10 de las mejores herramientas de productividad para desarrolladores en 2024

Hay tantos herramientas de productividad para desarrolladores, y puede ser difícil saber cuáles merecen la pena.

Por eso he preguntado a los ingenieros de algunas de las empresas más grandes e innovadoras, como Google, Uber y GitHub, cuáles creen que son las mejores herramientas para el proceso de desarrollo de software.

Utilizan estas herramientas para hacer más cosas más rápido y con menos distracciones. Quién sabe, ¡puede que hasta descubras un nuevo favorito!

Así que, vamos a sumergirnos en las 10 mejores herramientas de productividad para desarrolladores. Nuestro experto recomiendan estas herramientas basándose en sus propias experiencias y en las necesidades de sus equipos de desarrollo.

Tanto si eres un desarrollador en solitario como si formas parte de un gran equipo, estas herramientas pueden ayudarte a trabajar de forma más eficiente y eficaz. Así que tómate tu tiempo para explorarlas y ver cuáles son las que mejor se adaptan a ti

Las 10 mejores herramientas de productividad para desarrolladores 2024

Supervise las actualizaciones del proyecto, realice un seguimiento de los informes de errores, gestione los flujos de trabajo y colabore con el equipo, todo ello desde su entorno de trabajo de ClickUp

ClickUp es una de las aplicaciones con mejor valoración herramientas de software de gestión de proyectos y herramientas de productividad para desarrolladores .

Ofrece cientos de funciones personalizables para mejorar gestión ágil de proyectos el software de gestión ágil de proyectos, con más de 15 vistas personalizadas, paneles ágiles y mucho más, ayuda a los desarrolladores a planificar sprints, desglosar y asignar tareas y colaborar más eficazmente con sus equipos.

Esta herramienta de productividad para desarrolladores también ofrece una función de automatización personalizada para ayudarle a crear desencadenantes y acciones personalizadas para automatizar tareas repetitivas y simplificar incluso el flujo de trabajo más complejo. Además, toda la plataforma es personalizable: puede crear ClickUp que se adapte a sus preferencias de flujo de trabajo y a las necesidades de su proyecto.

Otra razón por la que ClickUp es una de las mejores herramientas de productividad es su capacidades de integración . ClickUp puede integrarse con más de 1.000 herramientas de trabajo, como Google Calendar, GitHub y Slack.

Esto significa que puede conectar ClickUp a todas sus más-apps juntos para agilizar su flujo de trabajo y acceder fácilmente y gestionar sus tareas a través de múltiples plataformas sin salir de la plataforma. En general, ClickUp es una herramienta potente y versátil que puede ayudar a tu equipo de desarrollo a trabajar mejor y más rápido.

¿Quiere probarla? Pruebe una de estas plantillas de ingeniería para ayudarte a empezar

Pros

Automatización personalizada del flujo de trabajo para una gestión eficiente de los sprints

Campos personalizados y estados personalizados para mejorar el seguimiento de errores

Potentes capacidades de integraciónExtensión de Chrome para organizar el flujo de trabajo de los desarrolladores Bonus: Plantillas de planes de desarrollo de software !

2. Jam

vía Jam.dev

La siguiente en nuestra lista de herramientas de productividad es Atasco una de las formas más rápidas de informar de incidencias sin interrumpir el flujo de trabajo.

Con Jam, puedes hacer una captura de pantalla o vídeo del error y compartirlo con tus desarrolladores. Lo mejor es que Jam captura automáticamente información útil, como solicitudes de red, información del navegador, detalles del dispositivo, pasos de la reprografía, comentarios y registros de la consola. Esto facilita a los desarrolladores averiguar qué está pasando y solucionar el error rápidamente.

Otra gran función que hace de Jam una buena herramienta de productividad para desarrolladores es que se integra con algunas de las herramientas más populares como ClickUp, Jira y GitHub, lo que hace que sea fácil empezar a utilizar Jam para mejorar sus flujos de trabajo y herramientas existentes.

