Las 13 mejores alternativas y competidores para ClickUp (características, precios)

Las 13 mejores alternativas a ClickUp

1. Asana

A través de AsanaAsana es otra popular solución de software de gestión de proyectos que utilizan muchos equipos hoy en día. Aquí tienes un análisis más detallado:

Funciones clave

**1. Funciones de colaboración sencillas

Asana te ofrece un sistema de comentarios simple y directo para compartir archivos y mensajes con los miembros de tu equipo y mantenerlos actualizados.

¿Tiene ClickUp esta función?

Cada tarea de ClickUp viene con un sección de comentarios donde puedes compartir mensajes, archivos, fotos de gatos (!!!) y mucho más. Incluso puedes asignar comentarios a personas para asegurarte de que toman medidas al respecto.

2. Cronograma del proyecto

La función clave de Asana es una cronograma del proyecto que funciona como un improvisado gráfico de Gantt. Puedes visualizar el progreso de tu proyecto para hacer un seguimiento de cómo van las cosas.

¿Dispone ClickUp de esta función?

En ClickUp no nos gustan los compromisos.

ClickUp no tiene un (diagrama de) Gantt makeshift. En realidad tiene un (diagrama de) Gantt función

No sólo es más potente que el cronograma de Asana, sino que también viene con toneladas de automatizaciones.

3. Toneladas de integraciones

Asana puede integrarse con una gran cantidad de otras aplicaciones como Gmail, Dropbox y Slack para conectar tus procesos de trabajo.

¿Tiene ClickUp esta función?

ClickUp tiene la mayoría de las funciones que necesitas integradas, por lo que realmente no necesitas integraciones. Sin embargo, si realmente necesita una integración, la tenemos.

ClickUp se integra con cientos de apps, consulte la sección lista completa aquí .

Desventajas de Asana

1. Sin estados personalizados

Asana te limita a marcar el estado de tu proyecto como abierto o cerrado. No hay forma de personalizar aún más los estados de tus tareas para que sean más detallados y útiles para tu equipo.

ClickUp te permite personalizar todos los estados de los proyectos para que tu equipo siempre sepa en qué fase se encuentra.

2. No se pueden añadir varias personas asignadas

En Asana, sólo puedes asignar una tarea a un miembro del equipo. Así que si hay una tarea supercompleja, no puedes conseguir a alguien que le ayude.

eso es dejar a alguien en la estacada

ClickUp, por otro lado, te permite asignar tareas a múltiples personas asignadas e incluso a grupos. De este modo, ningún miembro del equipo tendrá que enfrentarse solo a un proyecto complejo

3. Permisos de uso compartido y privacidad limitados

No puedes ocultar tareas específicas dentro de un proyecto público de Asana, lo que dificulta el uso compartido de tus proyectos sin preocuparte por la privacidad.

Sin embargo, ClickUp te da control total sobre lo que es privado y lo que no, independientemente del espacio de proyecto en el que se encuentre. Puedes elegir hacer privada una tarea específica o incluso hacer privada una lista de ellas, tú decides.

Mira esto * ¡Alternativas Asana!_*

2. Notion

A través de NotionNotion notion, una de las alternativas a ClickUp que es una gran herramienta para tomar notas, puede funcionar también como un buen software de gestión de proyectos para tu equipo.

Funciones clave

**1. Notas de gran alcance

Notion es una gran aplicación de productividad para anotar tus notas, sean cuales sean. Ya sea una lista, texto sin formato o código, la función clave de Notion es permitirte crear notas con prácticamente todo tipo de información.

¿Tiene ClickUp esta función? Bloc de notas de ClickUp también cuenta con formato de texto enriquecido y le permite añadir listas de control, texto y código a sus notas. Incluso puede crear instantáneamente tareas a partir de sus notas y compartirlas con los miembros de su equipo. Si quieres crear notas más detalladas, utiliza la función Docs

2. Categorización simplificada

Para que tus notas no queden desordenadas, puedes organizarlas en carpetas con sólo pulsar un botón para facilitar el uso compartido de archivos .

