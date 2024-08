die 10 besten Bücher über Fokus, um Ihre Konzentration im Jahr 2024 zu verbessern

Sagen Sie mir, ob das nach Ihnen klingt:

sie beginnen Ihren Tag mit einer langen Liste, in der Hoffnung, alles zu erledigen. Aber am Abend merken Sie, dass Sie kaum an der Oberfläche gekratzt haben

sie gehen zu Bett, wachen am nächsten Tag auf, und der Zyklus geht weiter

Wir alle hatten schon solche Tage. Besonders schwierig ist es, wenn man aus der Ferne arbeitet!

Ablenkungen scheinen überall aufzutauchen, jetzt mehr denn je. Ob es nun die Flut von E-Mails und Texten ist, das Scrollen in den sozialen Medien oder sogar ein Serienmarathon im Fernsehen.

Leider leidet Ihre Produktivität umso mehr, je weniger Sie sich auf die anstehende Aufgabe konzentrieren. Produktivität lebt von tiefem Fokus, daher sind Tools zur Verbesserung Ihrer Konzentration unerlässlich.

Wir haben uns mit vielen Büchern zur Verbesserung der Konzentration beschäftigt und eine Liste mit den zehn besten zusammengestellt. Sie können darauf vertrauen, dass diese Verfasser Experten sind, die Ihnen helfen, Ihre Konzentrationsfähigkeit zu verbessern.

Sind Sie bereit, einzutauchen und von den Experten zu lernen? 📚

Top 10 Bücher über Konzentration, die Ihnen helfen, Ihre Konzentration zu verbessern

Ehrlich gesagt, ich wünschte, ich hätte dieses Buch schon früher gefunden.

Goleman spricht über die drei Formulare des Fokus (innerer, anderer und äußerer Fokus) und erklärt, wie man sich durch die Anwendung jedes einzelnen Formulars von einem prokrastinierenden Enthusiasten zu einem starken Zielerfüller entwickeln kann.

Seine Tipps zur Steigerung der Aufmerksamkeit in einer lauten Welt, zur Verbesserung des Selbstbewusstseins und zur Steigerung der emotionalen Intelligenz werden Ihren Fokus ernsthaft verbessern und Ihnen helfen, in allen Bereichen des Lebens zu brillieren.

Er verfügt über Statistiken, solide Forschungsergebnisse und einige faszinierende Fallstudien aus verschiedenen Feldern, um seine Argumente zu untermauern. Außerdem nimmt er sich die Zeit, aufzuschlüsseln, was durchschnittliche Leistungsträger von Hochleistungsträgern unterscheidet.

Und verpassen Sie nicht Golemans Einblicke in clevere Gewohnheiten im Buch. Er spricht über Achtsamkeitsmeditation, fokussierte Vorbereitung und positive Vibes. Diese Tipps zur persönlichen Entwicklung können Ihnen helfen, gesunde Gewohnheiten zu entwickeln, neue Fähigkeiten zu erlernen und ein hohes Leistungsniveau über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten.

Wenn Sie diese Ideen befolgen, werden Sie große Auswirkungen auf Ihren Fokus und Ihre Konzentration feststellen.

Es ist nicht das Geschwätz der Menschen um uns herum, das uns am stärksten ablenkt, sondern vielmehr das Geschwätz unserer eigenen Gedanken. Um sich voll und ganz zu konzentrieren, müssen diese inneren Stimmen zum Schweigen gebracht werden. Beginnen Sie damit, nacheinander Siebener von 100 zu subtrahieren, und wenn Sie sich auf die Aufgabe konzentrieren, wird Ihre Plauderzone still

Daniel Goleman

Sind die Dinge, auf die Sie 80 % Ihrer Zeit verwenden, Ihren Aufwand wert?

Finden Sie es heraus in diesem Buch über konzentrierten Erfolg. Wenn es darum geht, Ihre Ziele und Prioritäten zu verfeinern, ist dieser Text Ihre Bibel.

