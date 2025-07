die 10 besten Tools für die Workflow-Orchestrierung für mehr Effizienz im Jahr 2025

Das Leben von IT-Managern, DevOps-Profis und Geschäftsprozessanalysten ist chaotisch.

In einem Moment reparieren Sie eine defekte Datenpipeline, im nächsten jagen Sie um 2 Uhr morgens einer fehlerhaften Automatisierung hinterher. Und nichts macht so viel Spaß wie die Behebung von Integrationsfehlern kurz vor Ablauf der Frist.

Wenn es um einen reibungslosen Betrieb geht, brauchen Sie mehr als nur Automatisierung. Sie brauchen Koordination.

👀 Wussten Sie schon? Ineffizienzen im Business kosten Unternehmen jährlich 20 bis 30 % ihres Umsatzes.

Workflow-Orchestrierungstools helfen Ihnen dabei, Workflows team- und systemübergreifend zu definieren, zu planen und zu überwachen, sodass selbst komplexeste Workflows mit minimalem manuellem Aufwand ausgeführt werden.

Um Ihnen die Auswahl zu erleichtern, haben wir die besten Workflow-Orchestrierungsplattformen zusammengestellt und ihre jeweiligen Besonderheiten aufgeführt. Los geht's!

Möchten Sie einen schnellen Vergleich aller Tools? Hier finden Sie eine Übersicht, bevor wir sie im Detail besprechen.

Bevor wir zur Liste kommen, wollen wir zunächst die Schlüssel-Features besprechen, die bei der Auswahl der richtigen IT-Automatisierungssoftware zu berücksichtigen sind.

skalierbarkeit: *Achten Sie auf eine skalierbare Architektur, die sich an Ihre Geschäftsanforderungen anpasst, unabhängig davon, ob Sie eine Handvoll Workflows verwalten oder die Automatisierung im gesamten Unternehmen orchestrieren

Benutzerfreundlichkeit: Wählen Sie eine Software zur Workflow-Orchestrierung mit einer intuitiven Benutzeroberfläche, Drag-and-Drop-Workflow-Generatoren und nahtloser Navigation, sodass für die Nutzung keine fortgeschrittenen technischen Kenntnisse erforderlich sind

Workflow-Überwachung: Mit Echtzeitüberwachung und Warnmeldungen sind Sie Fehlern immer einen Schritt voraus. Ein Mit Echtzeitüberwachung und Warnmeldungen sind Sie Fehlern immer einen Schritt voraus. Ein gutes Workflow-Managementsystem sollte detaillierte Protokolle, visuelle Nachverfolgung der Workflow-Leistung und proaktive Benachrichtigungen bieten, damit Sie Probleme beheben können, bevor sie sich zu einem Problem entwickeln

Features für die Automatisierung: Entscheiden Sie sich für eine Plattform Entscheiden Sie sich für eine Plattform zur Automatisierung von Workflows , die manuelle Eingriffe minimiert. Achten Sie auf Features wie dynamische Kartierung, automatische Wiederholungsversuche und Abhängigkeitsmanagement, damit Ihre Workflows reibungslos ablaufen

Integrationen: Ermöglichen Sie eine nahtlose Datenübertragung, indem Sie ein Tool wählen, das sich mühelos in Cloud-Services, Data Lakes, Datenbanken und Unternehmensanwendungen integrieren lässt

Das richtige Tool macht die Arbeit zum Kinderspiel und verbessert die Produktivität im gesamten Unternehmen. Sie werden sich fragen, wie Sie jemals ohne ausgekommen sind!

💡 Profi-Tipp: Bewerten Sie ein Tool nicht nur anhand Ihrer aktuellen Anforderungen. Berücksichtigen Sie bei der Auswahl einer Workflow-Software auch die Dreijahresplanung Ihres Unternehmens.

Jetzt, da Sie Ihre Prioritäten kennen, lassen Sie uns die Crème de la Crème erkunden!

1. ClickUp (Am besten geeignet für die Optimierung von Workflows durch Automatisierung und Zusammenarbeit in Echtzeit)

Die Arbeit ist heute nicht mehr effizient. Unsere Projekte, unser Wissen und unsere Kommunikation sind über unzusammenhängende Tools verstreut, die uns ausbremsen.

