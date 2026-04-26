10 Vorlagen für die Erfassung von Abonnementumsätzen, die tatsächlich Abwanderungssignale aufzeigen

Wenn Ihr Abonnement-Geschäft Umsatzverluste verzeichnet, liegt das Problem fast nie in Ihrem Akquisitions-Funnel. Es liegt in der Lücke zwischen Ihrer Abrechnungsplattform, Ihrem CRM und der Tabelle, die jemand im Jahr 2022 erstellt hat und die immer noch den MRR abstimmt. Bis zum Monatsabschluss ist die Abwanderung, die vor sechs Wochen begann, bereits festgeschrieben.

Dieser Leitfaden führt Sie durch 10 Vorlagen für Abonnement-Umsatz-Tracker, erklärt, wofür sie sich am besten eignen, und zeigt auf, wo die jeweiligen Schwachstellen liegen. Wenn Sie sich für nur eine entscheiden möchten, springen Sie direkt zur Vergleichstabelle unten.

Schnellvergleich: 10 Vorlagen für die Erfassung von Abonnementumsätzen

Was ist eine Vorlage für einen Tracker für den Abonnement-Umsatz?

Eine Vorlage für einen Abonnement-Umsatz-Tracker ist ein vorgefertigtes Framework zur Überwachung wiederkehrender Einnahmen – MRR, ARR, Churn, Expansion und Verlängerungsdaten – in einer zentralen Ansicht. Sie ersetzt die verstreute Kombination aus Rechnungs-Exporten, CRM-Berichten und Finanz-Tabellen, mit der die meisten Abonnement-Unternehmen spätestens im zweiten Jahr konfrontiert sind.

Warum das wichtig ist: Umsatzdaten befinden sich oft in drei oder vier Systemen, die nicht miteinander kommunizieren. Die manuelle Abstimmung kostet jeden Monat Stunden, Fehler häufen sich an und die ersten Anzeichen für Abwanderung gehen im Rauschen unter.

ClickUp Insight: 47 % unserer Umfrageteilnehmer nutzen Pivottabellen, Dashboards und Diagramme in Tabellenkalkulationen, um ihre Arbeit zu verstehen. Das Problem ist, dass eine verschobene Spalte, ein umbenanntes Blatt oder eine zusätzliche Zeile unbemerkt Formeln, Bereiche oder Visualisierungen zerstören kann – und der Bericht weiterhin Nummern anzeigt, die richtig aussehen, es aber nicht sind. Ein vorlagengesteuerter Workspace mit Live-Daten vermeidet dieses Problem der stillen Fehler.

Wussten Sie schon? Daten von Recurly aus dem Jahr 2025 zeigen, dass 25 % der Abonnenten sich dafür entschieden haben, ihr Abonnement zu pausieren, anstatt es zu kündigen, als ihnen diese Option angeboten wurde. Dadurch wurden Reaktivierungsumsätze in Höhe von über 200 Millionen US-Dollar generiert. Das sind Umsätze, die den meisten Geschäftsbetrieben entgehen, weil sie die Phasen des Abonnentenlebenszyklus nicht durch die Nachverfolgung verfolgen.

Warum eine Tracker-Vorlage verwenden, anstatt alles von Grund auf neu zu erstellen?

Wenn man einen Tracker von Grund auf neu erstellt, fehlt ihm in der Regel eines von drei Elementen: einheitliche Definitionen, Automatisierung oder die Möglichkeit, gefährdete Konten zu kennzeichnen, bevor sie gekündigt werden. Eine vorgefertigte Vorlage bietet Ihnen alle drei Elemente vom ersten Tag an.

Die konkreten Vorteile:

Schnellerer Monatsabschluss. Automatisierte Berechnungen machen die manuelle Abstimmung überflüssig, die den Abschluss zu einem mehrtägigen Projekt macht

Prognosen basieren auf Daten, nicht auf Bauchgefühl. Dank standardisierter Verlaufsdaten können Sie die nächsten zwei Quartale anhand von Referenzwerten statt nach Gefühl prognostizieren.

