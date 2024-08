Comparación entre Miro y Lucidchart: ¿Qué será mejor en 2024?

Levanta la mano si una pizarra o herramienta de diagramación en línea es imprescindible para tu equipo. 🙋🏼‍♀️

Nosotros también 🎨

Las herramientas de diagramación y pizarra son esenciales para comunicar temas complejos de forma visual, trazar el progreso, realizar lluvias de ideas, presentar flujos de trabajo y mucho más. Por suerte, a la hora de elegir sus herramientas preferidas de diagramación y software de pizarra digital ¡tienes un montón de opciones!

La demanda de estas herramientas es real y es probable que no disminuya a corto plazo, y entre los nombres más importantes de esta categoría, Miro y Lucidchart ocupan los primeros puestos de la lista.

Varios Teams recurren a estas dos herramientas para fomentar la colaboración en equipo. Y aunque ofrecen un montón de ventajas y funciones a equipos remotos de distintos tamaños, no están exentas de sus propios defectos.

En el duelo final entre Miro y Lucidchart, ¿quién se lleva la palma?

Te lo mostramos en esta detallada guía comparativa que explora las funciones clave, los pros, los contras, los precios y los límites de estas dos herramientas. Además, una alternativa adicional de pizarra digital para marcar las casillas que Miro y Lucidchart no marcan

¿Qué es Miro?

Creada en 2011 y anteriormente conocida como RealtimeBoard, Miro es ahora una de las pizarras virtuales más populares pizarra gestión de proyectos herramientas con más de 35 millones de usuarios en todo el mundo. 🤯

El lienzo digital de Miro se puede utilizar como ayuda visual en reuniones o para planificar flujos de trabajo completos con funciones de diagramación, herramientas de presentación y plantillas prefabricadas para superponer a su Tablero y mejorar su experiencia de colaboración.

Más información_ Miro y sus competidores ? Consulte esta guía de recursos para profundizar en la Las 10 mejores alternativas a Miro .

Principales funciones de Miro

Parte del atractivo de Miro para los usuarios es lo intuitivo que resulta aprender a usarlo. Con reminiscencias de las pizarras que crecimos usando en la escuela primaria o que ahora usamos para gestionar el calendario familiar, Miro ofrece una funcionalidad familiar con funciones para dibujar, tomar notas y añadir imágenes.

Pero, ¿cómo ayuda Miro a los equipos con diferentes casos de uso a tener las cosas realmente terminadas? Con estas cuatro funciones esenciales 🙂⬇️

1. Pizarra infinita

A través de Miro La Pizarra infinita es la función principal de Miro. Teams can use this digital canvas to do everything from brainstorming to creating project kanban boards. Puedes empezar con un lienzo en blanco o utilizar varias plantillas de Miroverse. También puedes añadir notas adhesivas, imágenes, vídeos y archivos PDF a tu pizarra.

Los moderadores de la sesión pueden asignar acciones directamente desde la pizarra mediante @menciones, y como todo sucede en un lienzo infinito, nunca te quedarás sin espacio para ampliar tus ideas.

La pizarra de Miro combina a la perfección la colaboración digital y la de la vieja escuela. Por ejemplo, toma una instantánea de un documento físico y convierte inmediatamente la foto en una nota adhesiva digital.

2. Diagramación

A través de Miro

Miro cuenta con una amplia biblioteca de figuras básicas, iconos y conectores que le ayudarán a crear diagramas de flujo, wireframes, gráficos para correlacionar viajes y diagramas de procesos .

Bonus: Guía para correlacionar procesos !

pARA TU INFORMACIÓN: La diagramación avanzada para AWS, Cisco y Azure sólo está disponible en Miro Smart Diagramming en el plan Business._

Puedes colaborar con tu equipo usando Miro en tiempo real. Por ejemplo, los miembros pueden dejar comentarios, realizar cambios o hacer preguntas directamente en el lienzo de diagramación.

Puedes conectar Miro con más de 100 otras aplicaciones e incrustar tus proyectos en herramientas como Microsoft Office y Confluence. Como alternativa, Miro también te permite exportar tus diagramas como imágenes.