Wenn Sie komplexe Workflows erstellen, ist ClickUp das Tool, von dem Sie sich wünschen werden, Sie hätten es schon früher eingesetzt.

Als die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat vereint ClickUp Projekte, Wissen und Chat an einem Ort – alles unterstützt durch KI, die Ihnen hilft, schneller und intelligenter zu arbeiten.

Nehmen wir an, Ihr DevOps-Team verwaltet eine große Bereitstellung. Es müssen Server-Upgrades durchgeführt, Testpipelines überwacht und Versionshinweise aktualisiert werden – kurz gesagt, es gibt eine Menge zu tun. Der erste Schritt besteht darin, das gesamte Mammutprojekt in kleinere, nachverfolgbare Aufgaben zu unterteilen.

ClickUp Aufgaben machen das ganz einfach. Verwenden Sie sie, um detaillierte Aufgaben und Unteraufgaben zu erstellen, sie den richtigen Personen zuzuweisen, Fristen festzulegen, Prioritäten zu verwalten und sogar Abhängigkeiten zu verknüpfen.

Sie führen ein neues internes Tool ein? Unterteilen Sie den Prozess in folgende Schritte: Einrichtung der Entwicklungsumgebung, Fertigstellung der UI/UX und Einführung der Version 1.0. Je nach Dringlichkeit der Aufgaben legen Sie Prioritäten wie „Dringend“, „Hoch“, „Normal“ und „Niedrig“ fest. So stellen Sie sicher, dass jeder Schritt in der richtigen Reihenfolge ausgeführt wird.

Organisieren, priorisieren und verfolgen Sie Aufgaben mühelos, damit Ihr Team mit ClickUp Aufgaben auf dem Laufenden bleibt und produktiv arbeiten kann

Was ist, wenn Sie Aufgaben mehr Kontext hinzufügen müssen, wie Sprint-Nummern oder Genehmigungsdaten? Mit den benutzerdefinierten Feldern von ClickUp müssen Sie nicht mehr mehrere Tabellenkalkulationen und zufällige Notizen freigeben, da Sie die Informationen, die Ihr Team benötigt, direkt in der Aufgabe hinzufügen können.

Darüber hinaus helfen Ihnen die benutzerdefinierten Aufgabenstatus von ClickUp dabei, die Phase zu verfolgen, in der sich jede Aufgabe befindet, sodass Sie und Ihr Team über den gesamten Fortschritt des Projekts auf dem Laufenden bleiben.

Wie können Sie die Aufgaben nach der Zuweisung anzeigen? Ganz wie Sie möchten! Die über 15 Ansichten von ClickUp sind anpassbar und ermöglichen Ihnen die Visualisierung von Workflows nach Ihren Vorstellungen.

Ob Sie die ClickUp Listenansicht für eine perfekt strukturierte Aufgabenliste nutzen oder die ClickUp Gantt-Ansicht für die Anzeige von Projekt-Zeitleisten und Abhängigkeiten verwenden möchten, ClickUp bietet Ihnen alles!

Visualisieren Sie Projekt-Zeitleisten, verwalten Sie Abhängigkeiten und halten Sie Termine wie ein Profi mit der ClickUp Gantt-Ansicht ein

Sobald die Aufgaben laufen, möchten Sie sicherstellen, dass niemand mit Fragen feststeckt. Anstatt sich auf verstreute Kommunikation über verschiedene Kanäle zu verlassen, nutzen Sie ClickUp Chat und ClickUp Assigned Comments, um Diskussionen zu zentralisieren.

Erhalten Sie Echtzeit-Updates, @erwähnen Sie Teamkollegen und lösen Sie Hindernisse direkt in der Aufgabe oder in einem zentralen Chat-Kanal, der mit Ihrer Aufgabenliste und Ihrem Projekt-Space verbunden ist. So können Sie die Kommunikation in Ihrem Team effizienter gestalten und den größten Feind der Produktivität vermeiden: den Kontextwechsel.

Vereinheitlichen Sie Unterhaltungen, arbeiten Sie zusammen und lösen Sie Abfragen effizient mit ClickUp Chat

Eines der Hauptziele des Workflow-Managements ist es, Zeit bei sich wiederholenden Aufgaben zu sparen.

