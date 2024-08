10 beste Kalender Apps für Familien im Jahr 2024

Das Familienleben kann ein Wirbelwind an Aktivitäten sein. Mit Schulveranstaltungen, Musikaufführungen, Sportturnieren, Zusammenkünften und zahllosen anderen Anlässen und Ereignissen, die jeden Monat nachverfolgt werden müssen, sind die Kalender der Familie schnell überfüllt. Wenn dann noch unerwartete Termine wie ein Arztbesuch und Pflichttermine wie das Abholen der Kinder von der Schule hinzukommen, kann man sich schnell überfordert fühlen. Online-Kalender klingen wie eine perfekte Lösung, um alles zu planen, aber die Realität ist oft weit davon entfernt. Sie laden eine Kalender App herunter, nur um festzustellen, dass sie nicht auf Ihren Bildschirm passt, umständlich zu verwalten ist oder zu viele Anzeigen enthält.

Das Leben ist so hektisch, dass Sie eine freigegebene Kalender App um auf dem Laufenden zu bleiben-**eine mobile Lösung für schnelle Erinnerungen, die Verwaltung Ihres Terminkalenders und eine funktionale und unterhaltsame Planung!

Worauf sollten Sie also bei einer Kalender App für Familien achten? Um Ihnen zu helfen, Ihren Zeitplan zu meistern, haben mein Team und ich bei ClickUp eine Liste der besten Kalender-Apps für Familien zusammengestellt.

Worauf sollten Sie bei einer App für Familienkalender achten?

Die Auswahl der besten Kalender Apps für die ganze Familie - Studenten, Berufstätige und übergeordnete Eltern - war nicht einfach. Es bedurfte einer sorgfältigen Bewertung, um den unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden und gleichzeitig für alle Benutzer zugänglich zu sein. Wir haben uns auf Apps konzentriert, die sich in diesen entscheidenden Bereichen auszeichnen:

Personalisierungsoptionen : Entscheiden Sie sich für Apps mit umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten, die es Ihnen ermöglichen, das Aussehen der App zu optimieren, bevorzugte Ansichten des Kalenders auszuwählen und Einstellungen an Ihre individuellen Vorlieben anzupassen

: Entscheiden Sie sich für Apps mit umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten, die es Ihnen ermöglichen, das Aussehen der App zu optimieren, bevorzugte Ansichten des Kalenders auszuwählen und Einstellungen an Ihre individuellen Vorlieben anzupassen Effiziente Erstellung von Ereignissen : Entscheiden Sie sich für Lösungen mit verschiedenen Eingabemethoden wie der Verarbeitung natürlicher Sprache, Sprachbefehlen und Features zum schnellen Hinzufügen von Terminen und Aufgaben

: Entscheiden Sie sich für Lösungen mit verschiedenen Eingabemethoden wie der Verarbeitung natürlicher Sprache, Sprachbefehlen und Features zum schnellen Hinzufügen von Terminen und Aufgaben Nahtlose plattformübergreifende Synchronisierung : Stellen Sie sicher, dass die App mit gängigen nativen Kalenderplattformen wie Google Kalender, Outlook und iCloud synchronisiert werden kann

: Stellen Sie sicher, dass die App mit gängigen nativen Kalenderplattformen wie Google Kalender, Outlook und iCloud synchronisiert werden kann Tiefe mobile Integration : Prüfen Sie, ob der gemeinsam nutzbare Familienkalender mit anderen System-Apps auf Ihrem Mobiltelefon integriert ist und praktische Features wie Home-Screen-Widgets, Benachrichtigungen und Erinnerungen sowie anpassbare Verknüpfungen zum Hinzufügen, Löschen und Bearbeiten von Terminen oder Aufgaben bietet

: Prüfen Sie, ob der gemeinsam nutzbare Familienkalender mit anderen System-Apps auf Ihrem Mobiltelefon integriert ist und praktische Features wie Home-Screen-Widgets, Benachrichtigungen und Erinnerungen sowie anpassbare Verknüpfungen zum Hinzufügen, Löschen und Bearbeiten von Terminen oder Aufgaben bietet Vorlagen : Wählen Sie ein tool, das eine Vielzahl von Vorlagen bietetvorlagen für Zeitpläne anbietet, darunter Google Kalender-Vorlagen, um den Planungsprozess zu rationalisieren und einen organisierten Zeitplan zu erhalten

