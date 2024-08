die 10 besten ADHS-Produktivitätssoftware-Tools & Apps 2024

Haftungsausschluss: _Dieser Artikel soll Informationen über Produktivitätswerkzeuge und -strategien liefern. Er ist nicht als Ersatz für professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung von ADHS oder anderen Gesundheitszuständen gedacht

Heben Sie die Hand, wenn Sie sich bei der Arbeit schon einmal abgelenkt, unaufmerksam, unmotiviert oder zappelig gefühlt haben. 🙋🏼‍♀️

Obwohl eine Reihe von Faktoren innerhalb oder außerhalb der Arbeit zu diesen Gefühlen beitragen können, spiegeln sie auch einige der allgemeinen Herausforderungen wider, mit denen Erwachsene mit ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung) täglich konfrontiert sind. Neurodiverse Erkrankungen werden vermutet als bei Erwachsenen weitgehend undiagnostiziert -besonders bei Frauen. Und sind wir nicht alle schon einmal auf ein Video gestoßen, in dem die Symptome von ADHS aufgezeigt werden, und haben gedacht: hey, das kommt mir ziemlich bekannt vor?

Wir haben das schon erlebt - manche von uns sogar schon seit Jahren. 😅

Unabhängig davon, ob man seit der Kindheit damit zurechtkommt oder nicht, kann ADHS im Erwachsenenalter selbst bei einfachen Aufgaben einige ernsthafte Hürden aufwerfen.

Der Druck unserer Verpflichtungen bekommt eine ganz neue Bedeutung, wenn wir jede Woche mehr als nur einen Rechtschreibtest, Fußballtraining und Klarinettenunterricht nach der Schule zu bewältigen haben. 🥵

Unsere Arbeit, unser Privatleben, unsere Finanzen, unsere Gefühle und unsere Entscheidungen hängen sehr stark von ihrem Erfolg ab. Und ehrlich gesagt, eine einfache Aufgabenliste, die uns auf Kurs halten soll, reicht manchmal einfach nicht aus.

Die Herausforderung, bei der Sache zu bleiben, unsere eigenen Erwartungen zu übertreffen und die Produktivität zu steigern wird noch komplizierter, wenn wir nicht nur unsere Aufgaben unter einen Hut bringen müssen, sondern uns auch noch auf mehrere Anwendungen verlassen, um die Arbeit zu erledigen. Ganz zu schweigen davon, dass viele dieser Tools nicht mit neurodiversität im Sinn .

Glücklicherweise gibt es eine Reihe leistungsstarker und dynamischer ADHS-freundlicher Apps, die dieses Hindernis beseitigen.

Ganz gleich, ob Sie Ihren Tag zeitlich einteilen, Fristen einhalten oder Ihre Arbeitsabläufe neu planen möchten - es gibt ein ADHS-Produktivitäts-Tool, das auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Wir haben diese Liste mit den 10 besten Apps sorgfältig zusammengestellt ADHS-Anwendungen zur Bewältigung aller täglichen Aufgaben, einschließlich der wichtigsten Funktionen, Vor- und Nachteile, Nutzerbewertungen, Preise und mehr.

Los geht's! 🐰

Wie Produktivitätswerkzeuge Ihr ADHS bekämpfen können

Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHD) bei Erwachsenen kann schwierig zu diagnostizieren sein zu diagnostizieren, zu behandeln und mit Gleichaltrigen zu besprechen.

Weitere Informationen über den Diagnoseprozess für ADHS bei Erwachsenen und andere hilfreiche FAQs finden Sie in_ Dieses Online-Faktenblatt .

ADHS kann sich auf verschiedene Weise äußern:

Unruhe

Vergesslichkeit

Hyperfokus oder intensive Fixierung auf eine einzige Aufgabe

Mangelnde Aufmerksamkeit für Details

Beginn neuer Aufgaben, ohne vorherige Aufgaben zu beenden

Mit anderen Worten: Gefühle, die jeder kennt oder schon einmal erlebt hat, unabhängig von Umfeld, Berufsbezeichnung, Alter oder Diagnose.

Dennoch ist die Bewältigung dieser anhaltenden Symptome kein leichtes Unterfangen, und die Auswirkungen von ADHS bei Erwachsenen können das tägliche Leben nachhaltig beeinflussen, wenn nicht die richtigen Mittel zur Verfügung stehen, um sie in den Griff zu bekommen. 🎣

Mit der richtigen Arbeitsverwaltungssoftware können Erwachsene mit ADHS einige dieser Herausforderungen meistern, indem sie individuelle Routinen und Prozesse zur täglichen Bewältigung ihrer Symptome schaffen - und zwar zu ihren eigenen Bedingungen.

Und so wie sich ADHS auf vielfältige Weise äußert, gibt es auch verschiedene Arten von Arbeitstools für jeden Produktivitätsbereich, der etwas mehr Liebe braucht. Besonders:

Kalender-Apps , um sich an wichtige Ereignisse oder Fristen zu erinnern und diese einzuhalten

, um sich an wichtige Ereignisse oder Fristen zu erinnern und diese einzuhalten Mindmapping-Software um Ihre Arbeitsabläufe und Gliederungskonzepte zu visualisieren

Digitale Timer , um ein Gleichgewicht in Ihrem Tag zu finden

, um ein Gleichgewicht in Ihrem Tag zu finden Notizen- und Dokumenteneditoren zum Speichern und schnellen Aufrufen von Dateien, Bildern und Texten

zum Speichern und schnellen Aufrufen von Dateien, Bildern und Texten Sprachassistent oder Transkriptionssoftware, damit wichtige Kommentare nicht unter den Tisch fallen

und es gibt noch mehr!

Ihr nächstes bevorzugtes ADHD-Produktivitätswerkzeug wird auch mit Funktionen ausgestattet sein, die ihnen helfen, organisiert zu bleiben , Ihre Zeit in der App zu verwalten, sich an wichtige Punkte zu erinnern, auf Details zu achten und eine Aufgabe nach der anderen zu erledigen.

Das Ziel ist es, Ihre Produktivität bei ADHS zu steigern, indem Sie intelligenter und nicht härter arbeiten. Nutzen Sie diese Liste als Hilfsmittel, um Ihre täglichen Abläufe ein wenig reibungsloser zu gestalten 🙂

10 ADHS-Produktivitätshilfen

Anstatt sich von der schieren Anzahl der Apps in dieser Kategorie erdrücken zu lassen, sollten Sie sich von diesen 10 ADHD produktivitätstools als Leitfaden sie die beste Entscheidung für Ihre eigene Situation treffen können.

Lesen Sie weiter, um eine Aufschlüsselung aller "Must-have"-Funktionen von Arbeitstools zu erhalten, die Erwachsenen mit ADHS helfen, mit ihren Symptomen umzugehen, ihre Effizienz zu steigern und Freude an ihren täglichen Routinen zu finden.

1. ClickUp

Bringen Sie Ihre gesamte Arbeit zusammen und zeigen Sie sie auf über 15 anpassbare Arten an, um die Produktivität mit ADHD in ClickUp zu steigern ClickUp ist die ultimative Produktivitätsplattform, die Ihre gesamte Arbeit über verschiedene Anwendungen hinweg an einem Ort zusammenfasst. Benutzer, Teams und sogar ganze Unternehmen verlassen sich auf ClickUp, weil es eine Reihe von vollständig anpassbaren Funktionen aber was es zu einem echten Gewinn für jeden Erwachsenen macht, der mit ADHS zu kämpfen hat, ist seine Fähigkeit, die Macht der Arbeit wieder in Ihre Hände zu legen.

