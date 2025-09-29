10 kostenlose Vorlagen für Zeitmanagement-Diagramme (Kalender & Zeitpläne)

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Gutes Zeitmanagement ist keine Fähigkeit, sondern eine Kunst. ?

An einem Tag hast du deine Arbeit im Griff wie kein anderer! Und am nächsten bist du so mit Aufgaben überhäuft, dass du dir am liebsten eine Decke über den Kopf ziehen und ein paar Tränen vergießen würdest. Oh Mann, das kennen wir alle.

Zum Glück muss das alles kein Drama sein. Denn Sie haben die perfekte Vorlage in petto, um den Stress eines vollen Terminkalenders zu lindern und Ihre Zeitmanagement-Techniken auf die nächste Stufe zu heben.

Die Workload sieht je nach Branche, Komplexität der Aufgaben und Beruf für jeden anders aus, aber egal wie – es gibt immer eine Zeitmanagement-Vorlage, die genau auf Ihren Anwendungsfall zugeschnitten ist. Und wir haben 10 der besten Vorlagen für Sie zum Herunterladen bereit!

Lesen Sie weiter, während wir uns mit den wichtigsten Features der besten Zeitmanagement-Vorlagen und 10 Beispielen befassen, die Ihnen helfen, in kürzester Zeit Ihre Höchstleistung zu erreichen.

10 Vorlagen für Zeitmanagement-Diagramme zur Steigerung der Produktivität

Der beste Weg, den Plan für die Produktivität Ihrer Träume zu erstellen, ist, mit dem richtigen Zeitmanagement-Tool zu beginnen.

ClickUp verfügt in seiner umfangreichen Vorlagenbibliothek über Tausende – ja, Tausende – von Vorlagen, die Teams aus allen Branchen dabei helfen, die Plattform optimal zu nutzen. Und die 10 Zeitmanagement-Vorlagen auf dieser Liste sind nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was ClickUp leisten kann, um Ihre Effizienz in jedem Bereich Ihrer Arbeit zu steigern!

Und das Beste daran: Sie sind völlig kostenlos. ?

1. Vorlage für einen Zeitmanagement-Plan von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Ein gut durchdachter Zeitplan ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass Ihre Projekte termingerecht und im Rahmen des Budgets voranschreiten

Starten Sie stark mit einer Tagesplaner-Vorlage, von der jeder profitieren kann! Die Zeitmanagement-Vorlage von ClickUp ist die ideale Ressource, um die Zeit in Ihrem Wochenplan zu optimieren und das Beste aus Ihrer Arbeitswoche herauszuholen. Diese Vorlage fügt Ihrem Workspace eine Liste mit drei zusätzlichen Projektansichten hinzu, damit Sie Ihre Aufgaben aus jedem Blickwinkel angehen können.

In der Listenansicht „Aktivitätsprotokoll“ finden Sie vorgefertigte Aufgaben, in die Sie die Elemente Ihrer wöchentlichen To-do-Liste einfügen können, sowie zwei benutzerdefinierte Felder, um den jeweiligen Tag und die Art der Aktivität für jede Aufgabe anzugeben. Während Sie Ihre Tagesplaner-Vorlage durchgehen, können Sie Ihren Fortschritt mit drei benutzerdefinierten Statusen für Aufgaben und Ihrer eigenen Workload-Ansicht aktualisieren, um alle anstehenden Aufgaben der Woche zu verwalten.

Sie wissen noch nicht, wo Sie anfangen sollen? Kein Problem! Lesen Sie das ClickUp-Dokument „Erste Schritte“, um diese Vorlage so produktiv wie möglich zu nutzen.

2. Vorlage zur Zeiteinteilung von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Erfahren Sie mit der Zeitverteilungsvorlage von ClickUp, wie viel Zeit Ihnen zur Verfügung steht und wie Sie diese effektiv einteilen können.

