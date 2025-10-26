los 11 mejores programas de creación de bases de datos para la gestión de datos estructurados

Cuando varios equipos manipulan los mismos datos, el caos se extiende rápidamente. El departamento de marketing registra los clientes potenciales de una manera, mientras que el equipo de ventas lo hace de otra. El departamento de operaciones añade nuevas etiquetas. El departamento de desarrollo actualiza el esquema. De repente, nadie sabe cuál es la versión correcta.

Ahí es donde entra en juego un buen software de creación de bases de datos: le permite recopilar, almacenar y sincronizar datos entre equipos, manteniéndolos limpios, con conexión y utilizables.

En esta publicación, hemos reunido 11 de los mejores creadores de bases de datos para ayudarte a mantener una colaboración fluida, una estructura coherente y datos claros, sin importar cuántas personas participen en el proyecto. 🤝

Las mejores herramientas de software para crear bases de datos de un vistazo

Estas son las mejores opciones de software para crear bases de datos comparadas.

¿Qué debe buscar en un software de creación de bases de datos?

Aquí tienes una lista de lo que debes buscar en un software de bases de datos gratuito:

Defina fácilmente su estructura de datos con campos, tablas y relaciones personalizables

automatice las tareas repetitivas y las actualizaciones *con flujos de trabajo o integraciones incorporados

Visualice sus datos en múltiples formatos, como tablas, formularios, vistas Kanban o vista Gantt

Controle el acceso de los usuarios con permisos basados en rol para proteger la información confidencial

Amplíe su base de datos a medida que crece su equipo o la complejidad de los datos, sin problemas de rendimiento

Colabora en tiempo real con soporte multiusuario y seguimiento de actividades

*incorpore fácilmente a nuevos usuarios con plantillas de hojas de cálculo , documentación y una curva de aprendizaje reducida

🔍 ¿Sabías que...? La primera base de datos informática real apareció en la década de 1960, y el Integrated Data Store (IDS) de Charles Bachman se considera a menudo el primer DBMS auténtico.

El mejor software para crear bases de datos

¿Su sistema actual le parece más bien una solución provisional? Estas son algunas de las mejores herramientas de software gratuitas para la gestión de proyectos, con las que podrá crear sistemas estructurados, flexibles y escalables. 🎯

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puede confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

1. ClickUp (la mejor opción para bases de datos y gestión de proyectos todo en uno)

Crea tu primera tarea de ClickUp Cree tareas personalizadas de ClickUp como registros en su proyecto

El primero de nuestra lista es ClickUp. Es la app, aplicación integral para el trabajo que combina la gestión de proyectos, la gestión del conocimiento y el chatear, todo ello impulsado por la IA, que le ayuda a trabajar de forma más rápida e inteligente.

En combinación con el software de gestión de proyectos ClickUp CRM, combina la funcionalidad de las bases de datos relacionales con las funciones de ejecución de proyectos. Esto significa que puede realizar un seguimiento de los contactos como un CRM, crear flujos de trabajo como un equipo de operaciones y asignar elementos como un gestor de proyectos.

Tareas en ClickUp

Piense en las tareas de ClickUp como su «registro» en términos de base de datos. Cada tarea contiene un título, una descripción, una lista de control, archivos, personas asignadas y comentarios.

Supongamos que utiliza ClickUp como sistema de gestión de clientes. Cada cliente recibe una tarea en la que puede añadir una lista de control para los pasos de incorporación, cargar contratos firmados o acuerdos de confidencialidad y dejar notas internas.

Cree campos personalizados en ClickUp para asegurarse de filtrar por lo que más le importa

ClickUp Campos personalizados es donde la plataforma realmente comienza a funcionar como una base de datos. Puede añadir menús desplegables, fechas, números de teléfono, casillas de selección, URL e incluso campos calculados. Estos campos crean una estructura adaptada a sus necesidades.

Instancia, usted gestiona colaboraciones con influencers. Para cada tarea de la campaña, añada: Un campo personalizado para el nivel de influencer (por ejemplo, Oro, Plata, Bronce)

formato de contenido *(Reel, publicación, historia)

Fecha límite de entrega

Estado de aprobación con menús desplegables codificados por color

Dependencias en las tareas de ClickUp

Combínalo con ClickUp Tarea de ClickUp y tendrás el control sobre la secuencia. Todo lo que tienes pendiente es establecer relaciones entre tareas consecutivas y ClickUp te notificará cuando las tareas vencidas afecten a tu cronograma.