ClickUp schafft ein zentrales Arbeitszentrum, um klare Prioritäten zu setzen, Zeit zu verwalten, auf dem Laufenden zu bleiben und den Überblick zu behalten. Mit einer flexiblen Hierarchie infrastruktur, über 15 Workflow-Ansichten und über 1.000 Integrationen deckt ClickUp Ihre Arbeitsanforderungen von Anfang bis Ende ab, ohne dass Sie sich in der Hektik des Wechsels zwischen verschiedenen Anwendungen verlieren.

Aber es ist mehr als nur eine typische Arbeitsmanagement-Software. ClickUp Docs, Whiteboards, Mind Maps und eine wachsende Bibliothek vorgefertigter Vorlagen statten jeden Benutzer mit den Werkzeugen aus, die er benötigt, um seine Ideen in dem Moment umzusetzen, in dem sie entstehen - und das alles in seinem Arbeitsbereich. Über diese Workflow-Tools hinaus verfügt ClickUp über eine intuitive Benutzeroberfläche, die es ermöglicht, die Funktionen zu erlernen und die Plattform in vollem Umfang zu nutzen.

Die wichtigsten Funktionen von ClickUp

Es gibt eine ClickUp-Funktion für jeden Bedarf ClickUp-Dokumente zur Erstellung schöner Wikis und aufzeichnung von Sitzungsprotokollen , Whiteboards zur Entfaltung Ihrer Kreativität, und ClickUp-Ziele um neue Höhen zu erreichen.

Die folgenden ClickUp-Schlüsselfunktionen beziehen sich auf die täglichen Gewohnheiten, die den Unterschied in unseren Tagen ausmachen, und sind perfekt für jeden, der mit den Auswirkungen von ADHS zurechtkommt.

Mehrere Projektansichten

Wählen Sie die beste Art, Ihre Aufgaben, Projekte und Arbeitsabläufe zu visualisieren, aus über 15 einfache, aber leistungsstarke Ansichten einschließlich Kalender, Liste, Kanban-ähnliche Board Ansicht, Mind Maps, Alles-Ansicht, und mehr. 🤯

Ziehen und Ablegen von Aufgaben in die Kalenderansicht von ClickUp

Die richtige Ansicht zu finden, kann für Erwachsene mit ADHS, die visuell getrieben sind oder mehrere Termine auf einmal jonglieren müssen, den entscheidenden Unterschied ausmachen. Es ist auch sehr befähigend! Zu wissen, dass Sie die Möglichkeit haben, die vor Ihnen liegenden Aufgaben zu planen, nimmt Ihnen die Angst, einfach loszulegen, und sorgt für konsistente und klare Arbeitsabläufe in der Zukunft.

Aufgaben an die Aufgabenablage anheften

Denken Sie an Ihre Aufgabe Tablett als das Feld "Für später speichern" Ihres Arbeitsbereichs. 📥

Kennen Sie diese Tage, an denen Ihr Posteingang völlig überfüllt ist und Sie keine Ahnung haben, wo Sie überhaupt anfangen sollen, ihn einzugrenzen? Da kommt das Anheften von Aufgaben in ClickUp gerade recht - vor allem, wenn Sie den Tag vor sich planen.

Wenn Sie in ClickUp etwas an Ihre Aufgabenablage anheften, bedeutet das, dass Sie eine Aufgabe oder ein Dokument in eine zugängliche Leiste am unteren Rand Ihres Bildschirms (Aufgabenablage) minimiert haben.

Minimieren Sie eine beliebige Aufgabe oder ein Dokument in ClickUp, um es an die Taskleiste zu heften und es jederzeit wieder aufzurufen

Sie können die Aufgaben durch einfaches Ziehen und Ablegen neu anordnen oder Aufgaben entfernen, indem Sie sie öffnen und nach Beendigung wieder schließen. So einfach! Und so effektiv, um während des Tages aus dem hyperfokussierten Modus herauszukommen. 💪🏼

Benutzerdefinierte Benachrichtigungen

Jede Aktion kann eine benachrichtigung in ClickUp -wenn Sie es wollen! Anpassbare Benachrichtigungen geben Ihnen die Möglichkeit, sich für so viele oder so wenige Aktualisierungen benachrichtigen zu lassen, wie Sie möchten, und zwar an so vielen Orten, wie Sie möchten. D.h. Ihre Web-App, Ihr Mobilgerät, Ihr Browserfenster oder Ihr E-Mail-Posteingang.

Sie können sogar festlegen, wann Sie benachrichtigt werden möchten benachrichtigungen erhalten möchten, um Ihre Konzentration aufrechtzuerhalten wenn Sie mit einer anderen Aufgabe beschäftigt sind!

Flexible Zeiterfassung Zeiterfassung in ClickUp ist Ihr Gegenmittel gegen Hyperfokus während des Tages. Legen Sie im Voraus Zeitschätzungen fest, fügen Sie Notizen hinzu, korrigieren Sie Fehler manuell und stellen Sie einen Timer ein, um die optimale Zeitspanne für Ihre aktuellen Aufgaben zu haben. ⏰

Die Zeiterfassung in ClickUp macht es einfach, die Zeit effizient zu erfassen und zu überwachen

Mit dem globalen Timer von ClickUp können Sie zwischen Aufgaben hin- und herspringen, während Ihr Timer läuft, und Sie haben die Möglichkeit, Tags oder Etiketten zu Ihrer erfassten Zeit hinzuzufügen, um eine detaillierte Aufschlüsselung darüber zu erhalten, wohin Ihre Energie im Laufe des Tages geht.

Außerdem können Sie die Zeit mit der ClickUp Chrome-Erweiterung von überall im Internet starten und stoppen!

Integration von Automatisierungen

Es gibt über 100 Möglichkeiten, um ihre Routineaufgaben in ClickUp zu automatisieren ! Dadurch sparen Sie nicht nur Zeit, indem Sie sich die lästige Arbeit ersparen, die mit gleichbleibenden täglichen Abläufen verbunden ist, sondern müssen auch keine anderen Anwendungen mehr öffnen, um auf E-Mails, Kalender, Daten und vieles mehr zuzugreifen. ♻️

Es gibt sogar vorgefertigte Vorlagen mit voreingestellten Auslösern und Aktionen, die Ihnen helfen, den effizientesten automatisierten Arbeitsablauf zu erstellen!

Schnelle und einfache Erinnerungen

Ein kleiner Anstoß kann viel bewirken, und einfache Erinnerungshilfen in ClickUp machen es einfach, den Überblick über kleine Aufgaben und Unterhaltungen zu behalten, sowohl für einmalige als auch für wiederkehrende Ereignisse. Das Erstellen einer Erinnerung ist so einfach wie das Drücken des Buchstabens R auf Ihrer Tastatur!

Setzen Sie Erinnerungen in ClickUp, um neue positive Gewohnheiten zu behalten

Diese tastaturkürzel ruft die Erinnerungsfunktion auf Ihrem Bildschirm auf, wo Sie sofort Anhänge, Termine und Zeitpläne hinzufügen und sogar Aufgaben an Ihr Team delegieren können.

Außerdem sind alle Ihre Erinnerungen in ClickUp's Home-Funktion wo Sie sie je nach Bedarf neu anordnen, in den Schlummermodus versetzen oder bearbeiten können.

