Benutzerdefinierte Felder nach Aufgabentyp in ClickUp: Wie ich einen Hub für Kundenlieferungen erstellt habe, der der Suche nach Informationen ein Ende setzt

Mehr Arbeit zu gewinnen sollte eigentlich aufregend sein. Aber wenn Sie schon einmal einen Traum-Client an Land gezogen, ein paar weitere Projekte hinzugefügt und sofort ein mulmiges Gefühl im Magen verspürt haben, wissen Sie bereits, was als Nächstes passiert.

Die Client-Lieferungen geraten schnell durcheinander.

Das Team ist talentiert. Der Service ist stark. Der Umsatz wächst. Doch hinter den Kulissen fühlt sich die Arbeit anstrengender an, als sie sein sollte. Projektdetails finden sich in Text-Threads. Dokumente sind über Laufwerke und Posteingänge verstreut. Ständig ist jemand in Slack auf der Suche nach einem Update. Niemand ist ganz sicher, dass das Tool, das er gerade betrachtet, die Realität widerspiegelt.

Ich höre ständig Versionen von Frustrationsberichten von Gründern und Betriebsleitern:

Projektwissen steckt in den Köpfen der Menschen

Kommunikation gibt es zwar technisch gesehen, aber niemand weiß, wo

The Workspace becomes a dumping ground instead of a system

Teams trauen dem, was sie sehen, nicht mehr, weil die Informationen unvollständig oder veraltet sind

Führungskräfte verbringen zu viel Zeit damit, nach Updates zu suchen, die eigentlich leicht zu finden sein sollten

Fast jede Unterhaltung beginnt auf die gleiche Weise:

„Wir brauchen dich, um unser ClickUp zu reparieren.“

Aber hier ist, was ich nach jahrelanger Implementierungsarbeit gelernt habe: ClickUp ist fast nie das Problem. Das Problem ist in der Regel, dass es keine klaren Regeln dafür gibt, wie Dienstleistungen erbracht werden, sodass sich jeder seine eigenen Vorgehensweisen ausdenkt.

Genau diese Herausforderung soll dieser Workflow lösen.

In diesem Artikel zeige ich Ihnen, wie ich benutzerdefinierte Felder nach Aufgabentyp in ClickUp nutze, um den Kontext auf Projektebene von den Maßnahmen auf Aufgabenebene zu trennen, um die Kundenlieferungen übersichtlich zu halten und ein Dashboard zu erstellen, dem ich wirklich vertraue.

Wenn Wachstum die Client-Betreuung erschwert

Wachstum deckt Schwachstellen in Liefersystemen auf.

Ein Gründer hat mir das kürzlich auf eine Weise erzählt, über die ich seitdem immer wieder nachdenke:

„Ich muss diese Agentur so weit bringen, dass wir verantwortungsbewusst von 30 auf 40 oder 50 Clients wachsen können, ohne dass Alles auseinanderfällt.“

Das ist das eigentliche Ziel.

Kein schönerer Workspace. Keine zusätzlichen Status. Keine weiteren Dashboards nur um der Dashboards willen.

Das Ziel ist verantwortungsbewusstes Wachstum.

Doch viele Geschäftsbereiche stoßen auf dieselbe Hürde:

Client-Daten befinden sich in alten Nachrichten

Der Umfang ist in einem Angebot verborgen, das niemand finden kann

Projektdokumente befinden sich in Google Drive, Dropbox oder im Posteingang eines Mitarbeiters

Deal-Details befinden sich in HubSpot

Lieferaufgaben werden in ClickUp verwaltet

Aktualisierungen erfolgen in Slack

Wichtige Entscheidungen bleiben im Gedächtnis

Das führt zu einer Art Schnitzeljagd.

Wenn jemand fragt: „Wo ist der Vertrag?“, „Fällt das in den Umfang?“ oder „Woran muss ich diese Woche arbeiten?“, sollte die Antwort nicht fünf Tools, drei Slack-Threads und eine kleine existenzielle Krise erfordern.