¿Dispone ClickUp de esta función? Documentos de ClickUp se almacenan junto a los proyectos a los que están asociados. De esta forma, ¡las cosas se organizan de forma predeterminada/a, por defecto!

3. Integraciones múltiples

Para que el proceso de toma de notas sea más fácil, Notion puede integrarse con varias herramientas como Typeform, Google Drive y Google Calendar.

¿Tiene ClickUp esta función?

ClickUp cuenta con una gran cantidad de integraciones para agilizar tu proceso de toma de notas proceso de gestión del trabajo . Haga clic aquí para consultar la lista completa.

Desventajas de la noción

1. No está diseñado para la gestión de tareas

Aunque Notion es una buena herramienta para tomar notas, no es una solución de software de gestión de proyectos en toda regla. Por supuesto, puedes intentar gestionar proyectos a través de notas, pero es incómodo y poco práctico

¿Por qué hacerlo cuando existen herramientas de gestión de proyectos como ClickUp?

Tanto si se trata de crear tareas como de facilitar la colaboración o el seguimiento del progreso, ClickUp puede con todo lo que se le ocurra.

2. Sin capacidad de seguimiento del progreso

Las alternativas a ClickUp, como Notion, no incorporan ninguna función de seguimiento del progreso seguimiento de proyectos funciones. Si quieres seguir el progreso, tendrás que averiguar manualmente qué está pasando.

Y eso implica pedir incesantemente actualizaciones a los miembros de tu equipo.

En lugar de eso, utiliza Gráficos de Gantt de ClickUp y paneles de control para estar al día de cómo progresan las cosas en un abrir y cerrar de ojos.

3. Sin gestión de metas

Con Notion, estás limitado a crear notas para todas tus tareas. No hay manera de dividir esas notas en metas y objetivos individuales. Como resultado, trabajarás con ideas vagas de lo que te propones, lo que puede llevar a confusión a largo plazo.

ClickUp cuenta con una completa solución de gestión de metas con Metas y Objetivos. Puede crear un objetivo general y dividirlo en metas individuales que le ayudarán a alcanzarlo. De este modo, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y para qué está trabajando.

Echa un vistazo *Alternativas a la noción* !

3. Airtable

Airtable Airtable es una herramienta de gestión de proyectos basada en hojas de cálculo que te ayudará a crear bases de datos para abordar tus proyectos.

Funciones clave

1. Potentes hojas de cálculo

La función clave de Airtable son sus potentes y detalladas hojas de cálculo que pueden registrar los datos de su proyecto. Mientras que las hojas de cálculo no son una forma ideal de gestión de recursos por sí mismos, sigue siendo una forma útil de registrar la información.

¿Tiene ClickUp esta función?

ClickUp no utiliza hojas de cálculo para la gestión de recursos.

en serio, ¿por qué utilizar hojas de cálculo para gestionar sus proyectos?

En su lugar, le ofrecemos mucho más formas intuitivas y fáciles de usar de gestionar las demandas de los proyectos. Como resultado, ClickUp no incorpora vista de hoja de cálculo.

Sin embargo, puedes incrustar hojas de cálculo de Hojas de cálculo de Google, Airtable y otras fuentes en ClickUp y trabajar con ellas.

2. Múltiples vistas

Para una mayor personalización, Airtable te ofrece múltiples vistas para ayudarte a trabajar en tus proyectos de la forma que desees (sigues estando limitado en gran medida a las hojas de cálculo, pero el diseño se puede personalizar según tus necesidades).

¿Tiene ClickUp esta función?

ClickUp incluye varias vistas, como vista Tablero, vista Cuadro, vista Lista, vista Calendario y modo Yo.

3. Potentes funciones de uso compartido

Al igual que Microsoft Project, Airtable hace que sea fácil para usted para compartir proyectos y archivos con las partes interesadas externas, como clientes y clientes, sin preocuparse por sus problemas de privacidad.

