10 Beispiele für KI-generierte Inhalte, die Sie inspirieren werden

Marketer stehen vor einer echten Herausforderung: In Zeiten sinkender Aufmerksamkeitsspannen und zunehmender Informationsüberflutung müssen sie ansprechende Blogbeiträge, Social-Media-Updates und E-Mails produzieren. Das Schwierigste daran? Bei so vielen Aufgaben und engen Zeitplänen Kreativität und Qualität aufrechtzuerhalten.

KI-Tools werden unverzichtbar, um diese Hürden zu überwinden.

48 % der Marketingleiter haben bereits KI-Tools eingeführt, um ihre Teams zu unterstützen. Wenn Sie nicht zu ihnen gehören, fehlt Ihnen wahrscheinlich eine Lösung für die Erstellung konsistenter Inhalte in großem Umfang.

Von der Ideenfindung über die Optimierung für SEO bis hin zur Personalisierung Ihrer Texte – KI hilft Marketern, Zeit zu sparen, repetitive Arbeiten zu reduzieren und Inhalte zu erstellen, die ihre Zielgruppe ansprechen.

Um zu sehen, wie KI die Spielregeln verändert, sehen wir uns einige Beispiele für KI-generierte Inhalte an, die die Art und Weise, wie Marketer Inhalte erstellen, optimieren und bereitstellen, neu gestalten.

Was sind KI-generierte Inhalte?

KI-generierte Inhalte beziehen sich auf Texte, Bilder, Musik oder Videos, die von künstlichen Intelligenzsystemen als Reaktion auf menschliche Eingaben (Prompts) erstellt werden.

Diese KI-Tools (die oft auf großen Sprachmodellen wie GPT-4 basieren) werden anhand umfangreicher Datensätze und Algorithmen für maschinelles Lernen trainiert. Dadurch können sie Muster in Sprache, Bildern und Tönen verstehen und so eigenständig hochwertige Inhalte generieren.

❌ Was sind keine KI-generierten Inhalte? Emotional getrieben : Es fehlt die Tiefe und Nuance menschlicher Emotionen

Wirklich originell : KI synthetisiert vorhandene Daten, keine neuen, originellen Ideen

Kulturell sensibel : Kann wichtige kulturelle Nuancen oder Zusammenhänge übersehen

Fehlerfrei : Immer noch anfällig für Fehler und falsche Informationen, insbesondere bei komplexen Themen

Ein Ersatz für menschliche Kreativität: KI-Inhalte unterscheiden sich von menschlichen Inhalten – sie sind effizient und skalierbar, aber oft fehlt ihnen die Kreativität und persönliche Note, die menschliches Storytelling auszeichnet

Warum KI für die Erstellung von Inhalten verwenden?

Hier erfahren Sie, warum KI-generierte Marketinginhalte die Investition wert sind:

Geschwindigkeit und Umfang: Was ein menschlicher Autor in Stunden oder Tagen erledigt, schafft KI in wenigen Minuten. Eine Website hat mit Hilfe von KI-Algorithmen und Prompts innerhalb eines Jahres 7.000 Artikel veröffentlicht und damit Was ein menschlicher Autor in Stunden oder Tagen erledigt, schafft KI in wenigen Minuten. Eine Website hat mit Hilfe von KI-Algorithmen und Prompts innerhalb eines Jahres 7.000 Artikel veröffentlicht und damit die Besucherzahl von null auf 750.000 gesteigert

Kosten senken, Effizienz steigern: Mit KI-generierten Entwürfen können Autoren ihren Fokus vom Neuanfang auf die Verfeinerung von Inhalten verlagern, manchmal in nur einer Stunde. Das spart nicht nur Zeit, sondern senkt auch die Kosten für die Produktion von Inhalten

Personalisierung in großem Maßstab: Es ist unerlässlich, die richtige Person zur richtigen Zeit mit der richtigen Botschaft zu erreichen, aber dies manuell zu skalieren, ist nahezu unmöglich. KI übernimmt diese Aufgabe, indem sie Inhalte, Produktempfehlungen und Nachrichten für jeden Einzelnen maßgeschneidert und wesentlich schneller bereitstellt

