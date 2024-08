die 10 besten KI-Tools für ADHS im Jahr 2024

Die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) kann im Privat- und Berufsleben einzigartige Herausforderungen mit sich bringen! Ich habe die Erfahrung gemacht, wie schwer es ist - unvollendete Projekte und verpasste Fristen aufgrund von Aufschieberei, Konzentrationsschwierigkeiten und die ständige Suche nach Möglichkeiten, meine Zeit und Energie besser einzuteilen.

Also habe ich mehrere KI-gestützte ADHD-Tools zur Automatisierung von Aufgaben und mein Leben einfacher zu machen.

Wenn Sie im selben Boot unterwegs sind, kann ich Ihnen nachfühlen! Ich habe eine Liste mit allen ADHS-Tools erstellt, die ich ausprobiert habe und regelmäßig verwende, um meine wichtigen Aufgaben zu organisieren, mich zu konzentrieren und schnelle Notizen zu machen. Sie können diese ADHS-Produktivitäts-Apps leicht in Ihre bestehenden Prozesse integrieren, um sie besser zu verwalten.

Lassen Sie uns in die besten KI-Tools für ADHS eintauchen!

Die beste KI finden ADHS-Apps die Ihnen helfen, Ihren Kopf zu entrümpeln, kann eine Herausforderung sein. Sie brauchen ein Tool, das Ihnen die Verwaltung von Aufgaben und die Steigerung der Konzentration erleichtert und gleichzeitig Ihren individuellen Bedürfnissen gerecht wird.

Hier ist, was ich bei der Suche nach KI-ADHS-Tools berücksichtigt habe:

Einfachheit: Bei ADHS fühlen sich unsere Gehirne aufgrund der Hyperaktivität ständig überlastet. Wir brauchen einfache Tools mit einer interaktiven Benutzeroberfläche, die unser Gehirn nicht überfordern

Was ist ADHS?

ADHS kann sich so anfühlen, als sei "alles nur Einbildung" Aber das ist es nicht! Hier ist, was Doktor Russell Barkley , eine führende Autorität zu diesem Thema, sagt dazu:

ADHS als gehirnbedingte Störung: Dr. Barkley betont, dass ADHS eine neurologische Entwicklungsstörung ist, was bedeutet, dass sie auf Unterschiede in der Gehirnfunktion zurückzuführen ist. Und nein! Es ist nicht das Ergebnis schlechter Erziehung oder mangelnder Willenskraft

Dr. Barkley betont, dass ADHS eine neurologische Entwicklungsstörung ist, was bedeutet, dass sie auf Unterschiede in der Gehirnfunktion zurückzuführen ist. Und nein! Es ist nicht das Ergebnis schlechter Erziehung oder mangelnder Willenskraft Schwerpunkt auf Defizite bei den exekutiven Funktionen: Er betont, dass die zentrale Herausforderung bei ADHS in den exekutiven Funktionen liegt, die sich auf Fähigkeiten wie Planung, Organisation, Konzentration und Zeitmanagement auswirken. Wenn Sie das nächste Mal Schwierigkeiten haben, sich zu konzentrieren, denken Sie an diese physiologischen Aspekte der Erkrankung

Er betont, dass die zentrale Herausforderung bei ADHS in den exekutiven Funktionen liegt, die sich auf Fähigkeiten wie Planung, Organisation, Konzentration und Zeitmanagement auswirken. Wenn Sie das nächste Mal Schwierigkeiten haben, sich zu konzentrieren, denken Sie an diese physiologischen Aspekte der Erkrankung Bedeutung einer umfassenden Behandlung: Dr. Barkley plädiert für einen multimodalen Ansatz bei der Behandlung von ADHS. Dazu können Medikamente, Verhaltenstherapie, pädagogische Unterstützung und Kompetenztraining gehören. Die richtigen Hilfsmittel können Ihnen helfen, hilfreiche Bewältigungsstrategien zu entwickeln, um sich zu konzentrieren

Dr. Barkley plädiert für einen multimodalen Ansatz bei der Behandlung von ADHS. Dazu können Medikamente, Verhaltenstherapie, pädagogische Unterstützung und Kompetenztraining gehören. Die richtigen Hilfsmittel können Ihnen helfen, hilfreiche Bewältigungsstrategien zu entwickeln, um sich zu konzentrieren ADHS über die gesamte Lebensspanne hinweg: Er betont, dass ADHS bis ins Erwachsenenalter andauert und kontinuierliche Behandlungsstrategien erfordert

Ich finde es hilfreich, mehr zu erfahren über die Wissenschaft hinter ADHS denn sie ermöglicht es mir, eine einzigartige Perspektive zu entwickeln und zu erhalten, wie ich funktioniere!

