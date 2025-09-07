Plantillas gratuitas para horarios de restaurantes que agilizan la planificación del personal

¿Alguna vez ha tenido dos servidores que se presentan para el mismo turno mientras que su cocinero llama para preguntar si están programados? Eso es lo que sucede cuando la programación de sus empleados es un juego de adivinanzas.

Un horario de restaurante claro soluciona eso. Le indica a todo su equipo quién trabaja, cuándo y dónde. Además, equilibra los turnos, evita confusiones y mantiene todo funcionando sin problemas. También mantiene a sus empleados contentos y les brinda el equilibrio entre el trabajo y la vida personal que necesitan para presentarse listos y concentrados.

Ya no tendrás que garabatear un nuevo horario en una pizarra o hacer malabarismos con los textos. Las plantillas gratuitas para horarios de restaurantes te lo ponen fácil. Solo tienes que introducir la información de tu equipo y volver a dedicarte a gestionar tu empresa.

En esta guía, aprenderás qué son estas plantillas, qué las hace buenas y tendrás acceso a las mejores plantillas gratuitas para horarios de restaurantes de ClickUp que puedes usar de inmediato.

¿Qué son las plantillas de horarios para restaurantes?

*una plantilla de horarios para restaurantes es un diseño ya preparado que le ayuda a organizar turnos, asignar roles y gestionar las horas de su equipo. En lugar de crear un horario desde cero, solo tiene que introducir los nombres, los roles y las horas de inicio de los turnos en un formato preestablecido, lo que simplifica el proceso de creación de horarios.

La mayoría de las plantillas siguen un formato de horario semanal, lo que le ofrece flexibilidad para ajustar la dotación de personal en función de las necesidades del Business y la disponibilidad de los empleados.

Tanto si eres gerente como supervisor de turnos, el uso de una plantilla de planificación de horarios para empleados te permite mantener a tu equipo organizado y mejorar su productividad.

Con un horario de trabajo claro, todos saben cuándo y dónde se les necesita. Las plantillas están disponibles en diferentes formatos: hojas de cálculo, PDF imprimibles o herramientas digitales. Una plantilla gratuita para horarios de restaurantes suele funcionar bien, especialmente para equipos pequeños o restaurantes independientes.

💡 Consejo profesional: Si gestionas un restaurante, comprender la gestión de recursos puede facilitarte mucho la programación. Te ayuda a planear de forma más inteligente, a utilizar tu equipo de forma más eficaz y a evitar sobrecargar a tu personal.

Plantillas de horarios para restaurantes

Las siguientes plantillas de horarios para restaurantes le ayudarán a realizar un seguimiento de las horas de trabajo y a gestionar su equipo con menos estrés. ¡Pero imagínese si pudiera hacer que la programación de horarios para restaurantes fuera realmente fácil!

ClickUp, la app, aplicación para todo lo relacionado con el trabajo, puede convertir esa posibilidad en realidad. Planifica los turnos del personal, realiza un seguimiento de las entregas de inventario y gestiona las ofertas semanales, todo en un solo lugar. Con vistas y recordatorios personalizables, mantendrás tu cocina funcionando sin problemas y a tu equipo siempre sincronizado.

1. Plantilla de horarios de trabajo para empleados de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Visualice los turnos semanales y la capacidad del equipo con la plantilla de horarios de trabajo para empleados de ClickUp

La programación de los empleados implica mucho más que rellenar un calendario. Es necesario equilibrar las cargas de trabajo, controlar los costes laborales y cumplir con la legislación laboral, todo ello mientras se gestionan los cambios de última hora. La plantilla de horarios de trabajo de los empleados de ClickUp le ayuda a tomar el control simplificando la planificación de los turnos, mejorando la visibilidad de las cargas de trabajo y manteniendo las operaciones de su equipo por el buen camino.

*esta plantilla permite

Vista el calendario de los empleados de siete maneras diferentes, incluyendo el calendario semanal, la capacidad de los empleados y el tablero de estado

Realice un seguimiento del progreso de las tareas con estados personalizados como «en curso» y «bloque»

Registra los costes laborales, la tarifa por hora y el responsable de turno utilizando los campos personalizados de ClickUp

Señale los conflictos de programación y reduzca el agotamiento equilibrando las cargas de trabajo

Manténgase al día con el cumplimiento de las normas laborales gracias a una clara visibilidad de las tareas y la documentación

🔑 Ideal para: Gerentes que buscan una herramienta de programación que combine flexibilidad, visibilidad y facilidad de uso.