Richard Koch weist auf das 80/20-Prinzip hin, das sich auf das Pareto-Prinzip in der Wirtschaftswissenschaft bezieht (das besagt, dass 80 % des Outputs aus 20 % des Inputs resultieren).

Er untermauert dieses uralte Wirtschaftskonzept und zeigt einen praktischen Weg auf, um Prioritäten zu setzen und die Produktivität zu steigern.

Dieses Buch enthüllt die überraschend einfache Wahrheit, dass Sie wahrscheinlich 80 % Ihrer Zeit mit Aufgaben vergeuden, die nicht wichtig sind. Wenn Sie sich jedoch auf die 20 % konzentrieren, auf die es ankommt, erschließen Sie sich das Potenzial für enormen Erfolg, ein konzentriertes Leben und Glück.

Letztendlich lernen Sie, wichtige Aufgaben für Ihr Privatleben zu erkennen, intelligent zu arbeiten, Ihre Zeit zu verwalten, Ihre Denkweise zu ändern und Aufgaben effizient zu priorisieren.

Der Weg, etwas Großes zu schaffen, besteht darin, etwas Einfaches zu schaffen.

Richard Koch

Haben Sie schon einmal eine Aufgabe schneller erledigt, als Sie erwartet haben?

Michael zeigt auf, warum das so ist und wie man eine solche Kultur für alle Bereiche des eigenen Lebens stabilisieren kann. Im Buch erwähnt er Geheimnisse, die sich wiederholt bewährt haben, um mit weniger Zeit und Aufwand mehr zu erledigen.

Das Geheimnis der Produktivität besteht seiner Meinung nach darin, an den richtigen Aufgaben dranzubleiben, auch wenn digitale Ablenkungen auftauchen, anstatt zu viele Dinge gleichzeitig zu jonglieren.

Er veranschaulicht ein Drei-Schritte-System, mit dem Sie Ihre Selbstbeherrschung steigern können:

STOPP: Halten Sie inne, um herauszufinden, woran Sie arbeiten. Zu erledigen ist dies in drei Schritten: formulieren, bewerten und verjüngen

Halten Sie inne, um herauszufinden, woran Sie arbeiten. Zu erledigen ist dies in drei Schritten: formulieren, bewerten und verjüngen CUT: Entfernen Sie die Aufgaben, die für Ihre Produktivität nicht von großer Bedeutung sind, und erledigen Sie eine der drei folgenden Aufgaben: eliminieren, automatisieren oder delegieren

Entfernen Sie die Aufgaben, die für Ihre Produktivität nicht von großer Bedeutung sind, und erledigen Sie eine der drei folgenden Aufgaben: eliminieren, automatisieren oder delegieren AUTOMATISIEREN: Das ist, wenn Sie Ihre wesentlichen Aufgaben erledigen, während Sie sich wieder konzentrieren und Wege finden, sie mit weniger Stress und in kürzerer Zeit zu erledigen. Sie können dies auf drei Arten erreichen: Konsolidieren, Benennen und Aktivieren

Ablenkung ist ein Feind der Produktivität, und die Umsetzung der Strategien in diesem Buch verspricht, Ihre Konzentration und Produktivität zu verbessern.

Produktivität bedeutet nicht, mehr Dinge zu erledigen; es geht darum, die richtigen Dinge zu erledigen

Michael Hyatt

Haben Sie sich jemals eine praktische Anleitung gewünscht, um Ihren Fokus zu schärfen? Dieses Buch ist es.

Chris hat ein Jahr lang geforscht und experimentiert, bevor er Das Produktivitätsprojekt schrieb. Er hat sorgfältig dokumentiert, was für ihn am besten funktioniert hat, von Verhaltensweisen bis hin zu Umgebungen, um seine Produktivität zu verbessern.

In seinem Buch gibt Chris Bailey einige nützliche Produktivitätstipps frei, wie z. B. kluger Koffeinkonsum, weniger Zeit für wichtige Aufgaben aufwenden, achtsameres Arbeiten durch Entschleunigung, Verzicht auf unwichtige Dinge und Akzeptanz von Unvollkommenheit. Er schlägt auch eine praktische 20-Sekunden-Regel für den Umgang mit Ablenkungen vor.

