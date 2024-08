10 kostenlose Vorlagen für Verkaufsprognosen in Excel und ClickUp

Eine effektive Verkaufsprognose stellt sicher, dass das Unternehmen (oder das Verkaufsteam) seine Ziele erreicht, indem es realistische Ziele setzt. Eine Vorlage für eine Verkaufsprognose macht es einem vielbeschäftigten Manager leicht, Verkäufe und Einnahmen zu prognostizieren.

Nehmen wir zwei Szenarien:

Vertriebsleiter A bittet den VP of Sales, mehr Mitarbeiter einzustellen, um die Ziele für 2025 zu erreichen. Der Manager hat eine ungefähre Vorstellung davon, wie viele Vertriebsmitarbeiter er braucht.

Vertriebsleiter B hingegen hat einen soliden Plan, wie viele Mitarbeiter er braucht und wie die Umsatzprognosen und künftigen Einnahmen auf der Grundlage von Markttrends, Kundendaten und der neuen Mitarbeiterzahl aussehen.

Wenn Sie der VP of Sales wären, für welche Umsatzprognose würden Sie sich entscheiden?

Manager B, natürlich. Und warum? Weil Manager B eine solide Umsatzprognose vorlegt, um seine Forderungen zu untermauern.

Dieser Artikel befasst sich mit den Vorlagen für Umsatzprognosen in Excel und ClickUp, mit denen Sie die Genauigkeit Ihrer Geschäftsprognosen und Ihre Entscheidungsfindung verbessern können.

Was ist eine Vorlage für eine Umsatzprognose?

Eine Vorlage für eine Umsatzprognose ist ein anpassbares Formular, das Ihnen die erwarteten Umsätze und Erträge für einen bestimmten Zeitraum angibt.

Ihre Vorlage für die Absatzprognose kann den Anstieg des durchschnittlichen Auftragswerts für ein bestehendes Produkt oder die Anzahl der verkauften Einheiten, die Wachstumsrate für einen bestimmten Zeitraum (wöchentlich/monatlich/vierteljährlich) und die Anzahl der neuen Kunden, die Sie wahrscheinlich hinzugewinnen werden, vorhersagen.

Vorlagen für Verkaufsprognosen sind in der Planungsphase hilfreich, da sie Unternehmen dabei helfen, Ressourcen zuzuweisen, Kosten abzuschätzen und zu beurteilen, ob die Geschäftsaktionen mit den kurz- und langfristigen Unternehmenszielen übereinstimmen.

Was macht eine gute Vorlage für eine Verkaufsprognose aus?

Unternehmer verlassen sich auf die Vorlage für Verkaufsprognosen, um Budgets für Einstellungen zu entwickeln und die Produktionszyklen zu planen. Vertriebsteams nutzen sie für die Gebiets- und Quotenplanung und um ihre Vertriebsstrategie mit Vertriebskanälen und Partnern voranzutreiben.

Damit die Vorlage für Verkaufsprojekte funktioniert, sollte sie:

Klar und einfach: Die Vorlage sollte einfach zu verwenden sein und wesentliche Abschnitte wie Finanzprognosen, Umsatzziele und Verkaufsquoten enthalten

Die Vorlage sollte einfach zu verwenden sein und wesentliche Abschnitte wie Finanzprognosen, Umsatzziele und Verkaufsquoten enthalten Anpassbar: Eine gute Vorlage für Verkaufsprojektionen ist anpassbar an den Entscheidungsfindungsprozess Ihres Unternehmens und passt sich an Ihren Verkaufszyklus an

Eine gute Vorlage für Verkaufsprojektionen ist anpassbar an den Entscheidungsfindungsprozess Ihres Unternehmens und passt sich an Ihren Verkaufszyklus an Kollaborativ: Die kostenlose Vorlage für die Absatzprognose sollte Beiträge von Interessengruppen, dervertriebsteamund der Geschäftsführung ermöglichen, um die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit zu fördern

Die kostenlose Vorlage für die Absatzprognose sollte Beiträge von Interessengruppen, dervertriebsteamund der Geschäftsführung ermöglichen, um die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit zu fördern Visuell ansprechend: Sie sollten in der Lage sein, Diagramme, Tabellen, Whiteboards und Diagramme hinzuzufügen, um zukünftige Umsatzziele auf einen Blick zu verstehen

