10 mejores subreddits de productividad de Reddit con consejos y trucos de productividad

Lo mejor productividad los consejos no siempre proceden de nuestro círculo de familiares, amigos y compañeros de trabajo. A veces alcanzamos nuestros momentos aha! con las comunidades en línea que experimentan los altibajos de hacer el trabajo más importante en nuestras vidas personales y profesionales.

La diversa red de comunidades de Reddit y 52 millones de usuarios activos debaten sobre casi cualquier tema que interese a alguien Así que si estás en el bloque de productividad de Reddit, hemos elaborado una lista de los 10 mejores subreddits de productividad y una plantilla gratuita para planificar dónde y cuándo vas a hacer las tareas.

El Plantilla de productividad personal ClickUp incluye todas las herramientas que necesitas: Lista de seguimiento de objetivos, Documento de celebraciones, y mucho más para hacer un seguimiento de todo lo que está en tu corazón y en tu mente para lograr.

Utiliza la plantilla para copiar y pegar tus enlaces favoritos, anotar ideas y dejarte notas positivas ✍️

1. r/productivityapps Nos encantan las buenas recomendaciones para

aplicaciones de productividad a ayúdanos a centrarnos mejor y bloquear las distracciones. Y cuando vemos estas famosas palabras: ¡Hay una app para eso! inmediatamente la queremos en nuestros dispositivos. Pero este subreddit lleva las recomendaciones de apps un paso más allá.

Los hilos de comentarios están llenos de experiencias de la gente con la aplicación de productividad mencionada, así que leerás opiniones reales para saber si merece la pena tu tiempo y espacio de almacenamiento.

Bookmarks es una aplicación imprescindible en tu dispositivo, ya que te permite disfrutar de una experiencia en Internet sin complicaciones. Con Marcadores, puedes guardar tus favoritos, añadir etiquetas, realizar un seguimiento del estado, establecer recordatorios e incluso organizar enlaces en carpetas y proyectos para mejorar su productividad y concentración en lo que importa. Investigadores, estudiantes, developers , y simplemente cualquiera que guarde marcadores en su navegación diaria por Internet se beneficiará de esta app_. Original post link Check out the ClickUp subreddit **para consejos sobre integraciones con tus herramientas favoritas

vía Reddit

2. r/getdisciplined El subreddit r/getdisciplined te pillará desprevenido a veces porque es casi como un resumen palabra por palabra de la exacta

bloqueador de productividad que te está ocurriendo. La gente pide consejo y da respuestas sinceras sobre el continuo parloteo que tiene lugar en sus mentes: ¿Cómo salgo de este atolladero?

"Disciplina" no es sólo el tema del subreddit, ¡sino también la regla! Apreciarás las normas de publicación del moderador para que las conversaciones tanto de los autores como de los comentaristas se ajusten al respeto y la calidad.

_Si todavía te encuentras pasando por el movimiento de descargar la aplicación para llegar a ella, borra tu información de inicio de sesión de tus contraseñas guardadas y cámbiala. Añade otra capa de molestia que es suficiente para hacerme ir "espera" sin realmente me impide el uso de las aplicaciones en casa (como la eliminación de las cuentas por completo lo haría) Mensaje original link Así que la próxima vez que veas una pila de ropa sucia, un fregadero lleno de platos o una cama desordenada, hazlo. Arréglalo ahora mismo. No pienses en ello. ¿Menos de cinco minutos? Eso no es nada. Ponte a ello._ _No sólo te sentirás mejor al completar la tarea, sino que te sentirás motivado para hacer más. A tu cerebro le gustará la sensación y buscará más de esa recompensa. No pienses. Hazlo. Alimenta tu cabeza Mensaje original enlace Check out these plantillas de productividad !

3. /rlofihiphop ¿Te encuentras constantemente saltándote canciones de tu lista de reproducción de "finales de los 90, principios de los 2000"? ¿O haciendo una pausa en tu tarea cada 20 minutos para encontrar una canción de karaoke a la que canturrear la letra? Prueba el Lo-Fi HipHop Es una forma auténtica de ritmos downtempo mezclados con ruido de fondo para escuchar fácilmente mientras trabajas.

El subreddit /rlofihiphop tiene páginas y páginas de ritmos y muestras para explorar diferentes grabaciones de escucha fácil. Se ha demostrado que la música o el ruido de fondo mejoran la experiencia de la tarea así que si buscas ritmos nocturnos o jazz relajante para ponerte en la zona de productividad, ¡escúchalo!

Algunos vídeos de Lo-Fi HipHop muestran incluso escenas de ambientes tranquilos, como cafeterías, acogedoras estaciones de trabajo con plantas colgantes y perros dormitando a la luz del sol de la tarde. ¿Ya estás relajado?

Leer ClickUp's guía de desorden digital Más información *consejos de productividad* !

vía Reddit

4. r/pomodoro La técnica Pomodoro es un método que divide las sesiones largas en bloques cortos de tiempo con descansos dedicados. Esto ayuda a organizar

tareas de trabajo superficial y profundo para que controles tu atención y tu energía.