Angst, zurückzufallen: 81 % der B2B-Marketer nutzen bereits KI. KI könnte ihnen dabei helfen, Suchmaschinen zu dominieren, das Engagement in sozialen Medien zu steigern und E-Mails zu versenden, die tatsächlich geöffnet und angeklickt werden

Lokalisieren Sie Inhalte mühelos: KI passt Ihre Inhalte ganz einfach an verschiedene Sprachen und Regionen an und sorgt so ohne zusätzlichen Aufwand dafür, dass sie auf jeden Markt zugeschnitten sind

🚨 Denken Sie daran: KI-generierte Inhalte können manchmal ethische und rechtliche Bedenken hinsichtlich Urheberrecht, Voreingenommenheit, Fehlinformationen und Datenschutz aufwerfen. Daher sind eine angemessene Kontrolle und Transparenz unerlässlich.

die 10 besten Beispiele für KI-generierte Inhalte

Sehen wir uns an, wie KI das Content-Marketing verändert, und sehen wir uns einige Beispiele an, wie ClickUp Brain, der KI-Assistent von ClickUp, dabei zum Einsatz kommt.

1. Von KI geschriebene Blogbeiträge

Jeder Content-Vermarkter möchte häufiger auf „Veröffentlichen“ klicken, ohne dabei auszubrennen. KI macht das möglich. Tatsächlich nutzen bereits 31 % der Vermarkter KI, um Beiträge zu entwerfen, Ideen zu sammeln oder Gliederungen zu erstellen. Der Vorteil? Schnellere Inhalte, bessere SEO, mehr Traffic.

Zu den Marken, die dies besonders gut umsetzen, gehören:

📌 Bankrate

Bankrate, eine bekannte Finanzberatungswebsite, nutzt KI bereits seit geraumer Zeit, insbesondere zur Beantwortung häufiger Finanzfragen wie „Was ist ein Deckungsbeitrag?“ oder „Was ist finanzielle Liquidität?“

Die KI übernimmt die Grundlagen, und dann treten menschliche Editoren in Aktion, um die Fakten zu überprüfen, Feinabstimmungen vorzunehmen und sicherzustellen, dass die Inhalte korrekt und lesbar sind. Diese Kombination aus Geschwindigkeit und redaktioneller Überarbeitung hilft Bankrate, konsistent und zuverlässig zu bleiben.

Blogbeitrag von Bankrate, erstellt mit KI-Unterstützung

📌 Workfellow

Workfellow, ein SaaS-Startup im Bereich Prozessautomatisierung, musste mit begrenzten Ressourcen wachsen. Im Jahr 2023 nutzte das Unternehmen generative KI, um SEO-Blogbeiträge und Produktvergleichsseiten zu erstellen.

Sie wählten Keywords mit hohem Potenzial, aber geringer Konkurrenz aus und verwendeten dann ChatGPT, um den Inhalt schnell zu entwerfen. Anschließend humanisierte das Team die KI-Inhalte, überprüfte sie auf Fakten, optimierte den Ton und bereitete sie für die Veröffentlichung vor.

Das Ergebnis? Workfellow veröffentlichte etwa 150 KI-gestützte Artikel und steigerte seinen organischen Traffic um das 22-Fache.

Ein KI-generierter Blogbeitrag von Workfellow

🧠 Wie kann ClickUp Brain Ihnen dabei helfen? ClickUp Brain ist wie ein integrierter Content-Writer und SEO-Assistent in Ihrem universellen ClickUp-Workspace. Es handelt sich um ein vielseitiges, kontextsensitives KI-Tool, das Sie für folgende Zwecke nutzen können: Neue Ideen für Inhalte generieren

Erstellen Sie strukturierte Gliederungen mit H2- und H3-Überschriften

Markieren Sie Überschriften und fordern Sie Inhalte mit Tonfallempfehlungen an

Verbessern Sie das Ranking Ihrer Inhalte, indem Sie Vorschläge zu LSI-Keywords und Unterthemen einholen

2. KI-generierte Bildunterschriften für soziale Medien

Jeden Tag eingängige Social-Media-Beiträge zu verfassen, ist selbst für Profis anstrengend. Kein Wunder, dass 63 % der Social-Media-Marketer sich ausgebrannt fühlen.

KI arbeitet wie ein Brainstorming-Partner, der rund um die Uhr für Sie da ist, Ihnen hilft, markengerechte, aufmerksamkeitsstarke Beiträge schneller zu erstellen und in Echtzeit auf Trends zu reagieren.

