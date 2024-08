5 Produktfehlschläge, die sich als Erfolg entpuppten

Wie jeder angehende Erfinder weiß, ist die Entwicklung einer großartigen Idee nur der erste Schritt auf dem Weg zu einem erfolgreichen Produkt. Ohne die technischen Fähigkeiten, Ihre geniale Idee zu entwerfen - oder einen Partner, der Ihnen hilft, sie zum Leben zu erwecken - wird Ihre Erfindung wahrscheinlich ein Hirngespinst bleiben.

Und damit ist noch nicht einmal das Konto für die Erfindungen erledigt, die zwar zu Prototypen werden, sich aber nie zu einem vollwertigen Verbraucherprodukt entwickeln.

Es gibt noch eine dritte Produktkategorie: Ideen, die sich in brauchbare Erfindungen verwandeln, nur nicht in die, die der Ersteller beabsichtigt hat. Denken Sie an verschreibungspflichtige Medikamente mit überraschenden off-Label-Nutzen wie ein Medikament gegen Bluthochdruck, das einige Ärzte zur Behandlung von PTSD-bedingten Albträumen verschreiben . Oder denken Sie an Play-Doh: Die unendlich dehnbare, formbare Knete, die jeder kennt und liebt, war ursprünglich als Tapetenreiniger gedacht.

Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie sich diese fünf bekannten Verbraucherprodukte weit über die ursprünglichen Ideen ihrer Erfinder hinaus entwickelt haben.

1. Pacemaker

über Birgit Reitz-Hofmann/ Shutterstock

Im Jahr 1956 versuchte der Erfinder Wilson Greatbatch, ein Gerät zu entwickeln, das das menschliche Herz aufzeichnen konnte, als er versehentlich einen Widerstand falscher Größe einbaute. Statt des beabsichtigten Ergebnisses begann das Gerät, seinen eigenen Puls zu erzeugen.

Obwohl der Puls zunächst unregelmäßig war, arbeitete Greatbatch weiter an dem Gerät, bis es mit sehr wenig Batteriestrom einen regelmäßigen Puls erzeugte.

Nach weiteren Tests an einem Hund hatte Greatbatch den Herzschrittmacher für den Menschen bereit. Bis 1961 nutzten etwa 100 Patienten den neuen Herzschrittmacher. Schätzungen gehen davon aus, dass bis zu 3 Millionen Amerikaner tragen heute einen implantierbaren Herzschrittmacher.

2. Post-it

über Indypendenz/ Shutterstock

Die Geschichte hinter den mittlerweile allgegenwärtigen klebezettel begann 1968, als ein Chemiker der Firma 3M in Minnesota versuchte, einen neuen Klebstoff zu entwickeln. Spencer Silver wollte einen noch stärkeren, widerstandsfähigeren Klebstoff entwickeln als den, den das Unternehmen bereits hatte, und kam auf die Idee der Mikrokügelchen. Diese winzigen klebrigen Kügelchen konnten an Oberflächen anhaften, ließen sich aber leicht wieder entfernen. Silver konnte zunächst keine Verwendung für sie finden, aber 1974 hatte ein Kollege namens Art Fry eine "Heureka-Moment" Als Fry während der Chorprobe mit einem Gesangsbuch hantierte, wurde ihm klar, dass Lesezeichen viel nützlicher wären, wenn sie an der Seite haften könnten, damit sie beim Aufschlagen des Buches nicht herausfallen.

Als das 3M Team den Prototyp für das Post-it entwickelte, stellte es fest, dass es auch für die Weitergabe von Notizen im Büro geeignet war. 1980 brachte 3M das erste Post-it-Produkt mit großem Erfolg auf den Markt.

3. Luftpolsterfolie

über Neues Afrika/ Shutterstock

Alfred Fielding und Marc Chavannes erfanden 1957 Luftpolsterfolie als strukturierte Tapete, von der sie hofften, dass sie die Beat-Generation ansprechen würde. Als sie zwei Plastikduschvorhänge durch eine Heißsiegelmaschine zogen, war das Ergebnis eine Folie mit eingeschlossenen Luftblasen.

Obwohl Fielding und Chavannes sich nicht sicher waren, wofür sie ihre Erfindung am besten verwenden sollten, wussten sie, dass sie etwas Interessantes geschaffen hatten und meldeten das Verfahren zum Patent an. Die beiden Erfinder überlegten sich mehr als 400 mögliche Verwendungszwecke, bevor sie auf einen stießen, der ihnen einfiel: Verpackungsmaterial.

Heute ist Sealed Air - das von Fielding und Chavannes gegründete Unternehmen - ein Fortune-500-Unternehmen, das mehr als 5,5 Milliarden Dollar Umsatz im Jahr 2021 .

4. Listerine

über Ju Jae-young/ Shutterstock

Kennen Sie den Begriff Mundgeruch? Sie wissen vielleicht nicht, dass Listerine tatsächlich prägte den Begriff, um Mundwasser zu verkaufen. Im Jahr 1879 entwickelte Dr. Joseph Lawrence die ursprüngliche Formel für Listerine als chirurgisches Antiseptikum . Er benannte seine Erstellung sogar nach Dr. Joseph Lister, dem ersten Chirurgen, der in einer sterilisierten Kammer operierte, und dem Vater der antiseptischen Medizin.

1895 hatte Lawrence die Eigentümerschaft von Listerine an die Lambert Pharmaceutical Co. übertragen, die entdeckte, dass es auch Keime im Mund abtötete, und es an Zahnärzte vermarktete. In den 1920er Jahren begann das Unternehmen mit dem Verkauf von Listerine als Mittel gegen Mundgeruch - früher als Mundgeruch bekannt - und der Umsatz stieg dramatisch an.

5. YouTube

über Kaspars Grinvalds/ Shutterstock

Die 2,5 Milliarden aktiven Benutzer von YouTube würden die erste Version der beliebten Video App wahrscheinlich nicht wiedererkennen. Im Jahr 2005 schufen die Mitbegründer Steve Chen, Chad Hurley und Jawed Karim YouTube als Video-Dating-Website, auf der Benutzer Videos von sich hochladen konnten, in denen sie über ihren Traumpartner sprachen.

Nach weniger als einer Woche hatte noch keine einzige Person ein Video hochgeladen. Die Mitbegründer haben sogar boten Frauen 20 Dollar an, um Videos hochzuladen von sich selbst auf die Website hochzuladen.

Als die Mitbegründer erkannten, dass ihr ursprünglicher Plan nicht funktionierte, öffneten sie die Plattform für alle Videos - und YouTube, wie wir es kennen, war geboren. Im Jahr 2006 übernahm Google YouTube für 1,65 Milliarden Dollar, und im zweiten Quartal 2022 wurde YouTube eine Berichterstellung von $7,34 Milliarden .

Unterschätze niemals die Macht des Scheiterns

Es ist schwer, sich eine Welt ohne diese Erfindungen vorzustellen - einige haben buchstäblich und andere im übertragenen Sinne Leben gerettet.

Rogaine war gedacht als ein Blutdruckmedikament .

Wheaties resultierten aus ein versehentliches Verschütten einer Weizenkleie-Mischung auf einen Herd.

Und der Mann, der die Mikrowelle erfunden hat, arbeitete ursprünglich an Radargeräten für den Zweiten Weltkrieg, als er die die Wellen des Geräts schmolzen eine Leiste aus Schokolade in seiner Tasche.

Aber alle diese Erfindungen begannen als fehlgeschlagene Experimente, also unterschätze niemals die Macht des Scheiterns.

Gastautor:_

Annalise Mantz von Stacker