Sie sollten in der Lage sein, Diagramme, Tabellen, Whiteboards und Diagramme hinzuzufügen, um zukünftige Umsatzziele auf einen Blick zu verstehen Automatisierung der Arbeitsabläufe: Für eine genaue Umsatzprognose benötigen Sie eine Automatisierung, um Rohdaten in Erkenntnisse umzuwandeln und Folgeaufgaben zuzuweisen, anstatt dies manuell zu tun

Für eine genaue Umsatzprognose benötigen Sie eine Automatisierung, um Rohdaten in Erkenntnisse umzuwandeln und Folgeaufgaben zuzuweisen, anstatt dies manuell zu tun Integrationen: Wählen Sie eine Vorlage für Umsatzprognosen, die mit Google Sheets integriert ist,Vorlagen für die strategische Planung, Customer Relationship Management (CRM)-Software und Tools, die Ihr Vertriebsteam verwendet

Wählen Sie eine Vorlage für Umsatzprognosen, die mit Google Sheets integriert ist,Vorlagen für die strategische Planung, Customer Relationship Management (CRM)-Software und Tools, die Ihr Vertriebsteam verwendet Künstliche Intelligenz: Verfügt die Vorlage für die Absatzprognose über integrierteKI-Tools um die Vorlage zu vervollständigen oder den Prozess zu beschleunigen?

10 Vorlagen für Umsatzprognosen für das Jahr 2024

1. ClickUp Vorlage für Verkaufsprognosen

Visualisieren Sie Ihre Pipeline und Ihre aktuellen Vertriebsprozesse mit ClickUp Sales Forecast Template ClickUp Vorlage für Verkaufsprognosen hilft Ihnen, die Pipeline und den aktuellen Vertriebsprozess zu visualisieren, zukünftige Ziele festzulegen und mit Ihrem Team an einem Ort zusammenzuarbeiten.

Hier erfahren Sie, wie Sie diese Vorlage effektiv nutzen können:

Sammeln Sie historische Daten zu Auftragsvolumen, Umsatz nach Kunden, Gewinnspanne oder Geschäftswert. Erstellen Sie ein Arbeitsblatt mit Ihren Unternehmensdaten und fügen Sie die relevanten Daten mit Tabellenansicht in ClickUp um das Wachstum zu projizieren

Analysieren Sie die Daten und suchen Sie nach Trends und Mustern. Es stehen 17 benutzerdefinierte Attribute zur Verfügung, wie z. B. Produktname, Monat, Versandkosten für den durchschnittlichen Verkauf, Lead-Conversion-Raten für mehrere Produkte und prognostizierter Betrag, mit denen Sie die Trends leicht visualisieren können

Legen Sie realistische Ziele für die Umsatzsteigerung fest und berücksichtigen Sie dabei Kundenfeedback, historische Verkaufsdaten und zukünftige Marktchancen. Erstellen Sie Aufgaben, um Ihren Fortschritt bei der Erreichung der Ziele zu verfolgen

Prognostizieren Sie künftige Umsätze auf der Grundlage der gesetzten Ziele. Beurteilen Sie verschiedene Szenarien, z. B. Situationen mit hohem oder niedrigem Wachstum, und verwenden Sie Gantt-Diagramme in Clickup um Ihre Prognosen zu visualisieren

Überwachen und korrigieren Sie die Prognosen, während Sie Ihren Zielen näher kommen

Eine der am häufigsten verwendeten kostenlosen Vorlagen für Verkaufsprognosen, die sicherstellt, dass Sie bei der Erstellung von Wachstumsprognosen alle realisierbaren Geschäfte einbeziehen.

Sogar saisonal tätige Unternehmen nutzen diese Vorlage, um genaue Umsatzprognosen zu erstellen. Diese Vorlage herunterladen

2. ClickUp Verkaufsbericht Vorlage

Bleiben Sie organisiert und überwachen Sie Ihre Verkaufsleistung mit Sales Report Template by ClickUp

Die Vorlage eines effizienten Verkaufsberichts hilft Ihnen, organisiert zu bleiben und schafft Vertrauen beim Führungsteam. Unabhängig davon, welche Methoden Sie für die Umsatzprognose verwenden, gibt Ihnen diese Vorlage für den Umsatzbericht einen Überblick über Ihre Umsatzbemühungen, indem Sie Ihre jährlichen, vierteljährlichen und monatlichen Umsätze aufschlüsseln.