Suche nach mehr tipps für die Verwendung von ClickUp um Ihr ADHS zu meistern? Wir haben sie!_

✅ ClickUp-Profis

Hunderte von benutzerfreundlichen und flexiblen Funktionen, um selbst die schwersten Symptome von ADHS zu bekämpfen

Vollständig anpassbar, damit Sie in dem Stil arbeiten können, der für Sie am sinnvollsten ist

Über 1.000 integrationen mit anderen Arbeitstools einschließlich Google Drive, OneDrive, Slack und Zoom, um jeden Prozess zu vereinfachen und zu rationalisieren

Kostengünstig - alle diese Funktionen und mehr sind für jedermann verfügbar aufClickUp's Free Forever Plan ❌ ClickUp Nachteile

Es sind noch nicht alle der vielen Ansichten von ClickUp in der mobilen App verfügbar

Die vielen Funktionen können für manche Benutzer eine gewisse Lernkurve verursachen

ClickUp-Preise

Ein großer Vorteil bei der Nutzung von ClickUp ist der große Funktionsumfang, der absolut keine Kosten verursacht. Mit dem "Free Forever Plan" von ClickUp haben Sie Zugriff auf zahlreiche leistungsstarke und vollständig anpassbare Tools wie Whiteboards, Docs, Notepad, Mind Maps und vieles mehr.

Für immer kostenlos: Tonnenweise anpassbare Ansichten, Produktivitätstools, unbegrenzte Aufgaben, 100 MB Speicherplatz und mehr

Tonnenweise anpassbare Ansichten, Produktivitätstools, unbegrenzte Aufgaben, 100 MB Speicherplatz und mehr Unbegrenzt ($7 pro Mitglied, pro Monat): Unbegrenzter Speicherplatz, unbegrenzte Integrationen, unbegrenzte Dashboards, agile Berichte und mehr

Unbegrenzter Speicherplatz, unbegrenzte Integrationen, unbegrenzte Dashboards, agile Berichte und mehr Business ($12 pro Mitglied, pro Monat): Google SSO, unbegrenzte Teams, benutzerdefinierte Exporte, erweiterte öffentliche Freigabe, erweiterte Automatisierungen und mehr

Google SSO, unbegrenzte Teams, benutzerdefinierte Exporte, erweiterte öffentliche Freigabe, erweiterte Automatisierungen und mehr Enterprise (preise erhalten Sie vom Vertrieb): White Labeling, Unternehmens-API, geführte Einarbeitung, engagierter Erfolgsmanager

Was Menschen über die Produktivitätssteigerung mit ClickUp denken

verifizierte Kundenrezensionen von zwei ClickUp-Nutzern | Ich mag die Art und Weise, wie ClickUp mir hilft, Informationen zu organisieren, wertvolle Inhalte mit verschiedenen Teams zu teilen und uns alle auf dem gleichen Stand zu halten, um das richtige Management unserer Projekte sicherzustellen, indem wir die benötigten Informationen zur Hand haben, indem wir sie mit den verschiedenen Ansichtsoptionen, die sie anbieten, organisieren. Neben den Fähigkeiten des Tools ist auch das Support-Team fantastisch. Ich hatte in der Vergangenheit einige Probleme mit der Plattform und die Support-Teams (Technik und Finanzen, mit denen ich in Kontakt stand) waren so professionell und problemlösungsorientiert, dass sie mir geholfen haben, jedes Problem oder Anliegen so schnell zu lösen. Sie haben es wirklich drauf!" - /href/https://www.g2.com/products/clickup/reviews/clickup-review-6922494G2 Verified Review/%href/ | "Die Anpassungsmöglichkeiten! ClickUp verfügt über eine Fülle von Anpassungsoptionen und Funktionen, mit denen man den Zweck dieses Tools ganz nach den eigenen Anforderungen gestalten kann. Ich habe viel recherchiert, bevor ich mich für ClickUp als Aufgaben-/OKR-Verwaltungstool für unser Unternehmen entschieden habe, und ich kann Ihnen sagen, dass niemand auch nur annähernd das zu bieten hat, was diese Jungs zu bieten haben - sie haben es irgendwie geschafft, perfekt in unsere komplexen organisatorischen Anforderungen zu passen. Und mit den Funktionen wie dem Erstellen von Vorlagen für fast alles, Dashboards mit einer Reihe nützlicher Widgets, ClickApps und Messaging ist die Verwendung nach der Ersteinrichtung ein Kinderspiel." -_ /href/https://www.g2.com/products/clickup/reviews/clickup-review-6912808G2 Verified Review/%href/ | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ClickUp-Kundenbewertungen

G2 : 4.7/5 (4.800+ Bewertungen)

: 4.7/5 (4.800+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,120+ Bewertungen)

2. Fällig

Über Durch Due ist ein Mac und iOS erinnerungs-App die Erwachsene mit ADHS nutzen können, um Vergesslichkeit und Hyperfixation mit einfach zu setzenden Timern zu bekämpfen, die über Ihre Geräte, iCloud oder Dropbox synchronisiert werden.

Einer der größten Vorteile dieser App ist die Möglichkeit, mehrere Countdown-Timer auf einmal einzustellen - so als ob man die Timer übereinander legen würde. Wenn Sie also gleichzeitig einen Countdown für Ihren nächsten virtuellen Termin, den Backofen, eine Aufgabe und die Kaffeemaschine einstellen möchten, können Sie das alles mit derselben App erreichen.

Due bietet mehr als die Standard-iPhone-Uhr mit zusätzlichen Snooze-Funktionen und Fälligkeitsdaten, die mit nur einem Fingertipp auf den Bildschirm auf die Minute genau eingestellt werden können.

Due Hauptmerkmale

Countdown-Timer, die Sie wiederverwenden und zusammen mit anderen Timern in der App laufen lassen können

Verschiedene Themen, je nachdem, ob Sie einen dunklen, hellen oder leuchtenden Bildschirmhintergrund bevorzugen

Schlummerfunktion für Benachrichtigungen und automatische Schlummerfunktion, die anhält, bis eine Erinnerung als abgeschlossen markiert wird

Minutengenaues Hinzufügen oder Subtrahieren von Zeit für genaue Fälligkeitsdaten

✅ Fälligkeits-Profis

Praktisch für kleinere Aufgaben wie Kochen, Terminerinnerungen und Besorgungen

Einfache und übersichtliche Benutzeroberfläche

Praktisch und nützlich für Leute, die unterwegs sind und sich mehr auf ihr Telefon als auf ihren Desktop verlassen müssen

❌ Fällige Nachteile

Wenn Sie zu viele Timer auf einmal einstellen, kann Ihr Bildschirm unübersichtlich aussehen undzeitmanagement eher unorganisiert oder zerstreut wirken

Eine komplizierte Preisstruktur, die Sie möglicherweise zu Gebühren oder Abonnements zwingt, um langfristig auf Funktionen zuzugreifen

Due ist nur für Apple-Geräte verfügbar - sorry, Android-Nutzer

Preise von Due

Due ist eine einmalig zu erwerbende App, die für alle Apple-Produkte einschließlich iOS, watchOS und macOS verfügbar ist. Nach diesem einmaligen Kauf haben Sie Zugriff auf alle Due-Funktionen. Wenn innerhalb des ersten Jahres nach dem Kauf zusätzliche Funktionen veröffentlicht werden, haben Sie bis zu einem Jahr lang Zugriff auf diese Funktionen. Nach Ablauf dieses Jahres haben Sie die Möglichkeit, für ein Upgrade Ihrer App zu bezahlen.