¿Tiene ClickUp esta función?

ClickUp le permite añadir invitados temporales (como clientes y autónomos) a su espacio de proyecto para que le ayuden con sus proyectos. Incluso puede compartir con ellos tareas y archivos concretos y personalizar su acceso para mayor seguridad.

Desventajas de Airtable

1. No hay un sistema organizado de comunicación en equipo

Como Airtable es principalmente un sistema de gestión de hojas de cálculo y bases de datos, no tiene un sistema de comunicación de equipo muy organizado. Mientras que usted puede dejar comentarios para un equipo pequeño, los equipos más grandes tendrán dificultades para organizar y ordenar las cosas. ClickUp alternativas como Airtable no son tan detalladas como la mayoría de los usuarios preferirían.

A diferencia de Airtable, ClickUp ha dedicado secciones de comentarios funcionales y fáciles de usar. No importa si tiene un equipo pequeño o si trabaja con equipos más grandes, ClickUp puede satisfacer todas sus necesidades de comunicación en equipo.

2. Sin tareas ni subtareas

Este es uno de los mayores problemas de Airtable.

Puesto que usted está trabajando con filas y tablas, no hay manera de crear tareas y subtareas. Esto puede hacer que la gestión de los recursos sea increíblemente difícil, ya que no sabe a qué asignar los recursos

ClickUp, sin embargo, viene con útiles tareas y subtareas para desglosar lo que usted necesita hacer y mantener a todos en la pista y hace que la gestión de tareas rápido y fácil.

3. Sin posibilidad de elaboración de informes

¿Ha probado alguna vez a utilizar una hoja de cálculo para realizar un seguimiento de su progreso a lo largo del tiempo?

suena como un dolor, ¿verdad?

Porque lo es.

Por desgracia, eso es lo que tendrá que hacer en Airtable ya que no hay otro sistema de elaboración de informes visuales. Usted está atascado con ir a través de filas de datos para la planificación del proyecto.

Sin embargo, usted podría evitar esto con ClickUp (diagrama de) Gantt y paneles. Visualizan los datos de planificación de su proyecto para ofrecerle lo que necesita en cuestión de segundos

si desea obtener más información sobre esta herramienta, consulte nuestro artículo detallado revisión de Airtable y guía para Wrike gestión de proyectos para obtener más información sobre esta herramienta. A continuación, consulte las mejores alternativas de Wrike .

5. Nifty

NiftyNifty es una herramienta de gestión de proyectos que te ayudará a colaborar con los miembros de tu equipo y a almacenar documentos importantes fácilmente.

Funciones clave

1. Funciones wiki integradas

Nifty tiene la capacidad de crear un detallado base de conocimientos para su empresa. Puede utilizarla para almacenar de forma segura información importante relacionada con la empresa y los proyectos.

¿Dispone ClickUp de esta función?

Con ClickUp Docs, puede crear una base de conocimientos integrada para su equipo. Como los documentos se guardan junto a los proyectos, también es fácil acceder a ellos. Además, puede personalizar los derechos de acceso a cada documento, anidar páginas e incluso permitir que Google los indexe.

2. Control de tiempo nativo

Nifty incorpora funciones de control de tiempo para ayudarte a controlar el tiempo que dedicas a los proyectos.

¿Tiene ClickUp esta función?

ClickUp no sólo tiene una potente función integrada de control de tiempo, sino que también se integra con herramientas populares de control de tiempo como Toggl, Hubstaff y TimeDoctor.

3. Múltiples vistas

Nifty le permite ver proyectos complejos de la forma que desee. Tienes acceso a una vista Kanban, un (diagrama de) Gantt y una lista de tareas.

¿Tiene ClickUp esta función?

Además de la vistas que ofrece Nifty, ClickUp también tiene a Calendario y Vista Equipo . Incluso puede acceder a Yo Modo que sólo resalta tus asignaciones.

Inconvenientes

1. Sin comentarios asignados

Los comentarios son geniales. No se puede negar.

Pero también pueden acumularse.

