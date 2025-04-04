El mejor software de calendario de RR. HH. para una gestión eficiente de la plantilla en 2025

Sorprendentemente, el 38 % de los trabajadores estadounidenses siguen utilizando tarjetas perforadas, hojas de horas en papel o tarjetas de control de tiempo obsoletas en lugar de una herramienta de planificación moderna. Estos métodos manuales provocan turnos perdidos, errores en el cálculo de las nóminas y un seguimiento inconsistente de la asistencia, lo que perjudica la productividad y aumenta los costes laborales.

Con una aplicación de programación de empleados, puede automatizar la asignación de turnos, realizar el seguimiento de las solicitudes de permisos y recibir notificaciones en tiempo real sobre las ausencias de los empleados.

Esta guía analiza las 10 mejores aplicaciones de programación de empleados para optimizar la programación, realizar el seguimiento de las vacaciones y mejorar la gestión de la plantilla.

Aquí tienes una lista de software de planificación de horarios de empleados que ofrece potentes funciones de planificación automática y capacidades de gestión del flujo de trabajo para ayudar a gestionar los horarios de los empleados:

Workday: ideal para la automatización del proceso de programación de horarios de los empleados.

Sage HR: ideal para agilizar las solicitudes y aprobaciones de permisos.

Homebase: ideal para optimizar los procesos de control de tiempo.

Rippling: ideal para integrar la programación de empleados con el cumplimiento normativo.

BambooHR: ideal para optimizar los procesos de RR. HH. y la gestión de empleados.

Factorial HR: ideal para gestionar turnos en múltiples ubicaciones.

Connecteam: ideal para gestionar solicitudes de permisos y cambios de turno.

Deputy: ideal para facilitar los cambios de turno y optimizar los costes laborales.

Gusto: ideal para optimizar los procesos de nóminas e impuestos de forma eficiente.

¿Qué debe buscar en un software de calendario de RR. HH.?

Elegir la mejor aplicación de planificación de horarios de los empleados no solo se trata de la planificación básica, sino también de optimizar la eficiencia, reducir los errores y mantener satisfecha a su plantilla.

Entonces, ¿qué funciones de gestión de empleados debes priorizar? Echemos un vistazo a continuación:

Planificación simplificada de turnos: elige una herramienta de planificación automática con una interfaz intuitiva de arrastrar y soltar para ayudar a los empleados a solicitar turnos disponibles, ajustar horarios y gestionar cambios sin problemas.

Gestión automatizada de las vacaciones: utilice un software de control de tiempo para gestionar las solicitudes de vacaciones con un sistema de aprobación que garantice la cobertura adecuada de los turnos.

Planificación optimizada de la plantilla: seleccione una app de programación de empleados con programación predictiva para analizar los datos históricos y planificar las horas punta y las necesidades de personal.

Comunicación mejorada entre equipos: envía notificaciones automáticas, notificaciones push y recordatorios de turnos para mantener a los empleados informados sobre los próximos turnos con la herramienta de programación adecuada.

Mejora del seguimiento de la asistencia: supervise la asistencia de los empleados en tiempo real, realice un seguimiento de los retrasos y genere informes para garantizar la precisión de las nóminas con una app de programación de empleados.

Intercambio fácil de turnos y turnos abiertos: permita a los empleados intercambiar turnos, cancelar turnos o solicitar turnos abiertos en función de su propia disponibilidad para una mayor flexibilidad utilizando una herramienta de gestión de empleados.

Las plantillas personalizables agilizan y facilitan el trabajo.

Los 10 mejores programas de calendario de RR. HH. que debe conocer

Aquí tienes las 10 herramientas de programación de empleados que agilizan las operaciones, reducen los dolores de cabeza administrativos y crean horarios de empleados que funcionan tanto para tu empresa como para tu equipo:

1. ClickUp (el mejor para flujos de trabajo de RR. HH. personalizables y plantillas de horarios)

Simplifica la contratación, la incorporación y la gestión de candidatos con la herramienta de RR. HH. ClickUp.

