die 10 besten Bücher, die Ihnen helfen können, ADHS zu bewältigen

Haftungsausschluss: _Dieser Artikel soll Informationen über Produktivitätstools und -strategien liefern. Er ist nicht als Ersatz für professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung von ADHS oder anderen gesundheitlichen Bedingungen gedacht

ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung) ist eine häufige psychische Störung, von der in der Regel Kinder betroffen sind. Es wird geschätzt, dass 8,4 % der Kinder und 2,5 % der Erwachsenen an ADHS leiden.

ADHS wirkt sich bekanntermaßen auf das Privat- und Berufsleben eines Menschen aus. Einige der häufigsten Symptome sind:

Unfähigkeit, still zu sitzen

Ständiges Herumzappeln

Unfähigkeit, sich auf Aufgaben zu konzentrieren

Übermäßiges Reden oder körperliche Bewegung

Nicht in der Lage zu warten, bis sie an der Reihe sind

Impulsives Verhalten

Das Leben mit ADHS kann sich oft wie das Zusammensetzen eines komplexen Puzzles anfühlen. Es gibt jedoch ein einfaches, aber wirkungsvolles Tool, das Trost spendet und Strategien bietet, um mit ADHS besser umzugehen und es zu bewältigen.

Bücher. 📚

Wir haben eine Liste mit den 10 besten Büchern gegen ADHS zusammengestellt, die speziell darauf ausgerichtet sind, Ihnen wissenschaftlich fundierte Strategien für eine bessere Funktion zu vermitteln. Diese von Experten verfassten Bücher bieten Ihnen einen Leitfaden, um mit ADHS nicht nur zurechtzukommen, sondern auch zu gedeihen.

Diese Bücher sind besser als die üblichen Selbsthilfebücher. Von praktischen Techniken bis hin zu aufschlussreichen Perspektiven und nachvollziehbaren Geschichten hilft Ihnen jedes Kapitel, Ihre Aufmerksamkeit zurückzugewinnen und sich zu konzentrieren.

Top-Bücher für Erwachsene mit ADHS

Um ADHS besser zu verstehen und in den Griff zu bekommen, muss man sich zunächst Wissen aneignen. Diese Bücher bieten Informationen, die für Erwachsene mit ADHS hilfreich sind.

1. Zur Ablenkung getrieben: Erkennen und Bewältigen von Aufmerksamkeitsdefizitsyndromen von der Kindheit bis ins Erwachsenenalter von Edward M. Hallowell

Über das Buch

Autoren: Edward M. Hallowell, John R. Ratey

Edward M. Hallowell, John R. Ratey Anzahl der Seiten: 319

319 Jahr der Veröffentlichung: 1995

1995 Geschätzte Lesezeit: 6 Stunden

6 Stunden Bewertungen: Amazon: 4.7/5 Goodreads: 4.1/5



Dies ist ein ausgezeichneter Ratgeber für Menschen mit Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS). Die Autoren, beide erfahrene Psychiater, vereinen klinisches Fachwissen und einfühlsames Verständnis.

Das Buch sieht die Aufmerksamkeitsdefizitstörung nicht als Herausforderung, sondern als potenzielle Quelle von Energie und Kreativität.

Durch nachvollziehbare Geschichten und praktische Ratschläge gibt Ihnen dieses Buch die Möglichkeit, sich auf die Reise mit ADHS einzulassen und sich einen Weg zu einem konzentrierteren und erfüllteren Leben zu bahnen.

Auf der Grundlage zahlreicher Recherchen und persönlicher Erfahrungen räumen die Autoren mit Stereotypen auf und vermitteln eine fürsorgliche Ansicht von ADHS für alle Altersgruppen.

Zitat aus dem Buch

Obwohl wir alle eine äußere Struktur in unserem Leben brauchen - ein gewisses Maß an Vorhersehbarkeit, Routine, Organisation - brauchen Menschen mit ADS diese viel mehr als die meisten Menschen. Sie brauchen die äußere Struktur so sehr, weil es ihnen an innerer Struktur fehlt.**_

Edward M. Hallowell

Die wichtigsten Erkenntnisse aus Driven to Distraction:

Auswirkungen von ADHS: Tauchen Sie ein in eine umfassende Erforschung der Auswirkungen von ADHS von der Kindheit bis zum Erwachsenenalter

