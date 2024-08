Miro vs. Jamboard: ¿Qué software de pizarra blanca será mejor en 2024?

Acérquense, amigos, al enfrentamiento más emocionante de 2023: Miro contra Jamboard: ¡El duelo de la Pizarra Digital! En esta esquina tenemos a Miro, el maestro de las funciones que baila en círculos alrededor de la colaboración. Y en la esquina opuesta, Jamboard, El entorno de trabajo de Google un prodigio de simplicidad y facilidad.

Está claro que ambas herramientas son plataformas de pizarra que dominan el mercado. Y vamos a analizarlas para ayudarte a decidir si merece la pena invertir en ellas.

Juntos exploraremos el panorama de software de pizarra comparando cada uno de sus aspectos para coronar al campeón definitivo de 2023. Incluiremos un desglose de todo lo que estas dos herramientas ponen sobre la mesa en cuanto a funciones y precios. Así que, ¡agarraos los sombreros y que empiece la gran batalla de las pizarras!

¿Qué es Miro?

vía Miro Miro es una versátil herramienta de Pizarra online que facilita la colaboración en tiempo real, la lluvia de ideas y la gestión visual de proyectos para equipos remotos. Con su amplia matriz de funciones y herramientas, la plataforma pretende agilizar el proceso creativo, facilitando el trabajo conjunto de equipos distribuidos.

Esta herramienta permite a los miembros del equipo compartir sugerencias y desarrollar soluciones innovadoras independientemente de su ubicación física. Miro ofrece una interfaz intuitiva para sus usuarios finales.

Su software tiene pizarras en línea que se pueden utilizar para cosas como sprint planning, design thinking, agile workflows, y mucho más. Ofrecen un amplio intervalo de plantillas prediseñadas, objetos personalizables y potentes integraciones con herramientas de productividad populares como ClickUp .

En definitiva, Miro ayuda a los equipos a colaborar eficazmente en los proyectos, compartir opiniones y visualizar conceptos complejos, todo ello dentro de una única plataforma.

Funciones de Miro

En esta sección, examinaremos más de cerca las funciones de Miro para comprender mejor sus capacidades.

1. Lienzo infinito

El único límite a la creación de tu pizarra es tu imaginación gracias al lienzo infinito de Miro

Explora un espacio de trabajo virtualmente ilimitado donde pueden crear, organizar y visualizar sus planes, ideas y conceptos sin estar limitados por el espacio físico de la pizarra. Los usuarios pueden acercarse y alejarse del lienzo para centrarse en detalles específicos u obtener una vista de pájaro de la totalidad de las pizarras editables, lo que permite la colaboración sin fisuras y la lluvia de ideas.

2. Plantillas prediseñadas

Miro ofrece una variada colección de plantillas prediseñadas adaptadas a diferentes casos de uso de la empresa. Estas plantillas cubren un amplio intervalo de escenarios, incluyendo planificación de proyectos de los clientes, análisis DAFO, etc. Gracias a estas plantillas, los equipos pueden poner en marcha rápidamente sus proyectos y beneficiarse de buenas prácticas y marcos de trabajo de eficacia probada.

3. Colaboración en tiempo real

Con la función de colaboración en tiempo real de Miro, varios usuarios pueden trabajar juntos en un tablero simultáneamente. Los cambios realizados por un miembro del equipo se reflejan al instante en todos los demás, lo que garantiza que todo el mundo esté siempre al día. Esto fomenta un entorno altamente interactivo y productivo donde las ideas pueden ser compartidas, refinadas y discutidas en tiempo real, independientemente de la ubicación o dispositivos de los miembros del equipo.

4. Comentarios y etiquetas

A través de Miro

Los usuarios pueden dejar comentarios sobre elementos específicos de un Tablero, mencionar o etiquetar a miembros de un equipo para llamar su atención sobre un punto concreto y crear conversaciones en hilos para mantener organizados los debates. Esta función promueve una comunicación eficaz, fomenta la colaboración y garantiza que las ideas o sugerencias importantes no se pierdan entre el contenido del Tablero.

