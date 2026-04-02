So nutzen Sie KI ohne technisches Team

Seien wir ehrlich: Mit jedem Monat, den Sie die Einführung von KI hinauszögern, vergrößert sich die Kluft zwischen der Leistung Ihrer Teams und dem, was tatsächlich möglich wäre.

Ihr Team verwendet seine wertvolle kreative Energie für mechanische Arbeit statt für die Strategie.

Die meisten Teams gehen davon aus, dass der Einsatz von KI ohne technischen Hintergrund bedeutet, sich mit verwässerten Ergebnissen zufrieden geben zu müssen.

Kleine Unternehmen mit KI-Bedarf spüren dies am stärksten und werden von fortschrittlicher Technologie ausgeschlossen, da die Unterhaltung von technisch anspruchsvollen Implementierungen dominiert wird.

Die eigentliche Hürde sind jedoch nicht mangelnde Fähigkeiten, sondern die Zersplitterung der Arbeit über zu viele unverbundene tools hinweg – eine Herausforderung, die so weit verbreitet ist, dass 45 % der Mitarbeiter gegenüber McKinsey angaben, eine nahtlose Workflow-Integration würde ihre tägliche Nutzung von KI steigern.

Dieser Leitfaden führt Sie Schritt für Schritt durch die Nutzung von KI ohne technisches Team. Sie lernen die Grundlagen der No-Code-Automatisierung kennen, erstellen Ihren ersten Workflow, messen echte Ergebnisse und vermeiden häufige Fehler, an denen selbst motivierte Teams scheitern. 🙌

Warum nicht-technische Teams es sich nicht leisten können, auf KI zu warten

Wenn Sie als Betriebsleiter oder Manager in einem kleinen Unternehmen tätig sind, wissen Sie wahrscheinlich, wie es ist, wenn die Konkurrenz schneller vorankommt, während Ihre eigenen Teams in manuellen Workflows feststecken.

Aber das betrifft nicht nur Sie. Laut einer OECD-Umfrage nutzen derzeit nur 20–30 % der KMU generative KI.

Die Gründe reichen von Integrationsproblemen bis hin zu Risiken im Bereich der Sicherheit, doch jeder scheint mit KI-Engpässen zu kämpfen. Dennoch ist dies nichts, worauf kleine Unternehmen warten können.

Und hier ist der Grund dafür:

❗️Es geht um Ihr Überleben im Wettbewerb, nicht nur um einen Trend: Ganze 72 % der Entscheidungsträger im Bereich Datenstrategie warnen davor , dass Geschäfte ohne den Einsatz von KI regelrecht scheitern werden, und 54 % befürchten ernsthaft, dass eine Verzögerung der Implementierung sie ihren Wettbewerbsvorteil kosten wird

❗️Sie zahlen jeden Tag einen enormen „Preis für die Produktivität“: Business-Leute, die KI nutzen, können pro Stunde 59 % mehr Dokumente erstellen, und insgesamt steigert KI nachweislich die allgemeine Mitarbeiterproduktivität um bis zu 66 %.

❗️Der ROI ist bereits erwiesen (und Ihre Konkurrenten profitieren davon): 74 % der Unternehmen berichten von einem positiven ROI bei ihren ausgereiften KI-Implementierungen, und speziell bei kleinen Unternehmen geben 87 % an, dass KI ihnen hilft , ihre Geschäftstätigkeit zu skalieren, während 86 % eine verbesserte Marge verzeichnen konnten

❗️Ihr Team möchte es nutzen: Entgegen der Befürchtung, dass KI weitreichende Ängste um den Arbeitsplatz hervorruft, geben 71 % der Mitarbeiter an, dass die Einführung von KI ihre Arbeitszufriedenheit und ihre Karrierechancen tatsächlich verbessert hat

Okay, jetzt wissen Sie also, dass Sie das zu erledigen haben. Kommen wir also zum „Wie“.

Was KI für Teams ohne technischen Hintergrund tatsächlich bedeutet

Die Unterhaltung rund um künstliche Intelligenz ist voller Fachjargon, der normale Benutzer abschreckt.

Nicht-technische Teams leiden unter einer „Paralyse durch Analyse“, wenn es darum geht, die richtige Software auszuwählen. Am Ende kaufen Sie unzusammenhängende Tools (oder es kommt zu einer Tool-Flut ), die Ihr Team verwirren und Ihre tägliche Arbeit fragmentieren (auch bekannt als „Work-Sprawl“ ).

