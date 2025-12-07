ClickUp vs. Trello: ¿qué herramienta de gestión de proyectos se adapta mejor a tu flujo de trabajo?

¿Te has preguntado alguna vez por qué tu equipo sigue incumpliendo los plazos, incluso cuando el proceso parece sólido sobre el papel?

En muchos casos, el trabajo está disperso. Las tareas se encuentran en hojas de cálculo. Las actualizaciones acaban perdidas en largos hilos de correo electrónico. Los archivos están repartidos por diferentes unidades de almacenamiento. Las conversaciones se pierden en largos hilos de chat.

Tu equipo no es lento. Simplemente cambia de contexto con tanta frecuencia que eso les agota.

Una buena herramienta de gestión de proyectos está diseñada para solucionar esto. Te ofrece un sistema centralizado donde conviven el trabajo, las actualizaciones, los archivos y las conversaciones.

Esa es precisamente la razón por la que los equipos pasan de herramientas dispersas a un entorno de trabajo con IA convergente: porque la dispersión del trabajo no solo es molesta, sino que es la causa de que se incumplan los plazos, incluso cuando el proceso parece sólido.

Si estás dudando entre ClickUp y Trello, esta guía te ayudará a elegir la opción más adecuada.

Tabla comparativa entre ClickUp y Trello

Aquí tienes una vista detallada de las diferencias entre ClickUp y Trello en los aspectos que más importan a la mayoría de los equipos.

Función <2>ClickUp Trello Gestión de tareas Paneles personalizados con más de 50 widgets para la carga de trabajo, sprints, campos personalizados, metas, etc. Tarjetas sencillas con listas de control, rótulos y adjuntos Paneles Solo plantillas de tableros/tarjetas; límite en flujos de trabajo complejos Paneles de control con límite; disponibles solo a través de Power-Ups de terceros Plantillas Plantillas para tareas, documentos, listas, espacios y flujos de trabajo; totalmente personalizables Automatizaciones de Butler: menos potentes, menos desencadenantes Curva de aprendizaje Curva de aprendizaje más pronunciada debido a su complejidad Curva de aprendizaje plana Control de tiempo Control de tiempo integrado de forma nativa Requiere el complemento de control de tiempo Integraciones Más de 1000 integraciones nativas y de terceros ~200 Power-Ups Herramientas de colaboración Documentos integrados, pizarras, edición en tiempo real, comentarios, chat de tareas, menciones Comentarios en las tarjetas, menciones y listas de control básicas Seguridad avanzada Autenticación de dos factores (2FA), permisos granulares, inicio de sesión único (SSO) en los planes de pago, registros de auditoría Autenticación de dos factores (2FA); SSO solo en Enterprise plan Free Usuarios, tareas y proyectos ilimitados, 100 MB de almacenamiento, 3 vistas, automatizaciones Usuarios ilimitados, 10 tableros, 1 Power-Up por tablero Gestión del conocimiento ClickUp Docs, wikis, pizarras, búsqueda con IA, centros de conocimiento estructurados No cuenta con gestión de conocimientos nativa; depende de adjuntos Búsqueda empresarial Busca en tareas, documentos, chat, archivos y aplicaciones conectadas (Slack, Drive, Dropbox) No hay búsqueda entre aplicaciones; solo búsqueda en tableros/tarjetas Asistente de IA (ClickUp Brain) IA integrada para resúmenes, redacción, respuestas, recapitulaciones y automatizaciones IA limitada (Atlassian Intelligence beta; menos funciones) Chatear integrado y SyncUps Chat integrado (canales, mensajes directos), llamadas de audio y videollamadas, resúmenes con IA No hay funciones nativas para chatear ni para realizar reuniones Pizarras Colaboración visual con la posibilidad de convertir notas adhesivas en tareas Sin pizarras blancas nativas Agentes de IA y automatizaciones Agentes de IA predefinidos/personalizados, desencadenantes de flujos de trabajo, generador de automatizaciones Automatizaciones de Butler: menos potentes, menos desencadenantes (Elaboración de) informes y paneles Más de 50 widgets para la elaboración de informes, análisis en tiempo real e información basada en IA La elaboración de informes limitados, principalmente a través de Power-Ups Permisos detallados Permisos avanzados, roles personalizados, SSO, SCIM Permisos básicos a nivel de tablero; funciones avanzadas solo en Enterprise

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puedes confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

¿Qué es ClickUp?

