo, los clientes, los proveedores y otras partes interesadas.

Automatiza las tareas repetitivas y optimiza los flujos de trabajo con ClickUp Automatizaciones.

💡 Consejo profesional: mantén la fiabilidad de tus flujos de trabajo realizando un seguimiento de la actividad de automatización en tiempo real. Dirígete a Automatización > Registro de actividad para supervisar qué se está ejecutando, qué ha fallado y por qué. Utiliza este registro para solucionar los flujos interrumpidos y ajustar tus reglas de automatización para una ejecución de procesos más fluida y sin errores.

En el centro de todo ello se encuentra ClickUp Brain, el asistente basado en IA que le permite utilizar comandos de lenguaje natural para crear o modificar tareas automáticamente. Convierta los pasos mapeados en tareas ejecutables con un solo clic; asigne propietarios, establezca fechas límite y realice el seguimiento del progreso, todo ello desde su mapa de procesos.

También puede analizar sus flujos de trabajo para identificar ineficiencias y sugerir mejoras o próximos pasos basándose en los patrones de sus tareas y el comportamiento del equipo.

Las plantillas de mapeo de procesos de ClickUp te permiten personalizar tus mapas de procesos para tu caso de uso. Por ejemplo, la plantilla de pizarra de mapas de procesos de ClickUp te permite representar visualmente cada parte de tu flujo de trabajo en un lienzo interactivo.

Obtenga una plantilla gratuita Realice un seguimiento de las metas, las actividades y los elementos pendientes en cada fase del proyecto con la plantilla de pizarra para mapas de procesos de ClickUp.

La plantilla incluye un mapa de procesos organizado en cuatro fases y tres categorías: Meta, Actividades y Acciones. Las fases, etiquetadas como Fase 1 a Fase 4, representan el flujo y el progreso de cada actividad, y puedes arrastrar y soltar tu entrada en la categoría y fase correctas para facilitar el seguimiento y la organización.

Las mejores funciones de ClickUp

Limitaciones de ClickUp

La plataforma tiene un montón de funciones avanzadas, lo que puede resultar abrumador para los usuarios novatos.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Según una reseña de G2:

Lo que más me gusta de ClickUp es su personalización y flexibilidad. Ya sea para crear flujos de trabajo a medida para diferentes equipos (como marketing y desarrollo web), utilizar campos personalizados para realizar el seguimiento de los detalles específicos de un proyecto o realizar la automatización de tareas repetitivas, ClickUp me permite adaptarlo a nuestras necesidades concretas. Ayuda a mantener todo en un solo lugar, lo que facilita la gestión de proyectos y la comunicación entre los equipos. Además, las integraciones y automatizaciones nos ahorran mucho tiempo, lo que nos permite centrarnos en lo que realmente importa.

Lo que más me gusta de ClickUp es su personalización y flexibilidad. Ya sea para crear flujos de trabajo a medida para diferentes equipos (como marketing y desarrollo web), utilizar campos personalizados para realizar el seguimiento de los detalles específicos de un proyecto o realizar la automatización de tareas repetitivas, ClickUp me permite adaptarlo a nuestras necesidades concretas. Ayuda a mantener todo en un solo lugar, lo que facilita la gestión de proyectos y la comunicación entre los equipos. Además, las integraciones y automatizaciones nos ahorran mucho tiempo, lo que nos permite centrarnos en lo que realmente importa.

2. Lucidchart (el mejor para crear diagramas de flujo y diagramas de empresa profesionales)

vía Lucidchart

Lucid es una plataforma de colaboración visual para que los equipos ideen, diseñen, documenten y ejecuten flujos de trabajo y sistemas.

Con Lucid, puedes organizar la documentación de tus procesos, convirtiéndola en una fuente única para todos los equipos. Puedes enlazar datos y documentos para garantizar que toda la información crítica sea accesible de forma centralizada. Incluso puedes etiquetar a los miembros del equipo para notificarles áreas específicas del proceso que requieren atención.

Una de las características clave de Lucidchart es su enfoque en la creación inteligente de diagramas. Incorpora IA para automatizar diseños, generar diagramas a partir de datos y revelar información, lo que ayuda a acelerar el proceso de creación y a descubrir información valiosa dentro de los elementos visuales.

La plataforma también ofrece plantillas para flujos de procesos empresariales, mapas de procesos de TI y diagramas de carriles para ayudarle a poner en marcha la creación de diagramas de flujo con diseños y símbolos estándar del sector.

Las mejores funciones de Lucidchart

Enlaza datos de un archivo CSV, Hojas de cálculo de Google o Excel para asignar información relevante directamente a figuras o páginas en tu documento de Lucidchart.

Añade enlaces a figuras que dirijan a los usuarios a otra página de Lucidchart, a un documento diferente o a una URL externa para obtener más contexto o conocer los siguientes pasos.

Integración perfecta con plataformas como Confluence, Jira y Microsoft 365.

Adjunte imágenes a los objetos para proporcionar documentación visual o instrucciones directamente en el diagrama.

Limitaciones de Lucidchart

Cuando los usuarios pasan de PowerPoint a Lucid, puede que les lleve algún tiempo familiarizarse con la interfaz.

Aunque la versión gratuita es ideal para uso individual, las potentes funciones para equipos y las integraciones avanzadas solo están disponibles con los planes de suscripción, lo que puede hacer que los equipos más grandes busquen alternativas a Lucidchart.

Precios de Lucidchart

Free

Individual: 9 $ al mes

Equipo: 10 $ por usuario/mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Lucidchart

G2: 4,5/5 (más de 6500 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 2200 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Lucidchart?

Una reseña de Capterra dice:

La experiencia de trabajar con Lucidchart ha sido muy gratificante para nosotros. Nos facilita la creación de todo tipo de diagramas y gráficos que nos ayudan a visualizar nuestras ideas y planes para mantener nuestro trabajo optimizado.

La experiencia de trabajar con Lucidchart ha sido muy gratificante para nosotros. Nos facilita la creación de todo tipo de diagramas y gráficos que nos ayudan a visualizar nuestras ideas y planes para mantener nuestro trabajo optimizado.

⚡ Archivo de plantillas: Una plantilla de mejora de procesos (también denominada plantilla de rendimiento de procesos) es una guía estructurada para analizar y mejorar sus procesos empresariales. Estas plantillas le ayudan a añadir estructura a sus modelos de procesos empresariales y flujos de trabajo.

3. Microsoft Visio (el mejor para BPMN a nivel de corporación y mapeo de procesos basado en el cumplimiento normativo)

a través de Microsoft Visio

Microsoft Visio es un software de diagramas de flujo para documentar procesos complejos y multifuncionales.

Elija entre plantillas estándar del sector, como BPMN, diagramas de flujo multifuncionales, mapas de flujo de valor y gráficos Six Sigma, para capturar rápidamente los flujos de trabajo operativos en un formato que se ajuste a las normas de cumplimiento y empresariales.