: Wählen Sie ein tool, das eine Vielzahl von Vorlagen bietetvorlagen für Zeitpläne anbietet, darunter Google Kalender-Vorlagen, um den Planungsprozess zu rationalisieren und einen organisierten Zeitplan zu erhalten Kollaborative Features : Bevorzugen Sie Apps, die das einfache Freigeben von Kalendern, die gemeinsame Erstellung von Ereignissen und Echtzeit-Updates ermöglichen, um eine reibungslose Kommunikation zwischen den Mitgliedern der Familie zu erleichtern

: Bevorzugen Sie Apps, die das einfache Freigeben von Kalendern, die gemeinsame Erstellung von Ereignissen und Echtzeit-Updates ermöglichen, um eine reibungslose Kommunikation zwischen den Mitgliedern der Familie zu erleichtern Intuitive Benutzeroberfläche: Achten Sie auf eine App für gemeinsam genutzte Kalender mit übersichtlichen Layouts, einfachen Menüs und leicht zu navigierenden Funktionen, um eine nahtlose Benutzererfahrung zu gewährleisten

Mit diesen Schlüsselfunktionen im Hinterkopf, lassen Sie uns unsere 10 besten Apps für Familienkalender für das Jahr 2024 erkunden, die alle aufgrund ihrer außergewöhnlichen Fähigkeit, verschiedene Familienbedürfnisse zu erfüllen, ausgewählt wurden.

Die 10 besten Kalender-Apps für Familien im Jahr 2024

Diese 10 Kalender-Apps für Familien haben es auf unsere Liste geschafft, weil sie die Zeitpläne von Familien hervorragend verfolgen. Egal, ob Sie einfache oder fortschrittliche Apps bevorzugen, auf dieser Liste ist für jeden etwas dabei! 📅

Beginnen wir mit der App, die wir am liebsten intern verwenden - ClickUp!

1. ClickUp (am besten für die Verwaltung von Aufgaben)

Stellen Sie sich einen einzigen Ort vor, an dem Ihre ganze Familie ihre Zeitpläne verwalten, gemeinsam an Aufgaben arbeiten und organisiert bleiben kann. ClickUp's All-in-One-Produktivitätsplattform ist an diesem Ort.

Beginnen Sie damit, einen gemeinsamen Space für Ihre Familie zu erstellen, in dem Sie alles von Schulprojekten bis hin zu Familienausflügen organisieren können. Hier können Sie verschiedene ClickUp Aufgaben und sie den Mitgliedern der Familie zuordnen über Benutzerdefinierte Felder.

Angenommen, Sie planen eine Weihnachtsfeier und weisen Ihrem Bruder Jakob die Aufgabe zu, Reservierungen für das Abendessen zu besorgen. Sie können den Rest Ihrer Familie als Beobachter hinzufügen, damit sie benachrichtigt werden, wenn die Benutzerdefinierter Status einer Aufgabe in ClickUp ändert sich von "Zu erledigen" zu "Erledigt".

Erwähnen Sie die Details des Restaurants, die Uhrzeit, den Dress Code und andere Details direkt in threads mit Kommentaren zur Aufgabe selbst, um alle auf derselben Seite zu halten und ein Hin und Her zu vermeiden.

Verfolgen Sie den Fortschritt bei freigegebenen Aufgaben auf einen Blick mit den benutzerdefinierten Status von ClickUp Aufgaben

Sie können auch eine ClickUp Automatisierung zum Hinzufügen des Ereignisses zu einem freigegebenen Ansicht des Kalenders in ClickUp wenn sich der Status der Aufgabe ändert. ClickUp kann sogar eine Erinnerung an alle hinzugefügten Familienmitglieder senden, wenn der Termin für das Abendessen näher rückt.

Verwalten Sie (Heim-)Arbeit und starten Sie Meetings direkt aus der Kalender Ansicht in ClickUp

Das Beste daran? Wählen Sie aus verschiedenen Optionen, um alle Verpflichtungen, Aufgaben und Ereignisse in Ihrem Kalender zu visualisieren: Tag, Woche, Monat oder Liste. Bearbeiten Sie Aufgaben, verschieben Sie Termine per Drag & Drop und priorisieren Sie wichtige Ereignisse mit ClickUp's Aufgaben Prioritäten Sie können ClickUp nahezu unbegrenzt benutzerdefinieren, um es an die individuellen Bedürfnisse Ihrer Familie anzupassen. Erstellen Sie personalisierte Ansichten, um sich auf bestimmte Bereiche im Leben Ihrer Familie zu konzentrieren, z. B. Schule, Privatleben oder Arbeit. Verwenden Sie Filter, um nach Aufgaben oder Ereignissen auf der Grundlage von Schlüsselwörtern, Mitarbeitern, Fälligkeitsdaten und mehr zu suchen.