Das richtige Tool muss den Überblick bewahren und die Komplexität hinter den Kulissen bewältigen. Werfen wir einen Blick auf die Tools, die allgemein für Teams verfügbar sind, die KI ohne technisches Team implementieren möchten:

Große Sprachmodelle und Chatbots

Große Sprachmodelle sind Systeme, die anhand riesiger Textmengen trainiert wurden und in natürlicher Sprache lesen, schreiben, zusammenfassen und Fragen beantworten können.

In der Praxis bedeutet dies, dass Ihr Team Fragen stellen, Inhalte erstellen oder Informationen zusammenfassen kann, ohne technische Kenntnisse zu benötigen. Generische Chatbots für den Geschäfts-Einsatz reichen jedoch nicht aus , da sie Ihren Arbeitskontext nicht verstehen. Sie arbeiten isoliert, ohne Zugriff auf Ihre Projekte, Aufgaben oder Ihr internes Wissen.

Deshalb kopieren und einfügen Teams den Kontext oft in separate tools, was zu Reibungsverlusten führt, anstatt diese zu beseitigen.

Der wahre Wert entsteht, wenn KI Zugriff auf Ihre tatsächliche Arbeit hat, sodass sie Fragen zu bestimmten Aufgaben beantworten, aktuelle Entwicklungen zusammenfassen und Ergebnisse generieren kann, die auf dem Kontext Ihres Teams basieren – und nicht auf allgemeinen Eingaben.

Hier ist ein Beispiel dafür, wie gut KI im Kontext funktioniert, mit ClickUp AI. ⬇️

Workflows und Automatisierungen ohne Programmierkenntnisse

No-Code-Automatisierung macht KI von etwas Interessantem zu etwas Nützlichem.

Im Kern handelt es sich um ein einfaches logisches System: Wenn etwas passiert, führt das Tool eine Aktion aus. Diese Workflows bestehen aus drei Komponenten: Auslösern, Bedingungen und Aktionen.

Als Beispiel kann man angeben, dass sich beispielsweise der Status einer Aufgabe ändert. In diesem Fall kann das System automatisch den nächsten Eigentümer zuweisen, zugehörige Daten aktualisieren oder die richtige Person benachrichtigen. Diese kleinen Automatisierungen machen eine ständige manuelle Koordination überflüssig.

Ohne Workflow-Automatisierung verbringen Teams viel Zeit mit sich wiederholenden Aufgaben wie Nachverfolgung, Aktualisierungen und Übergaben. Mit ihr werden diese Prozesse konsistent und zuverlässig.

Der Schlüssel liegt darin, dass Ihr Team weiterhin die Entscheidungsfindung und die kreative Arbeit übernimmt, während das System die sich wiederholenden Aufgaben übernimmt, die den Arbeitsablauf verlangsamen.

KI-Agenten, die für Sie denken und handeln

KI-Agenten sind der nächste Schritt jenseits der Automatisierung.

Anstatt nur vordefinierte Regeln zu befolgen, kann ein Agent beobachten, was in Ihren Workflows geschieht, den Kontext verstehen und innerhalb der von Ihnen festgelegten Grenzen Maßnahmen ergreifen.

Betrachten Sie es weniger als ein tool, sondern eher als einen integrierten Assistenten. Ein Agent kann erkennen, wenn etwas ins Stocken gerät, feststellen, wenn Informationen fehlen, oder Muster über Aufgaben und Unterhaltungen hinweg erkennen. Daraufhin kann er eingreifen, indem er Aufgaben zuweist, Risiken aufzeigt oder den nächsten Schritt vorschlägt.

Der Unterschied ist subtil, aber wichtig:

Die Automatisierung reagiert auf bestimmte Auslöser

Agenten sind stets aufmerksam

Das bedeutet weniger manuellen Aufwand und weniger Dinge, die durch die Maschen fallen, insbesondere wenn Ihr Team und Ihr Workload wachsen.

