10 kostenlose Vorlagen für After-Action-Berichte für umfassende Evaluierungen

Überprüfungen nach Maßnahmen waren zuerst von der U.S. Army entwickelt sie wurden ursprünglich von der US-Armee entwickelt, um Trainingsübungen zu optimieren, aber im Laufe der Jahre haben sie sich zu einer gängigen Post-Mortem-Praxis für Unternehmen entwickelt. Sie sind Teil des retrospektiven Prozesses zur Bewertung abgeschlossener Projekte in konkreterer Form, z. B. in Form von technischen Korrekturen oder Lessons Learned.

Die Erstellung von After-Action-Berichten kann mental sehr anstrengend sein, da man oft mit einem großen Team Brainstorming betreiben muss, um Probleme zu lösen. Zum Glück gibt es Vorlagen, die diese Arbeit sehr erleichtern!

Vorlagen für After-Action-Berichte bieten eine strukturierte Herangehensweise an die retrospektive Analyse und sparen Ihnen Zeit durch ein vorgefertigtes Format mit bereits vorhandenen Abschnitten und Überschriften.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen die 10 besten Vorlagen für After-Action-Berichte vor, die Ihnen dabei helfen, abgeschlossene Projekte effizient zu reflektieren, so dass Sie mehr Ressourcen für Folgendes haben entscheidungsfindung und Leistungsverbesserung. 📈

Was ist eine Vorlage für einen Bericht nach der Aktion?

After-Action-Reports (AARs) sind organisatorische Lernwerkzeuge, die bei der Bewertung von Projekten, Vorfällen und Prozessen helfen. Sie regen dazu an, auf vergangene Erfahrungen zurückzublicken, um Erfolge und Misserfolge zu ermitteln, bewährte Praktiken zu stärken und potenzielle Risiken für künftige Projekte aufzuzeigen.

Eine Vorlage für einen Nachbericht ist ein vorgefertigtes und formatiertes Dokument, das einen Rahmen für die Erstellung von Nachberichten bietet. Sie enthält die Überschriften, Abschnitte und Schlüsselinformationen, die für die Berichterstattung erforderlich sind, und erleichtert den Teams die Durchführung von post-Projekt-Analyse und dokumentieren ihre Ergebnisse. 🔎

Die meisten AAR-Vorlagen sind so gestaltet, dass sie die Antwort auf vier Fragen liefern:

Was waren unsere erwarteten Ergebnisse? welches waren die tatsächlichen Ergebnisse? was lief gut, und warum?_ wie können wir uns verbessern?

Die Vorlagen können auch Komponenten für Planung, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung enthalten, um einen umfassenden Überprüfungs- und Verbesserungsprozess für laufende Projekte zu gewährleisten.

Was macht eine gute Vorlage für einen Bericht nach der Aktion aus?

Damit eine Vorlage für einen Nachbereitungsbericht funktioniert, sollte sie:

Klar und einfach: Die Vorlage sollte eine klare Struktur haben, die alle wichtigen Abschnitte wie Beobachtungen, Details zum Ereignis, gelernte Lektionen und Empfehlungen enthält Anpassbar: Eine gute AAR-Vorlage lässt sich in der Regel an das Branding und den Entscheidungsfindungsansatz Ihres Unternehmens anpassen und kann auf die besonderen Anforderungen eines Projekts abgestimmt werden Unterstützend: Die Vorlage sollte Aufforderungen oder Fragen enthalten, die die Benutzer bei ihrer AAR-Analyse unterstützen Kollaborativ: Es sollte Beiträge von Teamleitern, Mitarbeitern und anderen Beteiligten ermöglichen, um eine umfassende Berichterstattung zu fördern. Funktionen zum Hinzufügen von Kommentaren und Haftnotizen sind ideal Visuell ansprechend: Sie müssen in der Lage sein, Tabellen, Diagramme und Schaubilder einzubinden, um den Tätigkeitsbericht ansprechend und informativ zu gestalten Referenzierbar:Er ermöglicht Querverweise und dient als Repository fürgelernte Lektionenabhilfemaßnahmen und Aktionspläne für künftige Projekte

10 Vorlagen für hochwertige Nachbereitungsberichte für das Jahr 2024

Bei der überwältigenden Anzahl der verfügbaren Vorlagen für Nachbereitungsberichte kann man sich wie ein Kind im Süßwarenladen fühlen. 🍭

Zum Glück für Sie haben wir eine Liste von 10 Vorlagen für After-Action-Reports von Top-Anbietern zusammengestellt wie ClickUp und SlideTeam, um Ihnen bei der Bewertung der Leistung Ihrer fertigen Projekte zu helfen. Im Folgenden werden wir ihre praktischen Funktionen und potenziellen Anwendungsfälle untersuchen.