📖 Lea también: Las mejores alternativas a Microsoft Excel

2. Plantilla de bloqueo de horarios de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Bloquea el tiempo por tipo de tarea, ubicación o disponibilidad utilizando la plantilla de bloqueo de horarios de ClickUp

Mantener la productividad significa mucho más que escribir listas pendientes. Necesitas un calendario claro que te muestre en qué centrarte y cuándo, para ayudarte a gestionar bien tu tiempo. La plantilla de bloqueo de calendario de ClickUp te ayuda a planear tu día, semana o mes con precisión. Te proporciona la estructura necesaria para gestionar tareas, evitar el exceso de reservas y mantener la concentración durante todo el día.

*esta plantilla permite

Divida su tiempo en vistas diarias, semanales o mensuales de ClickUp para un plan flexible

Organice las tareas con el Formulario de programación y las vistas de actividades

Realice un seguimiento del progreso con estados personalizados como «Pendiente», «en curso» y «Completada»

Asigne el trabajo en función de la disponibilidad, el tipo de tarea y la ubicación utilizando Campos personalizados

Reduzca el agotamiento creando horarios realistas y equilibrados

🔑 Ideal para: Gerentes y jefes de equipo que desean planear sus días con intención y reducir el tiempo dedicado a tareas no estructuradas.

3. Plantilla de horarios de turnos de trabajo de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Asigna turnos, marca ausencias y realiza un seguimiento de las necesidades diarias de personal con la plantilla de horarios de trabajo de ClickUp

Los turnos rotativos pueden volverse caóticos rápidamente, especialmente con personal a tiempo parcial, ausencias repentinas y cambios de última hora. La plantilla de horarios de turnos de trabajo de ClickUp te ayuda a gestionarlo todo sin ralentizar el ritmo.

Está diseñado para Teams que necesitan una programación clara, ajustes rápidos y visibilidad en tiempo real de quién está haciendo trabajo y quién no.

*esta plantilla permite

Muestre la cobertura semanal utilizando las vistas «Horario de turnos», «Lista» y «Introducción»

Realice un seguimiento de las ausencias con campos como «Turno», «Ausente» y «Motivo de la ausencia»

Supervise el estado de los turnos con estados personalizados como «Pendiente», «en curso» y «Terminada»

Marque los días libres y ajuste las asignaciones sin alterar el calendario completo

Mantenga la programación sencilla para operaciones semanales de ritmo rápido

🔑 Ideal para: supervisores de turnos y gerentes de restaurantes que necesitan gestionar los cambios diarios sin perder el seguimiento de quién está presente, quién está ausente y por qué.

💡 Consejo profesional: en un restaurante, no todas las tareas tienen la misma importancia. Aprender a priorizar te ayuda a centrarte en lo que realmente importa, ya sea preparar la hora punta de la cena o gestionar una reserva de última hora. ¿Quieres perfeccionar esa habilidad? Esta guía sobre cómo priorizar tareas ofrece pasos prácticos que te ayudarán a mantenerte al día.

4. Plantilla de informe de turnos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Registra las actualizaciones clave de los turnos, los problemas y los traspasos de equipo con la plantilla de informe de turnos de ClickUp

Cuando termina un turno, lo más importante es lo que se le entrega al siguiente grupo de personas. Las notas perdidas o las actualizaciones incompletas pueden desequilibrar al siguiente equipo. La plantilla de informe de turnos de ClickUp está diseñada para evitarlo.

Se centra en documentar exactamente lo que ocurrió durante un turno, desde el rendimiento del personal hasta los problemas imprevistos.

*esta plantilla permite

Recopile actualizaciones estructuradas de los turnos a través de los formularios ClickUp integrados

Documente el rendimiento del personal, las incidencias y las tareas

Introduce (elaboración de) informes en un panel centralizado para que los gerentes tengan visibilidad

Realice un seguimiento de los patrones, señale los problemas recurrentes y reconozca a los empleados con mejor rendimiento

Incluye campos para aprobaciones y notas de liderazgo para que los comentarios sean útiles

🔑 Ideal para: propietarios de restaurantes y jefes de turno que necesitan traspasos fiables, seguimiento del rendimiento y un registro de cada turno que vaya más allá de las franjas horarias.