Organice tareas y edite datos de forma masiva con la intuitiva vista Tabla de ClickUp

Si vive en hojas de cálculo, la vista Tabla de ClickUp le resultará agradablemente familiar.

Cada fila representa una tarea y cada columna corresponde a un campo (estado, persona asignada, datos personalizados), y todas las actualizaciones se producen en tiempo real.

Si utiliza un calendario de contenido, puede tener una vista de los temas de los artículos por autor asignado y número de palabras, ordenarlos por fecha de entrega y añadir opciones de filtro avanzadas.

Cree reglas personalizadas para mantener su flujo de trabajo en marcha con ClickUp Automatización

Ahora, añada ClickUp Automatizaciones y su entorno de trabajo comenzará a pensar de forma inteligente. Puede crear reglas «cuando. si» sin necesidad de código.

Supongamos que gestiona los comentarios de los clientes. Cada vez que alguien rellena un formulario de comentarios, una automatización puede asignarlo al equipo de soporte y establecer la prioridad en función del análisis de opiniones.

Crear una base de datos es solo el primer paso: mantenerla actualizada es donde comienza el verdadero desafío. 🎥 En este vídeo, aprenderá a automatizar flujos de trabajo en solo cinco minutos, para que su base de datos siga siendo precisa, sus procesos permanezcan sincronizados y su equipo dedique menos tiempo a las actualizaciones manuales.

Las mejores funciones de ClickUp

captura de datos: *Crea encuestas públicas o internas para recopilar informes de clientes, solicitudes de funciones, tickets de soporte o comentarios con ClickUp Formularios , y deja que la herramienta lo integre directamente en las tareas

visualice el progreso: *Realice un seguimiento de los KPI, la velocidad de los sprints, las tareas vencidas o la pérdida de clientes en tiempo real con gráficos personalizados, widgets y resúmenes de control de tiempo con los paneles de ClickUp

trabaje a su manera: *Cambie entre listas, tableros, tablas, cronogramas o calendarios con las vistas personalizables de ClickUp para adaptarse a su flujo de trabajo

Colabora sin problemas: asigna tareas, etiqueta a tus compañeros de equipo en comentarios en hilos, añade adjuntos a documentos y realiza un seguimiento de las dependencias para asigna tareas, etiqueta a tus compañeros de equipo en comentarios en hilos, añade adjuntos a documentos y realiza un seguimiento de las dependencias para recuperar información contextual

Límites de ClickUp

Curva de aprendizaje pronunciada debido a sus funciones de extensión

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Esta reseña de G2 lo resume todo:

ClickUp ofrece una impresionante gama de funciones que facilitan la personalización de los flujos de trabajo, la gestión de tareas y el seguimiento del progreso en un solo lugar. Me encanta poder crear vistas adaptadas a cada proyecto, configurar automatizaciones e integrarlo con otras herramientas que ya utilizo. Es muy versátil, tanto para el seguimiento de tareas personales como para operaciones empresariales complejas. Las plantillas y los paneles son especialmente útiles para mantener todo organizado y fácil de seguir.

2. Google AppSheet (el mejor creador sin código para usuarios de Google Workspace)

a través de Google AppSheet

AppSheet se integra con Google Workspace, lo que permite a los equipos convertir los datos de Sheets en aplicaciones listas para dispositivos móviles sin necesidad de escribir código. Las expresiones de arrastrar y soltar gestionan la lógica empresarial, mientras que los permisos basados en rol se obtienen directamente de las cuentas de Google, lo que reduce la participación del departamento de TI.

Una vez implementadas, los miembros del equipo capturan datos de campo, aprueban solicitudes y actúan como desencadenante de automatizaciones de Drive o Gmail desde cualquier dispositivo. Y como todo se almacena en BigQuery o Sheets, los analistas pueden mantener intactos sus canales de elaboración de informes existentes, en lugar de reconstruirlos en torno a una nueva herramienta.

