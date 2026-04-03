10 Vorlagen für die Multi-Agent-Orchestrierung in ClickUp

Sie fügen einen KI-Agenten hinzu, um die Abläufe zu beschleunigen. Dann noch einen. Und schließlich fünf weitere für Recherche, Zuweisung, Entwurf, Qualitätssicherung und Freigaben.

Jetzt weiß niemand mehr, wer was macht, zwei Agenten wiederholen dieselbe Aufgabe, und eine einzige missglückte Übergabe hat still und leise den gesamten Workflow zum Erliegen gebracht. Na toll. 😶

Das ist das Problem bei Multi-Agenten-Systemen: Je leistungsfähiger sie werden, desto leichter lassen sie sich falsch verwalten.

In diesem Blogbeitrag stellen wir Ihnen 10 Vorlagen für die Multi-Agent-Koordination vor, die Ihnen dabei helfen, Rollen zuzuweisen, Übergaben zu verwalten und zu verhindern, dass Ihre KI-Workflows im Chaos versinken. ⚙️

Multi-Agent-Orchestrierungsvorlagen auf einen Blick

Was ist Multi-Agent-Orchestrierung?

Multi-Agent-Orchestrierung ist die Praxis, mehrere KI-Agenten so zu koordinieren, dass sie zusammenarbeiten, um komplexe Aufgaben abzuschließen, die kein einzelner Agent alleine bewältigen könnte. Ein KI-Orchestrator – sei es ein Mensch, ein Regelwerk oder eine andere KI – fungiert als Regisseur und steuert, welche Agenten in welcher Reihenfolge aktiviert werden und wie sie Informationen austauschen.

Ohne diese Orchestrierungsebene bleibt Ihre Sammlung leistungsstarker Agenten genau das – eine Sammlung. Mit ihr verwandeln Sie sie in ein kohärentes, autonomes System. Dazu gehören einige wichtige Funktionen:

Aufgabenverteilung : Festlegen, welcher spezialisierte Agent für die Bearbeitung der jeweiligen Unteraufgabe am besten geeignet ist

Sequenzierung: Festlegen der Reihenfolge von Vorgängen und Sicherstellen, dass Agenten Abhängigkeiten berücksichtigen

Statusverwaltung: Führen Sie die Nachverfolgung durch, welche Aufgaben bereits fertiggestellt wurden, welche Aufgaben derzeit in Bearbeitung sind und welche Aufgaben noch ausstehen – und das über den gesamten Workflow hinweg

Übergabeprotokolle : Festlegen, wie Agenten ihre fertiggestellte Arbeit und den erforderlichen Kontext an den nächsten Agenten in der Kette weitergeben

Fehlerbehandlung: Erstellen eines Prozesses zur Bewältigung von Fehlern oder unerwarteten Ausgaben eines Agenten, ohne den gesamten Workflow zu beeinträchtigen

🧠 Wissenswertes: Der Begriff „maschinelles Lernen“ stammt aus einer Abhandlung über Dame aus dem Jahr 1959. IBM führt ihn auf Arthur Samuel zurück, dessen großer Traum es war, einen Computer zu entwickeln, der lernen könnte, besser zu spielen als derjenige, der das Programm geschrieben hat.

Gängige Muster für die Multi-Agent-Orchestrierung

Sie wissen, dass Ihre Mitarbeiter zusammenarbeiten müssen, aber sie alle in denselben starren Workflow zu zwingen, funktioniert nicht. Ein linearer Prozess, der sich perfekt für die Erstellung von Inhalten eignet, verursacht Engpässe in Ihrem Softwareentwicklungszyklus. Das liegt daran, dass unterschiedliche Arten von Arbeit unterschiedliche Koordinationsmethoden oder Orchestrierungsmuster erfordern.

Das Verständnis dieser gängigen agentischen Muster liefert Ihnen eine Blaupause für die Gestaltung effektiver KI-gestützter Workflows. Anstatt bei Null anzufangen, können Sie eine bewährte Struktur wählen, die zur Aufgabe passt. Die meisten Systeme in der Praxis kombinieren diese Muster sogar, aber alles beginnt damit, die Grundlagen zu kennen:

Sequenziell (Pipeline): Dies ist die klassische Fließbandarbeit. Agenten führen ihre Aufgaben in einer festgelegten Reihenfolge aus, wobei jeder seine Ausgabe an den nächsten weitergibt. Dies eignet sich am besten für lineare Prozesse wie die Berichterstellung, bei der ein Recherche-Agent die Arbeit an einen Entwurfs-Agenten übergibt, der sie dann an einen Agenten für die Bearbeitung weiterleitet.