Gestiona todos tus documentos, proyectos, conversaciones y mucho más en una única plataforma integral con ClickUp

ClickUp es la aplicación integral para el trabajo: combina proyectos, tareas, documentos, chat, automatización e IA en una sola plataforma. En lugar de tener que cambiar constantemente de herramienta, los equipos pueden planificar, realizar un seguimiento, colaborar y documentar el trabajo en un único entorno de trabajo conectado.

Se adapta a tu flujo de trabajo, tanto si eres una pequeña startup como una gran corporación con procesos de aprobación complejos.

Con ClickUp, los equipos pueden gestionar tareas, crear documentación, automatizar flujos de trabajo y realizar el seguimiento de los proyectos. ClickUp Brain añade resúmenes generados por IA, información detallada y sugerencias sobre los siguientes pasos a todo ello.

Funciones de ClickUp

ClickUp ofrece un conjunto de funciones sólido y escalable. Permite tanto la gestión de tareas sencillas como la ejecución de proyectos complejos.

Función n.º 1: Gestión de proyectos y tareas

La solución de gestión de proyectos de ClickUp te ofrece una visibilidad completa. Puedes ver tanto el estado general del proyecto como los detalles de las tareas más pequeñas. Puedes dividir el trabajo en tareas, subtareas y listas de control. Puedes realizar un seguimiento de las dependencias, establecer hitos y ver cómo todo se actualiza al instante en todo tu entorno de trabajo.

Así es como funcionan estas funciones en conjunto:

Paneles personalizables para conocer en tiempo real el estado de los proyectos y la capacidad del equipo

Más de 15 vistas de proyecto, incluyendo Lista, Tablero, diagrama de Gantt y Calendario

Comunicación detallada sobre las tareas con comentarios, documentos, enlaces y adjuntos

Dependencias e hitos para mantener el trabajo en el orden correcto

Campos personalizados para realizar el seguimiento de presupuestos, clientes, prioridades o cualquier cosa que necesite tu flujo de trabajo

Obtén una panorámica de alto nivel de todo tu proyecto con la plataforma de gestión de proyectos ClickUp

Con ClickUp Tasks, incluso la tarea más pequeña pasa a formar parte de un sistema de proyectos estructurado. Conecta metas, plazos, documentación y comunicación del equipo en un solo lugar. Esto también proporciona a ClickUp Brain el contexto que necesita para responder preguntas y generar resúmenes.

Desglosa flujos de trabajo complejos en hitos alcanzables con las tareas de ClickUp

Así es como se combinan las funciones de gestión de proyectos de ClickUp:

ClickUp Enterprise Search y ClickUp Brain te permiten buscar en tareas, documentos, chat, archivos e incluso aplicaciones integradas como Slack y Google Drive, todo en un solo lugar. Trello solo busca dentro de los tableros.

Función n.º 2: Automatizaciones de ClickUp

Configura las automatizaciones de ClickUp para automatizar las tareas periódicas diarias

Con ClickUp Automations, puedes automatizar tareas repetitivas, como asignar trabajo, actualizar estados o enviar recordatorios, y dejar que la IA se encargue del trabajo rutinario que tu equipo suele hacer a mano. También puedes crear flujos de trabajo avanzados con condiciones en capas e incluso establecer conexiones entre acciones en diferentes proyectos.

Ejemplo: Cuando se marca como completada una tarea de «Diseño necesario», ClickUp puede crear automáticamente una nueva tarea para el equipo de diseño, asignarla, establecer una fecha límite y notificarlo al responsable del proyecto.

Ejemplo: Cuando se marca como completada una tarea de «Diseño necesario», ClickUp puede crear automáticamente una nueva tarea para el equipo de diseño, asignarla, establecer una fecha límite y notificarlo al responsable del proyecto.

