10 kostenlose Vorlagen für „Human-in-the-Loop“-Workflows

Eine Studie von McKinsey ergab, dass 51 % der Befragten aus Unternehmen, die KI einsetzen, angeben, dass ihre Unternehmen bereits mindestens eine negative Auswirkung davon festgestellt haben, und fast ein Drittel berichtet von Folgen, die mit der Ungenauigkeit der KI zusammenhängen. Das macht den Übergabepunkt umso wichtiger.

Denn das Schwierige ist selten die Erstellung des Workflows selbst. Es geht vielmehr darum, zu entscheiden, wo menschliches Urteilsvermögen zum Tragen kommen sollte, welche Kontextinformationen bei der Übergabe weitergegeben werden müssen und wie der Prozess ohne Verzögerungen am Laufen gehalten werden kann.

In diesem Beitrag sehen wir uns 10 kostenlose „Human-in-the-Loop“-Workflow-Vorlagen an, was jede einzelne Ihnen bei der Strukturierung hilft und wie Sie das richtige Setup für Ihr Team auswählen.

Die besten „Human-in-the-Loop“-Workflow-Vorlagen auf einen Blick

Was ist ein „Human-in-the-Loop“-Workflow?

Ein „Human-in-the-Loop“-Workflow ist ein Prozess, bei dem Automatisierung oder KI einen Teil der Arbeit übernimmt, aber ein Mensch in wichtigen Momenten eingreift, um zu überprüfen, zu genehmigen, zu korrigieren oder die nächsten Schritte zu lenken. Mit anderen Worten: Das System läuft nicht vollständig im Autopilot-Modus – es hält inne, um menschliches Urteilsvermögen einzubeziehen, wenn Genauigkeit, Sicherheit, Qualität oder Verantwortlichkeit eine Rolle spielen.

In der Praxis sieht das in der Regel so aus:

Der Workflow wird auf der Grundlage dieser Entscheidung fortgesetzt

Das System generiert eine Ausgabe oder eine empfohlene Maßnahme

Ein Mensch prüft, führt die Bearbeitung durch oder genehmigt bzw. lehnt es ab

📌 Zu den gängigen HITL-Szenarien gehören: Kundeneeskalationen: Ein Bot bearbeitet Supportanfragen der ersten Ebene, während ein menschlicher Mitarbeiter bei komplexen oder sensiblen Problemen eingreift.

Inhaltsprüfung: Die KI erstellt einen Entwurf, der vor der Veröffentlichung von einem Menschen genehmigt wird.

Qualitätssicherung: Die Automatisierung markiert potenzielle Fehler, und ein Mensch bestätigt oder hebt die Markierung auf.

Genehmigung von Spesenabrechnungen: Das System leitet Anträge, die einen bestimmten Schwellenwert überschreiten, automatisch zur Überprüfung an einen Vorgesetzten weiter.

10 „Human-in-the-Loop“-Workflow-Vorlagen für Ihr Team

Diese „Human-in-the-Loop“-Workflow-Vorlagen decken einen Bereich von Anwendungsfällen ab – von Qualitätskontrolle und Designprüfungen bis hin zu Prozessaudits und Content-Kalendern. Jede Vorlage ist kostenlos, anpassbar und so konzipiert, dass Sie menschliche Kontrollpunkte genau dort einfügen können, wo Ihr Workflow sie benötigt.

Da sie alle in ClickUp integriert sind, können Sie sie mit leistungsstarken Automatisierungen und KI verbinden, um Ihre Workflows intelligenter und schneller zu gestalten.

Schauen wir uns das einmal an:

1. ClickUp-Vorlage für eine Checkliste zur Qualitätskontrolle

Kostenlose Vorlage herunterladen Überprüfen Sie KI-Ergebnisse und leiten Sie Entscheidungen über Freigabe oder Nachbearbeitung mit der ClickUp-Vorlage für die Qualitätskontroll-Checkliste weiter.

Wenn KI, Automatisierung oder ein anderes Erstprüfungssystem die anfängliche Verarbeitung übernimmt, bietet die ClickUp-Vorlage für die Qualitätskontroll-Checkliste menschlichen Prüfern einen Ort, an dem sie die Ergebnisse überprüfen können. Darüber hinaus können sie das Problem klassifizieren, Anmerkungen festhalten und entscheiden, ob es akzeptiert wird, eine weitere Genehmigung benötigt oder für weitere Maßnahmen markiert werden sollte.