Parallel (Fan-out/Fan-in): Bei diesem Muster arbeiten mehrere Agenten gleichzeitig an unabhängigen Unteraufgaben. Ihre individuellen Ergebnisse werden dann am Ende aggregiert oder kombiniert. Dies ist ideal für Aufgaben wie das gleichzeitige Sammeln von Daten aus zehn verschiedenen Datenquellen.

Hierarchisch: Stellen Sie sich dies als eine Stellen Sie sich dies als eine Manager-und-Team-Struktur vor. Ein Supervisor-Agent zerlegt ein komplexes Problem, delegiert die Aufgaben an spezialisierte Unteragenten und fasst deren Ergebnisse dann zu einer endgültigen Antwort zusammen. Dies eignet sich perfekt für komplexe Analysen, die mehrere Expertenperspektiven erfordern.

Kollaborativ (Round-Robin): Hier verfeinern die Agenten abwechselnd und iterativ eine gemeinsame Arbeit. Ein Agent erstellt vielleicht einen ersten Entwurf, ein zweiter verfeinert ihn und ein dritter fügt eine neue Perspektive hinzu, wobei der Zyklus fortgesetzt wird, bis die Arbeit abgeschlossen ist. Dies eignet sich hervorragend für Hier verfeinern die Agenten abwechselnd und iterativ eine gemeinsame Arbeit. Ein Agent erstellt vielleicht einen ersten Entwurf, ein zweiter verfeinert ihn und ein dritter fügt eine neue Perspektive hinzu, wobei der Zyklus fortgesetzt wird, bis die Arbeit abgeschlossen ist. Dies eignet sich hervorragend für kreative Arbeit oder Brainstorming

Ereignisgesteuert: Anstatt einer vorgegebenen Abfolge zu folgen, werden Agenten in diesem Muster als Reaktion auf bestimmte Auslöser aktiviert. Ein Agent könnte beispielsweise ein System ständig auf Fehlerprotokolle überwachen und nur dann aktiv werden, wenn ein kritischer Fehler erkannt wird.

🧠 Wissenswertes: Einer der frühesten „Wow“-Momente der KI betraf eine raumgroße Maschine, die anhand von Lochkarten von links nach rechts lernte. Laut Cornell lernte Rosenblatts Perceptron nach etwa 50 Versuchen, Karten mit Markierungen auf der linken Seite von denen auf der rechten Seite zu unterscheiden, und Rosenblatt bezeichnete es als die erste Maschine, die zu einer „eigenen Idee“ fähig war.

📚 Lesen Sie auch: Die besten tools zur Workflow-Orchestrierung für mehr Effizienz

10 Vorlagen für die Multi-Agent-Orchestrierung in ClickUp

Komplexe Multi-Agent-Systeme für jedes neue Projekt von Grund auf neu aufzubauen, ist extrem zeitaufwendig. Ihr Team verschwendet am Ende Stunden damit, immer wieder dieselben Strukturen für Aufgaben, Abhängigkeiten und benutzerdefinierte Felder neu zu erstellen.

Hören Sie auf, das Rad jedes Mal neu zu erfinden! Nutzen Sie vorgefertigte Strukturen, die mit der Vorlagenbibliothek von ClickUp genau das richtige Gerüst für jedes Orchestrierungsmuster bieten.

Schauen wir uns das einmal an:

1. ClickUp-Vorlage für Software-Integration

Die ClickUp-Software-Integrationsvorlage ist für das sequenzielle Pipeline-Muster konzipiert. Sie eignet sich perfekt für die Koordination von Agenten in phasenweisen Integrationsprojekten, bei denen jeder Schritt fertiggestellt sein muss, bevor der nächste beginnen kann.

Die Struktur ist in Phasen wie Planung, Entwicklung, Test und Bereitstellung unterteilt, wobei ClickUp-Abhängigkeiten bereits integriert sind. Dies spiegelt wider, wie Sie Agenten koordinieren würden, die API-Verbindungen, Datenzuordnung und Validierung handhaben.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

API-Integrationsprojekte: Koordinieren Sie Agenten für die Dokumentationsprüfung, Endpunkt-Tests und die Behandlung von Fehlern

Workflows zur Datenmigration: Agenten für die Extraktion, Transformation und das Laden (ETL) von Datensätzen

Bereitstellung von Drittanbieter-Tools: Verwalten Sie Agenten durch die Phasen der Anbieterkoordination, Konfiguration und Benutzerakzeptanztests

✅ Ideal für: Lösungsingenieure und IT-Teams, die mehrstufige Agent-Workflows für Integrationen, Migrationen und Systemeinführungen orchestrieren.