Puedes ampliar estas automatizaciones a herramientas como Slack, el correo electrónico y Dropbox, y elegir entre más de 100 plantillas prediseñadas para configurarlas rápidamente.

Con ClickUp Brain, el asistente de IA integrado, puedes generar resúmenes de proyectos y conversaciones, recibir actualizaciones de proyectos en tiempo real y hacer preguntas en lenguaje natural sobre tu trabajo.

Todo esto ocurre dentro de tu entorno de trabajo de ClickUp. La IA siempre tiene en cuenta el contexto y utiliza tus tareas, documentos y conversaciones como fuente, no datos aleatorios de la web.

Analiza, resume y extrae información clave de los archivos adjuntos en cuestión de segundos con ClickUp Brain

Así es como ClickUp Brain y las automatizaciones pueden trabajar juntos para crear flujos de trabajo más inteligentes: Tarea creada ➜ Brain escribe la descripción de la tarea El estado es «A la espera de comentarios» desde hace 3 días ➜ Brain resume los últimos comentarios y publica un recordatorio Proyecto completado ➜ Brain genera un resumen para los documentos retrospectivos

ClickUp Brain MAX ayuda a los equipos a avanzar más rápido al permitirte dictar ideas, notas o elementos pendientes y convertirlas automáticamente en tareas estructuradas o documentos. En lugar de perder decisiones en reuniones o hilos de chat, Talk to Text captura el contexto en el momento en que se pronuncia y lo coloca directamente dentro de tu flujo de trabajo. Es la forma más rápida de mantener los proyectos en marcha sin tener que volver a escribir manualmente ni con notas dispersas.

ClickUp Brain MAX transforma tus notas en tareas y mensajes claros y prácticos en cuestión de segundos

Los agentes de ClickUp llevan la automatización un paso más allá. Actúan como compañeros de equipo siempre activos que siguen tus flujos de trabajo, supervisan los cambios en los proyectos e impulsan el trabajo sin esperar a que se realicen actualizaciones manuales. Detectan tareas estancadas, identifican obstáculos, comparten resúmenes del progreso y activan los siguientes pasos automáticamente. Es una coordinación de proyectos proactiva que nunca falla.

🎥 ¿Quieres aumentar tu productividad sin agotarte? En este tutorial, aprenderás a crear un flujo de trabajo basado en IA que se encargue de las tareas repetitivas, organice tu trabajo y mantenga tu día bajo control.

Función n.º 3: Vista Tablero de ClickUp

Visualiza el progreso de cualquier proyecto con la vista Tablero Kanban de ClickUp

El tablero Kanban de ClickUp ofrece a los gestores de proyectos control y visibilidad sobre sus flujos de trabajo. Cuando se combina con la IA, se convierte en una instantánea en tiempo real y que se actualiza automáticamente del progreso.

Puedes arrastrar y soltar tareas para actualizar su estado o prioridad. Puedes ver el progreso de un vistazo y organizar el trabajo según las necesidades de tu equipo. Puedes utilizar Campos personalizados, colores o subtareas anidadas, dependiendo de lo que facilite la visualización del trabajo.

Para un gestor de proyectos, esto se traduce en menos actualizaciones manuales, prioridades más claras, resúmenes de los cambios generados por IA y un seguimiento más sencillo de quién está haciendo qué.

Los tableros de ClickUp destacan frente a las herramientas básicas de Kanban gracias a funciones adicionales que facilitan la gestión de proyectos complejos, tales como:

Flexibilidad para agrupar tableros : Agrupa las tareas no solo por estado, sino también por persona asignada, prioridad, fecha límite, etiquetas, puntos de sprint o cualquier campo personalizado.

Acceso centralizado a los detalles de las tareas: Cada tarjeta del tablero es una tarea completa de ClickUp. Puedes abrirla para ver y realizar la edición de subtareas, comentarios, documentos, listas de control, adjuntos y el control de tiempo sin salir del tablero

Límites de trabajo en curso: Establece límites en las columnas para evitar la sobrecarga. Esto ayuda a los equipos a gestionar la capacidad y a evitar incumplir los plazos.