3. Reuniones y conferencias virtuales

Función de videollamada en Miro

Las pizarras digitales son excelentes recursos visuales para presentar durante las reuniones, y Miro va un paso más allá al permitir reuniones en directo dentro de la app. Los asistentes a la reunión pueden votar, participar en actividades para romper el hielo y añadir notas adhesivas para exponer sus puntos de vista o desarrollar ideas.

Esto también hace que Miro sea útil para videoconferencias y permite hacer comentarios rápidos o sugerencias con una función de chatear integrada.

La edición de la Pizarra con todo el equipo es más accesible gracias al seguimiento en directo del cursor en Miro.

Y para asegurarse de que todos los ojos están en el área correcta del Tablero, los facilitadores de reuniones pueden utilizar la función Bring Everyone to Me para atraer automáticamente a los participantes a una ubicación específica de la pizarra. Los moderadores también pueden utilizar el cronómetro de cuenta atrás para asegurarse de que todos participan en la reunión y compartir reacciones mediante emojis.

4. Mapas mentales

Uso de la plantilla de mapas mentales de Miro

¿Qué es una pizarra sin mapas mentales?

En realidad, no mucho..

Afortunadamente, Miro lo entiende

Hay un montón de funciones y plantillas para construir mapas mentales utilizando tu Pizarra Miro. Tienes la opción de empezar con una interfaz limpia donde puedes dibujar mapas sencillos por tu cuenta, y como tu Tablero nunca se queda sin espacio, puedes crear tantos gráficos como quieras en una sola Pizarra sin llegar a un límite.

Añade contexto a tu mapa mental incrustando enlaces externos o dividiendo tu gráfico en varios cuadros. Cuando tu mapa mental esté terminado, también tendrás la opción de correlacionar tu trabajo públicamente.

Precios de Miro

Miro ofrece varios planes, incluyendo un plan gratuito/a para siempre.

Gratuito

Inicio: $8 por miembro, por mes, facturado anualmente

$8 por miembro, por mes, facturado anualmente Business :$16 por miembro, por mes, facturado anualmente

:$16 por miembro, por mes, facturado anualmente Empresa: Precios personalizados

¿Qué es Lucidchart?

Al igual que Miro, Lucidchart no es exactamente el nuevo chico del bloque.

Con 15 millones de usuarios y 12 años de historia, Lucidchart es una herramienta de diagramación para crear diagramas complejos y visuales ejemplos de diagramas gráficos y dibujos.

¿Buscas una alternativa a Lucidchart? Tenemos lo que necesitas con el_ Los 10 mejores competidores de Lucidchart .

Principales funciones de Lucidchart

Es fácil para los equipos trabajar juntos en diagramas individuales utilizando las herramientas de colaboración de Lucidchart como comentarios y seguimiento de cambios en tiempo real. Pero echemos un vistazo a la otra función clave que puedes esperar de Lucidchart. ⬇️

1. Diagramación

A través de Lucidchart La diagramación es el pan de cada día de Lucidchart. 🍞🧈

Esta herramienta le permite crear cualquier tipo de diagrama, sin importar lo complejo, grande o detallado que sea. Lucidchart tiene una vasta biblioteca de figuras con cientos de iconos y símbolos para diagramas de red, diagramas entidad-relación (ERD), gráficos orgánicos el Lenguaje Unificado de Modelado (UML) y todo lo demás.

Pero no termina ahí-Lucidchart también puede enlazar datos en vivo a sus diagramas. Por ejemplo, puede conectar sus diagramas a los datos de una hoja de Google.

Puede auto-generar diagramas usando Lucidchart. Sólo tiene que importar una marca de texto, y Lucidchart hará lo siguiente creará una secuencia UML ¡para usted! También es compatible con el formato condicional para diagramas con más información.

Cuando haya terminado con su diagrama, Lucidchart ofrece opciones detalladas de exportación para compartir su diagrama como una imagen (JPEG, PNG, SVG), PDF, VDX, o archivo CSV. También puede publicar sus diagramas para hacerlos accesibles al público, limitar el acceso de otros a sólo vista, o conceder permiso para editar su documento.