Hier ist ein Beispiel für einen Super-Agenten mit definierten Fähigkeiten und Aufgabenbereich aus ClickUp

📮 ClickUp Insight: 21 % der Menschen geben an, dass sie mehr als 80 % ihres Arbeitstages mit sich wiederholenden Aufgaben verbringen. Weitere 20 % sagen, dass sich wiederholende Aufgaben mindestens 40 % ihres Tages in Anspruch nehmen. Das ist fast die Hälfte der Arbeitswoche (41 %), die für Aufgaben aufgewendet wird, die nicht viel strategisches Denken oder Kreativität erfordern (wie Folge-E-Mails 👀). Für KMU soll KI jene zusätzliche Arbeit beseitigen, die alles verlangsamt. Die Videoproduktionsfirma path8 Productions stieß bei ihrer Expansion an ihre Grenzen. Die Arbeit verteilte sich auf Smartsheet, Slack, Toggl und Dropbox Paper. Die Produzenten verbrachten ihre Zeit damit, Aktualisierungen zwischen den Systemen hin und her zu kopieren, anstatt Projekte voranzubringen. Anstatt KI auf dieses Chaos aufzuschichten, haben sie ihr System neu aufgebaut. Sie haben alles in der ClickUp Small Business Suite zusammengefasst und so einen vernetzten Workspace geschaffen, in dem KI, Automatisierung und Workflows tatsächlich zusammenwirken können. ⚡ Die Auswirkungen Hören Sie es direkt vom Gründer Pat Henderson. 👇🏼

📮 ClickUp Insight: 21 % der Menschen geben an, dass sie mehr als 80 % ihres Arbeitstages mit sich wiederholenden Aufgaben verbringen. Weitere 20 % sagen, dass sich wiederholende Aufgaben mindestens 40 % ihres Tages in Anspruch nehmen. Das ist fast die Hälfte der Arbeitswoche (41 %), die für Aufgaben aufgewendet wird, die nicht viel strategisches Denken oder Kreativität erfordern (wie Folge-E-Mails 👀). Für KMU soll KI jene zusätzliche Arbeit beseitigen, die alles verlangsamt. Die Videoproduktionsfirma path8 Productions stieß bei ihrer Expansion an ihre Grenzen. Die Arbeit verteilte sich auf Smartsheet, Slack, Toggl und Dropbox Paper. Die Produzenten verbrachten ihre Zeit damit, Aktualisierungen zwischen den Systemen hin und her zu kopieren, anstatt Projekte voranzubringen. Anstatt KI auf dieses Chaos aufzuschichten, haben sie ihr System neu aufgebaut. Sie haben alles in der ClickUp Small Business Suite zusammengefasst und so einen vernetzten Workspace geschaffen, in dem KI, Automatisierung und Workflows tatsächlich zusammenwirken können. ⚡ Die Auswirkungen Echtzeit-Sichtbarkeit über Planung, Kommunikation und Zeiterfassung hinweg

6 Tools ersetzt durch einen einheitlichen Workspace

60 % weniger Zeitaufwand für die Vorbereitung von Team-Meetings (von 30–60 Minuten auf ca. 10 Minuten)

Vollständige Einführung in weniger als 8 Wochen mit Unterstützung von ClickUp Hören Sie es direkt vom Gründer Pat Henderson. 👇🏼

So beurteilen Sie die KI-Bereitschaft Ihres Teams

Der eine fatale Fehler, den Teams bei der Einführung von KI machen? Der Versuch, neue Technologien auf chaotische, undefinierte Prozesse aufzuschichten.

Denn KI behebt keine chaotischen Prozesse. Sie deckt sie auf.

Wenn Ihre Arbeit über E-Mail-Threads, Tabellen und isolierte Apps verstreut ist, hat Ihr Team bereits mit Kontext-Wildwuchs zu kämpfen. Die Mitarbeiter verbringen Stunden damit, nach Informationen zu suchen, zwischen isolierten Apps hin und her zu wechseln und dieselben Aktualisierungen an mehreren Stellen zu wiederholen.

In dieser Umgebung hat KI keine verlässliche Grundlage, auf der sie aufbauen kann. :

Es kann nicht die Automatisierung durchführen, was nicht klar definiert ist

Es kann keine Erkenntnisse aus fragmentierten Daten generieren

Und sie kann die Umsetzung nicht vorantreiben, wenn Ihre Workflows nicht miteinander verbunden sind

Bevor KI einen Mehrwert schaffen kann, muss Ihre Arbeit strukturiert und zentralisiert sein. Das entscheidet darüber, ob KI hilft oder nur für mehr Unruhe sorgt.