Dies ist besonders nützlich, wenn ein Projekt viele Prüfpunkte enthält, die jeweils eine eigene Entscheidung erfordern. Sie können Checklistenelemente unter einem übergeordneten Projekt verfolgen, den Fortschritt sowohl auf Element- als auch auf Projektebene überwachen und die endgültige Entscheidung als Anhang zum zu prüfenden Problem speichern.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Schweregradbasierte Überprüfung: Kennzeichnen Sie Probleme als „kritisch“, „wichtig“ oder „gering“, um zu unterscheiden, was sofortige menschliche Aufmerksamkeit erfordert und was warten kann.

Übersichtlicher Genehmigungsflow: Nutzen Sie Nutzen Sie benutzerdefinierte ClickUp-Status wie „Zur Genehmigung ausstehend“, „Genehmigt“ und „Neue Genehmigung“, um die Prüfphasen von der Überprüfung bis zur Freigabe mit Sichtbarkeit zu gestalten.

Integriertes Überprüfungsprotokoll: Erfassen Sie Fortschritt, Genehmigungsdaten, Anmerkungen und Ergebnisse in derselben Checkliste, was die Nachverfolgung und Rechenschaftspflicht erheblich vereinfacht

✅ Ideal für: QA-Leiter und Teams, die von der KI markierte Ergebnisse vor der endgültigen Freigabe oder Veröffentlichung überprüfen.

🧠 Fun Fact: DeepMind hat einen KI-Agenten entwickelt, der bei allen 57 Atari-2600-Spielen die menschliche Basisleistung übertroffen hat. Ja, bei allen 57. Er hieß Agent57, was irgendwie sowohl sehr technisch als auch sehr Arcade-typisch klingt.

📚 Lesen Sie auch: Die besten Qualitätssicherungs-Tools für Softwaretests

2. ClickUp-Vorlage für die Designprüfung

Kostenlose Vorlage herunterladen Leiten Sie Design-Assets über Feedback, Überarbeitungen und Freigaben an einem Ort mit der ClickUp-Vorlage für die Designprüfung

Kreativteams haben oft damit zu kämpfen, dass Feedback in E-Mails oder Slack-Threads untergeht, was zu unübersichtlichen Zyklen der Überarbeitung und verzögerten Freigaben führt. Die ClickUp-Vorlage für die Designprüfung leitet Design-Assets durch strukturierte Feedback- und Freigabephasen und vereint die erste Überprüfung, Überarbeitungsanfragen und die endgültige Freigabe an einem Ort.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Organisierte Überprüfung: Halten Sie die Zusammenfassung, den Status, das Ziel, den Link zum Entwurf und den Aufgabenkontext in einem Halten Sie die Zusammenfassung, den Status, das Ziel, den Link zum Entwurf und den Aufgabenkontext in einem ClickUp-Dokument fest, damit alle vom gleichen Bezugspunkt aus arbeiten können.

Klare Eigentümerschaft für Feedback: Weisen Sie mit Weisen Sie mit den zugewiesenen Kommentaren von ClickUp bestimmte Kommentare dem richtigen Designer, Prüfer oder Genehmiger zu.

Transparente Entscheidungsphasen: Führen Sie die Arbeit durch die Phasen „Zu erledigen“, „In Bearbeitung“, „Zur Überprüfung“, „Muss überarbeitet werden“ und „Fertig“ – wobei der Status der menschlichen Überprüfung in jedem Schritt leicht zu erkennen ist.

✅ Ideal für: Kreativleiter und Design-Ops-Teams, die KI-gestützte Entwürfe vor der endgültigen Freigabe prüfen.

🚀 ClickUp-Vorteil: Ist Ihnen gerade eine Idee gekommen? Nutzen Sie „Talk-to-Text“, um ganz natürlich zu sprechen und grobe Sprachnotizen in ausgefeilten Text umzuwandeln, der bereit ist, von der KI von ClickUp weiterverarbeitet zu werden! ClickUp Brain MAX Talk to Text So können Sie schnell Ideen festhalten, Entwürfe erstellen und die Arbeit vorantreiben, wenn das Tippen Sie nur aufhalten würde.