Baileys Ansatz verbindet Wissenschaft, Praxiserfahrungen und Expertenratschläge, um Ihnen zu helfen, besser mit Ihrer Zeit, Aufmerksamkeit und Energie umzugehen.

Vielbeschäftigung ist nichts anderes als Faulheit, wenn sie nicht dazu führt, dass man etwas erreicht

Chris Bailey

Hatten Sie schon einmal Probleme, Ihre wichtigsten Aufgaben zu sortieren?

Getting Things Done von David ist die Antwort! Er gibt bewährte Techniken frei, die Ihnen helfen, Ihre Prioritäten richtig zu setzen.

Das Buch befasst sich mit drei Hauptaspekten: die Kunst, Dinge zu erledigen, eine stressfreie Produktivität zu erreichen und die Macht der Schlüsselprinzipien zu nutzen.

Im Laufe der Zeit hat sich Getting Things Done als das GTD-System für Produktivität und erhielt sogar den Spitznamen "Die Bibel der Produktivität."

GTD hilft Ihnen, Ihre aktuellen Aufgaben zu verfolgen und die nächsten Schritte zu planen. Möchten Sie mit GTD beginnen? Sie können verwenden ClickUp's Getting Things Erledigt Vorlage :

Es genügt zu sagen, dass etwas Automatisches und Außergewöhnliches in Ihrem Geist geschieht, wenn Sie ein klares Bild von dem, was Sie wollen, erschaffen und sich darauf konzentrieren

*David Allen

Was bedeutet es für Sie, das Wichtigste zuerst zu erledigen?

Laut Dr. Stephen Covey,

an erster Stelle zu stehen bedeutet, dass Sie sich auf Ihre wichtigsten Prioritäten konzentrieren und diese umsetzen. Es bedeutet, nach den Prinzipien zu leben und sich von ihnen leiten zu lassen, die Sie am meisten schätzen, und nicht von den Plänen und Kräften, die Sie umgeben

Er veranschaulicht eine Fortsetzung dessen, was Dwight D. Eisenhower, der 34. Präsident der Vereinigten Staaten, 1954 in einer Rede einführte.

Dwight sagte: "Ich habe zwei Arten von Problemen, die dringenden und die wichtigen."

Einfaches Sortieren durch umfangreiche Listen von Aufgaben mit der Eisenhower Matrix Vorlage von ClickUp

Stephens Buch geht noch einen Schritt weiter und stellt eine Formel für das Zeitmanagement vor, die Aufgaben in zwei Kategorien einteilt: dringend und wichtig. Er hebt hervor, dass wichtige Aufgaben nicht immer dringend sind und dringende Aufgaben nicht immer wichtig sind.

Das Buch erforscht auch drei verschiedene Generationen von zeitmanagement : Listen mit Aufgaben, persönliche Organizer mit Fristen und Klärung von Werten.

Stephen betont, wie wichtig es ist, wichtigen, langfristigen Zielen Vorrang vor weniger wichtigen, dringenden Aufgaben zu geben.

Waren Sie schon einmal so sehr in eine Aufgabe vertieft, dass Sie die Zeit aus den Augen verloren haben und alles um Sie herum verschwommen ist?

Das ist tiefe Arbeit!

In seinem Buch beschreibt Newport tiefe Arbeit als:

_"Eine berufliche Tätigkeit, die in ablenkungsfreier Konzentration ausgeführt wird und Ihre kognitiven Fähigkeiten bis an ihr Limit ausreizt. Dieser Aufwand schafft neue Werte, verbessert Ihre Fähigkeiten und ist schwer zu wiederholen

Er bietet eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Überwindung von Ablenkung und zur Neuausrichtung ihren Fokus auf eine einzige Aufgabe. Im ersten Teil von Deep Work wird das Konzept der tiefen Arbeit (fokussierte Konzentration) aufgeschlüsselt und der oberflächlichen Arbeit (leere und oberflächliche Konzentration) gegenübergestellt.