Hier sind einige Beispiele für KI-generierte Inhalte in sozialen Medien:

📌 Mastercard

Mastercard verfügt über eine benutzerdefinierte KI, die wie ein „Trendradar“ funktioniert und ständig Social-Media-Plattformen scannt, um zu erkennen, was gerade angesagt ist. Immer wenn ein Trendthema zur Marke Mastercard passt – beispielsweise ein viraler Hashtag zum Thema „lokales Einkaufen“ –, erstellt die KI schnell Social-Media-Beiträge oder Anzeigen.

Das Team von Mastercard muss nur noch überprüfen, optimieren und veröffentlichen. Das Ergebnis? Mastercard kann sofort in relevante Unterhaltungen einsteigen und seine sozialen Inhalte aktuell und zeitnah halten.

Von KI generierter Instagram-Beitrag von Mastercard

🧠 Wie kann ClickUp Brain Ihnen dabei helfen? Sie sind morgens um 8 Uhr nicht gerade ein Wortakrobat? Überlassen Sie ClickUp Brain die Erstellung Ihrer Social-Media-Beiträge: Generieren Sie plattformspezifische Bildunterschriften (Instagram, LinkedIn, X usw.)

Passen Sie Ton, Länge und Format sofort an Ihre Zielgruppe und den Beitragstyp an

Schreiben Sie bestehende Texte um, um sie prägnanter, freundlicher oder markengerechter zu gestalten

Holen Sie sich Hashtag-Ideen und Variationen, die Ihre Reichweite und Interaktion steigern

Verwenden Sie ClickUp Brain, um Bildunterschriften für soziale Medien zu generieren

3. KI-gestützte E-Mail-Texte

Das Verfassen großartiger Marketing-E-Mails ist die Kunst, ansprechende Texte zu schreiben, und die Wissenschaft, zu testen, was Klicks generiert.

So setzen Unternehmen KI ein, um dieses Ergebnis zu erzielen:

📌 Domino’s Pizza

Domino's wollte, dass mehr Menschen seine Marketing-E-Mails öffnen, ohne dabei den unterhaltsamen, markentypischen Ton zu verlieren.

Sie haben sich mit einem KI-Tool zusammengetan, um Betreffzeilen zu schreiben. Dieses analysierte, was zuvor funktioniert hatte, lernte den Tonfall von Domino's und entwickelte neue Optionen. Nach A/B-Tests waren die Ergebnisse eindeutig: Die von KI geschriebenen Betreffzeilen erzielten 26 % mehr Öffnungsraten als die von Menschen geschriebenen.

Für Domino's bedeutete dies mehr Klicks, mehr bestellte Pizzen und mehr Umsatz durch E-Mail-Werbeaktionen.

Betreffzeilen von E-Mails von Domino's

🧠 Wie kann ClickUp Brain Ihnen dabei helfen? ClickUp Brain fungiert als Ihr On-Demand-E-Mail-Assistent. So können Sie es nutzen: Schreiben Sie vollständige Marketing- oder Onboarding-E-Mails

Variationen für Betreffzeilen generieren, um A/B-Tests durchzuführen

Fassen Sie lange Inhalte in kurzen, klaren E-Mail-Texten zusammen

Übersetzen oder lokalisieren Sie E-Mail-Inhalte für verschiedene Regionen

Verwenden Sie ClickUp Brain, um markengerechte E-Mails zu entwerfen

4. Von KI erstellte Produktbeschreibungen

Das Verfassen von Produktbeschreibungen ist mühsam, besonders wenn Tausende davon zu erledigen sind. Jede Beschreibung muss präzise, einzigartig und SEO-freundlich sein. Kein Wunder, dass Unternehmen auf KI zurückgreifen, um ihre Produktkataloge mit überzeugenden Texten zu füllen.

Hier ist ein sehenswertes Beispiel:

📌 Walmart

Walmart hat generative KI eingesetzt, um über 850 Millionen Produktlisten zu verbessern. Die KI füllte fehlende Details aus, schrieb Beschreibungen um und sorgte für einheitlichere Listen auf der Website und in den Filialen.