1. ClickUp-Vorlage für After-Action-Berichte

ClickUp-After-Action-Berichtsvorlage

Die ClickUp After Action Report Vorlage ist ein vielseitiges Werkzeug zur Untersuchung der Ergebnisse von Projekten oder internen Prozessen. Es folgt einem bewährten Prozess der Aktionsüberprüfung, um wichtige Erkenntnisse von Ihren Teammitgliedern zu erhalten, ohne sie zu überfordern.

Diese einsteigerfreundliche Doc-Vorlage hilft Ihnen bei der Erstellung eines allumfassenden Dokuments mit vorgefertigten Abschnitten für die Teilnehmer, projektziele , Interessengruppen, Umfang und Workshop-Ideen. 💡

Die Vorlage bildet die Grundlage für die Bewertung der Projektleistung, indem sie die erwarteten und tatsächlichen Ergebnisse vergleicht. Sie können identifizieren ziele und erwartete Ergebnisse vor oder während des Projekts und wandeln Sie sie in Aufgaben um. Verwenden Sie benutzerdefinierte Status, um ihren Fortschritt bis zum Ende des Projekts zu verfolgen.

Sobald Sie für die AAR-Übung bereit sind, kann Ihr Team die Ergebnisse auf einer einzigen Seite überprüfen und sofort zu Schlussfolgerungen kommen. Diese Aktionsüberprüfung wird Ihnen bei zukünftigen Projekten helfen und die gelernten Lektionen aufzeigen.

Beenden Sie Ihren Bericht mit einer Schlussfolgerung, in der Sie die wichtigsten Diskussionspunkte zusammenfassen und Ihrem Team einen umsetzbaren Zukunftsplan vorlegen.

Diese Dokumentvorlage kann Teil Ihres Wissensspeichers sein in ClickUp-Dokumente um bessere Schlussfolgerungen zu ziehen. Ihre Beurteilungsdaten und die daraus gezogenen Lehren bleiben für zukünftige Leistungsnachweise zentralisiert.

Da sich ClickUp in gängige E-Mail-Dienste und Videokonferenz-Tools integrieren lässt, können Sie die fertige Vorlage für die Maßnahmenbewertung mit ein paar Klicks an die Stakeholder Ihres Projektteams weitergeben.

2. ClickUp Einfacher After Action Bericht Vorlage

ClickUp Simpler After Action Report Vorlage

Bewerten Sie den Erfolg Ihres Projekts, Ihrer Veranstaltung oder Ihrer Aktivität mit der minimalistischen und dennoch funktionalen ClickUp Simple After Action Report Vorlage .

Diese einfach zu verwendende Dokumentvorlage ist in vier Unterseiten für einen detaillierten AAR-Bericht unterteilt. Nehmen wir an, Ihr Technologieunternehmen prüft die Einführung seines neuesten Smartphones. Hier sehen Sie, wie diese Unterseiten nützlich sein können:

Übungsübersicht:Geben Sie die wichtigsten Hintergrundinformationen ein, wie z. B.:

Übungsumfang: Einführung des Smartphone-Modells XYZ

startdatum: DD/MM/YY_

enddatum: DD/MM/YY_

aufgabenbereich: Mobiler Technologiemarkt_

zielsetzungen und Ziele: Erhöhung des Marktanteils um 10 % innerhalb der ersten drei Monate_

potenzielle Risiken: Technische Pannen und unvorhersehbare Nachfrage_ Analyse der Kernkompetenzen: Bewertung der Herausforderungen, die mit den verschiedenen Aspekten der Aufgabe verbunden sind, z. B. Produktdesign und Marktförderung Bericht über die Kernkompetenzen: Vertiefung spezifischer Kompetenzen, z. B. Marketing, mit Hervorhebung von Stärken, verbesserungswürdigen Bereichen (z. B. gezieltes Marketing für bestimmte Kundensegmente) und Hinweisen auf Verbesserungsmöglichkeiten (z. B. bewährte Verfahren der Branche) Verbesserungsplan: Fügen Sie einen kurzen Überblick über den Verbesserungsplan ein, in dem Sie u. a. auf folgende Bereiche eingehen:

Schwerpunkt (z. B. Steigerung des Umsatzes um 20 % im nächsten Quartal)

die Abteilung, auf die er sich bezieht (Marketing, Produktentwicklung oder Lieferkette)

Dauer

Die Vorlage ist völlig anpassbar, so dass Sie jeden Teil des Dokuments so verändern können, dass er zu Ihrem AAR-Ansatz passt. Fügen Sie Spalten zu Ihren Tabellen hinzu, benennen Sie Überschriften um, erstellen Sie ganz neue Seiten oder löschen Sie unerwünschte Abschnitte, um sie an Ihr Projekt anzupassen. 🎨

3. ClickUp Täglicher Aktionsplan Vorlage

ClickUp-Vorlage für den täglichen Aktionsplan

Wenn Sie ein großes Projekt mit vielen beweglichen Teilen leiten, brauchen Sie einen praxisnahen AAR-Prozess vor den Meetings. Unterteilen Sie komplexe Projekte in überschaubare Aufgaben mit der ClickUp-Vorlage für den täglichen Aktionsplan .

Dieses leistungsstarke Tool hilft Ihnen, mit Ihrem Projektteam zusammenzuarbeiten bei ziele und überwachung der täglich zu erbringenden Leistungen an einer Stelle. Erledigen Sie Aufgaben und protokollieren Sie Ihr strategisches Vorgehen, um zukünftige Leistungen zu verbessern.

Verwenden Sie diese Listenvorlage, um Aufgaben mit bestimmten Fälligkeitsdaten hinzuzufügen. Benutzerdefinierte Felder stehen zu Ihrer Verfügung, um Sie zu unterstützen bei prioritäten zu setzen mit farblich gekennzeichneten Tags, Verwaltung der Arbeitsbelastung und Verfolgung wichtiger Termine. Verwenden Sie Kommentar-Threads, um Fertigstellungsrisiken zu erkennen und zu überprüfen.

Sehen Sie alle Ihre Aufgaben als nach Abteilungen geordnete Karten in der Ziele-Board-Ansicht. Die Karten bieten eine Momentaufnahme der Aufgabeninformationen mit der Möglichkeit, zusätzliche Details zu notieren, Dateien anzuhängen und Notizen hinzuzufügen. Aktualisieren Sie Abteilungsaufgaben mühelos durch eine einfache Drag-and-Drop-Aktion.

Öffnen Sie die Zeitplan-Gantt-Ansicht, um die Abhängigkeiten zwischen den Aufgaben zu untersuchen und klare Einblicke in die kleinsten Abweichungen im Zeitplan zu erhalten projektfahrplan oder Ergebnisse, so dass Sie sich auf die Lösung der Probleme konzentrieren können.

4. ClickUp Aktionsplan Vorlage

ClickUp-Aktionsplan-Vorlage

Überprüfen Sie tägliche, wöchentliche, monatliche und vierteljährliche Aktionspläne mit dem ClickUp-Aktionsplan-Vorlage . Diese interaktive Whiteboard-Vorlage kann Ihren AAR-Prozess sehr visuell und ansprechend gestalten, indem sie als 100% anpassbare Leinwand für die Aufzeichnung von Bewertungen dient. Zeichnen Sie Ihre Prozesse auf verwenden Sie Konnektoren, um Überprüfungen mit Aufgaben zu verknüpfen, oder nutzen Sie Formen und Farben zur Kategorisierung. 🌈

Diese Vorlage ermöglicht das Hinzufügen von Sticky Notes zur Kennzeichnung von Beteiligten oder Aufgaben. Verschieben Sie sie durch Ziehen und Ablegen, um ihren Fortschrittsstatus von "Zu erledigen" und "Erledigt" zu ändern.