Vergleichen Sie die historische Leistung für mehrere Jahre, indem Sie die Daten aus Verkaufsplan-Vorlagen . ClickUp Verkaufsbericht Vorlage ist Ihr Leitfaden, um organisiert zu bleiben und die Verkaufsleistung zu überwachen. Verstehen Sie, was in der Vergangenheit funktioniert hat, und gewinnen Sie Erkenntnisse darüber, wie Sie vorankommen und wohin Sie sich entwickeln wollen.

Zerlegen Sie die Informationen anhand von Schlüsseldaten wie Geografie, Key-Account-Manager, Vertriebserfolge und Vertriebsziele. Richten Sie benutzerdefinierte Ansichten ein, um monatliche, vierteljährliche und jährliche Wachstumsraten zu generieren, und haben Sie diese Informationen immer griffbereit.

Verwenden Sie diese Vorlage, um Warnungen über Abhängigkeiten hervorzuheben, Fähigkeiten zu verfolgen und die Verfolgung der Vertriebsleistung zu verbessern.

Mit der einsteigerfreundlichen Prognosevorlage von ClickUp können Sie Ihre tatsächlichen Umsätze mit den Prognosen vergleichen und sie nach Serviceart oder verkauften Einheiten aufschlüsseln, wenn Sie mehrere Produkte haben. Verfolgen Sie die Auswirkungen der Saisonalität in Einzelhandelsgeschäften oder vergleichen Sie die Leistung verschiedener Regionen miteinander und exportieren Sie andere relevante Informationen aus Ihrem Vorlage für Verkaufsberichte .

Verwenden Sie diese Daten in Ihrem Datenvorlagen für After-Action-Berichte um die Leistung in greifbarer Form zu bewerten, z. B. in Form von technischen Korrekturen oder gewonnenen Erkenntnissen. Diese Vorlage herunterladen

3. ClickUp Sales CRM Vorlage

Verwalten Sie Kunden, Sales Pipelines, Aktionspunkte und mehr mit dem Simple CRM Template von ClickUp

Die Verwaltung und Verfolgung von Leads ist anstrengend und wird von Vertriebsmitarbeitern verabscheut. Jeder Vertriebsmitarbeiter würde lieber Zeit damit verbringen, Beziehungen aufzubauen und Geschäfte abzuschließen, als manuelle Einträge vorzunehmen. ClickUp's Sales CRM Vorlage dient als Rückgrat für Ihr Team. Egal, ob Sie ein kleines Unternehmen oder ein Großunternehmen sind, ein robustes CRM ist unerlässlich, um der Konkurrenz voraus zu sein und sich auf die wichtigsten Faktoren zu konzentrieren.

Mit einer robusten No-Code-Datenbank und Echtzeit-Analysen, können Sie ClickUp's Sales CRM Template vertrauen:

Ihrem Vertriebsteam helfen, organisiert zu bleiben

Einblick in Kundeninteraktionen und Kaufzyklen zu erhalten

Identifizieren Sie Interessenten, Kunden und inaktive Nutzer und gewinnen Sie Erkenntnisse über abgeschlossene Geschäfte

Klarheit über die Kundenkommunikation zu erlangen

Speichern Sie Kundendaten an einem zentralen Ort und greifen Sie darauf zu

Steigern Sie die Produktivität durch die Beseitigung manueller Aufgaben und die Automatisierung von Prozessen

Verwenden Sie Kippschalter und Dropdowns, um den Lead-Status zu verschieben, z. B. "Onboarding", "Active" und "Payment Pending", um den Fortschritt bei jedem Verkauf zu überwachen. Legen Sie wichtige demografische Daten und Interessen Ihrer Kunden fest, um Ihre Kampagnen zu personalisieren und Folge-E-Mails zu automatisieren.

Erstellen Sie einen transparenten Verkaufsprognoseprozess, bei dem jeder die gemeinsamen Verkaufsdaten, den prognostizierten Umsatz und andere wichtige Datenpunkte sehen kann.