Mit ClickUp-Automatisierungen können Sie manuelle Schritte wie die Zuweisung von Aufgaben bei Statusänderungen oder das Versenden von Erinnerungen vor Fälligkeitsdaten durch benutzerdefinierte Auslöser, die Aktionen unabhängig voneinander ausführen, eliminieren.

Eliminieren Sie sich wiederholende Aufgaben, legen Sie intelligente Auslöser fest und lassen Sie Ihre Workflows mit ClickUp Automatisierungen im Autopilot-Modus laufen

Stellen Sie sich einen Workflow vor, in dem Tickets zugewiesen, Genehmigungen angefordert und Berichte erstellt werden, ohne dass Sie einen Finger rühren müssen. Das ist Automatisierung, wie sie sein sollte.

Möchten Sie noch einen Schritt weiter gehen? ClickUp Brain hilft Ihnen dabei, Ihre Arbeit anhand von Fristen, Workload und Abhängigkeiten zu priorisieren. Der in Ihren ClickUp-Workspace integrierte KI-Assistent schlägt Ihnen sogar Möglichkeiten zur Prozessoptimierung vor, indem er Verzögerungen oder Überschneidungen erkennt.

Planen, verfolgen, priorisieren und optimieren Sie Aufgaben aus Ihrem Workspace mit ClickUp Brain

Und wenn Sie Aufgaben autonom abschließen müssen, sind die ClickUp Autopilot Agents eine große Hilfe. Sie können Ihnen dabei helfen, Updates in einem Team-Standup zusammenzufassen, wiederkehrende Fragen im Chat zu beantworten und tägliche oder wöchentliche Aufgabenberichte zu erstellen, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können.

Mit den Autopilot Agents von ClickUp läuft Ihre Arbeit automatisch weiter

Wir haben doch gesagt, dass ClickUp alles kann, oder?

Von der Zusammenarbeit in Echtzeit bis hin zur leistungsstarken Automatisierung – ClickUp beseitigt Reibungsverluste in Workflows, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können: Ergebnisse liefern.

Die besten Features von ClickUp

Organisieren Sie Workflows mit Aufgaben, Unteraufgaben, Prioritäten und Abhängigkeiten, um eine reibungslose Ausführung zu gewährleisten

Wählen Sie aus über 100 vorgefertigten Vorlagen oder erstellen Sie mit ClickUp Automations Ihre eigenen Automatisierungsrezepte und Beispiele

Arbeiten Sie in Echtzeit zusammen und visualisieren Sie Ihre Brainstorming-Sitzungen mit ClickUp Whiteboards und ClickUp Mindmaps

Integrieren Sie über 1000 Apps von Drittanbietern wie Zoom, Teams, Slack und mehr, um Ihren gesamten Workspace zu verbinden

Verwalten Sie die Workflow-Leistung durch Nachverfolgung von KPIs, Überwachung der Workloads von Teams oder Identifizierung von Engpässen mit ClickUp Dashboards

Limits von ClickUp

Zu Beginn ist eine gewisse Einarbeitungszeit erforderlich

Die mobile App ist noch nicht so funktionsreich wie die Desktop-Version

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was echte Benutzer über ClickUp sagen

Ein Benutzer von Capterra sagt:

Das intuitive System zur Nachverfolgung von Aufgaben bietet eine klare Übersicht über Verantwortlichkeiten und den Projektfortschritt und gewährleistet so eine nahtlose Zusammenarbeit. Die Plattform ist sowohl benutzerfreundlich als auch optisch ansprechend, sodass Workflows einfach überwacht werden können und die Organisation nicht ins Stocken gerät. Ob für den individuellen Gebrauch oder das Team-Management – ClickUp erweist sich als äußerst wertvolles Tool.

Das intuitive System zur Nachverfolgung von Aufgaben bietet eine klare Übersicht über Verantwortlichkeiten und den Fortschritt von Projekten und gewährleistet so eine nahtlose Zusammenarbeit. Die Plattform ist sowohl benutzerfreundlich als auch optisch ansprechend, sodass Workflows einfach überwacht werden können und die Organisation nicht ins Stocken gerät. Ob für den individuellen Gebrauch oder das Team-Management – ClickUp erweist sich als äußerst wertvolles Tool.