Hier sehen Sie, was Due auf verschiedenen Apple-Geräten kosten wird:

App Store für mobile Geräte, iPads und Uhren : $7.99

: $7.99 Mac App Store: $14.99

Due bietet auch eine siebentägige kostenlose Testversion über Setapp an. Nach der kostenlosen Testphase werden Ihnen $9,99 pro Monat für Ihr Setapp-Abonnement berechnet.

Was Menschen über die Produktivitätssteigerung mit Due denken

verifizierte Kundenrezensionen von zwei Due-Nutzern | Ich wollte nicht jährlich zahlen, aber ich verstehe, dass der Entwickler seinen Lebensunterhalt verdienen muss. Ich denke, dass ich in einem Jahr in der Lage sein werde, zu entscheiden, ob es sich lohnt, ein weiteres Jahr zu bezahlen. Wenn man sich entscheidet, das Abonnement zu beenden, verliert man keine Funktionen, die man einmal erhalten hat, also ist das für mich in Ordnung. Viele mögen die Farbschema-Optionen nicht. Nicht mein Favorit, aber gut genug. Hoffentlich wird es bald mehr davon geben. Ich finde es toll, dass man die Fenster an die Menüleiste andocken kann! Ich hoffe, dass Due einfach und leicht zu bedienen bleibt und die Synchronisierung zwischen iPhone und Apple Watch zuverlässig funktioniert. Der Rest ist für mich einfach nur pingelig." - /href/https://apps.apple.com/us/app/due/id524373870?see-all=reviewsMac App Store Review/%href/ | "Ich bin ein neuer Nutzer von Due und ich habe ihm vier Sterne gegeben, weil die Einfachheit des Hinzufügens von Aufgaben bedeutet, dass ich sie wahrscheinlich aufzeichnen werde und die Erinnerungsfunktion beständig ist und funktioniert. Allerdings stoße ich auch auf ein paar Ärgernisse, die sich vielleicht beheben lassen, aber der Support durch den Entwickler ist mangelhaft. Zum Beispiel erhalte ich jedes Mal, wenn ich eine Aufgabe ändere, eine Benachrichtigung auf meiner Apple Watch, dass eine Aufgabe geändert wurde. Ich könnte die Watch-Erinnerungen einfach abschalten, aber dann würde ich einen Teil der Funktionalität von Due verlieren."_ - /href/https://apps.apple.com/us/app/due/id524373870?see-all=reviewsMac App Store Review/%href/ | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Due-Kundenbewertungen

G2 : N/A

: N/A Kapitelra: N/A

3. Gehirn-Fokus

Über Gehirn-Fokus auf Google Play

Brain Focus ist das Äquivalent zum Due Timer für Google Pixel-Nutzer. 📱

Brain Focus ist nur auf Google Play verfügbar und ist einfach und effektiv, wenn es darum geht, die Zeit für einfache Aufgaben zu verwalten.

Diese App basiert auf beliebten Techniken wie Pomodoro-Timer bei denen Sie die Zeit Ihrer Arbeitssitzung einstellen und sich mit einer Pause belohnen können, sobald der Timer abgelaufen ist. Wenn die Pause vorbei ist, beginnt die Sitzung von neuem und das Muster wiederholt sich.

Brain Focus Hauptmerkmale

Sie können Ihre Sitzungen jederzeit unterbrechen und fortsetzen

Deaktivieren Sie Ihr WLAN und Ihre Telefonbenachrichtigungen während der Sitzungen, um bei der Arbeit zu bleiben

Flexible Sitzungen, bei denen Sie Zeit hinzufügen oder abziehen können

Über 30 Sprachen zur Auswahl bei der Verwendung dieser App

✅ Brain Focus Vorteile

Diese Timer-App ist einfach zu bedienen und zu erlernen

Brain Focus basiert auf bewährten Produktivitätstechniken, die Ihnen helfen, Ihre Zeit einzuteilen

Anpassungsfunktionen, um die Einstellungen pro Aufgabe anzupassen

❌ Brain Focus Nachteile

Nur auf Android-Geräten verfügbar

Bietet keine Funktionen, die über einen täglichen Timer hinausgehen, wenn es darum geht, die allgemeine Produktivität bei ADHS zu steigern

Erweiterte Funktionen sind nur gegen zusätzliche Kosten durch In-App-Käufe erhältlich

Brain Focus Preise

Brain Focus ist eine kostenlose Anwendung für Android-Geräte und einige Chromebooks. Diese App ist nicht für Nicht-Android-Geräte verfügbar, auch nicht für Apple-Produkte (selbst wenn Sie Google Chrome auf Ihrem MacBook verwenden, ich habe es versucht).

Was Menschen über die Produktivitätssteigerung mit Brain Focus denken

verifizierte Kundenrezensionen von zwei Brain Focus-Nutzern | Dies ist das erste Programm, mit dem ich die Arbeits-/Ruhephasen bequem steuern konnte. Ein Problem, das ich nicht in den Griff bekommen habe, ist, dass das Programm beim Ausschalten des Bildschirms immer noch Bedienelemente anzeigt, und wenn man das Telefon in der Tasche behält, werden diese Tasten zufällig gedrückt. Ich habe verschiedene Konfigurationsoptionen ausprobiert, aber keine hat bei mir funktioniert." - /href/https://play.google.com/store/apps/details?id=com.AT.PomodoroTimerGoogle Play Review/%href/ | "Insgesamt eine tolle App. Ich habe Konzentrationsprobleme, daher hilft sie mir beim Lernen, indem sie meine Lernzeit in überschaubare Abschnitte und Pausen aufteilt. Ich finde es auch toll, dass man die Geräusche für das Ende der Arbeitszeit und die Pausenzeiten anpassen kann (ich mag besonders das Klatschen am Ende einer Arbeitssitzung, weil ich mich dann erfolgreicher fühle). Mein einziger Kritikpunkt ist, dass die Statistiken keine Option für einen Monat haben, sondern nur für 7 Tage oder 6 Monate."_ - /href/https://play.google.com/store/apps/details?id=com.AT.PomodoroTimerGoogle Play Review/%href/ | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

Brain Focus Kundenbewertungen

G2 : N/A

: N/A Kapitelra: N/A

4. Google Kalender

Über Google Kalender Sie hätten nicht gedacht, dass wir eine Liste mit unseren Lieblingskalendern erstellen und erinnerungs-Apps ohne Google Calendar zu erwähnen, oder?!

Google Calendar ist kostenlos für den persönlichen Gebrauch und Teil von Google Workspace-Suite von Produktivitätswerkzeugen. Perfekt für Erwachsene mit ADHS, um Besprechungen zu verfolgen, soziale Ereignisse festzulegen und Termine zu vereinbaren, zeitblockierung und vielem mehr will Google Calendar Ihnen die Verwaltung Ihres Terminkalenders abnehmen, damit Sie ihn einfach genießen können!