Früherkennung von Abwanderungen. Ein Tracker, der rückläufige Nutzung, Downgrades oder versäumte Zahlungen aufzeigt, gibt Ihnen die Möglichkeit, einzugreifen, bevor das Konto gekündigt wird

Teamabstimmung. Wenn Vertrieb, Erfolg und Finanzen auf dieselben Zahlen schauen, hört der Streit darüber auf, wessen Definition von MRR die richtige ist

Ein Workspace statt fünf. Wenn Sie Umsatzdaten zusammen mit Kundennotizen, Verlängerungsaufgaben und Berichterstellung in einem einzigen tool verwalten, entfällt das ständige Wechseln zwischen verschiedenen Registerkarten.

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Was sollte eine Vorlage für einen Tracker für den Umsatz aus Abonnement-Verträgen enthalten?

Ein nützlicher Tracker erfasst sowohl finanzielle Metriken als auch operative Signale – Letzteres macht den Unterschied zwischen einem reinen Buchführungssystem und einem System zur Umsatzsicherung aus. Achten Sie auf diese acht Komponenten:

MRR- und ARR-Felder pro Kunde. Gesamtzahlen mit klarer Unterscheidung zwischen MRR aus Neukunden, Expansion, Rückgang und Abwanderung

Kundenstatus-Indikatoren. Farbcodierte Status für „aktiv“, „Testversion“, „gefährdet“ und „abgewandert“ – auf einen Blick erkennbar

Verlängerungstermine. Zeigen Sie anstehende Verlängerungen an, damit Erfolgsteams 60 bis 90 Tage vor dem Termin Kontakt aufnehmen können

Zahlung. Transaktionsprotokoll mit Datum und Betrag für Abstimmungen und die Nachverfolgung von Streitfällen

Erfassung der Kündigungsgründe. Datum und Grund bei jeder Kündigung – ohne diese Angaben ist eine Mustererkennung nicht möglich

Umsatzsegmentierung. Die Möglichkeit, nach Stufe, Plan oder Kohorte zu unterteilen. Der aggregierte MRR verdeckt das Segment, das tatsächlich Verluste verursacht.

Automatische Benachrichtigungen. Als Auslöser dient der Status-Wechsel, eine fehlgeschlagene Zahlung oder ein näher rückendes Verlängerungsdatum

Integrationspunkte. Verbindung zu Ihrer Abrechnungsplattform, Ihrem CRM und Ihrem Buchhaltungs-tool, damit der Tracker nicht manuell geführt werden muss

Die 10 besten Vorlagen für die Erfassung von Abonnementumsätzen

Diese Vorlagen decken verschiedene Aspekte des Abonnementumsatzmanagements ab – von der Nachverfolgung übergeordneter KPIs bis hin zur detaillierten Protokollierung von Transaktionen.

1. ClickUp-Vorlage für Vertriebs-KPIs

Kostenlose Vorlage herunterladen Visualisieren Sie alle KPIs Ihrer Teams in einem einzigen Vertriebs-Dashboard mit der Sales-KPI-Vorlage von ClickUp

Vertriebsmetriken, die keine Verbindung zu Ihren tatsächlichen Abonnementumsätzen haben, schaffen blinde Flecken für die Unternehmensleitung. Sie können nicht erkennen, welche Vertriebsmitarbeiter die meisten wiederkehrenden Umsätze generieren oder an welcher Stelle Ihr Conversion-Trichter versagt. Dies macht es der Unternehmensleitung unmöglich, in Echtzeit Sichtbarkeit auf den Zustand des Abonnementgeschäfts zu erhalten, ohne ständig manuelle Berichte anfordern zu müssen.

Die Sales-KPI-Vorlage von ClickUp löst dieses Problem durch die Nachverfolgung der für den Abonnementumsatz wichtigsten Metriken: Konversionsraten, durchschnittliche Geschäftsgröße und Umsatz pro Vertriebsmitarbeiter. Sie erhalten vorgefertigte KPI-Dashboards, die Trends bei neuen Abonnements, Upgrades und Downgrades auf einen Blick sichtbar machen.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird

Integrierte Nachverfolgung der Ziele: Weisen Sie KPIs als Aufgaben mit den Status „Offen“ und „Fertiggestellt“ zu, damit jeder Vertriebsmitarbeiter genau weiß, worauf er hinarbeitet