Die Lösung beginnt mit einer klaren Struktur.

Über mich: Operations-Architekt und Nerd der Produktivität

Ich bin Jacqui Myslinski, eine Operations-Architektin, die Gründern von B2B-Dienstleistungsunternehmen dabei hilft, herauszufinden, warum die Kundenbetreuung schwieriger erscheint, als sie sein sollte.

Ich habe vier Jahre lang ClickUp implementiert, bevor ich einen entscheidenden Aha-Moment hatte: Bei jedem Unternehmen, das sagt, dass ClickUp verbessert werden muss, gibt es in der Regel tiefgreifendere betriebliche Probleme, die zuerst aufgedeckt werden müssen.

Diese Erkenntnis hat meine Arbeitsweise komplett verändert.

Heute helfe ich etablierten Dienstleistungs-Businessen dabei, Schwachstellen in der Kundenbetreuung aufzudecken, Regeln für die Arbeitsabläufe festzulegen und Systeme zu entwickeln, die Wachstum unterstützen, ohne dass es zu Zusammenbrüchen kommt.

Ich bin außerdem eine Perfektionistin auf Entzug, Prozess-Junkie und Nerd der Produktivität. Also ja, ich liebe ein gutes Dashboard. Aber nur, wenn die Daten dahinter auch wirklich nützlich sind.

Warum „Fix Our ClickUp“ meist die falsche Diagnose ist

Wenn die Client-Lieferungen chaotisch werden, geben Teams oft dem Tool die Schuld.

Ich verstehe das. Wenn Ihre Aufgaben veraltet sind, die Dashboards nicht stimmen und niemand dem Workspace vertraut, ist man schnell geneigt zu sagen, das Tool sei kaputt.

In den meisten Fällen zeigt Ihnen das tool jedoch das eigentliche Problem auf: Die Arbeitsabläufe sind nicht klar genug definiert.

Wenn es keine Regeln für die Erbringung von Dienstleistungen gibt, füllt jeder die Lücken auf seine eigene Weise. Das bedeutet:

Eine Person speichert Kontextinformationen in den Kommentaren zu den Aufgaben

Ein anderer nutzt dafür Slack

Jemand anderes speichert es in Google Drive

Ein Manager führt die Nachverfolgung von Details in einer Tabelle durch

Der Gründer hat die echte Version immer noch im Kopf

An diesem Punkt ist ClickUp nicht das Problem. ClickUp ist lediglich der Ort, an dem das Fehlen von Betriebsregeln sichtbar wird.

Deshalb fange ich nicht damit an, weitere Features hinzuzufügen. Ich beginne damit, das, was auf Projektebene gehört, von dem zu trennen, was auf Ebene der Aufgaben gehört.

Sind Sie neu bei benutzerdefinierten Feldern nach Aufgabentyp in ClickUp?

Mit den benutzerdefinierten Feldern von ClickUp können Sie strukturierte Informationen zu Aufgaben, Listen, Ordnern und Spaces hinzufügen. Sie können Details wie Dienstleistungsart, Kundenkontakt, Projektphase, Tech-Stack, geschätzte Stunden, Vertragslink oder Arbeitskategorie nachverfolgen.

Mit ClickUp-Aufgabentypen können Sie verschiedene Arten von Aufgaben in Ihrem Workspace definieren. Das ist wichtig, da nicht jede Aufgabe dieselben Informationen benötigt.

Ein Client-Projekt benötigt den Gesamtkontext. Eine Client-Aufgabe benötigt Details zur Ausführung.

Wenn Sie benutzerdefinierte Felder mit Aufgabentypen kombinieren, können Sie die richtigen Informationen auf der richtigen Arbeitsebene anzeigen. Das sorgt für mehr Übersichtlichkeit in Ihrem Workspace und erleichtert es dem Team, zu erkennen, was wo hingehört.