3. ClickUp-Vorlage für die Checkliste zur Benutzerakzeptanzprüfung

Kostenlose Vorlage herunterladen Überprüfen Sie Anforderungen und UX vor dem Start mit der ClickUp-Checkliste für die Benutzerakzeptanzprüfung.

Automatisierte Tests eignen sich hervorragend, um Code-Regressionen zu erkennen, können Ihnen jedoch nicht sagen, ob ein neues Feature sich für den Benutzer richtig anfühlt. Die ClickUp-Vorlage für die Checkliste zur Benutzerakzeptanzprüfung hilft Ihnen dabei, zu überprüfen, ob Ihre Software die Anforderungen erfüllt und eine gute Benutzererfahrung bietet, bevor sie live geschaltet wird.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Menschenzentrierte Validierung: Bieten Sie Testern einen strukturierten Rahmen, um die Benutzerfreundlichkeit, Randfälle und das Verhalten in der Praxis zu überprüfen, die automatisierten Skripten oft entgehen.

Übersichtliche Testprotokolle: Verfolgen Sie Testfälle, erwartete Ergebnisse, tatsächliche Ergebnisse, Testerzuweisungen und den Status in einem Workflow, den Ihr Team schnell überprüfen kann

Schnellere Eskalation von Fehlern: Leiten Sie fehlgeschlagene Tests mit Leiten Sie fehlgeschlagene Tests mit ClickUp-Automatisierungen an die technische Triage weiter, wodurch die Übergabe reibungslos verläuft und zusätzliche manuelle Schritte entfallen.

✅ Ideal für: Produktteams, die vor der Veröffentlichung eines Features abschließende manuelle Abnahmetests durchführen.

👀 Wussten Sie schon? 88 % der von PwC befragten Führungskräfte gaben an, dass sie aufgrund von agentischer KI planen, ihre KI-Budgets zu erhöhen.

4. ClickUp-Vorlage für Prozesse und Verfahren

Kostenlose Vorlage herunterladen Erfassen Sie SOPs mit integrierter Überprüfung und Genehmigung mithilfe der ClickUp-Vorlage für Prozesse und Verfahren

SOPs auf dem neuesten Stand zu halten und zugänglich zu machen, ist eine ständige Herausforderung. Aber auch hier gilt: Veraltete Dokumentation kann zu Compliance-Problemen oder inkonsistenter Arbeit führen!

Die ClickUp-Vorlage für Prozesse und Verfahren hilft Ihnen dabei, Standardarbeitsanweisungen mit integrierten Überprüfungs- und Genehmigungsschritten zu erfassen. Im Wesentlichen stammt der erste Entwurf von der KI und wird anschließend an einen Mitarbeiter weitergeleitet, wobei mehrere Genehmigungsschritte in verschiedenen Abteilungen durchlaufen werden. So stellen Sie sicher, dass Ihre Dokumentation stets aktuell und korrekt ist.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Übersichtliche Dokumentationsphasen: Führen Sie jeden Prozess durch die Phasen „Recherche“, „Dokumentation“, „Zur Genehmigung“, „Zur Überarbeitung“ und „Live“, wobei der Überprüfungsstatus auf einen Blick erkennbar ist.

Integrierte Genehmigungsstruktur: Weisen Sie Stakeholder und Genehmiger direkt im Workflow zu, sodass die menschliche Überprüfung genau an den dokumentierten Prozess als Anhang gekoppelt bleibt.

Abteilungsbasierte Organisation: Gruppieren Sie Verfahren nach Teams wie Personalwesen, Support und Lieferkette, wodurch sich der hohe Dokumentationsaufwand leichter bewältigen lässt.

✅ Ideal für: Betriebsleiter und Prozess-Eigentümer, die prüfungsintensive Workflows dokumentieren, bevor sie diese teamübergreifend veröffentlichen.

🎥 Möchten Sie Ihre eigenen „Human-in-the-Loop“-Workflows mit einem KI-Agenten erstellen? In diesem Video erfahren Sie, wie das geht.