Pros

Graba y anota instantáneamente tu pantalla

Captura automática de registros críticos del desarrollador

Realiza fácilmente una captura de pantalla o captura una grabación enobtener un informe de incidencias* Comparta enlaces a sus informes de errores o envíelos directamente a su gestor de incidencias favorito

Se integra perfectamente con tus herramientas y gestores de problemas favoritos (incluyendo ClickUp)

Limitaciones

Algunas capturas de pantalla pueden no contener toda la información necesaria para identificar el problema

Precios

Plan Free : gratuito/a

: gratuito/a Equipo : 10$/mes/usuario

: 10$/mes/usuario Empresa: Contactar para precios personalizados

Comentarios de los clientes

jam ha transformado mi flujo de trabajo de tantas maneras que ahora, la comunicación con todos mis contactos se ha vuelto mucho más simple: enviar tickets al soporte técnico y resolver problemas en minutos en lugar de horas, hacer preguntas específicas visualmente a los clientes y eliminar reuniones innecesarias, e incluso la creación de tutoriales en vídeo para mi equipo para que puedan entender un flujo de trabajo que he construido para ellos. No busque más: Jam es todo lo que necesita" mikki Kowal de Chrome Webstore Reviews

3. GitHub Copilot

vía GitHub Copilot Copiloto de GitHub es un Herramienta IA y una de las herramientas de productividad más útiles para los programadores que puede ayudarte a escribir código más rápido y mejor. Es una extensión para VScode y proporciona Código basado en IA lo que significa que puede autocompletar tu código a medida que lo escribes.

Además, si estás trabajando en un idioma desconocido, no tienes que preocuparte de olvidar cómo hacer algo. Incluso puede generar código nuevo por ti basándose en las instrucciones que proporcionas en los comentarios de tu código, analiza el contexto en el archivo que estás editando y ofrece sugerencias dentro de tu editor de texto, lo que convierte a Github Copilot en una de las mejores herramientas de productividad para desarrolladores del mercado actual.

En general, GitHub Copilot es una gran herramienta para cualquiera que escriba código. Es potente y fácil de usar, y puede ayudar a los desarrolladores a escribir código de calidad más rápido.

Pros

Entrenado en miles de millones de líneas de código

Escribe código utilizando el estilo y las convenciones propias de su base de código

Sabe cómo utilizar la mayoría de las API y bibliotecas, lo que le ahorra tener que buscarlas

Se conecta a VS Code

Ahorra tiempo a los desarrolladores

Limitaciones

La interfaz puede ser un poco deficiente, ya que sólo está disponible en Visual Studio Code y Codespaces (la interfaz de usuario es genial si utiliza IDE, pero no es útil si no lo hace)

Precios

La suscripción a GitHub Copilot está disponible en ciclos mensuales o anuales Mensual : 10$/mes Anual : 100 $/año



Comentarios de los clientes

copilot hace que sea más fácil que nunca eliminar código repetitivo. Esto es especialmente útil si eres nuevo en un determinado lenguaje o framework. Además, también tiene compatibilidad con la función de autocompletar a medida que codificas"

https://www.linkedin.com/in/mohdirteza/_ mohd Irteza /%href/

, Ingeniero de Software en Google

4. Sourcegraph

vía Sourcegraph Gráfico de fuentes es una herramienta de búsqueda de código para desarrolladores. Permite a los usuarios arreglar, navegar y automatizar a través de todo su código y explorar repositorios de código, con funciones como la coincidencia difusa inteligente y la búsqueda consciente de código.

Esta es una gran herramienta de productividad para desarrolladores porque puede buscar código, incluso en grandes bases de código y múltiples repositorios de código, mostrarle dónde se utilizan las diferentes cosas, y ayudarle a averiguar qué otro código depende de su código.

