Base44 vs. Claude Code: Was sollten Sie verwenden?

Für Solo-Gründer, die ein MVP ohne Programmieraufwand auf den Markt bringen wollen, ist Base44 die Lösung. Für erfahrene Entwickler, die komplexe Codebasen über das Terminal umgestalten, ist Claude Code die bessere Wahl. Keines der beiden Tools verwaltet die Arbeit rund um den Code: die Spezifikationen, die StandUp-Meetings, die teamübergreifenden Übergaben, die in Slack-Threads vergrabenen Entscheidungen. Hier kommt ClickUp ins Spiel: Es fungiert als Koordinationsschicht für Produkt, Design, Entwicklung und Betrieb, unabhängig davon, für welchen Builder Sie sich entscheiden.

Dieser Artikel vergleicht Base44 und Claude Code hinsichtlich KI-Ansatz, Bereitstellung, Zusammenarbeit und Zielgruppe und erläutert anschließend, wie der konvergierte KI-Arbeitsbereich von ClickUp die Lücke schließt, die keines der beiden Tools abdeckt.

Base44 vs. Claude Code im Überblick

Base44 ist eine No-Code-Plattform, die einfache englische Eingabeaufforderungen in bereitgestellte Full-Stack-Web-Apps umwandelt. Claude Code ist das terminalbasierte agentische Codierung-Tool von Anthropic, das selbstständig eine gesamte Codebasis liest, plant und bearbeitet.

Sie befinden sich an entgegengesetzten Enden des Spektrums der KI-Entwicklung, und ClickUp füllt die Koordinationsschicht zwischen ihnen aus.

Kategorie Base44 Claude Code <5>ClickUp KI-Ansatz Befehle in natürlicher Sprache generieren Full-Stack-Web-Apps Agentische Programmierung, die dateiübergreifend liest, Pläne erstellt und bearbeitet KI-gestützte Aufgabenerstellung, Zusammenfassungen, Dokumente, Suche und Workflow-Automatisierung über ClickUp Brain Plattformtyp Browserbasierter KI-App-Builder mit visuellem Editor Terminal, IDE, Desktop-App und browserbasierter Programmierassistent Web-, Desktop- und mobile Workspace Bereitstellung Integriertes Hosting und Veröffentlichung mit einem Klick Funktioniert mit lokalen Repos, Git-Workflows und bestehenden Deployment-Pipelines Erstellt eine Verbindung zwischen der Arbeit und GitHub, Gitlab, Bitbucket, Figma, Slack und Google Drive Zusammenarbeit Grundlegende Workflows zur Erstellung von Multi-User-Apps Entwicklerorientierte Workflows, die an Code und Git gekoppelt sind Dokumente, Chat, Aufgaben, Whiteboards, Dashboards und teamübergreifende Sichtbarkeit Zielgruppe Nicht-technische Gründer und Einzelentwickler Entwickler und Engineering-Teams Produkt-, Design-, Entwicklungs-, Betriebs- und Führungsteams Integrationen Gmail, Slack, Stripe und andere App-Verbindungen Lokale Entwicklungstools, GitHub, MCP und Git-Workflows Über 1.000 Integrationen, darunter GitHub, Slack, Figma und Google Drive

Entscheiden Sie sich für Base44, wenn Sie eine einfache App erstellen und bereitstellen möchten, ohne Code zu schreiben. Wählen Sie Claude Code, wenn Sie als Entwickler mit einer echten Codebasis arbeiten. Entscheiden Sie sich für ClickUp, wenn Ihr Team Spezifikationen, Aufgaben, Reviews, Übergaben und Berichterstellung rund um den Software-Lebenszyklus verwalten muss.

Was ist Base44?

via Base44

Base44 ist eine KI-native No-Code-Plattform. Sie beschreiben eine Web-App in einfachem Englisch, und die Plattform generiert ein funktionsfähiges Produkt mit Frontend, Backend, Datenbank und Authentifizierung. Sie wurde für nicht-technische Gründer, kleine Teams und Anfänger entwickelt, die MVPs oder interne Tools erstellen.