Mit all diesen hilfreichen Funktionen im Hinterkopf wollen wir uns nun der Liste der besten ADHS-Apps zuwenden, die dir helfen, produktiver zu werden.

1. ClickUp: Das Beste für KI-gestütztes Projektmanagement

Lange Zeit habe ich ClickUp nur als eine Projekt-Management-Tool . Aber als ich die Funktionen erkundete, stellte ich fest, dass es eine leistungsstarke Plattform ist, die auch beim ADHS-Management helfen kann. Es bietet einzigartige Anpassungsmöglichkeiten, eine intuitive Benutzeroberfläche und eine umfassende Projektverfolgung, die mir hilft, Dinge besser zu organisieren und zu verfolgen.

ClickUp verändert die Art und Weise, wie Sie zusammenarbeiten, Projekte organisieren und durchführen. Seine Flexibilität und visuelle Klarheit helfen dabei, Aufgaben in überschaubare Schritte zu zerlegen, klare Prioritäten zu setzen und Ablenkungen zu minimieren.

clickUp hilft Ihnen, Projekte in kleine, überschaubare Aufgaben aufzuteilen - und so die Produktivität und Effizienz zu steigern ClickUp Gehirn , die KI-Funktion, ist eine der besten ADHD-Tools, um organisiert zu bleiben . Hier erfahren Sie, wie Sie mit ClickUp Brain Ihren Arbeitsablauf automatisieren können:

Organisiert Aufgaben in übersichtlichen Listen

Setzen Sie Erinnerungen für Fristen

Große Projekte in kleinere Schritte unterteilen

Zusammenfassungen des Projektfortschritts erhalten, um sicherzustellen, dass alles nach Plan läuft

Verwalten Sie vorrangige Aufgaben mit Farbcodierung

verwenden Sie ClickUp Brain, um sofortige Antworten aus Ihren Dateien und Aufgaben zu erhalten

Mit einem KI-Assistenten, der Sie auf dem richtigen Weg hält, ist der nächste Schritt, die Prokrastination zu bekämpfen. Wir alle kennen die heilige Regel von ADHS: Listen erstellen! So hilfreich sie auch sind, können Listen überwältigend sein, wenn sie nicht gut gemacht sind. ButClickUp kann hier Ihr Co-Pilot sein:

Aktualisieren Sie Ihre To-Do-Listen! ClickUp'sTo-Do-Listen-Funktion können Sie alles anpassen, von der Schriftart bis zu den Farben, damit die Liste optisch ansprechend ist und Ihre Aufmerksamkeit behält. Pluspunkt,ClickUp-Erinnerungen und Notizen helfen Ihnen, den Überblick über alle wichtigen Details zu behalten

Holen Sie sich Ihre Mitarbeiter zur Unterstützung! Laden Sie Kollegen in Ihren ClickUp-Raum ein, um ihnen virtuell zu gratulieren und sie sanft zu erinnern (und vielleicht sogar anzustupsen, wenn Sie es brauchen)

Entdecke deine Arbeitsmuster mitClickUp's Zeiterfassung. Sehen Sie genau, wo Ihre Stunden hingehen, damit Sie Ihre Konzentrationsmuster verstehen und die heimlichen Ablenkungen erkennen können

Starten Sie mit Vorlagen in die Produktivität. Sie müssen nicht bei Null anfangen. Verwenden Sie Hunderte vonADHS-freundliche Vorlagen von ClickUp um organisiert zu bleiben, sei es für Arbeitsprojekte oder den Alltag

Die besten ClickUp-Funktionen

ClickUp hat alle Funktionen, die neurodiverse Menschen müssen bei der Arbeit am Ball bleiben und die Dinge effizient verwalten. Hier ein kurzer Überblick darüber, was die allumfassende Plattform von ClickUp bietet:

Arbeitsabläufe automatisieren: Überlassen Sie ClickUp Brain die sich wiederholenden Aufgaben, wie z. B. das Erstellen von Teilaufgaben, das Zusammenfassen von Kommentaren und sogar das Bereitstellen von Projekteinblicken, damit Sie sich auf das große Ganze konzentrieren können

Überlassen Sie ClickUp Brain die sich wiederholenden Aufgaben, wie z. B. das Erstellen von Teilaufgaben, das Zusammenfassen von Kommentaren und sogar das Bereitstellen von Projekteinblicken, damit Sie sich auf das große Ganze konzentrieren können Gemeinsam mehr schaffen: Erstellen und teilen Sie Wissensdatenbanken und Projektpläne mitClickUp Docs *Effiziente Ressourcenplanung: Verwalten Sie Arbeitslasten nahtlos mit ClickUp'sVorlagen für die Ressourcenplanung *Kommunikation mit Leichtigkeit: Erstellen Sie Arbeits-Kommunikations-Threads, erhalten Sie sofortige Updates, teilen Sie Links, weisen Sie Aufgaben zu und halten Sie das Projekt in Gang mitDie Chat-Ansicht von ClickUp *Visualisieren Sie Ihre Ideen: Brainstormen, planen und organisieren Sie alles, von Projekten bis hin zu zufälligen Gedanken mitClickUp Mind Maps. Ziehen und Ablegen, um Beziehungen zwischen Aufgaben herzustellen, Arbeitsabläufe zu erstellen und das große Ganze zu visualisieren

Erstellen und teilen Sie Wissensdatenbanken und Projektpläne mitClickUp Docs *Effiziente Ressourcenplanung: Verwalten Sie Arbeitslasten nahtlos mit ClickUp'sVorlagen für die Ressourcenplanung *Kommunikation mit Leichtigkeit: Erstellen Sie Arbeits-Kommunikations-Threads, erhalten Sie sofortige Updates, teilen Sie Links, weisen Sie Aufgaben zu und halten Sie das Projekt in Gang mitDie Chat-Ansicht von ClickUp *Visualisieren Sie Ihre Ideen: Brainstormen, planen und organisieren Sie alles, von Projekten bis hin zu zufälligen Gedanken mitClickUp Mind Maps. Ziehen und Ablegen, um Beziehungen zwischen Aufgaben herzustellen, Arbeitsabläufe zu erstellen und das große Ganze zu visualisieren Organisieren Sie Aufgaben mühelos: Erfassen Sie Notizen,To-Do-Listenund sogar vollwertige Aufgaben, alles innerhalb vonClickUp Notizblock. Mit der Rich-Text-Bearbeitung können Sie Überschriften, Aufzählungspunkte, Farben und vieles mehr hinzufügen, um Ihre Notizen optisch ansprechend zu gestalten und leicht zu scannen

Erfassen Sie Notizen,To-Do-Listenund sogar vollwertige Aufgaben, alles innerhalb vonClickUp Notizblock. Mit der Rich-Text-Bearbeitung können Sie Überschriften, Aufzählungspunkte, Farben und vieles mehr hinzufügen, um Ihre Notizen optisch ansprechend zu gestalten und leicht zu scannen Bleiben Sie auf dem Laufenden: Verschaffen Sie sich einen Überblick über Ihre To-Dos mitClickUp's Home-Ansicht damit Sie Erinnerungen setzen, Prioritäten neu setzen und nichts verpassen können

ClickUp Einschränkungen

Einige der ClickUp-Ansichten haben es noch nicht in die mobile App geschafft

ClickUp ist vollgepackt mit Funktionen, die anfangs ein wenig überwältigend wirken können

ClickUp-Preise

Kostenlos: Für immer

Unbegrenzt: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Zu jedem bezahlten Tarif für $5 pro Workspace-Mitglied pro Monat hinzufügen

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (4,000+ Bewertungen)

2. Numo ADHD: Am besten für ADHS-Lernen und Selbstreflexion

via Numo ADHS Diese App ist wie ein ADHS-Hilfebuch in Ihrer Tasche! Es ist vollgepackt mit Memes (denn wer liebt nicht einen guten Lacher?), einer unterstützenden Gemeinschaft, praktischen Tipps und täglicher Ermutigung.