Tauchen Sie ein in eine umfassende Erforschung der Auswirkungen von ADHS von der Kindheit bis zum Erwachsenenalter Management von ADHS: Lernen Sie Strategien für den Umgang mit ADHS in verschiedenen Lebensbereichen kennen

Lernen Sie Strategien für den Umgang mit ADHS in verschiedenen Lebensbereichen kennen Herausforderungen in Stärken verwandeln: Lernen Sie, die Herausforderungen von ADHS in positive Aspekte zu verwandeln

Was die Leser sagen:

"Dieses Buch war für mich ein Wendepunkt in meinem Leben...nachdem ich dieses Buch gelesen hatte, kam ich zu dem Schluss, dass ich als Erwachsener endlich die offizielle Diagnose ADHS erhalten und eine medikamentöse Behandlung ausprobieren sollte...Mein berufliches Leben hat sich enorm verbessert, und mein Privatleben ebenso."

Rob Voss

2. ADHS bei Erwachsenen in den Griff bekommen von Russell Barkley

Über das Buch

Autor : Russell Barkley

: Russell Barkley Anzahl der Seiten: 294

294 Jahr der Veröffentlichung: 2010

2010 Geschätzte Lesezeit : 5 Stunden

: 5 Stunden Bewertungen: Amazon: 4.5/5 Goodreads: 3.9/5



Die häufigsten Probleme, die Erwachsene mit ADHS haben, sind mangelnde Aufmerksamkeit und rechtzeitiges Planen. Der renommierte Experte Russell A. Barkley bietet praktische Strategien, um die Symptome zu bewältigen und ihre Auswirkungen zu verringern.

Der Leitfaden enthält Tools zur Selbsteinschätzung, Übungen zum Aufbau von Fähigkeiten und Antworten auf häufige Fragen zur Behandlung. Er ist ein wertvolles Hilfsmittel für Erwachsene, die ihr Leben wieder in den Griff bekommen wollen.

Zitat aus dem Buch

Viel zu oft reagieren wir auf das Verhalten unserer Kinder, oft aus einem Impuls heraus, ohne Rücksicht auf die Folgen und ohne einen Plan für das, was wir zu erreichen versuchen. In diesen Instanzen wird auf uns eingewirkt, ohne dass wir uns bewusst dafür entscheiden zu handeln.

Russell A. Barkley

ADHS bei Erwachsenen in den Griff bekommen - die wichtigsten Erkenntnisse:

Umfassendes Verständnis: Gewinnen Sie ein gründliches Verständnis für die Auswirkungen von ADHS bei Erwachsenen in verschiedenen Lebensbereichen

Gewinnen Sie ein gründliches Verständnis für die Auswirkungen von ADHS bei Erwachsenen in verschiedenen Lebensbereichen Effektives Management: Lernen Sie praktische Strategien zur Bewältigung der Symptome und ihrer schädlichen Auswirkungen

Lernen Sie praktische Strategien zur Bewältigung der Symptome und ihrer schädlichen Auswirkungen ADHS nutzen: Entdecken Sie Anleitungen, wie Sie ADHS in privaten und beruflichen Einstellungen zu Ihrem Vorteil nutzen können

Was die Leser sagen:

"Ein gutes Buch von jemandem, der sich auskennt. Ich denke, die Leute, die von ADHS-"Superkräften" schwärmen, sind daneben. Dieser Verfasser wickelt seine Botschaft nicht in Watte, wer Kuschelpsychologie sucht, ist hier falsch. Endlich mal ein Buch mit umsetzbaren Tipps in allen Lebenslagen."

Jonas Forster

3. Scattered Minds: Ursprung und Heilung von Aufmerksamkeitsdefizitstörungen von Gabor Maté

Über das Buch

Verfasser: Gabor Maté

Gabor Maté Anzahl der Seiten: 376

376 Jahr der Veröffentlichung: 2000

2000 Geschätzte Lesezeit: 6 Stunden

6 Stunden Bewertungen: Amazon: 4.7/5 Goodreads: 4.4/5



Entdecken Sie die Ursprünge von ADHS in Gabor Maté's 'Scattered Minds' Es bietet eine fesselnde und mitfühlende Perspektive auf die Störung.

Maté, ein Arzt und renommierter Autor, betrachtet ADHS nicht nur als neurologische Bedingung. Er sieht es als ein komplexes Zusammenspiel von biologischen, umweltbedingten und psychologischen Faktoren.

