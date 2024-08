Las 10 mejores alternativas a Miro: Ventajas, desventajas y precios

Conversaciones, reuniones, gestión de proyectos... ahora casi todo está digitalizado.

Naturalmente, las pizarras blancas también se unieron al club, y ahora tenemos pizarra digital aplicaciones como Miro. Te permiten intercambiar ideas y colaborar con tu equipo en tiempo real utilizando elementos visuales sobre un lienzo en blanco.

¿Pero Miro te está dando problemas? ¿O simplemente estás tanteando el mercado y buscando alternativas a Miro?

En cualquier caso, hoy encontrarás la respuesta.

En este artículo, hablaremos de las 10 mejores alternativas a Miro que puedes utilizar

Vamos allá.

¿Por qué buscar una alternativa a Miro?

Videoconferencia en Miro Miro es una pizarra en línea aplicación utilizada para la colaboración visual .

Perfecta para el trabajo a distancia, la plataforma ofrece diversas funciones para una sólida lluvia de ideas sesiones. Por ejemplo, te permite crear wireframes sencillos sin necesidad de tener experiencia en diseño, algo que no puedes hacer en una pizarra física.

Y aunque suena bien, Miro tiene algunos inconvenientes llamativos.

He aquí algunos de los principales problemas a los que te enfrentarás en esta plataforma de pizarra virtual y por qué es posible que desees buscar en otra parte:

No es compatible con todas las plataformas

Miro es compatible con las plataformas Windows y Mac. Yay, ¡no hay espacio para el infame debate Windows vs. Mac!

¿Pero por qué no incluimos**_Linux**, Miro??

Si trabajas en desarrollo de software, donde los sistemas Linux están de moda, te sentirías excluido.

No hay seguimiento del tiempo de las tareas

Miro tiene un temporizador de cuenta atrás que te ayuda a limitar el tiempo de tus sesiones de pizarra. Pero no han añadido un registrador de tiempo a la plataforma.

Cuenta atrás del temporizador de Miro en la barra de navegación

Ya sabes, como el que cuenta minutos y horas para tareas o actividades específicas. ⏰

¿De qué otra forma podrías controlar el tiempo que dedica tu equipo, especialmente si trabajan a distancia? Al fin y al cabo, ¡así es como puedes facturar a los clientes y pagar a la gente con exactitud!

Tiene una versión gratuita limitada

Miro es una herramienta gratuita y eso es una gran noticia.

Pero su lista de funciones gratuitas es muy limitada.

Por ejemplo, sólo tienes tres tableros editables a la vez. Esto significa que tendrás que esperar tu turno mientras otros tres terminan su lluvia de ideas.

Y no empieces con lo que falta en el plan gratuito. No hay temporizador de cuenta atrás. No hay videochat. Nada de compartir plantillas personalizadas.

La conclusión es que Miro no es la mejor pizarra libre o herramienta de colaboración que existe. Y por eso pasamos a sus alternativas.

Las 10 mejores alternativas a Miro en 2024

Si usted está teniendo alguna duda o curiosidad acerca de lo que else está ahí fuera, usted ha venido al lugar correcto. Hemos diseccionado las 10 mejores alternativas a Miro disponibles para ver las mejores características, los mayores contras y los precios.

Las Pizarras ClickUp ofrecen todas las funciones creativas y de colaboración que necesita para construir los organigramas de sus sueños

ClickUp es la pizarra blanca herramienta de productividad y gestión de proyectos mejor valorada del mundo utilizada por decenas de miles de pequeñas empresas de nueva creación y grandes empresas .

Y lo que lo convierte en la mejor alternativa gratuita a Miro es que ClickUp tiene potentes funciones de pizarra para ayudarle a planificar y organizar visualmente ideas, tareas, flujos de trabajo y mucho más. Su sencilla función de arrastrar y soltar facilita la creación de flujos de trabajo, la organización de ideas o la conexión visual de tareas con equipos.

Más características amor de pizarras ClickUp

Las plataformas visuales requieren a menudo la necesidad de comunicar visualmente. Clip en ClickUp es una sencilla función que le permite grabar su pantalla en un vídeo digerible. Si desea mostrar a los nuevos empleados dónde encontrar un documento de incorporación o dar a su equipo un desglose visual de un nuevo proceso, utilice Clip para iniciar una grabación de pantalla y compártela directamente en ClickUp.

Cree grabaciones de pantalla informativas que puede compartir a través de un enlace con Clip en ClickUp

El espacio de trabajo digital de Miro no tiene nada que envidiar a ClickUp. Aquí puede ver la actividad de todos los miembros del equipo y convertir las lluvias de ideas, las ideas, las tareas y las notas en oportunidades de colaboración visual en un lienzo creativo.