Und das Beste daran? Sie wurde von jemandem entwickelt, der die Probleme von ADHS aus erster Hand kennt. Die App bietet also nachvollziehbare Einblicke und umsetzbare Tipps, die einen echten Unterschied machen können.

Numo ADHD beste Eigenschaften

Fesselnde Inhalte wie Memes, die den Umgang mit ADHS weniger überwältigend und leichter nachvollziehbar machen

Erstellen Sie personalisierte Aufgabenlisten und verfolgen Sie Ihre Fortschritte

Verbinden Sie sich mit einem ADHS-Stamm für Unterstützung, gemeinsame Erfahrungen und Ermutigung

Lernen Sie praktische ADHS-Hacks

Machen Sie maßgeschneiderte ADHS-Tests für Erwachsene und Frauen, um sich selbst besser kennenzulernen und zu verstehen

Numo ADHD Einschränkungen

Begrenzte Informationen sind ohne Anmeldung verfügbar

Preise für Numo ADHD

15,99 $/Monat

Neue Kunden haben Anspruch auf eine kostenlose 7-tägige Testversion

Numo ADHD Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht verfügbar

Nicht verfügbar Capterra: Nicht verfügbar

3. Kawaii-Aufgaben: Am besten für die Steigerung der Aufgabeneffizienz

via Kawaii-Aufgaben Wenn Sie sich bei dem Gedanken, Ihre Aufgabenliste abzuarbeiten, am liebsten wieder ins Bett verkriechen würden, könnte Kawaii Tasks Ihre neue beste Freundin sein. Kawaii Tasks wurde von demselben Team entwickelt, das auch Numo ADHD geschaffen hat.

Kawaii Tasks nutzt künstliche Intelligenz, um diese beängstigenden Aufgaben in kleinere, leichter zu bewältigende Schritte aufzuteilen, und das alles in einer freundlichen Benutzeroberfläche verpackt.

Kawaii Tasks beste Eigenschaften

Nutzt KI, um Aufgaben in überschaubare Teilaufgaben aufzuteilen

Kostenlos und sowohl für iOS als auch für Android verfügbar

Vereinfachen Sie Ihre Arbeitsabläufe mit einer einfachen und benutzerfreundlichen nativen App

Einschränkungen von Kawaii Tasks

Begrenzt auf Aufgabenmanagement; bietet keine umfassende Suite von ADHS-Unterstützungstools

Preise für Kawaii Tasks

Kostenlos

Kawaii Tasks Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht verfügbar

Nicht verfügbar Capterra: Nicht verfügbar

4. ChatGPT: Am besten für KI-gestützte Automatisierung

via ChatGPT ChatGPT ist keine personalisierte ADHS-App, sondern steigert die allgemeine Produktivität und Effizienz. Ich nutze es gerne, um Aufgabenlisten zu erstellen, Ideen zu sammeln und Projektpläne zu skizzieren.

Außerdem können die Anonymität und der nicht wertende Raum von ChatGPT eine offene Kommunikation und Selbstdarstellung fördern.

Hier ist ein bewährter Tipp: Brain Dump Synthesizing . Wenn Sie aufgeregt sind und an die Millionen von Dingen denken, die Sie tun müssen, geben Sie alles in ChatGPT ein.

Sobald Sie fertig sind, bitten Sie das Tool, Ihre Gedanken in drei oder vier Aufzählungspunkten zusammenzufassen. Das wird Ihnen helfen, wieder klare Gedanken zu fassen und die Aufgaben zu priorisieren, die sofort erledigt werden müssen.

Sie können ChatGPT auch auffordern, aus Ihrem "Brain Dump" Aufgabenlisten zu erstellen. Probieren Sie es aus und danken Sie mir später!