Como una avalancha de correos electrónicos en una bandeja de entrada sin abrir, tus mensajes podrían perderse entre un mar de comentarios. Desgraciadamente, Nifty no puede protegerte de esto..

Para evitarlo, ClickUp cuenta con una función "nifty" que permite asignar comentarios y convertirlos en tareas para los miembros del equipo. Se les notificará el comentario e incluso aparecerá en su bandeja de tareas para ayudarles a actuar.

2. Sin plan Free

Si planeas usar Nifty, tendrás que desembolsar 49$/mes por su plan de pago básico que ni siquiera incluye la mayoría de sus funciones de gestión de proyectos.

En su lugar, ¿por qué no optar por ClickUp cargado de funciones? Plan Free Forever ¿o incluso nuestro plan de pago Unlimited de 7 $/mes por usuario para obtener aún más funciones?

Obtendrás más funciones y te sobrará dinero para la fiesta de la oficina que quieres organizar

3. No apto para equipos que siguen la metodología Agile

Si sigues la metodología Metodología ágil , Nifty obligará a su equipo ágil a perderse informes ágiles clave como burndowns , quemaduras y gráficos de velocidad . Por suerte, con ClickUp un equipo ágil obtiene todos esos gráficos con la capacidad añadida de realizar el seguimiento de los datos que desee con los paneles

6. Jira

A través de Jira Jira es otro software de gestión de proyectos de nivel Enterprise que cuenta con una gran cantidad de funciones de gestión de tareas, metas y proyectos para agilizar sus procesos de trabajo.

Funciones clave

1. Construido para la metodología ágil

Si formas parte de un Equipo ágil jira puede ayudarte. Puede organizar tus tareas en un Scrum o Tablero Kanban para ayudarte a gestionar fácilmente todas tus tareas en un instante.

¿Dispone ClickUp de esta función?

Una de las múltiples vistas de ClickUp es la vista Tablero que funciona como un efectivo tablero Scrum y Kanban. Además, le permite crear listas de sprint y añadir puntos Scrum para realizar un seguimiento de su backlog.

2. Elaboración de informes detallados

Jira viene con toneladas de análisis para ayudarle a desglosar el rendimiento de su equipo. Abarca aspectos como la carga de trabajo de los usuarios, las tareas pendientes y los problemas de nueva creación.

¿Dispone ClickUp de esta función?

ClickUp también cuenta con análisis detallados de (elaboración de) informes de equipo funciones que cubren estadísticas sobre tareas completadas, tiempo medio de trabajo, miembros del equipo con bajo rendimiento, etc.

3. Flujos de trabajo personalizados

Jira le permite personalizar sus flujos de trabajo para cada proyecto. De esta forma, no estás limitado a un conjunto estándar de fases por las que debe pasar tu proyecto para completarlo.

¿Dispone ClickUp de esta función?

ClickUp le permite crear estados personalizados para cada una de sus tareas. Estos estados resaltan esencialmente las fases por las que debe fluir su tarea en el camino hacia la completada.

Desventajas de Jira

1. No hay cronogramas integrados

Estamos considerando la posibilidad de eliminarlo de nuestra lista de alternativas a ClickUp, ya que se trata simplemente de una plataforma obsoleta de la que los usuarios se quejan constantemente, ¡pero queríamos asegurarnos de que está completamente informado! Jira no tiene una vista de cronograma del proyecto para ayudarle a realizar un seguimiento de cómo su proyecto está progresando en su conjunto . Estás atascado moviendo tareas individuales en diferentes fases del proyecto.

Los gráficos de) Gantt de ClickUp son el cronograma de proyecto perfecto para su empresa. Podrá supervisar fácilmente el progreso del proyecto, ajustar las dependencias de las tareas e incluso calcular el tiempo de ejecución ruta crítica para mantener todo en seguimiento.

2. Funciones de colaboración limitadas

Jira no tiene una sección de comentarios integrada para facilitar la colaboración en proyectos.

