Kostenlose Excel-Vorlagen für Verkaufsberichte zur Verbesserung des Verkaufsmanagements

Das Vertriebsmanagement umfasst verschiedene Aktivitäten, von der Aufrechterhaltung der Datenhygiene und -genauigkeit bis hin zur Analyse von Metriken und Schlüssel-Leistungsindikatoren (KPIs). Die Dokumentation dieser Erkenntnisse in aussagekräftigen Berichten ist dabei von entscheidender Bedeutung.

Die Erstellung eines Vertriebsberichts von Grund auf ist jedoch zeitaufwändig und überwältigend, wenn man mit verschiedenen Vertriebsdaten wie Leistung, Prognosen und Analysen jongliert, CRM Berichterstellung , etc.

Eine Vorlage für einen Vertriebsbericht ist eine einfache und effiziente Lösung für Vertriebsleiter. Sie bietet eine unkomplizierte, gebrauchsfertige Struktur, mit der Sie Verkaufsdaten mit minimalem Aufwand erfassen und analysieren können.

Von der Nachverfolgung der täglichen Umsätze bis hin zur Vorhersage des Umsatzvolumens - wir haben verschiedene Vorlagen für Verkaufsberichte, die Ihnen den Einstieg erleichtern! Und das Wichtigste: Sie können alle kostenlos genutzt und benutzerdefiniert angepasst werden. Also, legen Sie los!

Was ist eine Vorlage für einen Verkaufsbericht?

Eine Vorlage für einen Verkaufsbericht ist ein vorgefertigtes Dokument, das Ihnen hilft, Verkaufsdaten in einem strukturierten Format zu organisieren und zu präsentieren. Es ist ein Rahmen für die Nachverfolgung, Analyse und Berichterstellung der wichtigsten Metriken, wie z. B. Umsatzerlöse, Anzahl der verkauften Einheiten, Kundeninformationen und Verkaufsleistung, über einen genau definierten Zeitraum.

Es standardisiert die Berichterstellung im Vertrieb und macht es Ihren Teams oder Vertretern leichter, Trends zu überwachen, die Leistung zu verfolgen und fundierte Entscheidungen zu treffen.

Gleichzeitig sind sie anpassbar und flexibel genug, um sich Ihren individuellen Geschäftsanforderungen anzupassen.

Was macht eine gute Vorlage für einen Vertriebsbericht aus?

Eine gute Vorlage für einen Umsatzbericht hilft Ihnen nicht nur bei der Nachverfolgung des Umsatzes, sondern ist eine All-in-One-Integration, die Ihnen einen schnellen Überblick über wichtige Informationen wie KPIs, Nettoumsatz und Gewinn verschafft, um verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen.

Hier ein kurzer Einblick in die abschließende Anatomie einer guten Vorlage für einen Verkaufsbericht:

Übersichtliches und logisches Layout für die Darstellung der Verkaufsdaten

Anpassbare Felder für unterschiedliche Business-Anforderungen

Ästhetisches Design und visuelle Hilfsmittel wie Diagramme und Schaubilder zur Vereinfachung von Daten und Analysen

Präzise und automatisierte Berechnungen für schnelle Einblicke in Echtzeit

Leistungsverfolgung über verschiedene Zeiträume (täglich, wöchentlich, monatlich, vierteljährlich und jährlich)

Forecasting tools zur Vorhersage zukünftiger Verkaufstrends und zur Steuerung derverkaufsplan Verdauliche Zusammenfassungen und detaillierte Aufschlüsselungen von Vertriebsaktivitäten zur Unterstützung einer fundierten Entscheidungsfindung

Ausrichtung an den allgemeinen Zielen des Business, um die Gesamtvertriebsstrategie zu beeinflussen

Top 6 kostenlose Excel Vorlagen für Verkaufsberichte

Jetzt, wo Sie verstehen, was einen guten vorlage für einen Verkaufsbericht in diesem Abschnitt werden einige kostenlose Vorlagen für Microsoft Excel und Google Tabellen vorgestellt, die diese Kriterien erfüllen.