Google Calendar Hauptfunktionen

Fügen Sie jedem Ereignis mit Kategorien, Beschreibungen, Links, privaten Kalendern und E-Mail-Einladungen mehr Kontext hinzu

Zahlreiche anpassbare Einstellungen zur Berücksichtigung von Zeitzonenänderungen, Hinzufügen von Ereignissen aus Google Mail, Festlegen von Arbeitszeiten und Erstellen von wiederkehrenden Terminen

Einrichten von Alarmen als Erinnerungen für bevorstehende Ereignisse

✅ Google Kalender Profis

Mehrere Möglichkeiten, Ihren Kalender anzuzeigen

Google Kalender wird automatisch mit den in Ihrem Google Mail-Konto eingetragenen Ereignissen synchronisiert

Google unterstützt Sie bei der schnellen Erstellung von Ereignissen mit Vorschlägen für Titel, Gäste und Ort

❌ Google Kalender Nachteile

Sie müssen ein Google-Konto haben, um Google Calendar zu nutzen

Google-Kalender können sehr schnell sehr voll aussehen - bei so vielen Ereigniskategorien kann es leicht passieren, dass Sie Ihren Tag versehentlich so voll machen, dass er schwer zu verstehen ist. Das ist das Letzte, was Erwachsene mit ADHS im Moment brauchen

Google Kalender Preise

Google Calendar ist eine kostenlose Produktivitäts-App für den privaten Gebrauch und steht jedem mit einem Gmail-Konto zur Verfügung. Für die geschäftliche Nutzung bietet Google Workspace vier Preispläne an:

Business Starter ($6 pro Nutzer, pro Monat) : Die gesamte Google-Produktsuite, benutzerdefinierte geschäftliche E-Mails, 30 GB Speicherplatz pro Nutzer

: Die gesamte Google-Produktsuite, benutzerdefinierte geschäftliche E-Mails, 30 GB Speicherplatz pro Nutzer Business Standard ($12 pro Nutzer, pro Monat) : videomeetings mit 150 Teilnehmern und Aufzeichnungen, 2 TB Speicherplatz, Sicherheitskontrollen

: videomeetings mit 150 Teilnehmern und Aufzeichnungen, 2 TB Speicherplatz, Sicherheitskontrollen Business Plus ($18 pro Benutzer, pro Monat) : videomeetings mit 500 Teilnehmern und Aufzeichnungen, Anwesenheitsnachverfolgung, 5 TB Speicherplatz, erweiterte Sicherheit

: videomeetings mit 500 Teilnehmern und Aufzeichnungen, Anwesenheitsnachverfolgung, 5 TB Speicherplatz, erweiterte Sicherheit Enterprise (Preise bei Google-Vertrieb erfragen): Zusätzlicher Speicherplatz, erweiterte Sicherheit, erweiterter Support

Was die Nutzer über die Produktivitätssteigerung mit Google Calendar denken

verifizierte Kundenrezensionen von zwei Google Calendar-Nutzern | Google Calendar ist seit Jahren mein bevorzugter Kalender für persönliche Termine und wurde schnell zu einem wichtigen Bestandteil meines Unternehmens sowie einiger Unternehmen, in denen ich tätig war. Die Tatsache, dass man ihn problemlos zwischen verschiedenen Geräten (Mobil- und Desktop-Geräten) synchronisieren kann, macht ihn zu einem Goldstück." - /href/https://www.capterra.com/p/213340/Google-Calendar/reviews/2978198/Capterra Verified Review/%href/ | "Es gibt so viele Möglichkeiten, sein Leben mit Google Kalender zu organisieren. Sie werden nie wieder wichtige Termine vergessen und effizienter sein. Investieren Sie etwas Zeit, um Erinnerungen einzurichten oder ein paar Einstellungen vorzunehmen, und schon können Sie mit diesem leistungsstarken und benutzerfreundlichen Tool loslegen."_ - /href/https://www.capterra.com/p/213340/Google-Calendar/reviews/3107879/Capterra Verified Review/%href/ | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

Google Calendar-Kundenbewertungen

Ein wichtiger Hinweis hier: Capterra erkennt Google Calendar als eine von anderen Google-Produkten getrennte Software an, während G2 dies nicht tut. Daher basieren die Bewertungen von G2 auf Google Workspace als Ganzes.

G2 : 4.6/5 (40.070+ Bewertungen)

: 4.6/5 (40.070+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (2.080+ Bewertungen)

5. Todoist

Über TodoistTodoist ist eine der OG to-Do-Listen-Apps . Egal, ob Ihr Tag sich anfühlt, als würde er sich mit einer Meile pro Minute bewegen, oder ob Sie ständig Aufgaben überspringen, Todoist ist ein ausgezeichnetes ADHS-Produktivitätswerkzeug, um sich selbst zur Verantwortung zu ziehen.

Mit einigen klassischen Projektplanungsfunktionen wie wiederkehrenden Fälligkeitsterminen, Terminerinnerungen und Fortschrittsverfolgung bietet Todoist Ihnen die Möglichkeit, die Grundlagen der projektverwaltung .

Todoist Hauptmerkmale

Erstellen Sie tägliche To-Do-Listen, indem Sie Aufgaben im Stil einer Checkliste erstellen

Größere Aufgaben auf Ihrer Liste können in Unteraufgaben aufgeteilt werden

Natürliche Spracherkennung ordnet den Aufgaben eine Zeit zu, ohne durch Zahlen scrollen zu müssen

Zufriedenstellendes Häkchen, wenn Aufgaben erledigt sind

✅ Todoist Vorteile

Anpassbare Listen und vorgefertigte Vorlagen helfen Ihnen, eine To-Liste zu erstellen, die Sie auch wirklich abhaken wollen

Integrationen zur Einführung von Todoist in Ihre bestehenden Prozesse

Filteransichten, Erinnerungen und Prioritäten, um sich an die Feinheiten Ihres Tages zu erinnern

❌ Todoist Nachteile

Begrenzte kostenlose Version und neu angehobene Preise ab 2022

Kein eingebauter Timer oder Zeiterfassungsfunktion

Begrenzte Ansichten, Status und Funktionen zur Anpassung von Todoist an Ihren bevorzugten Arbeitsstil

Todoist Preise

Todoist hat seine Preispläne im Jahr 2022 angepasst. Wenn Sie also ein langjähriger Todoist-Benutzer sind, könnte Ihnen diese Kostenaufstellung ein wenig komisch vorkommen. Aber wenn Sie neu bei Todoist sind, hier ist der Stand der Dinge:

Frei : Fünf Projekte, fünf Mitwirkende, drei Filter

: Fünf Projekte, fünf Mitwirkende, drei Filter Pro ($4 pro Monat) : 300 Projekte, 25 Mitwirkende, 150 Filter

: 300 Projekte, 25 Mitwirkende, 150 Filter Business ($6 pro Benutzer, pro Monat): 500 aktive Projekte, 50 Personen pro Projekt, Team-Posteingang, Admin- und Mitgliederrollen

Was die Leute über die Produktivitätssteigerung mit Todoist denken

verifizierte Kundenrezensionen von zwei Todoist-Benutzern | Insgesamt war Todoist ein Lebensretter, der es mir ermöglicht hat, mein Arbeitsleben zu vereinfachen und die zahlreichen Projekte und Aufgaben zu organisieren, mit denen ich jonglieren muss. Obwohl es manchmal kompliziert sein kann und bestimmte Funktionen fehlen, die ich gerne sehen würde, ist es die beste Projektmanagement-App, die ich je benutzt habe, und ich würde sie schmerzlich vermissen, wenn Todoist abgeschaltet würde." - /href/https://www.capterra.com/p/149339/Todoist-for-Business/reviews/2616673/Capterra Verified Review /%href/ | "Ich mag die Schnittstelle und die Benutzerfreundlichkeit wirklich, es ist eine meiner Lieblings-Apps in Bezug auf die Benutzeroberfläche. Es ist wirklich schnell eingerichtet, die Schriftarten sind sauber und leicht zu lesen, und die Tags und Projekte sind schön eingefärbt, es war nur nicht die App, die mir geholfen hat, die Dinge tatsächlich zu erledigen."_ - /href/https://www.capterra.com/p/149339/Todoist-for-Business/reviews/2360405/Capterra Verified Review/%href/ | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

Todoist Kundenbewertungen

G2 : 4.4/5 (730+ Bewertungen)

: 4.4/5 (730+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (1,680+ Bewertungen)

6. Evernote

Über EvernoteEvernote ist eine beliebte App zur Erstellung von Notizen mit leistungsstarken mobilen und Desktop-Apps, mit denen Sie Ihre Gedanken von praktisch überall aus notieren können. Mit Funktionen zum Erstellen von Aufgaben, Erstellen eines Zeitplans und Zuweisen von Aktionspunkten geht Evernote beim Erstellen persönlicher Notizen einen Schritt weiter als andere digitale Planersoftware.