Esta herramienta de mapeo de flujos de trabajo tiene más de 250 000 figuras disponibles. Puede personalizar los diagramas y diseñar procesos para reflejar los matices del trabajo de cada departamento.

Para mantener tus diagramas precisos y alineados con los estándares empresariales, Visio te permite aplicar reglas de validación integradas que señalan errores como una lógica BPMN incorrecta antes del uso compartido.

Las mejores funciones de Microsoft Visio

Añada anotaciones manuscritas con el Editor de tinta para que la edición de diagramas sea más intuitiva.

Genere automáticamente gráficos organizacionales a partir de fuentes de datos como Excel, Exchange o Microsoft Entra ID.

Utilice potentes funciones de escritorio para crear dibujos técnicos muy detallados.

Cree diagramas accesibles con compatibilidad de alto contraste y narración.

Incruste y comparta diagramas sin problemas dentro del ecosistema de Microsoft (Microsoft Teams, Word, Excel, PowerPoint y SharePoint) para mantener una comunicación coherente entre sus herramientas existentes.

Limitaciones de Microsoft Visio

Las funciones de diagramación a veces son lentas, especialmente al realizar la conexión o la edición de varias figuras individualmente.

La interfaz de usuario puede parecer menos moderna e intuitiva en comparación con los competidores más nuevos de Visio , que dan prioridad a la web.

Precios de Microsoft Visio

Incluido en los planes comerciales de Microsoft 365.

Plan Visio 1: 5 $ por usuario/mes (facturado anualmente)

Plan Visio 2: 15 $ por usuario/mes (facturado anualmente)

Visio Standard: 309,99 $ (compra única)

Visio Professional: 579,99 $ (compra única)

Valoraciones y reseñas de Microsoft Visio

G2: 4,2/5 (más de 660 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 3280 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Microsoft Visio?

Una reseña de G2 afirma que:

Visio es un excelente producto de Microsoft para crear diagramas de flujo, mapas de procesos, diagramas de flujo de trabajo y organigramas eficientes. Ofrece una amplia gama de funciones integradas para crear diagramas visuales de sistemas y procesos, y se utiliza para el diseño de sistemas y la arquitectura de software.

Visio es un excelente producto de Microsoft para crear diagramas de flujo, mapas de procesos, diagramas de flujo de trabajo y organigramas eficientes. Ofrece una amplia gama de funciones integradas para crear diagramas visuales de sistemas y procesos, y se utiliza para el diseño de sistemas y la arquitectura de software.

4. Creately (el mejor para pizarras colaborativas y planificación visual de proyectos)

vía Creately

Creately es una herramienta de visualización de procesos que permite la colaboración visual, la gestión del conocimiento y la ejecución de proyectos. Permite a los usuarios crear de forma colaborativa mapas de procesos detallados, diagramas de flujo, organigramas y mucho más.

Su enfoque basado en lienzos permite a los usuarios crear diagramas y vincularlos directamente a datos, notas y flujos de trabajo de gestión de tareas sin salir de la interfaz visual. También puede vincular varios mapas de procesos para crear un centro de descubrimiento central, lo que proporciona una visión clara de los flujos de trabajo complejos entre equipos.

Creately IA puede generar diagramas a partir de indicaciones de texto, actuar como compañero de lluvia de ideas y generar conocimientos utilizando marcos de trabajo expertos.

La integración de GitHub en la plataforma permite a sus equipos de desarrollo alinear visualmente su código base con sus procesos correlacionados y mantener la planificación y la ejecución perfectamente sincronizadas.

Las mejores funciones de Creately

Utilice las herramientas de gestión de proyectos integradas o intégrelas con su herramienta de gestión de proyectos para mantener el ritmo de trabajo.

Elige entre más de 50 tipos de diagramas estándar y más de 1000 figuras y conectores para crear diagramas profesionales.

Transforme sus diagramas de procesos en tableros Kanban, cronogramas o hojas de ruta para una mejor gestión del flujo de trabajo.

Colabora con funciones como cursores en tiempo real, comentarios en línea y vídeo conferencias.

Conecta conjuntos de datos a figuras para crear paneles dinámicos basados en datos.

Limitaciones de Creately

Los usuarios informan de problemas de integración en los que los dibujos existentes no se cargan al importarlos a Jira o Confluence.

El rendimiento puede ralentizarse ocasionalmente en lienzos muy grandes y complejos con miles de elementos, especialmente en una sesión colaborativa con muchos usuarios.

Precios de Creately

Personal: 8 $ al mes

Equipo: 8 $ por usuario/mes

Empresa: 149 $ al mes

Enterprise u OnPrem: Precios personalizados

Valoración y reseñas de Creately

G2: 4,4/5 (más de 1330 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 210 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Creately?

Según una reseña de G2:

Me encanta lo fácil que es crear diagramas y colaborar en ellos con Creately. La función de colaboración en tiempo real es increíblemente útil para los proyectos del equipo, y la amplia biblioteca de plantillas y figuras ahorra mucho tiempo.

Me encanta lo fácil que es crear diagramas y colaborar en ellos con Creately. La función de colaboración en tiempo real es increíblemente útil para los proyectos en equipo, y la amplia biblioteca de plantillas y figuras ahorra mucho tiempo.

5. Miro (el mejor para la visualización de procesos y la lluvia de ideas)

vía Miro

El software de mapeo de procesos de Miro te permite mapear información crítica para la empresa, desde la lluvia de ideas hasta la creación de mapas de procesos, y organizarlo todo mediante espacios personalizables.

Con la generación de diagramas basada en IA, puedes escribir una simple indicación como «flujo de trabajo de incorporación de empleados» o «proceso de compra a pago», y Miro crea un diagrama de flujo estructurado.

Miro también te da acceso a paquetes de formas listos para corporaciones, incluyendo BPMN para el modelado formal de procesos, carriles para el mapeo de responsabilidades y Value Stream Mapping para la mejora de procesos lean.

También puede añadir capas a sus diagramas para alternar entre panorámicas generales de alto nivel y pasos detallados del proceso.

Las mejores funciones de Miro

Utiliza la función de ajuste a la cuadrícula y el dimensionamiento automático de objetos de Miro para mantener un diseño estructurado y perfectamente alineado.

Involucre a los equipos en talleres y reuniones con funciones interactivas como votaciones y cronómetros.

Activa el Modo de concentración para sumergirte en un entorno optimizado y libre de distracciones para realizar diagramas y trabajos de diseño detallados.

Importa archivos .vsdx de Lucidchart, Microsoft Visio y Draw.io para revisarlos y colaborar con tu equipo en un único entorno de trabajo accesible.

Colabora con facilidad utilizando comentarios, reacciones, @menciones y seguimiento del cursor.

Limitaciones de Miro

Para los principiantes, las amplias funciones de Miro pueden resultar abrumadoras y requerir una curva de aprendizaje.

El rendimiento puede ralentizarse en tableros que tienen una gran población de imágenes, diagramas y otros elementos.