Möchten Sie weitere Informationen über die richtige Zeiteinteilung für Ihre Kunden erhalten? Beginnen Sie mit der Vorlage zur Zeiteinteilung von ClickUp! Diese Vorlage eignet sich hervorragend für Vertriebsmitarbeiter, um verschiedene potenzielle Kunden in der Nachverfolgung zu behalten, oder für Marketingteams, um Clients zu verfolgen. Insgesamt ist sie etwas einfacher als unsere erste Zeitmanagement-Vorlage, da sie sich auf die Aufgabenplanung und das Management des Kalenders konzentriert.

In dieser einsteigerfreundlichen Listenvorlage finden Sie benutzerdefinierte Aufgaben-Status, mit denen Sie Ihren Fortschritt auf einen Blick darstellen können. Außerdem gibt es eine vorgefertigte Kalender-Ansicht, um zu visualisieren, wie Ihre Aufgaben Ihren Wochenplan ausfüllen.

Das benutzerdefinierte Feld „Aufgabentyp“ eignet sich perfekt für die Organisation von Aufgaben, da Sie Ihre Aufgabenliste nach Kategorien gruppieren und filtern können. Und wenn Sie noch mehr Sichtbarkeit über Ihre wichtigsten Aufgaben haben möchten, nutzen Sie das Feature „Priorität“ von ClickUp, um Ihre Aufgaben oder Projekte in einer Liste nach Dringlichkeit zu ordnen!

3. Vorlage für ein persönliches Zeitmanagement-Blatt von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Behalten Sie den Überblick über Ihre täglichen Aufgaben mit der ClickUp-Vorlage für die persönliche Zeitplanung

Die Vorlage für das persönliche Zeitmanagement von ClickUp geht den genauen Details auf den Grund, wie Sie Ihre Zeit tatsächlich verbringen. Dies ist mehr als nur eine Möglichkeit, die Produktivität bei der Arbeit zu steigern – sie soll Ihnen helfen, Strategien zu erlernen, mit denen Sie Ihren Tagesablauf im und außerhalb des Büros optimieren können, damit Sie Ihre Ziele erreichen und alles unter einen Hut bringen können.

Diese Vorlage ist für alle Benutzer von ClickUp, unabhängig von ihrer Erfahrung, benutzerfreundlich, konzentriert sich jedoch viel stärker auf wichtige Termine und die Nachverfolgung des Fortschritts als die Vorlagen, die wir bisher gesehen haben.

Einer der größten Unterschiede?

Diese Vorlage erweitert Ihr Zeitmanagement-Repertoire um eine neue Ansicht: die Board-Ansicht! Mit der vorgefertigten Board-Ansicht können Sie die Zeit im Verlauf der Aufgaben verfolgen und erhalten so ein visuelles Aktivitätsprotokoll über die Zeit, die Sie bereits aufgewendet haben und die Ihnen noch bleibt, um Ihre wichtigsten Ziele zu erreichen.

Damit Sie Ihre To-do-Liste stets im Blick behalten, finden Sie außerdem ein benutzerdefiniertes Feld „Erforderlicher Output“, in dem Sie Ihre zeitaufwändigsten Aufgaben der Woche im Voraus planen können, um Ihre Zeit effektiv einzuteilen.

4. Vorlage für Stundenplan und Zeitanalyse von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Probieren Sie diese von ClickUp erstellte Vorlage für Stundenpläne und Zeitstudien aus und behalten Sie mit einem Klick den Überblick über Alles an einem einzigen Ort

Keine Sorge, wir haben unsere studentischen Benutzer nicht vergessen! Egal, ob du gerade dein erstes Semester an der Uni beginnst oder neben deiner Vollzeitarbeit einen Abschluss anstrebst – die Vorlage „Stundenplan & Zeiterfassung“ von ClickUp bietet dir die passende Lösung.