Colaboración en tiempo real: Los tableros se actualizan en cuanto los compañeros de equipo realizan cambios. Puedes comentar, asignar o actualizar tareas sin necesidad de actualizar la página ni cambiar de vista.

ClickUp cuenta con el chat de equipo integrado ClickUp Chat (canales, mensajes directos) y videollamadas instantáneas ( SyncUps ). Esto permite mantener las conversaciones cerca del trabajo, sin tener que cambiar de aplicación. Trello no ofrece funciones nativas de chat ni de reuniones.

💡 Consejo de experto: Las plantillas de tableros Kanban pueden ayudar a aliviar el síndrome de la página en blanco a los equipos que necesitan una estructura para ponerse a trabajar rápidamente. Tanto si eres un equipo de marketing que planifica campañas como un equipo de servicios profesionales que realiza el seguimiento de los entregables de los clientes, estas plantillas te dan una ventaja inicial.

Precios de ClickUp

[tabla de precios]

📮 ClickUp Insight: El 92 % de los trabajadores utiliza métodos inconsistentes para realizar el seguimiento de los elementos pendientes, lo que da lugar a decisiones omitidas y retrasos en la ejecución. Tanto si envías notas de seguimiento como si utilizas hojas de cálculo, el proceso suele ser disperso e ineficaz. La solución de gestión de tareas de ClickUp garantiza una conversión fluida de las conversaciones en tareas, para que tu equipo pueda actuar con rapidez y mantenerse coordinado.

¿Qué es Trello?

vía Trello

Trello, que ahora forma parte de Atlassian, es una sencilla herramienta de estilo Kanban para el seguimiento visual de tareas. Los tableros, las listas y las tarjetas constituyen el núcleo del sistema. Esto facilita a las personas y a los equipos pequeños organizar el trabajo sin necesidad de mucha configuración ni formación.

Es intuitivo, ligero y fácil de adoptar, pero prioriza la simplicidad sobre la profundidad.

Funciones de Trello

Trello es una herramienta sencilla de gestión de proyectos para equipos que desean gestionar varios proyectos con una configuración mínima. Es fácil de aprender, por lo que incluso los usuarios nuevos pueden empezar a utilizarlo en cuestión de minutos.

Estas son algunas funciones clave que debes tener en cuenta a la hora de elegir entre ClickUp y Trello:

Función n.º 1: Automatización de Butler

La automatización Butler de Trello te permite crear reglas, botones y comandos programados para automatizar acciones rutinarias dentro de tus tableros.

Con Butler, puedes desencadenar automatizaciones cuando:

Una tarjeta se mueve a una lista específica

Se acerca una fecha límite o ya ha pasado

Se añade o se elimina un rótulo

Se crea una tarjeta o se marca como completada una lista de control

Butler también se integra con herramientas como Slack, Jira y el correo electrónico, lo que lo hace útil para cadenas de automatización sencillas.

Butler funciona mejor para flujos de trabajo sencillos, especialmente dentro de un único tablero.

Función n.º 2: Bandeja de entrada de Trello

Trello Bandeja de entrada actúa como un espacio central para recopilar tareas, notas e ideas de tu correo electrónico, Slack o Microsoft Teams. O simplemente puedes anotar una idea en cuanto te venga a la mente, sin necesidad de configuración alguna.

Puedes recopilar ideas preliminares en la Bandeja de entrada y organizarlas más tarde arrastrando cada elemento al tablero o lista adecuados. Es una herramienta práctica para equipos dinámicos que necesitan una forma rápida de registrar el trabajo sin interrumpir su flujo.

Para las tareas más pequeñas, la Bandeja de entrada te permite marcarlas directamente como «Terminadas», para que las acciones más sencillas no se acumulen innecesariamente.

La bandeja de entrada es una práctica herramienta de captura para equipos que prefieren un flujo de trabajo sencillo y de fácil configuración.