Verwenden Sie Vorlagen für den vierteljährlichen Geschäftsbericht (QBR) um organisatorische Ziele abzustimmen, jeden zur Verantwortung zu ziehen und kontinuierliche Verbesserungen voranzutreiben. Diese Vorlage herunterladen

4. ClickUp Verkaufsseite Vorlage

Erstellen Sie visuell ansprechende Verkaufsseiten, ohne auf Ihr Verkaufsteam angewiesen zu sein - mit ClickUps Sales Page Template ClickUp's Verkaufsseiten-Vorlage ermöglicht es Ihnen, ansprechende und visuell ansprechende Verkaufsseiten zu erstellen, um Ihr Produkt an mehr Kunden zu bringen.

Diese Vorlage bietet Ihnen einen Ausgangspunkt für die Erstellung der bestmöglichen Seite mit Funktionen wie:

Generieren Sie mehr Leads und verbessern Sie die Konversionsrate

Kommunizieren Sie Produktangebote mit Kunden

Organisieren und Verfolgenleistungskennzahlen (KPIs) für den Vertrieb wie z.B. prognostizierte Verkäufe leicht

Ermuntern Sie Website-Besucher, die nächste Aktion zu unternehmen (sich anzumelden oder zahlende Kunden zu werden)

Heben Sie Ihre Produktmerkmale und -vorteile mit verschiedenen Medienformaten wie Text, Bildern oder Videos hervor

Obwohl es sich nicht um eine Prognosevorlage im eigentlichen Sinne handelt, können Sie mit der Verkaufsseitenvorlage Verkaufsseiten erstellen, ohne auf Ihr technisches Team angewiesen zu sein.

Tipps zur optimalen Nutzung dieser Vorlage:

Definieren Sie Ihr Zielpublikum und machen Sie sich klar, wen Sie erreichen möchten, um eine Seite zu erstellen, die direkt auf dessen Bedürfnisse eingeht. Verwenden SieClickUp Docs um alle Eigenschaften Ihrer potenziellen Kunden und IhrerVerkaufsziele* Verwenden Sie Aufgaben, um die wichtigsten Merkmale und Vorteile Ihres Produkts oder mehrerer Produkte aufzulisten, und machen Sie dies zur Grundlage Ihrer Verkaufsseite

Schreiben Sie einen überzeugenden Text für Ihre Verkaufsseite, der sich auf die Vorteile konzentriert und die Probleme Ihrer Zielgruppe in Docs anspricht

Entwerfen Sie mit ClickUp Whiteboard eine ansprechende Verkaufsseite, die Ihre Besucher bei der Stange hält

Sobald die Seite live ist, führen Sie A/B-Tests mit verschiedenen Versionen der Seite durch, um die am besten funktionierende Version zu ermitteln und weiter zu optimieren. Mit der Board-Ansicht können Sie die Versionen der Verkaufsseite und deren Leistung verfolgen

Sammeln Sie schließlich Nutzerfeedback, um die Landing Page und Ihr Produkt zu verbessern. Der Schlüssel zum Erreichen der geplanten Umsätze liegt in der Aufgeschlossenheit und der Fähigkeit, Änderungen auf der Grundlage von Nutzereingaben vorzunehmen Diese Vorlage herunterladen ### 5. ClickUp Sales Pipeline Vorlage

Erfassen Sie neue Leads, verfolgen Sie Ihre Sales Pipeline und verwalten Sie Kundenkonten mit der ClickUp Sales Pipeline Template

Als Vertriebsleiter ist es das Letzte, was Sie tun möchten, mit Ihren Teammitgliedern nachzufragen, um den Gesamtumsatz im Vergleich zu den Umsatzprognosen und den Umsatzzielen und der Wachstumsrate zu erfahren. All diese Details sollten Sie rund um die Uhr zur Hand haben.

Ein strukturierter und effizienter Prozess für die Verwaltung der Vertriebspipeline führt Sie vom stressigen Monatsende zu gezielteren und strategieorientierten Gesprächen mit Ihrem Vertriebsteam.

