Die 10 besten Organisations- und Management-Tools für Erwachsene mit ADHS im Jahr 2026

Haftungsausschluss: Dieser Artikel dient der Information über Tools und Strategien zur Steigerung der Produktivität. Er ist nicht als Ersatz für professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung von ADHS oder anderen Gesundheitsbedingungen gedacht.

Die richtigen Tools zur Bewältigung der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) bei Erwachsenen zu finden, kann eine von vielen Bewältigungsstrategien sein, um wichtige Aufgaben zu organisieren und die Produktivität zu steigern. Und Menschen mit ADHS wissen, dass Organisation und Produktivität nicht einfach zu erreichen sind.

Tatsächlich weist die Organisation CHADD darauf hin, dass ADHS-Symptome bei Erwachsenen mit Herausforderungen bei der Bewältigung komplexer, langfristiger Projekte im Berufsleben einhergehen. Größere Projekte erfordern nicht nur eine gute Organisation, sondern auch Kommunikationskompetenz, die Nachverfolgung zahlreicher Aufgaben sowie Zeitmanagement.

Das sollte Menschen mit ADHS jedoch nicht davon abhalten, beruflich erfolgreich zu sein. Es gibt viele gute Gewohnheiten und großartige tools, die sie in ihrem Alltag nutzen können.

Deshalb haben wir diese Liste der 10 besten ADHS-Apps für Erwachsene im Jahr 2024 zusammengestellt.

Von der Aufgabenverwaltung über das Projektmanagement und die Zeiterfassung bis hin zum Notieren – wir haben alles für Sie.

Die besten tools für Menschen mit ADHS sollten sich nahtlos in Ihren Alltag einfügen und Ihr tägliches Leben verbessern, ohne zusätzlichen Stress zu verursachen.

Sie sollten intuitiv sein, sich an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen lassen und Features bieten, die häufige Herausforderungen bei ADHS angehen, wie Projektmanagement, Zeitmanagement, Organisation und Konzentration.

Viele dieser ADHS-tools sind praktische Apps, auf die Sie über Ihr Smartphone oder Ihren Computer zugreifen können, sodass Sie die Unterstützung, die Sie zur Erledigung wichtiger Aufgaben benötigen, immer griffbereit haben.

In einer zunehmend digitalen Welt kann die Suche nach dem richtigen tool überwältigend sein. Nachfolgend finden Sie unsere Top-Auswahl der besten ADHS-tools, die Ihnen helfen, konzentriert, organisiert und effizient zu bleiben.

Aufgaben in ClickUp verwalten Kommentare in ClickUp-Aufgaben umwandeln oder sie Team-Mitgliedern zuweisen

ClickUp ist ein umfassendes Projektmanagement-Tool, das Menschen mit ADHS dabei helfen kann, organisiert zu bleiben. Es ist mehr als nur eine To-do-Listen-App; es vereint Aufgabenmanagement, Zusammenarbeit an Dokumenten, Nachverfolgung von Zielen und Zeitmanagement auf einer einzigen Plattform.

Dadurch werden alle notwendigen Informationen an einem Ort gebündelt, was die Produktivität steigert und die kognitive Belastung durch das Wechseln zwischen verschiedenen Apps verringert. Dank seiner robusten Features und der intuitiven Benutzeroberfläche zählt es zu den besten Organisations-Tools für Erwachsene mit ADHS und ist schlichtweg eine der besten Organisations-Apps überhaupt.

Mit ClickUp können Sie die Notizfunktion als eine Art Haftnotizen direkt auf der Plattform nutzen. Oder Sie können Aufgaben priorisieren, Fristen festlegen und Ihren Workflow mithilfe von Gantt-Diagrammen, Listenansichten oder Board-Ansichten visualisieren – ganz nach Ihren Vorlieben.

Dank der anpassbaren Benutzeroberfläche von ClickUp können Sie das tool an Ihren Arbeitsstil und Ihre Vorlieben anpassen, anstatt sich umgekehrt daran anpassen zu müssen.

Dank der vielfältigen Features von ClickUp ist es nicht nur ein Organisationstool, sondern kann zu einem zentralen Bestandteil Ihrer täglichen Tricks zur Steigerung der Produktivität werden, um konzentriert zu bleiben.