Diese Vorlage für die Zeiterfassung hilft Ihnen dabei, alles zu organisieren – vom täglichen Stundenplan über wichtige Fälligkeitsdaten bis hin zu Ihren Arbeitszeiten –, damit Sie konzentriert bleiben. Diese Vorlage bietet ganze 11 benutzerdefinierte Felder, um Projektzeitleisten, Gesamtnoten und die freie Zeit zwischen den Kursen zu visualisieren. Weitere erwähnenswerte Vorlagen sind:

Informationen zum Semester

Farbcodierung nach Klassen

Studienjahr (um die Nachverfolgung Ihrer Arbeit im Laufe des Semesters zu behalten)

Notizen und Optionen für den Tagesplaner für Ihre kleineren Aufgaben

Und vieles mehr!

Die vorgefertigte Kalenderansicht für den Stundenplan wird Ihr neuer bester Freund sein, wenn Sie ein umfangreicheres Kurspensum bewältigen müssen. Ganz zu schweigen davon, dass Sie vier zusätzliche Workload-Ansichten vorfinden, mit denen Sie Ihre Arbeit nach Kursen, obersten Prioritäten und der für die Erledigung von Aufgaben benötigten Zeit kategorisieren können.

Bonus: Vorlagen für Zeitstudien!

5. Vorlage für einen Entwicklungsplan von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Bleiben Sie auf Kurs, halten Sie Termine ein und planen Sie Ressourcen und Budget angemessen mit der ClickUp-Vorlage für Entwicklungszeitpläne

Wenn Sie diesen Artikel seit der ersten Vorlage verfolgt haben, sind Sie wahrscheinlich bereits mit einigen der besten Zeitmanagement-Features von ClickUp vertraut, wie z. B. benutzerdefinierten Aufgaben-Statusen, benutzerdefinierten Feldern und dynamischen Workload-Ansichten.

Und das ist großartig!

Denn in den nächsten Vorlagen werden wir etwas mehr Komplexität einbauen. Mit diesem Wissen sind Sie bereit, sich mit der Entwicklungsplan-Vorlage von ClickUp zu befassen. Diese Vorlage für die Zeiterfassung funktioniert wie ein Gantt-Diagramm, um Zeit für bestimmte Projekte zu planen und zuzuweisen.

Wir wissen, dass die Produktentwicklung ohne eine solide Strategie eine gewaltige Aufgabe sein kann. Diese intuitive Gantt-Diagramm-Vorlage soll einige dieser Herausforderungen bewältigen, indem sie Ihre Prozesse optimiert und so Zeitverschwendung im Workflow Ihres Teams vermeidet.

Mit fünf benutzerdefinierten Status, benutzerdefinierten Feldern und Ansichten, darunter ein vorgefertigtes Gantt-Diagramm, eine Zeitleiste, eine Liste und ein Kanban-Board, können Sie jede Wachstumsphase meistern, Engpässe vorhersehen, die Gesamtstunden für Aufgaben erfassen und den Weg zum Erreichen Ihrer Ziele ebnen.

6. Vorlage für Mitarbeiterpläne von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Planen Sie die Schichten Ihrer Mitarbeiter und berechnen Sie Ihre Personalkosten mit dieser ClickUp-Vorlage

Effektives Zeitmanagement bedeutet nicht nur, zu wissen, wie man den eigenen Arbeitsplan strukturiert, sondern auch, den Teammitgliedern zu helfen, ihr Bestes zu geben! Die Vorlage für Mitarbeiterpläne von ClickUp ist genau das, was Sie brauchen, damit Ihr Team und Ihr Geschäft reibungslos funktionieren.

Ein Team zu leiten ist keine leichte Aufgabe, daher bietet diese Vorlage für einen Wochenplan mit sechs benutzerdefinierten Feldern zahlreiche Funktionen, um Personalkosten, Stundensätze, Probleme, Überstunden, Einzelziele und Rollen auf einen Blick zu überblicken. Darüber hinaus schaffen sieben dynamische Ansichtsarten Raum, um Workloads zu verwalten, Hindernisse zu beseitigen und mit einem auf Zeitintervallen basierenden wöchentlichen Schichtkalender vorausschauend zu planen.

