3 plantillas gratuitas de diagramas de afinidad en Word, Excel y ClickUp

Software de diagramas de afinidad convierte el caos en claridad. Estos fieles diagramas actúan como una herramienta visual que puede ayudarle en la resolución de problemas, lluvia de ideas y gestión de proyectos. Le ayudarán a tomar datos no estructurados, generar ideas, organizarlas y convertirlas en grupos significativos con relaciones naturales.

Antes, podías escribir puntos individuales en notas adhesivas y colócalas en una pared o pizarra . A continuación, tu equipo podría mover y agrupar las notas adhesivas en categorías relacionadas, creando el diagrama de afinidad.

En la oficina de hoy en día, es muy probable que tu equipo no esté en la misma habitación. Entonces, ¿cómo puede utilizar un diagrama de afinidad y correlacionar afinidades en el lugar de trabajo moderno (y a menudo remoto)?

La respuesta es utilizar plantillas de diagramas de afinidad gratuitas, personalizables, con nuestros mejores ejemplos de diagramas de afinidad que se enumeran a continuación.

¿Qué es una plantilla de diagrama de afinidad?

Como verá en nuestros ejemplos de diagramas de afinidad, correlacionar afinidades con estas plantillas facilita la creación de un diagrama de afinidad. Los mejores ejemplos y plantillas de diagramas de afinidad a menudo tienen marcadores de posición o secciones donde usted o incluso varios miembros del equipo pueden capturar ideas y moverlas rápidamente a categorías significativas.

Cuando usted crea un diagrama de afinidad con un ejemplo de diagrama de afinidad pre-construido para su sesión de lluvia de ideas, le da un punto de partida para organizar diferentes ideas, pensamientos o datos en grupos relacionados. No hay necesidad de construir un diagrama de afinidad completado desde cero. Las plantillas de gráficos de afinidad también le permiten evitar la molestia de organizar manualmente las notas adhesivas y centrarse en la lluvia de ideas y la planificación estratégica (también conocida como la parte divertida).

¿Qué hace que una plantilla de diagrama de afinidad sea buena?

Una buena plantilla puede marcar la diferencia entre el caos y la belleza ideación organizada . Cuando busque un buen diagrama de afinidad en línea, busque diagramas de afinidad con las siguientes funciones:

Diseño claro e intuitivo: Una buena plantilla debe guiarle en la creación de diagramas de afinidad y facilitar la captura de ideas, la identificación de patrones y la obtención de información valiosa a medida que analiza los datos. Las secciones deben ser fácilmente identificables y dejar mucho espacio para la lluvia de ideas y la agrupación

Una buena plantilla debe guiarle en la creación de diagramas de afinidad y facilitar la captura de ideas, la identificación de patrones y la obtención de información valiosa a medida que analiza los datos. Las secciones deben ser fácilmente identificables y dejar mucho espacio para la lluvia de ideas y la agrupación Fácil personalización: Tus diagramas de afinidadpuede variar. Una plantilla prediseñada es tan útil como sus opciones de personalización. Busca plantillas que puedan adaptarse a tu flujo de trabajo y te permitan darle tu toque

Tus diagramas de afinidadpuede variar. Una plantilla prediseñada es tan útil como sus opciones de personalización. Busca plantillas que puedan adaptarse a tu flujo de trabajo y te permitan darle tu toque **Tanto si utilizas un creador de diagramas de afinidad en línea o algo integrado en tus aplicaciones existentes, el software de diagramas de afinidad debe funcionar con tu pila tecnológica preferida. Punto de bonificación si es fácilmente compartible con otros en varias aplicaciones para que pueda bucle más personas en el proceso, especialmente a sus partes interesadas

La plantilla adecuada puede capacitar a un equipo para resolver problemas complejos y encontrar soluciones prácticas. Hay opciones fantásticas, así que encuentra la plantilla adecuada para tu equipo y desbloquea.. mejores técnicas de brainstorming .

3 Plantillas Gratuitas de Diagramas de Afinidad para usar en 2024

Aquí están nuestras tres mejores plantillas gratuitas de diseño de afinidad para sus sesiones de lluvia de ideas y resolución de problemas en 2024.