Egal, ob Sie Ihre Zeitmanagement-Techniken überarbeiten möchten oder einfach nur mehr Ordnung auf Ihrem Schreibtisch brauchen – ClickUp kann Ihnen dabei helfen, ein ausgeglicheneres und höher produktives Leben zu führen.

Die besten Features von ClickUp

Nahtlose Integration mit über 1.000 Apps und Tools

Umfassende Features für Aufgaben-, Dokumenten- und Projektmanagement

Automatisierung von Routineaufgaben für mehr Produktivität

Anpassbares Workload-Management und Benutzeroberflächen, die sich Ihren Bedürfnissen anpassen

Vorgefertigte ADHS-Vorlagen wie To-do-Liste-Vorlagen , um Aufgaben zu verwalten und Dinge zu erledigen

Diese Vorlage herunterladen Bleiben Sie bei Ihrer Arbeit im Produktmanagement organisiert und produktiv – mit der ClickUp-To-Do-Liste-Vorlage

Limitierungen von ClickUp

Aufgrund der umfangreichen Features benötigen neue Benutzer möglicherweise etwas Zeit, um sich mit dem Tool vertraut zu machen

Im Offline-Modus stehen nicht alle Funktionen zur Verfügung

Preise für ClickUp

Free Forever

Unbegrenzt : 7 $/Monat pro Benutzer

Geschäft : 12 $/Monat pro Benutzer

Enterprise : Preise auf Anfrage

ClickUp Brain: Für 7 $ pro Mitglied und Monat zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügen

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2 : 4,7/5 (über 2.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.000 Bewertungen)

2. Brain Focus

via Brain Focus

Brain Focus ist eine Zeitmanagement-App, die die Pomodoro-Technik nutzt, welche Benutzer dazu anregt, sich in kurzen, festgelegten Intervallen mit Pausen dazwischen auf Aufgaben zu konzentrieren.

Diese Technik zum Workload-Management kann für Menschen mit ADHS besonders effektiv sein, da sie die Einschüchterung durch große Aufgaben verringert, indem sie diese in kleinere, überschaubarere Abschnitte aufteilt.

Die App ermöglicht die Kategorisierung von Aufgaben und verfügt über eine übersichtliche Benutzeroberfläche, wodurch mögliche Reibungsverluste bei der Organisation Ihrer Aufgaben vermieden werden.

Da der Schwerpunkt auf der Priorisierung und Planung von Aufgaben liegt, ist es ein praktisches tool für alle, die mit Aufschieberitis zu kämpfen haben oder sich von zu vielen Aufgaben überfordert fühlen.

Die besten Features von Brain Focus

Anpassbare Dauer der Arbeit und der Pausen, um die App an Ihren Arbeitsstil und Ihre Kommunikationsstrategien anzupassen

Möglichkeit, Sitzungen zu unterbrechen und fortzusetzen, um unerwartete Unterbrechungen zu berücksichtigen

Möglichkeit, WLAN und Ton während der Sitzungen der Arbeit zu deaktivieren, um digitale Ablenkungen zu minimieren und die Konzentration aufrechtzuerhalten

Intuitive Benutzeroberfläche, die es den Benutzern leicht macht, sich zurechtzufinden und ihren Fortschritt im Laufe der Zeit zu verfolgen sowie die Nachverfolgung ihres Fortschritts durchzuführen

Limitierungen von Brain Focus

Eine mangelnde Integration mit anderen Apps für die Produktivität kann das Ergebnis haben, dass Daten manuell übertragen werden müssen

Die Benutzeroberfläche der App ist zwar übersichtlich, könnte aber manchen Benutzern zu simpel erscheinen, da ihr die raffinierte Ästhetik anderer Apps fehlt

Preise für Brain Focus

Free

Bewertungen und Rezensionen zu Brain Focus

G2 : k. A.

Capterra: k. A.

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3. Mint

via Mint

Mint ist eine App zur Finanzorganisation, mit der Sie die Nachverfolgung Ihrer Finanzen, das Budgetieren und die Verwaltung Ihrer Finanzen an einem Ort durchführen können.

Für Erwachsene mit ADHS, die Schwierigkeiten mit der Geldverwaltung haben, bietet Mint eine Lösung, mit der Sie Ihre Finanzen im Griff behalten können.