✨ ClickUp-Tipp: Um die Zuverlässigkeit der Integrationen nach der Inbetriebnahme zu gewährleisten, kombinieren Sie diese Vorlage mit dem ClickUp Integration Health Checker Agent. Während die Vorlage Ihnen hilft, jede Phase der Einführung zu koordinieren, unterstützt der Agent die Überwachung des Zustands der Live-Integration. So kann Ihr Team Probleme frühzeitig erkennen, schneller reagieren und nachgelagerte Workflows vor stillen Ausfällen schützen. Überwachen Sie Live-Integrationen und erkennen Sie Probleme frühzeitig mit dem ClickUp Integration Health Checker Agent

📚 Lesen Sie auch: So erstellen Sie KI-Agenten für das Agenturmanagement

2. ClickUp-Vorlage für das Implementierungsmanagement

Kostenlose Vorlage herunterladen Organisieren Sie die schrittweise Implementierung mit der ClickUp-Vorlage für das Implementierungsmanagement

Die ClickUp-Vorlage für das Implementierungsmanagement ist für das hierarchische Orchestrierungsmuster konzipiert. Hier delegiert ein Projektmanager – oder ein Supervisor-Agent – Arbeit an spezialisierte Agenten. Die Struktur ist in Implementierungsphasen unterteilt, mit geschichteten Unteraufgaben für jeden Funktionsbereich, wie z. B. technisches Setup, Schulung der Benutzer und Dokumentation.

Die hierarchische Struktur der Vorlage mit ClickUp-Aufgaben und geschichteten Unteraufgaben bietet auf natürliche Weise Platz für einen Supervisor-Agenten, der den Gesamtfortschritt auf der Ebene der übergeordneten Aufgabe überwachen kann. Gleichzeitig können sich spezialisierte Agenten auf ihre zugewiesenen Unteraufgaben konzentrieren.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Software-Einführungen: Lassen Sie einen Supervisor-Agenten die Agenten für Infrastruktur, Sicherheit und Unterstützung der Benutzer koordinieren

Implementierung neuer Prozesse: Verwalten Sie Mitarbeiter, die für die Dokumentation, die Erstellung von Schulungsmaterialien und die Überprüfung der Compliance zuständig sind

Client-Onboarding: Koordinieren Sie Agenten durch die Phasen der Erkennung, technischen Konfiguration und abschließenden Übergabe

✅ Ideal für: Implementierungsmanager, Lösungsteams und Onboarding-Verantwortliche, die die Workflows von Vorgesetzten und Fachagenten bei schrittweisen Einführungen koordinieren.

💡 Profi-Tipp: Erstellen Sie mit ClickUp Dashboards eine Ansicht für den Orchestrator, die Daten aus allen Unteraufgaben zusammenführt, um Agentenaktivitäten zu verfolgen und Hindernisse in Echtzeit zu erkennen. Verfolgen Sie die Aktivitäten der Agenten und Hindernisse in Echtzeit mit ClickUp-Dashboards

3. ClickUp-Kanban-Team-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Verwalten Sie flexible Agent-Übergaben mit der ClickUp-Kanban-Team-Vorlage

Nicht jeder Multi-Agent-Workflow sollte in einer festen Reihenfolge ablaufen. Manche Arbeiten lassen sich am besten bewältigen, wenn Agenten aus einer gemeinsamen Warteschlange Aufgaben entnehmen, handeln, sobald Kapazitäten frei werden, und Aufgaben weitergeben, sobald ihr Teil abgeschlossen ist. Genau hier kommt die ClickUp-Kanban-Team-Vorlage besonders gut zum Einsatz.

Diese Vorlage basiert auf einem visuellen Kanban-Board und hilft dabei, ereignisgesteuerte Orchestrierung bei wechselnden Workloads zu verwalten. Aufgaben wandern im Laufe der Arbeit durch die Spalten, sodass Agenten den nächsten verfügbaren Punkt aufnehmen, ihren Schritt abschließen und ihn weitergeben können, ohne auf den Ablauf einer starren Kette warten zu müssen.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Orchestrierung nach Warteschlange: Nutzen Sie die Spalten Nutzen Sie die Spalten des ClickUp-Kanban-Boards als aktive Warteschlangen für die Arbeit, damit Agenten Aufgaben je nach Bereitschaft, Rolle oder Verfügbarkeit abrufen können

Übergaben automatisieren: Verschieben Sie Aufgaben in die nächste Phase und weisen Sie sie neu zu, wenn sich der Status ändert – mit Hilfe von Verschieben Sie Aufgaben in die nächste Phase und weisen Sie sie neu zu, wenn sich der Status ändert – mit Hilfe von ClickUp-Automatisierungen

Behalten Sie den Überblick: Verfolgen Sie Backlog, laufende Arbeiten und fertiggestellte Aufgaben in einem gemeinsamen Board, damit der gesamte Agenten-Workflow leicht nachvollziehbar bleibt

✅ Ideal für: Betriebs-Teams, Support-Teams, Produkt-Teams oder Entwicklungs-Teams, die ereignisgesteuerte Agenten-Workflows mit gemeinsamen Warteschlangen und schnellen Übergaben koordinieren.