Además, Mapas mentales de ClickUp ofrece una forma visual de dar vida a ideas y proyectos. A través de su modo Tareas, es sencillo crear, eliminar y editar tareas o dibujar relaciones entre ellas. Arrastra las ramas para ajustar la ubicación de los nodos y organízalos en consecuencia para reorganizar tu espacio de trabajo.

¿No quieres que tu mapa mental esté relacionado con las tareas? Utiliza el modo En blanco. Aquí los nodos no se conectan a ninguna estructura de tareas, ¡dejándote ser tan creativo como quieras!

Personalice su Mapa Mental desde cero en ClickUp con el Modo en Blanco

Ventajas de ClickUp

Precios de ClickUp

Elija entre cuatro opciones de precios:

*Gratis para siempre Más de 50 integraciones nativas Tareas ilimitadas Usuarios ilimitados

Ilimitado (7 $/usuario al mes) Colaboración en tiempo real Sprints Almacenamiento ilimitado de archivos

Empresas (12 $/usuario al mes) Objetivos Espacios ilimitados Vistas personalizadas

Empresa: (Precio personalizado) /ref/ https://clickup.com/es-ES/blog/70488/software-de-marketing-de-marca-blanca/ Etiqueta blanca /%href/ Permisos avanzados Inicio de sesión único (SSO)



Clasificaciones de usuarios de ClickUp

Capterra: 4.7/5 (2,980+ opiniones)

4.7/5 (2,980+ opiniones) G2: 4,7/5 (más de 4.520 opiniones)

2. Pizarra Microsoft

Colaboración en Pizarra Microsoft Microsoft Whiteboard es una aplicación de pizarra digital que forma parte de la suite de Microsoft.

Para acceder a la versión web en Windows, Mac y dispositivos móviles (iOS y Android), todo lo que necesitas es una licencia gratuita de Microsoft o una cuenta de Microsoft 365. Sin embargo, como se trata de Microsoft, no es el mismo trato para las plataformas iOS y Mac.

Por ejemplo, la aplicación para iOS no incluye la función de búsqueda de imágenes de Bing. Tampoco hay una aplicación de escritorio para los usuarios de Mac, lo que es prácticamente un problema.

Características principales de Microsoft Whiteboard

Añadir y editar notas adhesivas * Añade documentos a tu pizarra

Ofrece un lienzo "infinito" o interminable

Profesionales de Microsoft Whiteboard

Compatible con dispositivos Android e iOS

Se puede acceder a la pizarra en una reunión de Microsoft Teams

Admite varias pizarras

Limitaciones de Microsoft Whiteboard

No hay integración con aplicaciones que no sean de Microsoft

No se pueden crear tareas con la pizarra

Las plantillas de la pizarra no están disponibles para los usuarios del navegador web

Precios de Microsoft Whiteboard

Si tienes una cuenta Microsoft, Microsoft Whiteboard para Windows, Android e iOS está incluido, de lo contrario, tienes las siguientes opciones:

Business Basic (5 $/usuario al mes) Microsoft Teams Exchange SharePoint *Estándar para empresas (12,50 $/usuario al mes) Outlook Word Excel

Business Premium (20 $/usuario al mes) :

PowerPoint Editor Protección de la información Azure

:

Valoraciones de los usuarios de Microsoft Whiteboard

Capterra: 4.2/5 (60+ opiniones)

4.2/5 (60+ opiniones) G2: 4.2/5 (30+ opiniones)

3. Tablero conceptual

Añadir una plantilla a un Tablero conceptual pizarra

Conceptboard es una aplicación de pizarra fácil de usar, ideal para compartir ideas con quienes trabajan a distancia.

Con su lienzo infinito, tu creatividad e imaginación no tendrán límites. Pero luego te revienta la burbuja con el hecho de que no tiene función de control del tiempo ni de calendario.

el tiempo es oro

supongo que Conceptboard no pudo entender este concepto

Características principales de Conceptboard

Admite comentarios para la retroalimentación de la comunicación

Diferentes niveles de acceso para varios usuarios

Muestra una visión completa de toda la actividad

Ventajas de Conceptboard

Añade y anota imágenes, vídeos, PFD, etc., en la pizarra

Comparte pizarras mediante enlaces protegidos por contraseña

Utiliza plantillas personalizables para el diagrama de Gantt,diagramas de espina de pescadotablero Kanban, etc.