...Aber wenn Sie bereits damit zu kämpfen haben, Ihre Produktivität mit ADHS zu steigern und gleichzeitig mit mehreren Anwendungen zu jonglieren, sollten Sie bedenken, dass Sie mit der Investition in Evernote auch in einen weiteren offenen Browser-Tab investieren. Die Möglichkeit, Ihre Notizen anzupassen, zu gestalten und mit Anmerkungen zu versehen, ist zwar unterhaltsam und kreativ, kann aber auch ein Rezept für ein Desaster mit zusätzlichen Ablenkungen während eines arbeitsreichen Tages sein.

Die wichtigsten Funktionen von Evernote

Eine Startseite, auf der Sie eine Übersicht über Ihren bevorstehenden Tag erhalten

Verbinden Sie Evernote mit Ihrem Kalender, um Ihren Zeitplan mit Ihren Aufgaben zu synchronisieren

✅ Evernote Vorteile

Großartiges Tool für Studenten, die sich hauptsächlich auf Notizen verlassen, um auf ihre Arbeit zuzugreifen, sie abzuschließen und vorzubereiten

Sie können verschiedene Arten von Medien zu Ihren Notizen hinzufügen, einschließlich Audio, PDFs und Scans

Eine leistungsstarke Suchfunktion, die sogar nach Ihrer Handschrift in der App suchen kann

❌ Nachteile von Evernote

Wichtige ADHD-Produktivitätsfunktionen wie Fälligkeitsdaten, Erinnerungen und Benachrichtigungen sind nur auf kostenpflichtige Abonnements beschränkt

Begrenztaufgabenverwaltung funktionen. Wenn Sie den Überblick über die Aktualisierungen und den Status von Aufgaben behalten möchten, müssen Sie eine weitere App in den Mix bringen

Viele Medien, Bilder, Emoji, Formatierungen und Seitenleisten lassen Notizen interessant, aber auch sehr unübersichtlich aussehen

Preise von Evernote

Kostenlos : Synchronisierung mit bis zu zwei Geräten, 60 MB monatliche Uploads, In-Note-Aufgaben

: Synchronisierung mit bis zu zwei Geräten, 60 MB monatliche Uploads, In-Note-Aufgaben Personal (7,99 $ pro Monat) : Unbegrenzte Anzahl von Geräten synchronisieren, 10 GB monatliche Uploads, Fälligkeitsdaten, Erinnerungen für Aufgaben

: Unbegrenzte Anzahl von Geräten synchronisieren, 10 GB monatliche Uploads, Fälligkeitsdaten, Erinnerungen für Aufgaben Professional ($9,99 pro Monat) : Zugriff auf alle Widgets, Zuweisung von Aufgaben an andere, Export von Notizbüchern als PDFs

: Zugriff auf alle Widgets, Zuweisung von Aufgaben an andere, Export von Notizbüchern als PDFs Evernote Teams ($14.99 pro Benutzer, pro Monat): Kontaktieren Sie Evernote für weitere Details

Was andere über die Produktivitätssteigerung mit Evernote denken

verifizierte Kundenrezensionen von zwei Evernote-Nutzern | Evernote Teams sieht großartig aus und funktioniert gut auf den Plattformen, auf denen wir es verwendet haben - hauptsächlich Windows 10 für Unternehmen sowie die Smartphone-/Tablet-Version der Wahl des Einzelnen. Die intuitive Navigation und die leistungsstarken Scan- und Suchfunktionen waren für uns die Hauptargumente. Alles in allem ist der Preis sehr fair. Da aber immer mehr abonnementbasierte Dienste am Arbeitsplatz genutzt werden, haben wir uns aus Kostengründen von Evernote Teams getrennt" - /href/https://www.capterra.com/p/154969/Evernote-Business/reviews/3150519/Capterra Verified Review/%href/ | "Evernote hat immer viele Fans erobert und ist, dass die Marke Ansatz ist sehr stark, kombiniert mit robusten Optionen, um kleine Dateien zu speichern. Die kostenlose Nutzung ist sehr nützlich, weil man freien Speicherplatz in der Cloud hat und Bilder, Videos und Texte speichern kann. Es hat nicht den gleichen Ruf wie OneDrive oder Drive, wird aber als zuverlässige Alternative für die Speicherung von dynamischen Notizen mit Text, Sprache und Video präsentiert. Die Benutzeroberfläche wird immer komplizierter, weil neue Funktionen hinzugefügt werden, aber sie behält immer noch ihren Geist der einfachen Nutzung und Einfachheit."_ - /href/https://www.g2.com/products/evernote/reviews/evernote-review-2632236G2 Verified Review/%href/ | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evernote-Kundenbewertungen

G2 : 4.4/5 (1.960+ Bewertungen)

: 4.4/5 (1.960+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (7,600+ Bewertungen)

7. SimpleMind Pro

Über SimpleMind Pro SimpleMind Pro ist ein intuitives mindmapping-Software um Ihnen zu helfen, komplexe Ideen aufzuschlüsseln, Brainstorming zu betreiben und Prozesse auf eine sehr visuelle Weise zu planen.

Wie ein Stammbaum oder ein Spinnennetz, das von einem zentralen Konzept ausgeht, sind SimpleMind-Mindmaps ein hervorragendes ADHS-Produktivitätswerkzeug, um sich an wichtige Details zu erinnern und zu verstehen, wie jede Idee mit dem größeren Thema zusammenhängt.

SimpleMind Pro Hauptmerkmale

Das Autofokus-Tool blockiert Ablenkungen von außen während der Nutzung der App

Kontrollkästchen zur Erstellung grundlegender To-Listen innerhalb Ihrer Mind Map

Mehrere Layouts zum Anpassen Ihrer Mind Map

✅ SimpleMind Pro Vorteile

Speichern und teilen Sie Ihre Mind Maps, indem Sie sie als PDF exportieren

Vorgespeicherte Emoji- und Symboloptionen zur Auflockerung und Darstellung von Text in Ihrer Mind Map

❌ SimpleMind Pro Nachteile

Alle Anpassungsfunktionen sind nur in den kostenpflichtigen Tarifen versteckt

Kein Timer oder Zeiterfassungstool zur Steigerung Ihrer Produktivität

Keine Aufgabenmanagement-, Terminplanungs- oder Erinnerungsfunktionen machen es schwierig, SimpleMind in Ihre aktuellen Prozesse zu integrieren

SimpleMind Pro Preise

Kostenlos : Mind Mapping, Freiform-Layout, Wahl der Formatvorlage - nur auf mobilen Geräten verfügbar