🎥 Bei guter Orchestrierung geht es nicht nur darum, wer was tut. Es geht darum, wer sich daran erinnert, was passiert ist. ClickUp Super Agents verfügen über ein sich weiterentwickelndes Gedächtnis, das ihnen hilft bei der Nachverfolgung aktueller Interaktionen, Präferenzen und nützlicher Zusammenhänge im gesamten Workflow. Möchten Sie mehr erfahren? Sehen Sie sich das hier an:

📚 Lesen Sie auch: So erstellen Sie einen KI-Agenten für eine bessere Automatisierung

4. ClickUp-Vorlage für Projekt-Backlog

Kostenlose Vorlage herunterladen Priorisieren Sie die Arbeit gemeinsamer Agenten mit der ClickUp-Vorlage „Projekt-Backlog“

Das Schwierigste an der Koordination ist nicht immer die Ausführung. Es ist die Entscheidung, was gerade Aufmerksamkeit verdient. Wenn sich Anfragen, Fehler, Forschungsfragen und neue Chancen immer weiter stapeln, brauchen die Mitarbeiter eine gemeinsame Informationsquelle, um zu wissen, was als Nächstes zu erledigen ist und was warten kann.

Die ClickUp-Vorlage für das Projekt-Backlog bietet Ihnen diese Steuerungsebene. Sie erstellt ein priorisiertes Backlog, in dem Aufgaben bewertet, gruppiert und neu angeordnet werden können, wenn sich die Bedingungen ändern. Das erleichtert es einem Orchestrierungsagenten, die Warteschlange zu verwalten, während mehrere Ausführungsagenten die Aufgaben parallel bearbeiten.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Parallele Arbeitsabläufe ausführen: Lassen Sie mehrere Agenten gleichzeitig aus demselben Backlog Aufgaben abrufen, ohne darauf warten zu müssen, dass eine lange Kette von Aufgaben abgeschlossen wird

Priorisieren Sie kontinuierlich: Nutzen Sie Felder für Aufwand, Auswirkungen, Dauer, Budget und Backlog-Bewertung, damit Ihr Orchestrator entscheiden kann, was als Nächstes geschehen soll

An sich ändernde Vorgaben anpassen: Ordnen Sie Aufgaben neu, wenn sich die Anforderungen des Geschäfts ändern, und lassen Sie die Mitarbeiter dann von der aktualisierten Spitze des Backlogs aus weiterarbeiten

✅ Ideal für: Produkt-Ops-Teams, Engineering-Manager und Forschungsteams, die parallele Agent-Workflows über Feature-Backlogs, Bug-Queues oder wechselnde Prioritäten von Projekten koordinieren.

✨ ClickUp-Tipp: Kombinieren Sie diese Vorlage mit dem ClickUp Priorities Manager Agent, um den Backlog anpassungsfähig zu halten, während sich die Arbeit ständig ändert. Er bewertet die Reihenfolge der Aufgaben kontinuierlich neu, basierend auf sich ändernden Fristen, Abhängigkeiten und der Workload. Mit anderen Worten: Ihr Orchestrator-Agent verfügt immer über eine aktuelle Warteschlange, aus der er Aufgaben beziehen kann. Halten Sie die Prioritäten Ihres Backlogs mit dem ClickUp Priorities Manager Agent auf dem neuesten Stand

5. ClickUp-Vorlage für die Produkt-Roadmap

Kostenlose Vorlage herunterladen Planen Sie die Produktentwicklung von der Idee bis zur Markteinführung mit der ClickUp-Vorlage für Produkt-Roadmaps

An der Spitze mögen die Prioritäten klar sein, doch die eigentliche Komplexität zeigt sich weiter unten, wo verschiedene Teams gleichzeitig den Umfang festlegen, entwickeln, prüfen und Releases vorbereiten. Ohne eine gemeinsame Ansicht bricht die Koordination zusammen, je näher die Arbeit dem Start rückt.

Die ClickUp-Vorlage für die Produkt-Roadmap hilft Ihnen dabei, den Ablauf von der Idee bis zur Veröffentlichung abzubilden. Sie basiert auf ClickUp-Whiteboards und skizziert den Produktlebenszyklus über verschiedene Phasen hinweg, darunter Priorisierung, Umfangsfestlegung, Design, Entwicklung, Qualitätssicherung, Bereitstellung und Markteinführung. Das erleichtert die Koordination von Teams, die auf verschiedenen Ebenen der Roadmap arbeiten, während der Fortschritt an Meilensteine und den Zeitplan für die Veröffentlichung gekoppelt bleibt.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Visualisieren Sie den gesamten Lebenszyklus: Verfolgen Sie in einer gemeinsamen Ansicht mit ClickUp Whiteboards, wie Ideen durch die Phasen der Priorisierung, Entwicklung und Markteinführung wandern.