2. Colaboración en tiempo real

La función de cursor colaborativo de Lucidchart resalta a todos en el archivo en tiempo real

En Lucidchart, varios usuarios pueden trabajar simultáneamente en un diagrama sin confusión o dejando a nadie atrás utilizando su colaboración en tiempo real funciones que incluyen @menciones, cursores personalizados y un box para chatear en directo.

3. Modo de presentación

Modo de presentación de Lucidchart

¿Listo para presentar sus progresos a los ejecutivos?

Lucidchart te permite transformar tu diagrama en un paquete de diapositivas, perfecto para reuniones y presentaciones con las partes interesadas. Todo lo que tienes que hacer es poner la app en modo presentación, y tendrás una presentación de diapositivas perfecta con la que trabajar.

4. Figuras personalizadas

Construir o editar figuras personalizadas en Lucidchart

Lucidchart es un recurso valioso para las personas que desean ahorrar tiempo al crear diagramas.

Si su equipo se basa principalmente en un tipo de diagrama, puede sus elementos como figuras personalizadas en su biblioteca para acceder rápidamente y arrastrar a nuevos lienzos en cualquier momento.

Precios de Lucidchart

Lucidchart tiene una versión gratuita para nuevos usuarios y extiende una prueba gratuita para cada una de sus opciones de pago.

Free : gratis, gratuito/a

: gratis, gratuito/a Individual : $7.95 por mes

: $7.95 por mes Equipo : 9,00 $ por usuario y mes

: 9,00 $ por usuario y mes Empresa: Precios disponibles previa solicitud

Miro Vs. Lucidchart: ¿Quién gana?

Pues depende de a quién le preguntes. 🧐

Aunque ambas herramientas comparten muchas similitudes, son únicas por derecho propio y atraen a públicos diferentes. Aquí tienes un desglose de los pros y los contras de cada herramienta para ayudarte a decidir cuál es el software ganador de tu equipo.

1. Experiencia de usuario e interfaz

La interfaz de usuario desempeña un papel fundamental a la hora de elegir una herramienta de diagramación o pizarra. Lo ideal es algo sencillo pero que no carezca de funciones. Así es como Miro y Lucidchart se comparan entre sí:

Miro

Miro se basa en la sencillez y la intuición.

El panel de control de la app es limpio y directo, lo que permite a los nuevos usuarios aprender a utilizar Miro rápidamente. Todas sus herramientas para añadir conexiones (a internet), dibujo, texto e iconos son fácilmente accesibles en la parte izquierda de tu Tablero y se identifican visualmente.

Puedes organizar tus tableros, ver las actualizaciones recientes y filtrar tus tableros con la función de barra de búsqueda de Miro. En general, la interfaz de Miro es sencilla, incluso para los usuarios más experimentados principiantes de pizarra digital .

Lucidchart

La interfaz de Lucidchart es fácil de usar, pero parece un poco anticuada en comparación con Miro.

En cierto modo, Lucidchart lo compensa con otras funciones, como una potente función de búsqueda para ordenar las etiquetas, plantillas de diagramas de afinidad actividad reciente y comentarios en los diagramas.

Puede iniciar proyectos en Lucidchart haciendo clic en el botón nuevo. Esta acción le dará automáticamente la opción de empezar con una plantilla, pero también puede optar por un Tablero en blanco si prefiere empezar su proyecto desde cero.

2. Diagramación

Las mejores herramientas de diagramación facilitan la creación de diagramas simples y complejos sin necesidad de apps adicionales. Miro y Lucidchart comparten esta función, pero ¿cuál domina realmente cuando se trata de diagramas?

Miro

Si te quedas con su plan gratuito/a, sentirás las limitaciones de Miro en esta categoría. Para acceder a una biblioteca de figuras y conectores más extensa y a herramientas de diagramación avanzadas, te verás obligado a actualizar a una de las suscripciones de pago de Miro.

Lucidchart

Lucidchart se lleva el oro sobre Miro cuando se trata de funciones de diagramación. Lucidchart no sólo extiende cientos de figuras y una biblioteca de figuras personalizadas, sino que también te da la opción de enlazar datos en vivo y usar formato condicional para tus diagramas.