Precios de Miro

Free

Starter: 10 $ por usuario/mes

Empresa: 20 $ por usuario/mes

Enterprise: Precios personalizados

El complemento Miro Prototyping está disponible por 25 $ al mes para un equipo.

Valoración y opiniones sobre Miro

G2: 4,7/5 (más de 8100 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 1640 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Miro?

Una reseña de G2 dice:

Es increíblemente útil para visualizar flujos con nuestros gestores de producto e ingenieros: ¡hace que las ideas complejas sean mucho más claras! Si buscas una herramienta sólida para dar vida a las ideas de tu equipo, Miro es una apuesta segura.

Es increíblemente útil para visualizar flujos con nuestros gestores de producto e ingenieros: ¡hace que las ideas complejas sean mucho más claras! Si buscas una herramienta sólida para dar vida a las ideas de tu equipo, Miro es la elección perfecta.

👀 ¿Sabías que hay cinco técnicas avanzadas de mapeo de procesos empresariales? Entre ellas se incluyen: Diagramas de flujo de trabajo

Diagramas de flujo de datos

Modelo y anotación de procesos de negocio (BPMN)

Diagramas de lenguaje de modelado unificado (UML)

Diagramas de proveedores, insumos, procesos, productos y clientes (SIPOC).

6. Process Street (ideal para flujos de trabajo basados en listas de control y automatización de tareas repetitivas)

vía Process Street

Process Street es una herramienta de automatización de flujos de trabajo basada en IA que optimiza sus operaciones y automatiza los procesos recurrentes.

Aunque no es una herramienta de diagramas de flujo tradicional, Process Street permite ramificaciones dinámicas utilizando lógica condicional. Puede mostrar u ocultar tareas en función de las respuestas de los formularios, los roles u otros desencadenantes. Esto le permite crear flujos de trabajo flexibles similares a los puntos de decisión en los mapas visuales.

Cada flujo de trabajo mapeado en Process Street se convierte en una lista de control en vivo con automatización y colaboración en equipo. Asigne tareas, recopile datos a través de campos de formulario y active acciones como enviar mensajes de Slack o crear tickets en otras herramientas.

Las mejores funciones de Process Street

Convierte los mapas en plantillas reutilizables y crea una nueva lista de control para cada instancia del flujo de trabajo.

Automatiza tareas mediante la integración con más de 1000 aplicaciones a través de webhooks e integraciones.

Proporcione a Process IA unas pocas instrucciones o cargue documentos y obtenga flujos de trabajo personalizados.

Introduzca la toma de decisiones por automatización y las rutas de flujo de trabajo adaptables con lógica condicional.

Realice un seguimiento de la actividad y el progreso en tiempo real con un panel completo.

Organiza y comparte conocimientos con los miembros del equipo utilizando Pages.

Limitaciones de Process Street

Las opciones de formato limitadas dentro de las tareas pueden dificultar la personalización y organización de la información para diferentes flujos de trabajo.

Se centra principalmente en procesos lineales basados en listas de control y no está diseñado para crear diagramas visuales complejos, como diagramas de flujo o mapas mentales.

Precios de Process Street

Versión de prueba gratuita de 14 días.

Startup: Precios personalizados

Ventaja: Precios personalizados

Corporación: Precios personalizados

Valoración y opiniones sobre Process Street

G2: 4,6/5 (más de 440 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 630 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Process Street?

Según una reseña de G2:

Process Street es esencial para ofrecer un valor repetible. Nos permite estandarizar, escalar y realizar un seguimiento de flujos de trabajo complejos. Lo utilizamos a diario para todo, desde el cumplimiento normativo en materia de salud hasta la automatización de recursos humanos.

Process Street es esencial para ofrecer un valor repetible. Nos permite estandarizar, escalar y realizar un seguimiento de flujos de trabajo complejos. Lo utilizamos a diario para todo, desde el cumplimiento normativo en materia de salud hasta la automatización de recursos humanos.

7. EdrawMax (el mejor para diagramas técnicos y personalización detallada del flujo de trabajo)

vía EdrawMax

El software de visualización de procesos EdrawMax de Wondershare ofrece más de 210 tipos de diagramas, desde diagramas de flujo hasta diagramas de circuitos, para satisfacer sus necesidades visuales.

Con este creador de diagramas, puede crear un entorno de trabajo en línea para mapear flujos de trabajo complejos. La interfaz similar a la de Microsoft y las funciones de arrastrar y soltar facilitan el inicio. Elija entre más de 2000 plantillas integradas y 26 000 símbolos para cada fase de su flujo de trabajo.

Para usuarios avanzados, la función de precisión de búsqueda captura al instante la información relevante de su repositorio cuando estás creando diagramas.

Las mejores funciones de EdrawMax

Genere o analice sus diagramas, incluidos diagramas de flujo, mapas mentales, organigramas y mucho más, con EdrawMax IA .

Colabora con tu equipo en tiempo real en su plataforma basada en la nube.

Diseña imágenes profesionales para presentaciones, informes y redes sociales con herramientas de infografía y diseño.

Compatibilidad con diagramas de varias páginas con conectores entre páginas para organizar flujos de trabajo complejos.

Cree una biblioteca de símbolos compartida para que todo el equipo pueda reutilizarla y estandarizar la visualización.

Limitaciones de EdrawMax

La interfaz de usuario, aunque rica en funciones, puede parecer un poco anticuada y menos optimizada en comparación con algunos competidores modernos que dan prioridad a la web.

No permite a los usuarios realizar la edición de diagramas de flujo en sus dispositivos móviles.

Precios de EdrawMax

Suscripción individual anual: 59,99 $.

Individual perpetua : 119,99 $.

Plan individual perpetuo: 129,99 $.

Teams: 9,92 $ por usuario al mes, facturado anualmente.

Empresa: Precios personalizados

Estudiante Plan de seis meses: 62 $

Estudiante Plan de un año: 85 $

Estudiante Plan de dos años: 139 $

Educadores: precios personalizados.

Valoración y opiniones sobre EdrawMax

G2: 4,5/5 (más de 130 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 200 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre EdrawMax?

Una reseña de Capterra dice:

EdrawMax es ideal para crear gráficos de flujo, gráficos de red, dibujos, organigramas, gráficos kanban, presentaciones digitales, modelos de diseño, gráficos de bases de datos, gráficos de diseño web, gráficos de ingeniería eléctrica, gráficos técnicos, gráficos de Gantt y mucho más.

EdrawMax es ideal para crear gráficos de flujo, gráficos de red, dibujos, organigramas, gráficos kanban, presentaciones digitales, modelos de diseño, diagramas de bases de datos, diagramas de diseño web, gráficos de ingeniería eléctrica, gráficos técnicos, gráficos de Gantt y mucho más.

8. Diagrams.net (el mejor para el mapeo de procesos con seguridad y sin conexión)

Diagrams.net (o draw.io) es una pila tecnológica para crear aplicaciones de diagramación. También es el software de diagramación para usuarios finales basado en navegador más utilizado del mundo.