Schauen Sie sich diese Apps für Arbeitspläne an!

7. 24-Stunden-Zeitplan-Vorlage von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Nutzen Sie diese Vorlage, um Ihre Aufgaben zu visualisieren und sich auf einen Tag mit hoher Produktivität vorzubereiten

Wir neigen dazu, den Fokus auf die acht Stunden unseres Arbeitstages zu legen, aber was ist mit den anderen 16? Die 24-Stunden-Zeitplanvorlage von ClickUp ist der perfekte Tagesplaner, um Ihren gesamten Tag Stunde für Stunde aufzuschlüsseln, damit Sie sich jederzeit auf alle Ihre Aktivitäten und Meetings vorbereitet fühlen.

Diese Listenvorlage verfügt über vier benutzerdefinierte Status und drei Benutzerdefinierte Felder, die Ihnen eine bessere Sichtbarkeit auf alle Ihre Aufgaben und wichtigen Informationen verschaffen. Der eigentliche Vorteil dieser Vorlage liegt jedoch in den Ansichten! Dies gilt insbesondere für die detaillierte Tageskalenderansicht, mit der Sie jede Aufgabe Ihres Tages visualisieren, priorisieren und organisieren können.

8. Vorlage für einen Monatsplan von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Behalten Sie den Überblick über die monatlichen Aufgaben Ihres Teams mit der ClickUp-Vorlage für den monatlichen Arbeitsplan

Die Monatsplan-Vorlage von ClickUp ist die perfekte Ergänzung zur oben aufgeführten 24-Stunden-Vorlage. Wenn Sie Ihre Aufgaben und Ihre verfügbare Zeit (auf einer übergeordneten Ebene) im Blick behalten möchten, wird diese Vorlage Ihr neuer bester Freund sein.

Benutzerdefinierte Felder zur Berechnung von Istkosten, Stundensatz, zugewiesenem Budget und Fortschritt machen diese Vorlage zu einer hervorragenden Ressource für Manager und Führungskräfte, die mehrere Teammitglieder oder abrechnungsfähige Stunden betreuen.

Die monatliche Kalenderansicht dieser Vorlage organisiert Aufgaben nach Abteilung oder Kategorie, damit Sie Ihre wichtigsten Prioritäten im Blick behalten und Ihre Kapazitäten visualisieren können. Darüber hinaus finden Sie vordefinierte Ansichten als Zeitleiste, Liste, Gantt-Diagramm und Team-Ansicht, um Auszahlungen, Zeitpläne, Teammitglieder und vieles mehr zu überblicken.

9. Vorlage für den täglichen Stundenplan von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Planen Sie jede Minute Ihres Tages ganz einfach mit der Vorlage für den täglichen Stundenplan von ClickUp

Diese Vorlage für den täglichen Stundenplan von ClickUp unterscheidet sich ein wenig von der 24-Stunden-Vorlage und ist die perfekte Ressource für alle, die erste Erfahrungen mit Time Blocking sammeln möchten. Dank der vorgefertigten Zeitblöcke in einem vorgefertigten Tageskalender können Sie den Fortschritt Ihrer Aufgaben stundenweise ganz einfach im Blick behalten.

Aber das ist noch nicht alles! Sie finden außerdem eine Listenansicht „Täglicher Workflow“, in der Sie Aufgaben nach Status, Benutzerdefinierten Feldern, Mitarbeitern und mehr gruppieren können. Mit einem interaktiven Kanban-Board zur Erfassung von Arbeitszeiten oder Abwesenheiten eignet sich diese Zeitbudget-Vorlage perfekt für Lehrkräfte, die ihren täglichen Unterricht für die gesamte Woche oder den Monat planen.