Fügen Sie Text hinzu oder ändern Sie ihn, oder verwenden Sie die Zeichenfunktion, um Elemente zur leichteren Navigation einzukreisen, zu unterstreichen oder zu verbinden. Die Vorlage verfügt über integrierte Analyse- und Visualisierungsfunktionen, um den Fortschritt zu verfolgen und die Ergebnisse zu messen.

5. ClickUp Rückkehr zur Arbeit Aktionsplan Vorlage

ClickUp-Vorlage für den Aktionsplan zur Rückkehr an den Arbeitsplatz

Verwaltung hybride Teams die zwischen Fern- und Vor-Ort-Arbeit wechseln, kann eine Herausforderung sein, ebenso wie die Unterstützung von Mitarbeitern, die nach einer längeren Pause an ihren Arbeitsplatz zurückkehren. Die ClickUp-Vorlage für einen Aktionsplan zur Rückkehr an den Arbeitsplatz ist speziell für Unternehmen entwickelt worden, die Unterstützung benötigen bei:

Verwaltung des Arbeitsplatzes

Sichere Rückkehr an den Arbeitsplatz nach einer Unterbrechung

Planung der Rückkehr an den Arbeitsplatz für einzelne Arbeitnehmer

Diese farbcodierte Listenvorlage hilft Ihnen, die wesentlichen Schritte für jedes Rückkehrszenario zu identifizieren und umzusetzen, um Sicherheit und Kohärenz während des gesamten Prozesses zu gewährleisten.

Sie bietet eine harmonische Mischung aus Flexibilität und Organisation, indem sie Felder und Status zur Festlegung von Zielen, einen klaren Zeitplan für Aufgaben und Aktionsschritte bereitstellt. Verfolgen Sie die Beauftragten, um zu sehen, ob sie Hilfe benötigen, ressourcen zuteilen und wählen Sie den Abteilungsleiter aus, der für die einzelnen Aufgaben zuständig ist.

Verfolgen Sie Aufgaben in der Zeitplan-Gantt-Ansicht und erstellen Sie einen realistischen Zeitplan über eine einfache Drag-and-Drop-Schnittstelle. Sehen Sie, wie sich ein Mitarbeiter oder eine Abteilung an die Arbeit anpasst, indem Sie die Ansicht Zieltafel öffnen, die die Metrik der Aufgabenerfüllung anzeigt.

Die Vorlage ermöglicht die Einrichtung von Wiederkehrende Aufgaben zur regelmäßigen Überprüfung mit Ihrem Team, um die Effizienz Ihrer Nachbereitung zu verbessern.

6. ClickUp Bau-Aktionsplan Vorlage

ClickUp Bau-Aktionsplan-Vorlage

Die ClickUp Bau-Aktionsplan-Vorlage hilft Bauteams, die Schritte und Strategien zu skizzieren, die notwendig sind, um Verpflichtungen zu erfüllen, und legt so den Grundstein für effektive Überprüfungszyklen. 👷

Verwenden Sie die Vorlage als zentralen Knotenpunkt für aufgaben mit Fristen zuzuweisen , legen Sie Budgets fest und organisieren Sie Unteraufgaben für eine bessere Übersichtlichkeit. Sie erhalten Standardabschnitte zur Bearbeitung:

Zeitleiste Umfang der Arbeit Pläne für die Verwaltung der Ressourcen Kostenvoranschläge Aktualisierte Zeitpläne Sitzungsprotokolle und Tagesordnungen Formulare zur Datenerfassung

Diese Abschnitte helfen Ihnen, die tatsächlichen Aktivitäten mit den geplanten Ergebnissen in Echtzeit zu vergleichen. Ihre Teamkollegen können die Kommentarfunktion in ClickUp nutzen, um kontextbezogene Aktualisierungen zu Revisionen, Preisen oder Bestandsanpassungen hinzuzufügen und so schnelle After-Action-Berichte zu erstellen. Verwalten Sie Ihre Bauprojekte mit der Zielansicht und sehen Sie den Status der Fertigstellung gruppiert nach den zuständigen Abteilungen. Verwenden Sie die dynamische Zeitplan-Gantt-Ansicht, um Ihre Meilensteine leichter zu verfolgen. Es ist ein super visuelles Werkzeug für aufgaben zu planen durch Ziehen und Ablegen auf das gewünschte Datum.