Dadurch konnte Walmart die Suchergebnisse besser auf die Suchabsicht der Kunden abstimmen. Wenn jemand einen allgemeinen Begriff wie „Fußball-Party“ eingibt, schlägt das System Snacks, Lautsprecher, Dekoration und alles andere Passendes vor.

🧠 Wie kann ClickUp Brain Ihnen dabei helfen? Neben dem Verfassen von Produktbeschreibungen von Grund auf können Sie ClickUp Brain auch für folgende Zwecke nutzen: Produkttexte zur Verbesserung der Verständlichkeit oder für SEO umschreiben

Erstellen Sie Varianten für A/B-Tests

Beschreibungen für verschiedene Plattformen kürzen oder erweitern

Übersetzen oder lokalisieren Sie diese für bestimmte Regionen und Zielgruppen

Verwenden Sie ClickUp Brain, um Produktbeschreibungen beliebiger Länge zu verfassen

5. KI-generierte Werbetexte

Werbetexte sind entscheidend. Ein paar Worte entscheiden über Klicks oder Scrolls. KI schreibt diese Worte jetzt schneller, besser und in großem Umfang. Außerdem können Sie jetzt Variationen generieren, emotionale Blickwinkel testen und in Echtzeit für Google, Facebook und Display-Anzeigen optimieren.

So liefert KI-geschriebene Werbetexte echte Ergebnisse:

📌 JPMorgan Chase

JPMorgan Chase hat sich mit einer KI-Copywriting-Plattform zusammengetan, um KI-generierte Werbetexte mit von Menschen verfassten Versionen zu vergleichen.

In einem Test für eine Anzeige für Immobilienkredite generierte die KI-Version – „Es ist wahr – Sie können Bargeld aus dem Wert Ihrer Immobilie freisetzen“ – 88 % mehr Leads als die von Menschen geschriebene Version.

In umfassenderen Kampagnen erzielten KI-generierte Überschriften und CTAs bis zu 450 % höhere Klickraten. Außerdem wurde mit Tonfall, Emotionen und Formulierungen experimentiert, um die Leistung zu optimieren.

📌 Klarna

Klarna, die FinTech-Marke für „Jetzt kaufen, später bezahlen“, hat mit Copy Assistant ein internes KI-Tool entwickelt, das rund 80 % aller Marketingtexte schreibt. Dazu gehören Werbetexte, Social-Media-Beiträge, E-Mail-Kampagnen und Produktbeschreibungen.

Außerdem erledigt es schnell repetitive Aufgaben im Bereich der Textverarbeitung, hält den Markenton von Klarna ein und gibt dem Team mehr Zeit, sich auf die Marketingstrategie und die finale Bearbeitung zu konzentrieren.

Durch diese Umstellung konnte Klarna mehr Kampagnen durchführen und gleichzeitig weniger ausgeben. Allein im ersten Quartal 2024 senkte das Unternehmen seine Marketingkosten um 11 %, wobei KI-generierte Texte 37 % dieser Einsparungen ausmachten.

🧠 Wie kann ClickUp Brain Ihnen dabei helfen? Wenn Sie überzeugende Werbetexte verfassen müssen, lassen Sie ClickUp Brain Ihr Copywriting-Labor sein. Es kann Ihnen dabei helfen: Erstellen Sie mehrere Varianten von Werbetexten für Google, Facebook, LinkedIn usw.

Schreiben Sie Werbetexte für verschiedene Tonalitäten und Zielgruppensegmente (z. B. Gen Z, umweltbewusst) um

Lokalisieren oder übersetzen Sie Werbetexte für verschiedene Märkte

6. Von KI geschriebene Videoskripte

Videos ziehen die Aufmerksamkeit auf sich, aber wie schreibt man ein Drehbuch dafür? An dieser Stelle kommen die meisten Teams ins Stocken.

Mit KI können Unternehmen wenige Stichpunkte eingeben und erhalten vollständige Skripte, Szenenentwürfe oder natürlich klingende Dialoge.

Jeder fünfte amerikanische Ersteller von Inhalten nutzt bereits KI zum Schreiben oder Bearbeiten von Video-Inhalten.

Hier sind einige Beispiele, bei denen KI die Rolle des Drehbuchautors übernommen hat:

📌 Mint Mobile (Ryan Reynolds)

Ryan Reynolds wollte testen, wie gut KI ist, und ließ ChatGPT eine Anzeige für Mint Mobile schreiben.