ChatGPT beste Eigenschaften

Nutzen Sie KI-gestützte Unterstützung für Aufgabenmanagement und Organisation

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben und rationalisieren Sie Arbeitsabläufe durch GenerativeAI

Wägen Sie die Vor- und Nachteile verschiedener Pläne und Ideen für eine strategische Entscheidungsfindung ab

Verbessern Sie Ihre Fähigkeiten, indem Sie Zugang zu Lernressourcen erhalten

ChatGPT-Einschränkungen

ChatGPT bietet möglicherweise nicht so maßgeschneiderte Unterstützung wie spezialisierte ADHS-Tools

Die von ChatGPT bereitgestellten Informationen können manchmal falsch oder voreingenommen sein

ChatGPT Preise

Kostenlos : Kostenlose Version

: Kostenlose Version Plus: $20 pro Benutzer

$20 pro Benutzer Team: $30 pro Benutzer

$30 pro Benutzer Unternehmen: Kontakt zum Vertrieb

ChatGPT Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (513 Bewertungen)

4.7/5 (513 Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (45 Bewertungen)

5. Jasper: Am besten für die Automatisierung der Inhaltserstellung

via Jaspis KI Jasper AI wurde zwar nicht speziell für ADHS entwickelt, kann aber Ihre Produktivität mit KI-gestützter Schreibhilfe verbessern. Sie können Jasper AI nutzen, um Ideen zu generieren und Inhalte zu erstellen.

Indem Sie damit Ihre Gedanken strukturieren, können Sie Schreibblockaden überwinden und sich wiederholende Aufgaben automatisieren, was den Umgang mit ADHS erleichtert. Für Menschen mit ADHS, die im Bereich des Content-Marketings oder der Content-Erstellung im Allgemeinen tätig sind, kann Jasper ein entscheidender Faktor sein.

Jasper beste Eigenschaften

Nutzen Sie KI-gestützte Inhaltserstellung, um die Prokrastination zu besiegen

Detaillierte Projektpläne erstellen und Aufgaben aufschlüsseln

Integrieren Sie das Tool mit verschiedenen Plattformen wie Slack, Google Sheets, Airtable, WordPress usw. für einen nahtlosen Arbeitsablauf

Passen Sie die App an Ihre individuellen Bedürfnisse an

Generieren Sie Inhalte in über 30 Sprachen

Jasper Einschränkungen

Hauptsächlich auf die Erstellung von Inhalten ausgerichtet; verfügt möglicherweise nicht über alle Funktionen, die Sie benötigen, um Ihre ADHS-spezifischen Anforderungen zu erfüllen

Preise für Jasper

Creator: $49/Monat pro Benutzer

$49/Monat pro Benutzer Pro: $69/Monat pro Benutzer

$69/Monat pro Benutzer Business: Benutzerdefinierte Preise

Jasper Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1200+ Bewertungen)

4.7/5 (1200+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (1800+ Bewertungen)

6. Leantime: Am besten für das Management kleiner Projekte

via Leantime.io Wenn Sie ein Team leiten oder einfach mit vielen Projekten jonglieren, ist Leantime einen Blick wert. Es reduziert die kognitive Überlastung, indem es komplexe Aufgaben in einfache Meilensteine zerlegt.

Seine KI-Integration bietet personalisierte Aufgabenansichten, Themen, Kalenderintegrationen und Statusberichte, damit Sie auf die richtigen Informationen zugreifen können, ohne überlastet zu werden. Leantime ermöglicht es Ihnen auch, Ihre größere Vision mit Zielen zu verbinden, um die Motivation für die Erledigung von Aufgaben zu erhöhen.

Leantime beste Eigenschaften

Zugriff auf umfassende Projektmanagement-Tools, einschließlich Zeiterfassung und My Work Dashboard

Unbegrenzte Anzahl von Nutzern auch mit dem kostenlosen Plan; vorteilhaft für die Verwaltung von Teams

Integration von KI für die Priorisierung und Aufschlüsselung von Aufgaben bei höheren Plänen

Steigern Sie Ihre Produktivität mit Funktionen zur Kunden- und Strategieverwaltung

Visualisieren Sie Ihre Arbeit mit Strategy Boards, Blueprint Boards und Business Model Canvas

Leantime Einschränkungen

Einige fortgeschrittene Funktionen sind nur in den höherwertigen Tarifen verfügbar

Begrenzt auf 150 To-Dos in der kostenlosen Version

Leantime Preise

Kostenlos

Essentials: $4/Monat pro Benutzer

$4/Monat pro Benutzer Premium: $8/Monat pro Benutzer

$8/Monat pro Benutzer Ultimativ: $10/Monat pro Benutzer

Leantime Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (3 Bewertungen)

4.7/5 (3 Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (10 Bewertungen)

7. Wald App: Am besten für mehr Konzentration

/via_ Forest Die Forest-App hat die konzentriert bleiben spaß für mich. Es nutzt die Pomodoro-Methode - bei der man 25 Minuten lang ununterbrochen arbeitet und dann eine kurze Pause einlegt -, um die Produktivität zu steigern. Und das Beste daran? Die App lässt Sie virtuelle Bäume wachsen, die Ihnen helfen, sich zu konzentrieren!