Es erfasst alle Ihre Finanzdaten – von Bankkonten über Kreditkarten bis hin zu Rechnungen – und stellt sie in einem übersichtlichen Format dar. Außerdem benachrichtigt es Sie bei ungewöhnlichen Abbuchungen, versendet Erinnerungen an Zahlungen, um Verzugsgebühren zu vermeiden, und gibt sogar Tipps, wie Sie Gebühren senken und Geld sparen können.

Die besten Features von Mint

Automatische Synchronisierung mit verschiedenen Finanzinstituten zur Echtzeit-Nachverfolgung von Ausgaben, Ersparnissen und der allgemeinen finanziellen Situation

Tiefgehende Einblicke in das Ausgabeverhalten, die den Benutzern helfen, Verbesserungsmöglichkeiten zu erkennen, und Tipps für eine bessere Geldverwaltung bieten

Features zur Nachverfolgung von Rechnungen und Erinnerungen helfen dabei, versäumte Zahlungen und mögliche negative Auswirkungen auf die Bonität zu vermeiden

Limitierungen von Mint

Einige Benutzer berichten von Problemen bei der Synchronisierung mit bestimmten Finanzinstituten

Das automatische System der App zur Kategorisierung von Transaktionen kann Einkäufe manchmal falsch zuordnen, sodass manuelle Korrekturen erforderlich sind

Preise für Mint

Free

Premium: 4,99 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Mint

G2 : k. A.

Capterra: 4,6/5 (über 100 Bewertungen)

4. Remember the Milk

via Remember the Milk

Remember the Milk ist ein intelligentes tool für To-do-Listen und Aufgabenmanagement, das das Zeitmanagement und die Organisation vereinfacht, damit Sie mehr Produktivität erreichen.

Damit können Sie ADHS-To-do-Listen erstellen, Fälligkeitsdaten festlegen, Aufgaben an andere zuweisen und sogar Dateien oder Notizen als Anhänge an Aufgaben anhängen. Sie können Aufgaben auch priorisieren, was Ihnen hilft, die Reihenfolge zu bestimmen, in der Sie sie angehen sollten.

Remember the Milk verfügt außerdem über integrierte Erinnerungen, sodass Sie nie wieder eine Aufgabe vergessen oder eine Frist verpassen.

Das tool eignet sich besonders für Erwachsene mit ADHS, da es ihnen die mentale Belastung nimmt, sich an Aufgaben erinnern zu müssen.

Die besten Features von Remember the Milk

Mit dem Smart-Add-Feature können Benutzer Aufgaben schnell und effizient hinzufügen und mithilfe von Kurzbefehlen Fälligkeitsdaten, Prioritäten, Wiederholungshäufigkeiten und mehr einstellen

Freigabefunktion für Aufgaben und Listen, wodurch die Zusammenarbeit oder die Verwaltung der Arbeit an Haushaltsaufgaben optimiert wird

Umfassende Integration mit einer Vielzahl von Anwendungen, sodass Benutzer ihre Aufgaben von überall aus verwalten können, ohne den Kontext wechseln zu müssen

Limit von Remember the Milk

Einige erweiterte Features, wie unbegrenztes Teilen, Anhänge und Farbetiketten, sind nur in der Pro-Version verfügbar

Manche Benutzer empfinden die Benutzeroberfläche im Vergleich zu moderneren, optisch ansprechenderen Apps möglicherweise als etwas veraltet

Preise für Remember the Milk

Free

Pro: 39,99 $/Jahr

Bewertungen und Rezensionen zu Remember the Milk

G2 : 4,4/5 (10+ Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 50 Bewertungen)

5. Google Tasks

über Google Tasks

Google Tasks ist ein tool zur Aufgabenverwaltung, das sich nahtlos in die Google-Produktpalette wie Gmail und Google Kalender integrieren lässt und den Benutzern eine einheitliche und vertraute Umgebung bietet.

Mit diesem Tool können Sie Aufgaben direkt aus Ihrem Gmail-Posteingang erstellen, was das Notieren von Aufgaben aus E-Mails vereinfacht. Darüber hinaus ermöglicht Google Tasks die Erstellung von Unteraufgaben, um größere Aufgaben in kleinere, überschaubarere Teile zu zerlegen.