Arbeit nach Abhängigkeiten ordnen: Nutzen Sie Nutzen Sie die Gantt-Ansicht in ClickUp , um zu zeigen, welche Initiativen von anderen abhängen, damit die Agententeams in der richtigen Reihenfolge aktiv werden

Strategie und Umsetzung miteinander verbinden: Lassen Sie einen Planungsagenten die Ausrichtung der Roadmap steuern, während spezialisierte Agenten die jeweiligen Arbeiten in den Bereichen Design, Entwicklung, Qualitätssicherung und Release übernehmen.

✅ Ideal für: Produkt-Ops-Teams und Launch-Manager, die Multi-Agent-Workflows über die Roadmap-Planung, die Release-Sequenzierung und die schrittweise Bereitstellung hinweg koordinieren.

📚 Lesen Sie auch: Die besten KI-Orchestrierungstools für Workflows im Business

6. ClickUp-Vorlage für das Dashboard zum Projektmanagement

Kostenlose Vorlage herunterladen Überwachen Sie die Leistung der Agenten und den Projektstatus mit der ClickUp-Vorlage für das Dashboard zum Projektmanagement

Woher wissen Sie, ob Ihre Agenten-Orchestrierung tatsächlich funktioniert? Die ClickUp-Vorlage für das Projektmanagement-Dashboard dient als Ebene der Sichtbarkeit für die Orchestrierung. Sie ist das Command-Center, in dem menschliche Bediener oder Supervisor-Agenten alle Agentenaktivitäten und den Gesamtzustand des Systems überwachen können.

Das Dashboard fasst wichtige Metriken, Statusübersichten und Fortschrittsanzeigen aus all Ihren agentengesteuerten Projekten zusammen. Darüber hinaus zeigt es Ihnen agentenspezifische Kennzahlen wie die Anzahl der pro Agent fertiggestellten Aufgaben, die durchschnittliche Zykluszeit und die Fehlerquoten an.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verfolgen Sie die Leistung der Agenten: Nutzen Sie ClickUp-Widgets, um Abschlussquoten, Durchsatz und Velocity von Aufgaben in agentengeführten Workflows zu überwachen

Workflow-Engpässe erkennen: Erstellen Sie visuelle Diagramme, um zu sehen, wo sich Arbeit staut, damit Hindernisse leichter frühzeitig erkannt werden können

Überwachen Sie den Systemzustand: Richten Sie Statusindikatoren für Workload, Fortschritt der Aufgaben und Ausnahmestatus ein, um die Orchestrierung auf einen Blick zu überblicken und ihre Sichtbarkeit zu erhöhen

✅ Ideal für: KI-Ops-Teams, technische Programmmanager und Workflow-Verantwortliche, die die Ausführung von Multi-Agenten in komplexen Projekten und systemen mit hohem Übergabeaufwand überwachen.

👉 Dashboards zeigen die Zahlen. ClickUp AI-Karten helfen dabei, sie zu erklären. Fügen Sie eine Karte „KI-Zusammenfassung“ oder „KI-Projekt-Update“ hinzu, um die Aktivitäten der Agenten und Workflow-Signale in eine übersichtliche Übersicht für das Team zu verwandeln. Möchten Sie mehr erfahren? Wir haben ein Video-Tutorial für Sie:

💡 Profi-Tipp: Ihr ClickUp-Workspace muss nicht nur auf die App beschränkt bleiben. Fügen Sie ein ClickUp-Widget zur Startseite Ihres Smartphones hinzu, um schnell Aufgaben zu erstellen, Erinnerungen zu erhalten oder eine Live-Ansicht der heute fälligen Aufgaben zu erhalten. Fügen Sie ClickUp-Widgets zum Startbildschirm Ihres Smartphones hinzu

7. ClickUp-Vorlage für Flussdiagramme

Kostenlose Vorlage herunterladen Stellen Sie Multi-Agent-Workflows und Übergabelogik mit der ClickUp-Vorlage für Flussdiagramme dar

Ein Multi-Agenten-System lässt sich viel einfacher verwalten, wenn der Workflow sichtbar ist, bevor etwas live geht. Sie müssen sehen, wo die Arbeit beginnt, welche Entscheidungen sie weiterleiten, wann Übergaben stattfinden und wo sich verschiedene Pfade wieder verbinden.