2. Apache Airflow (am besten geeignet für die dynamische Workflow-Orchestrierung auf Python-Basis)

über Apache Airflow

Wenn Sie als IT-Experte mit komplexen Datenpipelines zu tun haben, kann Apache Airflow Ihnen das Leben erleichtern. Das ursprünglich 2014 bei Airbnb entwickelte Apache Airflow plant, überwacht und verwaltet Workflows programmgesteuert mit dynamischer Steuerung.

Mit einem Python-First-Ansatz, einer auf gerichteten azyklischen Graphen (DAG) basierenden Ausführung und einfachen Integrationen eignet es sich ideal für die Orchestrierung skalierbarer Datenpipelines, Machine-Learning-Workflows und die Automatisierung von Geschäftsprozessen.

Die besten Features von Apache Airflow

Definieren Sie Workflows als Code mit Python, automatisieren Sie komplexe Abhängigkeiten und passen Sie die Ausführungslogik mühelos an

Verteilen Sie Aufgaben auf mehrere Worker-Knoten, verwalten Sie Workflows mit hoher Parallelität und gewährleisten Sie Fehlertoleranz

Verbinden Sie sich mit AWS, Google Cloud, MySQL, Apache Hive und anderen Plattformen von Drittanbietern für eine bessere Automatisierung

Verfolgen Sie die Ausführung von Aufgaben, beheben Sie Fehler anhand detaillierter Protokolle und visualisieren Sie DAGs in Echtzeit

Limits von Apache Airflow

Erfordert Python-Kenntnisse, um Workflows effektiv zu definieren

Kein Support für die Echtzeit-Workflow-Orchestrierung

Preise für Apache Airflow

Free Forever

Bewertungen und Rezensionen zu Apache Airflow

G2: 4,3/5 (über 85 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was Benutzer aus der Praxis über Apache Airflow sagen

Ein Benutzer von G2 sagt:

Airflow ist die intuitivste Oberfläche zum Einrichten täglicher Workflow-Jobs, die ich je gesehen habe. Die APIs sind größtenteils leicht zu erlernen und zu verwenden, und ich finde es toll, dass alles in Python geschrieben ist. In meinem Team gibt es einige Mitarbeiter, die keine ausgebildeten Programmierer sind, aber sie haben herausgefunden, wie man einfache tägliche Jobs erstellt.

Airflow ist die intuitivste Oberfläche zum Einrichten täglicher Workflow-Jobs, die ich kenne. Die APIs sind größtenteils leicht zu erlernen und zu verwenden, und ich finde es toll, dass alles in Python geschrieben ist. In meinem Team gibt es einige Mitarbeiter, die keine ausgebildeten Programmierer sind, aber sie haben herausgefunden, wie man einfache tägliche Jobs erstellt.

3. AWS Step Functions (Am besten geeignet für die visuelle Workflow-Orchestrierung serverloser Anwendungen)

über AWS Step Functions

Amazon Web Services (AWS) Step Functions ist eine serverlose Workflow-Orchestrierungsplattform für moderne Anwendungen. Mit ihrem visuellen Ansatz vereinfacht sie komplexe Prozesse, unabhängig davon, ob Sie Datenpipelines automatisieren, Microservices verwalten oder Machine-Learning-Workflows orchestrieren.

Dank der integrierten Fehlerbehandlung, Skalierbarkeit und nahtlosen Integration mit über 220 AWS-Services können sich Teams auf die Geschäftslogik konzentrieren, ohne sich um die Infrastruktur kümmern zu müssen.

Die besten Features von AWS Step Functions

Erstellen, ändern und debuggen Sie Zustandsmaschinen mit einem intuitiven Drag-and-Drop-Editor

Führen Sie lang andauernde Workflows (Standard) aus oder erledigen Sie häufig wiederkehrende Aufgaben (Express) ohne Infrastrukturmanagement

Verbinden Sie sich mit Lambda, S3, DynamoDB, SageMaker und externen APIs für eine durchgängige Automatisierung

Profitieren Sie von einer sicheren Zusammenarbeit mit mehreren Parteien und analysieren Sie freigegebene Datensätze, ohne Rohdaten offenzulegen – mit AWS Clean Rooms