Así es como funciona la Técnica Pomodoro:

Escribe tus tareas diarias en una lista de tareas

Elige una tarea en la que trabajar

Pon el temporizador en 25 minutos y empieza a trabajar

Termina la tarea cuando el temporizador expire

Tómese un descanso de 5 minutos

Repita los pasos 2-5 para completar tres sesiones Pomodoro

Tómese un descanso más largo (20 minutos) después de cuatro Pomodoros

La gente comparte su análogo y versiones digitales del temporizador Pomodoro para que puedas encontrar la mejor solución de gestión del tiempo en función de tus preferencias personales. Hay para todos los gustos

5. r/Superación personal La categoría de superación personal abarca una gran variedad de temas porque, bueno, abarca todas las épocas de la vida. Las historias y consejos de personas que se encuentran en diferentes etapas de su viaje de superación personal te enseñarán a mirar lo que sea que estés enfrentando desde un nuevo ángulo. Pero lo más importante es cómo puedes actuar para conseguirlo.

Porque tomarse el tiempo de reaccionar significa retomar el control de la situación. Tus respuestas serán más inteligentes y coherentes, tus movimientos parecerán más elegantes y te verás más confiado y seguro de ti mismo._ Mensaje original link

6. r/Productividad ¿Has leído algo que sentías que estaba pensado para ti en ese preciso momento? ¿El estímulo para volver al proyecto a medio terminar, poner límites a los timbrazos y los pitidos, o simplemente relajarte en tu rincón favorito durante horas sin sentirte culpable?

El subreddit de productividad es el lugar para interactuar con otras personas sobre la creación de sistemas productivos que te lleven por el buen camino. Empieza por las entradas principales para encontrar contenido interesante y sigue desde ahí

_Si estás atascado en la vida, por favor, prueba "La Semana" Escribe una serie de objetivos por día, y qué piensas conseguir dentro de 7 días. Luego cúmplelo como si tu vida dependiera de ello. Los resultados te motivarán y te demostrarán lo mucho que puedes conseguir en el día a día Mensaje original link _La frase "hecho es mejor que perfecto", ha comenzado a cambiar mi viaje de la productividad de manera asombrosa. Centrarse en completar algo, y tal vez hacerlo de una forma poco habitual, es una mentalidad más productiva que centrarse en la perfección. Deja a un lado las ideas preconcebidas sobre cómo y cuándo deben hacerse las cosas y haz lo que te funcione a ti Original post link

7. r/getmotivated "Así que echa un vistazo, haz preguntas, da consejos y forma/únete a un grupo de apoyo. Pero no pases mucho tiempo aquí; tienes cosas mejores que hacer"

El subreddit r/getmotivated incluye más elementos visuales llamativos que la mayoría de los demás subreddits. Desde capturas de pantalla de tuits hasta diseños artísticamente creativos, a veces hacen falta unas pocas palabras para transmitir el mensaje y desbloquear la motivación.

Divida los objetivos en tareas manejables y visualícelas en su calendario en ClickUp

8. r/nosurf ¿Estás preparado? Los estudios muestran que el tiempo medio que pasamos en Internet cada día es de

casi siete horas .

siete horas. ¡Eso es casi la mitad del tiempo que estamos despiertos!

El bienestar digital es muy importante, sobre todo porque dependemos de nuestros teléfonos móviles para estar conectados con el resto del mundo. Puede sonar contradictorio dedicar tiempo a leer por qué deberías dejar de navegar sin sentido mientras navegas por este subreddit. Sin embargo, lo más importante de este grupo es aprender con qué sustituye la gente la navegación sin sentido.

Está bien no mirar el teléfono. Puede que te sientas socialmente incómodo estando solo con tus pensamientos, sin mirar nada. No dejes que el condicionamiento social te engañe. Está bien estar solo, sin el teléfono. La próxima vez que no sepas qué hacer, simplemente no hagas nada. Deja que tu mente divague Mensaje original link

9. r/selfhelp Aquí encontrarás las preguntas que siempre has querido hacer, los consejos sinceros que has estado buscando y gente que simplemente lo entiende. Gente que ha pasado por la sequía de la productividad te ofrece ideas reales sobre todas las formas en que puedes ponerte al mando de tu tiempo y energía

Marque esta fuente de información inmediata citas inspiradoras ¡Para esos días en los que te sientes atascado!

10. r/ZenHabits ¿Quieres añadir color y comodidad a tu viaje de crecimiento? ¡No te subestimes!

La fortaleza mental es un músculo que se desarrolla con cada reto y logro. Nuestros hábitos -las pequeñas acciones que realizamos cada día- pueden conducirnos a sueños que nos quitan el sueño o hacernos más ansiosos. Tú decides

Con la ayuda de los vídeos cortos sobre mentalidad y las observaciones de este subreddit, recuerda seguir haciendo el trabajo.

Enumera tus objetivos y crea tareas en un documento de ClickUp

ClickUp ha ayudado a miles de equipos e individuos a llevar su productividad a nuevas cotas