Las mejores funciones de Google AppSheet

Crea apps con una plataforma intuitiva sin código que permite a los usuarios sin conocimientos técnicos crear apps personalizadas rápidamente

Automatice los flujos de trabajo y los procesos empresariales con bots basados en eventos, automatizaciones programadas y lógica condicional

Personalice las interfaces de usuario con vistas dinámicas (tablas, formularios, mapas, gráficos, calendarios) y opciones de personalización de marca para adaptarlas a sus necesidades y preferencias estéticas

Límites de Google AppSheet

La versión de vista para escritorio es relativamente restrictiva en comparación con la vista para aplicaciones móviles/tabletas

Opciones de configuración de formato con límite

Precios de Google AppSheet

Starter: 5 $ al mes por usuario

Básico: 10 $ al mes por usuario

Corporación Plus: 20 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Google AppSheet

G2: 4,8/5 (más de 390 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Google AppSheet?

Así es como un usuario describió su experiencia:

Estoy muy satisfecho con AppSheet. La plataforma ha superado mis expectativas en cuanto a flexibilidad, facilidad de uso y potentes funciones para crear aplicaciones personalizadas sin necesidad de escribir código... Aunque AppSheet permite un grado significativo de personalización sin escribir código, algunos usuarios pueden encontrar que ciertas opciones de personalización tienen un límite en comparación con los enfoques de codificación tradicionales, especialmente para requisitos complejos o especializados...

Estoy muy satisfecho con AppSheet. La plataforma ha superado mis expectativas en cuanto a flexibilidad, facilidad de uso y potentes funciones para crear aplicaciones personalizadas sin necesidad de escribir código... Aunque AppSheet permite un grado significativo de personalización sin escribir código, algunos usuarios pueden encontrar que ciertas opciones de personalización tienen un límite en comparación con los enfoques de codificación tradicionales, especialmente para requisitos complejos o especializados...

💡 Consejo profesional: Cree campos de referencia, no solo campos de texto. En lugar de introducir manualmente el nombre de un proyecto, cree un campo de referencia a otra tabla; esto garantiza la integridad de los datos y permite realizar búsquedas y campos agregados más adelante.

3. Microsoft SQL Server (el mejor para la gestión de bases de datos relacionales a nivel de corporación)

a través de Microsoft SQL Server

SQL Server ofrece un RDBMS maduro, junto con herramientas integradas, que permite a los desarrolladores centrarse en el diseño de esquemas y el ajuste de consultas, en lugar de en la infraestructura. T-SQL ofrece compatibilidad con uniones complejas y funciones de ventana, mientras que los índices de almacenamiento en columnas y OLTP en memoria gestionan cargas transaccionales considerables.

Las extensiones JSON y gráficas integradas mantienen los tipos de datos modernos en el mismo motor, lo que simplifica las pilas tecnológicas. Las canalizaciones de DevOps se integran a través de imágenes Docker nativas y la extensión SQL Server Data Tools. Las pruebas unitarias automatizadas validan los procedimientos almacenados, y Query Store detecta las regresiones antes de que lleguen a la producción.

Las mejores funciones de Microsoft SQL Server

Mantenga la capacidad de respuesta de los sistemas sin conmutaciones por error manuales ni ventanas de inactividad con la disponibilidad siempre activa y las reconstrucciones de índices en línea

Aplique una sólida seguridad de los datos mediante el cifrado transparente de los datos, la seguridad a nivel de fila y las completas capacidades de auditoría

Integre a la perfección con el amplio ecosistema de Microsoft, aprovechando herramientas como SQL Server Integration Services (SSIS) para ETL, SQL Profiler para el ajuste del rendimiento y Management Studio para la administración

Límites de Microsoft SQL Server

A veces no es fácil encontrar errores, con herramientas de límite, debido a la complejidad de algunas bases de datos

La importación de CSV es complicada

Precios de Microsoft SQL Server

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Microsoft SQL Server

G2: 4,5/5 (más de 2200 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 1900 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre el servidor Microsoft SQL Server?

Una reseña de Capterra lo expresa así:

Es un DBMS sólido como una roca, rápido y personalizable. Su fiabilidad es muy alta y, durante los años que lo he estado utilizando, no he tenido ningún problema ni he perdido ningún dato. SQL Management Studio es intuitivo y permite configurar casi todos los aspectos de la base de datos o del servidor sin tener que escribir consultas SQL... Las licencias son confusas, ya que, tanto si se trata de licencias por llamada como por núcleo de CPU, es un poco difícil entender cómo se aplican los precios.