La herramienta de código abierto le permite comenzar con bocetos informales dibujados a mano para la lluvia de ideas y pasar fácilmente a diagramas formales y estandarizados. También puede generar diagramas a partir de descripciones de texto utilizando plantillas inteligentes personalizables.

Su enfoque sencillo y sin complicaciones para la creación de diagramas y su enfoque en la privacidad del usuario, combinado con sus potentes integraciones (especialmente con Confluence y Jira), lo convierten en una herramienta ampliamente adoptada.

Puede implementar la herramienta completamente detrás de su firewall, lo que le garantiza un control total sobre la seguridad de sus datos y el cumplimiento de las políticas de gobernanza de su organización.

Las mejores funciones de Diagrams.net

Crea una amplia variedad de diagramas técnicos y empresariales de forma totalmente gratuita.

Arrastra y suelta archivos para importar y realizar la edición de diagramas en formatos diversos.

Personaliza la interfaz y las bibliotecas de figuras para adaptarlas a tus necesidades específicas.

Utiliza el modo oscuro con colores personalizables para una visualización más cómoda.

Aprovecha un lienzo infinito con reglas, cuadrículas y guías para crear diagramas de forma más rápida y precisa.

Controle sus datos guardando los archivos directamente en su dispositivo local o en su almacenamiento personal en la nube.

Diagrams.net: limitaciones

Las funciones de diseño automático y ajuste no siempre funcionan correctamente, especialmente en diagramas complicados.

Carece de funciones de colaboración en tiempo real y multiusuario.

La interfaz de usuario puede parecer menos pulida e intuitiva que las alternativas más modernas y financiadas comercialmente.

Diagrams. net precios

Prueba gratuita

Estándar en la nube: Gratis

Nube Advanced: 37 $ al mes

Centro de datos: desde 6250 $ al año.

Diagrams. net: valoración y opiniones

G2: 4,4/5 (más de 410 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 760 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Diagrams.net?

Según una reseña de G2:

Utilicé Draw.io para crear un diagrama EER junto con otro compañero de equipo. Ambos colaboramos en este proyecto y Draw.io actualizaba el diagrama en tiempo real sin problemas, lo que realmente me llamó la atención y me pareció muy útil.

Utilicé Draw.io para crear un diagrama EER junto con otro compañero de equipo. Ambos colaboramos en este proyecto y Draw.io actualizaba el diagrama en tiempo real sin problemas, lo que realmente me llamó la atención y me resultó muy útil.

9. Bizagi Modeler (el mejor para simular y analizar el rendimiento de los procesos empresariales)

a través de Bizagi Modeler

Bizagi Modeler es una herramienta de mapeo empresarial para crear y documentar procesos de negocio utilizando el estándar industrial Business Process Model and Notation (BPMN).

La plataforma está diseñada para dar soporte a todo el ciclo de vida del proceso, desde el mapeo inicial y la documentación hasta el análisis, la simulación y la preparación para la automatización.

En Bizagi Modeler, puede capturar múltiples variantes de procesos dentro de un único modelo, incluyendo excepciones, flujos condicionales y rutas alternativas. Puede asignar propietarios de tareas y roles directamente en el mapa de procesos y enlazarlos a los datos de su organización. Esto garantiza simulaciones precisas y vistas personalizadas por rol.

La validación basada en IA va más allá de la simple comprobación de errores. Identifica problemas, ofrece sugerencias de mejora y destaca los riesgos potenciales para ayudarte a crear modelos de procesos más fiables.

Las mejores funciones de Bizagi Modeler

Diseña diagramas de procesos empresariales que cumplan estrictamente con los estándares BPMN 2.0.

Simule modelos para analizar el rendimiento, optimizar los recursos e identificar los cuellos de botella antes de la implementación.

Exporta diagramas como PDF, Word, Excel, imágenes o BPMN XML para una integración perfecta.

Conecta los mapas a los sistemas ERP y CRM para obtener una visibilidad completa de los procesos y estar preparado para la automatización.

Colabora con los miembros del equipo publicando modelos en un repositorio centralizado en la nube.

Limitaciones de Bizagi Modeler

La herramienta tiene dificultades con flujos de trabajo complejos, consume muchos recursos y carece de integraciones con otros programas.

El software está muy centrado en BPMN y no es una herramienta de uso general para crear otros tipos de diagramas, como mapas mentales, organigramas o infografías.

Precios de Bizagi Modeler

Individual : Gratis

Corporación: precios personalizados

Valoración y opiniones sobre Bizagi Modeler

G2: 4,6/5 (más de 230 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 140 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Bizagi Modeler?

Una reseña de G2 dice:

Bizagi es una excelente solución de BPM que ofrece un alto nivel de personalización mediante código JS y complementos. La flexibilidad es una de sus funciones más importantes. Cuenta con componentes preintegrados para establecer conexiones con otros sistemas, lo que simplifica la implementación. Permite reutilizar formularios y reglas, lo que facilita el desarrollo.

Bizagi es una excelente solución de BPM que ofrece un alto nivel de personalización mediante código JS y complementos. La flexibilidad es una de sus funciones más importantes. Cuenta con componentes preintegrados para establecer conexiones con otros sistemas, lo que simplifica la implementación. Permite reutilizar formularios y reglas, lo que facilita el desarrollo.

10. Tango (el mejor para generar automáticamente POE visuales y guías de flujo de trabajo paso a paso)

vía Tango

Tango IA facilita el mapeo de procesos al capturar automáticamente su flujo de trabajo sobre la marcha. En lugar de crear manualmente mapas de procesos, solo tiene que realizar una tarea mientras Tango registra cada paso, toma capturas de pantalla y genera instrucciones claras y escritas.

Con funciones como la captura automática de pasos, capturas de pantalla contextuales y herramientas de edición intuitivas, Tango convierte tus flujos de trabajo en documentación pulida. Puedes perfeccionar tu guía reordenando los pasos, añadiendo notas o difuminando la información confidencial.

El resultado final es una guía práctica que se puede usar de forma compartida, integrar en bases de conocimientos, compartir a través de un enlace o copiar en otros documentos.

Las mejores funciones de Tango

Haga clic en su proceso y Tango creará guías prácticas con capturas de pantalla y anotaciones personalizables.

Guíe a los usuarios hacia los siguientes pasos para completar el proceso con cuadros de acción interactivos y superposiciones.

Analice la adopción viendo quién utiliza el software o dónde se atascan para optimizar los procesos.

Proteja los datos confidenciales con funciones inteligentes de difuminado y censura.

Registra los flujos de trabajo en cualquier lugar con solo un clic utilizando la extensión del navegador de Tango.

Limitación de Tango

Está diseñado para documentar procesos digitales lineales basados en pantallas y no es adecuado para visualizar flujos de trabajo conceptuales de alto nivel o procesos con lógica de ramificación compleja y puntos de decisión.

Al copiar imágenes de las guías, se extrae la imagen completa en lugar de la versión recortada.

Precios de Tango

A partir de 2000 $ por usuario/año (mínimo requerido, descuentos por volumen).