Wochen- und Monatsansichten: Wechseln Sie zwischen detaillierten Wochenleistungen und übergeordneten Monatstrends

15 vorgefertigte benutzerdefinierte Felder: Verfolgen Sie Metriken wie Upsell-Versuche, Umsatz aus Wiederholungskäufen und Wert von Angeboten, ohne Ihre Nachverfolgung von Grund auf neu aufbauen zu müssen

Umsatz-Board pro Monat: Visualisieren Sie den monatlichen Umsatz auf einem Board im Kanban-Stil für einen schnellen, übersichtlichen Überblick

Ideal für: Vertriebsleiter und Finanzverantwortliche, die eine Echtzeit-Ansicht der KPIs für Abonnements pro Vertriebsmitarbeiter benötigen. Nutzen Sie die Vorlage, um Rückgänge bei der Konversionsrate frühzeitig zu erkennen.

2. ClickUp Vorlage für den monatlichen Vertriebsbericht

Kostenlose Vorlage herunterladen Die Vorlage für den monatlichen Vertriebsbericht von ClickUp erleichtert dank ihres intuitiven Designs die Nachverfolgung und Messung der Vertriebsleistung

Das Erstellen monatlicher Umsatzberichte wird manchmal zu einem manuellen Kopier- und Einfüge-Marathon. Bis man erledigt hat, sind die Daten bereits veraltet, und die Beteiligten arbeiten mit inkonsistenten Zahlen.

Die Vorlage für den monatlichen Vertriebsbericht von ClickUp standardisiert den Prozess, indem sie Einnahmen, Ausgaben und Gewinn/Verlust an einem Ort erfasst.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Integrierte Datenvisualisierung: Sehen Sie Umsatztrends in Grafiken und Diagrammen, ohne Daten in ein separates tool exportieren zu müssen

Flexible Ansichten: Gestalten Sie Ihren Workflow mit Listenansichten, Gantt-Ansichten, Workload-Ansichten und Kalenderansichten

Gemeinsame Berichterstellung: Nutzen Sie Nutzen Sie ClickUp Docs , um gemeinsam mit Ihrem Team in Echtzeit an dem Bericht zu arbeiten und ihn den Beteiligten freizugeben, ohne ihnen vollen Zugriff auf die ClickUp-Workspace zu gewähren

Zielnachverfolgung: Legen Sie monatliche Leistungsziele fest und verfolgen Sie den Fortschritt direkt in der Vorlage

Ideal für: Vertriebsleiter und Revenue-Ops-Teams, die ein wiederholbares, strukturiertes Format für die monatliche Berichterstellung benötigen. Das Framework hilft ihnen, die Bearbeitungszeit zu verkürzen und den Stakeholdern jeden Monat genaue Zahlen zu liefern.

Profi-Tipp: Sobald Ihr Monatsbericht fertig ist, besteht die eigentliche Arbeit darin, herauszufinden, was Ihnen die Zahlen sagen. Hier kommt ClickUp Brain ins Spiel. ClickUp ist ein konvergierter KI-Arbeitsbereich, sodass Brain den vollständigen Kontext Ihrer Aufgaben, Dokumente und Daten kennt. Fragen Sie es, warum der MRR im letzten Monat gesunken ist, welche Konten kurz vor der Verlängerung stehen oder wo Ihre Pipeline ins Stocken geraten ist, und es liefert Ihnen sofort Antworten aus Ihrem Workspace.

3. ClickUp Vorlage für Verkaufsberichte

Kostenlose Vorlage herunterladen Visualisieren Sie Trends und erkennen Sie Chancen mit anschaulichen Diagrammen mithilfe der ClickUp-Vorlage für Verkaufsberichte

Wenn die Geschäftsleitung nach den Umsätzen einer bestimmten Region oder einer bestimmten Dienstleistungsart fragt, sollte Ihr Team nicht zwei Tage brauchen, um die Antwort zu finden. Die Vertriebsberichtsvorlage von ClickUp sorgt dafür, dass Ihre Daten in 10 vorgefertigten Benutzerdefinierten Feldern und fünf speziellen Ansichten übersichtlich organisiert sind. So ist die Antwort auf jede aufkommende Frage bereits griffbereit.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Fünf gebrauchsfertige Ansichten: Wechseln Sie zwischen den Ansichten „Jahresumsatzbericht“, „Quartalsbericht“, „Monatsumsatzbericht“ und „Umsatz nach Dienstleistungsart“, ohne etwas neu erstellen zu müssen