Cada tarea de ClickUp, sin embargo, viene con su propio dedicado sección de comentarios para ayudar a los miembros de tu equipo a compartir mensajes, archivos y actualizaciones. Incluso puedes asignar comentarios a miembros del equipo para asegurarte de que no se pasen por alto.

3. Sin gestión de ideas

Al igual que Wrike, Jira no tiene ninguna función incorporada para ayudarle a gestionar sus pensamientos e ideas.

Afortunadamente, ClickUp Bloc de notas tiene todas las funciones que necesita para anotar rápidamente las ideas y compartirlas con su equipo cuando esté listo. Incluso puede utilizar la función de documentos para crear una base de conocimientos que almacene información importante relacionada con la empresa y el proyecto.

vea esto una mirada en profundidad a Jira_ , destacando por qué ClickUp es la solución perfecta la alternativa a Trello .

8. Basecamp

A través de BasecampBasecamp es otra alternativa básica de ClickUp que tiene algunas funciones de gestión de proyectos para ayudarle a organizar y gestionar sus tareas.

Funciones clave

1. Prácticas listas de tareas pendientes

Basecamp te permite crear listas de tareas pendientes con tareas y subtareas y asignarlas a tu equipo. De este modo, puedes hacer un seguimiento de las cosas fácilmente y marcarlas a medida que progresas.

¿Dispone ClickUp de esta función?

ClickUp le permite crear listas de control detalladas para cada tarea y subtarea. Puede asignar elementos a las listas de tareas e incluso utilizarlos como listas de sprint para sus proyectos Agile.

2. Chats más ágiles

Basecamp incorpora un sistema de comentarios que permite a los miembros de su equipo comunicarse entre sí y compartir mensajes, archivos y actualizaciones del proyecto.

¿Dispone ClickUp de esta función?

Cada tarea de ClickUp tiene un sección de comentarios donde puedes intercambiar mensajes, archivos, enlaces y vídeos con el resto de tu equipo.

3. Informes detallados del equipo

Basecamp viene con toneladas de (elaboración de) informes sobre lo que está pasando en su empresa. Puede acceder a informes sobre las tareas completadas, quién ha estado trabajando en qué, lo que está atrasado, y mucho más.

¿Dispone ClickUp de esta función?

Además de las funciones avanzadas seguimiento de proyectos gráficos, ClickUp también dispone de informes detallados de entornos de trabajo sobre métricas como tareas completadas, Quién va con retraso, Qué queda y mucho más.

Desventajas de Basecamp

1. No hay prioridades en las tareas

no todas las tareas son iguales, ¿verdad?

Algunas son más importantes que otras.

Por desgracia, no hay manera de determinar que en Basecamp como no se puede priorizar tareas para proyectos complejos. Por suerte, ClickUp le permite añadir prioridades a todo lo que hay en el espacio de su proyecto para ayudar a los miembros de su equipo a entender qué es urgente y qué no.

2. Sin estados personalizados

Basecamp no le permite personalizar las fases por las que debe pasar cada tarea.

Esto puede dar lugar a que obligues a tu proyecto a pasar por fases que son completamente irrelevantes para él, como un software proyecto de desarrollo pasando por una fase de "revisión gramatical"

ClickUp le permite personalizar todos los estados de sus proyectos para que sean lo más detallados y específicos posible. Ahora, cada proyecto recibirá la atención personalizada que merece.

3. Sin compatibilidad con el control de tiempo

Con Basecamp, no hay forma de gestionar tu tiempo para asegurarte de que nunca se te pasen los plazos y establecer estimaciones realistas para tus proyectos.

Con ClickUp, en cambio, siempre vas a cumplir tus reuniones 😉

¿Cómo?

Dispone de un control de tiempo nativo que te ayuda a medir el tiempo que tardan tus proyectos y lo que puedes hacer para acelerar las cosas. También puede integrarse con cronómetros como Clockify y TimeDoctor para que este proceso sea lo más fluido posible.

Echa un vistazo a Revisión de Basecamp ¡!