: Mind Mapping, Freiform-Layout, Wahl der Formatvorlage - nur auf mobilen Geräten verfügbar Pro (Kontakt für Preisinformationen): Zusätzliche Layouts, Freigabeoptionen, Bilder und Medien-Upload, Styling-Optionen

Was Leute über die Produktivitätssteigerung mit SimpleMind Pro denken

verifizierte Kundenrezensionen von zwei SimpleMind Pro-Nutzern | Es hat mehr Layout-Optionen und eine hervorragende mobile App für Android, die ich seit 2013 auf meinem Handy benutze. Ursprünglich habe ich es benutzt, um meine Gedanken zu sammeln, als ich plante, mein eigenes Beratungsunternehmen zu gründen. Ich habe es verwendet, um Sitemaps, Mindmaps und Aufgaben zu erstellen und mit meinem Team zu teilen... aber man kann seine benutzerdefinierten Vorlagen nicht einfach speichern, so dass man sich jedes Mal abmühen muss, ein Layout nach Wunsch zu erstellen."- /href/https://www.g2.com/products/simplemind/reviews/simplemind-review-4298459G2 Verified Review/%href/ | "Ja, die kostenlose Version ist großartig... aber die Stärke dieses Tools liegt in der kostenpflichtigen Version. Es ist jeden Penny wert. Ich benutze SimpleMind zum Lernen. Das Aufschlüsseln von Textkapiteln mit Hilfe der Hyperlink-Kapazität in der kostenpflichtigen Version ermöglicht es mir, mein Verständnis für die Beziehung zwischen Ideen zu vertiefen." -_ /href/https://simplemind.eu/SimpleMind Customer Review/%href/ | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

SimpleMind Pro Kundenbewertungen

G2 : 4.8/5 (5+ Bewertungen)

: 4.8/5 (5+ Bewertungen) Capterra: 5/5 (1 Bewertung)

8. Körner

Über Körner Waren Sie schon einmal in einer wichtigen Besprechung, in der Sie wissen, dass Sie die wichtigsten Punkte aufschreiben sollten, aber die Diskussion ist so schnelllebig, dass Sie nicht aufhören können, mitzuschreiben? Dann brauchen Sie Grain!

Grain ist eine Transkriptionssoftware, mit der Sie die Highlights von Videos und virtuellen Meetings aufzeichnen und ausschneiden können. Transkriptionen sind eine großartige Option für Erwachsene mit ADHS, die in Besprechungen anwesend bleiben und die Möglichkeit haben möchten, Punkte, die im Verlauf des Gesprächs möglicherweise übersehen wurden, noch einmal zu lesen.

Besonders für verteilte Teams oder virtuelle Studenten ist dies ein unverzichtbares Tool, um in Verbindung zu bleiben und den Überblick zu behalten.

Die wichtigsten Funktionen von Grain

Wählen Sie, wie Sie Konvertierungen durch hervorgehobene Clips, Notizen und vollständige Transkriptionen zusammenfassen

Erstellen Sie sofortige Transkriptionen, während die Aufnahme noch läuft

Wählen Sie Teile des Textes aus, um Video-Highlights auszuschneiden

✅ Körnung Profis

Ressourcen, die Anwendern und Teams in verschiedenen Branchen helfen, Grain so produktiv wie möglich zu nutzen

Native Integrationen zur Einbindung von Videos, Aufnahmen und Transkriptionen in Ihre Arbeitsabläufe

Organisieren und durchsuchen Sie Ihre Videos in einer Bibliothek, um den Überblick über jedes Detail zu behalten

❌ Nachteile von Grain

Dieses Tool eignet sich zwar hervorragend, um sich an die wichtigsten Punkte Ihrer virtuellen Gespräche zu erinnern, es spielt jedoch keine große Rolle bei der Vervollständigung von Arbeitsabläufen

Keine Erinnerungen, Zeiterfassung, Aufgaben oder Workflow-Ansichten zur Steigerung Ihrer Produktivität

Ersetzt nicht andere ADHD-Produktivitätswerkzeuge

Preise für Körner

Kostenlos : Automatisches Aufzeichnen von Zoom-Meetings, Durchsuchen der Video- und Transkriptbibliothek, Hochladen von Videos aus beliebigen Quellen

: Automatisches Aufzeichnen von Zoom-Meetings, Durchsuchen der Video- und Transkriptbibliothek, Hochladen von Videos aus beliebigen Quellen Business ($19 pro Benutzer, pro Monat) : Gemeinsame Bibliothek, Herunterladen von Mitschriften, benutzerdefiniertes Aussehen des Rekorders, Wiederholung von Mitschriften in anderen Sprachen

: Gemeinsame Bibliothek, Herunterladen von Mitschriften, benutzerdefiniertes Aussehen des Rekorders, Wiederholung von Mitschriften in anderen Sprachen Enterprise (benutzerdefinierte Preise): Massen-Upload von Dateien, Analysen, zusätzliche Integrationen

Was Menschen über die Produktivitätssteigerung mit Grain denken

verifizierte Kundenrezensionen von zwei Grain-Benutzern | Mein Hauptanwendungsfall ist das interne Wissensmanagement. Die Speicherung aller Gesprächsaufzeichnungen mit durchsuchbaren Transkripten ist wirklich hilfreich, um sich an eine Entscheidung meines Teams zu erinnern oder insbesondere, um den Status/die nächsten Schritte eines Kunden aufzufrischen. Ich benutze es nicht oft, aber wenn, dann bin ich froh, dass ich es benutze." - /href/https://www.g2.com/products/grain/reviews/grain-review-4734654G2 Verified Review/%href/ | "Ich bin über Grain gestolpert und wurde sofort zum Poweruser. Dieses Tool hat mir in meiner Rolle als Produktmanager geholfen, Kommunikationssilos aufzubrechen, indem ich kurze, aber aussagekräftige Video-Highlights teilen konnte. Die Transkriptionstechnologie ist akkurat und das Tool für Notizen ermöglicht es mir, in Meetings präsenter zu sein, insbesondere bei der Moderation von Benutzerinterviews. Ich bin gespannt, was mit Grain noch alles möglich sein wird."_ - /href/https://www.g2.com/products/grain/reviews/grain-review-7065634G2 Verified Review/%href/ | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

Grain-Kundenbewertungen

G2 : 4.8/5 (7 Bewertungen)

: 4.8/5 (7 Bewertungen) Capterra: N/A

9. Trello

Über TrelloTrello ist eine beliebte Projektmanagement-Software im Kanban-Stil die Erwachsenen mit ADHS dabei helfen kann, Aufgaben zu erstellen, Fristen einzuhalten und sich an ihre To-Do-Listen zu halten.

Sie wurde entwickelt, um Projektmanagern die Möglichkeit zu geben, mit Teammitgliedern in Kontakt zu treten und einen Überblick über den Projektfortschritt zu erhalten, Trello eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungsfällen und kann auch Einzelpersonen helfen, das Gefühl der Desorganisation bei der Erledigung täglicher Aufgaben zu überwinden.