Um Ihr Leben einfacher zu machen, können Sie nahtlos verbinden Sie ClickUp mit Ihren bestehenden Tools wie Google Kalender, Outlook oder Zoom. Synchronisieren Sie den Terminplan Ihrer Familie mit anderen Plattformen, um den Zugriff und die Aktualisierung zu erleichtern.

Zusätzlich zu diesen Features bietet ClickUp leistungsstarke vorgefertigte Vorlagen, die Ihre Planungsmöglichkeiten erheblich verbessern.

Zum Beispiel, die ClickUp Kalender Planer Vorlage Mit dieser Vorlage lassen sich alle Aufgaben, Meetings und Ereignisse in einer einzigen, übersichtlichen Ansicht zusammenfassen. Mit dieser Vorlage können Sie Ihren Terminkalender effizient verwalten.

Verwalten Sie alle Ihre Aktivitäten und halten Sie alles organisiert mit der ClickUp Kalender Planer Vorlage

Hier sind einige Schlüssel-Vorteile dieser Vorlage:

Nachverfolgung der täglichen, wöchentlichen und monatlichen Aufgaben , um sicherzustellen, dass nichts durch die Maschen fällt

, um sicherzustellen, dass nichts durch die Maschen fällt Bleiben Sie über Fristen und wichtige Termine auf dem Laufenden und verringern Sie das Risiko, wichtige Verpflichtungen zu verpassen

und verringern Sie das Risiko, wichtige Verpflichtungen zu verpassen Passen Sie Ihren Zeitplan bei Bedarf einfach an, um Änderungen mit minimalem Aufwand zu berücksichtigen

um Änderungen mit minimalem Aufwand zu berücksichtigen Verschaffen Sie sich eine klare Sichtbarkeit auf Ihren gesamten Workflow und Ihren Fortschritt und ermöglichen Sie so eine bessere Planung und Ausführung

auf Ihren gesamten Workflow und Ihren Fortschritt und ermöglichen Sie so eine bessere Planung und Ausführung Vereinfachen Sie den Planungsprozess mit einer benutzerfreundlichen Vorlage, die Ihnen hilft, einen umfassenden Kalender zu erstellen und zu verwalten

Um Ihre Ziele zu erreichen und die Dinge zu erledigen, ist es wichtig, organisiert zu bleiben. Doch mehrere Aufgaben gleichzeitig zu bewältigen, kann eine Herausforderung sein. Das ist der Grund ClickUp's Kalender Zu erledigen Liste Vorlage **hilft Ihnen, den Überblick über alles zu behalten!

Behalten Sie den Überblick über alle Ihre Arbeiten, Erwartungen und Ziele mit der ClickUp Kalender Vorlage für die Zu erledigen Liste

Mit dieser Vorlage sind Sie in der Lage:

Eine klare Übersicht über Ihre Ziele und Schlüsseltermine zu erhalten

über Ihre Ziele und Schlüsseltermine zu erhalten Ihre Aufgaben zu organisieren und nach Prioritäten zu ordnen , um Ihre Zeit optimal zu nutzen

, um Ihre Zeit optimal zu nutzen Ihren Fortschritt überwachen, um Ihre Motivation hoch zu halten

überwachen, um Ihre Motivation hoch zu halten Einblicke in die Dauer von Aufgaben gewinnen, um effektiver zu planen

ClickUp's Kalender Zu erledigen Liste Vorlage vereinfacht das Zeitmanagement und macht es einfacher denn je, organisiert zu bleiben.

Noch mehr gute Nachrichten? ClickUp ist für jede Familie erschwinglich. Da sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Pläne verfügbar sind, finden Sie die perfekte Option für Ihr Budget.