Función n.º 3: Planificador

Conecta tu calendario de Google o Microsoft con Trello Planner para planificar fácilmente tu día. Solo tienes que arrastrar y soltar tareas desde tu bandeja de entrada o tableros de Trello a tu Planner. Captura y organiza tus planes, tanto si estás en tu escritorio como si estás fuera de la oficina. Ahora reserva tu tiempo de concentración y cumple con los plazos como gestor de proyectos.

Planner es ideal para la planificación personal o para cronogramas sencillos.

📚 Más información: Las mejores aplicaciones gratuitas de software de tableros Kanban

Precios de Trello

Free

Estándar: 6 $ al mes por usuario

Premium: 12,50 $ al mes por usuario

Enterprise: 17,50 $ al mes por usuario (facturación anual)

ClickUp vs. Trello: comparación de funciones

Tanto ClickUp como Trello son programas de gestión de proyectos que te ayudan a planificar proyectos, gestionar tareas y colaborar con tu equipo. Y aunque hay muchas similitudes en su funcionalidad básica, se han diseñado teniendo en cuenta prioridades diferentes.

Echemos un vistazo más de cerca a cómo se diferencian, más allá de los típicos «Trello es sencillo» y «ClickUp ofrece más», comparando las funciones a un nivel más detallado.

Gestión de tareas

ClickUp funciona según el orden jerárquico: Entorno de trabajo → Espacio → Carpetas → Listas → Tareas → Subtareas → Listas de control.

En ClickUp, puedes desglosar entregables complejos en subtareas y listas de control anidadas. Puedes establecer dependencias para definir el orden de las tareas. También puedes aplicar campos personalizados para realizar el seguimiento de detalles como presupuestos o nombres de clientes. ClickUp también ofrece plantillas de tareas predefinidas, que te ayudan a escalar flujos de trabajo repetibles.

Trello, por su parte, sigue una estructura mucho más sencilla: tableros → listas → tarjetas → listas de control.

Cada tarjeta de Trello funciona como una tarea. Puedes añadir descripciones, listas de control, fechas límite, adjuntos y comentarios. Esta simplicidad funciona bien para flujos de trabajo básicos. Pero no puedes crear dependencias ni añadir campos personalizados sin Power-Ups. Trello tampoco ofrece compatibilidad nativa para estimaciones de tiempo en proyectos complejos.

🏆 Ganador: Depende Elige ClickUp si necesitas estructuras de tareas en capas, dependencias, control de tiempo, control detallado y una IA que comprenda cómo encajan las distintas partes de tu trabajo. Elige Trello si buscas una forma visual y flexible de organizar tareas y colaborar en proyectos más pequeños o menos estructurados.

Vistas de proyectos y flexibilidad

En ClickUp, puedes visualizar tus proyectos en más de 15 vistas y cambiar entre ellas para acceder tanto a vistas generales como detalladas. Esta flexibilidad te permite gestionar las tareas diarias y la planificación a largo plazo en un solo lugar.

Sin embargo, Trello solo ofrece la vista de tablero Kanban como función principal. Aunque puedes añadir una vista de Calendario, Cronograma, Tabla o Panel, la mayoría de ellas requieren Power-Ups, y en el plan Free solo se permite un Power-Up. Además, el cambio de vista en Trello no es tan fluido como funciona Power-Up, ya que opera como una capa independiente.

🏆 Ganador: ClickUp se lleva la palma gracias a su variedad de vistas, sus amplias opciones de personalización y sus resúmenes generados por IA. Estas vistas ofrecen una mayor flexibilidad a los equipos que gestionan proyectos complejos, además de reducir la necesidad de realizar la elaboración de informes manualmente.

Colaboración en equipo

La colaboración en equipo está profundamente integrada en ClickUp. Puedes coeditar documentos en tiempo real, hacer lluvias de ideas en las pizarras de ClickUp, asignar comentarios a tus compañeros de equipo y dejar que ClickUp Brain recopile las decisiones de las reuniones y las convierta automáticamente en tareas ejecutables.