Für meinen Workflow bei der Abwicklung der Clients verwende ich zwei Haupt-Aufgabentypen:

Kundenprojekt: Die Aufgabe auf Projektebene, in der Kontext, Links, Umfang, Rollen und Kundeninformationen gespeichert werden

Client-Aufgabe: Die Aufgabe auf Ausführungsebene zur Nachverfolgung der Arbeiten, die zu erledigen sind

Diese Trennung ist es, die das gesamte System funktionieren lässt.

Das schlechte Beispiel: Wenn jede Aufgabe jedes Feld enthält

Bevor ich Ihnen meinen Workflow zeige, lassen Sie uns darüber sprechen, was normalerweise schiefgeht.

Stellen Sie sich einen Workspace vor, in dem die übergeordnete Aufgabe ein komplettes Projekt ist. Sie verfügt über nützliche Felder wie Budget, Kosten, Abweichung, Fälligkeitsdatum, Phase und Eigentümer. So weit, so gut.

Aber wenn Sie dann eine Unteraufgabe wie „Sicherheitsmanagement-Plan prüfen“ öffnen, sind all diese Felder immer noch da.

Jetzt muss die Person, die die Arbeit zu erledigen hat, innehalten und nachdenken:

Muss ich diese Budgetfelder ausfüllen?

Sind diese Felder für diese Unteraufgabe korrekt?

Sollte ich sie ignorieren?

Hat sie schon jemand anderes aktualisiert?

Warum sehe ich Daten auf Projekt-Ebene bei einer Aktion auf Ebene der Aufgaben?

So entstehen unübersichtliche Workspaces.

Die Leute vertrauen dem System nicht, weil es sie nach Informationen fragt, die dort nichts zu suchen haben.

Deshalb mag ich benutzerdefinierte Felder nach Typ der Aufgabe. Das Ziel ist einfach: den Leuten zeigen, was sie brauchen, wann sie es brauchen und wo sie es brauchen.

Die Effizienz liegt in der Einfachheit.

Schlechtes Beispiel: Irrelevante Benutzerdefinierte Felder erscheinen in einer Aufgabe, wo sie nicht hingehören, sodass unklar ist, was das Team aktualisieren soll

Meine Lösung: Kundenprojekte von Kundenaufgaben trennen

Die wichtigste Verbesserung in meinem Workflow war die Trennung des Projektkontexts von den Maßnahmen auf Ebene der Aufgaben.

Ein Projekt und eine Aufgabe haben unterschiedliche Funktionen.

Ein Projekt sollte die übergeordneten Fragen beantworten. Eine Aufgabe sollte jemandem sagen, was als Nächstes zu erledigen ist.

Das klingt selbstverständlich, wird aber in den meisten unübersichtlichen Workspaces ignoriert.

Mein Liefer-Workflow nutzt zwei Aufgabentypen:

Client-Projekt für den Kontext auf Engagement-Ebene

Kundenaufgabe für Arbeiten auf Ausführungsebene

Dieser eine Unterschied verändert die Erfahrung für alle.

Das Projekt enthält den Kontext. Die Aufgabe enthält die Aktion.

Was gehört zu einem Client-Projekt?

Ein Projekt für den Client sollte die Fragen, die ich habe, auf einen Blick beantworten.

Für meinen aktuellen Workflow bei der Kundenlieferung umfasst die Aufgabe auf Projekt-Ebene Felder wie:

Dienstleistungsart

Projektstunden

Projektphase

Hauptansprechpartner für Clients

Client-Workspace-ID

Technologiestack des Clients

Google Drive-Ordner

HubSpot-Deal

Roadmap, Angebot oder Vertrags-URL

Projektleiterin

Kundenbetreuer

Technischer Leiter

Verantwortliche für Prozessabbildung

Verantwortlicher für das Änderungsmanagement

Das sind die Informationen, die ich als Projektmanagerin benötige.

Wenn ich beispielsweise einem Unternehmen bei der Implementierung von ClickUp helfe, ist ClickUp selten das einzige tool, das sie verwenden. Ich muss wissen, ob sie Google Workspace, Microsoft-Produkte, Dropbox, Salesforce, HubSpot, Teams oder Outlook nutzen.