ClickUp es una herramienta de calendario de RR. HH. realmente sólida que puede transformar por completo la forma en que los equipos de RR. HH. gestionan sus necesidades de programación. La plataforma cuenta con algunas funciones integradas excelentes que son perfectas para los profesionales de RR. HH. que deben hacer malabarismos con múltiples responsabilidades.

¿Cansado de currículos dispersos y seguimientos perdidos? La herramienta ClickUp HR le permite realizar el seguimiento de los candidatos, las solicitudes y las comunicaciones en un solo lugar. Puede crear un tablero Kanban de ClickUp para realizar el seguimiento de los candidatos desde «Solicitado» hasta «Entrevistado» y «Contratado».

Con ClickUp, crea listas de control de incorporación, módulos de formación y documentos con uso compartido que se pueden rastrear para que los empleados se pongan al día rápidamente.

Los equipos de RR. HH. pueden visualizar todo lo que importa, desde los horarios de las entrevistas y los cronogramas de incorporación hasta los eventos de la empresa y las solicitudes de vacaciones de los empleados, todo en un solo lugar con la vista de calendario de ClickUp. Pueden codificar por colores los diferentes tipos de eventos, filtrar las vistas por departamento o tipo de evento, e incluso arrastrar y soltar para reprogramar las cosas cuando cambian los planes.

El calendario de ClickUp es una herramienta de programación con IA diseñada para gestionar tu carga de trabajo de forma inteligente. Imagina tener un asistente que analiza tu trabajo pendiente y prioriza las tareas, y luego las bloquea automáticamente por bloques de tiempo para una eficiencia óptima. La IA de ClickUp hace precisamente eso. Determina de forma inteligente los mejores momentos para que te ocupes de tu trabajo más importante, asegurando que se cumplan tus prioridades.

La plataforma incluye plantillas listas para usar que le permitirán ahorrar mucho tiempo. Utilice la plantilla ClickUp Calendar Planner para gestionar y realizar el seguimiento de eventos, actividades y tareas.

Lo que resulta especialmente útil es cómo ClickUp conecta la programación con otras funciones de RR. HH. ¿Necesitas realizar un seguimiento de la duración de las sesiones de orientación? El control de tiempo integrado te lo pone fácil. ¿Quieres notificar automáticamente a los jefes de equipo cuando alguien solicita vacaciones? ClickUp Automations se encarga de ello.

A los equipos les encanta poder añadir comentarios directamente a los eventos del Calendario, asignar tareas a personas específicas y realizar menciones para mantener a todos informados. Esto significa mucho menos intercambio de correos electrónicos sobre cambios de horario o detalles de eventos.

Para los departamentos de RR. HH. que coordinan constantemente a los equipos y gestionan prioridades contrapuestas, tener todas sus herramientas de programación en el mismo lugar que el resto de sus flujos de trabajo de RR. HH. supone un gran ahorro de tiempo. Es básicamente como tener un calendario de RR. HH. superpotente que se comunica con todos sus demás sistemas de RR. HH.

Alrededor del 41 % de los profesionales prefieren la mensajería instantánea para la comunicación en equipo. Aunque ofrece intercambios rápidos y eficientes, los mensajes suelen distribuirse en múltiples canales, hilos o mensajes directos, lo que dificulta la recuperación de la información posteriormente. Con una solución integrada como ClickUp Chat, tus hilos de chat se correlacionan con proyectos y tareas específicos, lo que mantiene tus conversaciones en contexto y fácilmente disponibles.

Obtenga respuestas instantáneas a sus preguntas de trabajo con ClickUp Brain.

¿Y si tuvieras un asistente instantáneo para responder a todas tus preguntas de RR. HH. sobre tareas, documentos y miembros del equipo? ¡Eso es ClickUp Brain para ti!

¿Necesita saber cuándo fue la última vez que un empleado tuvo una evaluación de rendimiento? Solo tiene que preguntarle a ClickUp Brain, que recuperará la información al instante, sin necesidad de buscarla.

Las mejores funciones de ClickUp

Visualice los flujos de trabajo con tableros Kanban y realice un seguimiento sencillo del progreso de los candidatos a lo largo de las fases de contratación.