3. Software de Pizarra

Las pizarras digitales son una herramienta de colaboración, creativa, atractiva y funcional. Todos los tipos de equipos pueden beneficiarse de esta herramienta, pero es importante pensar largo y tendido antes de invertir en un software de pizarra en lugar de otro, porque cada herramienta puede ser muy diferente. Entonces, ¿qué lugar ocupan Miro y Lucidchart en el espectro de las pizarras virtuales?

Miro

Miro es una de las herramientas líderes del sector en lo que a software de pizarra virtual se refiere. Destaca en esta categoría por su interfaz intuitiva y sencilla, que también permite la colaboración: ¡lo esencial de la pizarra!

Miro permite incrustar notas adhesivas, imágenes, vídeos, enlaces y archivos PDF, pero su función estrella es la videoconferencia y el chateo por vídeo.

Lucidchart

Por otro lado, Lucidchart es una herramienta de diagramación en primer lugar y una herramienta de pizarra en segundo lugar, lo que hace que su experiencia de pizarra en línea sea menos fluida que la de Miro.

Como en una pizarra digital, puedes incrustar imágenes, vídeos y documentos en el lienzo de Lucidchart. Además, puedes enlazar tus imágenes con datos en tiempo real, algo de lo que carece Miro. Lucidchart también tiene una función para chatear en directo, pero a diferencia de Miro, carece de videoconferencia integrada.

4. Integraciones

Tu software perfecto te ayudará a reducir tu pila tecnológica y se integrará con otras herramientas de trabajo para ayudar a agilizar tus procesos. Miro y Lucidchart se integra con toneladas de integraciones básicas con las principales herramientas, incluyendo Google Suite, Microsoft Office, Slack, Salesforce, Jira, y más.

Así que cuando se trata de integraciones, Lucidchart y Miro comparten la corona. 👑

Miro Vs. Lucidchart en Reddit

Tomamos a Reddit para ver donde la gente aterriza en Miro Vs. Lucidchart. Cuando buscas Miro vs Lucidchart en Reddit muchos usuarios están de acuerdo en que la flexibilidad de Lucidchart es difícil de superar:

"Lo segundo. LucidChart es una gran herramienta y muy flexible para una gran variedad de usos."

Otros Usuarios de Reddit nota que Miro es una gran opción para equipos pequeños:

"Miro es genial incluso con la versión gratuita si tienes un equipo pequeño con el que quieres compartirlo..."

Conoce ClickUp: La mejor alternativa a Miro y Lucidchart

Aunque Lucidchart y Miro tienen funciones avanzadas que les han ayudado a escalar posiciones en el mercado de las pizarras digitales, no son comparables una a una y sirven para casos de uso diferentes.

Por lo tanto, si usted está haciendo un compromiso de cualquier manera, ¿cuál es la verdadera pizarra y diagramación solución de software?

Le daremos una pista: es ClickUp . 😎

ClickUp es una plataforma de productividad todo en uno que permite a tu equipo crear y gestionar pizarras virtuales, diagramas de flujo de trabajo y gráficos orgánicos. Teams de cualquier tamaño y sector confían en ClickUp para obtener soluciones de pared a pared con sus amplio conjunto de funciones personalizables y capacidad para centralizar el trabajo entre aplicaciones en un espacio de trabajo colaborativo.

Exploremos más a fondo estas funciones. 🧭

1. Pizarras

Convierte tus ideas en tareas en la función Pizarra de ClickUp Pizarras ClickUp fomentan la creatividad y permiten a su equipo colaborar en proyectos en tiempo real. Tanto si estás facilitando una sesión de lluvia de ideas o revisar el progreso de un proyecto, o actualizar su hoja de ruta, las Pizarras le permitirán poner en práctica sus ideas más rápidamente conectándolas a su flujo de trabajo directamente desde el Tablero.

Con ClickUp Pizarras, puede incrustar notas adhesivas, imágenes, texto, vídeos y mucho más Además, la comunicación es más fácil con El chat de ClickUp en la app de ClickUp, cursores en directo y opciones de uso compartido .