In der zweiten Hälfte des Buches geht er auf vier Schlüsselaktionen ein, um tiefe Arbeit, Selbstkontrolle und mentale Disziplin zu erreichen:

Tief arbeiten

Umfassen Sie die Langeweile

Soziale Medien aufgeben

Legen Sie die Untiefen trocken (eliminieren Sie seichte Aufgaben)

Er erforscht auch philosophische Ansätze, um tiefe Arbeit in Ihrem Berufsleben anzuwenden.

"Deep Work" ist ein praktischer Leitfaden für Selbstbeherrschung und ein konzentriertes Leben. Er hilft Ihnen, Ablenkungen zu überwinden, Ihren Fokus zu stärken und Ihre Energie auf das zu lenken, was wirklich wichtig ist.

Fühlen Sie sich überlastet und erdrückt? Greg hat die Antworten für eine bessere Work-Life-Balance.

In seinem Buch lehrt er die Kunst, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und weniger wichtige Aufgaben wegzulassen. Er zeigt, dass Essenzialismus nicht nur ein Zeitmanagement-Trick ist, sondern ein disziplinierter Ansatz, um das Wesentliche zu identifizieren und den Rest wegzulassen.

Er zeigt auf, wie Sie durch eine selektivere Auswahl des Wesentlichen die Kontrolle über Ihre Entscheidungen zurückgewinnen können, damit Sie Ihre Zeit, Ihre Energie und Ihren Aufwand auf das konzentrieren können, was wirklich zählt, und so einen größeren Einfluss auf Ihre wichtigen Ziele und Aktivitäten nehmen können.

Es geht nicht darum, wie man mehr Dinge zu erledigen hat, sondern darum, wie man die richtigen Dinge zu erledigen hat. Es geht auch nicht darum, weniger zu erledigen, nur um des Weniger willen. Es geht darum, die Zeit und Energie so klug wie möglich zu investieren, um den höchsten Beitrag zu leisten, indem wir nur das Wesentliche zu erledigen

Greg McKeown

Greg spricht darüber, dass Essenzialismus eine Geisteshaltung und eine Lebensweise ist.

Die Lektüre von Essentialism wird Ihnen helfen, sich auf das zu konzentrieren, was wirklich wichtig ist, und achtsame Entscheidungen zu treffen. Sie werden einfache Schritte entdecken, um zu erforschen, zu bewerten, das Überflüssige zu reduzieren und zu handeln.

Haben Sie sich schon einmal gefragt, welcher Teil Ihres Gehirns das Denken zu erledigen hat?

In seinem Buch schlüsselt Daniel Kahneman auf, wie unser Verstand funktioniert. Er beleuchtet die beiden Gehirnsysteme, die das menschliche Denken steuern. Das erste ist schnell, automatisch, emotional und unbewusst, während das zweite langsamer, bewusster und logischer ist.

Kahneman zeigt auf, wann man sich auf sein Bauchgefühl verlassen oder es in Frage stellen sollte, indem er die menschlichen Denkprozesse erforscht. Außerdem gibt er Tipps, wie man sich die Vorteile des langsameren Denkens zunutze machen kann.

Außerdem gibt er Einblicke in bewusstere Entscheidungen und hilft Ihnen ihren Fokus zu steigern auf das, was wirklich wichtig ist.

Man kann mehrere Dinge gleichzeitig erledigen, aber nur, wenn sie leicht und anspruchslos sind

Daniel Kahneman

Deine Gewohnheiten formen das Potenzial Ihres Gehirns; wenn Sie nicht auf sie achten, werden Sie Ihren Höhepunkt nicht erreichen.

In seinem Buch schlüsselt David Rock die Funktionsweise des Gehirns auf und gibt praktische Tipps für ein konzentriertes Leben. Er erörtert, wie gute Gewohnheiten Ihnen helfen können, Stress zu bewältigen und Ihre Kreativität zu steigern.