Früher habe ich das immer vergessen und noch einmal nachgefragt. Das kam mir lächerlich vor. Deshalb verwalte ich den Tech-Stack jetzt auf Projekt-Ebene.

Das Gleiche gilt für den Umfang.

Wenn ein Client nach etwas Zusätzlichem fragt und ich mich nicht erinnern kann, ob es enthalten ist, durchsuche ich nicht erst E-Mails. Ich öffne das Projekt, klicke auf die Roadmap oder die Vertrags-URL und erhalte die Antwort innerhalb von Sekunden.

Dieses eine Feld erspart mir eine ganze Schnitzeljagd.

Setup auf Projekt-Ebene mit Anzeige des Tech-Stacks, des Google Drive-Ordners, des HubSpot-Deals, der Roadmap-/Vertrags-URL und des Felds für die Rolle

Was gehört zu einer Client-Aufgabe?

Aufgaben sollten sich auf die Umsetzung konzentrieren.

Eine Client-Aufgabe sollte mir Folgendes mitteilen:

Was muss geschehen?

Wer ist dafür verantwortlich?

Wenn es fällig ist

Ob es nun bereit ist, daran zu arbeiten

Zu welcher Kategorie gehört diese Arbeit?

Wie viel Zeit bleibt noch?

Für welche Clients oder Projekte es unterstützt

Hier kommen ClickUp-Aufgaben, benutzerdefinierte Felder und Aufgabentypen ins Spiel.

Anstatt jedes Elements mit allen möglichen Feldern zu überladen, passe ich die Felder an die Art der jeweiligen Arbeit an.

Dies sorgt für mehr Übersichtlichkeit im Team. Außerdem lässt sich der Workspace so viel einfacher verwalten, wenn das Kundenvolumen wächst.

Wie ClickUp zum Index meiner Arbeit im Bereich Kundenprojekte wurde

Der wahre Wert dieses Setups liegt darin, dass ClickUp zum Index für den Rest der Arbeit wird.

Viel Chaos im Betriebsablauf entsteht durch ein einfaches Problem: Informationen sind zwar vorhanden, aber über zu viele tools verstreut.

Vielleicht befindet sich der Vertrag in einem Angebotstool. Vielleicht liegen die Unterstützungsdokumente in Google Drive. Vielleicht sind die Vertragsdetails in HubSpot gespeichert. Vielleicht ist der Kontext in einem Nachrichten-Thread vergraben, den niemand noch einmal durchsehen möchte.

Anstatt so zu tun, als gäbe es diese Tools nicht, erstelle ich eine Verbindung zwischen ihnen und dem Projekt in ClickUp.

Auf diese Weise wird ClickUp zu meinem Ausgangspunkt.

Das sind die Vorteile:

Ich kann direkt vom Projekt zum Ordner mit den freigegebenen Dokumenten springen

Ich kann den Vertrag als „Source of Truth“ öffnen, ohne jemanden bitten zu müssen, ihn erneut zu senden

Ich kann den Deal-Kontext schnell bestätigen, wenn Fragen zum Umfang aufkommen

Ich muss meine Teamkollegen nicht mehr ständig mit Nachrichten wie „Wo ist das nochmal?“ unterbrechen.

Ich kann den Projektkontext sichtbar halten, ohne Alles manuell kopieren zu müssen

ClickUp ist der zentrale hub. Es ist der Index für alles, was rund um die Arbeit geschieht.

Das ist der Unterschied zwischen Tools und einem Betriebssystem. Wenn die Verknüpfungen, Felder und Standards bewusst gestaltet sind, konkurriert ClickUp nicht mit dem Rest Ihrer Infrastruktur. Es organisiert sie.

Ein hub für Kundenlieferungen funktioniert am besten, wenn Mitarbeiter Routinefragen beantworten können, ohne sich umhören zu müssen.

