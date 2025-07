¿Cómo recopilar comentarios de los clientes de forma eficaz?

La mayoría de los equipos de marketing, productos o de éxito de clientes no sufren de falta de comentarios de los clientes, sino que, en realidad, se ahogan en ellos. Los comentarios se esconden en chats de soporte, se dispersan en hilos de correo electrónico y se entierran en hojas de cálculo. O bien, quedan aislados en herramientas que tus equipos de productos, soporte y marketing rara vez sincronizan.

Naturalmente, cuando los bucles de comentarios se encuentran en 10 lugares diferentes, es casi imposible detectar tendencias, priorizar lo que es importante o tomar medidas oportunas.

Y aquí está la clave: el 77 % de los consumidores tienen una opinión más favorable de las marcas cuando estas buscan y aplican activamente los comentarios de los clientes. Por lo tanto, la cuestión no es si debe recopilar comentarios, sino cómo hacer que estos cuenten.

Para ello, necesitas algo más que un simple formulario que recopile la información de todos los canales, la etiquete por categorías, la conecte a tu hoja de ruta de productos y mantenga informado a tu equipo. Este artículo trata precisamente de eso: cómo crear un proceso de comentarios centralizado, rastreable y procesable utilizando herramientas como ClickUp para que no se pierda nada valioso.

La mayoría de los equipos consideran que los comentarios de los clientes son algo «agradable de tener», cuando en realidad son la base para crear productos y experiencias que conectan con el público. Te ayuda a:

Descubra los puntos débiles en la gestión de la comunicación con los clientes que quizá no vea internamente

Y no se trata solo del producto. Los comentarios pueden ayudarle a ajustar sus mensajes, mejorar el soporte al cliente e incluso dar forma a la cultura de su empresa. Cuando los clientes ven que sus opiniones se traducen en acciones reales, se crea un ciclo de compromiso, lealtad y defensa de la marca.

👀 ¿Sabías que...? Solo 1 de cada 26 clientes insatisfechos se queja. ¿El resto? Simplemente se van. Por lo tanto, si no recibes quejas, eso no significa que todo el mundo esté contento, sino que quizá no estás escuchando con suficiente atención.