Die Aufgabe: Schreiben Sie ein Werbeskript für Mint Mobile in der Stimme von Ryan Reynolds. Fügen Sie einen Witz und ein Schimpfwort ein und erwähnen Sie die Weihnachtsaktion.

ChatGPT hat geliefert. Das Skript war witzig, markengerecht und überraschend treffend. Ryan bezeichnete es sogar als „leicht beängstigend“, weil es seinem üblichen Tonfall so nahe kam. Am Ende las er das von KI geschriebene Skript vor der Kamera ein, und das wurde dann zur tatsächlichen Werbung.

📌 Serpstat

Serpstat, eine All-in-One-SEO-Plattform, benötigte eine schnellere und skalierbarere Möglichkeit, neue Benutzer einzubinden. Das Ziel war es, schnelle und übersichtliche Videos zu erstellen, die Benutzer durch das Produkt führen, ohne auf zeitaufwändige manuelle Anleitungen oder umfangreiche Dokumente zurückgreifen zu müssen.

Anstatt Skripte von Grund auf neu zu schreiben, gab das Team ChatGPT wichtige Stichpunkte zu Features, Vorteilen und den ersten Schritten für Benutzer. ChatGPT erstellte innerhalb weniger Minuten fertige Videoskripte in einem klaren, benutzerfreundlichen Ton.

Von KI generiertes Videoskript von ChatGPT

🧠 Wie kann ClickUp Brain Ihnen dabei helfen? Mit ClickUp Brain können Sie Videos direkt in Ihrem Workspace skripten. Sie können es bitten: Erstellen Sie komplette Werbespots, Skripte für Erklärvideos, kurze Sketche für TikTok und Reels mit Voiceovers und visuellen Anweisungen

Entwerfen Sie Webinar- oder Demo-Einführungen, einschließlich Aufhänger, Schlüsselpunkte und Übergänge

Entwickeln Sie Storyboard-Szenen für Werbespots oder Anzeigen

Verwenden Sie ClickUp Brain, um Skripte, kleine Sketche und weitere video-bezogene Inhalte zu entwerfen

7. KI-gestützte Chatbots und Antworten im Kundensupport

Die heutigen KI-gestützten Chatbots sind intelligent, schnell und überraschend menschenähnlich. Sie helfen Unternehmen dabei, Fragen zu beantworten, Probleme zu lösen und Kunden rund um die Uhr zu unterstützen – ohne dass das Support-Team überlastet wird.

Hier ein herausragendes Beispiel:

📌 Intercom's Fin

Intercom's Fin ist ein KI-Chatbot (basierend auf GPT-4), der Ihre Hilfecenter-Artikel, FAQs und früheren Support-Inhalte nutzt, um Kundenfragen sofort per Chat, E-Mail und über soziale Kanäle zu beantworten.

Sie kann auch im Namen von Kunden Maßnahmen ergreifen und sich in Echtzeit an deren Bedürfnisse anpassen.

Und wenn eine Frage zu komplex ist, leitet Fin sie an einen menschlichen Mitarbeiter weiter, ohne die Unterhaltung zu unterbrechen.

über Intercom

Wie kann KI für die Erstellung von Inhalten genutzt werden?

Wir verstehen Sie. Die Beispiele sind beeindruckend. Aber die eigentliche Frage lautet: Wie kann KI bei der Erstellung von Inhalten praktisch und effektiv eingesetzt werden?

Hier ist eine einfache vierstufige Roadmap für den Einstieg:

Schritt 1: Wählen Sie das richtige KI-Tool

Mit den vielen verfügbaren KI-Tools zur Inhaltserstellung sind KI-generierte Marketinginhalte keine große Sache mehr – fast jedes Tool kann das. Aber welches Tool hilft Ihnen dabei, bessere Inhalte schneller zu erstellen, ohne Ihren Workflow zu verkomplizieren?

Das wäre ClickUp Brain.

✨ Brain ist Ihr kontextbezogener KI-Assistent, der Ihnen beim Planen, Schreiben, Bearbeiten und Verwalten von Inhalten hilft – direkt in Ihrem ClickUp-Workspace. Er verbindet Ihre Dokumente, Aufgaben, Personen und Tools, sodass alles im Kontext geschieht, genau dort, wo Ihre Arbeit bereits stattfindet.