10 vorgefertigte benutzerdefinierte ClickUp-Felder: Verfolgen Sie Vertriebsregion, Vertriebsquartal, Vertriebsjahr und Vertriebserfolg sofort nach der Installation

Tabellen- und Board-Ansichten: Nutzen Sie die ClickUp-Tabellenansicht, um die Zahlen zu analysieren, und die Nutzen Sie die ClickUp-Tabellenansicht, um die Zahlen zu analysieren, und die ClickUp-Board-Ansicht , um die Leistung auf einen Blick zu visualisieren

Integrierte Zielsetzung: Legen Sie auf der Grundlage der Berichtsergebnisse Einzelziele fest und erstellen Sie wiederkehrende Überprüfungsaufgaben, um den Fortschritt im Blick zu behalten

Ideal für: Vertriebsteams, die häufig Ad-hoc-Anfragen zur Berichterstellung bearbeiten. Es ist hilfreich, die Daten nach Region, Quartal und Dienstleistungsart zu organisieren.

4. ClickUp Vorlage für den Umsatz-Tracker

Kostenlose Vorlage herunterladen Verschaffen Sie sich Klarheit darüber, wo der größte Aufwand für den Vertrieb eingesetzt wird, mit der ClickUp-Vorlage für den Vertriebs-Tracker

Zu wissen, dass Ihr Team seine Ziele erreicht hat, ist nützlich. Aber zu wissen, welche Produkte dazu beigetragen haben, wo die Margen gehalten haben und welche Vertriebsmitarbeiter auf Kurs sind, hilft Ihnen tatsächlich dabei, Entscheidungen zu treffen. Mit der Sales-Tracker-Vorlage von ClickUp erhalten Sie nun diese detaillierte Ansicht.

Es erfolgt die Nachverfolgung des Verkaufs vom Auftrag bis zum Ergebnis mit 12 benutzerdefinierten Feldern, die Stückkosten, Versandkosten, Gewinnziele und Retouren abdecken, sodass zwischen Verkauf und Zusammenfassung nichts verloren geht.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Fünf benutzerdefinierte ClickUp-Aufgabenstatus : Markieren Sie den Fortschritt als „Nicht begonnen“, „In Bearbeitung“, „Ziel erreicht“, „Ziel nicht erreicht“ oder „Abgeschlossen“, damit der Pipeline-Status jedes Vertriebsmitarbeiters auf einen Blick sichtbar ist Markieren Sie den Fortschritt als „Nicht begonnen“, „In Bearbeitung“, „Ziel erreicht“, „Ziel nicht erreicht“ oder „Abgeschlossen“, damit der Pipeline-Status jedes Vertriebsmitarbeiters auf einen Blick sichtbar ist

Ansicht „Umsatzvolumen pro Monat“: Sehen Sie sich die Leistungsentwicklung im Zeitverlauf an, ohne einen separaten Bericht erstellen zu müssen

Ansicht „Verkaufsstatus nach Produkt“: Erkennen Sie schnell, welche Produkte ihre Einzelziele erreichen und welche Aufmerksamkeit erfordern

12 vorgefertigte benutzerdefinierte Felder: Verfolgen Sie Stückkosten, Gewinnziele, Versandkosten und Retouren neben den wichtigsten Vertriebsdaten

Ideal für: Vertriebsleiter, die die Nachverfolgung der Leistung auf Produktebene und der Gewinnmargen durchführen und den Überblick über den Fortschritt einzelner Mitarbeiter und Teams behalten möchten.

5. ClickUp Vorlage für die Vertriebspipeline

Kostenlose Vorlage herunterladen Verwalten Sie Kundendaten über eine Drag-and-Drop-Oberfläche mit der ClickUp-Vorlage für die Vertriebspipeline

Eine Pipeline, die nur im Kopf einer Person existiert, oder schlimmer noch, in einer geteilten Tabelle, ist keine richtige Pipeline. Es ist lediglich eine Liste von Dingen, die schiefgehen könnten. Nutzen Sie die Sales-Pipeline-Vorlage von ClickUp, um Ihrem gesamten Sales-Funnel einen zentralen Ort zu geben.