Für mich bedeutet das, dass Rollen, Tags und Links dort sichtbar sein müssen, wo die Arbeit stattfindet.

Auf Projekt-Ebene möchte ich das Liefer-Team sofort sehen:

Projektleiterin

Kundenbetreuer

Technischer Leiter

Verantwortliche für die Abbildung von Geschäftsprozessen

Verantwortlicher für das Änderungsmanagement

So kann ich nachvollziehen, wer an dem Projekt arbeitet, ohne fünf Unteraufgaben öffnen zu müssen.

Später werden auch Automatisierungen und Agenten unterstützt. Wenn die Rollen auf Projekt-Ebene klar definiert sind, lassen sich Unteraufgaben je nach Art der Arbeit leichter zuweisen.

Tags helfen mir dabei, meine eigene Arbeit zu organisieren.

Mein persönlicher Workflow umfasst ein Tag, das ich hinzufüge, sobald eine Aufgabe wirklich bereit ist, bearbeitet zu werden. Dieses Tag kategorisiert auch die Art der Arbeit.

Zum Beispiel:

Konfigurations-Builds

Kunden-Nachverfolgung

Vorbereitung von Meetings

Prozessabbildung

Zu beantwortende Fragen

Wenn ich vier Konfigurations-Builds zu erledigen habe, kann ich diese gruppieren. Wenn ich mich auf Meetings vorbereiten oder Clients Fragen beantworten muss, kann ich diese Arbeiten ebenfalls bündeln.

Das reduziert den Kontextwechsel und hilft mir, meine konzentrierte Arbeitszeit zu schützen, anstatt den ganzen Tag zwischen nicht miteinander verbundenen Aufgaben hin und her zu springen.

Jacqui gruppiert Kundenaufgaben in ClickUp nach Aktions-Tags, sodass ähnliche Arbeiten wie Konfigurations-Builds, Nachfassaktionen und Meeting-Vorbereitungen gebündelt werden können

Profi-Tipp: Sorgen Sie zunächst für klare Rollenverteilungen, bevor Sie Aufgaben automatisieren. Wenn das System nicht weiß, wer für welchen Teil der Arbeit verantwortlich ist, sorgen Automatisierungen nur für noch mehr Verwirrung.

Wie mein Dashboard anzeigt, was diese Woche Aufmerksamkeit erfordert

Ein gutes Dashboard sollte nicht nur beeindruckend aussehen. Es sollte Ihnen dabei helfen, zu entscheiden, woran Sie als Nächstes arbeiten sollten.

Sobald die Struktur übersichtlich ist, werden ClickUp-Dashboards viel nützlicher, da die zugrunde liegenden Daten konsistent sind.

Genau da zahlt sich dieser Workflow für mich wirklich aus.

Die Frage, die ich mir immer wieder stelle, ist einfach:

Was muss ich diese Woche eigentlich erledigen?

Um das zu erreichen, nutze ich Filter für Aufgabentypen, Tags und zeitbasierte Ansichten, um aktive Aufgaben so zu sortieren, wie es meiner tatsächlichen Arbeitsweise entspricht.

Die Dashboard-Ansichten, auf die ich mich am meisten verlasse

Zu den Ansichten, die ich am häufigsten nutze, gehören:

Eine nach Clients gruppierte Ansicht, damit ich die Arbeit im Kontext sehen kann

Eine nach Aktions-Tags gruppierte Ansicht, damit ich ähnliche Arbeiten bündeln kann

Nachverfolgung von Aufgaben öffnen, gefiltert, um nur Client-Aufgaben anzuzeigen

Überfällige Arbeiten, damit ich Risiken erkennen kann, bevor es zu einer Krisensituation kommt

Anstehende Arbeit für die nächsten zwei Wochen, damit ich vorausplanen kann

Fertiggestellte Arbeiten der aktuellen Woche, damit ich den Fortschritt sehen kann

Die Fragen, die mir dieses Dashboard-Setup hilft zu beantworten

Mein Dashboard hilft mir bei der Beantwortung folgender Fragen:

Was ist gerade offen?