1. Sales Report Vorlage von Salesflare

via Salesflare Die Vorlage für Verkaufsberichte von Salesflare ist Ihre Lösung, wenn Sie Wert auf eine einfache und effektive Nachverfolgung von Verkaufsdaten legen. Das übersichtliche Layout hebt die wichtigsten Metriken wie Leads, Gesamtumsatz und Einnahmen hervor und macht es einfacher, Trends und Muster zu erkennen

Messen Sie den Verkaufstrichter, um Ihre Prognose nachzuverfolgen und die Genauigkeit der Informationen zu erhalten. Mit einer klaren Vorstellung über den Zyklus und die wichtigen Faktoren können Sie Ihre Strategie mit fundierten Entscheidungen ausrichten.

🎯 Warum Sie es lieben werden

Organisiert und zeigt Daten in einem leicht verständlichen Format an

Hebt wichtige KPIs für eine schnelle Analyse hervor

Skalierbar entsprechend den Anforderungen eines kleinen Geschäfts oder eines großen Vertriebsteams

🏅 Ideale Anwendungsfälle

Wöchentliche oder monatliche Nachverfolgung der Gesamtverkaufsleistung Ihres Teams

Sein intuitives Design macht es zu einer perfekten Lösung für die Überwachung von Metriken im Vertrieb

2. Vorlage für den Bericht über die Verkaufsleistung by WPS

via WPS-Vorlage Diese WPS-Excel-Vorlage für Verkaufsberichte dient zwei Zwecken. Zum einen dient sie der Nachverfolgung von Verkaufsdaten in den verschiedenen Phasen des verkaufstrichters und zeigt verbesserungswürdige Bereiche auf. Zweitens wird die Leistung der einzelnen Verkaufsteams überwacht.

Mit detaillierten Abschnitten für das Umsatzvolumen nach Mitarbeiter, Region und Produkt bietet diese Vorlage detaillierte Einblicke in das, was funktioniert, und in das, was nicht funktioniert. Außerdem bieten die integrierten Diagramme eine Datenvisualisierung, die ein klareres Bild der gesamten Vertriebsleistung vermittelt.

🎯 Warum Sie es lieben werden

Schlüsseln Sie die Vertriebsleistung nach verschiedenen Variablen auf, z. B. nach mehreren Produkten, Teams, Regionen usw.

Einbeziehung von Diagrammen und Grafiken zur Überprüfung der Verkaufsdaten im Vergleich zu den Verkaufszielen

Gewinnen Sie detaillierte Einblicke in die Vertriebsleistung anhand von Parametern wie tatsächlicher Umsatz, Produktumsatz, geschlossene Geschäfte und andere Metriken für eine bessere Entscheidungsfindung

🏅 Ideale Anwendungsfälle: Diese Vorlage eignet sich perfekt zum Zoomen und Bewerten der Leistung von Teams und einzelnen Vertriebsmitarbeitern. Außerdem ist sie besonders nützlich für das Leistungsmanagement und die vierteljährlichen Überprüfungen

3. Vierteljährlicher Umsatzbericht Vorlage von Microsoft

via Microsoft Wie der Name schon sagt, verfolgt die Vorlage für den vierteljährlichen Microsoft-Verkaufsbericht die Verkäufe über ein Quartal hinweg. Sie hilft Ihnen, die Leistung über verschiedene Zeiträume hinweg zu vergleichen und gegenüberzustellen, Trends zu erkennen und zukünftige Umsätze vorherzusagen.

Mit einem eigenen Space, der eine Aufschlüsselung der Umsatzerlöse, Ausgaben und Kundenakquise bietet, ist diese Vorlage am besten geeignet, wenn Sie die vierteljährlichen Finanzdaten im Detail untersuchen möchten.

🎯 Warum Sie es lieben werden

Verfolgen Sie die vierteljährliche Leistung mit benutzerdefinierten Feldern, die eine Aufschlüsselung der wichtigsten Metriken bieten

Führen Sie eine gründliche vergleichende Analyse verschiedener Quartale durch

Einbindung von leicht verständlichen visuellen Hinweisen in Form von Grafiken und Tabellen

🏅 Ideale Anwendungsfälle: Nachverfolgung und Analyse von vierteljährlichen Umsatzdaten, insbesondere bei Vergleichen von Jahr zu Jahr oder Quartal zu Quartal

4. Umsatzprognose Vorlage von HubSpot

via HubSpot Die Vorlage für die Umsatzprognose von HubSpot hilft Ihnen, zukünftige Umsätze und Volumina für einen bestimmten Zeitraum auf der Grundlage von Verlaufsdaten vorherzusagen. Diese Vorausschau hilft bei der Ressourcenzuweisung und der Finanzplanung.