Limits von AWS Step Functions

Eingeschränkte Flexibilität für Nicht-AWS-Integrationen

Die Preise können mit zunehmender Komplexität der Workflows steigen

Preise für AWS Step Functions

Free Forever

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu AWS Step Functions

G2: 4,2/5 (über 40 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was Benutzer aus der Praxis über AWS Step Functions sagen

Eine G2-Rezension gibt Folgendes frei:

Mit diesem Service ist es ganz einfach, einen ETL-Flow zu erstellen. Er bietet ein Feature zur visuellen Erstellung von Workflows; im Backend wird der gesamte JSON-Code entsprechend dem visuell erstellten Flow generiert

Mit diesem Service ist es ganz einfach, einen ETL-Flow zu erstellen. Er bietet ein Feature zur visuellen Erstellung von Workflows; im Backend wird der gesamte JSON-Code entsprechend dem visuell erstellten Flow generiert

4. Microsoft Power Automate (am besten geeignet für die Automatisierung von Microsoft-zentrierten Workflows)

über Microsoft Power Automate

Wenn Ihr Unternehmen mit Microsoft 365 arbeitet, kann Power Automate Ihr Partner für die Automatisierung sein. Es automatisiert sich wiederholende Aufgaben in Outlook, Teams, SharePoint und Excel und reduziert so manuellen Aufwand und Fehler.

Mit AI Builder und robotergestützter Prozessautomatisierung (RPA) können Sie intelligente Workflows erstellen und Legacy-Systeme ohne Programmierung automatisieren. Dank einer umfangreichen Bibliothek mit Konnektoren, die zahlreiche Beispiele für die Automatisierung von Workflows enthalten, können Sie E-Mail-Anhänge automatisch speichern, Benachrichtigungen versenden und vieles mehr, um Ihren Workflow zu verbessern.

Die besten Features von Microsoft Power Automate

Automatisieren Sie Aufgaben in Microsoft 365-Apps wie Excel, OneDrive und Teams mit nativem Support

Nutzen Sie die Automatisierung von Workflows durch KI , um Daten zu verarbeiten, Entscheidungen zu automatisieren und Workflows mit AI Builder zu verbessern

Automatisieren Sie Legacy-Systeme und Desktop-Anwendungen mit beaufsichtigter und unbeaufsichtigter RPA

Beschleunigen Sie die Automatisierung mit über 1.000 vorgefertigten Vorlagen und benutzerdefinierten Integrationsoptionen

Limits von Microsoft Power Automate

Komplexe Automatisierung erfordert tieferes Fachwissen

Erweiterte RPA-Features sind nur in kostenpflichtigen Plänen verfügbar

Preise für Microsoft Power Automate

Power Automate Premium: 15 $/Monat pro Benutzer

Power Automate Process: 150 $/Monat pro Benutzer

Power Automate Hosted Process: 215 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft Power Automate

G2: 4,5/5 (über 550 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 200 Bewertungen)

Was Benutzer aus der Praxis über Microsoft Power Automate sagen

Ein Benutzer von Capterra sagt:

Meine Erfahrungen mit Power Automate sind überwiegend positiv. Es ist ein vielseitiges und leistungsstarkes Tool zur Automatisierung einer Vielzahl von Aufgaben innerhalb des O365-Ökosystems, mit dem Teams Zeit sparen und Fehler in sich wiederholenden Prozessen reduzieren können.

Meine Erfahrungen mit Power Automate sind überwiegend positiv. Es ist ein vielseitiges und leistungsstarkes Tool zur Automatisierung einer Vielzahl von Aufgaben innerhalb des O365-Ökosystems, mit dem Teams Zeit sparen und Fehler in sich wiederholenden Prozessen reduzieren können.

5. Nected (Am besten geeignet für die regelbasierte Workflow-Orchestrierung mit wenig Code)

via Nected

Wenn Sie ein leistungsstarkes und dennoch flexibles Tool zur Automatisierung von Workflows benötigen, das Entscheidungslogik, API-Management und Prozessorchestrierung vereint, ist Nected die richtige Wahl.

Das Beste daran ist, dass es sowohl für technische als auch für nicht-technische Benutzer geeignet ist und komplexe Workflows vereinfacht. Dies ermöglicht eine einfache Datenverarbeitung und intelligente Entscheidungsfindung ohne aufwendige Codierung.