Programa entrevistas y incorporaciones con el Calendario de ClickUp, lo que garantiza una coordinación fluida y un seguimiento oportuno.

Comuníquese sin problemas con los candidatos y los miembros del equipo utilizando ClickUp Chat, manteniendo todas las conversaciones en contexto.

Utilice ClickUp Brain para obtener respuestas instantáneas, resumir las notas de las reuniones y generar descripciones de puestos de trabajo rápidamente, ahorrando un tiempo valioso.

Establece recordatorios para fechas importantes de RR. HH., como evaluaciones de rendimiento o renovaciones de contratos, con ClickUp Reminders

Limitaciones de ClickUp

El amplio conjunto de funciones requiere un proceso de aprendizaje.

Es posible que la aplicación móvil carezca de algunas funciones avanzadas disponibles en la versión de escritorio.

Precios de ClickUp

Free Forever

Ilimitado : 7 $ al mes por usuario.

Business : 12 $ al mes por usuario.

Enterprise : Ponte en contacto para conocer los precios.

ClickUp Brain: Añádalo a cualquier plan de pago por 7 $ al mes por miembro.

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

Esto es lo que Dayana Mileva, directora de cuentas de Pontica Solutions, opina sobre ClickUp:

Con ClickUp, hemos dado un paso más y hemos creado paneles de control en los que nuestros clientes pueden acceder y supervisar el rendimiento, la ocupación y los proyectos en tiempo real. Esto permite a los clientes sentirse conectados con sus equipos, especialmente teniendo en cuenta que se encuentran en diferentes países y, a veces, incluso en diferentes continentes.

Las herramientas de IA para RR. HH. van más allá del ahorro de tiempo y costes laborales.

2. Workday (el mejor para la automatización del proceso de programación de turnos de los empleados)

a través de Workday

Workday ofrece una aplicación de programación de empleados diseñada para optimizar la gestión de la plantilla. También incluye soluciones integrales de software de gestión del capital humano (HCM), agiliza los procesos de RR. HH. y se adapta a las necesidades específicas de su empresa.

Este software de programación le permite crear fácilmente horarios para los empleados, gestionar las solicitudes de permisos y supervisar la asistencia de los empleados.

Su función de programación automatizada le permite generar turnos recurrentes en función de la disponibilidad de los empleados, lo que reduce los errores manuales y mejora la eficiencia de la programación.

Las mejores funciones de Workday

Utiliza la IA para crear horarios de turnos optimizados que se ajusten a las demandas de la empresa y a las preferencias de disponibilidad de los empleados.

Gestiona todas las actividades de programación desde una plataforma unificada, simplificando el proceso de programación.

Permita a su equipo gestionar sus horarios, intercambiar turnos y enviar solicitudes de vacaciones de forma independiente.

Límites de Workday

Hay quien dice que la experiencia del usuario (UX) de Workday es deficiente, con una visibilidad poco intuitiva.

Tiene un precio elevado y su configuración requiere formación para su equipo de RR. HH.

Precios de Workday

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Workday

G2: 4,1/5 (más de 1570 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 1570 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios en tiempo real sobre Workday?

Utilizo Workday a diario y me encantan muchas de sus funciones. Por ejemplo, me gusta mucho el componente de gestión del tiempo, ya que me permite marcar fácilmente mi horario de trabajo, mis días libres y mis vacaciones, lo que proporciona visibilidad a mi responsable.

Utilizo Workday a diario y me encantan muchas de sus funciones. Por ejemplo, me gusta mucho el componente de gestión del tiempo, ya que me permite marcar fácilmente mi tiempo de trabajo, mis días libres y mis vacaciones, lo que proporciona visibilidad a mi responsable.

Plantillas gratuitas de hojas de asistencia

3. Sage HR (el mejor para agilizar las solicitudes y aprobaciones de permisos)

a través de Sage HR

Sage HR es una excelente opción si busca una aplicación intuitiva para la programación de empleados que le permita optimizar la gestión de su plantilla.