Die Aufgaben werden auf allen Ihren Geräten durch Synchronisierung synchronisiert, sodass Sie Ihre Liste mit Aufgaben bequem von überall aus einsehen können.

Es handelt sich jedoch um ein relativ einfaches tool, und obwohl es dadurch benutzerfreundlich ist, fehlen ihm möglicherweise einige Features, die komplexere tools für Aufgabenmanagement bieten.

Die besten Features von Google Tasks

Die einfache Integration mit Gmail und Google Kalender ermöglicht einen nahtlosen Übergang zwischen Aufgaben, E-Mails und Terminplanung

Aufgaben können direkt aus E-Mails erstellt werden, was zu einem effizienten Workflow beiträgt

Ermöglicht die Erstellung von Unteraufgaben und bietet so eine Möglichkeit, große Aufgaben in überschaubarere Teile zu zerlegen

Einschränkungen von Google Tasks

Es fehlen einige der komplexeren Aufgabenverwaltungs-Features, die andere tools bieten

Keine integrierten Erinnerungen oder Benachrichtigungen für fällige Aufgaben

Preise für Google Tasks

Free

Bewertungen und Rezensionen zu Google Tasks

G2 : 4,2/5 (10+ Bewertungen)

Capterra: k. A.

6. Evernote

via Evernote

Evernote ist ein leistungsstarkes tool zum Erstellen von Notizen, mit dem Sie all Ihre Notizen, Ideen und Aufgaben an einem Ort speichern können.

Über einfache Textnotizen hinaus ermöglicht Evernote Ihnen, Bilder, Seiten und sogar Audio-Memos zu Ihren Notizen hinzuzufügen, sodass Sie Informationen im für Sie optimalen Format erfassen können. Das Tool verfügt über ein leistungsstarkes Such-Feature, das Text sogar in Bildern erkennt.

Dank der geräteübergreifenden Synchronisierung von Evernote hast du deine Notizen immer griffbereit, egal ob auf deinem Desktop-Computer, Tablet oder Smartphone.

Für Menschen mit ADHS können die Flexibilität und die umfangreichen Features von Evernote eine entscheidende Rolle beim Erfassen und Organisieren von Gedanken spielen.

Die besten Features von Evernote

Umfangreiche Funktionen zur Erstellung von Multimedia-Notizen, darunter Text, Bilder, Audio und Web-Clips

Leistungsstarke Funktion zur Suche, die sogar Text in Bildern erkennen kann

Die Synchronisierung erfolgt auf allen Ihren Geräten und sorgt dafür, dass Ihre Notizen überall verfügbar sind

Limitierungen von Evernote

Die kostenlose Version unterliegt einigen Nutzungsbeschränkungen, darunter das Limit an neuen Inhalten, die Sie jeden Monat hinzufügen können

Die Benutzeroberfläche kann für neue Benutzer aufgrund ihrer Vielzahl an Features überwältigend sein

Preise für Evernote

Free

Privat : 14,99 $/Monat

Professional: 17,99 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Evernote

G2 : 4,4/5 (über 1.000 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 8.000 Bewertungen)

7. ScheduleOnce

via ScheduleOnce

ScheduleOnce ist eine App für Zeitmanagement und Terminplanung, die die Einstellung von Terminen, Meetings und Anrufen vereinfacht.

Das Tool ermöglicht sowohl Einzel- als auch Gruppenterminplanung und lässt sich in gängige Kalender-Apps wie Google Kalender, Outlook und iCloud integrieren.

Durch die Automatisierung des Terminplanungsprozesses spart Ihnen ScheduleOnce Zeit und verringert das Risiko von Fehlern oder Doppelbuchungen.

Dank der automatischen Erkennung der Zeitzonen stellt das Tool sicher, dass Sie und Ihre Kontakte immer auf dem gleichen Stand sind, wann ein Meeting stattfinden soll, ganz gleich, wo sich alle befinden.

Die besten Features von ScheduleOnce

Ermöglicht sowohl Einzel- als auch Gruppenterminplanung

Lässt sich mit den gängigen Kalender-Apps integrieren und fasst alle Ihre Termine an einem Ort zusammen

Automatisiert den gesamten Planungsprozess und spart Ihnen Zeit und Aufwand

Limitierungen von ScheduleOnce

Teurer als andere Terminplanungs-Tools

Für neue Benutzer kann es aufgrund seiner umfangreichen Features überwältigend sein

Preise für ScheduleOnce

Starter : Kostenlos

Growth : 10 $/Monat

Enterprise: Wenden Sie sich bezüglich der Preise an ScheduleOnce

Bewertungen und Rezensionen zu ScheduleOnce

G2 : k. A.