5. ClickUp-Vorlage für Prozessablaufdiagramme

Kostenlose Vorlage herunterladen Stellen Sie Workflows, Entscheidungspunkte und menschliche Kontrollpunkte mit der ClickUp-Vorlage für Prozessablaufdiagramme dar

Wenn Sie einen neuen automatisierten Workflow entwerfen, kann es schwierig sein, sich vorzustellen, wo etwas schiefgehen könnte oder wo menschliches Eingreifen erforderlich ist. Diese visuelle ClickUp-Prozessablaufdiagramm-Vorlage hilft Ihnen dabei, Ihre Workflows, Entscheidungspunkte und Übergaben abzubilden, sodass Sie klar erkennen können, wo menschliche Kontrollpunkte eingefügt werden müssen.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Bessere Ausnahmebewältigung: Legen Sie Ablehnungswege, Eskalationspunkte und alternative Routen fest, bevor der Workflow in Betrieb genommen wird, um spätere Überraschungen zu vermeiden.

Visuelle Workflow-Darstellung: Erstellen Sie den gesamten Prozess auf Erstellen Sie den gesamten Prozess auf ClickUp Whiteboards (einem KI-gestützten, visuellen Board), wo jeder Schritt, jeder Bereich und jede Übergabe leicht nachzuvollziehen ist

Klare, rollenbasierte Zuständigkeiten: Verteilen Sie die Verantwortlichkeiten auf Teams oder Stakeholder, damit Sie genau sehen können, wer für welchen Kontrollpunkt im Workflow zuständig ist.

✅ Ideal für: Prozessdesigner, die „Human-in-the-Loop“-Workflows mit mehreren Übergaben und Genehmigungsschritten erstellen.

📮 ClickUp Insight: 36 % der Befragten geben an, dass Bedenken hinsichtlich Vertrauen und Sicherheit der Hauptgrund dafür sind, dass sie zögern, KI-Agenten häufiger einzusetzen. Meistens weiß ein Benutzer nicht, wo sich ein Agent befindet, worauf er Zugriff hat oder wie seine Aktionen gesteuert werden, sobald er ausgeführt wird. Super Agents werden als erstklassige Benutzer innerhalb eines geregelten Workspaces eingerichtet. Sie erhalten dieselben Berechtigungen auf Benutzerebene wie Ihr Team, wodurch vom ersten Tag an ein expliziter, kontrollierter Zugriff gewährleistet ist. Jede ihrer Aktionen wird in Echtzeit protokolliert, und bei Entscheidungen mit weitreichenden Auswirkungen bleibt ein Mensch zur Genehmigung im Bilde. Intelligenz kann schneller voranschreiten und dabei strikt innerhalb der Grenzen operieren, auf die sich Teams in Bezug auf Sicherheit und Verantwortlichkeit verlassen.

6. ClickUp-Vorlage für Prozessprüfung und -optimierung

Kostenlose Vorlage herunterladen Prüfen Sie Workflows, erkennen Sie Engpässe und führen Sie die Nachverfolgung von Verbesserungen durch mit der ClickUp-Vorlage für Prozessprüfung und -optimierung

Die Überprüfung bestehender Workflows auf Engpässe ist oft ein manueller, zeitaufwändiger Prozess, der auf unbestimmte Zeit verschoben wird. Glücklicherweise bietet die ClickUp-Vorlage für Prozessprüfung und -optimierung einen Rahmen, um Ihre Prozesse zu überprüfen, Ineffizienzen zu identifizieren und Maßnahmen zur Verbesserung nachzuverfolgen.

Kombinieren Sie diese mit ClickUp-Dashboards, um Audit-Trends und offene Probleme zu überwachen und den Fortschritt auf einer übergeordneten Ebene zu verfolgen.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Übersichtliche Audit-Bewertung: Kennzeichnen Sie Ergebnisse unter anderem als „konform“ oder „Verbesserungsbedarf“, um Prioritäten leichter erkennbar zu machen.

Nach Prüfungsbereich geordnet: Überprüfen Sie Probleme in den Bereichen „Prozess“, „Ressourcen“ und „Management“, damit Teams erkennen können, wo das eigentliche Problem liegt.

Für die Nachverfolgung konzipiert: Weisen Sie mit Weisen Sie mit ClickUp-Aufgaben jedem Befund einen Eigentümer und ein Fälligkeitsdatum zu, damit die Verbesserungsmaßnahmen mit dem ursprünglichen Audit verknüpft bleiben.