📣 Opinión de un cliente personalizado: Esto es lo que dice Ryan Lamb, socio operativo de Chick-fil-A: Estábamos empezando a acumular muchas horas dedicadas a tareas de administrador, programación y otras tareas. ClickUp nos ayudó a revertir el impacto que esto tenía en nuestra empresa. Estábamos empezando a acumular muchas horas dedicadas a tareas de administrador, programación y otras tareas. ClickUp nos ayudó a revertir el impacto que esto tenía en nuestra empresa.

5. Plantilla de horarios por horas de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Divida su jornada en tareas por horas específicas y controle los costes laborales con la plantilla de horarios por horas de ClickUp

En un restaurante concurrido, el día pasa rápido. La preparación comienza temprano, el servicio llega en oleadas y los descansos deben programarse en el momento justo. La plantilla de horarios por hora de ClickUp está diseñada para ese tipo de precisión. Este marco le ofrece visibilidad en tiempo real del tiempo de las tareas, los costes y el rendimiento del personal, para que cada hora sea más productiva.

*esta plantilla permite

Realice un seguimiento de las tareas por hora, los pagos y la frecuencia de las tareas en un solo lugar

Registra el rendimiento y los horarios del personal para detectar tendencias rápidamente

Desglose los horarios y los costes laborales por persona para facilitar el plan

Ajuste la cobertura diaria sin interrumpir el servicio

🔑 Ideal para: gerentes de restaurantes que necesitan estar al tanto de los horarios de los turnos, controlar los costes laborales y gestionar cada tarea con claridad.

6. Plantilla de lista de personal de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Clasifique al personal por rol, equipo o ubicación para optimizar la programación y realizar un seguimiento de la disponibilidad con la plantilla de lista de personal de ClickUp

Hacer un seguimiento del personal es mucho más que anotar nombres en un calendario. Necesitas conocer los rols, las ubicaciones y la disponibilidad de un solo vistazo. La plantilla de lista de personal de ClickUp te ofrece una forma sencilla de mantener todo pedido.

*esta plantilla permite

Organice la lista de personal por rol, departamento, turno o ubicación

Guarda la información de contacto y los datos del equipo en un lugar centralizado

Clasifique y filtre para asignar el trabajo de forma rápida y precisa

Realice un seguimiento y optimice los días libres para evitar conflictos en la programación

Presente todo en un diseño limpio, similar a una hoja de cálculo

🔑 Ideal para: Gerentes de restaurantes y equipos de recursos humanos que necesitan un calendario claro y actualizado que brinde soporte a una programación inteligente y garantice el buen funcionamiento del equipo.

📖 Lea también: El mejor software de gestión alimentaria que vale la pena probar

7. Plantilla de calendario de vacaciones de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Planifique en función de las ausencias del equipo registrando los tipos de permisos y viendo la vista de los días libres en un calendario compartido con la plantilla de calendario de permisos de ClickUp

Las vacaciones forman parte del trabajo. Pero cuando se gestiona un restaurante, un turno que falta puede trastocar todo. La plantilla de calendario de vacaciones de ClickUp te ayuda a adelantarte a eso. Muestra quién está de vacaciones, cuándo y por qué, para que puedas planear con antelación, mantener el personal cubierto y evitar cambios de última hora en la programación.

*esta plantilla permite

Registre las horas libres, con los motivos y los detalles de la aprobación

Muestre los tipos de permisos para detectar tendencias y gestionar la equidad

Muestra la cobertura en un calendario de ClickUp para planear rápidamente

Ayudarle a adelantarse a las carencias de personal antes de que afecten al servicio

🔑 Ideal para: Gerentes de restaurantes y personal de RR. HH. que necesitan una forma clara y fiable de gestionar las solicitudes de permisos y evitar carencias de personal.

👀 ¿Sabías que...? El horario de trabajo 9/80 ofrece a Teams un día libre completo cada dos semanas, sin reducir las horas. Es muy popular en las oficinas, pero el concepto podría inspirar nuevas formas de incorporar flexibilidad en el horario de tu restaurante.

8. Plantilla de horarios de 24 horas de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Planifique la cobertura de todo el día para operaciones ininterrumpidas con la plantilla de horarios de 24 horas de ClickUp

Cuando tu restaurante funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, no puedes permitirte perder la noción del tiempo. Cada hora cuenta. Esta plantilla de horarios de 24 horas de ClickUp está pensada para lugares que no bajan el ritmo, donde el personal nocturno, los equipos de preparación y los turnos rotativos deben estar sincronizados.