Die besten Features von Nected

Eliminieren Sie manuelle Aufgaben, indem Sie mehrstufige Prozesse von Anfang bis Ende organisieren

Nutzen Sie Entscheidungstabellen, Regelketten und bedingte Logik, um eine intelligente Automatisierung voranzutreiben

Erstellen Sie Workflows ganz einfach mit Drag-and-Drop-Tools, während Entwickler weitere Anpassungen vornehmen können

Verbinden Sie sich mit Datenbanken und APIs von Drittanbietern für einen reibungslosen Datenaustausch in Echtzeit

Nected-Einschränkungen

Für erweiterte benutzerdefinierte Anpassungen ist möglicherweise technische Unterstützung erforderlich

Ältere Systeme erfordern möglicherweise ein zusätzliches Setup für eine reibungslose Einführung

Nected-Preise

Free Forever

Start-ups: Benutzerdefinierte Preise

Wachstum: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefiniert: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was Benutzer aus der Praxis über Nected sagen

Ein Benutzer von G2 sagt:

Seit ich Nected AI nun seit fünf Monaten täglich nutze, ist die Verwaltung meines Geschäfts einfacher denn je. Mit diesem Tool kann ich Aufgaben ganz einfach delegieren und mit wenig Aufwand bessere Ergebnisse erzielen. Es lässt sich über API nahtlos in unsere anderen Business-Tools wie MongoDB und Google Tabellen integrieren.

Seit ich Nected AI nun seit fünf Monaten täglich nutze, ist die Verwaltung meines Geschäfts einfacher denn je. Mit diesem Tool kann ich Aufgaben ganz einfach delegieren und mit wenig Aufwand bessere Ergebnisse erzielen. Es lässt sich über API nahtlos in unsere anderen Business-Tools wie MongoDB und Google Tabellen integrieren.

6. Prefect (Am besten geeignet für Python-basierte, ereignisgesteuerte Workflow-Orchestrierung)

via Prefect

Prefect ist eine weitere Python-native Workflow-Softwarelösung. Sie verwandelt Ihren Python-Code in robuste, produktionsreife Workflows ohne die Komplexität von DAGs.

Es kümmert sich um alles, von der Verwaltung von Datenpipelines über Machine-Learning-Workflows bis hin zur Cloud-basierten Automatisierung, und gewährleistet dabei Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit. Aufgrund seines Python-first-Ansatzes ist Prefect bei Datenwissenschaftlern sehr beliebt.

Die besten Features

Definieren Sie Aufgaben mit einfachen Dekoratoren, sodass starre DAG-Strukturen überflüssig werden

Führen Sie Workflows flexibel mit dynamischer Aufgabenbearbeitung und Echtzeit-Auslösern für Ereignisse aus

Verfolgen Sie Aufgaben, ermöglichen Sie automatische Wiederholungen und speichern Sie Ergebnisse im Cache, um die Effizienz zu steigern

Lösen Sie Workflows basierend auf Echtzeit-Ereignissen aus, z. B. das Starten einer Datenpipeline, wenn eine Datei Ihren Google Cloud Storage erreicht

Perfekte Einschränkungen

Eingeschränkter Support für Nicht-Python-Workflows

Einige Automatisierungs- und rollenbasierte Steuerelemente sind nur in kostenpflichtigen Versionen verfügbar

Perfekte Preisgestaltung

Free Forever

Pro: Benutzerdefinierte Preise

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Perfekte Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 120 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was Benutzer aus der Praxis über Prefect sagen

Ein Benutzer von G2 sagt:

Die Entwicklererfahrung ist nahtlos. Der Einstieg ist so einfach und die Flexibilität des Frameworks geht weit über alles hinaus, was ich bisher verwendet habe. Und das Tüpfelchen auf dem i ist, dass die Community und die Entwickler, die das Tool unterstützen, bei allen Fragen und Problemen sehr hilfsbereit sind.

Die Entwicklererfahrung ist nahtlos. Der Einstieg ist so einfach und die Flexibilität des Frameworks geht weit über alles hinaus, was ich bisher verwendet habe. Und das Tüpfelchen auf dem i ist, dass die Community und die Entwickler, die das Tool unterstützen, bei allen Fragen und Problemen sehr hilfsbereit sind.