9. Meistertask

A través de Meistertask Meistertask es una sencilla herramienta de gestión de proyectos Kanban que funciona como una buena alternativa a ClickUp y Trello.

Funciones clave

1. Automatizaciones

Meistertask viene con toneladas de automatizaciones para ayudarle a optimizar sus procesos de trabajo y perder menos tiempo realizando manualmente tareas periódicas.

¿Tiene ClickUp esta función?

ClickUp viene con más de 50 automatizaciones integradas para manejar tareas repetitivas y también le permite crear sus propias automatizaciones

**2. Agenda

Agenda es la versión de Meistertask de un hub de proyectos para ti. Tienes acceso a todas tus tareas y asignaciones para una máxima accesibilidad.

¿Tiene ClickUp esta función?

La Bandeja de entrada de ClickUp contiene todas las tareas, listas y elementos que tienes asignados. Utilícela para ponerse al día rápidamente con todo lo que tenga entre manos y empezar a trabajar de inmediato.

3. Programación del Calendario

Meistertask le permite ver sus próximas tareas en un Calendario para planificar mejor su horario y prepararse para lo que está por venir.

¿Dispone ClickUp de esta función?

ClickUp también tiene una vista de Calendario que le ayudará a hacer un balance de su próxima agenda.

Inconvenientes de las tareas pendientes

1. Limitado a una vista Kanban

Uno de los problemas de esta alternativa a Trello es que sólo está basada en Kanban. Esto significa que estás limitado a ver tus tareas en un Tablero Kanban.

Si desea una visión general de más alto nivel o necesita ver sus tareas como una lista, entonces no tiene suerte.

Las vistas múltiples de ClickUp pueden ayudarle con esto, ya que tiene acceso a una vista de Tablero, Lista, Box y Calendario para sus tareas.

2. Sin estados personalizados

Meistertask no le permite personalizar sus estados, dejándole con un conjunto de estados que no reflejan con precisión las fases de su proyecto. Para solucionar esto, simplemente utilice los estados personalizados de ClickUp para cada de sus proyectos.

3. Funciones móviles limitadas

A diferencia de ClickUp aplicaciones móviles las apps móviles de Meistertask no son tan potentes como su herramienta de escritorio. Será mucho mejor que trabajes desde tu portátil en lugar de intentar utilizar sus aplicaciones móviles sobre la marcha.

10. Hive

A través de ColmenaColmena es un buen ClickUp y Basecamp alternativa que transformará su gestión de procesos y actividades de colaboración en equipo.

Funciones clave

1. Gestión automatizada del flujo de trabajo

Hive le permite crear flujos de trabajo automatizados personalizados para agilizar la gestión de diversas tareas periódicas.

¿Dispone ClickUp de esta función?

Además de más de 50 automatizaciones si lo desea, puede crear sus propias automatizaciones para todo tipo de tareas en ClickUp.

2. Múltiples diseños

Hive le permite cambiar de vista para obtener la máxima flexibilidad. Puede alternar entre una vista Lista, Calendario, Gantt o Kanban para planificar eficazmente sus proyectos.

¿Dispone ClickUp de esta función?

ClickUp es compatible con todas las vistas que le ofrece Hive y también le permite alternar entre ellas con sólo pulsar un botón.

3. Formularios integrados

Hive le permite crear formularios detallados para obtener la información que su empresa necesita. Puede personalizar las preguntas y los tipos de respuestas para obtener datos precisos.

¿Cuenta ClickUp con esta función?

ClickUp le permite crear formularios personalizados según sus preferencias, pero también puede crear automáticamente tareas a partir de las respuestas a los formularios para una mayor funcionalidad.

Desventajas

1. Sin dependencias

Como Hive no es compatible con dependencias, corre el riesgo de intentar realizar la tarea equivocada en el momento equivocado. Puede evitar este problema cambiando a ClickUp y ajustando todas las dependencias que necesite.