Wie viel Arbeitszeit muss ich diese Woche noch einplanen?

Was ist vor meinem nächsten Meeting mit den Clients überfällig?

Was steht in den nächsten zwei Wochen an?

Was wurde in letzter Zeit erledigt?

Welcher Client benötigt zuerst Aufmerksamkeit?

Dieser letzte Punkt ist wichtiger, als man denkt.

Ein nützliches Dashboard zeigt nicht nur an, was überfällig ist. Es zeigt auch fertiggestellte Arbeiten an, was jedem ein klareres Bild vom aktuellen Stand vermittelt.

Wie ich Formelfelder zur Wochenplanung nutze

Eine meiner bevorzugten Dashboard-Karten verwendet eine Formel mit dem Aufgabentyp „Kundenaufgabe“.

So sehe ich, wie viel Arbeit noch offen ist, gruppiert nach Clients.

Das ist wichtig, weil ich meinen Plan für die Woche nach der tatsächlichen Zeit erstelle und nicht nach meinem Gefühl.

Wenn ich sehe, dass ein Client mehrere offene Aufgaben mit einer verbleibenden Arbeitszeit von anderthalb Stunden hat, kann ich mir diese Zeit vor meinem nächsten Meeting freihalten. Wenn etwas überfällig ist, weiß ich, worauf ich mich zuerst konzentrieren muss.

Dadurch wird das Dashboard zu einem Planungstool und nicht nur zu einem Tool für die Berichterstellung.

Ein Dashboard sollte kein Sammelsurium von Diagrammen sein. Es sollte Ihnen helfen, zu handeln.

Jacquis ClickUp-Dashboard zeigt offene Aufgaben, verbleibende Zeit, überfällige Arbeiten und die Zuständigkeit für Aufgaben an einem Ort an, um die wöchentliche Planung zu vereinfachen

Profi-Tipp: Gestalten Sie Ihre Dashboard-Karten anhand der Fragen, die Sie tatsächlich jede Woche stellen. Wenn eine Karte Ihnen nicht dabei hilft, zu entscheiden, was als Nächstes zu erledigen ist, gehört sie wahrscheinlich woanders hin.

Warum dieses einfache Setup besser funktioniert als ein ausgefallenes Setup

Die Effizienz dieses Workflows beruht auf Einfachheit, nicht auf dem Hinzufügen von unnötigen Extras.

Ich liebe detaillierte Systeme. Ich neige dazu, Dinge viel zu kompliziert zu machen. Aber als ich diesen Workflow vorbereitete, dachte ich immer wieder: „Ist das zu einfach?“

Dann wurde mir klar, dass es auf die Einfachheit ankommt.

Man ist schnell versucht, immer mehr Felder, Status, Ausnahmen und Sonderregeln hinzuzufügen. Doch je komplizierter das System wird, desto schwieriger ist es für ein Team, es konsequent einzuhalten.

Mit diesem Setup bleibt der Fokus auf dem Wesentlichen:

Projektfelder befinden sich in Projekten

Aufgabenfelder befinden sich in den Aufgaben

Links verweisen auf unterstützende Systeme

Rollen und Eigentümerschaft sind auf einen Blick sichtbar

Dashboards liefern übersichtliche, zielgerichtete Daten

Tags helfen dabei, Aufgaben nach Aktionstyp zu gruppieren

Formelfelder unterstützen die Wochenplanung

Wenn Ihr Team weiß, was wo hingehört, muss es nicht mehr raten.

Und wenn das Rätselraten aufhört, läuft die Arbeit schneller und reibungsloser.

Das Wichtigste auf einen Blick: Das System funktioniert, weil es einfach genug ist, um Vertrauen zu schaffen. Ein komplizierter Workspace mag beeindruckend aussehen, aber ein übersichtlicher Workspace wird auch genutzt.