Vorteile von Base44

App-Generierung in natürlicher Sprache: Hiermit können Sie beschreiben, was Sie möchten, und die Full-Stack-App wird dann erstellt, ohne dass Sie eine einzige Zeile Code schreiben müssen.

Bereitstellung mit einem Klick: Apps gehen sofort auf der gehosteten Infrastruktur von Base44 live

Integrierte Datenbank und Authentifizierung: Jedes Projekt wird mit einer verwalteten Datenbank und einer Authentifizierung für Benutzer ausgeliefert

Visueller Editor zur Feinabstimmung: Mit einem Drag-and-Drop-Editor können Sie Layouts und Logik nach der Generierung anpassen

Wussten Sie schon? Die Entwicklerumfrage von Stack Overflow ergab, dass 69,2 % der Entwickler nicht vorhaben, KI für die Projektplanung zu nutzen, obwohl sie diese beim Code-Schreiben einsetzen.

Nachteile von Base44

Sicherheitsbedenken: KI-generierte Apps erfordern unter Umständen weiterhin manuelle Sicherheitstests, insbesondere wenn sie Kundendaten, Zahlungen oder Authentifizierungen verarbeiten.

Eingeschränkte Gestaltungsfreiheit: Der visuelle Editor schränkt die benutzerdefinierte Gestaltung im Vergleich zu Code-Ansätzen ein

Keine integrierten Test- oder Debugging-Funktionen: Mit integrierten Test-Frameworks können Sie Probleme vor dem Start nicht erkennen.

Mögliche Anbieterabhängigkeit: Ihr Code befindet sich auf den Servern von Base44, und der Export ist nicht ganz einfach.

Was ist Claude Code?

via Claude

Claude Code ist das terminalbasierte tool für agentisches Codieren von Anthropic. Es indiziert Ihr gesamtes Repository, plant mehrstufige Änderungen und führt Bearbeitungen über mehrere Dateien hinweg durch, ohne dass Sie jede einzelne Datei verwalten müssen. Die Plattform läuft lokal über die CLI oder eine Desktop-App und lässt sich direkt in Git-Workflows integrieren. Die Zielgruppe sind erfahrene Entwickler, die mit einer terminalorientierten Umgebung vertraut sind.

Vorteile von Claude Code

Vollständiges Verständnis der Codebasis: Claude Code behält den Kontext über Dateien hinweg bei und berücksichtigt Abhängigkeiten ganzheitlich.

Bearbeitung mehrerer Dateien: Es erstellt einen Plan und führt koordinierte Änderungen an mehreren Dateien in einem Durchgang durch

Git-Unterstützung: Das Tool kann Branches erstellen, Commits vorbereiten und mit Ihrer bestehenden Das Tool kann Branches erstellen, Commits vorbereiten und mit Ihrer bestehenden Version arbeiten

Autonomer Modus: Geben Sie eine allgemeine Anweisung, und das System führt den gesamten Plan mit minimalem Hin und Her aus.

Nachteile von Claude Code

Mit limitierten Designfunktionen: Es hat Schwierigkeiten mit dem Systemdesign auf hoher Ebene oder der Arbeit an UI/UX-Layouts

Uneinheitliche Codequalität: Die Ausgabe entspricht möglicherweise nicht immer projektspezifischen Konventionen oder Best Practices.

Steilere Lernkurve: Die terminalorientierte Benutzeroberfläche setzt Vertrautheit mit Entwicklertools voraus

Abhängigkeit von der Eingabeaufforderung: Vage Anweisungen führen zu einem unübersichtlichen, schwer zu wartenden Ergebnis

Wussten Sie schon? Teams verlieren wertvolle Zeit, wenn Arbeitsabläufe und Koordination in verschiedenen Tools stattfinden. Laut dem „Work Trend Index 2025“ von Microsoft geben 48 % der Mitarbeiter an, dass sich ihre Arbeit chaotisch und fragmentiert anfühlt. Dies ist „Work Sprawl“ – die Fragmentierung der Arbeit über mehrere, voneinander getrennte Tools und Systeme hinweg, die nie miteinander kommunizieren.