*esta plantilla permite

Programa turnos, descansos y tareas clave en un cronograma completo de 24 horas

Realice un seguimiento de las notas, los registros del equipo y los problemas diarios en tiempo real

Asigne trabajo y realice ajustes sobre la marcha sin perder visibilidad

Captura el ritmo completo de tu día, no solo las listas de tareas

Mantenga la coordinación de los equipos dinámicos y la estabilidad de las operaciones

🔑 Ideal para: gerentes de restaurantes y jefes de turno que necesitan cubrir toda la jornada sin caos, hora por hora y tarea por tarea.

9. Plantilla de horarios para equipos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Coordina las tareas y los roles de tu equipo con la plantilla de horarios para equipos de ClickUp

Dirigir un equipo de restaurante significa mucho más que publicar un horario. Necesitas tener la confianza de que tu equipo puede manejar el día. La plantilla de horarios para equipos de ClickUp te ofrece una vista completa de tu personal y sus responsabilidades para que se mantengan organizados, la cobertura se mantenga equilibrada y el servicio diario funcione sin interrupciones.

*esta plantilla permite

Asigna rols por posición, sección o estación para que todo el equipo tenga una visión clara

Ayude a los nuevos empleados a mantenerse al día con asignaciones de tareas claras

Permite ajustar los turnos rápidamente cuando alguien falta al trabajo o hay picos de demanda

Evite tener que reescribir los horarios moviendo tareas en lugar de reconstruir el plan

Mantenga una alta visibilidad para poder detectar y solucionar rápidamente las deficiencias en la cobertura

🔑 Ideal para: Gerentes y supervisores de restaurantes que desean reducir la confusión, delegar el trabajo con claridad y mantener a todo el equipo trabajando en la misma dirección.

10. Plantilla de informe de cambio de turno de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Documente las responsabilidades y los problemas entre turnos con la plantilla de informe de cambio de turno de ClickUp

Cuando termina un turno y comienza otro, los detalles son importantes. La plantilla de informe de cambio de turno de ClickUp ayuda a tu equipo a facilitar el uso compartido de actualizaciones clave, llevar a cabo el seguimiento de las tareas pendientes y señalar los problemas antes de que se agraven.

*esta plantilla permite

Registre las tareas completadas, las incidencias y las responsabilidades pendientes

Incluye los horarios de los turnos, los nombres de los empleados y los resúmenes de trabajo en un solo lugar

Destaca los retos para que el siguiente equipo pueda actuar con rapidez

Proveedor: proporcione un formato claro y repetible para cada cambio de turno

Mejora la cuenta y reduce los errores durante los traspasos

🔑 Ideal para: Gerentes de restaurantes y supervisores de turnos que necesitan un método fiable para documentar las actividades de los turnos y garantizar traspasos fluidos.

11. Plantilla de calendario de trabajo mensual de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Planifique tareas, asigne propietarios y mantenga las operaciones mensuales bajo control con la plantilla de horarios de trabajo mensuales de ClickUp

La plantilla de horarios mensuales de ClickUp te ayuda a tener una visión general: qué hay que hacer, cuándo y quién es el responsable. Te ofrece una vista completa de lo que hay que terminado, quién lo hizo y cuándo, para que puedas gestionar las tareas, los equipos y los cronogramas sin perder el ritmo.

*esta plantilla permite

Programa tareas a lo largo del mes con plazos y personas asignadas claras

Realice un seguimiento del progreso, actualice las prioridades y ajuste los planes según sea necesario

Registra detalles clave como los costes, los tipos de tareas y el propietario

Ayude a los Teams a mantenerse alineados con las metas generales y las acciones diarias

Reduzca las prisas de última hora con un plan mensual estructurado

🔑 Ideal para: gerentes de restaurantes que necesitan planear las operaciones mensuales, coordinar al personal y garantizar que todo funcione sin problemas.

📖 Lea también: Cree un calendario de proyectos eficiente para el proyecto de su equipo

12. Plantilla de horarios 2-2-3 de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Gestiona los patrones de turnos rotativos para equilibrar las cargas de trabajo con la plantilla de horarios 2-2-3 de ClickUp

Cuando se abre todos los días, se necesita un horario que mantenga a las personas en trabajo sin agotarlas. La plantilla de horarios 2-2-3 de ClickUp está diseñada para eso.