Dieses Buch hilft zu verstehen, wie sich frühkindliche Erfahrungen auf ADHS auswirken.

Zitat aus dem Buchk

Selbstakzeptanz bedeutet also nicht Selbstbewunderung oder sogar Selbstliebe in jedem Moment unseres Lebens, sondern Toleranz für alle unsere Gefühle, einschließlich derer, die uns Unbehagen bereiten.

Gabor Maté

Die wichtigsten Erkenntnisse von Scattered Minds:

Entwicklungsbezogene und psychologische Erkenntnisse: Erwerben Sie Wissen über die entwicklungsbezogenen und psychologischen Aspekte von ADHS

Erwerben Sie Wissen über die entwicklungsbezogenen und psychologischen Aspekte von ADHS Verbindung zur persönlichen Geschichte: Erforschen Sie die Verbindung zwischen persönlicher Geschichte und ADHS-Symptomen

Erforschen Sie die Verbindung zwischen persönlicher Geschichte und ADHS-Symptomen Strategien zur Heilung und Bewältigung: Entdecken Sie Strategien zur Heilung und Bewältigung von ADHS, mit dem Schwerpunkt auf emotionalem Wohlbefinden und selbsterkenntnis

Was die Leser sagen:

"Ich war nach der Lektüre dieses Buches extrem überwältigt. Es war mehr wie das Lesen meines Tagebuchs. Bei mir wurde die Diagnose erst spät im Erwachsenenalter gestellt, und dieses Buch hat mir sehr geholfen, ADHS zu verstehen und zu erkennen, dass die Eigenschaften, die mich in meiner Kindheit verunsichert haben, einen Grund hatten und völlig normal waren."

Nanda

4. ADHS 2.0 von Edward M. Hallowell

Über das Buch

Autor: Edward M. Hallowell

Edward M. Hallowell Anzahl der Seiten: 208

208 Jahr der Veröffentlichung: 2022

2022 Geschätzte Lesezeit: 4 Stunden

4 Stunden Bewertungen: Amazon: 4.6/5 Goodreads: 4.1/5



Während die meisten Menschen über ADHS Bescheid wissen, wird die positive Seite oft übersehen. Einige erfolgreiche Unternehmer und kreative Köpfe schreiben ihre Erfolge dem ADHS zu.

In "ADHS 2.0" gibt Edward M. Hallowell wissenschaftlich fundierte Strategien für Eltern und Erwachsene frei, um die Herausforderungen zu minimieren und die Vorteile in jedem Alter zu maximieren. Er gibt Tipps, wie man die richtigen Herausforderungen findet, ein ADHS-freundliches Umfeld schafft, neurologische Tendenzen erkennt und annimmt, positive Verbindungen fördert und Medikamentenoptionen versteht.

Zitat aus dem Buch

Vergebung erfordert Intelligenz, Disziplin, Vorstellungskraft und Ausdauer sowie eine besondere psychologische Stärke, die Sportler als mentale Stärke und Krieger als Mut bezeichnen

Edward M. Hallowell

ADHD 2.0 Schlüssel zum Erfolg:

Die richtigen Herausforderungen finden: Mit Hilfe von Verhaltensanalysen Aufgaben entdecken, die den individuellen Stärken entsprechen

Mit Hilfe von Verhaltensanalysen Aufgaben entdecken, die den individuellen Stärken entsprechen Umgebung neu gestalten: Bestimmte Elemente in verschiedenen Einstellungen identifizieren, um die Kreativität und den Unternehmergeist von ADHS-Patienten zu fördern

Bestimmte Elemente in verschiedenen Einstellungen identifizieren, um die Kreativität und den Unternehmergeist von ADHS-Patienten zu fördern Die Kraft der Verbindung: Tipps für den Aufbau und die Aufrechterhaltung positiver Verbindungen, die ein starkes Gegenmittel gegen Negativität darstellen

Was die Leser sagen:

"Dies ist mein Lieblingsbuch für jeden, bei dem ADHS diagnostiziert wurde. Die Verfasser erklären die Hirnforschung, die hinter vielen Merkmalen und Handlungen von Menschen mit ADHS steckt, auf eine Art und Weise, die nachvollziehbar und leicht zu verstehen ist. Ich schätze es sehr, dass der Schwerpunkt nicht auf den Defiziten liegt, sondern auf den Stärken und darauf, wie man sich die Arbeit des Gehirns zunutze machen kann. Dieses Buch ist besonders hilfreich für Eltern von Kindern mit ADHS, damit sie ihre Kinder besser verstehen und ihre Entwicklung positiv unterstützen können."