10. Projektplan-Vorlage von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Halten Sie Ihren Zeitplan mit der Vorlage für den Projektplan von ClickUp ein

Die Projektplan-Vorlage von ClickUp ist die perfekte Ressource für Manager, um ihre Zeit über mehrere Projekte hinweg mühelos und effizient zu verwalten. Diese Listenvorlage wurde entwickelt, um eingehende Projekte und bestehende Workflows zu verfolgen und zu verwalten, damit Sie Ihre wöchentliche Zeitplanung optimal nutzen können. Sie bietet vier anpassbare Ansichten, darunter:

Übersichtsansicht zur Überwachung der Projektphasen auf einem Kanban-Board während der Woche

Zeitleiste zur Verwaltung des Gesamtprojektplans und zur Bewältigung der größten Herausforderungen Ihres Projekts

Listenansicht zur Zusammenfassung der Aufgaben eines Projekts oder eines bestimmten Zeitraums

Darüber hinaus eignet sich die Übersicht auf hoher Ebene perfekt, um Ihr gesamtes Projektportfolio und Ihr Zeitbudget zu visualisieren, um es den Stakeholdern zu präsentieren und ein besseres Gesamtarbeitsmanagement zu implementieren.

Was ist eine Zeitmanagement-Vorlage?

Zeitmanagement-Vorlagen sind vorgefertigte Rahmenwerke, die Mitgliedern des Teams und Projektmanagern gleichermaßen dabei helfen, ihre Zeit durch geeignete Strategien zum Aufgabenmanagement, Tricks zur Steigerung der Produktivität und Planungsstrukturen so effizient wie möglich zu organisieren.

Es gibt mehr als einen Weg, Ihre Zeit sinnvoll zu verwalten, und die Best Practices sind für jeden völlig unterschiedlich! Tatsächlich kann sich auch Ihre eigene Zeitmanagement-Strategie im Laufe der Zeit ändern. Aber Sie werden immer eine Vielzahl an Zeitmanagement-Vorlagen zur Auswahl haben, die Ihnen helfen, Ihre Prozesse zu optimieren, die Gesamtproduktivität zu steigern und zeitbedingte Fehler in Ihrer Arbeitswoche zu vermeiden.

Sie können Ihre eigene Zeitmanagement-Vorlage von Grund auf neu erstellen, indem Sie gemeinsame Kalender-Apps, Tabellenkalkulationen oder digitale Notepads nutzen. Wir empfehlen Ihnen jedoch, Ihre Zeit von Anfang an effizienter zu nutzen, indem Sie ein spezielles Tool für die Produktivität einsetzen, das über eigene, anpassbare Zeitmanagement-Vorlagen verfügt, die genau auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind.

Unverzichtbare Features der besten Vorlagen für Zeitmanagement

Alle Zeitmanagement-Vorlagen unterscheiden sich in Format und Detailgrad, doch die besten Vorlagen enthalten in der Regel die folgenden Elemente:

Zeitblöcke, um Ihren Tag in überschaubare Abschnitte zu unterteilen. Das ist gar nicht so schwer – versuchen Sie, diese in 20- bis 30-Minuten-Schritten zu halten, um einen Rahmen für die Organisation, , um Ihren Tag in überschaubare Abschnitte zu unterteilen. Das ist gar nicht so schwer – versuchen Sie, diese in 20- bis 30-Minuten-Schritten zu halten, um einen Rahmen für die Organisation, Priorisierung und Zuweisung Ihrer wichtigsten Aufgaben auf der Liste zu erledigen, die Sie zu erledigen haben, im Laufe des Tages zu schaffen und so die Prozesseffizienz zu maximieren Features zur Priorisierung von Aufgaben oder Kategorien, um Ihre anstehenden Aufgaben zu strukturieren. Versuchen Sie, die verschiedenen Aufgaben auszusortieren, die bis morgen warten können, und packen Sie die wichtigsten Aufgaben gleich zu Beginn an. Wenn Sie Ihre Aufgabenorganisation noch einen Schritt weiterführen möchten, kategorisieren Sie Ihre täglichen Aufgaben, um Ihre Arbeit nach Themen zu priorisieren (z. B. alle Besorgungen in einem Gang erledigen, SEO-Aufgaben in einem Durchgang angehen oder alle Genehmigungen in einem einzigen Block zusammenfassen). Listen, Listen und noch mehr Listen! Eine einfache Vorlage enthält nicht nur grundlegende Aufgaben, sondern alles bis hin zur letzten Unteraufgabe oder jedem einzelnen Checklistenelement. Wir empfehlen, für jede Arbeitskategorie separate Listen zu erstellen, damit alle Ihre wichtigen Aufgaben sofort organisiert und priorisiert sind, sobald Sie Ihre To-do-Liste für den Tag öffnen! Zeitschätzungen helfen Ihnen dabei, Ihre Zeit effektiver einzuteilen und Aufgaben zu erfassen, die Ihre Zeit im Laufe des Tages beanspruchen. Dies ist sowohl für den durchschnittlichen Wissensarbeiter als auch für den Manager hilfreich. Es hilft Managern, die Zeitschätzungen ihres Teams einzusehen, um die Workload besser zu verwalten und Aufgaben zu delegieren. Darüber hinaus können Mitwirkende anhand einer wöchentlichen Vorlage die Zeitschätzungen ihres Projekts einsehen. Startdaten und Fristen verdeutlichen die Dringlichkeit von Aufgaben und helfen Ihnen, Ihre Zeit über die täglichen acht Stunden hinaus zu managen. Insbesondere bei komplexen Projekten und vierteljährlichen Ereignissen, die sich über Wochen oder manchmal sogar Monate erstrecken, sind klare Zeitleisten und Projektmeilensteine entscheidend. Notizen und Zeitangaben sind ein Muss für Teams, die ausschließlich auf Basis abrechenbarer Arbeitszeit arbeiten. Die Möglichkeit, Notizen hinzuzufügen und die für einen Auftrag aufgewendeten Stunden zu berechnen, stellt sicher, dass Ihre Mitglieder für ihre Arbeitszeit angemessen und fair bezahlt werden.

Erfassen Sie Ihre Zeit direkt während der Arbeit oder geben Sie sie manuell ein – mit der Zeiterfassung in ClickUp

Möglicherweise gibt es zusätzliche Zeitmanagement-Features, die speziell auf Ihr Team zugeschnitten sind. Oder vielleicht suchen Sie nach einer deutlich einfacheren Lösung, um Ihr Team auf dem Laufenden zu halten! So oder so – wir haben die passende Vorlage für Sie. Nutzen Sie diese wichtigsten Features als Maßstab für Ihre Suche nach einer Zeitmanagement-Vorlage.

Verwandte Themen: Vorlagen für Leistungsbeschreibungen!

Planen Sie produktive Tage mit einer Vorlage für das Zeitmanagement

Egal, wie komplex Ihre Liste mit Dingen ist, die Sie zu erledigen haben – wir haben die Vorlage, mit der Sie Ihre Zeit optimal nutzen können, egal was kommt.

ClickUp ist die einzige Software für Produktivität, die leistungsstark genug ist, um Ihre gesamte Arbeit, Zeit und Ihren Fortschritt auf einer zentralen Plattform zu vereinen. Mit Hunderten von Features, die Ihnen helfen, Zeit zu sparen, und mehr als 1.000 Integrationen zur Optimierung Ihrer Prozesse ist ClickUp das einzige tool, das Sie benötigen, um Ihre Zeitmanagement-Reise zu starten.

Ganz zu schweigen davon, erwähne ich, dass Sie mit dem Free Forever-Plan von ClickUp kostenlos auf jede dieser Vorlagen zugreifen können. Also los! Probieren Sie ClickUp noch heute aus und erleben Sie, wie Ihre Produktivität durchstartet. ✈️