Esta herramienta, diseñada para empresas de todos los tamaños, ofrece funciones como el seguimiento de la asistencia de los empleados, la supervisión del rendimiento y el seguimiento de los gastos. Su interfaz de arrastrar y soltar le permite crear horarios de los empleados, gestionar turnos recurrentes y gestionar las solicitudes de permisos.

Si un empleado necesita intercambiar turnos, la función de intercambio de turnos de Sage HR simplifica el proceso, lo que garantiza una gestión fluida de los horarios y una mayor satisfacción de los empleados.

Las mejores funciones de Sage HR

Añada, realice edición, mueva y copie turnos fácilmente utilizando una interfaz intuitiva de planificación de horarios.

Mantén a tu equipo informado con notificaciones automáticas sobre los próximos turnos y los cambios en los horarios.

Gestiona de forma eficiente las solicitudes de vacaciones, las aprobaciones y los saldos dentro del sistema.

Limitaciones de Sage HR

El seguimiento del rendimiento, la programación de turnos y la contratación solo están disponibles como complementos de pago.

En Sage HR Essentials, solo tienes tres políticas de permisos.

Precios de Sage HR

Core HR + Leave Management: 5,28 £ por empleado/mes (y complementos opcionales)

Valoraciones y reseñas de Sage HR

G2: 4,4/5 (más de 80 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 360 opiniones)

4. Homebase (la mejor para optimizar los procesos de control de tiempo)

a través de Homebase

Con Homebase, puedes crear y realizar el uso compartido sin esfuerzo de los horarios de los empleados, asegurándote de que todos estén en sintonía.

La plataforma ofrece una función de reloj que convierte cualquier dispositivo en una herramienta de programación para realizar el seguimiento de las horas, los descansos y las horas extras, lo que elimina la necesidad de hojas de horas en papel.

Homebase le permite crear plantillas de horarios semanales para su empresa, gestionar sin problemas las solicitudes de permisos y comunicar las actualizaciones al instante a través de su sistema de mensajería integrado. Esto agiliza el proceso de programación para los profesionales de RR. HH. y mejora la coordinación del equipo.

Las mejores funciones de Homebase

Cree y distribuya rápidamente los horarios de los empleados, reduciendo el tiempo administrativo.

Controle las horas de trabajo y los descansos de los empleados para garantizar el cumplimiento normativo y una nómina precisa.

Integre fácilmente los sistemas de nóminas y sincronice las horas trabajadas con las nóminas para agilizar los pagos.

Limitaciones de Homebase

A algunos usuarios les resulta difícil navegar por las reglas de programación.

Las herramientas de control de tiempo de Homebase carecen de geolocalización y relojes de control horario para empleados basados en GPS.

Precios de Homebase

Free Forever

Essentials : 24,95 $ al mes por ubicación.

Además : 59,95 $ al mes por ubicación.

Todo en uno: 99,95 $ al mes por ubicación.

Valoraciones y reseñas de Homebase

G2: 4,2/5 (más de 120 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 1080 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios en tiempo real sobre Homebase?

Nos encanta esta plataforma y utilizamos la versión gratuita... ¡TODOS LOS DÍAS! Es una forma estupenda de gestionar nuestro calendario (para nuestra tienda minorista). Es fácil de usar para crear calendarios, así como para gestionar la disponibilidad. Nuestro equipo también puede intercambiar turnos o solicitar cobertura con bastante facilidad.

Nos encanta esta plataforma y utilizamos la versión gratuita... ¡A DIARIO! Es una forma estupenda de gestionar nuestro calendario (para nuestra tienda minorista). Es fácil de usar para crear calendarios, así como para gestionar la disponibilidad. Nuestro equipo también puede intercambiar turnos o solicitar cobertura con bastante facilidad.

5. Rippling (el mejor para integrar la programación de empleados con el cumplimiento normativo)

vía Rippling

Pruebe Rippling para disfrutar de funciones integradas de programación de empleados, cumplimiento normativo y nóminas. Es una de las mejores aplicaciones de programación de empleados que realiza la automatización de la creación y gestión de los horarios de los empleados y garantiza el cumplimiento de la legislación laboral local.