✅ Ideal für: QA-Manager und Teams, die von Menschen geprüfte Workflows überprüfen und die Nachverfolgung von Korrekturmaßnahmen nach Audits durchführen.

🎥 Bonus: Möchten Sie eine KI, die sich wie ein echter Teamkollege verhält? ClickUp Super Agents sind von Grund auf so konzipiert, dass der Mensch immer im Loop bleibt. Sie arbeiten im Rahmen Ihrer Berechtigungen, nutzen nur die Tools und das Wissen, auf die Sie Zugriff gewährt haben, und können Mitarbeiter zur Überprüfung hinzuziehen, wenn ein Workflow eine Beurteilung oder Genehmigung erfordert. Ganz gleich, ob Sie sie bitten, zu recherchieren, Aufgaben zu delegieren oder Maßnahmen zu ergreifen – Sie behalten die Kontrolle, während die Arbeit weitergeht.

7. ClickUp-Vorlage „Prozesse effizient erstellen“

Kostenlose Vorlage herunterladen Entwerfen Sie neue Prozesse mit klaren Rollen, Abhängigkeiten und Genehmigungsstufen mithilfe der ClickUp-Vorlage „Create Process Efficiently“

Einen neuen Prozess von Grund auf ohne klares Rahmenwerk zu entwerfen, führt unweigerlich zu unklaren Rollen und einer chaotischen Einführung. Nicht so mit der ClickUp-Vorlage „Create Process Efficiently“. Sie führt Sie durch die Gestaltung neuer Prozesse und erfasst alle notwendigen Schritte, Rollen, Abhängigkeiten und Genehmigungsstufen, bevor Sie live gehen.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Planung mit mehreren Ansichten: Wechseln Sie zwischen Wechseln Sie zwischen ClickUp-Ansichten wie Prozessübersicht, Gantt-Diagramm, SIPOC-Diagramm und Prozesskarte, während der Workflow seine Form annimmt

Übersichtliche Darstellung von Abhängigkeiten: Nutzen Sie Nutzen Sie die ClickUp-Aufgaben-Abhängigkeiten , um zu zeigen, welche Schritte durch vorherige Arbeiten blockiert sind, und halten Sie die Rollout-Reihenfolge ein.

Bessere erste Entwürfe: Nutzen Sie Nutzen Sie ClickUp Brain , um erste Prozessschritte zu generieren, Beschreibungen zu verfeinern und grobe Notizen in einen besser nutzbaren ersten Entwurf umzuwandeln.

✅ Ideal für: Prozessverantwortliche, die neue Workflows entwerfen, bevor sie diese zur Ausführung weitergeben.

8. ClickUp-Vorlage für Software-Integration

Kostenlose Vorlage herunterladen Zentralisieren Sie Anforderungen, erstellen Sie Aufgaben, führen Sie Tests durch und genehmigen Sie die Inbetriebnahme mit der ClickUp-Software-Integrationsvorlage

Die Leitung eines Software-Integrations-Projekts bedeutet, technische Anforderungen, Entwicklungsaufgaben und Genehmigungen von Stakeholdern zu verfolgen – oft über mehrere Tools hinweg. Die ClickUp-Vorlage für Software-Integration zentralisiert den gesamten Prozess, von der Nachverfolgung von Anforderungen und der Entwicklung bis hin zur Verwaltung von Tests und Genehmigungen für die Inbetriebnahme.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Klare menschliche Kontrollpunkte: Verwenden Sie Status wie „Eingabe erforderlich“, um genau die Stellen zu markieren, an denen eine Person den nächsten Schritt überprüfen, bestätigen oder genehmigen muss.

Sichtbarkeit der Prozesse nach Integrationstyp: Halten Sie Daten-, System- und Prozess-Workflows getrennt, wodurch es einfacher wird, das richtige Problem an das richtige Team weiterzuleiten

Schrittweise Nachverfolgung von Übergaben: Erfassen Sie aufeinanderfolgende Aufgaben wie Lieferantenauswahl, Kaufbestätigung und Anforderungen an die Zahlung in einer Liste, anstatt sie auf verschiedene Tools zu verteilen

✅ Ideal für: Implementierungsmanager, die Integrations-Workflows mit Genehmigungsschritten, Ausnahmeproben und teamübergreifenden Übergaben erstellen.