Es un DBMS muy sólido, rápido y personalizable. Su fiabilidad es muy alta y, durante los años que lo he estado utilizando, no he tenido ningún problema ni he perdido ningún dato. SQL Management Studio es intuitivo y permite configurar casi todos los aspectos de la base de datos o del servidor sin tener que escribir consultas SQL... Las licencias son confusas, ya que, tanto si se trata de licencias por llamada como por núcleo de CPU, es un poco difícil entender cómo se aplican los precios.

4. Microsoft Access (ideal para la creación de bases de datos de escritorio y el uso local)

a través de Microsoft Access

Microsoft Access ayuda a los gerentes de operaciones a centralizar hojas de cálculo dispersas en una única base de datos de escritorio sin necesidad de contratar a un administrador de bases de datos. Los asistentes de tablas importan archivos CSV, facturas o registros de equipos en cuestión de minutos, y la vista Relaciones permite ver los enlaces entre entidades de un solo vistazo.

Puede ejecutar tareas rutinarias, como comprobaciones mensuales de variaciones, mediante consultas y macros guardadas. Además, dado que Access se sincroniza con SharePoint o SQL Server, puede empezar de forma local y luego migrar los datos en línea sin necesidad de reescribir los procesos.

Las mejores funciones de Microsoft Access

Diseñe y gestione bases de datos relacionales con tablas, formularios, consultas e informes sin necesidad de conocimientos técnicos

Automatice las tareas repetitivas y la lógica empresarial con macros integradas y Visual Basic for Applications (VBA)

Importe y exporte datos fácilmente desde y hacia diversos formatos ( base de datos Excel , CSV, XML) y conéctese a fuentes de datos externas

Controle el acceso de los usuarios y la integridad de los datos mediante permisos basados en rol, reglas de validación de datos y aplicación de la integridad referencial

Límites de Microsoft Access

Los usuarios se quejan de que parece un poco anticuado

Carece de avances y actualizaciones en comparación con las alternativas a Microsoft Access

Precios de Microsoft Access

Acceso: 179,99 $/usuario

Valoraciones y reseñas de Microsoft Access

G2: 4,5/5 (más de 800 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 200 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Microsoft Access?

Un usuario compartió esta opinión:

*Como usuario, en mi opinión y como suelen citar muchos usuarios, me gusta Microsoft Access por su interfaz fácil de usar, la facilidad para crear bases de datos y su capacidad para gestionar y analizar datos sin necesidad de tener conocimientos avanzados de programación... Aunque Microsoft Access tiene sus puntos fuertes, hay algunas limitaciones e inconvenientes que hay que tener en cuenta: escalabilidad, problemas de seguridad, compatibilidad limitada con SQL, dificultades de integración y fiabilidad

Como usuario, en mi opinión y como suelen citar muchos usuarios, me gusta Microsoft Access por su interfaz fácil de usar, la facilidad para crear bases de datos y su capacidad para gestionar y analizar datos sin necesidad de tener conocimientos avanzados de programación... Aunque Microsoft Access tiene sus puntos fuertes, hay algunas limitaciones e inconvenientes que hay que tener en cuenta: escalabilidad, problemas de seguridad, compatibilidad limitada con SQL, dificultades de integración y fiabilidad

💡 Consejo profesional: Utilice un campo de selección única denominado _OwnerCheck en cada tabla y filtre las vistas de «Mis tareas» en función de él. Esto refuerza la claridad en la propiedad, evita los registros huérfanos y mantiene la responsabilidad de las tareas en primer plano.

5. Zoho Creador (la mejor opción para crear aplicaciones empresariales escalables rápidamente)

a través de Zoho Creator

Zoho Creador permite a los equipos de marketing crear rastreadores de campañas, enrutadores de clientes potenciales y calendarios de contenido sin tener que esperar a los sprints de ingeniería. Su lenguaje de programación Deluge se asemeja al inglés sencillo y se conecta directamente a Zoho CRM, Google Ads y Facebook Lead Ads, lo que permite mantener las métricas de atribución y ROI en un solo lugar.

Además, los flujos de trabajo personalizados envían correos electrónicos de seguimiento o alertas de Slack cuando los clientes potenciales superan los umbrales de puntuación. También puede utilizar análisis integrados para revelar el rendimiento del canal hasta la variante creativa. Los profesionales del marketing obtienen un hub de autoservicio que se adapta a medida que evolucionan los embudos, sin hojas frágiles ni silos SaaS puntuales.