7. Google Cloud Workflows (Am besten geeignet für serverlose Workflows im Google Cloud-Ökosystem)

über Google Workflows

Wenn Sie nach einem Tool zur Workflow-Orchestrierung suchen, das Google Cloud-Dienste, APIs und ereignisgesteuerte Prozesse mühelos miteinander verbindet, ist Google Workflows die erste Wahl.

Die vollständig verwaltete, serverlose Architektur macht Infrastrukturprobleme überflüssig, sodass sich Teams auf die Erstellung und Automatisierung von Workflows konzentrieren können, ohne sich um die Skalierung kümmern zu müssen.

Die besten Features von Google Cloud Workflows

Skalieren Sie Workflows dynamisch und zahlen Sie nur für die Anzahl der ausgeführten Workflows und die verbrauchten Ressourcen, ohne feste Gebühren

Verbinden Sie Dienste wie BigQuery, Pub/Sub und Cloud Storage mit integrierter Authentifizierung

Lösen Sie Workflows in Echtzeit basierend auf Cloud-Speicher-Uploads, Pub/Sub-Nachrichten oder HTTP-Anfragen aus

Sorgen Sie für reibungslose Abläufe mit zustandsorientierten Workflows, automatischen Wiederholungen und Fehlertoleranz

Limits von Google Cloud Workflows

Eingeschränkte Integrationen außerhalb des Google Cloud-Ökosystems

Workflows müssen in YAML oder JSON definiert werden, was bei großen Prozessen komplex sein kann

Preise für Google Cloud Workflows

Free Forever

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Google Cloud Workflows

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was Benutzer aus der Praxis über Google Cloud Workflows sagen

Ein G2-Benutzer gibt Folgendes frei:

Cloud Workflows vereinfacht die komplexe Architektur der Lösung. Es sind keine Ressourcen für die Wartung erforderlich. Sie skalieren nach Bedarf. Die Implementierung ist ganz einfach. Die Integration ist über SDK sehr einfach

Cloud Workflows vereinfacht die komplexe Architektur der Lösung. Es sind keine Ressourcen für die Wartung erforderlich. Sie skalieren nach Bedarf. Die Implementierung ist ganz einfach. Die Integration ist über SDK sehr einfach

8. Azure Data Factory (Am besten für die Hybriddatenintegration in Unternehmen geeignet)

über Azure Data Factory

Azure Data Factory (ADF) ist die perfekte Wahl für die Integration großer Datenmengen in Cloud-, lokalen oder hybriden Umgebungen, insbesondere innerhalb des Microsoft-Ökosystems.

Diese Workflow-Management-Software für Unternehmen ermöglicht zeitbasierte Planung und Auslöser für Ereignisse. Sie vereinfacht die Datenübertragung mit über 90 vorgefertigten Konnektoren. Dank der Low-Code-Oberfläche kann jeder komplexe Pipelines erstellen, ohne über fundierte Programmierkenntnisse zu verfügen.

Die besten Features von Azure Data Factory

Integrieren Sie Daten aus mehreren Quellen, darunter Amazon Redshift, Oracle und Salesforce

Vereinfachen Sie komplexe Transformationen mit einer Low-Code-Drag-and-Drop-Oberfläche

Verwenden Sie Dashboards zur Echtzeitüberwachung, um die Pipeline-Leistung nachzuverfolgen

Greifen Sie auf eine vollständig serverlose Architektur zu, die sich automatisch an die Anforderungen der Workload anpasst

Limits von Azure Data Factory

Limitierte Integrationen außerhalb von Microsoft

Benutzerdefinierte Transformationen und hybride Setups erfordern technisches Fachwissen

Preise für Azure Data Factory

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Azure Data Factory

G2: 4,6/5 (über 80 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was Benutzer aus der Praxis über Azure Data Factory sagen

Eine Reddit-Rezension gibt Folgendes frei:

Es ist ein ordentlicher Orchestrator, der für grundlegende ETL-Aufgaben gut geeignet ist. Die Kopierfunktion eignet sich gut, um Daten aus verschiedenen Quellen zu übertragen. Allerdings kann es sehr teuer werden, wenn Sie die Transformationen über ADF-Datenflüsse durchführen. Außerdem ist der Low-Code-Ansatz der Datenflüsse möglicherweise nicht für jeden geeignet.