Hier sind zehn Tipps, die er freigibt, um Ihr Gehirn in Top-Form zu halten:

Sparen Sie Ihre Gehirnleistung

Vermeiden Sie Ablenkungen, um konzentriert zu bleiben

Halten Sie das richtige Maß an geistiger Wachheit aufrecht

Machen Sie Pausen für die "Aha"-Momente

Üben Sie Achtsamkeit, um Ihr Gedächtnis und Ihre Gehirnstruktur zu verbessern

Nutzen Sie Humor, um Unsicherheiten abzubauen und Kontrolle zu gewinnen

Loslassen von Erwartungen für ein glücklicheres Gehirn und gute Gewohnheiten

Verstehen, wie unser Gehirn von sozialen Interaktionen und Fairness profitiert

Lernen Sie, wie das Gehirn eine Zunahme von Bedeutung oder Status bewertet

Verstehen, warum Feedback nicht immer etwas zu erledigen hat

Achtsamkeit ist eine Gewohnheit; je öfter man sie erledigt, desto wahrscheinlicher ist es, dass man mit immer weniger Aufwand in diesem Modus ist ... es ist eine Fähigkeit, die man lernen kann. Es ist der Zugang zu etwas, das wir bereits haben. Achtsamkeit ist nicht schwer. Schwierig ist es, sich daran zu erinnern, achtsam zu sein._

*David Rock

Start Focusing mit ClickUp

Ein Buch zu lesen ist sinnlos, wenn man das Gelernte nicht in die Tat umsetzt. Ein intelligenter Weg, um sicherzustellen, dass Sie es durchziehen, ist der Einsatz von Software wie ClickUp, um Ihre Aufgaben zu rationalisieren und Ihre Konzentration zu steigern.

ClickUp kann Ihnen dabei helfen, viele der in diesen Büchern beschriebenen Taktiken zu operationalisieren und in Ihre Routine einzubauen.

ClickUp ist ein All-in-One projektmanagement tool mit dem Sie ihren Workflow verwalten in einer einzigen App.

Sehen Sie sich diese ClickUp Features an, die Ihre Konzentration bei der Arbeit und im Leben verbessern können:

ClickUp Workflows

Nutzen Sie ClickUp zur Gestaltung von Workflows mit praktischen Features wie Whiteboards, Mindmaps, Automatisierungen und zahlreichen Vorlagen

ClickUp Limits kontextwechsel indem Sie alle Ihre Aufgaben an einem Ort zusammenführen.

Sie müssen nicht mehr zwischen verschiedenen Apps hin- und herwechseln, um Ihre Arbeit zu verwalten - alles ist hier zu finden. Außerdem lässt sich ClickUp mit vielen anderen Apps integrieren, um Ihre Produktivität zu steigern.

ClickUp Zeit-Blockierung

Vorlage zum Blockieren von Zeitplänen von ClickUp ClickUp's Vorlage zum Blockieren von Zeitplänen bietet Ihnen eine schnelle und einfache Möglichkeit, Ihren Zeitplan mit Zeitblöcken zu verwalten.

Sie können eine oder mehrere Aufgaben einem kleinen Block an Zeit in Ihrem Tag zuweisen und sich nur auf diese Aufgaben in diesem Fenster konzentrieren. Mit ClickUp ist das Erstellen, Bearbeiten und Anzeigen Ihrer Zeitblöcke ein Kinderspiel.

Folgen Sie diesen Schritten, um Ihren Zeitblock in ClickUp zu erstellen:

Erstellen Sie Ihre Aufgaben in ClickUp Fügen Sie Ihre Aufgabenbeschreibungen hinzu Mitarbeiter oder Beobachter hinzufügen Hinzufügen vonClickUp Aufgabe Prioritäten5. Zeitschätzungen einbeziehen Start- und Fälligkeitsdatum für die Aufgaben hinzufügen Hinzufügen von Tags für die Aufgabe Hinzufügen von Beziehungen und Abhängigkeiten (falls zutreffend) Hinzufügen einer Checkliste (falls zutreffend)

Sobald Ihre Aufgaben festgelegt sind, wählen Sie Ihre bevorzugte Ansicht detaillierten Zeitplan auf Knopfdruck!