Las mejores funciones de Zoho Creador

Automatice los procesos empresariales con un potente motor de flujo de trabajo que permite aprobaciones, notificaciones y procesamiento de datos

Implemente aplicaciones al instante en plataformas web, iOS y Android, con un acceso fluido a los datos sin conexión

Integre con la suite de Zoho y servicios de terceros, con compatibilidad para análisis, colaboración en tiempo real y portales de clientes

Límites de Zoho Creator

Los usuarios tienen dificultades para crear software complejo

Muchos de los asistentes de plantillas están orientados a soluciones solo para Estados Unidos, lo que impone un límite al acceso

Precios de Zoho Creator

Versión de prueba gratuita disponible

Estándar: 12 $ al mes por usuario

Profesional: 230 $ al mes por usuario

Corporación: 37 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Zoho Creator

G2: 4,6/5 (más de 150 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 160 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Zoho Creador?

Directamente de una reseña de G2:

Se puede personalizar cualquier formulario y crear un panel personalizado. También cuenta con aplicaciones y un método de inicio de sesión de seguridad a través de una aplicación de autenticación... El software es poco intuitivo y cuesta un poco acostumbrarse a él, y los paneles necesitan una gran personalización para ser eficaces.

Se puede personalizar cualquier formulario y crear un panel personalizado. También cuenta con aplicaciones y un método de inicio de sesión de seguridad a través de una aplicación de autenticación... El software es poco intuitivo y cuesta un poco acostumbrarse a él, y los paneles necesitan una gran personalización para ser eficaces.

6. Knack (la mejor para crear bases de datos en línea sencillas sin código)

vía Knack

Knack ofrece un generador basado en navegador en el que los equipos pueden correlacionar tablas, definir conexiones y generar interfaces receptivas, todo ello en el mismo lienzo. Las plantillas de bases de datos predefinidas agilizan los casos de uso más comunes, como registros de activos, portales de clientes y listas de voluntarios, por lo que el tiempo de configuración se mide en horas.

El motor de reglas filtra las vistas en función de los rols de los usuarios, de modo que cada parte interesada solo ve lo que le resulta relevante. En cuanto a las integraciones, los puntos finales de API facilitan el acceso y la conexión a cualquier objeto, mientras que herramientas como Zapier o Make pueden gestionar automatizaciones rápidas sin necesidad de código. Dado que el alojamiento, las copias de seguridad y la seguridad SSL están incluidos, los equipos pueden evitar la molestia de gestionar servidores o configurar cortafuegos, pero siguen teniendo un control total sobre su modelo de datos.

Las mejores funciones de Knack

Visualice los datos con gráficos, calendarios, mapas y tablas integrados, lo que facilita su análisis

Incorpore aplicaciones en sitios web o portales, proporcionando una experiencia de Marca blanca y ampliando la función

Diseña interfaces intuitivas con un editor WYSIWYG y opciones de personalización de marca

Colabora y gestiona contenido con herramientas de gestión de documentos y contenido

Límites de Knack

Los usuarios se quejan de que es una aplicación web con un aspecto anticuado que necesita ser más flexible en su diseño

No hay documentación adecuada sobre las cookies, lo que supone un problema para las declaraciones del RGPD

Precios de Knack

Starter: 19 $ al mes por usuario

Pro: 49 $ al mes por usuario

Empresas: A partir de 269 $

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Knack

G2: 4,6/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 90 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Knack?

Vea lo que opinó este crítico:

Knack es fácil de configurar y utilizar. Facilita el trabajo más pesado. Olvídese de las complejidades de Excel... La única desventaja de Knack es la falta de algunas integraciones nativas en tablas preexistentes, como Equipo de Ventas y Productos para Shopify, ejemplo, pero la API es fácil de usar, por lo que hemos resuelto ese problema.

Knack es fácil de configurar y utilizar. Aligera el trabajo de las cargas más pesadas. Olvídese de las complejidades de Excel... La única desventaja de Knack es la falta de algunas integraciones nativas en tablas preexistentes, como Equipo de Ventas y Productos para Shopify, ejemplo, pero la API es fácil de usar, por lo que hemos resuelto ese problema.

💡 Consejo profesional: Crea siempre un campo _ID personalizados utilizando una fórmula como RecordType + ‘-‘ + RANDOM_STRING(6). Aunque tu plataforma genere automáticamente los ID de los registros, esto hace que las integraciones, la (elaboración de) informes y los filtros sean más legibles y dependientes.