ClickUp Calendar, su herramienta de planificación nativa, añade otra capa de coordinación. Al igual que Google Calendar u Outlook, te ayuda a gestionar reuniones y eventos, pero con la ventaja añadida de estar integrado en tu ecosistema de gestión de tareas. Puedes crear, organizar y buscar documentos, wikis y tareas, todo en un mismo lugar.

Trello, por su parte, ofrece colaboración a través de comentarios en las tarjetas, menciones, listas de control y adjuntos, lo que facilita el seguimiento de la actividad de cada tarea. Sin embargo, carece de chat integrado y de edición de documentos en tiempo real, por lo que depende de herramientas e integraciones externas para un trabajo en equipo más profundo.

🏆 Ganador: Las funciones de colaboración profundamente integradas de ClickUp lo convierten en el claro ganador en este caso.

📚 Más información: Software de colaboración para la gestión de proyectos para equipos

Ayuda y soporte

ClickUp ofrece una amplia gama de opciones de soporte. Esto incluye chat en vivo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para todos los usuarios (sí, incluso los de la versión gratuita), un completo Centro de ayuda, tutoriales guiados dentro de la aplicación, seminarios web y ClickUp University, que ofrece vídeos de formación gratuitos.

Los planes Enterprise y Business cuentan con gestores de éxito especializados.

Trello, sin embargo, ofrece un Centro de ayuda con función de búsqueda, foros de la comunidad y un sistema de asistencia basado en tickets. La asistencia en directo solo está disponible para los usuarios de los planes Premium y Enterprise.

🏆 Ganador: ClickUp se lleva la palma con su servicio de asistencia en directo las 24 horas del día, incluso para los usuarios del plan Free.

(Elaboración de) informes y análisis

ClickUp ofrece informes y análisis avanzados a través de paneles personalizables, y ClickUp Brain genera resúmenes en lenguaje sencillo además de los números. Puedes realizar un seguimiento del progreso, la carga de trabajo del equipo, el estado de las tareas, el tiempo, los presupuestos, etc. Con más de 50 widgets, puedes crear informes visuales detallados en tiempo real filtrando los datos en espacios, listas y campos personalizados.

Trello, por su parte, tiene funciones de elaboración de informes integradas limitadas. Para acceder a funciones de análisis como el control de tiempo o la información sobre la carga de trabajo, tendrás que recurrir a Power-Ups o a herramientas de terceros, que a menudo requieren una configuración adicional o planes de pago.

🏆 Ganador: ClickUp se lleva la palma gracias a sus herramientas de elaboración de informes integradas y personalizables que funcionan a gran escala sin necesidad de integraciones adicionales.

Inteligencia artificial

ClickUp Brain es la suite de IA integrada de ClickUp que conecta tareas, documentos, personas y el conocimiento del entorno de trabajo en una única capa de razonamiento, lo que te ayuda a trabajar de forma más inteligente en toda la plataforma. Puede resumir hilos de comentarios, generar o editar documentos, extraer elementos pendientes, crear tareas y responder preguntas sobre tus proyectos internos o documentos, utilizando el contenido de tu entorno de trabajo como fuente de información fiable.

Trello, por su parte, ofrece funciones de IA a través de Atlassian Intelligence, que aún está en fase de desarrollo. Proporciona sugerencias inteligentes, resúmenes e información automatizada en todas las herramientas de Atlassian, incluido Trello, pero actualmente es más genérico y ofrece menos capacidades avanzadas, específicas para cada tarea y adaptadas al flujo de trabajo que ClickUp Brain.

🏆 Ganador: ClickUp lidera claramente en este aspecto con ClickUp Brain, que ofrece funcionalidad en todo el entorno de trabajo

📚 Más información: Los mejores ejemplos de tableros Kanban para optimizar tu flujo de trabajo

ClickUp vs. Trello en Reddit

Para zanjar el debate, lo llevamos a Reddit. Aunque no hay hilos específicos, aquí tienes algunas opiniones de los usuarios sobre ambas herramientas.

Según un usuario de ClickUp, Trello sería una opción más adecuada para gestionar tareas personales.