Esta plantilla le ayuda a implementar un horario de trabajo 2-2-3 que mantiene los turnos justos y los Teams revitalizados, sin sacrificar la coherencia ni el rendimiento.

*esta plantilla permite

Siga una rotación de 2 días de trabajo, 2 de descanso y 3 de trabajo en un ciclo de 28 días

Asigna rols como cocinero, servidor o gerente para que las tareas estén claras

Realice un seguimiento de la asistencia y mantenga una distribución uniforme del personal entre los turnos

Reduzca el agotamiento equilibrando el trabajo y el descanso de cada miembro del equipo

Provee la compatibilidad para operaciones continuas sin interrupciones ni conjeturas sobre los turnos

🔑 Ideal para: Gerentes que dirigen operaciones las 24 horas del día y necesitan un horario rotativo que equilibre la cobertura y la conciliación entre el trabajo y la vida personal.

13. Plantilla de hoja de horas de ClickUp Services

Obtenga una plantilla gratuita Realice un seguimiento de las horas de los empleados, las tarifas salariales y los detalles de las vacaciones con la plantilla de hoja de horas diaria de ClickUp

El seguimiento de las horas en un restaurante basado en el servicio le ayuda a comprender dónde se invierte cada minuto y cada dólar. La plantilla de hoja de horas de servicios de ClickUp le ayuda a hacerlo. Está diseñada para simplificar el seguimiento de la mano de obra, mejorar las decisiones de programación y mantener la precisión de las nóminas, sin administrador adicional.

*esta plantilla permite

Registre las horas de trabajo, las bajas por enfermedad y las vacaciones

Realice un seguimiento de las valoraciones por hora y calcule el salario total automáticamente

Supervise el rendimiento de los empleados para gestionar los costes laborales

Ofrece vistas diarias, semanales y mensuales para detectar tendencias

Aprovecha las integraciones de ClickUp para integrarte con las herramientas de procesamiento de nóminas más populares

🔑 Ideal para: Gerentes de restaurantes que necesitan realizar un seguimiento de las horas de los empleados, gestionar los costes laborales y garantizar una programación eficiente.

14. Plantilla de disponibilidad de horarios personales de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Uso compartido y gestión de la disponibilidad individual para evitar conflictos de programación con la plantilla de disponibilidad de horarios personales de ClickUp

Hay días en los que todo se te escapa de las manos. Las tareas se acumulan, los turnos se solapan y nadie sabe con certeza quién está disponible. La plantilla de disponibilidad de horarios personales de ClickUp te ayuda a solucionar eso.

Esta plantilla le ayuda a mantenerse a la vanguardia al hacer que su disponibilidad tenga visibilidad, esté organizada y sea fácil de gestionar. Está diseñada para Teams flexibles que necesitan claridad sin idas y venidas.

*esta plantilla permite

Bloquea la disponibilidad por horas y marca los conflictos de programación

Registra reuniones, turnos, tiempo personal y notas en un solo lugar

Facilita a los gerentes la programación en función de la disponibilidad en tiempo real

Ayude al personal a tiempo parcial o con múltiples rols a mantenerse organizado a pesar de los cambios en los turnos

Mantenga los horarios claros sin depender de textos o mensajes dispersos

🔑 Ideal para: personal a tiempo parcial, gerentes de restaurantes o jefes de equipo que necesitan una forma sencilla de uso compartido y gestión de la disponibilidad sin idas y venidas.

📮 ClickUp Insight: El 32 % de los trabajadores tiene dificultades para sacar tiempo para sí mismos, pero solo el 14 % lo bloque en su Calendario. Si no está programado, ¡no está protegido! 📆 El calendario de ClickUp te ayuda a reservar horas personales, como reuniones. Se sincroniza con calendarios externos, te permite establecer bloques de tiempo recurrentes para el trabajo y el tiempo personal, y te permite arrastrar y soltar eventos o tareas para ajustar tu horario fácilmente. ¡Evita el trabajo de última hora antes de que se cuele en tu tiempo libre! *resultados reales: Lulu Press ahorra 1 hora al día por empleado gracias al uso de ClickUp Automatización, lo que se traduce en un aumento del 12 % en la eficiencia del trabajo.