Trello Hauptmerkmale

Schablonen! Trello wird mit mehreren kostenlosen und vorgefertigten Vorlagen geliefert, die Sie unterstützenzeit zu sparen bei der Planung Ihrer Arbeitsabläufe in der App

Aufgaben in Trello (Karten) verfügen über Anpassungsoptionen wie Titelbilder, Beschreibungen, Anhänge und Unteraufgaben

Erstellen Sie Befehle, die Aktionen auslösen, um wiederkehrende Aufgaben zu erstellen, Fristen anzupassen und Erinnerungen zu setzen

✅ Trello-Profis

Großartig für agile Arbeitsabläufe und komplexe Projekte

Trello-Boards eignen sich für fast jeden Anwendungsfall und für Teams jeder Größe

Integrationen und "Power-Ups" verbessern das Trello-Erlebnis

❌ Trello Nachteile

Trello eignet sich hervorragend für die Verwaltung großer Projekte, aber es fehlen einige wichtige ADHD-Must-Have-Funktionen für die Zeiterfassung und das Anfertigen von Notizen

Diese App eignet sich eher für Teams als für Einzelpersonen, die ihre Produktivität steigern wollen

Begrenzte kostenlose Version

Trello Preise

Kostenlos : Unbegrenzte Anzahl von Karten, bis zu 10 Boards, unbegrenzter Speicherplatz, 250 Arbeitsbereichsbefehle

: Unbegrenzte Anzahl von Karten, bis zu 10 Boards, unbegrenzter Speicherplatz, 250 Arbeitsbereichsbefehle Standard ($5 pro Benutzer, pro Monat) : Unbegrenzte Karten, erweiterte Checklisten, benutzerdefinierte Felder, 1.000 Arbeitsbereichsbefehle

: Unbegrenzte Karten, erweiterte Checklisten, benutzerdefinierte Felder, 1.000 Arbeitsbereichsbefehle Premium ($10 pro Benutzer, pro Monat) : Zusätzliche Workflow-Ansichten, unbegrenzte Arbeitsbereichsbefehle, Arbeitsbereichsvorlagen

: Zusätzliche Workflow-Ansichten, unbegrenzte Arbeitsbereichsbefehle, Arbeitsbereichsvorlagen Enterprise ($17,50 pro Benutzer, pro Monat): Unbegrenzte Arbeitsbereiche, zusätzliche Berechtigungen, Verwaltung öffentlicher Gremien

Was andere über die Produktivitätssteigerung mit Trello denken

verifizierte Kundenrezensionen von zwei Trello-Benutzern | Meine Erfahrungen mit Trello waren insgesamt sehr gut. Es dauert ein wenig, bis man sich an das System gewöhnt hat, einfach weil es eine neue Form der Aufgabenlisten und des Projektmanagements ist, mit der viele Menschen nicht vertraut sind. Diese anfängliche Lernkurve ist jedoch nicht zu steil, und das Erlernen der Funktionen ist schmerzlos und leicht in Teams zu implementieren." - /href/https://www.capterra.com/p/211559/Trello-2/reviews/2659942/Capterra Verified Review/%href/ | "Trello ist sehr hilfreich für Projekte kleiner Teams und persönliche Projekte. Man kann sich sehr schnell mit den Grundlagen vertraut machen, es einrichten und auf einer grundlegenden Ebene zusammenarbeiten. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass Trello im Vergleich zu JIRA schwieriger zu skalieren ist, aber es ist viel einfacher, damit anzufangen."_ - /href/https://www.capterra.com/p/211559/Trello-2/reviews/2445750/Capterra Verified Review/%href/ | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

Trello-Kundenbewertungen

G2 : 4.4/5 (12.860+ Bewertungen)

: 4.4/5 (12.860+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (21,540+ Bewertungen)

Sieh dir das an Rello alternatives* !

10. Bär

Über Bär Die Idee hinter Bär ist die Möglichkeit, auf Ihre Notizen zuzugreifen, wo und wann immer Sie Inspiration finden. Mit dieser iOS-kompatiblen App für Notizen können Sie alles schreiben, von der Checkliste für den Supermarkt bis hin zu ausführlichen Aufsätzen mit schnellen Formatierungsoptionen, Links, Unterstützung für Inline-Bilder und mehr.

Bear Hauptmerkmale

Erweiterter Markup-Editor mit über 150 Optionen für Programmiersprachen in der App

Organisieren Sie Ihre Notizen mit Hashtags

Fokusmodus blendet andere Notizen aus, um sich auf die aktuelle Textzeile zu konzentrieren

Automatische Synchronisierung der Notizen zwischen Ihren Geräten über iCloud

✅ Bären-Profis

Minimale und übersichtliche Oberfläche mit verschiedenen Themen und Schriftarten

Benutzerdefinierte Shortcut-Leiste und Tastaturkürzel für schnelle Formatierung auf mobilen Geräten und iPad-Apps

❌ Bear Nachteile

Es handelt sich um eine reine iPhone-, iPad- und Mac-Notiz-App

Fehlende Funktionen zur Zeiterfassung, Aufgabenerstellung und Erinnerungen

Bear Preise

Einige Bear-Funktionen sind auf iOS-Produkten kostenlos verfügbar, darunter Notizen, das Erstellen von Tags, das Hinzufügen von Anhängen und das Exportieren. Bear bietet auch einen Pro-Plan für zusätzliche Themen, Export und Geräte-Synchronisation bei $ 1,49 monatlich oder $ 14,99 jährlich.

Was Menschen über die Steigerung der Produktivität mit Bear denken

verifizierte Kundenrezensionen von zwei Bear-Nutzern | "Ich liebe die klare Oberfläche, den modernen Text und das zeitgemäße Design. Ich mag die Größe des Widgets und die Möglichkeit, zwei oder drei Spalten anzuzeigen. Ich mag es, wie einfach es ist, Überschriften zu verwenden, die Schriftart zu ändern und die Import-/Exportfunktionen sind großartig. Meiner Meinung nach ist die mobile Version viel besser als die Desktop-Version. Sie scheint für Mobiltelefone gemacht zu sein." - /href/https://www.g2.com/products/bear/reviews/bear-review-601325G2 Verified Review/%href/ | "Zusätzlich zur grundlegenden Texterfassung fügt Bears jeder Notiz Tags und markierungsähnliche Formatierungen hinzu. Die Syntax der Notizen ist so ähnlich wie die von Markdown, dass Sie die Unterschiede im Grunde nicht bemerken. Sie können auch problemlos in HTML, PDF und andere Formate exportieren." - /href/https://www.g2.com/products/bear/reviews/bear-review-2062536G2 Verified Review/%href/ | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

Bären-Kundenbewertungen

G2 : 4.5/5 (40+ Bewertungen)

: 4.5/5 (40+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (3 Bewertungen)

*Check out_ Diese Bären-Alternativen !

Brauche ich alle dieser Apps?

Der Umgang mit den Auswirkungen von ADHS ist ein täglicher Kampf.

Auch wenn manche Tage leichter sind als andere, gibt es keinen Grund, warum Sie allein damit zurechtkommen sollten.

Es gibt ein ADHS-Produktivitäts-Tool, das Ihnen hilft, jedes Symptom zu bekämpfen. Aber anstatt fünf neue Tools herunterzuladen, um fünf verschiedene Bereiche zu bearbeiten, sollten Sie sich für die Software entscheiden, die alles in einer einzigen Registerkarte erledigen kann - ClickUp!

ClickUp ist Ihr digitaler Zeiterfasser, Kalender, Aufgabenmanager und Notizzettelverwalter in einer benutzerfreundlichen Plattform.

Mit Hunderten von Werkzeugen, die Ihnen helfen, die Symptome zu bewältigen und gleichzeitig Ihre Aufgabenliste zu bewältigen, beginnt und endet Ihre Reise zur Produktivität bei ADHS mit ClickUp! Anmelden für ClickUp und holen Sie sich die Macht über Ihre eigene Produktivität zurück. 💯