Yo añadiría la simplicidad a esta lista, ya que puede ser muy beneficiosa para la incorporación de clientes o miembros del equipo. Yo uso ClickUp para el trabajo, así que también lo uso para mis tareas personales. Si solo estuviera buscando algo para gestionar mis tareas personales, probablemente usaría Trello por su simplicidad y estabilidad.

Yo añadiría la simplicidad a esta lista, ya que puede ser muy beneficiosa para la incorporación de clientes o miembros del equipo. Yo uso ClickUp para el trabajo, así que también lo uso para mis tareas personales. Si solo estuviera buscando algo para gestionar mis tareas personales, probablemente usaría Trello por su simplicidad y estabilidad.

Sin embargo, si las integraciones nativas son una herramienta esencial para ti, este usuario que se pasó de Trello a ClickUp es alguien a quien podrías escuchar.

Trello es la mejor opción para una vista kanban/Tablero, pero eso es todo lo que ofrece. No han añadido nuevas funciones significativas a lo largo de los años. La mayoría de los buenos complementos son de terceros y de pago, mientras que en ClickUp ya estarían totalmente integrados. Acabamos de migrar de Trello a ClickUp y todo el equipo está 100 % satisfecho con el cambio.

Trello es la mejor opción para una vista kanban/Tablero, pero eso es todo lo que ofrece. No han añadido nuevas funciones significativas a lo largo de los años. La mayoría de los buenos complementos son de terceros y de pago, mientras que en ClickUp ya estarían totalmente integrados. Acabamos de migrar de Trello a ClickUp y todo el equipo está 100 % satisfecho con el cambio.

En cuanto a la escalabilidad, ClickUp parece ser una mejor alternativa a Trello, según este comentario de un usuario de Reddit.

Después de haber usado tanto Trello como ClickUp, mi voto es para ClickUp. Si tu negocio secundario crece, ClickUp crecerá con él. En mi opinión, Trello es una puerta de entrada a la gestión de proyectos, y es con lo que empecé, pero, sinceramente, necesitaba más de un tablero, así que lo dejé muy rápido. Yo me decantaría por ClickUp porque puedes tener una «Lista» para cada proyecto (terminología de ClickUp) y luego agregar todas tus Listas a nivel de «Espacio» o «Carpeta», lo que te permite tener una visión general de todo. ¡Me fue de gran ayuda cuando mi trabajo extra como autónomo creció y empecé a tener más clientes!

Después de haber usado tanto Trello como ClickUp, mi voto es para ClickUp. Si tu negocio secundario crece, ClickUp crecerá con él. En mi opinión, Trello es una puerta de entrada a la gestión de proyectos, y es con lo que empecé, pero, sinceramente, necesitaba más de un tablero, así que lo dejé muy rápido.

Yo me decantaría por ClickUp porque puedes tener una «Lista» para cada proyecto (terminología de ClickUp) y luego agregar todas tus Listas a nivel de «Espacio» o «Carpeta», lo que te permite tener una visión general de todo. ¡Me fue de gran ayuda cuando mi trabajo extra como autónomo creció y empecé a tener más clientes!

La opinión general en Reddit es clara: Trello funciona bien hasta que tu trabajo empieza a crecer. ClickUp está diseñado para lo que viene después.

¿Qué herramienta de gestión de proyectos es la mejor?

Veredicto final: ClickUp gana 🏆

Trello es excelente para flujos de trabajo sencillos, personales o de equipos pequeños. Pero cuando tus proyectos crecen —o tu equipo lo hace—, pronto te topas con sus límites.

ClickUp te ofrece todo lo que ofrece Trello, además de la profundidad, la automatización, la elaboración de informes, la IA y la escalabilidad que necesitan los equipos modernos. Está diseñado para equipos que quieren avanzar más rápido, colaborar de forma más inteligente y gestionar proyectos sin tener que improvisar soluciones con herramientas dispares.

Prueba ClickUp gratis y descubre cómo es gestionar tareas, documentos y la colaboración en un único entorno de trabajo.