ClickUp beste Features

Verwalten Sie Ihre Zeit effizient und behalten Sie den Überblick über Ihre persönlichen Aufgaben mitClickUp's Zeitmanagement features

Planen Sie Fristen, Meilensteine und Fälligkeitsdaten genau mitClickUp's Termine & Zeiten feature

Einstellungwiederholende Aufgaben für effizientes Zeitmanagement

Verwenden Sie ClickUp's vorgefertigtevorlagen für Zeitsperren um Ihre Zeit effizient einzuteilen und zu planen

Verstehen Sieaufgaben-Abhängigkeiten und potenzielle Engpässe durch visuelle Darstellung

ClickUp Limitierungen

Neue Benutzer können aufgrund der umfangreichen Features von ClickUp eine Lernkurve durchlaufen

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Benutzer pro Monat

$7/Benutzer pro Monat Geschäft: $12/Benutzer pro Monat

$12/Benutzer pro Monat Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Hinzufügen zu jedem bezahlten Plan für $7 pro Workspace pro Mitglied pro Monat

ClickUp Bewertungen & Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,500+ Bewertungen)

4.7/5 (9,500+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,000+ Bewertungen)

Die Verwendung von Kalendern zum Abschließen von Aufgaben vor Abgabeterminen ist immer wichtig. Mit ClickUp ist dies sehr einfach, da Ihre Termine zusammen mit den Aufgaben auf Ihren Kalendern sichtbar sind, so dass die Planung Ihrer Tages/Wochen-Bandbreite super einfach und schnell ist.

Kartikeya Thapliyalm, Produktmanager bei Smallcase

2. Cozi Family Organizer (am besten für die Familienplanung)

über Cozi Familien-Organisator Diese Google Kalender Alternative bringt die ganze Mannschaft auf die gleiche Seite mit anstehenden Feiertagen und Ereignissen und erspart Ihnen das Chaos, wenn Sie versuchen, den Überblick zu behalten.

mit Cozi können Sie jedem Mitglied der Familie einen eindeutigen Code in einer bestimmten Farbe zuweisen, so dass Sie die Aktivitäten aller Mitglieder von einem einzigen Ort aus verfolgen können. Sie können auch Listenlinks für Lebensmittel und Rezepte freigeben.

Die besten Features des Cozi Family Organizer

Erstellen Sie gemeinsame Familienjournale, um Erinnerungen und Meilensteine festzuhalten

Stellen Sie sicher, dass Ihr Familienkalender mit automatischen Benachrichtigungen und Terminen immer auf dem neuesten Stand ist

Zugriff auf die App auf jedem Gerät oder Computer

Cozi Family Organizer Einschränkungen

Nicht ideal für den professionellen Einsatz

Die kostenlose Version enthält Werbung

Cozi Family Organizer Preise

Free : kostenlos

: kostenlos Gold: $39/Jahr

Cozi Family Organizer Bewertungen & Rezensionen

G2: Nicht verfügbar

Nicht verfügbar Capterra: Nicht verfügbar

3. FamCal (am besten für die Familienkoordination)

über Google Play FamCal ist eine großartige kostenlose App für gestresste Eltern, die ihren Familienplan, Essenspläne, Einkaufslisten und Hausarbeiten verwalten müssen

Sie können die App kostenlos bei Google Play oder im App Store installieren. Sobald Sie das erledigt haben, gehen Sie zum Kalenderbereich, wo Sie mühelos Ereignisse erstellen, Farbcodes zuweisen und den Zeitplan mit Ihrer Familie freigeben können.

Was FamCal auszeichnet, ist seine Flexibilität: Es erfordert nicht, dass jeder Benutzer seine E-Mail hat. Die App hilft Ihnen, Geburtstage, Jahrestage und freigegebene Kontakte zu verfolgen.

FamCal beste Features

Erstellen und organisieren Sie Aufgaben-, Lebensmittel- und Einkaufslisten für eine effiziente Haushaltsführung

Speichern Sie wichtige Notizen, Memos und Rezepte an einem praktischen Ort für schnellen Zugriff

Freigeben von Kontaktinformationen zwischen Familienmitgliedern, damit alle miteinander in Verbindung bleiben

FamCal Beschränkungen

Keine stündlichen, täglichen oder wöchentlichen Ansichten des Kalenders

Keine Echtzeit-Kommunikationstools

Preise für FamCal

Free to install from Google Play and App Store (enthält In-App-Käufe)

FamCal Bewertungen & Rezensionen

G2: Nicht verfügbar

Nicht verfügbar Capterra: Nicht verfügbar

4. Google Kalender (am besten für die interne Planung der Arbeit)

über Google Kalender GCal zeichnet sich durch seine nahtlose Integration mit anderen Google-Diensten aus. Es ermöglicht die Erstellung von Ereignissen mit einem Klick aus Google Mail und eine effiziente Terminplanung mit Google Meet.