Pros

Puede buscar a través de grandes bases de código y múltiples repositorios

Agiliza la comprensión del código

Agiliza la realización de cambios en un gran número de archivos

También incluye funciones de revisión de código y colaboración

Búsqueda muy inteligente y rápida

Limitaciones

La interfaz de usuario no es fácil de usar para algunos usuarios (por ejemplo, puede excluir repositorios individuales con expresiones regulares, pero no excluir repositorios con un solo clic)

Precios

Plan Business : $99 usuario activo/ mes

: $99 usuario activo/ mes Enterprise: Llame para precios personalizados

Comentarios de los clientes

sourcegraph cambia las reglas del juego. La búsqueda a través de la base de código de su empresa es un desbloqueo para ser impactante. Y, la cosa super cool es que usted puede hacer el mismo cambio a través de un montón de bases de código a la vez, tan cool."_ -

el blog de la empresa https://www.linkedin.com/in/eddies5/_ eddie Saenz /%href/

director de Ingeniería de Software en Indeed_

5. iTerm2

a través de iTerm2

Si buscas un potente emulador de terminal para macOS, iTerm2 ofrece un intervalo de funciones para ayudarle a acceder a la interfaz de línea de comandos (CLI) de su ordenador.

Una de las mejores cosas de iTerm es su personalización. Puedes elegir entre varios esquemas de color y dividir tu pantalla en paneles para ver más de una cosa simultáneamente. iTerm también mantiene un historial de búsqueda de todos los comandos que has ejecutado, para que puedas encontrar fácilmente algo que hayas ejecutado en el pasado.

Otra cosa interesante de iTerm es que es compatible con muchos lenguajes de programación diferentes. Además, se integra con otros Gestión informática como GitHub y GitLab, para que puedas utilizarlo con el código en el que ya estás trabajando.

Pros

Paneles divididos para dividir una pestaña en múltiples planos

La ventana de atajo de teclado te ofrece un terminal siempre disponible

Sólida función de búsqueda de páginas

Función de autocompletado que genera una lista de sugerencias

El modo de copia le permite utilizar el teclado para hacer y modificar selecciones

Limitaciones

Los usuarios noveles pueden experimentar una curva de aprendizaje pronunciada

No se pueden lanzar instancias separadas mediante un script de shell o una interfaz de línea de comandos

Precios

El programa es gratis, gratuito/a

Comentarios de los clientes

iTerm es una aplicación shell para macOS que aumenta tu productividad si vives en su terminal. Con funciones como perfiles, atajos de teclado, búsqueda, y su amplia configurabilidad es un must-have." - salvatore D'Agostino gerente Senior de Ingeniería de Software, GitHub

6. JupyterLab

vía JupyterLab JupyterLab es un entorno de desarrollo integrado (IDE) de código abierto basado en web para trabajar con cuadernos Jupyter, código y datos.

Ofrece un intervalo de funciones para la computación interactiva, incluida la capacidad de crear y editar cuadernos Jupyter, escribir y ejecutar código en varios lenguajes, y visualizar y explorar datos. JupyterLab también es compatible con la colaboración, lo que permite a los usuarios compartir cuadernos y trabajar en ellos juntos en tiempo real.

Aunque contiene muchas funciones potentes, es muy fácil de usar. Tiene una interfaz de usuario limpia e intuitiva, y está repleto de funciones que facilitan la escritura y ejecución de código, la visualización y exploración de datos, y la colaboración con otras personas. Además, está basado en la web; puedes acceder a él desde cualquier dispositivo con conexión (a internet).

Pros

Permite trabajar con documentos y actividades como editores de texto, terminales y componentes personalizados de forma flexible, integrada y extensible

Facilita el uso compartido y la colaboración en datos y código

Soporta más de 100 lenguajes de programación

Potentes funciones

Amplia comunidad de usuarios para ayudarle a resolver sus dudas rápidamente

Limitaciones

La interfaz de usuario puede mejorarse para ofrecer una experiencia más amigable

Precios

Uso gratuito/a

Comentarios de los clientes

me gusta porque puedo probar fácilmente métodos de visualización de datos y manipulación y, a continuación, compartir los resultados con los demás." -_ jonathan Grant jefe Técnico, Two Sigma

7. Código de Visual Studio

a través de Visual Studio Code Código de Visual Studio (Código VS) es un popular editor de código utilizado por muchos desarrolladores de software. Es rápido, potente y está repleto de funciones que facilitan la escritura y depuración de código.