Die Vorlage schlüsselt die erwarteten Umsätze nach Teammitgliedern, Regionen oder Produkten auf und hilft so bei einer gezielten Planung, die sich an den Zielen Ihres Geschäfts orientiert.

🎯 Warum Sie es lieben werden

Führen Sie flexible Umsatzprognosen nach Team, Region oder Produkt durch

Projizieren Sie künftige Umsätze für einen bestimmten Zeitraum anhand von Leistungsdaten aus der Vergangenheit

Strategisches Ressourcenmanagement und umsichtige Finanzplanung

🏅 Ideale Anwendungsfälle

Perfekt für die Vorhersage zukünftiger Verkaufstrends zur besseren Entscheidungsfindung und Ressourcenverwaltung

Wenn die Ergebnisse der Berichterstellung mit anderen Tools integriert werden, wie z.B vorlagen für Vertriebspipelineshelfen sie bei der Verwaltung des Fortschritts und der Konversionsraten von Leads

5. Täglicher Verkaufsbericht Formular Vorlage by Template.net

via Vorlage.net Diese Template.net Excel-Vorlage für das Formular "Täglicher Verkaufsbericht" hilft Ihnen, die tägliche Leistung in einem einfachen und strukturierten Format zu verfolgen. Sie eignet sich am besten für die Nachverfolgung der täglichen Verkaufsvorgänge und bietet Einblicke in Verkaufszahlen, Cash Flows, Budgets und Lagerbestände.

Diese Excel-Vorlage ist von Vorteil, wenn Ihr Geschäft in einer dynamischen Branche wie dem Hotel- und Gaststättengewerbe oder dem Immobiliensektor angesiedelt ist, wo sich Trends über Nacht ändern und der tägliche Aufwand für den Verkauf überwacht werden muss.

🎯 Warum Sie es lieben werden

Folgen Sie einer logischen Struktur, um die tägliche Verkaufsleistung schnell und effektiv zu überwachen

Freigeben von Informationen für Mitglieder des Teams und sofortige Aktualisierung

Treffen Sie schnelle Entscheidungen auf der Grundlage der täglichen Berichterstellung für den Vertrieb

🏅 Ideale Anwendungsfälle: Verwenden Sie diese Vorlage für Excel in schnelllebigen Umgebungen wie dem Gastgewerbe, dem Einzelhandel oder der Gastronomie zur Berichterstellung über die täglichen Verkäufe, da sie Ihnen hilft, umgehend auf Änderungen der Verkaufsmuster oder -trends zu reagieren

6. Chancenbasierte Umsatzprognose Vorlage by Template.net

via Vorlage.net Diese Excel-Vorlage für chancenbasierte Umsatzprognosen hilft Ihnen umsatzprognose auf der Grundlage der Opportunities in der Vertriebspipeline. Um dies zu erleichtern, werden Leads bewertet und Wahrscheinlichkeiten zugewiesen, um den erwarteten Umsatz vorherzusagen, typischerweise wenn Sie längere Zyklen haben.

Die Vorhersage der Abschlusswahrscheinlichkeit und des potenziellen Abschlussdatums hilft Ihnen bei der Vorhersage künftiger Umsatzströme.

🎯 Warum Sie es lieben werden

Priorisierung von Leads auf der Grundlage der Wahrscheinlichkeit der Umsatzgenerierung

Nachverfolgung der Verkäufe in den verschiedenen Phasen des Verkaufstrichters bei gleichzeitiger Flexibilität

Strukturierte Erstellung von Umsatzschätzungen auf der Grundlage von Verkaufschancen und entsprechenden Wahrscheinlichkeiten für den Abschluss

🏅 Ideale Anwendungsfälle: Wenn Ihre Branche komplexe Zyklen aufweist, bei denen die Prognosen von der Nummer der Verkaufschancen und der Wahrscheinlichkeit des Geschäftsabschlusses abhängen, wird diese Excel-Vorlage für Sie von großem Nutzen sein

Einschränkungen bei der Verwendung von Excel für Vorlagen für Verkaufsberichte

Obwohl die oben genannten Excel-Vorlagen hervorragende Berichte erstellen, kann es sein, dass sie aufgrund der Limitierungen der Microsoft Excel- oder Google Tabellen-Plattform Nachholbedarf haben.