Valoración y reseñas de Tango

G2: 4,8/5 (más de 330 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Tango?

Una reseña de G2 dice:

Desde que empecé a usar Tango, todo ha cambiado. Ahora puedo crear de forma eficiente y eficaz guías de procesos paso a paso que son claras, coherentes y fáciles de seguir.

Desde que empecé a usar Tango, todo ha cambiado. Ahora puedo crear de forma eficiente y eficaz guías de procesos paso a paso que son claras, coherentes y fáciles de seguir.

11. Slickplan (ideal para visualizar la arquitectura de sitios web y crear mapas de sitio para equipos de UX y de contenido)

vía Slickplan

Slickplan es una herramienta de planificación basada en la web diseñada para ayudar a los diseñadores de UX, desarrolladores y estrategas de contenido a estructurar, visualizar y comunicar la compleja arquitectura de los sitios web. Sus plantillas predefinidas te ayudan a poner en marcha tus proyectos y a promover la coherencia entre los equipos.

El núcleo de la plataforma es su creador de mapas del sitio, que proporciona una interfaz intuitiva de arrastrar y soltar para crear mapas visuales del sitio, lo que deja claro cómo se relacionarán entre sí las páginas y secciones.

Los usuarios pueden crear planes de contenido, elaborar diagramas de flujo de usuarios y diseñar embudos visuales, todo ello en el mismo entorno.

Para mayor claridad en la planificación, asigne tipos de página como «Formulario», «Diálogo» o «Externo» para definir el propósito y la función de cada elemento de su diagrama. Puede exportar los diagramas finalizados en formatos PDF, PNG, CSV o DOCX y utilizarlos de manera compartida con las partes interesadas internas o incluirlos en flujos de trabajo de documentación más amplios.

Las mejores funciones de Slickplan

Incorpore imágenes y maquetas de diseño de Figma o archivos locales a sus diagramas.

Genere mapas del sitio y optimice la estructura del sitio con el asistente de IA integrado .

Personaliza tu entorno de trabajo con el logotipo y la combinación de colores de tu empresa.

Colabora en tiempo real con los miembros del equipo mediante la edición multiusuario, el chat en vivo y los comentarios con marcadores.

Integración con los sistemas de gestión de contenido y herramientas de diseño más populares.

Limitación de Slickplan

Es una herramienta altamente especializada para la planificación de sitios web y no es útil para el mapeo de procesos empresariales generales, diagramas de flujo u otros tipos de diagramas.

Algunos usuarios han señalado que las funciones de diagramación y diagramas de flujo son más básicas que las que ofrecen las aplicaciones de diagramación especializadas.

Precios de Slickplan

Prueba gratuita de 14 días.

Básico: 11,99 $ al mes.

Pro: 34,99 $ al mes

Equipo: 69,99 $ al mes

Agencia: 114,99 $ al mes

Valoración y reseñas de Slickplan

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: 4,4/5 (más de 20 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Slickplan?

Una reseña de Capterra dice:

Este software es increíblemente fácil de usar, lo que lo hace muy accesible para los clientes a la hora de intentar que participen activamente y modifiquen los mapas de sitio de los proyectos. Se pueden añadir múltiples niveles a un mapa de sitio en una vista condensada. El elemento de colaboración es excelente y las diferentes versiones son fantásticas.

Este software es increíblemente fácil de usar, lo que lo hace muy accesible para los clientes a la hora de intentar que participen activamente y modifiquen los mapas de sitio de los proyectos. Se pueden añadir múltiples niveles a un mapa de sitio en una vista condensada. El elemento de colaboración es excelente y las diferentes versiones son fantásticas.

12. Qntrl (el mejor para crear flujos de trabajo estructurados con transiciones paralelas)

vía Qntrl

La plataforma avanzada de automatización de BPM Qntrl integra procesos y mejora la visibilidad y el seguimiento entre departamentos.

En lugar de centrarse en la visualización inicial de un flujo de trabajo, Qntrl está diseñado para la ejecución, convirtiendo esos mapas de procesos en flujos de trabajo activos y rastreables. También mejora el mapeo de procesos al permitirle crear formularios personalizados que recopilan los datos necesarios en cada paso de su flujo de trabajo.

Es especialmente útil para gestionar procesos que implican múltiples fases, aprobaciones y colaboración entre diferentes departamentos, como la gestión de solicitudes, el seguimiento de incidencias o los procesos de contratación de candidatos.

Al permitir transiciones paralelas, Qntrl le ayuda a representar tareas que se producen simultáneamente y le ofrece una imagen más clara de los flujos de trabajo complejos. Además, los campos de relación vinculan tareas y flujos de trabajo relacionados dentro de su mapa, lo que le proporciona un flujo de procesos conectado.

Las mejores funciones de Qntrl

Coordine los procesos empresariales con formularios personalizables y fases de flujo de trabajo.

Supervise el progreso de los procesos con paneles y informes para detectar cuellos de botella.

Gestiona quién puede ver o realizar la edición de los mapas de procesos y los flujos de trabajo.

Aplica lógica condicional para realizar la automatización de flujos de trabajo y distribuir tareas según criterios predefinidos.

Integración con otras aplicaciones empresariales para crear un sistema operativo conectado.

Limitación de Qntrl

No es una herramienta dedicada al diagramación, por lo que carece de capacidades de mapeo visual de forma libre.

Los usuarios han señalado que la configuración de flujos de trabajo más complejos y con múltiples capas puede requerir una curva de aprendizaje significativa.

Precios de Qntrl

Estándar: 14,37 $ por usuario/mes

Corporación: 28,74 $ por usuario/mes

Personalizado: Precios personalizados

Valoración y reseñas de Qntrl

G2: 4,5/5 (más de 20 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Qntrl?

Según una reseña de G2:

Podemos crear scripts personalizados basados en javascript. Hay múltiples opciones, como asignar a una persona específica, asignar a cualquier rol o equipo, o realizar la automatización con funciones personalizadas.

Podemos crear scripts personalizados basados en javascript. Hay múltiples opciones, como asignar a una persona específica, asignar a cualquier rol o equipo, o realizar la automatización con funciones personalizadas.

13. FigJam (ideal para la creación colaborativa de diagramas de flujo, la lluvia de ideas y la ideación en tiempo real)

vía FigJam

FigJam, un software de pizarra colaborativa de Figma, ofrece elementos de diagramas de flujo ya preparados, como decisiones, procesos y terminales, para crear mapas de procesos.

Más allá de la creación de diagramas, FigJam ofrece un amplio conjunto de herramientas colaborativas, como notas adhesivas, sellos, cronómetros, votaciones y widgets. Permite sesiones de ideación en directo y retrospectivas junto con tus flujos de procesos.

Las capacidades de IA de FigJam mejoran aún más la productividad al generar automáticamente estructuras de flujo, resumir notas adhesivas y agrupar pasos relacionados. Esta herramienta de mapeo de procesos ayuda a tu equipo a avanzar de manera eficiente a través de una planificación compleja o desorganizada.