Verfolgen Sie jeden Lead vom ersten Kontakt bis zum geschlossenen Geschäft mit 30 benutzerdefinierten Status, die genau widerspiegeln, wo sich jedes Geschäft befindet, darunter „Abgewandert“, „Zur Verlängerung fällig“, „Aufmerksamkeit erforderlich“ und „Qualifizierter Interessent“.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

30 benutzerdefinierte Status: Decken Sie jede Phase Ihrer Pipeline ab, ohne Deals in generische Kategorien zu zwängen, die nicht zu Ihrem Prozess passen

Integrierte Automatisierungen: Drei vorkonfigurierte Automatisierungen reduzieren manuelle Statusaktualisierungen und halten Ihre Pipeline am Laufen, ohne zusätzlichen Aufwand für Administratoren.

Drag-and-Drop-Board-Ansicht: Nutzen Sie Nutzen Sie das Kanban-Board von ClickUp , um Deals visuell durch die Phasen zu bewegen und Engpässe auf einen Blick zu erkennen

Ansicht der Vertriebs-SOP: Stimmen Sie Ihr Team mit einer speziellen Ansicht der Standardarbeitsanweisung ab, die direkt in die Vorlage integriert ist

Ideal für: Vertriebsteams, die eine große Anzahl von Leads in verschiedenen Phasen verwalten, können das Framework nutzen, um die Sichtbarkeit der Pipeline zu verbessern.

Lesen Sie auch: So erstellen Sie einen Leitfaden zur Reduzierung der Kundenabwanderung, der wirklich funktioniert

6. ClickUp CRM-Vorlage für den Vertrieb

Kostenlose Vorlage herunterladen Identifizieren Sie potenzielle Kunden, schließen Sie Geschäfte ab und gewinnen Sie Erkenntnisse durch datengestützte Entscheidungen mit der ClickUp-Sales-CRM-Vorlage

Ihr CRM ist nur dann nützlich, wenn Ihr Team es auch tatsächlich nutzt. Wenn es in einem separaten tool vergraben ist, das niemand öffnet, es sei denn, er muss, veralten Kundendaten, werden Nachfassaktionen verpasst und gehen Geschäfte verloren.

Was ist also die Lösung? Probieren Sie die Sales-CRM-Vorlage von ClickUp aus und verwalten Sie Ihr Kundenbeziehungsmanagement direkt in demselben Workspace, in dem Ihr Team bereits arbeitet. Verfolgen Sie jede Unterhaltung, überwachen Sie den Fortschritt von Leads anhand von 20 benutzerdefinierten Status und erhalten Sie eine Echtzeit-Ansicht über Ihren gesamten Vertriebsprozess, ohne ClickUp verlassen zu müssen.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

20 benutzerdefinierte Status: Führen Sie Kunden durch Phasen wie „Aktiv“, „In Verhandlungen“, „Onboarding“ und „Inaktiv“ mit klarer Sichtbarkeit bei jedem Schritt

Board-Ansicht für die Segmentierung: Visualisieren Sie Kundensegmente und verwalten Sie Ihren Vertriebsprozess auf einem interaktiven Kanban-Board

Integrierte Automatisierungen: Zwei vorkonfigurierte Automatisierungen übernehmen routinemäßige Aktualisierungen, sodass sich Ihr Team auf den eigentlichen Verkauf konzentrieren kann

Übersichts- und Listenansichten: Wechseln Sie zwischen einer allgemeinen Pipeline-Übersicht und einer detaillierten Aufschlüsselung auf Aufgabenebene, ohne etwas neu erstellen zu müssen

Ideal für: Vertriebsteams, die CRM-Funktionen nutzen möchten, ohne für ein separates Tool bezahlen zu müssen. Das Framework ist nützlich, um Kundendaten, Kommunikation und den Fortschritt von Geschäften an einem Ort zu bündeln, den Ihr Team auch tatsächlich nutzt.