Limitaciones de Conceptboard

Sólo soporta algunas integraciones

No tiene calendario

Carece de automatizaciones

Precios de Conceptboard

Conceptboard tiene tres opciones de precios:

*Gratis 500 MB de almacenamiento de archivos Moderación en directo Tableros ilimitados

Premium: (6 $/usuario al mes) 20 GB de almacenamiento de archivos Objetos de foro ilimitados Soporte estándar

Empresa: (9,50 $/usuario al mes) 1 TB de almacenamiento Tableros ilimitados Proyectos ilimitados



Valoraciones de los usuarios de Conceptboard

Capterra: 4.6/5 (30+ opiniones)

4.6/5 (30+ opiniones) G2: 4,6/5 (más de 40 opiniones)

4. Mural

Vista general de Murales pizarra blanca Mural es otro gran contendiente en esta lista de alternativas Miro .

Es una plataforma de colaboración donde tu equipo puede trabajar en tiempo real y disfrutar de múltiples opciones de comunicación, incluyendo compartir, comentar, chat de texto, etc. Sin embargo, si buscas una Alternativa sin Miro, Mural no lo es .

Es una lástima que el precio sea más alto que el de otros productos software de gestión de proyectos especialmente cuando algunas de las herramientas gratuitas que hemos mencionado antes pueden hacer mucho más que Mural.

Características principales de Mural

Soporta dibujo y escritura a mano alzada

Accede a una biblioteca llena de iconos

Superbloqueo para mantener los objetos de la pizarra en su sitio mientras los desplazas

Ventajas del mural

Toneladas de plantillas pre-construidas para Agile y equipos de diseño

Realiza llamadas de voz rápidas para la colaboración en equipo

Se integra con AzureDevOpsmicrosoft Teams y Asana

Limitaciones del mural

Interfaz de usuario que puede ser difícil de navegar

No hay gestión del flujo de trabajo

Puede ser caro en comparación con la competencia para las pequeñas empresas

Precios de Mural

Mural tiene dos opciones de precios:

Inicio (12 $/usuario al mes) Colaboradores ilimitados Reuniones remotas Todas las integraciones

Plus (20 $/usuario al mes) Invitados ilimitados Soporte prioritario Biblioteca de plantillas



Valoraciones de los usuarios de Mural

Capterra: 4.5/5 (80+ opiniones)

4.5/5 (80+ opiniones) G2: 4,6/5 (más de 970 opiniones)

5. Explícalo todo

Resumen de Explicar todo características de la pizarra

Explicar todo hace honor a su nombre.

Tanto si desea utilizar una pizarra para planificar un proyecto, impartir cursos o debatir diseños, Explain Everything puede ayudarle.

¿Así que es perfecto?

No del todo. Quizá pueda explicarlo todo, pero desde luego no puede hacerlo todo. Es una herramienta de pizarra que no ofrece nada más.

Tarde o temprano, sentirás la necesidad de una herramienta adicional de gestión de proyectos o de gestión de proyectos seguimiento del tiempo herramientas. Y entonces usted va a terminar con un montón de herramientas separadas para diferentes propósitos.

Explain Everything características principales

Graba en vídeo tus debates en la pizarra

Crea imágenes prediseñadas personalizadas

Añade narración a los screencasts

Explícalo todo pros

Descargar grabaciones de vídeo de pizarra en formato MP4

Compartir mediante un enlace web o un código de acceso

El plan gratuito tiene 500 MB de almacenamiento

Explicarlo todo limitaciones

No hay control del tiempo

No hay gestión del flujo de trabajo

Sin panel de actividad

Precio de Explain Everything

Esta herramienta tiene tres planes de precios disponibles:

*Gratuito Un usuario Tres proyectos Videochat

Particulares (6,99 $/mes) Grabación ilimitada Imágenes prediseñadas estándar Seguridad en la nube

Equipos (11,99 $/usuario al mes) Asistencia Premium Informes avanzados Colaboración global



Valoraciones de los usuarios de Explain Everything

Capterra: 4.8/5 (6 opiniones)

4.8/5 (6 opiniones) G2: 4,4/5 (más de 10 opiniones)

6. Lucidspark

Gestión de ideas en una pizarra en Lucidspark Lucidspark digital software de pizarra blanca mejora tu proceso de brainstorming con varias funciones de gestión de proyectos que te ayudarán a poner en marcha tus ideas.