Andernfalls bleibt die Orchestrierungslogik im Kopf einer einzelnen Person gefangen und bricht zusammen, sobald der Workflow komplexer wird.

Die ClickUp-Vorlage für Flussdiagramme bietet Ihnen eine visuelle Arbeitsfläche, auf der Sie diese Logik im Voraus entwerfen können. Sie basiert auf ClickUp-Whiteboards und ermöglicht es Teams, Prozesse, Entscheidungspunkte, parallele Pfade und Übergaberegeln an einem Ort abzubilden.

Sie dienen gleichzeitig als lebendige Dokumentation, sodass dasselbe Diagramm, das Ihnen beim Planen des Systems hilft, dem Team später dabei helfen kann, es zu verstehen und zu warten.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Workflow-Architektur abbilden: Legen Sie die Zuständigkeiten der Agenten, Übergabepunkte und Prozesspfade fest, bevor Sie mit der Erstellung von Automatisierungen beginnen

Logik der Dokumentenzuweisung: Visualisieren Sie die Entscheidungsregeln, die festlegen, welcher Agent eine Aufgabe, eine Ausnahme oder einen Randfall bearbeitet

Kombinieren Sie visuelle Darstellungen mit Dokumentation: Nutzen Sie Nutzen Sie ClickUp Docs zusammen mit dem Flussdiagramm, um Workflow-Regeln, Notizen der Agenten und Implementierungsdetails schriftlich festzuhalten

✅ Ideal für: KI-Ops-Teams und Workflow-Designer, die vor der Einführung Multi-Agenten-Logik abbilden.

📮 ClickUp Insight: 46 % der Befragten geben an, dass der größte potenzielle Vorteil von KI-Agenten darin besteht, Zeit zu sparen, von der sie gar nicht wussten, dass sie sie noch hatten. Diese Art von Zeitersparnis entsteht selten durch die Beschleunigung eines einzelnen Schritts. Vielmehr entsteht sie durch die Zusammenfassung mehrstufiger Workflows: die Übergaben, Nachfassaktionen und Koordinationsaufgaben, die still und leise Ihren Tag ausfüllen. Super-Agenten in ClickUp können Aktionen verketten, um die Arbeit in einem einzigen Flow von der Erfassung bis zur Nachverfolgung voranzutreiben, ohne dass jeder Schritt manuell ausgelöst werden muss. Denn Zeit lässt sich nur durch Dutzende kleiner Schritte zurückgewinnen, die keine ständige menschliche Überwachung mehr erfordern!

8. ClickUp-Vorlage für Team-Brainstorming

Kostenlose Vorlage herunterladen Erfassen und priorisieren Sie gemeinsame Ideen mit der ClickUp-Vorlage „Squad Brainstorm“

Die ClickUp-Vorlage „Squad Brainstorm“ unterstützt kollaborative Orchestrierungsmuster. Hier bringen mehrere Agenten – oder Teams aus Menschen und Agenten – Ideen ein, die dann zu umsetzbaren Ergebnissen zusammengefasst werden.

Diese Vorlage bietet ein hervorragendes Format zum Erfassen, Kategorisieren und Priorisieren von Ideen aus einer Gruppensitzung. Darin können mehrere Forschungsagenten ihre Ergebnisse in einen gemeinsamen Bereich einbringen oder Brainstorming-Sitzungen zwischen Menschen und KI durchführen, bei denen ClickUp Brain gemeinsam mit Ihrem Team teilnimmt.

Konfigurieren Sie ClickUp Brain so, dass es alternative Perspektiven zu jeder eingereichten Idee generiert, oder nutzen Sie es, um am Ende einer Sitzung Themen aus allen Beiträgen zusammenzufassen.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Zusammenfassung von Forschungsergebnissen mehrerer Agenten: Ermöglichen Sie es verschiedenen Forschungsagenten, ihre Ergebnisse in einen gemeinsamen Brainstorming-Space einzubringen, damit ein Mensch diese zusammenfassen kann

Ideenfindung durch Mensch und KI: Ermöglichen Sie Teams, gemeinsam mit KI-Agenten Brainstorming zu betreiben, wobei die Vorlage alle Beiträge für die spätere Überprüfung und Priorisierung erfasst.

Lösungsfindung: Lassen Sie mehrere spezialisierte Agenten verschiedene Lösungsansätze für ein Problem vorschlagen, die anschließend von einem menschlichen Experten bewertet werden.

✅ Ideal für: Produktteams, Strategieteams und Innovationsleiter, die gemeinsames Multi-Agent-Brainstorming für Forschung, Planung und Lösungsentwurf durchführen.