Funktionsvergleich zwischen Base44 und Claude Code Feature

Sie wissen, was jedes Tool für sich genommen leistet. Hier sehen Sie nun, wie sie sich in Bezug auf die Features vergleichen, die bei der Auswahl tatsächlich eine Rolle spielen.

Feature Nr. 1: KI-gestützte Programmierung und App-Generierung

Base44

Der Workflow von Base44 ist einfach: anfordern, generieren, bereitstellen. Sie beschreiben eine App in natürlicher Sprache, und die KI erstellt den gesamten Stack, einschließlich UI, Datenbankschema, API-Endpunkte und Backend-Logik. Es unterstützt sogar „Image-to-Code“, bei dem Sie einen Screenshot hochladen und eine funktionierende Benutzeroberfläche erhalten.

Claude Code

Claude Code funktioniert anders. Es liest Ihre gesamte Codebasis, erstellt einen Schritt-für-Schritt-Plan und führt dann Änderungen an mehreren Dateien autonom durch. Sie interagieren über das Terminal und wechseln zwischen Claude Opus für tiefgreifendere Analysen und Sonnet für schnellere Iterationen.

Hier ist eine Kurzanleitung, die Ihnen helfen soll, bessere Eingaben zu machen:

Feature Nr. 2: Plattformzugriff und Bereitstellung

Base44

Base44 ist vollständig browserbasiert. Projekte werden mit einem Klick auf der gehosteten Infrastruktur erstellt und bereitgestellt. Der Nachteil: Ihr Code und Ihre Daten befinden sich auf den Servern von Base44, wobei die Exportmöglichkeiten begrenzt sind.

Claude Code

Claude Code läuft lokal. Der Code verbleibt auf Ihrem Rechner, in Ihren Repositories und unter Ihrer Version. Anthropic hat außerdem das Claude Code SDK veröffentlicht, sodass Sie es erweitern oder in benutzerdefinierte Workflows einbinden können. Die Bereitstellung erfolgt über Ihre bestehende Pipeline.

Wussten Sie schon? ClickUp-Integrationen funktionieren im Web, auf dem Desktop und auf Mobilgeräten. Es lässt sich über mehr als 1.000 Integrationen mit den Tools verbinden, die Sie bereits nutzen, wie beispielsweise GitHub und Gitlab, Slack für die Kommunikation und Figma für die Designübergabe. Anstatt Ihren Dev-Stack zu ersetzen, fungiert es als Koordinationsschicht darüber.

Feature Nr. 3: Zusammenarbeit und Team-Workflow

Base44

Base44 unterstützt grundlegenden Mehrbenutzerzugriff, bietet jedoch keine Funktionen für die gemeinsame Bearbeitung in Echtzeit, Thread-Diskussionen oder funktionsübergreifende Sichtbarkeit. Es ist für eine einzelne Person konzipiert, die eine Idee umsetzt, nicht für ein Team, das sich um eine Idee herum koordiniert.

Claude Code

Claude Code ist ein Tool für Einzelentwickler. Es gibt keine integrierte Möglichkeit, Kontext zwischen Teammitgliedern freizugeben oder über die Git-Historie hinaus die Nachverfolgung durchzuführen, wer was geändert hat.

ClickUp Insight: 33 % unserer Befragten nennen die Kompetenzentwicklung als einen der Anwendungsfälle für KI, an denen sie am meisten interessiert sind. Beispielsweise möchten nicht-technische Mitarbeiter möglicherweise lernen, wie man mit einem KI-Tool Code-Schnipsel für eine Seite erstellt. In solchen Fällen gilt: Je mehr Kontext die KI über Ihre Arbeit hat, desto besser sind ihre Antworten. Als Alleskönner-App für die Arbeit ist die KI von ClickUp hier besonders stark. Sie weiß, an welchem Projekt Sie gerade arbeiten, und kann konkrete Schritte empfehlen oder sogar Aufgaben wie das Erstellen von Code-Schnipseln mühelos ausführen.