5. Herramientas de dibujo y escritura

Miro ofrece un amplio conjunto de herramientas de dibujo y escritura que permiten a los usuarios expresar sus ideas visualmente. Estas herramientas incluyen varios bolígrafos, lápices, figuras y opciones de texto, que proporcionan flexibilidad a la hora de presentar la información. Tanto si se trata de esbozar conceptos, anotar imágenes o crear diagramas estas herramientas permiten a los usuarios dar rienda suelta a su creatividad y comunicar eficazmente sus ideas.

6. Objetos personalizables

Añada y personalice objetos como notas adhesivas, imágenes e iconos para mejorar el atractivo visual de sus tableros y transmitir sus metas con eficacia. Esta capacidad de personalización permite una experiencia más personalizada y atractiva mientras se trabaja en proyectos de colaboración.

7. Integraciones

La integración de Miro con herramientas populares de productividad y colaboración, incluyendo ClickUp, Slack y Google Workspace, mejora el flujo de trabajo general y la conectividad a través de diferentes plataformas. Estas integraciones permiten un intercambio de información sin fisuras, sincronización de datos y gestión de tareas entre Miro y otras herramientas. Al consolidar sus procesos de trabajo, los equipos agilizan sus flujos de trabajo, eliminan tareas redundantes y fomentan un entorno de trabajo más cohesionado y productivo.

8. Modo de presentación

vía Miro

Presenta tus Tableros en un formato similar al de las diapositivas. Los usuarios pueden navegar por el contenido del Tablero de forma sistemática, resaltando los puntos clave y garantizando una presentación coherente y visualmente atractiva que comunique eficazmente sus ideas.

9. Controles de acceso y permisos

Miro proporciona a los administradores controles de acceso granulares y ajustes de permisos, lo que les permite definir diferentes niveles de acceso para los miembros del equipo. Esta función garantiza que la información sensible o confidencial permanezca segura y sólo sea accesible para las personas autorizadas.

10. Modo sin conexión

Disfrute de controles de acceso granulares y ajustes de permisos, para que pueda definir diferentes niveles de acceso para los miembros del equipo. Esta función garantiza que la información sensible o confidencial permanezca segura y sólo sea accesible para las personas autorizadas. Al asignar los permisos adecuados, los administradores pueden mantener la privacidad de los datos, evitar modificaciones no autorizadas y regular el entorno general de colaboración.

11. Función de lapso de tiempo

Realice un seguimiento de la evolución de sus Tableros a lo largo del tiempo. Al visualizar los cambios realizados en el Tablero y cómo han progresado los objetivos, los equipos pueden obtener información valiosa sobre sus procesos de ideación y toma de decisiones . Esta función facilita la reflexión, el análisis y la toma de decisiones mejora continua aportando una perspectiva histórica de la evolución del Tablero.

12. Opciones de exportación

Guarde sus Tableros en diferentes formatos como PDF, imagen o CSV. Esta versatilidad en la exportación permite un uso compartido sin problemas de los proyectos terminados con las partes interesadas, el archivo para futuras referencias, o la integración con otras herramientas y plataformas. Los usuarios pueden elegir el formato de exportación que mejor se adapte a sus necesidades, garantizando que se pueda acceder a su trabajo y utilizarlo más allá del entorno de Miro.

Precios de Miro

Gratis : $0/mes por usuario

: $0/mes por usuario Inicio: $8/mes por usuario

$8/mes por usuario Business: $16/mes por usuario

$16/mes por usuario Empresa: Póngase en contacto con Miro para consultar precios

¿Qué es Google Jamboard?

vía Google Jamboard es un software de pizarra digital gratuito desarrollado por Google, que ofrece una integración perfecta con las apps del ecosistema Google Workspace. De este modo, los equipos pueden acceder fácilmente a herramientas como Google Drive, Documentos de Google y Hojas de cálculo de Google y agilizar su trabajo.

El objetivo principal de esta Miro alternativa es facilitar sesiones de colaboración visual eficaces y atractivas. Diseñado para mejorar la colaboración y la creatividad en tiempo real, Jamboard proporciona un lienzo interactivo para que los equipos remotos y presenciales compartan y aporten ideas.

Funciones de Jamboard

Las funciones de Jamboard le permiten expresar y visualizar sus planes de forma eficaz. Sumerjámonos en algunos de sus aspectos más destacados.