1. Plantilla de diagrama de afinidad ClickUp

Empezar con su diagrama de afinidad es fácil con la plantilla de ClickUp

¿Necesita una pizarra virtual para mejorar la colaboración a distancia? ClickUp la tiene incorporada. Combine la pizarra de la plataforma con la herramienta Plantilla de diagrama de afinidad de ClickUp para conseguir un dúo ganador que permita a los equipos afrontar retos complejos y encontrar soluciones innovadoras.

He aquí por qué le encantará esta plantilla:

Un lienzo infinito

Diagrama de afinidad gratuito/a de ClickUp plantilla de Pizarra sirve como patio de recreo virtual para la ideación. Tu equipo puede dar rienda suelta a su creatividad en el lienzo digital, utilizando las notas adhesivas virtuales y el amplio espacio de brainstorming para trasladar las ideas de sus cabezas al papel (virtualmente, al menos).

Como el espacio se adapta a tus necesidades, tu creatividad tampoco tiene límites. Puedes generar diez ideas o diez mil y seguir teniendo espacio para tenerlo todo organizado.

La interfaz, fácil de usar, anima a participar incluso a los miembros del equipo menos expertos en tecnología, creando un espacio de colaboración en el que todos pueden aportar su granito de arena. Con el uso de notas adhesivas digitales, no hay peligro de que la idea ganadora de alguien se pierda en la confusión y no hay necesidad de limpiar las notas adhesivas desechadas después de la reunión.

Interfaz amigable para fomentar la colaboración

Colaborar más allá de las fronteras físicas permite a los miembros de equipos de distintas ubicaciones converger en un único espacio virtual para aportar ideas y crear juntos. De este modo se potencia la propiedad del problema y se fomenta la polinización cruzada de ideas.

Todos pueden contribuir simultáneamente sin interrumpir su flujo. Tu equipo puede utilizar las notas adhesivas digitales para capturar ideas rápidamente y trasladarlas a la pizarra virtual para que las vea el resto del equipo. Gracias a la sencilla interfaz de hacer clic y arrastrar, todos pueden colaborar en la fase de agrupación. Este espacio amigable y fácil de usar hace que el proceso de diagramación por afinidades sea agradable.

El diagrama de ClickUp simplifica el proceso de brainstorming con un diseño intuitivo, que deja claro de inmediato incluso a los recién llegados dónde generar sus ideas y cómo pasarlas a los grupos.

La solución definitiva para la flexibilidad

Cada proyecto es único. La plantilla de diagramas de afinidad de ClickUp ofrece un alto grado de flexibilidad para adaptarse a esas necesidades cambiantes. Puede utilizar la plantilla para una lluvia de ideas sobre el desarrollo de productos, sesiones de estrategia de marketing o incluso para hacer frente a los bloqueos internos. La plantilla es una columna vertebral para la ideación y puede crecer con usted, añadiendo más categorías según sea necesario. La plantilla se adapta a la estructura de tu diagrama para crecer con tus ideas.

Gracias a su interfaz intuitiva, tu equipo puede cambiar la plantilla con unos pocos clics sin enredarse en tecnicismos, para que las ideas no tengan que hacer una pausa en el formato.

Una de las mejores características de la plantilla de diagramas de afinidad de ClickUp es que forma parte del amplio ecosistema de ClickUp. ClickUp es una plataforma integral de gestión de proyectos, por lo que va más allá de un espacio de intercambio de ideas. Puede utilizar su Pizarra virtual para crear tareas procesables asignadas a distintos miembros del equipo o a un Tablero Kanban para ayudar a impulsar una meta de proyecto.

Aproveche las numerosas funciones de la plataforma y utilícela para obtener resultados. Desde el diagrama de afinidad hasta la misión cumplida, ClickUp puede ayudarle a transformar sus procesos de gestión de proyectos.

2. Diagrama de afinidad de Microsoft Word por My Word Templates

A través de Mis plantillas de WordMicrosoft Word es otra herramienta para diagramas de afinidad, que ayuda a crear estructura a partir del caos utilizando una plataforma ofimática universal. Alojada en My Word Templates, esta plantilla gratuita de diagramas de afinidad para Word puede familiarizar a los usuarios con una herramienta que la mayoría de los oficinistas utilizan actualmente.