7. ClickUp Projekt Post Mortem Vorlage

ClickUp Projekt Post Mortem Vorlage

Lernen Sie aus vergangenen Fehlern und identifizieren Sie Verbesserungsmöglichkeiten mit der ClickUp Projekt Post Mortem Vorlage . Es ist das beste Werkzeug für die Reflexion von Nachbesprechungen, wenn Ihr Projekt offiziell beendet ist.

Beginnen Sie, indem Sie Ihrem Team das Insight Input Form schicken - ein Dokument, das prioritäre und nicht prioritäre Diskussionsthemen sowie Abteilungskennzeichen enthält. Die aufgezeichneten Antworten sind in der Eingabeliste verfügbar.

Diese post-Mortem-Vorlage können Sie die Projektergebnisse in die folgenden Kategorien einteilen:

Erfolg : Errungenschaften, die Anerkennung verdienen

: Errungenschaften, die Anerkennung verdienen Herausforderung : Hindernisse, die während des Projekts aufgetreten sind

: Hindernisse, die während des Projekts aufgetreten sind Aufgaben nach dem Projekt : Anstehende Aufgaben nach Abschluss des Projekts

: Anstehende Aufgaben nach Abschluss des Projekts Teamleistung : Aspekte, die die gesamte Teamarbeit betreffen

: Aspekte, die die gesamte Teamarbeit betreffen Erfahrungen: Zusammengefasste Schlussfolgerungen

Während Ihres Post-Mortem-Meetings kann die Statustafel als Diskussionsplattform dienen. Verwenden Sie die Spalte "Neuer Eintrag", um eine Überprüfungskomponente hinzuzufügen und sie per Drag-and-Drop auf den entsprechenden Status zu verschieben.

Die Post-Mortem-Besprechungstafel dient als Übersicht über die gesamte Liste und fasst die Highlights, Lowlights und Hindernisse des Projekts zusammen. Die Tafel für ausstehende Aufgaben zeigt die aktionspunkte die nach Abschluss des Projekts vereinbart werden.

8. Bericht zur Überprüfung nach Maßnahmen Verbesserungsplan Vorlage von SlideTeam

Verwenden Sie die After Action Review Report Improvement Plan Template von SlideTeam, um einen Plan zur Verbesserung zu erstellen, nachdem Sie die negativen Ergebnisse Ihres Projekts bewertet haben

Die After Action Review Report Improvement Plan Template von SlideTeam ist eine anpassbare PowerPoint-Präsentation, um Verbesserungsideen visuell zu präsentieren und mit Ihrem Team zu diskutieren.

Die Vorlage unterteilt Ihre AAR-Diskussion in fünf Phasen:

Kernkompetenz: Legen Sie die grundlegende Ressource oder Kompetenz fest, die Sie benötigen, um eine genaue Bewertung undleistung zu verbessern nach einem Ereignis oder Projekt zu verbessern (z. B. ein Datenanalysetool oder die Fähigkeit zu kritischem Denken) Bereich der Verbesserung:Identifizieren Sie Teile Ihres Projekts, die nicht gut gelaufen sind Korrekturmaßnahmen:Schlagen Sie Schritte vor, um Problembereiche in Zukunft zu korrigieren Fähigkeitselement:Erkennen Sie wesentliche Eigenschaften, die zum Erreichen strategischer Ziele erforderlich sind (z. B. entschlossenere Führungskräfte oder ein besseres Personalmanagement) Hauptverantwortlicher Mitarbeiter:Bestimmen Sie Mitarbeiter, die für die Verbesserung jedes Elements verantwortlich sind

Sie können die Vorlage an Ihr Branding anpassen, indem Sie die Schriftart, die Schriftgröße, die Farben oder andere Elemente nach Ihren Wünschen ändern. Verwenden Sie Ihre eigenen Symbole oder fügen Sie Formen und Diagramme hinzu, um die Präsentation noch ansprechender zu gestalten. 📊

9. Word Bericht nach der Aktion Vorlage von SpeedyTemplate

Bewerten Sie Ihren Business Continuity Plan und berichten Sie über die verbesserungswürdigen Bereiche mit der Word After Action Report Template by SpeedyTemplate

Wenn Sie Ihren Geschäftskontinuitätsplan bewerten und verbessern wollen geschäftsplan kann die Word-Vorlage für den Bericht nach der Aktion von SpeedyTemplate hilfreich sein.

