¿Cómo crear un plan de marketing para el intento correcto?

Intentar estar en todas partes : El hecho de que exista un canal no significa que tu marca deba estar en él. Difundir tus esfuerzos de marketing de forma dispersa debilita tu impacto. Céntrate en los lugares a los que tu público objetivo ya presta atención y hazte con ese espacio

Pasar de la ambición a la claridad : Las metas vagas como «volverse viral» u «obtener más tráfico» suenan emocionantes, pero no ofrecen ninguna dirección. Los objetivos de marketing sólidos se basan en datos, están alineados con los objetivos de la empresa y le dan a su equipo algo real a lo que aspirar

Olvidar con quién estás hablando : Las campañas genéricas se producen cuando se pierde de vista a los perfiles de los compradores. Si no hablas el idioma de tus clientes, tu mensaje se pierde. No importa lo pulidos que estén tus materiales de marketing

Dejar que las suposiciones nos lleven : Confiar en la intuición en lugar de en la información es donde la mayoría de las estrategias se estancan. Sin un análisis de datos regular, sus campañas se convierten en conjeturas. No se limite a lanzar, hacer un seguimiento, medir y perfeccionar sobre la marcha

Trate su plan como un documento, no como un sistema: Un plan de marketing integral no es estático. Evoluciona con su producto, público y mercado. Si no lo revisa y optimiza con regularidad, estará trabajando con un manual desactualizado