9. ClickUp-Vorlage für Teamkommunikation und Meeting-Matrix

Kostenlose Vorlage herunterladen Definieren Sie Kommunikationsregeln und Eskalationspfade mit der ClickUp-Vorlage für Teamkommunikation und Meeting-Matrix

Die Koordination kann selbst dann scheitern, wenn die Aufgaben klar sind. Das liegt daran, dass das eigentliche Problem oft auf die Kommunikation zurückzuführen ist. Ein Agent aktualisiert zu spät, ein anderer sendet das falsche Signal, und ein menschlicher Prüfer wird ohne ausreichenden Kontext hinzugezogen. Wenn diese Regeln nicht definiert sind, gerät die Koordination ins Stocken.

Die ClickUp-Vorlage „Teamkommunikation und Meeting-Matrix“ hilft Ihnen dabei, festzulegen, wie Informationen durch das System fließen sollen. Sie können Zielgruppen, Eigentümer, Zeitpläne, Kommunikationsziele und -methoden an einem Ort abbilden. Das hilft dabei, Synchronisationspunkte festzulegen, Eskalationswege zu klären und zu entscheiden, wann eine manuelle Überprüfung erforderlich ist.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Kommunikationsprotokolle für Agenten: Legen Sie fest, welche Agenten Informationen freigeben und über welche Kanäle (z. B. Legen Sie fest, welche Agenten Informationen freigeben und über welche Kanäle (z. B. ClickUp-Aufgabenkommentare , API-Aufrufe).

Synchronisationspunktplanung: Legen Sie fest, wann parallele Agentenarbeiten für einen Überprüfungs- oder Syntheseschritt zusammenlaufen sollen

Halten Sie die Unterhaltungen nah an der Arbeit: Nutzen Sie Nutzen Sie den ClickUp-Chat für die Live-Koordination und verknüpfen Sie wichtige Updates anschließend wieder mit der Matrix, um eine langfristige Sichtbarkeit zu gewährleisten.

✅ Ideal für: Workflow-Manager und Human-in-the-Loop -Teams, die Kommunikationsprotokolle für Multi-Agent-Systeme definieren.

10. ClickUp-Vorlage für die Qualitätskontroll-Checkliste

Kostenlose Vorlage herunterladen Überprüfen Sie die Ergebnisse der Agenten vor der Übergabe mit der ClickUp-Vorlage für die Qualitätskontroll-Checkliste

Ein OrchestrierungsFlow ist nur so zuverlässig wie seine Kontrollpunkte. Die Arbeit kann schnell von einem Agenten zum nächsten weitergeleitet werden, aber Geschwindigkeit nützt wenig, wenn das Ergebnis falsch, unvollständig oder nicht bereit für die Übergabe ist. Deshalb sind Qualitätskontrollen wichtig. Sie geben dem System einen klaren Haltepunkt, bevor die Arbeit fortgesetzt wird.

Die ClickUp-Vorlage für die Qualitätskontroll-Checkliste hilft Ihnen dabei, diese Prüfungen direkt in den Workflow zu integrieren. Sie können jede Ausgabe anhand definierter Kriterien überprüfen, Pass/Fail-Signale verfolgen, Anmerkungen erfassen und den Status der Genehmigung an einem Ort protokollieren. Das erleichtert die Überprüfung der Agentenergebnisse, bevor diese den nächsten Schritt, den nächsten Agenten oder die endgültige Freigabe erreichen.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Überprüfung der Agent-Ergebnisse: Verwenden Sie Checklisten, um sicherzustellen, dass Verwenden Sie Checklisten, um sicherzustellen, dass KI-generierte Inhalte den Standards für Markenstimme und Genauigkeit entsprechen.

Übergabe-Überprüfung: Stellen Sie sicher, dass die Agenten alle erforderlichen Schritte fertiggestellt haben, bevor die Arbeit an den nächsten Agenten in der Kette weitergeleitet wird

Erstellen Sie workflow-spezifische Prüfpunkte: Erstellen Sie verschiedene Checklistenkriterien für Code, Inhalte, Recherche, Compliance oder jede andere Art von Agenten-Output

✅ Ideal für: QA-Manager und Workflow-Eigentümer, die vor der Übergabe oder Freigabe Validierungs-Checkpoints zu Multi-Agent-Systemen hinzufügen.

So wählen Sie die richtige Vorlage für die Multi-Agent-Orchestrierung aus

Die Wahl der falschen Vorlage kann mehr Probleme verursachen als lösen, sodass Sie gegen die Struktur ankämpfen müssen. Die Lösung besteht darin, einem einfachen Entscheidungsrahmen zu folgen.

Fragen Sie sich zunächst, welche Art von Koordination Ihr Workflow erfordert, und berücksichtigen Sie dann Ihre Anforderungen an Sichtbarkeit und Governance.