Caroline Danda

5. Ich bin also nicht faul, dumm oder verrückt?! Das klassische Selbsthilfebuch für Erwachsene mit Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom von Kate Kelly und Peggy Ramundo

Über das Buch

Verfasser: Kate Kelly und Peggy Ramundo

Kate Kelly und Peggy Ramundo Anzahl der Seiten: 464

464 Erscheinungsjahr: 1993

1993 Geschätzte Lesezeit: 7 Stunden

7 Stunden Bewertungen: Amazon: 4.6/5 Goodreads: 3.9/5



ich bin nicht faul, dumm oder verrückt?" von Kate Kelly und Peggy Ramundo bietet unkomplizierte Ratschläge für Erwachsene mit ADHS. Durch ihre persönlichen Erfahrungen bieten die Verfasser genaue Informationen, praktische Tipps und moralische Unterstützung.

Das Buch befasst sich mit dem Erreichen von Gleichgewicht, dem Umgang mit Beziehungen, der Verbesserung des Gedächtnisses und der Suche nach professioneller Hilfe. Es ist ein unverzichtbares Nachschlagewerk für alle, die täglich mit den Herausforderungen von ADHS konfrontiert sind.

Zitat aus dem Buch

Mit der Unfähigkeit, sich zu konzentrieren, benötigen viele ADSler intensiv stimulierende Situationen, um Wachsamkeit und Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten. Ohne diese Stimulation schweift die Aufmerksamkeit ab, und vielen von uns wird gesagt, wir seien unmotiviert.

Kate Kelly

Sie meinen, ich bin nicht faul, dumm oder verrückt?! die wichtigsten Erkenntnisse:

Balance-Analyse: Verstehen Sie Ihre Stärken und Schwächen, um ein Gleichgewicht zu erreichen

Verstehen Sie Ihre Stärken und Schwächen, um ein Gleichgewicht zu erreichen Soziale Harmonie: Verbessern Sie Beziehungen in Gruppen, bei der Arbeit und in persönlichen Einstellungen, indem Sie Discord und Chaos reduzieren

Verbessern Sie Beziehungen in Gruppen, bei der Arbeit und in persönlichen Einstellungen, indem Sie Discord und Chaos reduzieren Organisations- und Gedächtnistechniken: Lernen Sie effektive Methoden, um sich zu organisieren und Ihr Gedächtnis zu verbessern

Was die Leser sagen:

"Dieses Buch räumt mit dem Mythos auf, dass Menschen mit ADHS faul, verrückt oder dumm sind. Es bietet Einblicke in jeden Aspekt des Lebens mit ADHS. Ich würde es als einen Feldführer zum Leben mit ADHS bezeichnen. Es gibt eine Menge augenöffnender, aufschlussreicher Informationen in diesem Buch für diejenigen, die mit ADHS leben."

Diane

Über das Buch

Verfasser: Susan C. Pinsky

Susan C. Pinsky Anzahl der Seiten: 192

192 Jahr der Veröffentlichung: 2006

2006 Geschätzte Lesezeit: 3 Stunden

3 Stunden Bewertungen: Amazon: 4.3/5 Goodreads: 3.9/5



In Susan C. Pinskys "Organisationslösungen für Menschen mit Aufmerksamkeitsdefizitstörung" geht es darum, das Chaos von ADHS in einfache, leicht zu befolgende Lebensstrategien zu verwandeln. Es ist speziell auf die besonderen organisatorischen Herausforderungen von Führungskräften und Menschen mit ADHS zugeschnitten.

Pinsky, ein Organisationsberater mit Fachwissen über ADHS, bietet praktische Lösungen, die leicht umzusetzen sind. Das Ziel ist es, den Betroffenen zu helfen - und es ihnen nicht noch schwerer zu machen ADHS-Verstand .