Zu erledigen ist es erforderlich, Ihre Bereitschaft in diesen drei Bereichen zu prüfen:

Prozessklarheit: Sie können Ihre wiederholbaren Workflows Schritt für Schritt beschreiben, damit das System genau weiß, was zu erledigen ist

Datenzugriff: Ihre Informationen befinden sich in einem einheitlichen Workspace und sind nicht über verschiedene Punktlösungen verstreut

Offenheit im Team: Ihr Team betrachtet neue Technologien als hilfreiches Tool und nicht als Bedrohung für die eigenen Arbeitsplätze

Hier ist eine Vorlage zur Bedarfsanalyse, die Ihnen dabei helfen soll:

Kostenlose Vorlage herunterladen Sorgen Sie mit der Vorlage zur Bedarfsanalyse von ClickUp für fundierte Entscheidungen und eine effektive Ressourcenzuweisung

👉🏽 Wir haben noch mehr zu bieten! Unser KI-Leitfaden für kleine Unternehmen erklärt Ihnen genau, wie Sie KI einsetzen können, um die Komplexität Ihrer Workflows zu reduzieren.

Konkrete Aufgaben, die nicht-technische Teams mit KI für die Automatisierung nutzen können

Es ist frustrierend, auf einen leeren Bildschirm zu starren und zu versuchen, herauszufinden, was diese Technologie genau für Ihre spezifische Rolle zu erledigen hat.

Ehrlich gesagt haben kleine Geschäfte keine Probleme mit dem Zugang zu KI. Aber sie in echte Workflows zu integrieren? Das ist eine ganz andere Herausforderung.

So bleibt das Tool ungenutzt, während Ihr Team weiterhin die gleiche manuelle Arbeit verrichtet:

Routinemäßige Aktualisierungen und Berichte zusammenstellen

E-Mails von Grund auf neu verfassen

Lange Threads mit Kommentaren durchlesen, um Entscheidungen zu finden

Der Wandel beginnt, wenn KI auf konkrete Engpässe in Ihrem Arbeitsalltag angewendet wird.

Wo Sie anfangen können: praktische Anwendungsfälle, die Sie sofort umsetzen können

Sie brauchen kein komplexes Setup, um den Wert zu erkennen. Beginnen Sie damit, die manuellen Prozesse zu automatisieren, die Ihr Team immer wieder ausführt:

Erste Entwürfe schreiben : Erstellen Sie Zusammenfassungen der Meetings, Projektbeschreibungen und E-Mails, anstatt bei einer leeren Seite anzufangen

Triage eingehender Anfragen : Lesen Sie eingehende Übermittlungen oder Nachrichten und leiten Sie diese je nach Inhalt oder Priorität an die richtige Person weiter

Zusammenfassung langer Threads : Extrahieren Sie Entscheidungen, Aktionselemente und Hindernisse aus langen Unterhaltungen, ohne jede einzelne Nachricht lesen zu müssen

Projekt-Status aktualisieren: Überblicken Sie die Aktivitäten über alle Aufgaben hinweg und heben Sie hervor, was Aufmerksamkeit erfordert, was gefährdet ist und was bereits abgeschlossen ist

👋🏾 Brauchen Sie eine Demo? Dies ist der einzige KI-Anwendungsfall, den Sie unbedingt ausprobieren sollten, so Zeb Evans, Gründer und CEO von ClickUp. Entdecken Sie Live-Intelligenz, unterstützt von Ambient Agents!

Die Bewertung komplexer Softwareplattformen scheint ohne eine IT-Abteilung, die Sie dabei unterstützt, unmöglich.

Durch das Hinzufügen einer fünften Punktlösung zu Ihrem Tech-Stack verursachen Sie versehentlich eine KI-Wildwuchs – die ungeplante Verbreitung von KI-Tools ohne Übersicht, Strategie oder Kontrolle über den KI-Fußabdruck Ihres Unternehmens.

Das Ergebnis? Ihr Team hat mit einem weiteren Login, einem weiteren Datensilo und einem weiteren System zu kämpfen, das gewartet werden muss.