Los gerentes pueden asignar turnos y ajustarlos en tiempo real para satisfacer las necesidades operativas, mientras que los empleados pueden ver sus horarios, indicar su disponibilidad y solicitar cambios.

Si un empleado solicita un permiso, Rippling agiliza el proceso de aprobación y actualiza automáticamente el calendario.

Las mejores funciones de Rippling

Asigna turnos y ajusta horarios fácilmente en tiempo real para satisfacer las necesidades operativas cambiantes.

Permita a su equipo acceder a sus horarios, indicar su disponibilidad y solicitar cambios sin problemas.

Optimice la nómina integrando los datos de programación, lo que garantiza una remuneración precisa y puntual.

Límites de Rippling

El software de seguimiento del tiempo y la asistencia de los empleados de Rippling carece de funciones de gestión de la productividad y el rendimiento de los empleados.

Algunos usuarios informan de largos tiempos de espera para resolver problemas, y puede resultar difícil ponerse en contacto con un representante en directo.

Precios variables

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Rippling

G2: 4,8/5 (más de 6600 opiniones)

Capterra: 4,9/5 (más de 3500 opiniones)

6. Bamboo HR (el mejor para optimizar los procesos de RR. HH. y la gestión de empleados)

vía Bamboo HR

Bamboo HR ofrece un completo conjunto de herramientas diseñadas para optimizar sus procesos de planificación de recursos humanos. Aunque destaca en áreas como el control de tiempo y la gestión de empleados, es importante señalar que BambooHR no ofrece funciones integradas de programación de empleados.

Al integrar Bamboo HR con una herramienta de programación de terceros, puede sincronizar los datos de los empleados, lo que garantiza que sus horarios estén siempre actualizados y sean precisos.

Esta integración le permite gestionar de forma eficiente las solicitudes de permisos y mantener registros precisos de la asistencia de los empleados, lo que contribuye a mejorar la gestión de la plantilla.

Las mejores funciones de Bamboo HR

Permita a los empleados fichar la entrada y salida a través de dispositivos móviles, con seguimiento de la ubicación para completar registros de tiempo precisos.

Establece metas, realiza evaluaciones y proporciona feedback continuo para fomentar el desarrollo de los empleados.

Gestiona las tareas de RR. HH. sobre la marcha con una aplicación móvil fácil de usar para usuarios.

Limitaciones de Bamboo HR

Algunos usuarios han informado de problemas con la funcionalidad de firma electrónica, la gestión de las diferencias entre turnos y las nóminas certificadas.

Los usuarios han expresado su frustración por el aumento de los precios y la falta de flexibilidad para los clientes a largo plazo.

Precios de Bamboo HR

Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Bamboo HR

G2: 4,4/5 (más de 2400 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 3000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios en tiempo real sobre Bamboo HR?

Me encanta utilizar Bamboo HR como nuestro sistema de información de recursos humanos. Es muy fácil de usar y de implementar. Es lo suficientemente robusto como para ayudar a las pequeñas y medianas empresas a operar y resolver muchos de los retos a los que se enfrentan. Poder mantener todo el repositorio de empleados en un solo lugar es muy útil para el seguimiento actual y futuro.

Me encanta utilizar Bamboo HR como nuestro sistema de información de recursos humanos. Es muy fácil de usar y de implementar. Es lo suficientemente robusto como para ayudar a las pequeñas y medianas empresas a operar y resolver muchos de los retos a los que se enfrentan. Poder mantener todo el repositorio de empleados en un solo lugar es muy útil para el seguimiento actual y futuro.

7. Factorial HR (el mejor para gestionar turnos en múltiples ubicaciones)

vía Factorial HR

Con la interfaz intuitiva de Factorial HR, gestiona de forma eficiente los horarios de los empleados, realiza el seguimiento de la asistencia y gestiona las solicitudes de permisos.

La función de gestión de turnos le permite asignar turnos de forma remota, detectar automáticamente conflictos de programación y replicar plantillas de turnos semanales, lo que garantiza un funcionamiento fluido.