Feature Nr. 4: Zielgruppe und beste Anwendungsfälle

Base44

Die Plattform eignet sich hervorragend für Gründer ohne technischen Hintergrund, die Ideen schnell validieren möchten, oder für kleine Teams, die interne Tools für die Bestandsnachverfolgung oder GenehmigungsWorkflows entwickeln. Sie ist auch ideal für Anfänger, die eine funktionierende Web-App ohne Programmieraufwand erstellen möchten.

Claude Code

Claude Code ist ein KI-Codierungsassistent für erfahrene Entwickler, die Produktionsprobleme beheben, Legacy-Code umgestalten oder Features zu komplexen, aus mehreren Dateien bestehenden Codebasen hinzufügen. Es handelt sich um einen KI-Paarprogrammierer, nicht um einen No-Code-Builder.

Warum brauchen Teams trotz Base44 oder Claude Code immer noch ClickUp?

Weder Base44 noch Claude Code liegen hinsichtlich ihres Anwendungsbereichs falsch. Sie entwickeln Software. Sie verwalten lediglich nicht die Arbeit rund um die Software – und genau hier geraten die meisten Projekte tatsächlich ins Stocken. Termine werden verpasst, weil eine wichtige Entscheidung in einem Thread vergraben ist, den niemand finden kann. Entwickler liefern das Falsche aus, weil die Spezifikation nur in jemandes Kopf existierte. Die Qualitätssicherung findet einen Fehler, der bereits in Jira gemeldet, aber nie mit dem Pull Request verknüpft wurde.

ClickUp ist kein Ersatz für Base44 oder Claude Code. Es ergänzt die von Ihnen gewählte Lösung und übernimmt die Aufgaben, die diese Tools nicht abdecken: Planung, Dokumentation, Kommunikation, Überprüfung und Berichterstellung. ✨

Verwandeln Sie Ideen in strukturierte Arbeit

Der KI-Task Builder von ClickUp Brain wandelt Rohdaten in strukturierte, umsetzbare Aufgaben um. Geben Sie eine grobe Produktidee, eine Kundenanfrage oder Meeting-Notizen ein, und es werden ClickUp-Aufgaben mit Eigentümern, Fristen und Kontext erstellt.

Lassen Sie den KI-Task-Builder von ClickUp Brain für Sie planen

Wenn ein Produktmanager eine Feature-Anforderung wie „Benutzer sollten Berichte als PDFs mit benutzerdefiniertem Branding exportieren können“ einfügt, zerlegt ClickUp diese in Backend-Exportlogik, UI-Aktualisierungen und QA-Validierung und weist jede Aufgabe dem richtigen Team-Mitglied zu.

Vorteil von ClickUp: Nutzen Sie den KI-Writer in ClickUp Docs, um ein Produktanforderungsdokument auszuarbeiten, Produktspezifikationen zu verfassen oder interne technische Dokumente zu verfeinern. Er greift auf den bestehenden Workspace-Kontext zurück, sodass alles konsistent bleibt. Weisen Sie den KI-Autor an, die Dokumentation an derselben Stelle zu erstellen, an der die Ausführung stattfindet

Halten Sie Entscheidungen fest, bevor sie verloren gehen

Der ClickUp AI Notetaker erfasst Meeting-Inhalte, extrahiert Entscheidungen und wandelt diese in Aufgaben und Dokumentation um. Während eines Sprint-Planungsgesprächs kann er beispielsweise „API-Endpunkte finalisieren“ oder „Onboarding-Flow aktualisieren“ in zugewiesene Aufgaben mit Fristen umwandeln.