Características principales de Lucidspark

Reacciones emoji, votaciones y recuento para reconocer las buenas ideas

Función de chat

Función de convocatoria para llamar a varios miembros del equipo a puntos específicos del tablero

Pizarras para colaborar en pequeños grupos

Ventajas de Lucidspark

Muchos populares /ref/ https://clickup.com/blog/best-project-management-tools/ herramientas de gestión de proyectos /%href/ como el seguimiento del tiempo para mantener el impulso creativo

Plantillas prediseñadas para estructurar el tablero

Limitaciones de Lucidspark

Necesidad de invertir en otro software o integrar Lucidspark con otra herramienta para ver su idea a través de todo el ciclo de vida del proyecto

No se integra con ClickUp

Precios de Lucidspark

Hay cuatro opciones de precios para elegir:

*Gratis Tres tableros editables Funciones creativas y de colaboración básicas Integraciones básicas

Particular: (7,95 $/usuario al mes) Tablones ilimitados Etiquetas Agrupación para organizar ideas

Equipo: (9 $/usuario al mes) Funciones avanzadas de colaboración Modo de votación y temporizador Controles básicos de administración

Empresa: (consultar precios) Integraciones avanzadas Controles de administración avanzados SSO



Valoraciones de usuarios de Lucidspark

Capterra: 4.7/5 (330+ opiniones)

4.7/5 (330+ opiniones) G2: 4,5/5 (más de 1.850 opiniones)

7. Limnu

Videoconferencia en un Limnu pizarra

Limnu es una potente herramienta de pizarra digital para educadores y estudiantes que se dedican al aprendizaje a distancia. Las funciones de presentación visual son su pan de cada día, y la videoconferencia con la opción del modo de dibujo en solitario es perfecta para una clase virtual.

Características principales de Limnu

Múltiples marcadores y herramientas de dibujo

Videoconferencia de hasta ocho participantes

Se puede colaborar en un único tablero o dibujar individualmente

Ventajas de Limnu

Interfaz de usuario sencilla

Ideal para estudiantes de prácticamente cualquier nivel

Ofrece mucha libertad a los profesores que presentan a una clase pequeña

Limnu limitaciones

Ocho participantes es más bien poco para aulas o sesiones de brainstorming en equipo

No hay funciones de gestión de tareas para llevar tus ideas de pizarra más lejos

Herramienta gratuita limitada en comparación con la competencia

Precios de Limnu

Elige entre cinco opciones diferentes:

Gratis: 14 días de acceso a pizarras colaborativas o individuales Colaboradores ilimitados Controles de administración y seguridad limitados

Pro: (5 $/usuario al mes) Pizarras ilimitadas Colaboradores ilimitados Opciones de tablón privado y colaborativo

Equipo: (8 $/usuario al mes) Compartir tableros con colaboradores externos Tablones de equipo o privados Controles de seguridad de equipo

Empresa: (consultar precios) Dedicado /ref/ https://clickup.com/es-ES/blog/70947/software-para-el-intento-correcto-del-cliente/ éxito del cliente /%href/ dedicado Formación personalizada y programa de incorporación

*API: (póngase en contacto con nosotros) No requiere descargas Sin registro de usuario de Limnu ni marca Limnu aloja todos los aspectos del uso de la pizarra



Valoraciones de los usuarios de Limnu

Capterra: 4.8/5 (10+ opiniones)

4.8/5 (10+ opiniones) G2: 4.7/5 (10+ opiniones)

8. Ziteboard

Ejemplo de dibujo realizado en Ziteboard Piensa en Ziteboard como tu bloc de dibujo de confianza. Creado para que tutores y diseñadores de todos los sectores creen wireframes, aporten ideas, presenten o incluso grafiquen ecuaciones desde cualquier dispositivo, Zitebaord es una solución de pizarra altamente visual y colaborativa.

Características principales de Ziteboard

Función anónima para que colaboradores externos se unan a tu pizarra

Archiva tu pizarra en Photoshop exportándola a archivos PNG o SVG

El botón de confeti sube la moral y celebra hasta las victorias más pequeñas

Ziteboard profesionales

Varias funciones de colaboración

Múltiples formas de compartir tus ideas mediante importación y exportación, o en una presentación

Limitaciones de Ziteboard

No conecta las tareas con tu flujo de trabajo, por lo que no hay forma de actuar sobre los diseños que creas en Ziteboard

Necesitarás otro software o una integración potente para seguir desarrollando tus ideas

Versión gratuita limitada frente a la competencia

Precios de Ziteboard

Inicio: (gratis) Tres tableros y colores Colaboradores ilimitados Importación de imágenes de baja resolución Importación limitada de PDF

One Week Pro: (pago único de 5 $) Tablones públicos y privados ilimitados Colores personalizados Importación completa de PDF Chat de texto, tablones públicos y privados

Mensual Pro: (9 $ al mes) Todas las características del plan One Week Pro en una base mensual

Anual Pro: (85 $ al año) Todas las funciones del plan One Week Pro al año

Empresa: (consultar precios) Personalizaciones Licencia de marca blanca SSO Servidor dedicado



Valoraciones de usuarios de Ziteboard

Capterra: 5/5 (3 opiniones)

5/5 (3 opiniones) G2: 4.4/5 (4 opiniones)

9. Google Jamboard

Bocetos y funciones en Google Jamboard Google Jamboard ofrece tanto software como hardware de pizarra digital para dibujos, organización visual, diagramas de flujo y lluvias de ideas.