Hier sind einige Herausforderungen, denen Sie begegnen könnten:

Manuelle Dateneingabe : Bei den meisten Excel-Vorlagen müssen Sie die Daten manuell eingeben. Diese fehlende Automatisierung behindert die Produktivität, frisst Zeit und erhöht das Risiko von Fehlern - vor allem, wenn Ihre Daten wachsen

: Bei den meisten Excel-Vorlagen müssen Sie die Daten manuell eingeben. Diese fehlende Automatisierung behindert die Produktivität, frisst Zeit und erhöht das Risiko von Fehlern - vor allem, wenn Ihre Daten wachsen Probleme mit der Skalierbarkeit : Im Vergleich zusoftware zur Nachverfolgung von Verkäufen mit vollem Funktionsumfang funktionieren Excel und Google Tabellen gut für kleinere Datenmengen. Sie lassen sich nicht skalieren, wenn Ihre Daten wachsen, was zu einer langsameren Leistung und Schwierigkeiten bei der Arbeit mit großen Datenmengen führt

: Im Vergleich zusoftware zur Nachverfolgung von Verkäufen mit vollem Funktionsumfang funktionieren Excel und Google Tabellen gut für kleinere Datenmengen. Sie lassen sich nicht skalieren, wenn Ihre Daten wachsen, was zu einer langsameren Leistung und Schwierigkeiten bei der Arbeit mit großen Datenmengen führt Mangel an Echtzeit-Zusammenarbeit : Sicher, Ihr Vertriebsteam kann in Google Tabellen oder Excel über Microsoft 365\ zusammenarbeiten. Diese Tools unterstützen jedoch nur eine einfache Zusammenarbeit, und es kann zu Problemen aufgrund von Dateninkonsistenzen oder Versionskontrollen kommen

: Sicher, Ihr Vertriebsteam kann in Google Tabellen oder Excel über Microsoft 365\ zusammenarbeiten. Diese Tools unterstützen jedoch nur eine einfache Zusammenarbeit, und es kann zu Problemen aufgrund von Dateninkonsistenzen oder Versionskontrollen kommen Begrenzte Datenvisualisierung: Eine Tabellenkalkulation verfügt zwar über Optionen für Diagramme und Grafiken, kann aber keine erweiterten Visualisierungen erstellen. Selbst wenn Sie ein erfahrener Benutzer sind, ist die Erstellung jeglicher Art von visuellen Elementen wenig intuitiv

Alternative kostenlose Excel Vorlagen für Verkaufsberichte

In Anbetracht der oben genannten Einschränkungen sollten Sie nach den besten Vorlagen für Verkaufsberichte suchen, die über die Tabellenkalkulation hinausgehen.

Zum Glück haben wir einige der besten Vorlagen von ClickUp um Ihnen zu helfen, organisiert zu bleiben und sich auf größere Ziele im Geschäft zu konzentrieren. ClickUp ist eine Alles-App für die Arbeit, die bei Projektmanagement, Lead-Management und mehr hilft.

Die Bibliothek mit über 1000 Vorlagen macht den Einstieg leicht. Schauen wir sie uns an.

1. ClickUp Vorlage für den Verkaufsbericht

ClickUp Verkaufsbericht Vorlage excel verkaufsbericht vorlage

Die ClickUp Vorlage für den Verkaufsbericht bietet ein vielseitiges Ökosystem für die Nachverfolgung und Berichterstellung von Verkaufsmetriken, mit dem Sie Ihre Daten mühelos verwalten können.

Verwenden Sie die Benutzerdefinierten Felder zur Erfassung von vertriebs-KPIs leistung, Prognosen und andere Variablen, ohne ins Schwitzen zu kommen! Die Integration mit den ClickUp Tools für die Aufgabenverwaltung stärkt die Koordination von Vertrieb, Marketing und Kunden und bereichert die Erfahrung. Diese Tools helfen Teams, ihre Arbeit effektiv zu planen, zu verfolgen und zu organisieren.