ClickUp AI Notetaker, damit Ihre Meetings umsetzbar werden

Finden Sie alles in Ihrem Stack

Hier bietet ClickUp etwas, was Base44 und Claude Code nicht können. Claude Code versteht Ihr Repo. Base44 versteht die von ihm erstellte App. Keines der beiden versteht jedoch Ihren gesamten Organisationskontext: das Loom-Video Ihres Designers, die Figma-Datei mit den neuesten Spezifikationen, den Slack-Thread, in dem Sie den Umfang festgelegt haben.

Mit der ClickUp Enterprise AI Search können Sie fragen: „Was ist der aktuelle Stand beim Redesign der mobilen App?“, und die Antwort wird aus Aufgaben, Dokumenten, Chats und verbundenen Apps wie GitHub und Google Drive zusammengetragen.

Bleiben Sie mit der ClickUp AI Enterprise Search über den Fortschritt Ihres Teams auf dem Laufenden

Führen Sie mehrstufige Workflows mit Super Agents aus

ClickUp Super Agents sind KI-Teammitglieder, die mehrstufige Workflows selbstständig ausführen. Ein Produktteam kann einen Agenten erstellen, um eingehende Feature-Anfragen nach Auswirkung und Dringlichkeit zu priorisieren. Ein HR-Team kann einen Agenten nutzen, um aus Rollenanforderungen einheitliche Stellenbeschreibungen zu generieren. Sie legen in einfacher Sprache fest, worauf sie zugreifen dürfen und wie sie sich verhalten sollen.

Lassen Sie ClickUp Super Agents mehrstufige Workflows auf Basis einfacher Eingabeaufforderungen ausführen

Erstellen Sie Ihren ersten KI-Agenten, um Ihre Workflows zu automatisieren:

Schließen Sie den Kreis mit KI-gestützter Berichterstellung

ClickUp-Dashboards bündeln Daten aus Aufgaben, Projekten und Zeitleisten in einer einzigen visuellen Oberfläche. KI-Karten verwandeln Dashboards von statischen Berichten in intelligente Zusammenfassungen: Eine KI-Projektaktualisierungskarte erstellt eine Übersicht über den Status, während eine KI-Zusammenfassung aufzeigt, was im Plan liegt, was sich verzögert und wo Handlungsbedarf besteht.

Verschaffen Sie sich mit ClickUp-Dashboards an einem Ort einen Überblick über Fortschritt, Engpässe und Leistung

Ehrliche Einschränkung des Limits

ClickUp ist kein Code-Editor, No-Code-Builder oder Bereitstellungsplattform. Base44 und Claude Code eignen sich besser für die Erstellung oder Bearbeitung von Software. ClickUp spielt seine Stärken vor und nach dem Code aus: Planung, Dokumentation, Aufgabenverteilung, Nachverfolgung von Sprints, QA-Koordination, Berichterstellung für Releases und Abstimmung mit den Stakeholdern.

Erfahren Sie von einem echten Benutzer, welchen Wert ClickUp bietet:

Wir nutzen ClickUp, um unsere internen Softwareentwicklungsprojekte zu verfolgen; die Verwaltung mehrerer Projekte und Teams erleichtert mir die Arbeit – dies ist eines der besten tools, die ich bisher für die Abwicklung meiner Scrum- und modernen agilen Projekte verwendet habe.

Wir nutzen ClickUp, um unsere internen Softwareentwicklungsprojekte zu verfolgen; die Verwaltung mehrerer Projekte und Teams erleichtert mir die Arbeit – dies ist eines der besten tools, die ich bisher für die Abwicklung meiner Scrum- und modernen agilen Projekte verwendet habe.