Das Beste daran? Es vereint die Leistungsfähigkeit aller wichtigen LLM – vom neuesten GPT bis zu den aktuellen Claude- und Gemini-Modellen – auf einer einzigen Plattform.

Verwenden Sie einfachere Modelle wie o3‑mini und Gemini Flash für die schnelle Erstellung von Inhalten und schnellere Antworten, und wechseln Sie zu leistungsstärkeren Modellen (GPT‑4o, Claude 3. 7) für komplexe Denk- und Schreibaufgaben, um bessere Ergebnisse zu erzielen.

Bezahlen Sie nicht mehr für mehrere KI-Tools, wenn Sie alle in einem haben können – ClickUp Brain

Sie können ClickUp Brain bitten, Folgendes zu tun:

Ideen generieren: Erhalten Sie in Sekundenschnelle Blog-Themen, Entwürfe und Blickwinkel

Intelligenter schreiben: Entwerfen Sie Inhalte direkt in Ihren Entwerfen Sie Inhalte direkt in Ihren ClickUp-Aufgaben oder -Dokumenten, ändern Sie den Tonfall, verfeinern Sie die Sprache und erhalten Sie in Sekundenschnelle mehrere Varianten

Verwenden Sie reale Kontexte: Nutzen Sie Erkenntnisse aus bestehenden Dokumenten oder Meeting-Notizen in Ihrem ClickUp-Workspace, um Inhalte zu optimieren und ihren Wert zu steigern

Bleiben Sie organisiert: Erstellen und weisen Sie Schreibaufgaben mit KI-generierten Briefings zu

Spontane Bearbeitung: Korrigieren Sie Grammatik, Rechtschreibung und Tonfall sofort anhand von Markenrichtlinien und Anforderungen

Schneller arbeiten: Automatisches Generieren von Antworten im Automatisches Generieren von Antworten im ClickUp-Chat , Vorlagen und Inhaltsblöcken in ClickUp-Dokumenten

Was auch immer Ihr Anwendungsfall für generative KI ist, Brain kann Ihnen dabei helfen.

Dieser Redditor stimmt zu:

Ich benutze es ständig, um meine Arbeit zu beginnen. Müssen Sie einen Blog schreiben? Beginnen Sie mit Brain. Müssen Sie eine Kompetenzmatrix erstellen, um Ihr Wissen zu verbessern? Beginnen Sie mit Brain. Müssen Sie eine E-Mail-Vorlage für die Kontaktaufnahme mit Clients erstellen? Beginnen Sie mit Brain! Es ist wirklich gut geeignet, um Projekte in Gang zu bringen oder einfach nur einen ersten Entwurf für Inhalte zu erstellen.

Darüber hinaus ist ClickUp Brain sowohl für Teams als auch für einzelne Ersteller konzipiert.

📌 Zum Beispiel: 🧑‍💼 Marketingmanager können damit einen Blog-Brief zusammenfassen und sofort an einen freiberuflichen Autor freigeben

✍️ Content-Leads können aus Blog-Links in Aufgabenkommentaren soziale Bildunterschriften generieren

🔍 SEO-Spezialisten können Absätze mit Einzelziel-Schlüsselwörtern direkt im Dokument des Blog-Entwurfs umschreiben

📮ClickUp Insight: 37 % unserer Befragten nutzen KI für die Erstellung von Inhalten, darunter das Verfassen, Bearbeiten und Versenden von E-Mails. * Dieser Prozess erfordert jedoch in der Regel den Wechsel zwischen verschiedenen Tools, wie z. B. einem Tool zur Inhaltserstellung und Ihrem Workspace. Mit ClickUp erhalten Sie KI-gestützte Schreibhilfe im gesamten Workspace, einschließlich E-Mails, Kommentaren, Chats, Dokumenten und mehr – und das alles unter Beibehaltung des Kontexts aus Ihrem gesamten Workspace.

Schritt 2: Klare Anweisungen geben

Eine schwache KI-Schreibaufforderung führt zu langweiligen, vagen Inhalten. Eine klare, detaillierte Aufforderung liefert fokussierte, nutzbare Inhalte, die auf Ihre Ziele abgestimmt sind.