15. Plantilla de horarios para restaurantes de Workfeed

a través de Workfeed

Las hojas de cálculo de Excel pueden servir para ello, pero a menudo crean más trabajo del que ahorran. La plantilla gratuita para horarios de restaurantes de Workfeed le permite crear horarios semanales sin los habituales quebraderos de cabeza con el formato.

Se trata de un sencillo archivo de Excel que le ayuda a mantenerse organizado sin necesidad de adquirir un software completo.

*esta plantilla permite

Permite que los días de inicio, los horarios de los turnos y los nombres de los empleados sean personalizados

Utilice los menús desplegables para asignar roles y reducir la introducción manual de datos

Mantenga su horario semanal borrado y fácil de leer

Ayuda a minimizar los conflictos de turnos sin añadir complejidad

Sirve como una opción práctica antes de cambiar a herramientas avanzadas

🔑 Ideal para: propietarios de restaurantes pequeños y jefes de turno que desean un horario sencillo y editable que sea fácil de usar compartido y actualizar.

16. Plantilla de horarios para restaurantes de Toast

a través de Toast

Gestionar turnos, roles y horarios en un restaurante concurrido puede resultar abrumador. La plantilla de planificación de horarios para restaurantes de Toast es un proveedor de una forma sencilla de organizarse sin complicar demasiado el proceso. Esta plantilla está creada en Excel, es fácil de personalizar y es ideal para restaurantes que desean una estructura sin necesidad de software adicional.

*esta plantilla permite

Asigna rols, establece los horarios de los turnos y introduce los nombres de los empleados

Calcule automáticamente el total de horas para ayudar a gestionar los costes laborales

Ofrezca un diseño limpio y repetible para uso semanal

Actualiza rápidamente los horarios sin necesidad de un largo proceso de aprendizaje

Ofrezca una alternativa práctica a las plataformas de programación completas, $$a proveedor de soluciones que ofrecen una alternativa práctica a las plataformas de programación completas

🔑 Ideal para: Gerentes de restaurantes y propietarios de pequeñas empresas que buscan una forma sencilla y eficaz de organizar los horarios semanales del personal y controlar las horas de trabajo.

17. Plantilla de hoja de cálculo para horarios del personal de restaurantes de GooDocs

a través de GooDocs

la plantilla sencilla para horarios de personal de restaurante de Goodocs* está diseñada para planear rápidamente sin distracciones. Funciona tanto en Hojas de cálculo de Google como en Excel, por lo que puede empezar a utilizarla, hacerla personalizada y compartirla con su equipo sin necesidad de herramientas o apps adicionales.

*esta plantilla permite

Lista los nombres y rols de los empleados, como servidor, anfitrión o cocinero

Bloque los turnos de los siete días con una cuadrícula semanal clara

Proporciona la compatibilidad con los turnos de mañana, mediodía y tarde con un formato flexible

Utilice códigos de color para que los horarios sean más fáciles de leer de un vistazo

Imprímelas o úsalas de forma digital para que el equipo se mantenga al día rápidamente

🔑 Ideal para: Gerentes de restaurantes que desean un horario sencillo y editable que sea fácil de completar, imprimir y colgar en la pared de la sala de descanso.

📖 Lea también: Gestión de los resultados de los proyectos con plantillas y ejemplos

18. Horario de restaurante color de GooDocs

a través de GooDocs

La plantilla de horarios de restaurante a todo color de Goodocs está diseñada para realizar actualizaciones rápidas y comunicaciones claras. Creada en Google Slides y PowerPoint, es fácil de abrir, edición y mostrar donde tu equipo pueda verla, sin necesidad de configuración ni aprendizaje.

*esta plantilla permite

Asigna los nombres, rol y horarios de los empleados en un diseño sencillo

Utilice días con código de color para que el horario semanal sea más fácil de consultar

Incluye espacio para notas como metas, eventos o recordatorios de inventario

Imprímelas o muéstralas digitalmente para lograr la visibilidad team-wide

Ayude a mantener a todos alineados sin herramientas complejas ni control de tiempo

🔑 Ideal para: Gerentes de restaurantes que desean un horario semanal visual y fácil de edición que el personal pueda leer rápidamente y seguir sin preguntas.