Lienzo interactivo

Jamboard ofrece a los equipos un lienzo interactivo e intuitivo que es limpio, sencillo y fácil de usar. Este lienzo sirve como espacio de colaboración donde los miembros del equipo pueden reunirse, crear y compartir ideas en tiempo real, fomentando una experiencia de colaboración fluida y atractiva.

Herramientas de dibujo y escritura

Con las herramientas de dibujo y escritura de Jamboard, los usuarios pueden dar rienda suelta a su creatividad y expresar sus metas con eficacia. Ya sea con bolígrafos, rotuladores o marcadores fluorescentes, los miembros del equipo pueden comunicar visualmente sus intenciones, crear bocetos e ilustrar conceptos, mejorando la claridad y el impacto de sus ideas en el lienzo digital.

Notas adhesivas

Toda la diversión de una sesión de lluvia de ideas en persona, sin tener que limpiar nada gracias a la función de notas adhesivas de Google Jamboard

La función de notas adhesivas virtuales de Jamboard permite a los usuarios anotar fácilmente sus ideas, dejar comentarios o proporcionar opiniones en el Tablero. Estas notas adhesivas sirven como marcadores de posición digitales para información rápida y concisa, fomentando la colaboración y capturando ideas importantes sin saturar el lienzo.

Inserción de imágenes

Incorpore elementos visuales para mejorar la comprensión y transmitir intenciones. Esta función permite a los equipos pintar una imagen más clara de sus ideas mediante la perfecta integración de imágenes relevantes en su espacio de trabajo colaborativo.

Integración del entorno de trabajo de Google

Jamboard se integra a la perfección con Google Drive, Documentos de Google y Hojas de cálculo de Google, lo que permite a los equipos agilizar los flujos de trabajo y compartir archivos de forma eficaz. Esta integración garantiza una experiencia de espacio de trabajo cohesiva y unificada, lo que permite acceder sin problemas a documentos, datos y archivos relevantes herramientas de colaboración dentro del ecosistema de Google Workspace.

Colaboración en tiempo real

Varios usuarios pueden trabajar simultáneamente en un Tablero. Los cambios realizados por cualquier participante son visibles al instante para todos los demás, lo que fomenta la participación activa y promueve un trabajo en equipo productivo. Esta función de colaboración en tiempo real permite a los miembros del equipo trabajar juntos, aportar ideas e iterar sobre conceptos en un entorno dinámico y sincronizado.

Controles de acceso

Para garantizar la seguridad y privacidad de los datos, Jamboard ofrece opciones de control de acceso. Los usuarios pueden establecer permisos de acceso, determinando quién puede ver o editar tableros privados. Esta función permite a los equipos controlar el acceso a su espacio de colaboración, salvaguardar la información sensible y mantener la confidencialidad en función de sus requisitos específicos.

Compatibilidad con dispositivos

El software Jamboard es compatible con varios dispositivos, como tabletas, teléfonos inteligentes y hardware Jamboard dedicado. Esta compatibilidad se adapta a las diferentes preferencias de los usuarios y a la disponibilidad de los dispositivos, lo que permite a los equipos colaborar sin problemas independientemente del dispositivo que decidan utilizar.

Autoguardado

Teams pueden trabajar con confianza en sus ideas, sabiendo que su progreso se guarda continuamente y es fácilmente recuperable, proporcionando tranquilidad y eliminando el riesgo de pérdida accidental de datos.

Opciones de exportación

Jamboard te permite exportar tus creaciones como archivos PDF o de imagen, lo que facilita el uso compartido de los proyectos terminados o su archivo para futuras consultas.

Precios de Jamboard

Web-based desktop and Jamboard app are Free with a Google account

Jamboard vs Miro: ¿Quién gana la batalla de las pizarras digitales?

Aunque ambas plataformas tienen muchas herramientas y compatibilidades para el intercambio de ideas en equipo, responden a necesidades y preferencias diferentes.

La diferencia entre Miro y Jamboard es su enfoque y sus capacidades de integración. Miro ofrece funciones más completas y más integraciones con diversas herramientas de productividad. Esto la convierte en una solución versátil para equipos que buscan una plataforma de colaboración todo en uno.

Por otro lado, el principal punto fuerte de Jamboard es su perfecta integración con el ecosistema de Google Workspace. Para las organizaciones que dependen en gran medida de G Suite, es una opción ideal.