Die intuitive Benutzeroberfläche, die anpassbaren Ansichten und die robuste Suchfunktion machen die Verwaltung Ihres Terminkalenders mühelos.

Features wie Zeitblockierung, wiederkehrende Ereignisse und mehrere Kalender Support unterstützt Sie dabei, Ihre Verpflichtungen zu erfüllen.

Egal, ob es sich um ein wichtiges Meeting bei der Arbeit, ein Familientreffen oder einen persönlichen Meilenstein handelt, Google Kalender sorgt dafür, dass Sie nie etwas Wichtiges verpassen.

Die besten Features von Google Kalender

Nutzen Sie anpassbare Benachrichtigungen für Erinnerungen

Nutzen Sie die Terminplanung für professionelle Buchungen

Geben Sie Ihren Kalender für andere frei, damit diese Ihre geplanten Ereignisse sehen können

Google Kalender Limits

Die Visualisierung kann schwierig sein, wenn mehrere Dinge im selben Zeitfenster geplant werden

Google Kalender Preise

Free als Teil von Google Workspace

Business Starter: $6/Benutzer pro Monat

$6/Benutzer pro Monat Business Standard: $12/Benutzer pro Monat

$12/Benutzer pro Monat Business Plus : $18/Benutzer pro Monat

: $18/Benutzer pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Google Kalender Bewertungen & Rezensionen

G2 : Nicht verfügbar

: Nicht verfügbar Capterra: 4.8/5 (3,000+ Bewertungen)

5. FamilyWall (am besten für private Familiennetzwerke)

über FamilyWall FamilyWall geht über die Grundlagen gemeinsamer Kalender, Listen und Einkaufslisten hinaus. Einer der Höhepunkte ist die Funktion zum Freigeben von Speicherorten, die es Familienmitgliedern ermöglicht, den Aufenthaltsort der anderen Mitglieder zu erledigen und für ihre Sicherheit zu sorgen.

Die Messaging-Funktion ermöglicht eine nahtlose Kommunikation innerhalb der Familie in einer privaten und sicheren Umgebung.

FamilyWall beste Features

Verwalten Sie die Familienfinanzen und geben Sie Ausgaben mit dem Budget-Tracker frei

Nutzen Sie es als Familientagebuch, um Fotos und Videos mit der Familie freizugeben

Planen Sie Mahlzeiten und verwalten Sie Ihre Einkäufe effizient mit dem Mahlzeitenplaner und den Rezept-Features

FamilyWall Beschränkungen

Bietet keine Web App an

Bietet begrenzte Features für Aufgaben

FamilyWall Preise

free : Gratis

Gratis Premium: $4.99/Monat

FamilyWall Bewertungen & Rezensionen

G2: Nicht verfügbar

Nicht verfügbar Capterra: Nicht verfügbar

6. Any.do (Am besten für die Verwaltung von Aufgaben und Kalendern)

über Any.do zu erledigen Any.do ist zwar primär auf Aufgaben ausgerichtet, eignet sich aber auch hervorragend als einfache App für Familienkalender und Organizer.

Es lässt sich nahtlos in verschiedene Kalender-Apps integrieren, darunter Microsoft Outlook, Apple Kalender und Google Kalender, so dass Sie Ereignisse und Termine zentral in Any.do verwalten können. Sie können auch die synchronisierten Ereignisse für den heutigen Tag oder die nächsten sieben Tage ansehen und so sicherstellen, dass Sie den Überblick über Ihre Pläne behalten.

Wollen Sie sich besser organisieren? Erstellen Sie kategorisierte Listen für Ihre Aufgaben und Verpflichtungen. Wenn Ihre Familie neben der Terminplanung auch Wert auf die Koordination von Aufgaben legt, ist Any.do die perfekte Ergänzung für Ihre Bemühungen.