Der Wettbewerbsvorteil liegt hier in einer KI, die Ihnen hilft, Ihren Tech-Stack zu konsolidieren und technische Konfigurationen überflüssig zu machen. Stellen Sie bei der Bewertung von Software folgende Fragen:

Was Sie beachten sollten Fragen, die Sie sich stellen sollten So sieht es aus Native Integration Brauchen wir eine separate App oder einen separaten Login? Müssen wir Daten hineinkopieren, damit es nützlich ist? Ist es dort verfügbar, wo die Arbeit bereits stattfindet? Wird das Team es ganz selbstverständlich täglich nutzen? KI wird direkt in Ihren Workflow (Aufgaben, Dokumente, Chat) integriert – ganz ohne zusätzliche Tools oder Reibungsverluste Kontextbewusstsein Versteht es unsere Projekte, Aufgaben und Unterhaltungen? Kann es Fragen beantworten, ohne dass wir den Kontext einfügen müssen? Spiegelt es die tatsächliche Arbeit wider oder liefert es nur allgemeine Ergebnisse? Kann es Hindernisse oder Fortschritt genau erkennen? KI nutzt echte Workspace-Daten, um präzise und relevante Antworten ohne manuelle Eingaben zu liefern Benutzerfreundlichkeit ohne Code Kann ein nicht-technischer Benutzer dies schnell einrichten? Erfordern Workflows Code oder Skripting? Können wir Dinge selbst reparieren oder anpassen? Ist hierfür fortlaufender technischer Support erforderlich? Jeder im Team kann Workflows ohne Hilfe von Entwicklern einrichten und verwalten Echte Auswirkungen auf den Workflow Welche Aufgabe wird dadurch tatsächlich entfallen? Reduziert es die Anzahl der Schritte oder beschleunigt es nur einen Teil davon? Sind die Ergebnisse ohne aufwendige Bearbeitung nutzbar? Ist es ein Auslöser für die nächsten Schritte? Das Tool beseitigt repetitive Arbeiten und reduziert den manuellen Koordinationsaufwand im Team Stack-Konsolidierung Kann dies Tools ersetzen, für die wir bereits bezahlen? Reduziert es den Wechsel zwischen verschiedenen Apps? Wird es unseren Workflow vereinfachen? Können wir Integrationen oder Abonnements einsparen? Weniger Tools, weniger Integrationen und ein einfacheres, besser vernetztes System

So richten Sie Schritt für Schritt Ihre ersten KI-Workflows ein

Einen automatisierten Prozess von Grund auf neu aufzubauen, kann für Anfänger einschüchternd wirken.

Sie zögern die Implementierung hinaus und verfallen wieder in bequeme manuelle Gewohnheiten. Die vermeintlich steile Lernkurve hält Sie davon ab, in Zukunft viele Stunden Arbeit zu sparen.

Als Converged KI-Workspace vereint ClickUp Ihre Projekte, Dokumente, Chats, Dashboards und Workflows auf einer einzigen Plattform.

Das bedeutet, dass KI nicht nur am Rande steht. ClickUp Brain ist direkt in Ihre Workflows integriert und hat Zugriff auf dieselben Daten, die Ihr Team zur Erledigung seiner Arbeit nutzt. Es kann Aufgaben sehen, Unterhaltungen verstehen, auf Dokumente verweisen und sich in den Flow der Ausführung einfügen.

Das ist es, was die Akzeptanz tatsächlich vorantreibt. Wenn KI in das System eingebettet ist, sind keine zusätzlichen Schritte erforderlich, um sie zu nutzen.

Kein Kopieren und Einfügen von Kontext. Es wird Teil der Arbeit, sei es beim Erstellen von Updates, beim Zusammenfassen von Aktivitäten oder beim Vorantreiben von Aufgaben.

Hier sind drei praktische Workflows von ClickUp, die Sie schnell einrichten können und die jeweils Automatisierung, KI und agentengesteuerte Ausführung kombinieren.

1. Automatisieren Sie die Status-Änderungen für Aufgaben, um manuelle Nachverfolgungen zu vermeiden

Einer der häufigsten Engpässe ist die manuelle Aktualisierung des Status und die Nachverfolgung des Fortschritts bei verschiedenen Aufgaben. Mit einer einfachen Automatisierung in ClickUp können Sie das vermeiden.