🎯 Warum Sie es lieben werden

Nachverfolgung der Leistung anhand benutzerdefinierter Metriken wie Lead Conversion, Anrufaktivität, Kundenakquise usw.

Erstellung von Berichterstellungen in Echtzeit und automatischer Datenimport für weniger manuelle Eingriffe

Anpassung an unterschiedliche Business-Anforderungen

Integration mit der ClickUp-Plattform für Aufgabenmanagement, Team-Zusammenarbeit, Datenanalyse in Echtzeit und mehr

🏅 Ideale Anwendungsfälle

Am besten geeignet, wenn Sie nach einer flexiblen Vorlage für Verkaufsberichte suchen, die sich an verschiedene Metriken anpassen lässt

Hilft bei der Identifizierung von Verbesserungsbereichen, damit Sie durch das Verständnis des Kundenverhaltens skalieren können

2. ClickUp Wöchentlicher Umsatzbericht Vorlage

ClickUp Wöchentlicher Verkaufsbericht Vorlage excel verkaufsbericht vorlage

Die ClickUp Vorlage für den wöchentlichen Umsatzbericht bietet benutzerdefinierte Felder für die Nachverfolgung von Umsätzen, abgeschlossenen Geschäften und Leads, die über sieben Tage hinweg generiert wurden.

Diese Vorlage für den wöchentlichen Verkaufsbericht hilft Ihnen, Ihre Verkaufsstrategie schnell und reaktionsschnell anzupassen. Sie enthält außerdem Features zur Nachverfolgung von Aufgaben und ist damit eine hervorragende Lösung für die Kombination von Vertriebsaktivitäten und Projektmanagement.

🎯 Warum Sie es lieben werden

Optimieren Sie die Erstellung wöchentlicher Berichte und die Nachverfolgung von Metriken

Generieren Sie schnelle, periodische Vertriebseinblicke für kurzfristige Planung, Strategie und Anpassungen

Integrieren Sie Vertriebsaktivitäten mit einem Tool zur Aufgabenverwaltung

Benutzerdefinierte Anpassung an verschiedene Teamstrukturen und Vertriebsmetriken

🏅 Ideale Anwendungsfälle

Hervorragend geeignet für die wöchentliche Nachverfolgung der Leistung und die schnelle Anpassung an sich ändernde Bedingungen des Marktes oder des Kundenverhaltens

Hilfreich für die Überwachung kurzfristiger Verkaufsziele oder eine bessere Ausrichtung der Ziele

3. Täglicher Verkaufsbericht Vorlage von ClickUp

Daily Sales Report Template by ClickUp excel sales report Vorlage

Die ClickUp Vorlage für den täglichen Verkaufsbericht ist fantastisch für Echtzeit-Einblicke in Ihre täglichen Verkaufszahlen. Mit dieser Vorlage können Sie die täglichen Gesamtverkäufe, Transaktionen, Einnahmen und Leistungen überwachen.

Zu erledigen ist es einfacher, Trends zu erkennen oder Probleme sofort anzugehen. Aus diesem Grund eignen sie sich hervorragend für schnelllebige Umgebungen, in denen die tägliche Leistung über den Gesamterfolg entscheidet.

🎯 Warum Sie es lieben werden

Überwachen Sie täglich die Leistung Ihres Teams und Verkaufstrends

Detaillierte Nachverfolgung der täglichen verkaufsbezogenen Aktivitäten und der zugehörigen Metriken

Führen Sie eine tägliche Aufzeichnung der Leistung und des entsprechenden Fortschritts und Wachstums

Benutzerdefiniert, um tägliche vertriebsbezogene Aktivitäten und Bedürfnisse zu erfüllen

🏅 Ideale Anwendungsfälle

Geeignet, wenn Sie in dynamischen Umgebungen tätig sind, wie z. B. in schnelllebigen Konsumgüter- oder Einzelhandelsunternehmen, in denen die tägliche Nachverfolgung der Verkäufe entscheidend ist

Wenn Sie mehrere Vertriebskanäle haben und eine vereinfachte Nachverfolgung an einem Ort wünschen

4. ClickUp Vorlage für den monatlichen Umsatzbericht

ClickUp Monatlicher Umsatzbericht Vorlage excel Umsatzbericht Vorlage

Die ClickUp Vorlage für den monatlichen Umsatzbericht ist ideal für relativ lange und komplexe Zyklen. Sie ermöglicht Ihnen umfassende monatliche Übersichten, die Ihnen helfen, Trends zu erkennen und langfristige strategische Entscheidungen zu treffen.