Sobald du den Fokus-Timer startest, pflanzt du einen Baum, der für die nächsten 30 Minuten wächst. Wenn du die App verlässt, stirbt die Pflanze. Forest hilft dir also, dem Drang zu widerstehen, gedankenlos durch dein Handy zu scrollen.

Das Erstaunliche an Forest ist, dass es Partnerschaften mit echten Pflanzorganisationen eingegangen ist. Die virtuellen Münzen, die du zum Pflanzen eines Baumes verwendest, spendet Forest an seine Partner für die tatsächliche Pflanzung von Bäumen.

Forest App beste Eigenschaften

Üben Sie sich in Achtsamkeit und verbessern Sie Ihre Konzentration und Produktivität mit einem spielerischen Ansatz

Verbessern Sie Ihr Zeitmanagement und reduzieren Sie Ihre Handysucht

Mit Freunden und Familie zusammenarbeiten und gemeinsam Bäume pflanzen

Tragen Sie zur Pflanzung echter Bäume durch Forest-Partnerschaften mit Baumpflanzungsorganisationen bei

Einschränkungen der Forest App

Eingeschränkte Funktionalität ohne Kauf der Pro-Version oder In-App-Käufe

Preise der Forest App

iOS: $3,99 (einmalige Zahlung)

$3,99 (einmalige Zahlung) Android: Kostenlos mit einer Option zum Upgrade auf die Pro-Version für $1,99 (einmalige Zahlung)

Forest App Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht verfügbar

Nicht verfügbar Capterra: Nicht verfügbar

8. Brain.fm: Am besten für mehr Konzentration, Schlaf und Entspannung

via Gehirn.fm Brain.fm ist eine KI-unterstützte Musik-App für Menschen mit ADHS. Sie erstellt eigene Melodien für sich zu konzentrieren zu bleiben, sich zu entspannen und sogar besser zu schlafen. Betrachten Sie es als Soundtrack für Ihre Produktivität und den Umgang mit den häufigen Symptomen von ADHS.

Brain.fm erforscht die optimale Tonfrequenz für das Gehirn und steigert so dessen Konzentrationsfähigkeit. Es spielt unauffällig im Hintergrund, während Sie Aufgaben erledigen.

Brain.fm beste Eigenschaften

Hören Sie KI-generierte Musik zur Verbesserung von Konzentration, Entspannung und Schlaf

Zugriff auf personalisierte Wiedergabelisten, die auf individuelle Bedürfnisse und Vorlieben zugeschnitten sind

Verbessern Sie die kognitive Leistung und Produktivität mit wissenschaftlich untermauerten Musiktönen

Wechsel in den Offline-Modus für ununterbrochenes Hören

Brain.fm Einschränkungen

Erfordert ein Abonnement für vollen Zugriff

Effektivität kann je nach persönlicher Reaktion auf die Musik variieren

Brain.fm Preise

Monatlich: $9,99/Monat

$9,99/Monat Jährlich: $69.99/Jahr

Brain.fm Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht verfügbar

Nicht verfügbar Capterra: Nicht verfügbar

9. RescueTime: Am besten Ablenkungen reduzieren

via RescueTime Eine der größten Herausforderungen im Zusammenhang mit ADHS ist für mich die Erfassung meiner Zeit. Manchmal habe ich das Gefühl, trotz stundenlanger Arbeit nichts erreicht zu haben. RescueTime hat mir in dieser Hinsicht ungemein geholfen.

Es handelt sich um eine automatische Zeiterfassungssoftware, die berechnet, wie viel Zeit man mit verschiedenen Anwendungen, Websites und sogar Dokumenten verbringt. So wissen Sie, wohin Ihre Zeit fließt und wann Sie kurze Pausen einlegen. RescueTime verfolgt Aktivitäten und Arbeitsgewohnheiten und hilft Ihnen dabei, Ziele zu setzen, wie Sie Ihre Zeit nutzen möchten.