Capterra: k. A.

8. SimpleMind

via SimpleMind

SimpleMind ist ein Mind-Mapping-Tool, mit dem Sie Ihre Gedanken visuell organisieren können. Mindmaps können für Menschen mit ADHS besonders effektiv sein, da sie im Vergleich zu herkömmlichen linearen Notizen eine flexiblere und kreativere Art der Ideenfindung ermöglichen.

Mit SimpleMind können Sie Mindmaps auf einer unbegrenzten Leinwand erstellen, sodass Ihnen nie der Platz ausgeht.

Mit diesem Tool können Sie Ihre Mindmaps mit Farben, Stilen und Bildern benutzerdefiniert gestalten, wodurch Ihre Karten ansprechender und leichter verständlich werden.

Außerdem können Sie von jedem Gerät aus auf Ihre Mindmaps zugreifen, sodass Sie diese bequem einsehen und bearbeiten können, egal wo Sie sich gerade befinden.

Die besten Features von SimpleMind

Die unendliche Canvas ermöglicht grenzenloses Mindmapping ohne räumliche Einschränkungen

Passen Sie Mindmaps mit Stilen, Farben und Bildern benutzerdefiniert an, um visuell ansprechende Inhalte zu erstellen

Dank plattformübergreifender Synchronisierung können Sie von jedem Gerät aus auf Mindmaps zugreifen

Einschränkungen von SimpleMind

Die kostenlose Version ist etwas eingeschränkt, während erweiterte Features den kostenpflichtigen Versionen vorbehalten sind

Einige Benutzer berichten, dass die Benutzeroberfläche anfangs etwas schwierig zu bedienen sein kann

Preise für SimpleMind

Free

Pro: Preise auf Anfrage bei SimpleMind

Bewertungen und Rezensionen zu SimpleMind

G2 : 4,5/5 (über 12.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 2.000 Bewertungen)

9. 24me

via 24me

24me ist eine persönliche Assistenz-App, die Ihre elektronischen Kalender, Aufgaben, Notizen und persönlichen Konten an einem Ort zusammenführt.

Mit automatischen Erinnerungen für Aufgaben wie das Bezahlen von Rechnungen oder das Einhalten von Terminen sorgt 24me dafür, dass Sie nie wieder eine wichtige Frist verpassen. Mal sehen, ob ein Stapel Haftnotizen und ein Papierkalender das auch schaffen!

Die App enthält außerdem Zeitmanagement-Tools wie ein „Smart Alerts“-Feature, das die Fahrzeit zu Ihrem nächsten Termin berechnet und automatisch Erinnerungen einrichtet, wenn es Zeit ist, loszufahren. Dies kann besonders für Menschen mit ADHS hilfreich sein, da es ihnen die Last des Erinnerns und Planens abnimmt.

Die App lässt sich mit verschiedenen digitalen Assistenten integrieren, wodurch die Verwaltung Ihrer Aufgaben und Termine noch einfacher wird.

Die besten Features von 24me

Durch die Zusammenführung von Kalendern, Aufgaben und Notizen können Benutzer alle ihre Verpflichtungen an einem Ort einsehen

Automatisierte Abschließung bestimmter Aufgaben, wie z. B. Zahlungen für Rechnungen und das Versenden von Geschenken

Bietet Spracheingabe zum Hinzufügen von Aufgaben und Notizen und ist damit besonders praktisch für Benutzer, die lieber sprechen als tippen

Limitierungen von 24me

Bei der Integration mit bestimmten anderen Anwendungen wurden Probleme bei der Synchronisierung gemeldet

Einige Benutzer berichten, dass die Benutzeroberfläche der App intuitiver sein könnte

Preise für 24me

Free

Pro: 5,99 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu 24me

G2 : k. A.

Capterra: k. A.