Die Vorlage wurde entwickelt, um Übungen zum Business Continuity Plan (BCP) zu unterstützen. Für Uneingeweihte: Ein BCP wird verwendet, um die Effektivität Ihrer aktuellen Abläufe und Prozesse zu testen, zu bewerten und zu validieren, damit Sie auf Krisensituationen vorbereitet sind und sich davon erholen können.

Diese AAR-Vorlage dokumentiert die Interaktionen zwischen Situation und Reaktion, bewertet die Effizienz und Effektivität der Reaktionsstrategien und gibt Empfehlungen für Verbesserungen.

Verwenden Sie die Vorlage, um wichtige Informationen wie die Übung des Business Continuity Plans, das Datum und den Ort der Übung sowie die beteiligten Teilnehmer einzugeben. Füllen Sie die vorgefertigten Felder im Hauptteil des Dokuments aus und geben Sie die Art der Übung, den Rahmen und die Übersicht an.

Geben Sie im nächsten Abschnitt eine Zusammenfassung der gewonnenen Erkenntnisse. Beschreiben Sie die Grenzen und Erfolge des Plans und wie gut die Übung mit Ihren Zielen übereinstimmt der Kommunikation Ihres Teams muster. Stellen Sie dann die entdeckten Probleme zusammen mit den Abhilfemaßnahmen zu deren Lösung vor. ✅

10. After Action Report Vorlage von AlertMedia

Stellen Sie sicher, dass Sie aus den Fehlern früherer Projekte lernen, indem Sie sie mithilfe der Vorlage für den After Action Report von AlertMedia gründlich auswerten

Möchten Sie für Krisenfälle besser gerüstet sein? Mit der Vorlage für den After Action Report von AlertMedia können Sie Lücken in Ihren Notfallmaßnahmen aufdecken und Erkenntnisse aus Fehlern gewinnen, um sicherzustellen, dass Ihre Organisation für künftige kritische Ereignisse besser gerüstet ist. ⚒️

Verwenden Sie die Vorlage, um die aus tatsächlichen Notfällen oder Übungen gewonnenen Erkenntnisse zusammen mit den Maßnahmen festzuhalten, die Sie umsetzen können, um Stärken zu nutzen und Schwächen in Ihrem Notfallplan zu beseitigen. Dies hilft Ihnen bei der Formulierung einer Strategie zur Verbesserung Ihrer Bereitschaft, wenn eine ähnliche Situation in der Zukunft eintritt.

Die Vorlage unterstützt Sie bei der Erstellung eines umfassenden Nachsorgeplans und stellt sicher, dass Sie die folgenden wesentlichen Abschnitte abdecken:

Zusammenfassung nach dem Vorfall : Besprechen Sie, was vom Teamleiter und dem Projekt erwartet wurde

: Besprechen Sie, was vom Teamleiter und dem Projekt erwartet wurde Rückblick auf den Vorfall : Beschreiben Sie, was vorgefallen ist

: Beschreiben Sie, was vorgefallen ist Analyse des Vorfalls : Geben Sie technische Details zum Vorfall an, die für künftige Maßnahmen relevant sind

: Geben Sie technische Details zum Vorfall an, die für künftige Maßnahmen relevant sind Mögliche Verbesserungen:Gehen Sie die misslungenen Elemente durch und diskutieren Sie, wie Ihr Prozess verbessert werden kann

Fehler in Sprungbretter verwandeln mit diesen punktgenauen Vorlagen für den Aktionsplan Aus Fehlern der Vergangenheit lernen ist der Schlüssel zum Erfolg, also bereichern Sie Ihre Bewertungstechniken mit unserer Expertenauswahl an Vorlagen für Nachbereitungsberichte. Ganz gleich, ob Sie über ein Projekt, einen Prozess oder eine unerwünschte Situation nachdenken, diese Vorlagen werden Ihnen den Weg zu Korrekturmaßnahmen weisen.

Die ClickUp-Vorlagenbibliothek bietet viele weitere praktische Werkzeuge zur Unterstützung von Geschäftsabläufen, Projektworkflows und team-Management praktiken mit minimalem Aufwand. Probieren Sie sie noch heute aus! 🥰