ClickUp Vorlagen

Die Vorlagenbibliothek von ClickUp bietet Dutzende von Ressourcen zur Erstellung von client-Kommunikation einfacher und effektiver

ClickUp hat vorgefertigte zeitsperrende Vorlagen so dass Sie nicht bei Null anfangen müssen. Außerdem können Sie die Registerkarten für Ihre Projektzeit mit ClickUp Zeiterfassung .

ClickUp Automatisierung

Nutzen Sie vorgefertigte Automatisierungsrezepte in ClickUp oder benutzerdefinieren Sie sie nach Ihren Bedürfnissen, damit sich Ihr Team auf das Wesentliche konzentrieren kann ClickUp Automatisierung ist Ihr zeitsparender Helfer, der Ihnen zeitraubende Aufgaben und sich wiederholende Aktionen abnimmt. Sie können verschiedene Dinge automatisieren, z. B. die Aktualisierung von Fälligkeitsdaten für wiederholende Aufgaben, wenn sich der Status ändert.

Und wenn Sie nicht ganz von vorne anfangen möchten, stehen Ihnen in ClickUp fertige Vorlagen für die Automatisierung zur Verfügung.

ClickUp Zu erledigen-Listen

Erstellen Sie übersichtliche, multifunktionale Listen, um Ihre Ideen und Arbeiten von überall aus zu erledigen, damit Sie nie wieder etwas vergessen

Erstellen einer ClickUp Zu erledigen-Liste hilft Ihnen, organisiert zu bleiben und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. ClickUp bietet vielseitige Listen zum Erledigen von Aufgaben, darunter tägliche Checklisten damit Sie Ihre Ideen besser verwalten können.

ClickUp Dokumente

Nutzen Sie ClickUp's Docs, um schöne Dokumente, Wikis und mehr zu erstellen und zu verbinden, um Ideen nahtlos mit Ihrem Team umzusetzen

Verwenden Sie ClickUp Dokumente für ausführliche Notizen, die Ihnen helfen, sich zu konzentrieren und zu klaren, präzisen Elementen führen. Es ist flexibel und ermöglicht es Ihnen, Dokumente zu erstellen, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Sie können Tabellen einfügen, mit anderen zusammenarbeiten, Kommentare hinzufügen, Ihre Dokumente mit verschiedenen Workflows verbinden und vieles mehr.

ClickUp Workload-Ansicht

Gehen Sie mit der Workload-Ansicht in ClickUp einen Schritt weiter und sehen Sie, wie sich Ihre geschätzte Zeit pro Aufgabe im Vergleich zur Gesamtzeit in Ihrer Woche verhält.

Verwenden Sie ClickUp Workload-Ansicht für einen schnellen, nach Prioritäten geordneten Überblick über Ihre Aufgaben. Die Visualisierung Ihres Workloads für einen bestimmten Zeitraum hilft Ihnen zu erkennen, worauf Sie sich konzentrieren müssen.

Take Action and Improve Your Focus

Da haben Sie es! 10 unglaubliche Bücher, die Ihnen helfen, sich besser zu konzentrieren und mehr zu erreichen.

Denken Sie daran: Lesen ist toll, aber es sind die Taten, die zählen.

Beschäftigt zu sein bedeutet nicht, dass man Fortschritte macht. Trotz der vielen Ablenkungen, die wir täglich erleben, müssen wir uns disziplinieren, um unseren Fokus und unsere Konzentration zu verbessern.

Diese Bücher sind Ihre Leitfäden zur Produktivität und helfen Ihnen mit praktischen Tipps, sich zu konzentrieren.

Vergessen Sie nicht zu benutzen unsere Vorlage für die Checkliste zur Nachverfolgung Ihrer Liste und zum Abhaken des Gelesenen, während Sie eintauchen!