Zitat aus dem Buch

Machen Sie Ihre Dinge leicht zugänglich und leicht verstaubar. Im ADHS-Haushalt hat das einfache Verstauen Vorrang vor dem einfachen Wiederauffinden. Bewahren Sie die Dinge dort auf, wo Sie sie brauchen, und ordnen Sie die Gegenstände in Aktivitätsbereichen oder "Zonen" an. Geben Sie allem ein "Zuhause "

Susan C. Pinsky

Organisationslösungen für Menschen mit AufmerksamkeitsdefizitsyndromDie wichtigsten Erkenntnisse:

Geschneiderte Organisationstechniken: Lernen Sie praktische und effektive Organisationsmethoden, die auf ADHS benutzerdefiniert sind

Lernen Sie praktische und effektive Organisationsmethoden, die auf ADHS benutzerdefiniert sind Effizientes Space-Management: Implementieren Sie Strategien zur Entrümpelung und zum effizienten Management von Space

Implementieren Sie Strategien zur Entrümpelung und zum effizienten Management von Space Zeitmanagement: Lernen Sie Tipps zum Zeitmanagement, wie z. B. die Einteilung der Zeit in Minuten oder Momente, um Aufschieben zu vermeiden

Was die Leser sagen:

"Ich habe nicht erwartet, dass dieses Buch so gut sein würde, wie es ist. Die üblichen Organisationsmethoden werden in Frage gestellt und aus einer ADHS-Perspektive neu überdacht, mit der Einsicht, dass die neuen, angepassten Methoden einfach, schnell und effektiv sein müssen, sonst werden sie nicht erledigt. Ich habe es für meinen 18-jährigen Sohn gekauft, bei dem vor kurzem ADHS diagnostiziert wurde, aber eigentlich sind es Methoden, die von der ganzen Familie übernommen werden können, da sie einfach und schnell sind. Ein wirklich guter Kauf!"

Arthur Cadman

7. Reihenfolge aus dem Chaos: Wie man mit ADHS als Erwachsener organisiert bleibt von Jaclyn Paul

Über das Buch

Autor: Jaclyn Paul

Jaclyn Paul Seitenzahl: 218

218 Jahr der Veröffentlichung: 2019

2019 Geschätzte Lesezeit: 4 Stunden

4 Stunden Bewertungen: Amazon: 4.6/5 Goodreads: 4/5



Jaclyn Pauls Buch "Reihenfolge aus dem Chaos" hilft Ihnen, die Funktionen Ihres Gehirns zu verstehen und Hindernisse selbst zu überwinden.

Paul schöpft aus ihren persönlichen Erfahrungen und ihrem Fachwissen als ADHS-Bloggerin und gibt praktische Ratschläge frei, die Ihnen helfen, ein persönliches System zu schaffen, um Ordnung in Ihr Leben zu bringen.

Zitat aus dem Buch

Das Leben mit ADHS neigt zum Chaos und lässt uns in einem fast ständigen Zustand der Kurskorrektur zurück. Von nun an werden Sie sich nicht mehr über Ihren Erfolg in dieser oder der nächsten Woche definieren, sondern darüber, wie Sie es schaffen, sich aus dem Chaos zu befreien und wieder in die Ordnung zu bringen

Jaclyn Paul

Reihenfolge aus dem Chaos - die wichtigsten Erkenntnisse:

Praktische Organisationstipps: Sie erhalten wertvolle Tipps für die tägliche Organisation, die speziell für Erwachsene mit ADHS entwickelt wurden

Sie erhalten wertvolle Tipps für die tägliche Organisation, die speziell für Erwachsene mit ADHS entwickelt wurden Anleitungen zu Routinen und Systemen: Sie erhalten Anleitungen zum Aufbau und zur Aufrechterhaltung von Routinen und Systemen, die auf ADHS-Eigenschaften zugeschnitten sind

Sie erhalten Anleitungen zum Aufbau und zur Aufrechterhaltung von Routinen und Systemen, die auf ADHS-Eigenschaften zugeschnitten sind Anekdoten aus dem wirklichen Leben: Erhalten Sie eine ehrliche und nachvollziehbare Sichtweise durch persönliche Anekdoten

Was die Leser sagen:

"Ich habe dieses Buch vorgemerkt. Ich schätze es, dass der Verfasser ADHS hat. Die Beispiele sind absolut nachvollziehbar. Ich nehme das Buch ständig zur Hand, um die Vorschläge zu überprüfen. Einer davon ist, den Posteingang alle paar Tage auf 0 zu entrümpeln. Das ist eine Herausforderung! Außerdem habe ich überall im Haus Notizzettel aufgestellt, damit ich jeden Gedanken und jede Idee sofort aufschreiben kann."