Las mejores funciones de FigJam

Navega y organiza diagramas grandes y complejos sin esfuerzo utilizando un lienzo amplio con Zoom y panorámica fluidos para obtener vistas detalladas.

Genera plantillas y resume ideas automáticamente con la ayuda de FigJam IA .

Realice el trabajo sin problemas sin conexión, con sus cambios sincronizándose automáticamente una vez que se vuelva a conectar a Internet.

Integre herramientas populares como Slack, Jira y Google Drive para optimizar los flujos de trabajo y mejorar la comunicación del equipo.

Limitaciones de FigJam

Aunque es bueno para la lluvia de ideas y la creación de diagramas de baja fidelidad, carece de funciones especializadas para crear diagramas complejos, enlazados a datos o técnicos.

La plataforma no permite a los usuarios añadir figuras, patrones o degradados personalizados.

Precios de FigJam

Starter: Gratis, gratuito/a

Profesional: desde 5 $ al mes (licencia colaborativa) hasta 20 $ al mes (licencia completa).

Organización: desde 5 $ al mes (licencia colaborativa) hasta 55 $ al mes (licencia completa), facturado anualmente.

Corporación: desde 5 $ al mes (asiento colaborativo) hasta 90 $ al mes (asiento completo), facturado anualmente.

Valoración y reseñas de FigJam

G2: 4,5/5 (más de 440 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 30 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre FigJam?

Una reseña de G2 dice:

Lo he utilizado habitualmente para crear talleres interactivos realmente interesantes en los que los participantes han trabajado de forma totalmente remota y me han comentado que es un software muy agradable de usar.

Lo he utilizado habitualmente para organizar talleres interactivos realmente interesantes en los que los participantes han trabajado de forma totalmente remota y me han comentado que es un software muy agradable de usar.

14. Camunda (el mejor para crear y ejecutar flujos de trabajo BPMN)

vía Camunda

Camunda es una plataforma de automatización y orquestación de procesos diseñada para desarrolladores y partes interesadas del mundo empresarial.

Si busca una herramienta de mapeo de procesos que vaya más allá de la simple creación de diagramas, Camunda es una opción práctica. Tiene compatibilidad con el estándar completo BPMN 2. 0, lo que significa que los mapas de procesos que cree no solo son visuales, sino que también son totalmente ejecutables.

Puede diseñar un flujo de trabajo, implementarlo y ejecutarlo sin tener que traducir el modelo a código manualmente. Esto cierra la brecha entre el diseño de procesos y la implementación real.

Camunda también le ofrece visibilidad en tiempo real de sus flujos de trabajo. A medida que se ejecutan los procesos, puede ver qué pasos están activos, completados o han fallado gracias a sus superposiciones codificadas por colores en sus diagramas BPMN.

Las mejores funciones de Camunda

Modele, implemente y gestione múltiples agentes de IA para mantener los procesos eficientes y conformes con las normativas.

Incorpore tablas de decisión y lógica en sus mapas de procesos utilizando DMN para gestionar reglas de negocio complejas.

Reproduce datos históricos como tokens en diagramas BPMN con Camunda Optimize .

Cree flujos de trabajo modulares y reutilizables con actividades de llamada y subprocesos para obtener mapas de procesos más claros.

Elige entre la autogestión y el modelo habitual de implementación SaaS.

Colabora entre los equipos comerciales y de TI utilizando un lenguaje visual común.

Limitación de Camunda

La interfaz puede resultar compleja para los usuarios novatos, especialmente para aquellos que no están familiarizados con BPMN.

Es una herramienta centrada en los desarrolladores que requiere conocimientos técnicos para su implementación y gestión.

La plataforma está diseñada para la ejecución y automatización de procesos, y no es adecuada para la simple creación de diagramas o la lluvia de ideas.

Precios de Camunda

Free

Enterprise: Precios personalizados

Valoración y opiniones sobre Camunda

G2: 4,5/5 (más de 260 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Camunda?

Según una reseña de G2:

Camunda ofrece una plataforma potente y flexible para modelar y automatizar procesos empresariales utilizando BPMN. Lo que me parece más útil es la facilidad de integración con los sistemas existentes y la capacidad de visualizar claramente flujos de trabajo complejos.

Camunda ofrece una plataforma potente y flexible para modelar y automatizar procesos empresariales utilizando BPMN. Lo que me parece más útil es la facilidad de integración con los sistemas existentes y la capacidad de visualizar claramente flujos de trabajo complejos.

15. Cardanit (el mejor para el modelado BPMN y DMN con diagramas de diseño automático)

vía Cardanit

Cardanit es una herramienta de mapeo de procesos basada en la nube que combina BPMN y DMN. Permite a los usuarios mapear, gestionar y optimizar los procesos empresariales y la lógica de decisión.

La función de diseño automático organiza automáticamente tus diagramas, lo que te ayuda a crear modelos limpios y de aspecto profesional sin necesidad de ajustes manuales.

Puede exportar sus modelos en formato XML compatible con BPMN y transferirlos a otros sistemas manteniendo la compatibilidad.

Una de las funciones clave de Cardanit es su capacidad de simulación de procesos, que permite a los usuarios analizar escenarios hipotéticos para identificar posibles cuellos de botella, calcular costes y optimizar la asignación de recursos antes de implementar cambios en el mundo real.

Las mejores funciones de Cardanit

Personaliza elementos como colores, fuentes y rótulos para que coincidan con la imagen de marca de tu organización o resalta los componentes clave para una mayor claridad visual.

Utilice el anillo de modelado para obtener sugerencias inteligentes sobre qué elementos BPMN pueden seguirse de forma lógica y reducir los errores.

Compare diferentes versiones de un proceso para realizar el seguimiento de los cambios y las mejoras.

Cree un gemelo digital de sus modelos de negocio para evaluar posibles mejoras en un entorno sin riesgos.

Limitación de Cardanit

Algunos usuarios pueden encontrar abrumadoras al principio las amplias funciones de la plataforma.

La herramienta está altamente especializada en el modelado BPMN y no es adecuada para crear otros tipos de diagramas, como mapas mentales, organigramas o diagramas de red.

Precios de Cardanit

Básico: Gratis

Pro: 29 $ al mes (convertido desde el precio en euros)

Corporación: Precios personalizados

Valoración y reseñas de Cardanit

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas

16. MindManager (el mejor para cambiar entre mapas mentales y gráficos de procesos)

a través de MindManager

MindManager es una completa herramienta de mapas mentales y pensamiento visual que ayuda a las personas y a los equipos a capturar, organizar y poner en práctica sus ideas.

Más allá de los simples mapas mentales, se puede utilizar para crear diagramas de flujo, cronogramas, diagramas de Venn y de cebolla, diagramas de Gantt y mapas conceptuales, lo que lo convierte en una herramienta versátil para la planificación de proyectos y el pensamiento estratégico.

Incluso para los ejemplos de mapeo de procesos más complejos, MindManager le permite adjuntar tantos detalles (notas, plazos, etc.) como desee a cada paso. Esto significa que no es necesario mover la información por el mapa repetidamente.