📌 Zum Beispiel:

❌ Schreiben Sie mir einen Blogbeitrag über Produktivität. ✅ Verfassen Sie einen 600 Wörter langen Blogbeitrag für Remote-Teammanager über fünf Produktivitäts-Hacks mit ClickUp Brain. Achten Sie auf einen freundlichen und praktischen Ton und fügen Sie reale Beispiele ein

Überzeugen Sie sich selbst vom Unterschied:

⭐ Einige Tipps zum Verfassen besserer Prompts: Seien Sie konkret: Geben Sie Details wie Zielgruppe, Ton, Format, Länge und Blickwinkel an

Geben Sie Stilvorgaben: Anstatt zu sagen: „Machen Sie es eingängig“, sagen Sie: „Die Einleitung soll wie ein kurzer LinkedIn-Beitrag mit einem Aufhänger klingen“

Verwenden Sie den ClickUp-Kontext: Erwähnen Sie bestimmte Aufgaben, Dokumente oder Kommentare. Beispiel: „Fassen Sie die Notizen aus dem Meeting „Q2 Content Planning” zusammen und erstellen Sie daraus einen Blog-Entwurf. ”

Testen und optimieren: Überarbeiten Sie Ihre Eingabeaufforderung bei Bedarf. Betrachten Sie sie als Unterhaltung, nicht als einmaligen Befehl

Hier finden Sie einen kurzen 3-minütigen Kurs zum Thema Prompt Engineering, der Ihnen nützlich sein könnte:

Das Verfassen effektiver KI-Prompts kann inkonsistent sein – eine Person erzielt großartige Ergebnisse, eine andere nicht, was zu Zeitverschwendung, Testversionen und Fehlern sowie zu uneinheitlichen Inhalten führt.

Mit ClickUp Docs können Sie eine gemeinsame „Prompt-Bibliothek“ erstellen, in der Sie alle Ihre besten Prompts speichern und organisieren können. Strukturieren Sie diese dann nach Inhaltstyp (Blogs, Social-Media-Beiträge, E-Mails), Anwendungsfall (SEO, Gliederungen, Produktbeschreibungen) oder Tonfall und Zielgruppe.

Erstellen und organisieren Sie Eingabeaufforderungen in ClickUp-Dokumenten für eine konsistente KI-Inhaltserstellung

Darüber hinaus kann Ihr Team Eingabeaufforderungen in Echtzeit bearbeiten oder verbessern, sodass sich die Bibliothek weiterentwickelt, während Ihr Team lernt, was funktioniert. Hinterlassen Sie außerdem Kommentare oder Notizen neben den Eingabeaufforderungen, in denen Sie erklären, wann und warum sie am besten funktionieren.

Ein Redditor liebt die Kombination aus Brain und Dokumenten (und das aus gutem Grund!) 🤩

ClickUp Brain spart mir ehrlich gesagt eine Menge Hin und Her. Ich weiß, dass es KI-Tools mit einer ziemlich effizienten kostenlosen Version gibt, aber das ständige Wechseln zwischen den Registerkarten ist sehr mühsam. Und ehrlich gesagt, wenn ich gerade tief in der Arbeit stecke, ist das das Letzte, was ich tun möchte. Ich nutze die KI hauptsächlich zum Schreiben, da ich in der Content-Branche tätig bin. Sie bearbeitet auch das, was ich geschrieben habe (fantastisch!). Eine weitere Funktion, die mir sehr hilft, ist „Dokumente”. Ich liebe die Formatierungsoptionen, insbesondere die Banner. Die sind so niedlich!

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie KI-Prompt-Vorlagen, um Zeit zu sparen und Ihren Prozess zur Erstellung von KI-Inhalten zu standardisieren.