En última instancia, el ganador entre Miro y Jamboard depende de las necesidades y preferencias únicas de tu equipo. Ambas plataformas ofrecen valiosas funciones para fomentar la colaboración y la creatividad, y la elección de la más adecuada dependerá de los requisitos y flujos de trabajo específicos de tu organización.

Comparemos sus funciones compartidas.

Lienzo interactivo

Tanto Miro como Jamboard ofrecen un lienzo interactivo para que los miembros del equipo se conecten y encuentren soluciones a sus problemas más acuciantes. El lienzo de Miro es infinito, lo que te permite trabajar sin limitaciones de espacio, mientras que el de Jamboard consta de un número fijo de cuadros.

Herramientas de dibujo y escritura

Tanto Miro como Jamboard proporcionan diversas herramientas de dibujo y escritura. Sin embargo, Miro ofrece más opciones de personalización en cuanto a colores y tamaños de herramientas en comparación con Jamboard.

Inserción de imágenes

Miro y Jamboard te permiten insertar imágenes en sus Tableros. Miro ofrece más opciones de manipulación y cambio de tamaño de las imágenes, mientras que Jamboard se centra en la sencillez y la facilidad de uso.

Integraciones

Colaboración en tiempo real

Miro y Jamboard son compatibles con la colaboración y el chateo en tiempo real, lo que permite a los miembros trabajar simultáneamente en un tablero con actualizaciones y chateo en directo.

Controles de acceso y permisos

Miro proporciona un control de acceso y ajustes de permisos más granulares en comparación con Jamboard. Esto permite a los administradores de Miro gestionar equipos el acceso de los miembros y garantizar la privacidad de los datos.

Compatibilidad con dispositivos

Ambas plataformas son compatibles con múltiples dispositivos, incluidos ordenadores de sobremesa basados en web, tabletas, iOS, iPhone móvil, dispositivos móviles Android, Windows de sobremesa, Linux de sobremesa, Linux móvil, móvil, Mac de sobremesa y hardware dedicado. Sin embargo, Jamboard está diseñado específicamente para trabajar con el hardware de Google.

Autoguardado y opciones de exportación

Tanto Miro como Jamboard ofrecen la función de autoguardado y la posibilidad de exportar tableros como archivos PDF o de imagen para facilitar su uso compartido y archivo.

Es difícil establecer un ganador definitivo entre Jamboard y Miro, ya que la elección correcta depende de las necesidades y preferencias de cada equipo.

Sin embargo, si tenemos en cuenta la versatilidad y la riqueza de funciones, Miro se perfila como el contendiente más fuerte. Con su extenso conjunto de nuevas funciones, plantillas personalizables y una amplia gama de integraciones, Miro se adapta a diversos casos de uso y acomoda a equipos de diversos tamaños y complejidades.

Aun así, Jamboard sigue siendo una opción excelente para quienes dan prioridad a la sencillez, la facilidad de uso y la integración perfecta con el entorno de trabajo de Google.

Jamboard vs Miro en Reddit

vía Jamboard

Hemos recurrido a Reddit para ver qué opina la gente sobre Jamboard y Miro. Cuando se les pregunta cómo es su experiencia con Jamboard frente a Miro comoa herramienta de colaboración dijo un usuario de Reddit:

"Bastante contento. Es bastante \ [similar a] otros como mural pero \ [tiene] más funciones que Google jamboard."_

Sin embargo, no todo son elogios para Miro. Otros usuarios de Reddit señalan que Miro aún carece de algunas funciones que les gustaría que tuviera. Aquí tienes algunas historias de usuarios:

tengo varias configuraciones de automatización en Zapier que crean tableros cuando se cumple una condición. Me gustaría poder a) eliminar Tableros cuando se cumple la condición o b) archivar Tableros cuando se cumple la condición [...] Una automatización configura un nuevo Tablero para cada proyecto. Tengo docenas en mi equipo, cada uno tiene docenas de proyectos, después de algún tiempo he acumulado miles de tableros"_

no sé los demás, pero lo primero que hago en casi todos los Tableros es añadir un cuadrado enorme, cambiar el color a gris/negro, bloquearlo, enviarlo a la parte de atrás y luego dibujar encima. De hecho, cancelé mi primera suscripción por falta de modo oscuro y sólo volví por la extensibilidad de Miro. Si aparece otra alternativa con modo oscuro, me pasaré al instante y sin dudarlo a todo mi equipo"