2. Notificaciones confusas

En lugar de almacenar ordenadamente sus notificaciones en una Bandeja de entrada como ClickUp, las notificaciones de Hives aparecen a la derecha y no hay manera de marcarlas como leídas.

Esto puede significar tener que lidiar con ventanas emergentes que son tan molestas y difíciles de seguir como las que recibes cuando navegas por Internet

Además, esto aumenta las posibilidades de que pases por alto algo importante o te olvides de ello.

3. Sin plan Free

El problema con esta alternativa a Basecamp es que, al igual que Basecamp, no hay ningún plan gratuito.

Afortunadamente, ClickUp le ofrece un plan cargado de funciones versión gratis, gratuito/a con proyectos ilimitados que pueden manejar incluso las tareas más complejas.

Si utiliza Hive, tendrá que desembolsar 16 $/usuario al mes por un conjunto de funciones que siguen estando por debajo del plan de pago Unlimited de ClickUp, que sólo cuesta 5 $/usuario al mes.

11. Slenke

A través de Slenke Slenke es una popular alternativa a ClickUp y Asana que ayuda a equipos remotos a trabajar en múltiples proyectos de forma eficiente.

Funciones clave

1. Cronograma de proyectos

Slenke tiene una vista de cronograma que permite a los usuarios comprobar cómo está progresando su proyecto e intervenir cuando sea necesario. Como se parece a la interfaz de Asana, también es una buena alternativa a Asana.

¿Tiene ClickUp esta función?

Los gráficos de (diagrama de) Gantt de ClickUp son un paso adelante con respecto a Asana cronogramas de proyectos ya que pueden automatizar toneladas de tareas para usted como determinar su porcentaje de progreso y calcular su ruta crítica .

2. Prioridades

Slenke le permite priorizar tareas para que sean eficientes gestión de carteras de proyectos .

¿Dispone ClickUp de esta función?

ClickUp no sólo le permite establecer diversas prioridades para sus tareas, sino que también puede filtrar las tareas por prioridad para encontrar las más importantes.

3. Secciones de comentarios

Slenke cuenta con un sistema de comentarios sencillo y fácil de usar para intercambiar información y archivos con los miembros de su equipo.

¿Dispone ClickUp de esta función?

Cada tarea de ClickUp viene con su propia sección de comentarios para compartir archivos, mensajes, vídeos y mucho más.

**Inconvenientes

1. Sin automatizaciones

A diferencia de ClickUp, Slenke no puede automatizar su flujo de trabajo. De esta manera, estarás atascado manualmente trabajando en tareas repetitivas todo el tiempo.

2. Sin comentarios asignados

Aunque Slenke tiene un sistema de comentarios fácil de usar, no puedes asignar comentarios a personas como te permite ClickUp. Esto no sería un problema si tiene un equipo pequeño. Sin embargo, los equipos más grandes podrían enfrentarse a mensajes que se pasan por alto, retrasando su progreso.

3. Gestión de ideas limitada

A diferencia de ClickUp Bloc de notas y documentos, usted no tendrá un sistema integrado de gestión de ideas en Slenke. Usted se verá obligado a un documento de Google por separado o app en su lugar.

12. Pipefy

A través de Pipefy Pipefy es una herramienta de gestión de proyectos fácil de usar que puede agilizar sus procesos de trabajo.

Funciones clave

1. Formularios con lógica condicional

Pipefy le permite crear formularios detallados con lógica condicional para ayudarle a encontrar fácilmente la información que busca.

¿Tiene ClickUp esta función?

ClickUp también es compatible con creación de formularios con lógica condicional y también puede crear automáticamente tareas a partir de respuestas a formularios.

2. Filtrado avanzado

Para ayudarte a encontrar las tareas que buscas, Pipefy te permite filtrar tus tareas en función de un número de variables diferentes, como campos personalizados y prioridades.

¿Tiene ClickUp esta función? ClickUp le permite filtrar tareas en función de su prioridad, estado, persona asignada, etc.