Fügen Sie in ClickUp „Wenn-Dann“-Auslöser für Automatisierungen hinzu, um manuelle Aufgabenaktualisierungen zu automatisieren

So richten Sie die Einstellungen ein:

Gehen Sie zu Ihrer Liste oder Ihrem Space und öffnen Sie Automatisierungen Klicken Sie auf „Automatisierung erstellen“ Wählen Sie einen Auslöser wie beispielsweise: Wenn sich der Status in „In Prüfung“ ändert Wenn der Status auf „In Prüfung“ wechselt Fügen Sie eine Aktion hinzu, zum Beispiel: Weisen Sie den nächsten Eigentümer zu (z. B. Prüfer oder Vorgesetzter) Ändern Sie den Status in die nächste Phase Senden Sie eine Benachrichtigung oder einen Kommentar Weisen Sie den nächsten Eigentümer zu (z. B. Prüfer oder Vorgesetzter) Status auf die nächste Phase ändern Eine Benachrichtigung oder einen Kommentar senden

Wenn der Status auf „In Prüfung“ wechselt

Weisen Sie den nächsten Eigentümer zu (z. B. Prüfer oder Vorgesetzter)

Status auf die nächste Phase ändern

Eine Benachrichtigung oder einen Kommentar senden

Beispiel-Workflow: Wenn eine Aufgabe als „Fertiggestellt“ markiert wird → automatisch der Qualitätssicherung zuweisen → den Prüfer benachrichtigen

Wenn Sie KI-Felder in ClickUp hinzufügen, erledigt die KI diesen Teil ganz von selbst. Sehen Sie sich das in Aktion an. 👇🏼

Wöchentliche Updates und Statusberichte sind zeitaufwändig, da dafür Informationen aus verschiedenen Quellen zusammengetragen werden müssen. Hier hilft ClickUp Brain .

So richten Sie es ein:

Öffnen Sie eine Liste, einen Ordner oder einen Space, in dem sich Ihr Projekt befindet Erwähnen Sie Brain mit @ Weisen Sie das System an: die jüngsten Aktivitäten zusammenzufassen, fertiggestellte Arbeiten hervorzuheben, Hindernisse oder Risiken zu identifizieren Zusammenfassung der letzten Aktivitäten Fertiggestellte Arbeiten hervorheben Identifizieren Sie Hindernisse oder Risiken

Zusammenfassung der letzten Aktivitäten

Fertiggestellte Arbeiten hervorheben

Identifizieren Sie Hindernisse oder Risiken

Sie können dies auch in einem ClickUp-Dokument, im ClickUp-Chat oder in einer ClickUp-Aufgabe ausführen, um strukturierte Updates zu generieren.

Beispiel-Eingabeaufforderung: „Fasse alle Aufgaben-Updates dieser Woche zusammen, einschließlich fertiggestellter Elemente, Hindernisse und nächster Schritte.“ Anstatt Berichte von Grund auf neu zu erstellen, überprüfst und verfeinerst du die von der KI generierten Zusammenfassungen. Mit der Zeit wird dies zu deinem Standard-Workflow für die Status-Berichterstellung.

3. Nutzen Sie Super Agents, um die Arbeit zu überwachen und Auslöser für Aktionen zu aktivieren

Beschleunigen Sie Workflows mit Super Agents in ClickUp

Automatisierungen folgen Regeln. Super Agents in ClickUp kümmern sich um alles, was davon abweicht.

Es handelt sich um No-Code-Agenten, die Sie in Ihrem Workspace konfigurieren können und die Aktivitäten auf der Grundlage der von Ihnen definierten Bedingungen überwachen. Nach der Einrichtung arbeiten sie autonom, beobachten kontinuierlich Aufgaben, Dokumente und Unterhaltungen und ergreifen Maßnahmen, wenn diese Bedingungen erfüllt sind, z. B. indem sie ins Stocken geratene Arbeiten kennzeichnen, fehlende Details aufzeigen oder den nächsten Schritt als Auslöser nutzen.

So richten Sie es ein:

Öffnen Sie den Super Agent Builder und erstellen Sie einen neuen Agenten Definieren Sie das Ziel und die Anweisungen des Agenten in einfacher Sprache (worauf er achten soll und wie er sich verhalten soll) Legen Sie den Umfang fest, indem Sie die Bereiche, Ordner oder Listen auswählen, die überwacht werden sollen Stellen Sie die richtigen Kontexte und Quellen bereit, wie z. B. Aufgaben, Dokumente und Unterhaltungen, auf die sich der Mitarbeiter beziehen soll Definieren Sie die Bedingungen oder Muster, nach denen gesucht werden soll, wie beispielsweise ins Stocken geratene Aufgaben, fehlende Informationen oder blockierte Arbeitsabläufe Konfigurieren Sie die Aktionen, die ausgeführt werden sollen, wenn diese Bedingungen erfüllt sind, z. B.: einen Kommentar posten oder das Problem markieren, die verantwortliche Person benachrichtigen oder auffordern oder Folgeaufgaben oder nächste Schritte erstellen Testen Sie den Agenten in einem kleinen Workflow und verfeinern Sie seine Anweisungen, bevor Sie ihn flächendeckend einführen.