Die besten Features von Any.do

Fügen Sie Aufgaben schnell in natürlicher Sprache hinzu, indem Sie einfach eingeben, was Sie zu erledigen haben

Erinnerungen einstellen, die zu bestimmten Zeiten oder an bestimmten Speicherorten auftauchen

Markieren Sie Aufgaben als dringend, wichtig oder mit geringer Priorität, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren

Limits für Any.do

Berichterstellung von Datenverlusten aufgrund von Unterbrechungen der Verbindung

Kein Cloud-Speicher

Preise von Any.do

Personal: Free

Free Premium : $5.99/Benutzer pro Monat

: $5.99/Benutzer pro Monat Teams : $7.99/Benutzer pro Monat

: $7.99/Benutzer pro Monat Familie: $9.99/Monat für vier Mitglieder

Any.do Bewertungen & Rezensionen

G2: 4.2/5 (190+ Bewertungen)

4.2/5 (190+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (170+ Bewertungen)

7. FabFam (am besten für freigegebene Familienkalender)

über FabFam FabFam ist eine allumfassende App zur Organisation von Familienangelegenheiten, die das Familienleben vereinfacht, indem sie die Terminplanung und Koordination erleichtert. Sie können auch Erinnerungen für verschiedene Aufgaben im Haushalt einstellen, wie z. B. die Planung von Mahlzeiten, die Müllabfuhr oder die Rückgabe von Büchern aus der Bibliothek, damit Ihr Haushalt reibungslos funktioniert.

Außerdem ist FabFam kostenlos und bietet all seine wertvollen Features, ohne dass Premium-Upgrades erforderlich sind. Die Synchronisierung des Kalenders sorgt dafür, dass alle Aktivitäten und Aufgaben der Familie an einem Ort sind.

FabFam wurde speziell für Familien entwickelt, ist aber auch ideal für Mitbewohner oder Freunde, die sich die Einkaufsaufgaben teilen.

FabFam beste Features

Freigeben von Informationen per E-Mail, Text, Messaging oder über andere Apps

Speichern Sie Mitgliedschafts- und Treuekarten an einem Ort, damit die ganze Familie darauf zugreifen kann

Organisieren Sie Ihre Rezepte in einem speziellen Space, um sie zu speichern

FabFam Beschränkungen

Kein In-App Messaging

FabFam Preise

Free

FabFam Bewertungen & Rezensionen

G2: Nicht verfügbar

Nicht verfügbar Capterra: Nicht verfügbar

8. OurCal (am besten für sicheres Freigeben von Kalendern)

über OurCal Eine App zum Freigeben von Kalendern für die ganze Familie. **OurCal unterscheidet sich von seinen Mitbewerbern durch seine starke Betonung von Datenschutz und Sicherheit

Ihre Daten in OurCal sind durch eine zertifizierte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung geschützt, ohne Werbung oder Nachverfolgung. Außerdem haben Sie durch die erweiterten Steuerelemente zum Freigeben die volle Kontrolle darüber, wer was sieht.

Mit OurCal können Sie auch sofortige Aktualisierungen erhalten, wenn Ereignisse hinzugefügt oder geändert werden, mit Benachrichtigungen, die direkt in Ihren Gruppenchat integriert werden, und das alles gesichert durch eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung.

Sie können andere über einen privaten Link, einladen, und diese können innerhalb von Sekunden beitreten und Kalender mit Ihnen freigeben.

OurCal beste Features

Wählen Sie aus App Versionen, die speziell für Familien, Paare und Gruppen entwickelt wurden

Erstellen Sie separate Chat-Kanäle für jede Gruppe, um die Unterhaltung zu organisieren

Greifen Sie mit der mobilen App auch unterwegs auf Ihren freigegebenen Kalender zu

OurCal-Einschränkungen

Es handelt sich um eine einfache Kalender App ohne zusätzliche produktivitätssteigernde Funktionen

OurCal Preise

Free to install from Google Play and App Store (enthält In-App-Käufe)

OurCal-Bewertungen & Rezensionen

G2: Nicht verfügbar

Nicht verfügbar Capterra: Nicht verfügbar

9. TimeTree (am besten für das Freigeben von Kalendern und die Kommunikation im Internet)

über ZeitBaum TimeTree ist eine ausgewogene App, mit der Sie eine Vielzahl von Dateien an Ihre Ereignisse anhängen können, darunter PDFs, Word-Dokumente und Fotos von Ihrem Telefon. Mit dieser Funktion können Sie wichtige Dateien direkt von Ihrem Kalender aus schnell überprüfen, was die App perfekt für die Verwaltung detaillierter Zeitpläne macht.