ClickUp Insight: Der durchschnittliche Berufstätige verbringt täglich mehr als 30 Minuten mit der Suche nach arbeitsbezogenen Informationen – das sind über 120 Stunden pro Jahr, die durch das Durchforsten von E-Mails, Slack-Threads und verstreuten Dateien verloren gehen. Ein intelligenter KI-Assistent, der in Ihren Workspace integriert ist, kann das ändern. Hier kommt ClickUp Brain ins Spiel. Es liefert sofortige Einblicke und Antworten, indem es innerhalb von Sekunden die richtigen Dokumente, Unterhaltungen und Aufgabendetails anzeigt – so können Sie aufhören zu suchen und mit der Arbeit beginnen. Echte Ergebnisse: Teams wie QubicaAMF haben durch den Einsatz von ClickUp wöchentlich mehr als 5 Stunden zurückgewonnen – das sind über 250 Stunden pro Jahr und Person –, indem sie veraltete Wissensmanagementprozesse abgeschafft haben. Stellen Sie sich vor, was Ihr Team mit einer zusätzlichen Woche Produktivität pro Quartal alles erreichen könnte!

KI verändert die Arbeitsweise von Vertriebsteams über den gesamten Umsatzzyklus hinweg. Sehen Sie sich diesen praktischen Leitfaden an und erfahren Sie, wie Sie KI nutzen können, um Ihre Vertriebsprozesse zu optimieren, die Prognosegenauigkeit zu verbessern und mehr Geschäfte abzuschließen:

7. ClickUp Vorlage für Abonnement-Formulare

Kostenlose Vorlage herunterladen Mit der ClickUp-Vorlage für Abonnement-Formulare wird das Erfassen und Verwalten von Abonnement-Daten zum Kinderspiel

Die Abonnementformular-Vorlage von ClickUp bietet Ihnen ein strukturiertes Erfassungssystem zum Sammeln und Organisieren von Abonnentendaten ab dem Zeitpunkt der Anmeldung. Benutzerdefinierte Felder für die E-Mail-Adresse des Abonnenten, Interessen, den Aktualisierungsplan und die Dauer des Abonnements stellen sicher, dass Sie stets genau die Daten erfassen können, die Sie tatsächlich benötigen.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

4 Abonnenten-Statusse: Verfolgen Sie jeden Kontakt als „Aktiv“, „Neuer Abonnent“, „Deaktiviert“ oder „Abgemeldet“, damit Ihre Liste stets den aktuellen Stand widerspiegelt

Spezielle Ansicht für Abonnement-Formulare: Entwerfen und passen Sie Ihr Anmeldeformular direkt in der Vorlage an

Ansicht zum Abonnenten-Status: Verschaffen Sie sich einen schnellen Überblick über den Zustand Ihres Abonnentenstamms, ohne einzelne Datensätze durchforsten zu müssen

Ideal für: Marketing- und Betriebsteams, die eine wachsende Liste von Abonnenten verwalten. Sie können die Vorlage nutzen, um den Onboarding-Prozess zu vereinheitlichen und die Abonnentendaten vom ersten Tag an korrekt zu halten.

Profi-Tipp: Nutzen Sie Ihren Tracker für Abonnements, um eine monatliche Churn-Analyse durchzuführen, nicht nur einen Umsatzbericht. Die Konten, die Sie im letzten Monat verloren haben, sind die nützlichsten Daten, die Sie haben, um die zu schützen, die Sie noch haben.

8. ClickUp Vorlage für Finanzmanagement

Kostenlose Vorlage herunterladen Verfolgen Sie Ihre Finanzen und führen Sie die Berichterstellung ganz einfach mit der Finanzmanagement-Vorlage von ClickUp durch

Abonnementumsätze stehen nicht für sich allein. Sie beeinflussen den Cashflow, die Budgetverteilung und die Rentabilität – doch viele Teams erfassen sie immer noch separat. Wenn Sie dann versuchen, die Zusammenhänge herzustellen, arbeiten Sie mit Zahlen, die nicht miteinander übereinstimmen.