Esta herramienta de productividad para desarrolladores, gratuita/a y de código abierto, es personalizable; puedes elegir entre muchos temas y esquemas de color diferentes. También permite instalar extensiones para añadir nuevas funciones y funcionalidades. Además, VS Code tiene una interfaz de usuario limpia e intuitiva, por lo que es fácil de usar, incluso si eres nuevo en la programación.

Pros

Comandos Git integrados que te permiten revisar diferencias y hacer confirmaciones directamente desde el editor

Excelentes herramientas de depuración integradas, como puntos de interrupción, pilas de llamadas y consola interactiva

Extensible y personalizable

VS Code para JavaScript, Python, Java, Markdown, JSON, HTML/CSS, etc

Amplia comunidad de extensiones y facilidad para crear las propias

Free y de código abierto

Limitaciones

No viene con un concepto de proyecto o solución

Los principiantes pueden tener dificultades para adaptarse al código de VS, ya que ofrece muchas funciones pero carece de simplicidad

Precios

Código abierto y gratuito/a

Valoración y reseñas de los clientes

vSCode es increíble. Escribí algunas extensiones adaptadas a nuestros frameworks internos y monorepo para simplificar tareas como el uso de constantes de temas de diseño o el cambio entre proyectos. Realmente aprecio su gran extensibilidad."-_

https://www.linkedin.com/in/miksu_ vojtech Miksu /%href/_

, Ingeniero de Software, Uber

8. SaltStack

vía SaltStack SaltStack es una herramienta de gestión de configuración y ejecución remota que ayuda a las organizaciones de TI a mejorar Flujos de trabajo DevOps automatizando el despliegue, la configuración y la gestión de la infraestructura.

Esta herramienta de automatización es potente y flexible, incluso para infraestructuras a gran escala con muchos servidores y sistemas. Además, cuenta con una comunidad activa, por lo que puede obtener ayuda y compatibilidad de otros usuarios en caso necesario.

Pros

Puede escalarse a grandes infraestructuras

Sigue un modelo de ejecución en paralelo en lugar de uno lineal más habitual

Gestión flexible y potente funcionalidad

Basado en Python, un lenguaje claramente versátil

Amplia y activa comunidad de usuarios y colaboradores

Limitaciones

Su interfaz de usuario es mejorable, ya que puede resultar complicado de ajustar y requiere más compatibilidad con la documentación

Disponible para descargar como código abierto

Comentarios de los clientes

saltStack permite la automatización fácil y repetible de la configuración del sistema, reduciendo los dolores de cabeza del futuro preguntando al pasado que hizo para que algo funcionara. Su plantilla le permite hacer un seguimiento de todas las peculiaridades especiales necesarias para arrancar sus máquinas, para que no se pierdan en los anales del tiempo." -_ alex Huynh ingeniero de sistemas, Cloudflare

9. Sirena JS

vía Mermaid JS Sirena JS es una de las mejores herramientas de productividad para desarrolladores porque permite crear diagramas y gráficos con JavaScript. Se basa en definiciones de texto inspiradas en Markdown, lo que facilita su comprensión y uso, incluso si no eres programador.

Dado que la diagramación y la documentación pueden llevar mucho tiempo a los desarrolladores, el principal objetivo de esta herramienta es ayudar a que la documentación se ponga al día con el desarrollo. Te permite crear todo tipo de diagramas y gráficos y convertirlos en parte de tus scripts de producción y otras piezas de código. Si no es programador, puede utilizar Mermaid Live Editor, una interfaz de fácil uso para la edición de diagramas de Mermaid.