Las mejores funciones de MindManager

Mapea datos de aplicaciones de Microsoft Office directamente en MindManager para optimizar la importación y organización de la información para el mapeo de procesos.

Asigna niveles de prioridad a los temas mediante una interfaz de arrastrar y soltar y céntrate en las tareas críticas.

Utiliza indicadores codificados por colores para mostrar el estado de las tareas (por ejemplo, completadas, en riesgo, vencidas).

Presente la información de forma dinámica con presentaciones interactivas basadas en mapas.

Guarda todos tus enlaces, documentos, imágenes, notas, datos empresariales y tareas en un solo lugar.

Limitaciones de MindManager

Los gráficos de diagramas de flujo no permiten a los usuarios corregir o ajustar manualmente las rutas, lo que establece un límite en las opciones generales de personalización de la plataforma.

Su principal fortaleza es el mapeo mental y la ideación; para crear modelos de procesos altamente técnicos o con gran cantidad de datos, a menudo son más adecuadas las herramientas específicas de BPMN o de diagramas de flujo.

Precios de MindManager

Prueba gratuita

Essentials : 99 $ al año.

Profesional : 179 $ al año

Corporación : precios personalizados

MindManager para Microsoft Teams: Desde 105 $ al año por usuario.

MindManager para estudiantes y educadores: desde 179 $ al año.

Valoración y opiniones sobre MindManager

G2: 4,5/5 (más de 190 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 70 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre MindManager?

Una reseña de G2 dice:

MindManager destaca por su idea única de convertir las ideas en realidad. Normalmente, quien tiene una idea necesita una solución para mostrarla y hacer que los demás la entiendan. La aplicación te ofrece la solución para crear, visualizar y organizar la idea con el fin de realizar el trabajo en ella de forma productiva.

MindManager realmente destaca por su idea única de transformar las ideas en realidad. Por lo general, quien tiene la idea necesita una solución para mostrarla y hacer que los demás la entiendan. La aplicación le ofrece la solución para construir, visualizar y organizar la idea para trabajar en ella con productividad.

17. ClickCharts (ideal para crear rápidamente diagramas de flujo y diagramas sencillos)

vía ClickCharts

ClickCharts, el creador gratuito de diagramas de flujo y organigramas, es una plataforma muy útil para plasmar tus ideas y procesos.

Es una aplicación de escritorio que resulta atractiva para los usuarios que necesitan una herramienta sencilla y sin complicaciones para mapear rápidamente un proceso u organizar ideas. Ofrece más de 60 plantillas de gráficos prediseñadas para empezar.

El software ofrece una buena selección de símbolos para garantizar la compatibilidad con varios tipos de diagramas, desde diagramas UML hasta diagramas de flujo de datos. Con la función de conexión automática, vincular figuras es rápido e intuitivo, lo que le ayuda a crear diagramas bien estructurados sin esfuerzo.

También puede exportar sus diagramas en varios formatos, como PDF, JPG, GIF o PNG, e incorporarlos en presentaciones.

Las mejores funciones de ClickCharts

Abre y realiza la edición de varios diagramas simultáneamente en diferentes documentos.

Personaliza fuentes, colores, rellenos y trazos personalizados.

Accede a más de 900 símbolos de mapas de procesos

Trabaje sin conexión con una aplicación de escritorio dedicada.

Exporta diagramas a formatos de imagen comunes para utilizarlos en documentos y presentaciones.

Limitaciones de ClickCharts

El límite en el control sobre los gráficos puede hacer que la creación de diagramas de flujo más atractivos visualmente resulte muy laboriosa.

Carece de las funciones de colaboración en tiempo real y basadas en la nube que son habituales en las aplicaciones modernas y orientadas a la web.

Precios de ClickCharts

Free

Valoración y reseñas de ClickCharts

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickCharts?

Una reseña de G2 dice:

Me gustó mucho que pudiera empezar a realizar el trabajo prácticamente al instante. No requiere aprendizaje. Interfaz sencilla y fácil de usar.

Me gustó mucho que pudiera empezar a realizar el trabajo prácticamente al instante. No requiere aprendizaje. Interfaz sencilla y fácil de usar.

18. Minitab Workspace (el mejor para la mejora de procesos)

a través del entorno de trabajo de Minitab

Minitab Workspace es una herramienta de diagramación y mapas mentales para crear diagramas de flujo para procesos y organigramas.

Incluye todo, desde mapas de flujo de valor y diagramas de espina de pescado hasta hojas de ruta de proyectos y formularios de análisis DAFO, todo en un paquete integrado de más de 100 herramientas visuales.

La plataforma permite tomar decisiones basadas en datos, ya que se integra perfectamente con el software estadístico de Minitab. Esto permite a los equipos pasar del mapeo de procesos y la lluvia de ideas al análisis estadístico riguroso dentro de un entorno unificado.

Le permite documentar análisis como ANOVA, regresión y pruebas de hipótesis directamente en el entorno de trabajo, lo que mantiene su trabajo coherente y fácil de rastrear.

Con más de 60 formularios personalizables para DFMEA, planes de control y estatutos de proyectos, también puede estandarizar la recopilación y organización de datos para sus proyectos.

Las mejores funciones del entorno de trabajo de Minitab

Evalúa el progreso del proyecto en cada fase utilizando revisiones de control integradas.

Guíe los proyectos utilizando marcos establecidos como DMAIC y Kaizen.

Centralice todas las herramientas visuales y formularios relacionados con el proyecto en un solo archivo.

Pruebe la variabilidad de los procesos y prediga los resultados con una simulación Monte Carlo integrada.

Organice ideas complejas y explore relaciones jerárquicas utilizando diagramas de afinidad y diagramas de árbol.

Limitación de Minitab

Demasiadas opciones en el menú de creación de análisis pueden hacer que su uso resulte confuso.

La interfaz y la experiencia son muy estructuradas y se basan en la metodología, lo que puede resultar restrictivo para los usuarios que buscan una herramienta de brainstorming más flexible y creativa.

Precios de Minitab

Precios personalizados

Valoración y reseñas de Minitab

G2: 4,3/5 (más de 80 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Minitab?

Según una reseña de G2:

Todas las plantillas Lean y Six Sigma más comunes están disponibles en un solo lugar, en un solo formato, en lugar de tener que realizar la ubicación o el desarrollo de sus propias plantillas en otros formatos como PowerPoint, Visio, Excel o Word. Elimina la necesidad de comprar programas de software puntuales si aún no tiene acceso a ellos.

Todas las plantillas Lean y Six Sigma más comunes están disponibles en un solo lugar, en un solo formato, en lugar de tener que realizar la ubicación o el desarrollo de sus propias plantillas en otros formatos como PowerPoint, Visio, Excel o Word. Elimina la necesidad de comprar programas de software puntuales si aún no tiene acceso a ellos.