Julie M. San Diego

8. Erfolgreich mit ADHS bei Erwachsenen: Fertigkeiten zur Stärkung der exekutiven Funktionen von Phil Boissiere

Über das Buch

Autor: Phil Boissiere

Phil Boissiere Anzahl der Seiten: 147

147 Jahr der Veröffentlichung: 2018

2018 Geschätzte Lesezeit: 3 Stunden

3 Stunden Bewertungen: Amazon: 4.6/5 Goodreads: 3.8/5



Die Verbesserung der exekutiven Funktionen bei Erwachsenen mit ADHS ist das zentrale Thema von Phil Boissieres 'Thriving with Adult ADHD'

Dieses aufschlussreiche Buch betrachtet den Umgang mit ADHS aus einem neuen Blickwinkel: Die Konzentration auf die Stärkung der exekutiven Funktionen fördert die kognitiven Prozesse, die für die Selbstregulierung und das Erreichen von Zielen unerlässlich sind.

Boissiere, ein erfahrener Therapeut, verbindet sein professionelles Wissen mit praktischen Anwendungen aus dem Alltag. Das macht das Buch zu einer wertvollen Ressource für alle, die ihre exekutiven Funktionen verbessern wollen.

Zitat aus dem Buch

Beginnen Sie damit, die Aufgabe in drei Stufen zu unterteilen. Stufe 1 ist das abgeschlossene Projekt, das sich in einem Einzelziel widerspiegelt. Ebene 2 sind die großen Teile und deren Einzelziele, die abgeschlossen werden sollen. Ebene 3 sind die kleineren Unteraufgaben, aus denen sich die großen Teile zusammensetzen

Phil Boissiere

Erfolgreich mit ADHS bei Erwachsenen - Schlüssel zum Erfolg:

Verbesserte Denktechniken: Entdecken Sie Methoden zur Verbesserung von Gedächtnis, Konzentration und Organisationsfähigkeit

Entdecken Sie Methoden zur Verbesserung von Gedächtnis, Konzentration und Organisationsfähigkeit Herausforderungen der exekutiven Funktionen angehen: Lernen Sie, wie Sie die häufigen Herausforderungen im Zusammenhang mit exekutiven Funktionen bei ADHS angehen können

Lernen Sie, wie Sie die häufigen Herausforderungen im Zusammenhang mit exekutiven Funktionen bei ADHS angehen können Übungen zum Selbstmanagement: Praktische Übungen für ein besseres Selbstmanagement im Alltag

Was die Leser sagen:

"Dieses Buch enthält neuartige Übungen, die in meinem Leben wahre Wunder bewirkt haben. Ich empfehle dieses Buch fast jedem, nicht nur denen, die an ADHS leiden."

Sab

9. Das Achtsamkeitsrezept für ADHS bei Erwachsenen: Ein 8-Schritte-Programm zur Stärkung der Aufmerksamkeit, zum Umgang mit Emotionen und zum Erreichen Ihrer Ziele von Lidia Zylowska

Über das Buch

Autor: Lidia Zylowska

Lidia Zylowska Anzahl der Seiten: 224

224 Jahr der Veröffentlichung: 2012

2012 Geschätzte Lesezeit: 5 Stunden

5 Stunden Bewertungen: Amazon: 4.5/5 Goodreads: 4.1/5



Lidia Zylowskas 'The Mindfulness Prescription for Adult ADHD' führt Achtsamkeitstechniken mit traditionellen ADHS-Strategien in einem 8-Schritte-Programm zusammen. Dieses Buch konzentriert sich auf die Verbesserung der Aufmerksamkeit, die Regulierung von Emotionen und das Erreichen persönlicher Ziele.

Zylowska, eine auf ADHS spezialisierte Psychiaterin, schlägt vor, Achtsamkeit zusammen mit Medikamenten und traditionellen Therapien einzusetzen, um einen ganzheitlichen Ansatz für das ADHS-Management zu finden.

Zitat aus dem Buch

Strategien, die entspannen und auftanken, können das Reservoir an Willenskraft wiederherstellen und sind daher bei ADHS hilfreich. Zu diesen Strategien gehören Zeiten der Entspannung wie Meditation, positive Emotionen, ermutigende Selbstgespräche, Zeit zum Spielen, körperliche Bewegung, angemessene Pausen oder auch ein Snack, der den Blutzuckerspiegel erhöht. Motivationsstrategien wie bildliche Darstellungen oder körperliche Erinnerungen an künftige Belohnungen oder das Sprechen darüber können ebenfalls hilfreich sein.