9. E-Mail-Automatisierung mit ClickUp-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Erstellen Sie E-Mail-Workflows mit klaren Kontrollpunkten für die manuelle Überprüfung mithilfe der Vorlage „E-Mail-Automatisierung mit ClickUp“.

Die Vorlage „E-Mail-Automatisierung mit ClickUp“ hilft Ihnen dabei, einen E-Mail-Workflow zu erstellen, der weiterhin eindeutige menschliche Kontrollpunkte enthält. Nutzen Sie sie, um zu dokumentieren, welche Faktoren den Auslöser für die E-Mail bilden, welche Daten abgerufen werden und wann genau ein Teamkollege die E-Mail prüfen, genehmigen oder übernehmen muss, bevor sensible Informationen versendet werden.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Integrierte Prüfschritte: Fügen Sie explizite Schritte für die Genehmigung (Text, Empfänger, Zeitplan) hinzu, bevor Sie die Automatisierung aktivieren.

Ausnahmebehandlung definiert: Legen Sie fest, was geschieht, wenn ein Kunde antwortet, eine Formular-Übermittlung risikobehaftet erscheint oder die Anfrage eskaliert werden muss.

Checkliste für wiederholbares Setup: Erfassen Sie die genauen Einrichtungsschritte (Auslöser, Bedingungen, variable Felder), damit Ihre Teamkollegen die Automatisierung konsistent nachbilden können

✅ Ideal für: Customer Success Operations Manager, die Onboarding- und Verlängerungs-E-Mails einrichten, die Genehmigungen und manuelle Folgeprozesse erfordern.

📚 Lesen Sie auch: Wie KI Compliance und Audits verändert

10. ClickUp-Vorlage für den Redaktionskalender

Kostenlose Vorlage herunterladen Verwalten Sie Inhalte mit Überprüfungsphasen und einem Veröffentlichungskalender mithilfe der ClickUp-Vorlage für den Redaktionskalender

KI eignet sich hervorragend für die Generierung von Inhaltsideen oder ersten Entwürfen, aber Ihre Editoren sorgen für die entscheidende menschliche Note, indem sie die Qualität prüfen, endgültige Versionen freigeben und Inhalte so planen, dass sie mit der Strategie Ihrer Marke übereinstimmen. Die ClickUp-Vorlage für den Redaktionskalender umfasst die Phasen der Content-Pipeline (Idee → Entwurf → Überprüfung → Veröffentlichung), Felder für die Mitarbeiter, Fälligkeitsdaten und einen Veröffentlichungskalender.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Statusbasierter redaktioneller Flow: Verschieben Sie jedes Asset durch Phasen wie „Zu erledigen“, „Recherche“ und „Entwurf“, um die Übergaben von der KI an den Menschen sichtbar zu machen

Integrierte Inhaltsmetadaten: Halten Sie Veröffentlichungsdaten, Kanäle, Inhaltstypen, Autoren, Editors und Schlüsselwörter für jedes Element fest, um Halten Sie Veröffentlichungsdaten, Kanäle, Inhaltstypen, Autoren, Editors und Schlüsselwörter für jedes Element fest, um die Überprüfung zu vereinfachen

Übersichtliche Veröffentlichungskontrolle: Verfolgen Sie in einer gemeinsamen Ansicht, was recherchiert, entworfen, bearbeitet und zur Veröffentlichung vorgemerkt wird.

✅ Ideal für: Content Operations Manager, die Multi-Channel-RedaktionsWorkflows mit KI-gestützter Entwurfserstellung und menschlicher redaktioneller Überprüfung betreiben.

So erstellen Sie „Human-in-the-Loop“-Workflows in ClickUp

Wie erstellt man also konkret einen „Human-in-the-Loop“-Workflow in ClickUp?