19. Notion (ideal para documentar y correlacionar flujos de trabajo)

vía Notion

Aunque Notion no es una herramienta dedicada al mapeo de procesos, su lienzo flexible y sus funciones de base de datos se pueden adaptar para crear y gestionar flujos de trabajo. Los usuarios pueden crear documentos de procesos, listas de control y tableros Kanban para realizar el seguimiento del progreso, e incrustar diagramas sencillos o enlazar herramientas de diagramación dedicadas para visualizar el flujo.

Para mayor comodidad, Notion ofrece una variedad de plantillas personalizables para el mapeo de procesos y la gestión del flujo de trabajo. También puede incrustar diagramas de flujo de herramientas externas como Lucidchart o Miro, y utilizar la sintaxis Mermaid dentro de bloques de código.

Además, Notion IA puede ayudarte a generar ideas sobre los pasos del proceso, redactar procedimientos operativos estándar (POE), resumir notas del proyecto y realizar la automatización de las propiedades de la base de datos.

Las mejores funciones de Notion

Cree paneles y bases de datos personalizados para gestionar los flujos de trabajo.

Utiliza diferentes colores para distinguir los tipos de tareas, como decisiones, acciones y puntos de inicio/fin.

Añada iconos o emojis para representar actividades, estados o prioridades y obtener indicaciones visuales rápidas.

Incluye enlaces a páginas relacionadas de Notion, documentos o recursos externos para facilitar el acceso a más información.

Colabora con los miembros del equipo en todos los aspectos de un proyecto o proceso.

Limitaciones de Notion

La plataforma carece de herramientas de visualización integradas, como gráficos y mapas mentales; los usuarios suelen incrustar diagramas de otras herramientas.

Precios de Notion

Free

Plus : 12 $ por usuario/mes

Empresas : 24 $ por usuario/mes

Enterprise: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Notion

G2: 4,7/5 (más de 6740 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2560 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Notion?

Una reseña de G2 dice:

Me encantan las páginas basadas en bloques y el sistema de bases de datos de Notion: poder convertir cualquier página en una tabla, un tablero, un calendario o una galería al instante es increíblemente potente. La amplia biblioteca de plantillas creadas por la comunidad me permite empezar a trabajar en cualquier cosa, desde notas de reuniones hasta hojas de ruta de productos, en cuestión de segundos.

Me encantan las páginas basadas en bloques y el sistema de bases de datos de Notion: poder convertir cualquier página en una tabla, un tablero, un calendario o una galería al instante es increíblemente potente. La amplia biblioteca de plantillas creadas por la comunidad me permite empezar a trabajar en cualquier cosa, desde notas de reuniones hasta hojas de ruta de productos, en cuestión de segundos.

20. Monday.com (el mejor para la automatización de flujos de trabajo con integraciones)

Monday.com ofrece un entorno de trabajo colaborativo donde puedes reunir todas las partes de tus procesos en un solo lugar y organizarlas de manera significativa. Aunque no es una herramienta de diagramación tradicional, permite a los equipos convertir los procesos en paneles visuales.

Los equipos pueden correlacionar las fases de cualquier flujo de trabajo, desde un canal de contenido hasta un embudo de ventas, utilizando columnas, estados y cronogramas personalizables, lo que proporciona una vista en tiempo real de quién está haciendo qué y cuándo.

El asistente de IA de la plataforma realiza la automatización de procesos sencillos, extrae y organiza datos, y señala los riesgos. Los usuarios también pueden utilizar plantillas de mapeo de procesos para empezar a trabajar rápidamente.

Las mejores funciones de Monday.com

Accede a más de 200 plantillas para crear y personalizar rápidamente mapas de procesos.

Optimice las tareas repetitivas y mantenga la coherencia en todos los flujos de trabajo mediante la automatización.

Visualiza los datos del proyecto utilizando múltiples vistas como Kanban, diagrama de Gantt y Calendario.

Integración con herramientas de terceros para mejorar las funciones y garantizar un flujo de datos fluido entre sistemas.

Alinee a varios usuarios en metas compartidas con una planificación centralizada y flujos de trabajo conectados.

Realice un seguimiento del progreso y el rendimiento con paneles e informes personalizables.

Limitaciones de Monday.com

No es una herramienta de mapeo de procesos o diagramación en el sentido tradicional; no se pueden crear diagramas de flujo complejos y de forma libre ni diagramas BPMN directamente en la plataforma.

Los administradores y propietarios de tableros no reciben notificaciones cuando las tareas no han progresado después de un determinado periodo de tiempo.

Precios de Monday.com

Free Forever

Básico: 12 $ por usuario/mes

Estándar: 14 $ por usuario/mes

Pro: 24 $ por asiento/mes

Corporación: Precios personalizados

Monday. com: valoración y opiniones

G2: 4,7/5 (más de 13 610 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 5480 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Monday.com?

Una reseña de G2 dice:

Monday.com ofrece paneles visuales que proporcionan una panorámica clara de las tareas, los plazos y el progreso, lo que garantiza que todos estén alineados. Puedo comprobar fácilmente el progreso de un proyecto sin tener que esperar a que el director del proyecto me envíe una actualización.

Monday.com ofrece paneles visuales que proporcionan una visión general clara de las tareas, los plazos y el progreso, lo que garantiza que todos estén alineados. Puedo comprobar fácilmente el progreso de un proyecto sin tener que esperar a que el director del proyecto me envíe una actualización.

Correlaciona tus procesos y diseña flujos de trabajo con ClickUp.

Muchas herramientas de mapeo de procesos pueden ayudarte a dibujar diagramas, diagramas de flujo o mapas mentales.

Sin embargo, no querrá quedarse ahí. Querrá conectar estos mapas de procesos con la ejecución en tiempo real y una intervención manual mínima.

Ahí es donde necesitas ClickUp. La aplicación integral para el trabajo combina el mapeo de procesos y la documentación con la gestión inteligente de tareas, la colaboración en equipo y la elaboración de informes en tiempo real, todo ello en una única plataforma basada en inteligencia artificial.

Con ClickUp, tú y tu equipo podéis colaborar en la lluvia de ideas y el diseño de flujos de trabajo, documentar cada detalle y convertir las ideas en actividades fácilmente controlables.

¿Está listo para convertir el mapeo de procesos empresariales de diagramas estáticos a flujos de trabajo dinámicos? Regístrese en ClickUp de forma gratuita para empezar.

Preguntas frecuentes (FAQ)

A. Aunque las herramientas de mapeo de procesos son excelentes para visualizar los flujos de trabajo, sus limitaciones radican en su naturaleza estática y su potencial de simplificación excesiva. Un mapa de procesos puede quedar rápidamente obsoleto si no se mantiene con diligencia, dejando de reflejar la realidad dinámica y a menudo caótica de las operaciones diarias. Soluciones como ClickUp, que conectan los mapas de procesos con el trabajo real y los mantienen actualizados en tiempo real, pueden superar esta limitación.

A. Herramientas como ClickUp, Miro, Lucidchart y Creately permiten a los equipos colaborar en el mapeo de procesos.