Die Finanzmanagement-Vorlage von ClickUp bietet Ihrem Finanzteam einen zentralen Arbeitsbereich für die Nachverfolgung von Budgets, Ausgaben und finanziellen Fortschritten. Mit 28 benutzerdefinierten Status, 4 Automatisierungen und integrierten visuellen Analysen ist sie für Teams konzipiert, die einen Überblick über ihre Finanzen benötigen, ohne sich in einer Vielzahl von Tools verlieren zu wollen.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

28 benutzerdefinierte Status: Verfolgen Sie jede finanzielle Aufgabe von „Zu erledigen“ über „Genehmigt“ und „Unterzeichnet“ bis hin zu „Fertiggestellt“, ohne dass bei der Übergabe etwas verloren geht

4 integrierte Automatisierungen: Richten Sie Zahlungserinnerungen und Auslöser für Budgetüberprüfungen ein, damit Sie zwischen den Abrechnungszyklen keine wichtigen Details übersehen

Kalender-Ansicht: Planen und terminieren Sie finanzielle Aufgaben nach Fälligkeitsdatum, um Fristen vorwegzunehmen, anstatt nur darauf zu reagieren

Sichtbarkeit beim Cashflow: Beobachten Sie, wie Geld jeden Monat ein- und ausgeht, und passen Sie Ihre Ausgabenentscheidungen noch vor Monatsende an

Ideal für: Finanzteams und Buchhalter, die einen einheitlichen Workspace für Budgetierung, Nachverfolgung von Ausgaben und finanzielles Projektmanagement benötigen.

Wissenswertes: McKinseys Studie zum B2B-Wachstum 2025 ergab, dass bestehende Kunden im Durchschnitt 10 % mehr Umsatz generieren als Neukunden.

9. ClickUp Vorlage für Journal und Hauptbuch

Kostenlose Vorlage herunterladen Verfolgen Sie Einnahmen und Ausgaben detailliert mit der ClickUp-Vorlage für Journal und Hauptbuch

Die Vorlage „Journal and Ledger“ von ClickUp zentralisiert alle Transaktionen im Finanzbereich in einem Ordner, sodass am Monatsende nichts mehr aus dem Gedächtnis rekonstruiert werden muss.

Sie können Einnahmen, Ausgaben und Überweisungen mithilfe der integrierten Felder für Guthaben und Belastungen verfolgen und alle Daten zur Analyse in ClickUp-Dashboards einbinden, ohne Ihren Workspace verlassen zu müssen.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Ansicht „Transaktionslisten“: Speichern und überprüfen Sie jede Finanztransaktion in einer einzigen, übersichtlichen Liste, ohne in mehreren Systemen suchen zu müssen

Benutzerdefinierte Felder für Guthaben und Belastungen: Erfassen Sie Transaktionsdetails mit integrierten Feldern, die für die Standard-Doppelte Buchführung ausgelegt sind

Geschachtelte Unteraufgaben und Beschreibungen der Priorität: Gliedern Sie komplexe Transaktionen auf und markieren Sie alles, was vor dem Monatsabschluss überprüft werden muss

Dashboard-Analyse: Nutzen Sie Nutzen Sie ClickUp-Dashboards , um finanzielle Aktivitäten zu überwachen und Unstimmigkeiten zu erkennen, bevor sie zu größeren Problemen werden

Ideal für: Buchhalter und Buchhalterinnen, die ein übersichtliches, gut organisiertes System benötigen, um Transaktionen zu erfassen und stets für eine Prüfung gerüstet zu sein.

Lesen Sie auch: Wie ClickUp benutzerdefinierte Dashboards für Echtzeit-Sichtbarkeit nutzt

10. Vorlage.net Abonnement-Kosten-Tracker

Verwalten Sie Ihre Abonnements mit der Vorlage „Subscription Expense Tracker“ von Template.net

Das Übersehen von Abonnementkosten ist einer der einfachsten Wege, wie sich kleine Ausgaben unbemerkt anhäufen können. Zwischen Software-Testversionen, Streaming-Tools, Cloud-Speicher, Design-Apps und Verlängerungen, an deren Genehmigung sich niemand mehr erinnert, können wiederkehrende Ausgaben schnell unübersichtlich werden.