7. Caspio (la mejor opción para el desarrollo de aplicaciones con poco código y cumplimiento normativo de corporación)

a través de Caspio

Caspio está diseñado para responsables de operaciones que necesitan aplicaciones web preparadas para la gobernanza. Todo se encuentra en una nube de seguridad que cumple con las normas SOC 2 e HIPAA, lo que facilita considerablemente las auditorías. Puede crear aplicaciones con desencadenantes de tipo «apuntar y hacer clic» que gestionan las validaciones a nivel de campo (sin necesidad de SQL), pero si tiene más conocimientos técnicos, puede utilizar JavaScript o conectarse a API REST.

¿Necesita flujos de trabajo estructurados? La automatización en varios pasos de la herramienta de diseño de bases de datos puede dirigir los tickets de servicio o los controles de calidad a través de una cadena de aprobadores, mientras que los registros granulares realizan un seguimiento de cada cambio, para que siempre esté listo para una auditoría.

Las mejores funciones de Caspio

Aproveche las capacidades de datos impulsadas por IA con OpenAI ChatGPT integrado para generar información valiosa

Personalice las interfaces de las app, aplicación, con marcos flexibles como Flex y Bridge

Gestiona los datos con seguridad en una infraestructura robusta de AWS y Microsoft SQL para obtener una alta fiabilidad

Límites de Caspio

Ofrece personalizaciones personalizadas complejas, pero no permite añadir código ni más funciones de diseño

La importación no está disponible según el desencadenante

Precios de Caspio

Lite: 100 $ al mes

Más: 300 $ al mes

Empresa: 600 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Caspio

G2: 4,5/5 (150 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 200 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Caspio?

Extraído directamente de una reseña de Capterra:

Elegimos Caspio después de planear nuestros formularios en Excel, y la transferencia de la estructura fue relativamente sencilla, especialmente con la ayuda del excelente soporte técnico de Caspio. Las sesiones de formación individuales fueron increíblemente útiles durante la fase de configuración y facilitaron el aprendizaje, incluso para alguien que llevaba tiempo sin hacer código.

Elegimos Caspio después de planear nuestros formularios en Excel, y la transferencia de la estructura fue relativamente sencilla, especialmente con la ayuda del excelente soporte técnico de Caspio. Las sesiones de formación individuales fueron increíblemente útiles durante la fase de configuración y facilitaron el aprendizaje, incluso para alguien que llevaba tiempo sin hacer código.

🔍 ¿Sabías que...? Las bases de datos gráficas, basadas en la teoría de grafos e ideales para correlacionar relaciones, se crearon en 2006, inspiradas en la visión de Tim Berners-Lee sobre los datos enlazados.

8. Zapier (la mejor plataforma de automatización para conectar aplicaciones y flujos de trabajo)

vía Zapier

Zapier conecta más de 6000 aplicaciones SaaS a través de Zaps, lo que permite a los profesionales del marketing unir campañas sin necesidad de escribir middleware. Un desencadenante (como el rellenado de un formulario, una compra o la inscripción en un seminario web) inicia acciones paso a paso, como la actualización de campos CRM o el envío de correos electrónicos de fidelización.

Las reglas de ruta le permiten ramificar los flujos en función de la puntuación de los clientes potenciales, la fuente UTM u otros campos clave, lo que garantiza que los contactos adecuados reciban el tratamiento adecuado. ¿Y si algo sale mal? La gestión de error reintenta automáticamente las ejecuciones fallidas y avisa al propietario, lo que reduce la probabilidad de que se produzcan fallos silenciosos.

Las mejores funciones de Zapier

Cree flujos de trabajo de varios pasos que pueden incluir filtros, retrasos y lógica condicional

Supervise y gestione el historial de automatización con registros detallados y seguimiento de error

Deje que los formateadores integrados se encarguen de las tareas de limpieza

Límites de Zapier

Algunas integraciones parecen incompletas o inestables. Por ejemplo, no todas las apps tienen desencadenantes o acciones que aprovechen realmente su API

A veces, los diferentes Zaps pueden fallar y afectar a los flujos de trabajo

Precios de Zapier

Gratis para siempre

Profesional: 29,99 $ al mes

Equipo : 103,50 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Zapier

G2: 4,5/5 (más de 1300 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (más de 3000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Zapier?