Es ist besonders hilfreich, wenn Sie monatliche Verkaufsberichte mit allgemeineren Metriken des Geschäfts wie Kosten und Einnahmen verknüpfen müssen, da diese, zusammen mit vorlagen für die Analyse, haben eine zusammenfassende Wirkung und bieten einen Überblick über den Gesundheitszustand des Unternehmens.

🎯 Warum Sie es lieben werden

Detaillierte Analyse anhand der monatlichen Berichte zur Nachverfolgung der Verkäufe

Identifizieren Sie mittelfristige Trends und Geschäftschancen

Anpassung an die spezifischen Anforderungen Ihrer monatlichen Berichterstellung

Integration mit ClickUp für nahtlose Aufgabenverwaltung und Automatisierung

🏅 Ideale Anwendungsfälle: Es eignet sich hervorragend für tiefgreifende monatliche Überprüfungen, da Sie Ihre Erkenntnisse mit langfristigen Trends verknüpfen und Geschäftsstrategien verfeinern können

5. ClickUp Verkäuferbericht Vorlage

ClickUp Salesman Report Vorlage excel sales report Vorlage

Die ClickUp Vorlage für den Verkäuferbericht ist auf die Nachverfolgung der individuellen Leistung eines jeden Vertriebsmitarbeiters zugeschnitten. Es schlüsselt die Verkaufsdaten nach Teammitgliedern auf und gibt Ihnen einen umfassenden Überblick über die Mitglieder des Teams und die Ziele aller Beteiligten.

Egal, ob Sie Vertriebsmitarbeiter oder Manager sind, es ist ein hervorragendes tool, um Ihre Fortschritte in einem Diagramm festzuhalten. Verwenden Sie es zusammen mit einem CRM-Dashboard um zu sehen, wie Ihre Leistungs- und Vertriebsstrategien zum Erfolg Ihrer Kunden führen!

🎯 Warum Sie es lieben werden

Nachverfolgung der Leistung auf individueller Ebene - vom Team bis zum Vertriebsmitarbeiter

Setzen Sie Ziele und überwachen Sie den Fortschritt bei der Erreichung dieser Ziele

Identifizieren Sie leistungsstarke Mitglieder Ihres Teams und Bereiche mit Verbesserungspotenzial

Selbstreflexion über Ihre Leistung und Anpassung Ihrer Strategien

🏅 Ideale Anwendungsfälle: Hervorragend geeignet, um Einblicke in die individuelle Vertriebsleistung zu gewinnen und Verbesserungsmöglichkeiten zu erkennen, damit Sie Ihre Ziele im Geschäft schneller erreichen

Erreichen Sie Ihre Einzelziele mit ClickUp's Excel Vorlage für den Verkaufsbericht

Wir haben eine Vielzahl von Vorlagen für Verkaufsberichte erstellt. Sie haben eine Vorlage für Excel für tägliche Berichterstellungen und eine Vorlage für monatliche und vierteljährliche Verkaufsberichte.

Das Wichtigste ist, dass es sich um kostenlose Vorlagen handelt, die Ihren speziellen Anforderungen entsprechen. Ganz gleich, ob Sie einen Bericht über Ihre Geschäftsausgaben erstellen oder Ihre E-Mail-Marketingkampagnen nachverfolgen möchten - mit diesen benutzerfreundlichen Vorlagen können Sie Ihre Arbeit zu erledigen.

Excel ist zwar eine leicht zugängliche Option, kann aber an Fronten wie Automatisierung und Echtzeit-Zusammenarbeit zu kurz kommen. Suchen Sie nach einem dynamischeren Tool mit praktischem Vertriebsmanagement? ClickUp ist Ihre sichere Wahl!

Sind Sie bereit, Ihren Vertriebsprozess mit einer intuitiven Vorlage für Vertriebsberichte zu verbessern? Starten Sie kostenlos mit ClickUp und erreichen Sie mehr als nur das Meeting Ihrer Verkaufsquote.