Schritt 3: Bearbeiten und optimieren Sie die Inhalte

Sobald ClickUp Brain den ersten Entwurf bereitstellt, müssen Sie die KI-Inhalte bearbeiten, um:

Bereinigen Sie den Text: Entfernen Sie Wiederholungen und Füllwörter und sorgen Sie für eine straffe und fokussierte Struktur

Fügen Sie Ihr Fachwissen hinzu: Fügen Sie reale Beispiele, Daten und Fallstudien ein, die KI nicht generieren kann

Passen Sie sich dem Ton Ihrer Marke an: Spiegeln Sie Ihre einzigartige Stimme wider, egal ob leger oder professionell

Fakten prüfen und verifizieren: Überprüfen Sie Behauptungen, Statistiken und Beispiele doppelt – KI kann Platzhalter oder Vermutungen verwenden

Mit bewährten Tools optimieren: Vor der Veröffentlichung mit Plagiatsprüfungen, Tools zur Lesbarkeit und Ihrer SEO-/Marken-Checkliste überprüfen

Wenn Sie mit den Änderungen zufrieden sind, fügen Sie sie in ein freigegebenes ClickUp-Dokument ein, wo Ihr Team Folgendes tun kann:

Markieren Sie Abschnitte, die geändert werden müssen

Kommentieren Sie direkt bestimmte Zeilen

Teamkollegen für Beiträge taggen

Verwenden Sie Checklisten, um zu verfolgen, was bereits überprüft oder genehmigt wurde

Arbeiten Sie gemeinsam an der Bearbeitung von KI-generierten Inhalten in ClickUp Docs

Wenn ein Abschnitt überarbeitet oder auf seine Richtigkeit überprüft werden muss, wandeln Sie den Kommentar einfach in eine Aufgabe um. Darüber hinaus können Sie mithilfe des Versionsverlaufs Bearbeitungen nachverfolgen oder bei Bedarf zu einem früheren Entwurf zurückkehren.

Schritt 4: KI für die Ideenfindung für Inhalte nutzen

Das Generieren neuer, relevanter Ideen für Inhalte ist oft schwieriger als das eigentliche Schreiben. Sie können ClickUp Brain um Folgendes bitten:

Schlagen Sie Blog-Themen basierend auf Ihrem Produkt, Ihrer Zielgruppe oder Ihrer Nische vor

Verwenden Sie Inhalte für Social-Media-Beiträge, Newsletter oder Videoskripte wieder

Verwandeln Sie Kundenfragen oder FAQs in Blog-Themen

Erstellen Sie Kalender für Inhalte rund um Produkteinführungen oder Trends

Entdecken Sie Nischenthemen oder Schlüsselwörter, die Ihre Mitbewerber übersehen

📌 Probieren Sie folgende Eingabeaufforderungen aus: Verwandeln Sie diese 5 FAQs aus unserem Support-Dokument in detaillierte Blog-Titel für unsere Wissensdatenbank

Schlagen Sie auf der Grundlage dieses Dokuments zur Produkteinführung fünf ansprechende Ideen für LinkedIn-Beiträge vor, in denen das neue Feature und seine Vorteile hervorgehoben werden

Erstellen Sie mit ClickUp einen wöchentlichen Kalender für Mai mit SEO-Tipps für E-Commerce-Vermarkter

Verwenden Sie ClickUp Brain, um sofort Themen für Blogs und Videos zu generieren

Entdecken Sie die Zukunft von KI-Inhalten mit ClickUp

KI-generierte Inhalte sind keine Science-Fiction-Fantasie mehr – sie sind Realität, sie funktionieren und verändern die Art und Weise, wie wir Inhalte, die Menschen informieren, unterhalten und zum Handeln bewegen, konzipieren, erstellen und verteilen.

Von Blogbeiträgen, die den Traffic steigern, über Social-Media-Beiträge und Bildunterschriften, die in Sekundenschnelle geschrieben sind, bis hin zu E-Mails, die den Customer Lifetime Value verbessern, Anzeigen, die den durchschnittlichen Reihenfolge-Wert steigern, und Support-Chats, die menschlichen Benchmarks entsprechen – diese Beispiele für KI-Content-Marketing sprechen für sich.

Das Beste daran? Sie benötigen nicht mehrere KI-Tools, um dies zu erreichen. Mit ClickUp Brain können Sie KI für alle Ihre Content-Anforderungen nutzen – direkt in Ihrem ClickUp-Workspace. Es passt sich Ihrem Content-Flow an, liefert kontextspezifische Vorschläge und automatisiert alltägliche Aufgaben, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können.

Warum sich mit der Produktion von Inhalten abmühen, wenn eine Partnerschaft zwischen KI und Mensch den Prozess weniger mühsam und lohnender machen kann? Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an! 🙌