Una reseña de G2 lo expresa así:

Zapier es increíblemente útil, pero tiene algunos límites cuando empiezas a ampliar tus automatizaciones o necesitas una lógica más avanzada, como condiciones ramificadas o de varios pasos, lo que puede encarecer rápidamente el coste. Algunas apps, aplicación también tienen desencadenantes o acciones con límite, lo que significa que a veces tengo que buscar soluciones alternativas. En ocasiones, un zap puede fallar sin una explicación clara, a menos que se investigue el historial de tareas.

Zapier es increíblemente útil, pero tiene algunas limitaciones cuando empiezas a ampliar tus automatizaciones o necesitas una lógica más avanzada, como condiciones ramificadas o de varios pasos, lo que puede encarecer rápidamente el proceso. Algunas aplicaciones también tienen desencadenantes o acciones con límite, lo que significa que a veces tengo que buscar soluciones alternativas. En ocasiones, un zap puede fallar sin una explicación clara, a menos que se investigue el historial de tareas.

9. Tadabase (la mejor para crear aplicaciones web complejas basadas en datos)

vía Tadabase

Tadabase destaca en la creación de herramientas internas que reflejan procesos complejos, como rastreadores de fabricación de varias tablas, despachadores de servicios de campo y portales de incorporación de recursos humanos. El diseñador de esquemas maneja enlaces muchos a muchos, y los diseños basados en componentes muestran registros relacionados uno al lado del otro para un contexto rápido.

Las automatizaciones se ejecutan según lo programado o en respuesta a un evento, con compatibilidad nativa para la generación de PDF y pasos de correo electrónico. Aloje usted mismo o implemente en la nube gestionada de Tadabase; ambas opciones incluyen controles de acceso basados en rol y registros de auditoría. También puede sustituir los archivos Access heredados/a o los formularios de intranet obsoletos por un sistema de seguridad basado en navegador que se adapta a las políticas cambiantes.

Las mejores funciones de Tadabase

Visualice y gestione datos con tableros Kanban, calendarios, mapas, gráficos y tablas interactivas

Amplíe las capacidades de las app, aplicación, con CSS y JavaScript personalizados, y cree componentes personalizados

Implemente actualizaciones y ajustes instantáneos sin tiempo de inactividad

Límites de Tadabase

Carece de funciones avanzadas en comparación con otros programas de bases de datos relacionales

La configuración inicial lleva mucho tiempo

Precios de Tadabase

Starter: 50 $ al mes por usuario

Crecimiento: 125 $ al mes por usuario

Profesional: 250 $ al mes por usuario

Elite: 450 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Tadabase

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: 4,9/5 (más de 20 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Tadabase?

Esto es lo que opina un crítico:

Tadabase es una potente herramienta para crear app, aplicación muy rápidamente. Algunas funciones podrían mejorarse, pero la utilizo y seguiré utilizándola. La gestión de datos y las plantillas (en dispositivos móviles) podrían mejorarse. [sic]

Tadabase es una potente herramienta para crear app, aplicación muy rápidamente. Algunas funciones podrían mejorarse, pero la utilizo y seguiré utilizándola. La gestión de datos y las plantillas (en dispositivos móviles) podrían mejorarse. [sic]

💡 Consejo profesional: Cree una base de datos CRM con un campo «lookup rollup» para contar los registros secundarios relacionados. Por ejemplo, en una tabla de clientes, muestre el número de proyectos activos acumulando datos de la tabla Proyectos, donde el estado no es Completo. «Ideal para la planificación de la capacidad y la priorización».

10. PostgreSQL (la mejor base de datos relacional de código abierto para el uso avanzado de SQL)

a través de PostgreSQL

PostgreSQL ofrece a los desarrolladores un motor SQL potente y extensible con el que pueden crear prototipos localmente y escalar hasta terabytes sin cambiar la sintaxis. Gracias a la compatibilidad con tipos de datos enriquecidos, como JSONB, matrices y geometría PostGIS, a menudo no es necesario manejar varias bases de datos para gestionar cargas de trabajo diversas.

Las funciones integradas, como la partición declarativa y la replicación lógica, cubren todo, desde el análisis hasta las configuraciones de alta disponibilidad. Herramientas como PGAdmin, psql y un amplio ecosistema de controladores se integran perfectamente en los procesos de CI, lo que facilita la integración.