Schauen wir uns das einmal an:

Erstellen Sie eine Karte Ihres Workflows: Beginnen Sie damit, festzustellen, welche Teile Ihres Prozesses für die Automatisierung geeignet sind und welche einen menschlichen Kontrollpunkt für Genehmigungen, Überprüfungen oder Eskalationen erfordern. Richten Sie Aufgabenphasen ein: Nutzen Sie Nutzen Sie die benutzerdefinierten Status von ClickUp , um eine visuelle Pipeline zu erstellen, die jede Phase Ihres Workflows widerspiegelt – von automatisierten Schritten bis hin zu Phasen der menschlichen Überprüfung wie „Muss genehmigt werden“ oder „Überarbeitung erforderlich“. Genehmigungsschritte hinzufügen: Erstellen Sie ClickUp-Automatisierungen, die den Workflow an kritischen Punkten unterbrechen. Wenn sich beispielsweise der Status einer Aufgabe in „Muss geprüft werden“ ändert, kann eine Automatisierung diese automatisch dem zuständigen Verantwortlichen zuweisen. Als Beispiel kann eine Automatisierung diese automatisch der zuständigen Person zuweisen. Verbinden Sie ClickUp Brain: Überlassen Sie der KI die mühsame Arbeit des Entwerfens, Zusammenfassens oder Triageierens. Leiten Sie dann mithilfe von Automatisierungen die von der KI generierten Ergebnisse an einen Menschen weiter, der die endgültige Entscheidung trifft. Verfolgen und optimieren: Nutzen Sie ClickUp-Dashboards, um eine Echtzeit-Ansicht Ihrer HITL-Workflows zu erhalten. Überwachen Sie Engpässe, verfolgen Sie Genehmigungszeiten und sehen Sie, wie viele Ausnahmen bearbeitet werden, damit Sie Anpassungen zur Nutzen Sie ClickUp-Dashboards, um eine Echtzeit-Ansicht Ihrer HITL-Workflows zu erhalten. Überwachen Sie Engpässe, verfolgen Sie Genehmigungszeiten und sehen Sie, wie viele Ausnahmen bearbeitet werden, damit Sie Anpassungen zur Prozessverbesserung vornehmen können, während Ihr Prozess ausgereift wird.

Integrieren Sie mit ClickUp menschliche Kontrollpunkte in den Workflow

Ein „Human-in-the-Loop“-Workflow funktioniert, weil er genau dort menschliches Urteilsvermögen einbringt, wo es am wichtigsten ist.

Das funktioniert jedoch nur, wenn der Prozess klar und einfach zu handhaben ist.

ClickUp hilft Ihnen dabei, eine Vorlage in ein echtes Betriebssystem zu verwandeln. Sie können den Workflow dokumentieren, Prüfpunkte zuweisen, Routineschritte automatisieren und jeden Übergang an einem Ort sichtbar halten. Mit KI im Arbeitsbereich können Sie zudem den Kontext zusammenfassen, Genehmigungen vorbereiten und schneller vorankommen, ohne die menschliche Komponente aus den Augen zu verlieren.

Testen Sie ClickUp noch heute kostenlos!

Häufig gestellte Fragen

Der Hauptunterschied liegt in der menschlichen Beteiligung. HITL-Workflows (Human-in-the-Loop) binden Menschen an entscheidenden Punkten ein, um KI-Ergebnisse zu überprüfen, zu genehmigen, zu korrigieren oder zu eskalieren, was sie besser für risikoreichere oder nuancierte Aufgaben macht. Vollautomatisierte Workflows lassen das System Aufgaben von Anfang bis Ende ohne menschliche Eingriffe abschließen, was zwar schneller ist, sich aber am besten für risikoarme, regelbasierte Prozesse eignet.

Sie sollten einen HITL-Workflow für alle Prozesse einsetzen, die kreatives Urteilsvermögen, Compliance-Prüfungen, die Behandlung von Ausnahmen oder Entscheidungen mit hohem Risiko erfordern, bei denen der Kontext entscheidend ist und eine reine Automatisierung zu riskant ist.

Ja, ClickUp Brain unterstützt „Human-in-the-Loop“-Workflows. Brain kann Automatisierungen in einfachem Englisch erstellen, während die Genehmigungs- und Automatisierungs-Features von ClickUp es Teams ermöglichen, die Arbeit zur Überprüfung zu unterbrechen, Aufgaben an den richtigen Genehmiger weiterzuleiten und eine Freigabe zu verlangen, bevor der nächste Schritt ausgeführt wird. Das bedeutet, dass Brain dabei helfen kann, Aktionen zu generieren, zusammenzufassen oder als Auslöser zu dienen, während Menschen an wichtigen Überprüfungspunkten die Kontrolle behalten.