Verfolgen Sie mit dem Template.net-Abonnementausgaben-Tracker, wie viel Ihr Geschäft für Abonnements ausgibt. Im Gegensatz zu den anderen Vorlagen in dieser Liste erfasst diese Vorlage die wiederkehrenden Kosten, die Ihr Geschäft oder Ihr Team zahlt, und nicht die Abonnementumsätze, die Kunden an Sie zahlen. Sie bietet Ihnen ein einfaches, dokumentähnliches Format, um monatliche und jährliche Abonnementausgaben an einem Ort zu erfassen.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Monatliche Nachverfolgung der Ausgaben: Erstellen Sie eine Liste mit jedem Abonnement, dessen Kosten, Abrechnungszyklus und das nächste Datum für die Zahlung, damit Sie schnell erkennen können, was wann fällig ist und wann das Fälligkeitsdatum ist

Jährliche Übersicht der Kosten: Berechnen Sie die jährlichen Gesamtkosten für jedes Abonnement, um teure Tools, doppelte Apps oder Verlängerungen zu identifizieren, die einer Überprüfung bedürfen.

Manuelle Sichtbarkeit der Ausgaben: Nutzen Sie das statische Word-, Google Docs- oder PDF-Format, um wiederkehrende Kosten zu dokumentieren, ohne dass ein Dashboard oder ein Setup erforderlich ist

Einfache Kündigungsübersicht: Erkennen Sie ungenutzte oder vergessene Abonnements, bevor sie verlängert werden – von SaaS-Tools über Cloud-Speicher bis hin zu Team-Software-Konten

Ideal für: Die Nachverfolgung Ihrer Ausgaben für Abonnements, nicht der Zahlungen Ihrer Kunden.

Wenn Sie die Nachverfolgung von Abonnementumsätzen durchführen müssen, verwenden Sie stattdessen eine der umsatzorientierten Vorlagen in dieser Liste. Sobald Ihr Finanz-Workflow Verlängerungsbenachrichtigungen, Genehmigungen oder wiederkehrende Nachfassaktionen benötigt, wechseln Sie zur ClickUp-Vorlage für Finanzmanagement und kombinieren Sie diese mit <46>ClickUp-Automatisierungen .

Wo soll man anfangen?

Eine Vorlage für Abonnementumsätze hilft Teams dabei, wiederkehrende Umsätze, Abwanderung, Verlängerungen, Expansionsmöglichkeiten und die Kundenzufriedenheit an einem Ort zu verfolgen. Mit klareren Metriken für Abonnements können Teams Risiken bei der Kundenbindung früher erkennen und Wachstumsentscheidungen schneller treffen.

ClickUp vereint die Nachverfolgung von Abonnement-Verträgen, Kundenkommunikation, Team-Aufgaben und KI-gestützte Erkenntnisse in einem einzigen Converged AI Workspace. Starten Sie noch heute kostenlos mit ClickUp.

Häufig gestellte Fragen

Wöchentliche Aktualisierungen eignen sich am besten für sich schnell ändernde Metriken wie MRR und Churn. Verlängerungsdaten und der Status der Kunden sollten in Echtzeit aktualisiert werden, sobald sich Änderungen ergeben. Bei der monatlichen Abstimmung werden alle übersehenen Punkte erfasst.

Kann ich eine Vorlage für die Erfassung von Umsätzen aus Abonnement-Verträgen verwenden, wenn ich mehrere Preisstufen habe?

Ja. Die meisten Vorlagen unterstützen die Umsatzsegmentierung über benutzerdefinierte Felder. Erstellen Sie ein Feld für die Abonnementstufe und filtern Sie Ihre Ansichten danach. So können Sie MRR, Abwanderungs- und Verlängerungsraten über verschiedene Pläne hinweg vergleichen, ohne separate Tracker erstellen zu müssen.

Was ist der Unterschied zwischen einem Abonnement-Umsatz-Tracker und einem CRM?

Ein CRM erfasst Beziehungen und den Kommunikationsverlauf. Ein Abonnement-Umsatz-Tracker konzentriert sich auf finanzielle Metriken – MRR, Churn, Verlängerungsdaten und Status der Zahlung. Beide funktionieren am besten zusammen, weshalb Vorlagen wie die Sales-CRM-Vorlage von ClickUp nützlich sind: Sie vereinen Kundendaten und Nachverfolgung des Umsatzes in einem einzigen Workspace.