Si necesita coordinar turnos en varias ubicaciones, esta aplicación de programación de empleados le permite tener una vista de los turnos divididos por roles y ubicaciones, lo que facilita la gestión eficaz de su plantilla.

Las mejores funciones de Factorial HR

Asigna turnos de forma remota a personas, equipos, oficinas o ubicaciones, garantizando flexibilidad y eficiencia.

Evita solapamientos y garantiza una cobertura adecuada identificando conflictos de programación en tiempo real.

Gestiona los turnos junto con las ausencias de los empleados, las vacaciones, los días libres programados, las nóminas y mucho más.

Limitaciones de Factorial HR

El software de gestión de turnos se centra en los mercados de habla hispana, lo que puede suponer una barrera para los usuarios que no hablan español.

Factorial no tiene una función integrada de gestión de nóminas, por lo que es posible que los usuarios tengan que integrarlo con sistemas externos.

Precios de Factorial HR

Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Factorial HR

G2: 4,4/5 (más de 95 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 270 opiniones)

8. Connecteam (el mejor para gestionar solicitudes de permisos y cambios de turno)

vía Connecteam

Una aplicación de programación de empleados como Connecteam puede revolucionar la forma en que gestiona su plantilla.

Diseñado para optimizar las operaciones, Connecteam ofrece funciones que simplifican la creación y gestión de los horarios de los empleados. Su intuitiva interfaz de arrastrar y soltar facilita la asignación de turnos, la gestión de las solicitudes de permisos y la adaptación a la disponibilidad de los empleados.

Si un empleado solicita un permiso, puedes ajustar rápidamente el calendario y notificarlo al resto de los miembros del equipo para que puedan solicitar los turnos libres.

Esta eficiencia reduce los costes laborales y mejora la satisfacción de los empleados al garantizar una comunicación clara y unas cargas de trabajo equilibradas.

Las mejores funciones de Connecteam

Aprueba o rechaza rápidamente las solicitudes de vacaciones de los empleados para mantener unos niveles óptimos de personal.

Utiliza el chat y las actualizaciones de la aplicación para mantener a todos informados y en conexión.

Realice un seguimiento de las entradas y salidas para garantizar la puntualidad y la responsabilidad.

Límites de Connecteam

Algunos usuarios experimentan dificultades con la función de cámara integrada en Formularios.

Funciones como el seguimiento por GPS y la automatización de procesos solo están disponibles en el plan avanzado.

Precios de Connecteam

Free Forever

Básico : 35 $ al mes para los primeros 30 usuarios.

Avanzado : 59 $ al mes para los primeros 30 usuarios.

Experto : 119 $/mes para los primeros 30 usuarios.

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Connecteam

G2: 4,6/5 (más de 2170 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 990 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios en tiempo real sobre Connecteam?

Mi equipo utiliza Connecteam para gestionar los turnos de una sala de escape, lo que da lugar a horarios variables en función de las reservas de los clientes. Connecteam facilita la preparación de los turnos con antelación y solo publica los turnos que son necesarios, lo que facilita mucho el trabajo del equipo encargado de publicar los turnos disponibles.

Mi equipo utiliza Connecteam para gestionar los turnos de una sala de escape, lo que da lugar a horarios variables en función de las reservas de los clientes. Connecteam facilita la preparación de los turnos con antelación y solo publica los turnos que son necesarios, lo que facilita mucho el trabajo del equipo encargado de publicar los turnos disponibles.

9. Deputy (el mejor para facilitar los cambios de turno y optimizar los costes laborales)

a través de Deputy

Con Deputy, puede crear sin esfuerzo horarios para los empleados, teniendo en cuenta las preferencias de disponibilidad del personal y la legislación laboral. Su función de programación automática genera turnos óptimos, lo que reduce el tiempo de planificación manual. Los empleados también pueden intercambiar turnos a través de la app, lo que fomenta la flexibilidad y la autonomía.

La función de reloj de fichaje de los empleados permite al personal fichar la entrada y la salida a través de dispositivos móviles, lo que garantiza registros de asistencia precisos. La integración con los sistemas de nóminas agiliza el procesamiento de las mismas y minimiza los errores.