19. Plantilla de horarios de trabajo para restaurantes de Restaurantowner.com

La plantilla de horarios de trabajo para restaurantes de RestaurantOwner.com está creada en Excel y describe claramente todos los detalles, grandes y pequeños. Puede programar hasta 100 empleados en 20 departamentos: Front, cocina, barra, lo que sea.

*esta plantilla permite

Asigna hasta 50 tipos de turnos utilizando menús desplegables para agilizar la programación

Proporciona soporte para turnos dobles y necesidades de personal complejas

Sume automáticamente las horas semanales y los costes laborales para controlar su presupuesto

Cubre seis semanas a la vez para el plan a largo intervalo y la preparación de eventos

Ofrece un diseño claro y sencillo, pensado para Teams con un gran volumen de trabajo

🔑 Ideal para: Gerentes de restaurantes que necesitan una herramienta detallada basada en Excel para programar turnos, supervisar los costes laborales y evitar lagunas de cobertura entre departamentos.

20. Plantilla de horarios para restaurantes de 7Shifts

a través de 7Shifts

La plantilla de Excel para horarios de restaurantes de 7shifts es sencilla, clara y está diseñada para planear rápidamente. Se abre en Excel y te ofrece un diseño semanal limpio en el que puedes introducir nombres, rols y horarios de turnos.

*esta plantilla permite

Introduce fácilmente los nombres de los empleados, sus rols y los horarios de los turnos

Utilice menús desplegables para posiciones comunes como servidor, recepcionista y barman

Cópialas y reutilízalas semanalmente para mantener una programación coherente

Imprímelas, publícalas o haz uso compartido de ellas con tu equipo según sea necesario

Mantenga los horarios borrados sin configuraciones ni funciones adicionales

🔑 Ideal para: Gerentes de restaurantes que desean una forma sencilla y sin complicaciones de programar el personal cada semana sin utilizar software complejo.

¿Qué caracteriza a una buena plantilla de horarios para restaurantes?

Ahora que ha llegado hasta aquí en el blog, ¿cómo sabe qué plantilla de horarios para restaurantes es la más adecuada para usted?

Una plantilla de horarios para restaurantes bien diseñada mantiene a su equipo organizado, reduce la confusión y ayuda a controlar los costes laborales. También estructura su plan semanal y facilita una mejor cobertura de los turnos.

Estas son las funciones clave que debe incluir una plantilla ideal para horarios de restaurante:

estructura de turnos clara*: defina los horarios de los turnos diarios utilizando las hojas de horas de los empleados para garantizar una cobertura completa durante el servicio de desayuno, almuerzo y cena

campos de asignación de rols*: asigne tareas y rols (servidores, cocineros, recepcionistas) para que todos conozcan sus responsabilidades

diseño del horario semanal*: vista de los siete días en un solo lugar para planear la dotación de personal y evitar huecos

seguimiento de las horas de trabajo*: supervise el total de horas de trabajo para gestionar los costes laborales y evitar las horas extras

sección de disponibilidad de los empleados*: registre la disponibilidad del equipo para reducir los conflictos de programación y los cambios de última hora

espacio para notas y comunicaciones*: Deja espacio para las notas del gerente o los recordatorios específicos de cada turno

Soporte al equilibrio entre la vida laboral y personal : Espacio para alternar los turnos de forma justa y evitar el agotamiento del personal

formato imprimible y digital*: fácil de usar compartido con su equipo, ya sea en papel o en línea

Elimine el caos de la programación de restaurantes con ClickUp

Crear un horario para el personal no debería ser como resolver un rompecabezas al que le faltan piezas. Con ClickUp, puedes deshacerte de la pizarra y empezar a gestionar el horario de tu restaurante con facilidad.

Planifique turnos, realice un seguimiento de los costes laborales, registre la disponibilidad y realice ajustes sobre la marcha, todo ello en un espacio de trabajo limpio. Se acabó enviar mensajes de texto, garabatear en gráficos impresos o lidiar con vacíos de última hora. Solo un sistema optimizado que mantiene a su equipo alineado y su servicio fluido.

Y con más de 1000 plantillas (incluidas las de planificación de horarios para restaurantes que has visto anteriormente), ClickUp te permite mantenerte organizado, todo ello mientras sirves comida excelente y diriges un gran equipo.

✨ ¿Listo para simplificar tu calendario? Regístrate en ClickUp y empieza a utilizarlo gratis, gratuito/a para siempre.