Die besten Funktionen von RescueTime

Automatisierte Zeiterfassung und Ablenkungsmanagement

Detaillierte Berichte und Einblicke in die Produktivität

Setzen Sie sich Produktivitätsziele und lassen Sie sich in Echtzeit über Ablenkungen informieren, um auf Kurs zu bleiben

Integrieren Sie RescueTime in Anwendungen wie GMail, Google Calendar, Trello, Evernote und viele andere, um die Produktivität zu steigern

Ermöglichen Sie konzentrierte Sitzungen mit Website-Anwendungen und Zeitblockierung

RescueTime-Einschränkungen

Für einige erweiterte Funktionen ist ein Premium-Abonnement erforderlich

Erfordert möglicherweise eine anfängliche Einrichtung und Anpassung an die individuellen Bedürfnisse

RescueTime Preise

Lite: Kostenlos

Kostenlos Premium: $12/Monat

RescueTime Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (90 Bewertungen)

4.1/5 (90 Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (130+ Bewertungen)

via Goblin-Werkzeuge Goblin ist mein bevorzugtes Werkzeug an Tagen, an denen ich mich überfordert fühle und nicht viel planen oder nachdenken möchte. Ich verwende einfach die Magic ToDo-Funktion, um mir einen Überblick über meine Aufgaben zu verschaffen. Goblin schlüsselt die größeren Aufgaben in kleinere Elemente auf.

Ich habe zum Beispiel erwähnt, dass ich Marketingkampagnen planen muss, und Goblin hat für mich Unteraufgaben erstellt, die ich nach und nach abarbeiten kann. Goblin sagt mir, was ich tun muss, und fügt sogar eine Schätzung hinzu, wie viel Zeit ich für jede Aufgabe benötigen würde.

Eine gute Sache ist, dass ich sogar den Grad der Vereinfachung der Aufgaben bestimmen kann. Außerdem kann ich Aufgaben bearbeiten und Unteraufgaben hinzufügen. Wenn Sie also Angst vor Ihren Aufgaben haben, sollten Sie Goblin verwenden, um die schwere Arbeit zu erledigen und die mentale Belastung zu verringern.

Verwandeln Sie grobe Gedanken in professionelle Nachrichten mit Formalizer

Lassen Sie die Richterfunktion von Goblin den Tonfall der Nachrichten, die Sie erhalten, einschätzen, um Ihr Überdenken zu kontrollieren

Holen Sie sich mit Goblin Professor einen schnellen Crashkurs zu jedem komplexen Thema

Schätzen Sie ab, wie viel Zeit Ihre Aufgaben in Anspruch nehmen werden. Dies verbessert das Zeitmanagement

Übertragen Sie Ihre Gedanken in Listen, um Ablenkungen zu vermeiden

Goblin bietet keine Aufgabenerinnerungen oder zeigt den Aufgabenfortschritt an

Es ist schwierig, ein Konto zu erstellen und Ihre Aufgaben in Goblin zu erfassen

Kostenlos

G2: Nicht verfügbar

Nicht verfügbar Capterra: Nicht verfügbar

Behalten Sie den Überblick über Ihre Aufgaben mit ClickUp

ADHS kann eine Achterbahnfahrt der Gefühle sein, bei der man sich überfordert fühlt. Deshalb sollten Sie sich an KI-Tools für ADHS wenden - nicht als Allheilmittel, sondern als Verbündete auf Ihrem Weg.

ADHS-Apps sind so konzipiert, dass sie die besonderen Bedürfnisse des ADHS-Gehirns verstehen und sich an sie anpassen. Aber die besten ADHS-Tools zu finden, ist eine weitere Herausforderung, die unser Gehirn gerne vermeiden möchte.

Warum sollten Sie mit einer Vielzahl von Apps jonglieren, wenn ClickUp Ihre All-in-One-Kommandozentrale sein kann? Es dient als Zeiterfassungssystem, Kalender, Taskmaster und Notizenmacher - alles in einer schlanken Plattform vereint.

Mit ClickUp können Sie ADHS-Herausforderungen frontal angehen und endlich Ihre To-Do-Liste bewältigen. Anmelden bei ClickUp und steigern Sie Ihre Produktivität!