10. Cozi

via Cozi

Cozi ist eine Familienplaner-App, mit der Sie die Termine, Aufgaben und Listen mit Dingen, die zu erledigen sind, Ihrer Familie an einem Ort verwalten können. Die Aufgabenplaner-App verfügt über einen gemeinsamen Familienkalender, in den Mitglieder ihre Termine und Ereignisse eintragen können, sodass auf einen Blick ersichtlich ist, wer wann was macht.

Mit Cozi können Sie außerdem Aufgaben und Einkaufslisten erstellen und verwalten, auf die alle Familienmitglieder Zugriff haben. Die App sendet Erinnerungen für anstehende Ereignisse oder Aufgaben, sodass alle auf dem Laufenden sind.

Für Menschen mit ADHS, die familiäre Verpflichtungen bewältigen müssen, kann Cozi ein hervorragendes Organisationstool sein, um den Überblick zu behalten.

Die besten Features von Cozi

Ein gemeinsamer Familienkalender ermöglicht es allen Familienmitgliedern zu sehen, wer wann was vorhat

Enthält gemeinsame To-do-Listen, sodass jeder sehen kann, welche Aufgaben zu erledigen sind und wer dafür verantwortlich ist

Cozi bietet außerdem gemeinsame Einkaufslisten, die in Echtzeit aktualisiert werden, sobald Familienmitglieder Elemente abhaken

Limitierungen von Cozi

Bestimmte Features, wie die Kalender-Ansicht und die werbefreie Nutzung, sind nur in der kostenpflichtigen Version verfügbar

Einige Benutzer empfinden die Benutzeroberfläche im Vergleich zu anderen modernen Apps als etwas veraltet

Preise für Cozi

Free

Cozi Gold: 29,99 $/Jahr

Bewertungen und Rezensionen zu Cozi

G2 : k. A.

Capterra: k. A.

Bleiben Sie bei der Arbeit konzentriert – mit tools zum Umgang mit ADHS

Der Umgang mit einer Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung kann eine Herausforderung sein, aber mit den richtigen tools können Sie diese Herausforderung in eine Stärke verwandeln. Jedes der von uns vorgestellten Organisations-Tools für ADHS bietet einzigartige Features.

Ob es darum geht, Aufgaben zu verwalten, Gedanken zu ordnen, Termine zu planen oder wichtige Details mit digitalen Haftnotizen im Blick zu behalten – hier finden Sie alles, was Sie brauchen. Aber denken Sie daran: Der Schlüssel zum Erfolg der Organisation liegt nicht darin, alle diese digitalen Tools gleichzeitig zu nutzen. Finden Sie stattdessen die Tools, die Ihren spezifischen Bedürfnissen am besten entsprechen.

Das Ziel ist es, Ihr Leben zu vereinfachen, nicht es noch komplizierter zu machen. Nehmen Sie sich also etwas Zeit, um diese Optionen zu erkunden und herauszufinden, was für Sie am besten funktioniert. Und denken Sie daran: Jeder Mensch ist anders – was für den einen am besten funktioniert, muss für den anderen nicht unbedingt das Richtige sein.

Das Wichtigste ist, herauszufinden, womit Sie sich am besten organisiert und mit hoher Produktivität fühlen.

Vergessen Sie nicht, sich auf Ihrer Suche nach organisatorischer Meisterschaft die Kalenderansicht von ClickUp anzusehen. Sie bietet eine umfassende Übersicht über alle Ihre Aufgaben und deren Fälligkeitsdaten in einem visuell intuitiven Format.

Dies ist ein echter Game-Changer für visuelle Denker und besonders nützlich für alle, die mehrere Aufgaben und Termine unter einen Hut bringen müssen. Entdecken Sie außerdem ClickUp Docs – eine effiziente Möglichkeit, Dokumente in Ihrem Workspace zu erstellen, zu freigeben und gemeinsam daran zu arbeiten.

Mit ClickUp Docs können Sie Notizen machen, Aufgaben zuweisen und Listen zur Bearbeitung gemeinsam durchführen – ein vielseitiges Tool für persönliche und Team-Projekte. Für Menschen mit ADHS kann die Suche nach den richtigen Tools den entscheidenden Unterschied in ihrem beruflichen und privaten Leben ausmachen.

Also, worauf warten Sie noch?

Probieren Sie diese tools noch heute aus und entdecken Sie die Vorteile eines gut organisierten Lebens.