Esta plantilla tiene una estructura muy bien diseñada. Hace un excelente trabajo al guiarte a través del proceso de ideación. Encontrará una clara organización descendente que comienza con un cuadro de "Necesidad" de nivel superior.

Este Box ayuda a identificar el propósito o la necesidad del diagrama de afinidad, como por ejemplo perfeccionar su estrategia de marketing por correo electrónico. La colocación de la meta global para el gráfico en este Box prepara el escenario para explorar posibles ideas y soluciones.

Al descender por la jerarquía, encontrará espacios para enumerar los impulsores del problema o tema. Estos factores son los elementos influyentes que configuran la dirección de su estrategia de marketing por correo electrónico sesión de lluvia de ideas s.

Por ejemplo, puede que esté revisando su estrategia actual de marketing por correo electrónico porque sus tasas de apertura y de clics están por debajo del objetivo. O los bajos números de ventas le obligan a aumentar sus esfuerzos de marketing por correo electrónico. Puede hacer una lista de los problemas que impulsan la necesidad de una solución en estas casillas. Al esbozar los factores que impulsan la solución, se añade enfoque y perspectiva a la sesión de intercambio de ideas y se mantiene al equipo en el buen camino.

La plantilla también incluye cuadros de calidad crítica. Estas casillas le permiten a usted y a su equipo hacer una lista de los elementos críticos para el intento correcto. Por ejemplo, cuando trabaje en su campaña de marketing por correo electrónico, puede que un factor CTQ sea alcanzar un porcentaje de clics del 3%, o que necesite un determinado número de nuevos clientes potenciales cada semana.

Estos son sus indicadores clave de intento correcto y pueden ayudarle a garantizar que su solución se ajusta a su necesidad inicial.

Por último, la plantilla le ofrece espacio para enumerar posibles medidas. La lluvia de ideas comienza con las medidas potenciales. Utilice este espacio para colaborar con los miembros de su equipo en la búsqueda de ideas para soluciones o acciones relacionadas con la necesidad. Tal vez necesite enviar dos correos electrónicos a la semana en lugar de uno, o quiera explorar nuevas ideas de páginas de aterrizaje.

Anime a su equipo a añadir respuestas innovadoras o a considerar diversas perspectivas y combine esas ideas en categorías relacionadas. Usted y su equipo pueden abrir la plantilla de Microsoft Word, ir a Edición y elegir Editar en navegador para colaborar en esta plantilla en tiempo real.

3. Diagrama de afinidad en Excel por Visual Paradigm

A través de Paradigma visual Visual Paradigm ofrece una matriz de Plantillas de diagramas de afinidad en Excel . Estas plantillas recuerdan la estructura de una hoja de cálculo de Excel, por lo que los usuarios familiarizados con el programa se sentirán como en casa editándolas.

La plataforma Visual Paradigm ofrece una matriz de plantillas de diagramas de afinidad personalizables, gratuitas y adaptadas a la creación de empresas, mejora continua de procesos y la mejora de la moral del personal. La variedad de plantillas gratuitas de diagramas de afinidad puede ayudarle a encontrar una que se adapte a sus necesidades. Si no encuentra una que le guste, puede editar fácilmente una plantilla existente en el editor en línea. Gracias a las sencillas funciones de edición, puede crear una plantilla personalizada para cada proyecto y necesidad.

Las opciones de personalización son el verdadero punto fuerte de estas plantillas de diagramas de afinidad de Excel. Puede adaptar todos los aspectos de la plantilla, desde añadir o eliminar secciones hasta crear códigos de color o rótulos que le ayuden a guiar el proceso de lluvia de ideas. La flexibilidad le garantiza que obtendrá la plantilla que necesita, independientemente del contexto de su proyecto o reto.

Bonificación:_ **Plantillas de diagramas de contexto !

Las plantillas de Excel ofrecen un diseño sencillo y limpio que facilita la elaboración de diagramas de afinidad.