So erstellen Sie Ihren eigenen Client-Liefer-Hub in ClickUp

Wenn Ihr Team die Phase „Schreib mir einfach, wenn du etwas brauchst“ hinter sich gelassen hat, ist dies der Schritt, den ich als Erstes empfehlen würde:

Legen Sie fest, was auf Projekt-Ebene gehört. Legen Sie fest, was auf Ebene der Aufgaben gehört. Nutzen Sie dann ClickUp als hub, der den gesamten Workflow verbindet.

So fangen Sie an:

Wählen Sie einen Workflow für die Lieferung der Clients ausWählen Sie den Workflow, der die meisten Unklarheiten, Fragen oder Nachfragen zum Status verursacht. Erstellen Sie separate Aufgabentypen für den Projektkontext und die AusführungsarbeitVerwenden Sie einen Aufgabentyp für Client-Projekte und einen anderen für Client-Aufgaben. Felder auf Projekt-Ebene definierenFügen Sie auf einen Blick den benötigten Kontext hinzu, z. B. Dienstleistung, Phase, Hauptansprechpartner beim Client, Tech-Stack, Workspace-ID, Vertragslink, freigegebener Ordner und Rollen-Eigentümerschaft. Felder auf Aufgabenebene definierenHalten Sie bei der Ausführung von Aufgaben den Fokus darauf, was zu tun ist, wer dafür verantwortlich ist, wann die Frist ist und wie viel Arbeit noch zu erledigen ist. Fügen Sie direkte Links zu den wichtigsten tools hinzu Verknüpfen Sie Google Drive-Ordner, HubSpot-Deals, Verträge, Angebote und Roadmaps direkt aus der Projekt-Aufgabe heraus. Verwenden Sie Tags, um Arbeiten nach Aktionstyp zu gruppierenGruppieren Sie ähnliche Arbeiten, damit Sie Ihre konzentrierte Arbeitszeit optimal nutzen können. Erstellen Sie eine Dashboard-Karte, die eine konkrete Frage zur Wochenplanung beantwortetBeginnen Sie mit einer einfachen Frage wie: „Woran muss ich diese Woche arbeiten?“ Verfeinern Sie die Felder erst, nachdem das Team damit arbeitetErstellen Sie nicht jedes Feld, das Sie vielleicht irgendwann einmal brauchen könnten. Erstellen Sie nur das, was Ihr aktueller Workflow tatsächlich benötigt.

Sie brauchen kein komplizierteres Setup. Sie brauchen ein übersichtlicheres.

Und sobald die Schnitzeljagd vorbei ist, wird die Skalierung um einiges einfacher.

Sind Sie bereit, der Schnitzeljagd bei der Lieferung der Clients ein Ende zu setzen?

Ein übersichtliches System für Client-Lieferungen bietet Ihnen mehr als nur einen aufgeräumten Workspace. Es gibt Ihrem Team ein System, auf das es sich verlassen kann.

Anstatt Updates nachzuverfolgen, nach Links zu suchen und den Umfang zu hinterfragen, können Sie ClickUp öffnen und wissen, was Sie brauchen, wo Sie es brauchen und wann Sie es brauchen.

Das sind die Möglichkeiten, die Benutzerdefinierte Felder nach Typ der Aufgabe bieten.

Sie helfen dir dabei, die richtigen Informationen auf der richtigen Ebene der Arbeit zu platzieren, sodass deine Projekte den Kontext behalten und deine Aufgaben auf die Ausführung fokussiert bleiben.

Wenn Sie eine Sache aus diesem Workflow mitnehmen, dann sollte es diese sein:

Deine Tools sind nicht das Problem. Zuerst musst du deine Arbeitsweise ändern.

Sobald Sie die Regeln definiert haben, wird ClickUp viel vertrauenswürdiger, benutzerfreundlicher und skalierbarer.

Und wenn Sie bereit sind, ein System für die Lieferung von Clients aufzubauen, auf das sich Ihr Team wirklich verlassen kann, beginnen Sie mit ClickUp.