3. Informes detallados

Pipefy incluye varios informes para ayudarte a seguir el estado de tu proyecto. Puedes comprobar el porcentaje de finalización, el índice de progreso y mucho más.

¿Tiene ClickUp esta función?

ClickUp también tiene toneladas de gráficos para mantenerse al día con múltiples proyectos. Entre ellos se incluyen gráficos de consumo, de reducción y de velocidad, CFDs y diagramas de) Gantt.

Desventajas de Pipefy

1. Sin comentarios asignados

A diferencia de ClickUp, Pipefy no permite asignar comentarios a los miembros del equipo. De esta forma, corres el riesgo de que tus comentarios queden desatendidos al perderse en un mar de otros mensajes.

2. Funciones móviles limitadas

Mientras que Pipefy incluye un montón de funciones en su solución de escritorio, sus aplicaciones móviles para Android e iOS no son tan potentes. Si eres un gestor de proyectos en movimiento, es mejor que utilices ClickUp con todas sus funciones aplicaciones móviles en su lugar.

3. Carece de funciones de seguimiento de equipos

Mientras que Pipefy te da toneladas de informes sobre el progreso de tu proyecto, no hay una manera real de hacer un seguimiento de lo que los miembros de tu equipo están haciendo.

Para ello, ¿por qué no utilizar la función Pulso y Perfiles de ClickUp, que te ofrece información detallada sobre el trabajo de cada miembro de tu equipo?

13. Swit

A través de A través de Swit es una herramienta de colaboración que también puede ayudarte a gestionar tus tareas de forma eficiente.

Funciones clave

1. Colaboración en equipo optimizada

Swit ofrece a los miembros de tu equipo todo lo que necesitan para colaborar eficazmente. Desde comentarios hasta uso compartido de archivos y etiquetas, te resultará fácil comunicarte con Swit.

¿Dispone ClickUp de esta función?

Todo lo que puedes hacer en Swit, lo puedes hacer en las secciones de comentarios de ClickUp. Ya sea compartir archivos, enlazar, mensajes: ¡todo!

Además, puedes asignar comentarios para evitar que la gente los olvide.

2. Soporta la gestión Kanban

La herramienta de colaboración Swit tiene una interfaz que se asemeja a un tablero Kanban de arrastrar y soltar. De esta forma, puedes mover rápidamente las tareas con facilidad.

¿Cuenta ClickUp con esta función?

Si eres fan de Gestión de proyectos Kanban en la vista Tablero de ClickUp. Se asemeja a un Tablero Kanban y también es compatible con la función de arrastrar y soltar.

3. Múltiples ajustes de permisos

Swit ofrece a los administradores de proyectos un amplio control de administración al permitirles añadir autónomos y clientes a su espacio de proyecto sin preocuparse por problemas de privacidad.

¿Tiene ClickUp esta función?

Con los derechos de acceso y permisos personalizados de ClickUp, puedes añadir a quien quieras y controlar lo que pueden hacer en tu espacio de proyecto.

Desventajas de los interruptores

1. No hay (elaboración de) informes detallados

Recuerde, Swit se marca principalmente como un competidor de Slack, por lo que mientras que sus funciones de colaboración en equipo son grandes, no ofrece mucho en términos de elaboración de informes. Si necesita informes detallados sobre el progreso de sus proyectos y equipos, utilice los paneles e informes de ClickUp.

2. Sin automatización

Si tiene montones de tareas repetitivas (como la mayoría de los equipos), no hay forma de automatizarlas para ahorrarse la molestia de abordarlas manualmente en Swit.

¿Por qué no utilizar los más de 50 módulos preconfigurados de ClickUp? automatizaciones ¿o crear las tuyas propias?

3. Sin plantillas

La herramienta de colaboración de Swit no tiene plantillas prediseñadas, así que tendrás que crear tareas desde cero cada vez. Esto no sólo supone una pérdida de tiempo, sino que también puede resultar increíblemente frustrante.

Evítalo utilizando Plantillas de ClickUp que pueden ayudarle a empezar a realizar tareas en cuestión de segundos