Pero lo que realmente diferencia a ClickUp Pizarras es que es la única herramienta en el mercado con la capacidad de convertir cualquier figura de su Tablero en una tarea procesable. 🙌🏼

2. Mapas mentales de ClickUp

Haga una lluvia de ideas y dibuje un Mapa mental de forma libre en modo en blanco en ClickUp Mapas mentales en ClickUp son la herramienta perfecta para crear diagramas de forma libre u orientados a tareas para visualizar flujos de trabajo de proyectos, nuevos procesos o ideas complejas.

Puede elegir entre los modos Tarea o En blanco para construir su Mapa mental desde cero, añadiendo nodos, tareas y enlaces directamente a tu lienzo para obtener un contexto instantáneo, incluso de un vistazo.

Con ClickUp, usted tiene el control total sobre el color, las figuras y los conectores en su Mapa mental, y puede editar el mismo diagrama junto con su equipo sin superposición en cualquier momento.

3. Plantillas de diagramas predefinidas Biblioteca de plantillas de ClickUp es realmente inigualable, con cientos de plantillas de diagramas prediseñadas y personalizables para cada caso de uso, con el fin de que su equipo empiece a trabajar más rápidamente y aproveche al máximo las funciones de ClickUp.

La plantilla de árbol de decisiones de ClickUp es la herramienta perfecta para evaluar rápidamente todos los caminos y resultados potenciales

Tanto si eres creando un diagrama de afinidad árbol de decisión o un simple Mapa mental clickUp crea constantemente formas nuevas y flexibles de mejorar su productividad de la forma que mejor se adapte a su equipo.

La plantilla de diagramas de afinidad de ClickUp ofrece un enfoque estructurado para organizar ideas y puntos de vista, facilitando discusiones en profundidad y sesiones de brainstorming

Precios ClickUp

ClickUp ofrece una amplia Plan Free Forever con varias funciones premium y planes de pago que se adaptan al crecimiento de tu equipo. He aquí un desglose:

Plan Free Forever : Tus tres primeras Pizarras, Mapas mentales, tareas ilimitadas, miembros ilimitados, 100MB de almacenamiento y mucho más

: Tus tres primeras Pizarras, Mapas mentales, tareas ilimitadas, miembros ilimitados, 100MB de almacenamiento y mucho más Unlimited ($7 por miembro, por mes) : Vistas de proyecto más avanzadas, almacenamiento ilimitado, integraciones ilimitadas, paneles de control ilimitados, elaboración de) informes Agile, y mucho más

: Vistas de proyecto más avanzadas, almacenamiento ilimitado, integraciones ilimitadas, paneles de control ilimitados, elaboración de) informes Agile, y mucho más Business (12 $ por miembro, al mes) : Google SSO, equipos ilimitados, exportación personalizada, uso compartido público avanzado, automatizaciones avanzadas, y más

: Google SSO, equipos ilimitados, exportación personalizada, uso compartido público avanzado, automatizaciones avanzadas, y más Plan Enterprise (póngase en contacto con el equipo de ventas para consultar precios): Rótulo blanco, API para empresas, incorporación guiada, gestor de éxito especializado

**Comparar

Comparar https://clickup.com/es-ES/blog/66428/lucidchart-vs-visio/_** Lucidchart vs. Visio /%href/

!

Diagramas, Pizarras y Cientos de Herramientas Funcionales

Miro y. Lucidchart tienen muchas cualidades ganadoras, pero el verdadero campeón sale del campo izquierdo: ¡ClickUp!

En lugar de elegir entre un software de pizarra y una herramienta de diagramación, invierta en una plataforma de productividad que ofrezca la función de ambos -y mucho más- sin depender de integraciones básicas para hacerlo realidad.

Impulse la colaboración, la eficiencia, la creatividad y mucho más con la dinámica lista de funciones de ClickUp y sus completos planes de precios.

Acceda a Pizarras, Mapas mentales y cientos de plantillas, más de 1.000 integraciones y mucho más cuando clickUp hoy mismo ¡! 💯