Características principales de Google Jamboard

Empezar a utilizar Jamboard es muy sencillo si tienes una cuenta de Google

Diferentes fondos para dar formato a tu Jamboard

Extrae trabajo de Google Docs, Sheets y Slides, o arrastra imágenes desde la web

Ventajas de Google Jamboard

Si tu empresa ya utiliza G Suite, Jamboard es una solución asequible para las funciones básicas de pizarra digital

El uso de Jamboard con el resto de productos de Google Suite mejora sus funciones

Limitaciones de Google Jamboard

Jamboard por sí sola es bastante básica, necesitarás otras herramientas para hacerla más potente

Los medios que se pueden introducir en la pizarra son limitados: aún no hay vídeo ni sonido disponibles

Precios de Google Jamboard

En Aplicación Google Jamboard y la plataforma están disponibles con Cuenta de Google Workspace que ofrece cuatro opciones de planes.

*Gratis para uso personal 15 GB de almacenamiento por usuario en Google Drive

Empieza para empresas: (6 $/usuario al mes) 30 GB de almacenamiento en la nube por usuario Correo electrónico empresarial personalizado Asistencia estándar

*Estándar para empresas: (12 $/usuario al mes) 2 TB de almacenamiento en la nube por usuario Correo electrónico sin publicidad Pizarra digital

Empresa Plus: (18 $/usuario al mes) 5 TB de almacenamiento en la nube por usuario Aceptación automática de invitaciones Creador de sitios web

Empresa: Planes Google Workspace disponibles

Valoraciones de los usuarios de Google Jamboard

Capterra: 4.3/5 (70+ opiniones)

4.3/5 (70+ opiniones) G2: 4,3/5 (3 opiniones)

10. Fibery

Creación de un diagrama de flujo en un Fibería pizarra

Fibery es una colaboración, herramienta de gestión de proyectos sin código para agencias, desarrolladores de software y nuevas empresas. Como muchas de tus plataformas favoritas de gestión de tareas y proyectos, Fibery ofrece múltiples vistas, un editor de documentos y pizarras digitales.

Principales características de Fibery

Funciones de diagrama de flujo, lluvia de ideas y recorrido del cliente en la pizarra de Fibery

Las funciones de gestión de proyectos como los documentos colaborativos y los tableros Kanban hacen que su pizarra digital sea más valiosa

Ventajas de Fibery

Las funciones de gestión de proyectos te ayudan a hacer más con tus ideas en Fibery

Muy asequible -u ofrece un generoso descuento- para empresas ucranianas, algunas startups, organizaciones sin ánimo de lucro, educadores, etc

Limitaciones de Fibery

Varias funciones, pero su interfaz es bastante recargada y poco intuitiva

Curva de aprendizaje pronunciada

Puede crear tareas a partir de documentos, pero no a partir de pizarras Fibery

Precios de Fibery

Solo: (gratis) Un usuario 90 días de historial de versiones Cinco usuarios de sólo lectura

Estándar: (10 $/usuario al mes) Usuarios de sólo lectura ilimitados

Pro: (17 $/usuario al mes) Historial de versiones ilimitado Permisos de grupo SAML



Valoraciones de usuarios de Fibery

Capterra: 4.7/5 (3 opiniones)

4.7/5 (3 opiniones) G2: 4,8/5 (más de 70 opiniones)

¡Súbete a bordo con ClickUp!

Miro es definitivamente bueno en lo que hace, pero tiene algunos problemas importantes.

En lugar de esperar a que se solucionen, puede salir adelante con ClickUp, una herramienta que compensa los defectos de Miro y hace mucho más.

ClickUp es la última herramienta de gestión de proyectos que puede ayudarle con la gestión de tareas, la creación de flujos de trabajo ágiles, toma de notas, grabación de pantalla, y incluso ser su pizarra en línea.

Todo al mismo tiempo.

¿No es genial?

Así que consigue ClickUp gratis hoy mismo para visualizar todas tus maravillosas ideas.