Beispiel: Aufgabe wurde seit 3 Tagen nicht aktualisiert → Mitarbeiter markiert sie → benachrichtigt den Eigentümer → erstellt bei Bedarf eine Nachverfolgung

Sehen Sie sich dieses Video an, um zu erfahren, wie Sie einen Super Agent erstellen und damit arbeiten können:

Eine kurze Notiz zu Ihrem ersten KI-Workflow

Sie müssen nicht alles auf einmal automatisieren. Beginnen Sie mit einem wiederkehrenden Workflow, bei dem regelmäßig Zeit verschwendet wird, wie z. B. Statusaktualisierungen, Aufgabenübergaben oder Genehmigungen.

Erfassen Sie, wie es heute funktioniert. Integrieren Sie dann das System:

Nutzen Sie Automatisierungen , um vorhersehbare Schritte zu erledigen, wie z. B. die Zuweisung von Eigentümern oder das Weiterleiten von Aufgaben

Nutzen Sie /AI, um Zusammenfassungen, Updates oder erste Entwürfe aus realen Aktivitäten zu generieren

Nutzen Sie Super Agents, um den Workflow zu überwachen und einzugreifen, wenn ein Schritt hakt oder fehlt

Erstellen Sie ihn einmal, testen Sie ihn an einer kleinen Auswahl von Aufgaben und verfeinern Sie ihn entsprechend der tatsächlichen Nutzung durch Ihr Team. Wiederholen Sie dann das gleiche Muster für den nächsten Workflow.

Häufige KI-Fehler, die nicht-technische Teams begehen

Kleine Unternehmen stürzen sich oft ohne klare Governance-Strategie auf neue Technologien.

Sie riskieren, sensible Unternehmensdaten externen Modellen von Drittanbietern auszusetzen. Teams veröffentlichen generierte Inhalte automatisch und ohne Überprüfung, was zu peinlichen Fehlern und einem Verlust des Vertrauens der Clients führt.

Vermeiden Sie diese häufigen Fallstricke bei der Implementierung:

Alles auf einmal umkrempeln: Der Versuch, jeden Prozess gleichzeitig zu automatisieren, führt zu Burnout

Auswahl technischer Tools: Sich auf Software verlassen, die heimlich API-Schlüssel oder Entwickler-Support erfordert

Ignorieren der Datenqualität : Großartige Ergebnisse von verstreuten, unzusammenhängenden Informationen erwarten Großartige Ergebnisse von verstreuten, unzusammenhängenden Informationen erwarten

Verzicht auf menschliche Überprüfung: Veröffentlichung generierter Entwürfe ohne Überprüfung von Tonfall oder Genauigkeit

Das Setup als endgültig betrachten: Versäumnis, Prompts und Workflows an veränderte Geschäftsbedingungen anzupassen

Der ClickUp-Vorteil: Ein KI-orientierter Ansatz bedeutet auch, bei Alles die Sicherheit an erste Stelle zu setzen. ClickUp basiert auf bewährten Standards wie SOC 2, ISO 27001, DSGVO-Konformität und HIPAA-Konformität und verfügt über strenge Kontrollen hinsichtlich der Speicherung, des Zugriffs und des Schutzes Ihrer Daten. Das gilt auch für KI. Das bedeutet: ClickUp AI trainiert NICHT mit Ihren Workspace-Daten

KI-Partner sind vertraglich verpflichtet, Ihre Daten nicht zu speichern

Die an Modelle freigegebenen Daten haben ein Limit und werden nach der Verarbeitung gelöscht

/AI funktioniert durch kontextbezogenes Lernen, nicht durch Training mit Ihren Daten Ihre Workspace-Daten bleiben sicher, KI-Features werden in kontrollierten Umgebungen ausgeführt, und Ihre Informationen werden nicht ohne Ihre Berechtigung zum Trainieren externer Modelle verwendet. Datenschutz und Sicherheit in ClickUp beginnen mit detaillierten Berechtigungen und erstrecken sich bis hin zu KI-Modellen

So messen Sie den Erfolg von KI ohne technisches Fachwissen

Ohne komplexe Analysen scheint es unmöglich, den Return on Investment für neue Software nachzuweisen.