En la otra cara de la moneda, los usuarios tienen cosas positivas y negativas que decir sobre Google Jamboard. A un usuario le gustó la sencillez de Jamboard:

utilizo a menudo Google Jamboard. No es nada del otro mundo, pero es gratis, colaborativo, fácil de aprender y versátil. Puedes dibujar, subir imágenes, mover figuras, texto y post-its, todo organizado en tres capas"

Aunque algunos se quejaron de que la oferta de pizarra de la firma Google se queda atrás con respecto a sus competidores:

al igual que muchos productos de Google, el actual Jamboard parece una idea de última hora abandonada que existe para marcar una casilla en una lista de funciones. Esta debería ser la función más destacada y creo que es la dirección hacia la que se dirigen todas las ofertas para el lugar de trabajo"

Conoce ClickUp: La mejor alternativa a Miro frente a Jamboard

Aunque Miro y Google Jamboard tienen sus momentos de gloria, puede que te apetezca un bufé de funciones de productividad más versátil. Da la bienvenida a ClickUp, la navaja suiza de la productividad pizarra de gestión de proyectos y herramientas de colaboración que harán que tu equipo se pregunte cómo ha podido vivir sin ellas.

Desata el Picasso que llevas dentro con Pizarras

Arrastre y suelte fácilmente tareas, conecte flujos de trabajo y visualice su proyecto con la Pizarra de ClickUp

Canalice la creatividad de su equipo con Pizarras ClickUp -un patio de recreo para hacer lluvias de ideas, planificar y dar vida a tus ideas más descabelladas. Al igual que Miro y Jamboard, las pizarras ClickUp incluyen herramientas de dibujo y escritura, notas adhesivas y funciones de inserción de imágenes.

¿Y la guinda del pastel? Vincule sus Pizarras directamente a las tareas y vea cómo la obra maestra de su equipo se transforma en resultados tangibles.

Plantillas: Su plataforma de productividad

Automatice sus tareas repetitivas en sólo unos clics con uno de los cientos de programas de ClickUp automatización del flujo de trabajo plantillas

¿Por qué reinventar la rueda cuando ClickUp tiene un tesoro de plantillas esperando para impulsar la productividad de su equipo? Tenemos la Plantilla de matriz ClickUp Eisenhower que te priorización de tareas como un profesional. O la Plantilla creativa y de diseño ClickUp que mantiene los proyectos y activos de diseño en la mejor figura.

Por ejemplo, ClickUp es una herramienta excelente para el servicio de atención al cliente o incluso para las llamadas en directo de los representantes para actualizar los correlacionarios de viaje de los clientes a medida que hablan con ellos. Utilice nuestro Plantillas de recorrido del cliente como su arma secreta para ahorrar tiempo y agilizar los flujos de trabajo.

Mapas mentales: Desenreda la maraña de ideas

Desarrolle ideas con el equipo dibujándolas en un Mapa mental de forma libre con el Modo en blanco en ClickUp

Desenrede sus pensamientos y dé rienda suelta a sus ideas con los Mapas mentales de ClickUp. Estos asombrosos cerebros se integran a la perfección con las funciones de gestión de tareas de ClickUp. Ayuda a convertir la gimnasia mental de su equipo en una sinfonía de productividad bien orquestada.

Con mapas mentales, puedes flexionar esos músculos creativos, resolver problemas y planificar proyectos con una finura sin igual.

El caballo negro vencedor en la batalla campal de Pizarra: ClickUp

En pocas palabras, ClickUp es el superhéroe de las alternativas de productividad, que llega para salvar el día con su plataforma todo en uno para la gestión de tareas, colaboración y hacer las cosas terminadas.

Gracias a su amplio intervalo de funciones, como pizarras, plantillas y mapas mentales, ClickUp permite a los equipos trabajar de forma eficaz y organizada, lo que lo convierte en un digno competidor en el mundo de las herramientas de colaboración digital. Inscríbase en el plan Free Forever de ClickUp y ¡empieza a utilizar la Pizarra hoy mismo!