Las mejores funciones de Deputy

Diseña fácilmente las listas de empleados, teniendo en cuenta la disponibilidad y los requisitos de cumplimiento.

Utiliza la programación automática para generar turnos óptimos, ahorrar tiempo y reducir errores.

Permita a los empleados intercambiar turnos fácilmente a través de la app, lo que mejora la flexibilidad.

Límites de Deputy

Algunos usuarios dicen que la app tiene errores, es lenta y se bloquea al iniciar un turno.

No es ideal introducir manualmente las horas de inicio y finalización de las vacaciones en lugar de introducir simplemente el total de horas del día.

Precios de Deputy

Free

Premium : 6 $ al mes por usuario

Corporación: precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Deputy

G2: 4,6/5 (más de 300 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 700 opiniones)

10. Gusto (el mejor para optimizar de forma eficiente los procesos de nóminas e impuestos)

vía Gusto

Gusto es una plataforma integral para profesionales de RR. HH. diseñada para simplificar el procesamiento de nóminas, la administración de prestaciones y la gestión de empleados.

Con él, podrás realizar el seguimiento de las horas de los empleados y llevar a cabo la automatización de los cálculos de nóminas, lo que garantiza pagos puntuales y precisos, al tiempo que se gestionan sin problemas las declaraciones de impuestos.

Esta aplicación de programación de empleados ofrece portales de autoservicio para empleados, lo que permite a su equipo acceder a nóminas, solicitar permisos y gestionar información personal de forma independiente. Gusto también se integra con varios programas de contabilidad, lo que facilita la sincronización de los datos financieros y reduce la entrada manual de datos.

Las mejores funciones de Gusto

Gestiona sin complicaciones el envío de impuestos federales, estatales y locales.

Permita a su equipo acceder y gestionar su información personal y de nóminas.

Sincroniza los datos de nóminas con plataformas como QuickBooks y Xero para optimizar la contabilidad.

Limitaciones de Gusto

Tiene menos informes predefinidos que otras soluciones y carece de funciones eficientes de gestión de gastos.

La cuenta de efectivo de Gusto tiene un límite de gasto diario con tarjeta de 2000 $ y un límite de retirada en cajeros automáticos de 510 $ al día.

Precios de Gusto

Simple : 40 $ al mes más 6 $ al mes por persona.

Plus : 60 $/mes más 9 $/mes por persona.

Premium: 135 $/mes más 16,50 $/mes por persona.

Valoraciones y opiniones sobre Gusto

G2: 4,5/5 (más de 790 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios en tiempo real sobre Crunchbase?

Mi empresa utiliza Gusto para realizar el seguimiento de las horas y conservar determinados documentos (impuestos, incorporación, formularios firmables de Jotform, etc.). Su mayor ventaja reside en la integración de los servicios de control de tiempo y nóminas.

Mi empresa utiliza Gusto para realizar el seguimiento de las horas y conservar determinados documentos (impuestos, incorporación, formularios firmables de Jotform, etc.). Su mayor ventaja reside en la integración de los servicios de control de tiempo y nóminas.

Optimice los flujos de trabajo de RR. HH. con la mejor aplicación de calendario de RR. HH.: ¡ClickUp!

La gestión de los flujos de trabajo de RR. HH., incluyendo la programación de los empleados, la contratación, la incorporación y el seguimiento de la plantilla, puede resultar abrumadora sin las herramientas adecuadas. Un proceso optimizado significa menos errores, mayor productividad y empleados más satisfechos.

Las 10 herramientas de calendario de RR. HH. que hemos presentado ofrecen excelentes funciones de programación y seguimiento, lo que le ayudará a mantenerse organizado. Pero si necesita una solución completa de RR. HH. que vaya más allá de la programación, ¡ClickUp es la respuesta!

Con paneles personalizables, flujos de trabajo automatizados, seguimiento de tareas y chat integrado, ClickUp centraliza todo tu proceso de RR. HH. para que puedas centrarte en las personas, no en el papeleo.