Sie verzichten auf hilfreiche tools, weil der tatsächliche geschäftliche Nutzen für die Führungskräfte nicht sichtbar ist. Ohne konkrete Daten können Sie die Kosten nicht rechtfertigen.

Beobachten Sie diese messbaren Indikatoren:

Zeitersparnis: Verfolgen Sie, wie lange eine bestimmte Aufgabe vor der Implementierung im Vergleich zu danach gedauert hat

Ausgabevolumen: Ermitteln Sie die Zunahme an Berichten oder Antworten, die im gleichen Zeitfenster erstellt wurden

Fehlerreduzierung: Beobachten Sie den Rückgang verpasster Übergaben und vergessener Nachfassaktionen

Akzeptanz im Team: Beobachten Sie, ob das Team die Features tatsächlich täglich nutzt

Erweiterung des Workflows: Notieren Sie, wann Mitglieder des Teams beginnen, das Muster auf neue Probleme anzuwenden

So hilft ClickUp

Visualisieren Sie komplexe Daten mit ClickUp-Dashboards und lassen Sie ClickUp Brain diese für Sie interpretieren

Bei der Nachverfolgung der oben genannten Kennzahlen können Sie die Leistung Ihres Teams mithilfe von No- Code-ClickUp-Dashboards sofort visualisieren.

Mit über 50 benutzerdefinierten Karten und KI-Zusammenfassungen hilft es Ihnen, klar aufzuzeigen, wie viele Stunden die neue Technologie Ihrem Team genau einspart. Die Führungskräfte sehen den unbestreitbaren Beweis für gesteigerten Durchsatz und Effizienz. 🤩

Wenn Sie die KI-Nutzung im Detail verstehen möchten, zeigt Ihnen „Agentic Analytics“ genau, wie viele Agenten aktiv sind, welche die beste Leistung erbringen und wie viele Meilensteine erreicht wurden.

Verstehen Sie anhand von Agent-Analytics-Daten, wie Ihre KI und Ihre Agenten genutzt werden

Erstellen Sie noch heute Ihren automatisierten Workspace

Die meisten kleinen Geschäfte haben kein Problem mit den Tools. Sie haben ein Systemproblem.

Die Arbeit verteilt sich auf verschiedene Apps, Prozesse existieren nur in den Köpfen der Mitarbeiter, und die Koordination wird zu einer versteckten Belastung, die alles verlangsamt.

Die ClickUp Small Business Suite wurde entwickelt, um dieses Problem auf andere Weise zu lösen.

Indem Sie Ihre Aufgaben, Dokumente, Chats, Dashboards und KI in einem einzigen System zusammenführen, erhalten Sie einen zentralen Ort, an dem Ihr Team planen, ausführen und sich abstimmen kann. Automatisierungen übernehmen die vorhersehbaren Aufgaben. KI hilft Ihnen beim Verstehen und Erstellen. Super Agents sorgen dafür, dass Alles am Laufen bleibt.

Genau hier findet der Wandel statt.

Sie brauchen keine weitere Software. Sie brauchen ein System, das funktioniert. 🚀

Häufig gestellte Fragen zur Nutzung von KI ohne technisches Team

Einfache Automatisierung folgt festen Regeln, die Sie einstellen, um bestimmte Aktionen als Auslöser zu verwenden. Künstliche Intelligenz interpretiert den Kontext, generiert neue Inhalte und trifft Entscheidungen, die nicht explizit programmiert wurden.

Ja, wenn Sie Tools mit Sicherheit auf Unternehmensniveau und rollenbasierten Berechtigungen wählen, die Informationen innerhalb der Plattform halten. ClickUp verarbeitet beispielsweise Abfragen innerhalb seiner Arbeitsumgebung, sodass Ihre Daten niemals ohne Ihre Zustimmung an externe Modelle gesendet werden.

Die meisten Teams können ihren ersten automatisierten Workflow innerhalb einer einzigen Sitzung einrichten und davon profitieren. Nach einigen Wochen konsequenter täglicher Nutzung zeigen sich in der Regel aussagekräftige Ergebnisse.