Pros

Fácil de usar ya que permite a los no programadores crear diagramas detallados fácilmente

Integraciones y plugins disponibles

Hay tutoriales en vídeo disponibles para usuarios principiantes y avanzados

Se pueden encontrar ejemplos de diagramas en el Mermaid Live Editor

Incruste diagramas directamente en sus archivos Markdown, problemas y comentarios PR

Limitaciones

Aunque hay un montón de opciones de diagrama, carece de diferentes ajustes de configuración

Precios

Uso gratuito/a

Valoraciones y reseñas de clientes

mermaid JS es una herramienta de diagramación que ha sido adoptada por GitHub. Es impresionante porque podemos añadir diagramas en el lenguaje de marcado Mermaid e incrustarlos dentro de archivos README/Markdown o añadirlos dentro de los comentarios de GitHub. También hay integraciones IDE que son realmente agradables." - preston Pham ingeniero de software, Jam

10. Jira

A través de Jira

Jira de Atlassian es un software ampliamente utilizado por los equipos de desarrollo para planificar, realizar un seguimiento y lanzar un gran software. Es uno de los más populares de seguimiento de problemas y herramientas de gestión de proyectos para desarrolladores.

Pros

Permite el seguimiento detallado de errores, problemas y tareas.

Tableros Scrum y Kanban altamente configurables para la gestión ágil de proyectos.

Amplias herramientas de (elaboración de) informes que proporcionan información sobre el rendimiento del equipo y el progreso del proyecto.

Perfecta integración con otros productos de Atlassian como Bitbucket y Confluence, y una gran cantidad de otras herramientas como GitHub, Zendesk y Slack.

Limitaciones

La flexibilidad y las opciones de personalización pueden hacerla compleja y desalentadora para los nuevos usuarios.

La versión móvil de la aplicación es significativamente menos potente que su homóloga de escritorio.

Algunos usuarios informan de una curva de aprendizaje pronunciada y de la necesidad de administradores de Jira dedicados para gestionar la herramienta.

Precios

Estándar : 7,75 $ por usuario y mes

: 7,75 $ por usuario y mes Premium : 15,25 $ por usuario y mes

: 15,25 $ por usuario y mes Enterprise: Se factura anualmente y los precios sólo están disponibles previa solicitud

Valoraciones y comentarios de los clientes

"JIRA ha crecido muy rápidamente y son miles los usuarios que confían en esta plataforma colaborativa, por lo que no dudamos de las funciones que ofrece. Es ideal para proyectos ágiles que requieren cambios constantes en el alcance, y sus Tableros Kanban pueden incluso visualizarse en forma de listas y tareas como los tradicionales diagramas de Gantt.

En algunos proyectos orientados a estructuras de costes y gestión de recursos que requieren complejas implementaciones financieras, es posible que necesitemos utilizar otras aplicaciones adicionales, pero JIRA en general puede encargarse del seguimiento y la ejecución correcta de los proyectos, además de las notificaciones manteniendo la visibilidad en todo momento para los miembros del equipo." - G2

Codifique más rápido con las herramientas adecuadas de productividad para desarrolladores

Existen muchas herramientas de productividad para programadores que ayudan a los desarrolladores a trabajar de forma más eficiente y eficaz. Desde herramientas de gestión de proyectos ágiles como ClickUp para ayudarle a realizar un seguimiento y gestionar sus sprints, hasta editores de código como VSCode y Atom, a herramientas de colaboración como GitHub Copilot y Sourcegraph, es seguro decir que hay una herramienta para cada necesidad y preferencia.

Pero lo más importante que hay que recordar es que no todas las herramientas son para todos. Lo que funciona para un desarrollador puede no funcionar para otro, y lo que es útil para un proyecto puede no serlo para otro.

Así que si usted está buscando una plataforma totalmente personalizable con funciones robustas, automatización de flujo de trabajo, y las capacidades de integración de gran alcance para ayudarle a conectar todas sus herramientas de desarrollo más utilizados juntos, entonces ClickUp es para usted.

Tanto si es un desarrollador en solitario como si forma parte de un equipo, ClickUp puede darle el impulso que necesita para ser productivo y ayudarle a organizar, gestionar y realizar un seguimiento de todos sus proyectos, incidencias, comunicaciones con el equipo, documentación y mucho más, ¡todo en un mismo lugar! Pruebe ClickUp gratis/a hoy mismo **Escritor invitado:

dani Grant es la directora ejecutiva de Jam, una empresa que ayuda a miles de equipos a distribuir software de alta calidad con mayor rapidez. Antes de cofundar Jam, fue directora de producto en Cloudflare y directora de capital riesgo en Union Square Ventures