Wählen Sie zunächst Ihr Orchestrierungsmuster aus:

Muster Geeignete Vorlage Linear und mit Abhängigkeiten: Ihr Prozess gleicht einem Fließband Beginnen Sie mit den Vorlagen für Software-Integration oder Implementierungsmanagement Parallel und warteschlangenbasiert? Agenten arbeiten unabhängig voneinander anhand einer gemeinsamen Liste Verwenden Sie die Vorlagen „Kanban-Team“ oder „Projekt-Backlog“ Von strategisch zu taktisch? Übergeordnete Pläne lassen sich in kleinere Aufgaben unterteilen Die Vorlage „Produkt-Roadmap“ ist die beste Wahl

Berücksichtigen Sie Ihre Anforderungen an Sichtbarkeit und Design:

Ist die Überwachung entscheidend? Wenn Sie ein Command-Center benötigen, um die Nachverfolgung aller Aktivitäten der Agenten durchzuführen, beginnen Sie mit der Vorlage „Projektmanagement-Dashboard“.

Müssen Sie erst entwerfen, bevor Sie loslegen? Wenn Sie einen neuen Workflow planen, beginnen Sie mit der Vorlage „Flowchart Diagram“ in ClickUp Whiteboards.

Denken Sie schließlich an die Anpassung. Passen Sie alle diese Vorlagen mithilfe von ClickUp-Benutzerdefinierten Feldern, ClickUp-Automatisierungen und ClickUp-Ansichten genau an Ihre Bedürfnisse an. Das Ziel ist es, mit der am besten passenden Vorlage zu beginnen und diese an Ihre genauen Anforderungen anzupassen.

Sequenziell mit Abhängigkeiten Vorlage für Software-Integration Mehrere Arbeitsabläufe mit Überblick Vorlage für das Implementierungsmanagement Kontinuierlicher Flow mit Warteschlangen Kanban-Team-Vorlage Priorisierte parallele Ausführung Vorlage für Projekt-Backlog Zeitleiste-basiert mit Meilensteinen Vorlage für Produkt-Roadmap Leistungsüberwachung erforderlich Vorlage für ein Dashboard für das Projektmanagement Benötigen Sie eine Designdokumentation? Vorlage für Flussdiagramme Gemeinsame Ideenfindung Vorlage für Team-Brainstorming Kommunikationsintensiv Vorlage für Teamkommunikation und Meeting-Matrix Qualitätskritisch Vorlage für eine Checkliste zur Qualitätskontrolle

Intelligentere Orchestrierung mit dem richtigen Setup

Die richtige Vorlage bietet Ihnen diesen Ausgangspunkt – so müssen Sie Übergaben, Rollen, Genehmigungen und Fallback-Logik nicht jedes Mal von Grund auf neu erstellen.

Und wenn Sie über die statische Planung hinausgehen möchten, bietet Ihnen der konvergierte KI-Arbeitsbereich von ClickUp auch die Möglichkeit, den Workflow auszuführen. Sie können mit der Bibliothek für Vorlagen beginnen, ClickUp AI-Agenten einbinden und alles von der Dokumentation bis zur Ausführung an einem Ort verwalten. All das, ohne das System über fünf verschiedene Tools hinweg zusammenzuflicken.

Sind Sie bereit? Starten Sie noch heute mit ClickUp.

Häufig gestellte Fragen

Ein Orchestrator-Agent fungiert als Koordinator, entscheidet, welche spezialisierten Agenten welche Aufgaben übernehmen, verwaltet die Abfolge der Vorgänge und stellt sicher, dass der Informationsflow zwischen ihnen korrekt funktioniert.

Die Vorlagen bieten vorgefertigte Strukturen mit Aufgabenhierarchien und Status-Workflows, die auf Orchestrierungsmuster abgestimmt sind. Teams konfigurieren dann Automatisierungen innerhalb dieser Strukturen, um die Übergabe an andere Agenten auszulösen, wenn Aufgaben ihren Status ändern oder bestimmte Kriterien erfüllen.

Bei der Standard-Automatisierung werden vordefinierte Regeln ausgeführt, während die Multi-Agent-Orchestrierung autonome Agenten koordiniert, die Entscheidungen treffen und sich an den Kontext anpassen können. Die Orchestrierungsebene verwaltet die Interaktionen der Agenten, anstatt nur festgelegte Auslöser zu aktivieren.

Nicht unbedingt. Vorlagen in einem konvergierten Workspace wie ClickUp bilden die strukturelle Grundlage für die Orchestrierung, und in Kombination mit nativen Automatisierungen und KI-Features können Teams Agenten-Workflows ohne eine separate, spezialisierte Plattform koordinieren.