Ohne eine strukturierte Vertriebspipeline haben die Führungskräfte nur einen begrenzten Überblick darüber, wie nah oder weit die Vertriebsmitarbeiter an der Erfüllung ihrer Quoten sind. ClickUp's Sales Pipeline Vorlage bietet Ihnen ein ultimatives Toolkit zur Überwachung und Optimierung jeder Phase Ihres Vertriebsprozesses. Verwenden Sie diese Prognosevorlage, um die Pipeline aus der Vogelperspektive zu betrachten und Ihre Aktionen nach Dringlichkeit, Wert und Potenzial zu sortieren.

Fügen Sie die Vorlage für die tägliche Umsatzprognose und die monatliche Umsatzprognose zu Ihrem Workflow hinzu, um den gesamten Verkaufstrichter in einer einzigen Ansicht zu visualisieren. Diese Vorlage herunterladen

6. ClickUp Sales KPI Vorlage

Verfolgen Sie kritische Verkaufskennzahlen mit Sales KPI Template by ClickUp

Mit KPIs lassen sich wichtige Vertriebskennzahlen verfolgen, um die Vertriebsleistung zu verbessern, Chancen und potenzielle Kunden zu identifizieren und den Umsatz zu steigern. Sie sind zwar eine hervorragende Ressource, um den Erfolg Ihrer Vertriebsstrategie zu messen, aber bei so vielen Kennzahlen wird die Entscheidung, welche man verfolgen soll, schnell unübersichtlich. ClickUp Sales KPI-Vorlage hilft Ihnen, messbare Ziele zu setzen und diese über den gesamten Verkaufstrichter hinweg zu verfolgen. Die kostenlose Vorlage für Verkaufsprognosen bietet Einblick in die Bemühungen eines Teams und bewertet, ob sie die Unternehmensziele maximieren.

Diese Vorlage bietet eine einfache Lösung für Vertriebsleiter und ihre Teams, um die von ihnen gesteuerten Kennzahlen zu verstehen, Klarheit und Transparenz über die Leistung zu schaffen und Korrekturmaßnahmen zu ergreifen.

Visualisieren Sie relevante KPIs mithilfe von benutzerdefinierten Feldern wie Upsell-Versuche, Angebotswert und Wiederholungsverkaufsumsatz und senden Sie regelmäßig Berichte an Ihre Führungsebene. Diese Vorlage herunterladen

7. Excel Umsatzprognose Vorlage von Salesflare

Excel Sales Forecast Template von Salesflare ist eine anfängerfreundliche Vorlage zur Umsatzprognose

Wenn ein Kleinunternehmer eine Vorlage für eine Umsatzprognose oder einen Überblick über die erwarteten Einnahmen benötigt, Salesflare's Excel-Verkaufsprognose-Vorlage ist ein guter Ausgangspunkt.

Wenn Sie Probleme mit der Skalierbarkeit haben, indem Sie ein Excel-Blatt als Vorlage für Ihre Budgetprognose verwenden, nutzen Sie diese Vorlage, um Ihre Einnahmen zu prognostizieren, historische Verkaufsdaten zu verfolgen und Ihren Verkaufsprozess zu verbessern.

Erstellen Sie Ihren Verkaufstrichter, erfassen Sie die Wahrscheinlichkeit von Geschäftsabschlüssen, setzen Sie Ziele für Ihr Team und weisen Sie ihnen Aufgaben zu. Verwenden Sie vorgefertigte Diagramme zur Feinabstimmung Ihrer Prognose für das Quartal, das Jahr oder einen bestimmten Zeitpunkt.

Legen Sie fest Vertriebs-OKRs für Ihr Team, Abschlusswahrscheinlichkeiten und eine benutzerdefinierte Anzahl von Tagen, nach denen Sie nachfassen möchten. Auf diese Weise erfahren Sie, wie Ihre Vertriebsmitarbeiter arbeiten und wie ihre Umsätze aussehen, und Sie können entsprechende Maßnahmen ergreifen.

Salesflare ermöglicht es Ihnen, Ihre Excel- und Google Sheets-Vorlagen in sein CRM zu importieren, so dass Sie mehr Zeit haben, sich auf den Aufbau von Beziehungen zu konzentrieren. Diese Vorlage herunterladen

8. Excel Umsatzprognose Vorlage by Excel Skills

über Excel-Skills Excel Skills Verkaufsprognose Vorlage ist effektiv, wenn Sie kürzere Verkaufszyklen haben und keine Lead-Verfolgung auf Pipeline-Ebene benötigen. Diese Vorlage stellt monatliche Umsatzprognosen für drei Jahre zusammen.