Comparta su pantalla con su equipo y edite las plantillas dentro de la plataforma Visual Paradigm mientras captura sus ideas y comentarios. También puede exportar las plantillas como PDF o JPG, o copiarlas como imagen en Excel y editarlas allí. Si optas por colaborar en Excel, recuerda editar el archivo en línea para que todos puedan contribuir a la plantilla simultáneamente. Así evitarás la pesadilla del historial de revisiones que supone pasar de un archivo de Excel a otro.

La flexibilidad de las opciones de exportación te permite trabajar en el programa que prefieras y adaptarte a las necesidades de los distintos equipos y proyectos. Así, lo que funciona para un proyecto esta vez puede no ser la mejor opción para el siguiente. Si descarga la plantilla en varios formatos, podrá adaptarse a situaciones cambiantes sin perder la plantilla que tanto le gusta.

Utilice estas plantillas para poner en marcha su sesión de brainstorming en Excel. Te proporcionarán un rápido marco preestablecido sobre el que empezar a construir tus ideas y una forma de aprovechar la creatividad y la innovación de tu equipo. Serás testigo de cómo una hoja de cálculo puede transformar una idea en una solución bien estructurada.

Cómo crear un diagrama de correlacionar afinidades

¿Desea crear una plantilla de diagrama de afinidad? Siga estos pasos para crear una plantilla que se adapte perfectamente a las necesidades de su equipo:

Paso 1: Defina su objetivo

Aclare para qué va a utilizar la plantilla de diagrama de afinidad, si necesita que sea una plantilla polivalente o no de lluvia de ideas o una plantilla para capturar datos específicos de la resolución de problemas. Entrar en el proceso con una comprensión clara del propósito de la plantilla puede ayudarte a construir algo más útil.

Paso 2: Elegir la plataforma

Aquí tienes muchas opciones, así que empieza por pensar en las plataformas que tu equipo utiliza más o encuentra más útiles. Considera las herramientas disponibles dentro de tus apps preferidas para ayudar a construir un diagrama o comprueba si existen plantillas prediseñadas que puedas adaptar a tus necesidades.

Paso 3: Crea tu diseño

Querrá crear un diseño claro para su plantilla de diagrama de afinidad, con secciones en las que pueda capturar puntos de datos individuales y áreas en las que pueda agrupar puntos de datos en categorías. Fíjese en ejemplos de diagramas muchas plantillas gratuitas de diagramas de afinidad utilizan una cuadrícula o un sistema de agrupación para facilitar la categorización. Deje espacio suficiente en cada área para que sea fácil trabajar con los puntos de datos individuales y desplazarse por ellos.

Paso 4: Mantén limpios tus elementos visuales

Menos es más cuando se trata del diseño de plantillas. No llene el espacio de trabajo de gráficos. La combinación de colores debe ser neutra. La meta de la plantilla es crear un espacio de trabajo para la lluvia de ideas y la resolución de problemas. Así que deja que los datos hagan el trabajo pesado y mantén la mayor parte de la plantilla en blanco. Así tendrás más espacio para trabajar más adelante.

Paso 5: Probar y perfeccionar la plantilla

Pendiente de una (versión de) prueba con un grupo pequeño para ver si la plantilla es intuitiva y funciona como se espera. Obtenga la opinión de los usuarios sobre la plantilla y utilícela para perfeccionar el diseño y optimizar su función.

Una plantilla bien diseñada sienta las bases para una lluvia de ideas organizada y una toma de decisiones basada en datos. Sin embargo, diseñar y perfeccionar una plantilla puede llevar mucho tiempo, y es posible que ya existan excelentes opciones prediseñadas.

Puede evitar reinventar la rueda y recuperar su tiempo buscando plantillas de diagramas de afinidad prediseñadas. Unos pequeños ajustes en las plantillas existentes pueden crear la plantilla perfecta en cuestión de segundos para que puedas empezar a colaborar con tu equipo cuanto antes.

¡Cree un diagrama de afinidad con ClickUp!

Con estas plantillas a su lado, realizará un seguimiento de sus datos mejor que nunca. Estas plantillas de diagramas de afinidad son personalizables, lo que le garantiza que tiene exactamente lo que necesita para que su empresa funcione sin problemas.