Las mejores funciones de PostgreSQL

Soporte para tipos de datos avanzados y extensión, incluidos tipos personalizados, matrices y potente gestión de JSON/JSONB.

Añada extensiones como pg_partman o TimescaleDB para obtener capacidades avanzadas de partición o series temporales.

Ofrezca escalabilidad de nivel corporación con control de concurrencia de versión multiversión (MVCC), recuperación en un momento dado, replicación en streaming y arquitecturas de alta disponibilidad.

Optimice el rendimiento a gran escala mediante índices avanzados (árbol B, GIN, GiST), partición y ejecución de consultas en paralelo.

Límites de PostgreSQL

Ofrece menos herramientas GUI en comparación con otras bases de datos.

Carece de extensiones con software/app, aplicación de código abierto ampliamente utilizada.

Precios de PostgreSQL

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de PostgreSQL

G2: 4,5/5 (más de 600 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 400 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre PostgreSQL?

Un breve fragmento de un usuario real:

Sólida compatibilidad para técnicas de índice avanzadas como BRIN, GIN y GiST, que optimizan el rendimiento de las consultas para grandes conjuntos de datos. Además, su soporte JSON integrado lo convierte en una excelente opción para manejar datos semiestructurados sin sacrificar las capacidades relacionales... La replicación y la agrupación en clústeres pueden ser más manuales en comparación con soluciones como la replicación integrada de MySQL*.

Sólida compatibilidad para técnicas de índices avanzadas como BRIN, GIN y GiST, que optimizan el rendimiento de las consultas para grandes conjuntos de datos. Además, su soporte JSON integrado lo convierte en una excelente opción para manejar datos semiestructurados sin sacrificar las capacidades relacionales... La replicación y la agrupación en clústeres pueden ser más manuales en comparación con soluciones como la replicación integrada de MySQL*.

11. Airtable (la mejor para combinar hojas de cálculo con bases de datos relacionales)

a través de Airtable

Airtable ofrece a los equipos de producto un único entorno de trabajo para planear hojas de ruta, recopilar comentarios de los usuarios y gestionar lanzamientos. Puede pivotar, agrupar o calendarizar sus datos con solo unos clics y sin fórmula. Cada registro tiene compatibilidad con la carga de archivos, texto enriquecido y lista de control, lo que facilita la colaboración de diseñadores, ingenieros y gestores de proyectos en un solo lugar.

Y con Interfaces, puede convertir la compleja gestión de proyectos en hojas de cálculo en paneles limpios y ligeros que proporcionan a los ejecutivos la vista general que necesitan.

Las mejores funciones de Airtable

Visualice los datos con (elaboración de) informes y paneles integrados para realizar el seguimiento del progreso de los proyectos, los presupuestos y las métricas de éxito.

Utilice Airtable IA para mejorar la organización de los datos, generar información y brindar compatibilidad en la toma de decisiones.

Acceda a recursos de extensión, historias de clientes y opiniones de expertos para mantenerse a la vanguardia de las tendencias del sector.

Límites de Airtable

El software de creación de bases de datos es demasiado simple para flujos de trabajo complejos, ya que carece de flexibilidad y opciones avanzadas de creación de gráficos.

Es más difícil ejecutar consultas/resúmenes complejos sobre datos numéricos en toda la base de datos.

Precios de Airtable

Free

Equipo: 20 $ al mes por usuario (anual)

Empresa: 45 $ al mes por usuario.

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Airtable

G2: 4,6/5 (más de 2940 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2100 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Airtable?

Según un crítico:

Hasta ahora, no he encontrado ningún inconveniente importante, pero he observado que las numerosas opciones para vista, ordenar o configuración de datos y entornos de trabajo pueden llevar mucho tiempo optimizar para los usuarios que no están familiarizados con las capacidades de Airtable. El proceso de implementación parece desalentador para mi equipo, ya que trabajamos con cientos de partes interesadas y una extensa lista de productos, cada uno con diferentes niveles de permiso y detalles.

Hasta ahora, no he encontrado ningún inconveniente importante, pero he observado que las numerosas opciones para vista, ordenar o configuración de datos y entornos de trabajo pueden llevar mucho tiempo optimizar para los usuarios que no están familiarizados con las capacidades de Airtable. El proceso de implementación parece abrumador para mi equipo, ya que trabajamos con cientos de partes interesadas y una extensa lista de productos, cada uno con diferentes niveles de permiso y detalles.