Im Vergleich zu anderen Vorlagen für Verkaufsprognosen von ClickUp müssen Sie Daten wie monatliche Verkaufsmengen, Verkaufspreise und Bruttogewinnprozentsätze für jede Produktkategorie manuell eingeben. Alle anderen Berechnungen werden automatisch aktualisiert.

Diese Vorlage für Umsatzprognosen verfügt über vorgefertigte Funktionen, die Ihnen den Gesamtumsatz, die Umsatzkosten und den monatlichen Bruttogewinn anzeigen. Die Vorlage enthält fünf Produktkategorien, aber Sie können weitere Kategorien hinzufügen, indem Sie einfach die entsprechende Anzahl von Zeilen in jeden Abschnitt der Verkaufsprognose einfügen. Diese Vorlage herunterladen

9. Blätter Einzelhandelsgeschäfte Prognose Vorlage von Close

über Close

Während die anderen Vorlagen für Umsatzprognosen in dieser Liste branchenspezifisch sind, ist die Retail Business Forecasting Vorlage von Close ist für Einzelhandelsunternehmen.

Traditionell werden Umsatzprognosen im Einzelhandel über Tabellenkalkulationen erstellt. Mit dieser anfängerfreundlichen Vorlage für Umsatzprognosen können Einzelhandelsgeschäfte monatliche Umsatzprognosen erstellen, Budgets zuweisen, Trends erkennen und mögliche Fallstricke frühzeitig erkennen.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese Excel-Vorlage zu verwenden:

Verfolgen Sie Ihre Leads und Meetings und verschaffen Sie sich einen vollständigen Überblick über Ihre Vertriebspipeline

Führen Sie monatliche und jährliche Prognosen durch, um Ihre Verkaufsprognosen zu planen

Passen Sie die kostenlose Vorlage für Verkaufsprognosen mit anpassbaren Trichtermetriken an

Interpretieren Sie Daten mit Hilfe visueller Diagramme Diese Vorlage herunterladen ### 10. Excel Verkaufsprognose Vorlage von Gong

Verwenden Sie Excel Sales Forecast Template by Gong, um Lücken in Ihrer Vertriebspipeline zu identifizieren und Ihre Vertriebsziele zu erreichen

Tappen Sie bei Ihren Prognosen im Dunkeln? Ziehen sich Ihre zugesagten Geschäfte zurück? Benötigen Sie Hilfe bei Problemen mit niedrigen Quoten?

Wenn Sie eines oder alle diese Fragen mit Ja beantworten können, Gongs Excel-Vorlage für Verkaufsprognosen ist für Sie. Mit dieser einfachen und kostenlosen Excel-Vorlage für Verkaufsprognosen können Sie Lücken in Ihrer Pipeline aufdecken und sicherstellen, dass Ihr Team seine Ziele erreicht.

In die vorgefertigte Vorlage müssen Sie nur Ihre teamspezifischen Zahlen eingeben, und die vorgefertigten Formeln erstellen Ihre Prognosen in wenigen Minuten.

Diese Vorlage für Verkaufsprognosen deckt die wöchentliche Verkaufsprognose, die Pipeline-Abdeckung oder die gesamte Pipeline-Abdeckung ab. Diese Vorlage herunterladen

Prognostizieren und optimieren Sie Ihren zukünftigen Umsatz mit der richtigen Vorlage für die Umsatzprognose

Manuelle Prognosen sind zeitaufwändig und fehleranfällig. Ihnen entgehen alle verwertbaren Erkenntnisse, die Ihren Vertriebsmanagern helfen könnten, ihre Vertriebsziele zu erreichen und zu übertreffen.

Eine geeignete Vorlage für Verkaufsprognosen macht den Unterschied aus - Sie müssen nicht jedes Mal ein neues Prognosegerüst erstellen.

Moderne Vertriebsteams und Geschäftsinhaber lieben die Prognosevorlagen von ClickUp, da sie anpassbar sind, sich mit Tools von Drittanbietern integrieren lassen und Projektmanagement mit Prognosen kombinieren. Anmeldung bei ClickUp um kostenlos zu starten.