Es ist ein ordentlicher Orchestrator, der für grundlegende ETL-Aufgaben gut geeignet ist. Die Kopierfunktion eignet sich gut, um Daten aus verschiedenen Quellen zu übertragen. Allerdings kann es sehr teuer werden, wenn Sie die Transformationen über ADF-Datenflüsse durchführen. Außerdem ist der Low-Code-Ansatz der Datenflüsse möglicherweise nicht für jeden geeignet.

9. Control-M (Am besten für die Workflow-Orchestrierung auf Unternehmensebene geeignet)

Control-M von BMC Software ist ein leistungsstarkes Tool zur Workflow-Orchestrierung, das komplexe Datenpipelines, Anwendungs-Workflows und Dateiübertragungen in hybriden und Multi-Cloud-Umgebungen automatisiert.

Ideal für Unternehmen, die geschäftskritische Workloads verwalten. Control-M steigert die Effizienz durch Automatisierung, prädiktive Analysen und DevOps-freundliche Features.

Die besten Features von Control-M

Verbinden Sie lokale und Cloud-Umgebungen mühelos mit integrierten Integrationen für AWS, Azure und Google Cloud

Integrieren Sie die Orchestrierung mithilfe von JSON oder Python in CI/CD-Pipelines, um die Versionierung und das Testen zu optimieren

Nutzen Sie Predictive Analytics, um potenzielle Verzögerungen zu erkennen und automatisierte Warnmeldungen auszulösen, bevor Probleme auftreten

Integrieren Sie die Dateiverschiebung in Workflows und gewährleisten Sie dabei Sicherheit, Compliance und Nachverfolgung in Echtzeit

Einschränkungen von Control-M

Für kleinere Teams kann dies jedoch teuer sein

Für die Anpassung und Fehlerbehebung ist möglicherweise die Unterstützung durch einen Experten erforderlich

Preise für Control-M

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Control-M

G2: 4,4/5 (über 50 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was Benutzer aus der Praxis über Control-M sagen

Ein Benutzer von G2 sagt:

Mir gefällt, wie es Batch-Jobs nacheinander überwacht und uns auf Warnungen und Fehler hinweist, damit wir diese beheben können. Das trägt zur Kontinuität des Geschäfts bei

Mir gefällt, wie es Batch-Jobs nacheinander überwacht und uns auf Warnungen und Fehler hinweist, damit wir diese beheben können. Das trägt zur Kontinuität des Geschäfts bei

10. Flyte (Am besten geeignet für Daten- und Machine-Learning-Projekte)

über Flyte

Flyte wurde für anspruchsvolle Daten- und Machine-Learning-Workflows (ML) entwickelt. Es geht darum, die Lücke zwischen Skalierbarkeit und Benutzerfreundlichkeit zu schließen, damit Sie dynamische, produktionsreife Pipelines aufbauen können.

Es vereinfacht komplexe Prozesse durch dynamische Workflows, strenge Datenvalidierung und mehrsprachigen Support und gewährleistet gleichzeitig die Reproduzierbarkeit in verteilten Umgebungen.

Die besten Features von Flyte

Verwenden Sie den @dynamic-Dekorator, um Workflows zu erstellen, die sich zur Laufzeit anpassen und sich perfekt für die Hyperparameter-Optimierung und Modellbewertung eignen

Rollback zur vorherigen Version von Workflows bei Bedarf für Debugging oder Tests

Teilen Sie große Berechnungen mithilfe von Kartenaufgaben für eine effiziente Parallelisierung in ML- und Big-Data-Workflows auf

Fehlgeschlagene Aufgaben automatisch wiederholen, Ergebnisse zwischenspeichern und die Wiederherstellung mit einem Klick ermöglichen, um Ausfallzeiten zu reduzieren

Einschränkungen von Flyte

Erweiterte Features erfordern zusätzliches Fachwissen

Im Vergleich zu seinen Mitbewerbern bietet es weniger Integrationsmöglichkeiten

Preise für Flyte

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Flyte

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Erstellen Sie mit ClickUp Workflows, die funktionieren