Für diejenigen, die einen vollen Terminkalender haben, ist die Neuordnungsfunktion von TimeTree ein Lebensretter. Sie ermöglicht es Ihnen, wichtige Ereignisse ganz oben anzuheften, damit sie sichtbar und leicht zu finden bleiben.

Die App zeigt außerdem bis zu drei Tage von Ereignissen nebeneinander in einem vertikalen (stündlichen) Format an, was Ihnen eine klare Ansicht Ihrer Verfügbarkeit gibt und eine schnelle Anpassung Ihres Zeitplans ermöglicht.

TimeTree beste Features

Benachrichtigen Sie andere, wenn neue Ereignisse erstellt oder bestehende geändert werden

Hinzufügen von Kommentaren und Notizen zu Ereignissen für eine bessere Kommunikation

Unterscheidung von Ereignissen und Mitgliedern durch farbcodierte Kalender und Beschreibungen

TimeTree Beschränkungen

Ein Konto kann bis zu 20 Kalender haben, aber das schließt externe Kalender nicht ein

TimeTree Preise

Free zur Installation bei Google Play und im App Store

Premium: 4,49 $/Benutzer pro Monat

TimeTree Bewertungen & Rezensionen

G2: Nicht verfügbar

Nicht verfügbar Capterra: Nicht genug Bewertungen

10. BusyKid (am besten für die Nachverfolgung von Hausarbeiten und Taschengeld)

über BusyKid BusyKid ist mehr als nur eine App für den Familienkalender -sie wurde entwickelt, um Zeitpläne zu organisieren, Kindern finanzielle Verantwortung beizubringen und Wert auf harte Arbeit zu legen.

Mit BusyKid können Eltern ihren Kindern ganz einfach Aufgaben zuweisen, Fälligkeitsdaten einstellen und deren Erledigung abschließen.

Eines der herausragenden Features von BusyKid ist die Finanzintegration. Wenn Kinder ihre Aufgaben abschließen, verdienen sie echtes Geld, das direkt in der App verwaltet werden kann. Sie können ihr Geld sparen, ausgeben oder sogar investieren, während sie den Wert des Geldmanagements lernen.

BusyKid bietet außerdem eine robuste Kindersicherung, die es den Eltern ermöglicht, Erlaubnisse und Hausarbeiten zu genehmigen oder anzupassen. Benachrichtigungen halten alle auf dem Laufenden und stellen sicher, dass keine Hausarbeit unbemerkt bleibt und keine Zahlung verpasst wird.

BusyKid beste Features

Nutzen Sie das übergeordnete Feature, um Ihre Ersparnisse zu erhöhen und Anreize für finanzielle Disziplin zu schaffen

Direkte Einzahlung des Taschengeldes auf das Konto der Kinder nach einem festgelegten Zeitplan

Nutzung von Ressourcen und Tipps zur finanziellen Bildung für Kinder und übergeordnete Eltern

BusyKid-Einschränkungen

Einige Benutzer hatten Probleme beim Verknüpfen ihrer Bankkonten

BusyKid Preise

Einfache Preise: $4/Monat (jährlich abgerechnet)

BusyKid Bewertungen & Rezensionen

G2: Nicht verfügbar

Nicht verfügbar Capterra: Nicht verfügbar

Effizientes Zeitmanagement mit den besten Apps für Familienkalender

Die Verwaltung des Zeitplans Ihrer Familie ist entscheidend, um ein ausgeglichenes Leben zu führen und sicherzustellen, dass alle auf dem richtigen Weg bleiben.

Mit der richtigen App für gemeinsame Familienkalender können Sie die Planung von Ereignissen optimieren, Aktivitäten koordinieren und alle mit minimalem Aufwand auf dem Laufenden halten. Ob Sie nun meetings umplanen unsere Liste der besten Apps für Familienkalender bietet Ihnen Lösungen, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind, damit Sie Ihre Termine verschieben, Aktualisierungen freigeben oder einfach den Überblick über die Verpflichtungen aller Beteiligten behalten können.

Für diejenigen, die nach einer umfassenden KI-Kalenderlösung suchen, die über die Planung von Familienterminen hinausgeht, ist ClickUp die beste Wahl. Damit können Sie Aufgaben verwalten, Projekte nachverfolgen und die Produktivität nahtlos steigern - egal ob zu Hause oder am Arbeitsplatz. Bei ClickUp anmelden und sehen Sie, warum es das ultimative tool für effizientes Zeitmanagement ist!