Lidia Zylowska

Das Achtsamkeitsrezept für ADHS bei Erwachsenen - die wichtigsten Erkenntnisse:

Achtsamkeitsplan: Erforschen Sie einen innovativen 8-Schritte-Achtsamkeitsplan, der für Erwachsene mit ADHS entwickelt wurde

Erforschen Sie einen innovativen 8-Schritte-Achtsamkeitsplan, der für Erwachsene mit ADHS entwickelt wurde Techniken zur Verbesserung der Konzentration: Lernen Sie Methoden zur Verbesserung der Konzentration, zum Umgang mit Emotionen und zum Setzen von Zielen

Lernen Sie Methoden zur Verbesserung der Konzentration, zum Umgang mit Emotionen und zum Setzen von Zielen Ergänzung herkömmlicher Behandlungen: Verstehen Sie, wie Achtsamkeit herkömmliche ADHS-Behandlungen ergänzen kann

Was die Leser sagen:

"Dieses Buch war sehr hilfreich. Ich habe jetzt einen visuellen Leitfaden, der mir helfen wird, mit meiner ADHS fertig zu werden. Ich arbeite daran, diese Schritte auf mein tägliches Leben zuzuschneiden."

Reggie

10. Ein neues Verständnis von ADHS bei Kindern und Erwachsenen: Beeinträchtigungen der exekutiven Funktionen von Thomas E. Brown

Über das Buch

Autor: Thomas E. Brown

Thomas E. Brown Anzahl der Seiten: 192

192 Jahr der Veröffentlichung: 2013

2013 Geschätzte Lesezeit: 3 Stunden

3 Stunden Bewertungen: Amazon: 4.8/5 Goodreads: 4.2/5



Thomas E. Browns "A New Understanding of ADHD in Children and Adults: Beeinträchtigungen der exekutiven Funktionen" bietet eine bahnbrechende Perspektive auf diese komplexe Bedingung. Dieses fortschrittliche Buch vereinfacht das derzeitige Verständnis von ADHS, stellt Schlüsselideen vor und unterstützt die wissenschaftliche Forschung.

Es beantwortet Fragen zu ADHS-Fokus, Gehirnentwicklung und altersübergreifenden Veränderungen. Dr. Brown, ein klinischer Psychologe und prominenter Forscher auf dem Gebiet der ADHS, geht auf wirksame Behandlungsmethoden ein und entlarvt gängige Annahmen. Das Buch ist ein wertvolles Hilfsmittel für medizinisches Fachpersonal und für Menschen, die von ADHS betroffen sind.

Zitat aus dem Buch

Eltern und Lehrern fällt es oft schwer zu glauben, dass Schüler, die sehr intelligent sind, an ADHS leiden können, vor allem, wenn sie keine Störenfriede sind.

Thomas E. Brown

Ein neues Verständnis von ADHS bei Kindern und Erwachsenen - die wichtigsten Erkenntnisse:

Untersuchung von Beeinträchtigungen der exekutiven Funktionen: Detaillierte Untersuchung von Beeinträchtigungen der exekutiven Funktionen bei ADHS

Detaillierte Untersuchung von Beeinträchtigungen der exekutiven Funktionen bei ADHS Kognitive Auswirkungen in verschiedenen Lebensphasen: Verstehen Sie, wie ADHS verschiedene kognitive Prozesse in verschiedenen Phasen des Lebens beeinflusst

Verstehen Sie, wie ADHS verschiedene kognitive Prozesse in verschiedenen Phasen des Lebens beeinflusst Praktische Behandlungsideen: Erforschen Sie praktische Ideen für die Behandlung und das Management von ADHS auf der Grundlage dieser neuen Erkenntnisse

Was die Leser sagen:

"Exzellenter, weitreichender Überblick über die neueste Forschung auf diesem wichtigen Feld - im Gegensatz zu einigen der Quacksalberbücher über ADHS. Augenöffnend. (Er hat in letzter Zeit weitere Bücher mit (leicht) anderen Schwerpunkten veröffentlicht, aber dieses ist ein guter Anfang."

Dr. Robert J. Barker