Beispiel-Workflow: Erstellen mit Base44 oder Claude Code, Verwalten mit ClickUp Ein Gründer könnte Base44 nutzen, um ein MVP zu erstellen, und anschließend ClickUp verwenden, um Feature-Anfragen, Kundenfeedback, Launch-Aufgaben und Investoren-Updates zu verfolgen. Ein Entwicklerteam könnte Claude Code nutzen, um eine Codebasis zu überarbeiten, und anschließend ClickUp einsetzen, um Sprint-Aufgaben, PR-Review-Notizen, QA-Bugs, Release-Freigaben und die Berichterstellung an Stakeholder zu verwalten.

Sollten Sie sich für Base44, Claude Code oder ClickUp entscheiden?

Wählen Sie:

Base44 ist die richtige Wahl, wenn Sie ein nicht-technischer Gründer oder ein kleines Team sind , das eine Idee ohne Code in eine live geschaltete Web-App umsetzen möchte. Es ist ein schneller Weg, um ein Konzept zu validieren oder ein MVP auf den Markt zu bringen.

Claude Code ist die richtige Wahl, wenn Sie ein Entwickler sind , der einen KI-Co-Programmierer für komplexe, terminalbasierte Programmieraufgaben sucht. Es ist eine hervorragende Option für die Refaktorisierung mehrerer Dateien und , der einen KI-Co-Programmierer für komplexe, terminalbasierte Programmieraufgaben sucht. Es ist eine hervorragende Option für die Refaktorisierung mehrerer Dateien und das Debuggen von Problemen in der Produktion

ClickUp für umfassendes Workflow-Management, Planung, Entwicklung, Dokumentation, Kommunikation und Iteration in einem , Planung, Entwicklung, Dokumentation, Kommunikation und Iteration in einem einheitlichen, KI-gestützten Workspace . Ganz gleich, ob Sie Base44 oder Claude Code verwenden oder Code von Hand schreiben – mit ClickUp lassen sich alle Aufgaben rund um den Code organisieren, nachverfolgen und ausliefern.

Die praktische Umsetzung

Wenn Sie sich zwischen Base44 und Claude Code entscheiden müssen, entscheiden Sie sich eigentlich zwischen „Ich schreibe keinen Code“ und „Ich schreibe viel Code“. Das ist eine klare Frage mit einer klaren Antwort.

Die schwierigere Frage ist, ob Ihr Team über ein System für Alles verfügt, was nicht mit Code zu tun hat: die Spezifikationen, die Entscheidungen, die teamübergreifende Abstimmung, die Sichtbarkeit darüber, was tatsächlich ausgeliefert wird. Base44 und Claude Code lösen dieses Problem nicht. ClickUp hingegen schon.

Beginnen Sie kostenlos mit der Erstellung Ihres Software-Workflows in ClickUp.

Häufig gestellte Fragen

Verwendet Base44 im Hintergrund Claude Code?

Nein. Base44 und Claude Code sind separate Produkte. Base44 wandelt Eingaben in natürlicher Sprache in Full-Stack-Apps um, während Claude Code das agentische Codierungstool von Anthropic ist, mit dem man die Bearbeitung von Codebasen durchführen und übergreifend daran arbeiten kann. `

Kann Base44 oder Claude Code ein Projektmanagement-Tool wie ClickUp ersetzen?

Nein, keines der beiden Tools unterstützt Sprintplanung, Aufgabenverteilung, Nachverfolgung des Fortschritts oder teamübergreifende Koordination; dafür ist ein spezieller Arbeitsbereich wie ClickUp erforderlich.

Benötigen Sie Programmiererfahrung, um Base44 oder Claude Code zu nutzen?

Base44 erfordert keine Programmiererfahrung, da Sie Ihre Anforderungen in einfachem Englisch beschreiben, während Claude Code Entwicklerkenntnisse in Bezug auf Terminals, Git und Codebasen voraussetzt.

Lohnt sich das Abonnement von Claude Code für Nicht-Entwickler?

Die terminalorientierte Benutzeroberfläche von Claude Code erschwert die Nutzung ohne Programmierkenntnisse, sodass Nicht-Entwickler von einer No-Code-Plattform wie Base44 mehr Wert erhalten würden.